2025년 복잡한 워크플로우 자동화를 위한 최고의 에이전틱 AI tools 13선

우리 모두에게 하루는 24시간으로 동일하지만, 그 시간을 어떻게 활용하느냐가 생산성을 결정합니다. 연구에 따르면 전문가의 83.13%가 주당 최대 1/3의 시간을 회의에 할애합니다.

끝없는 전화, 회의, 이메일, 문서 작업이 하루를 지배하는 가운데, '일'에 관한 '일'을 처리하는 데 더 많은 시간을 할애하는 듯한 느낌을 받을 수 있습니다. 바로 이때 Agentic AI tools가 단계가 됩니다.

복잡한 워크플로우를 자동화하고 방대한 데이터를 분석할 수 있는 지능형 에이전트를 활용함으로써 전문가들은 낭비되던 시간을 되찾고 더 높은 가치를 창출하는 작업에 집중할 수 있습니다. 이러한 AI 도구는 이미 효율성 향상을 추구하는 기업들이 일상 일정에 접근하는 방식을 변화시키고 있습니다.

이 글에서는 업무 부담을 줄이고 하루의 흐름을 더 원활하게 만들 수 있는 최고의 에이전틱 AI tools 몇 가지를 살펴보겠습니다.

키 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 도구를 선택할 수 있도록 최고의 에이전틱 AI 소프트웨어를 간략히 비교해 드립니다.

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp 모든 크기의 팀을 위한 AI 프로젝트 계획이 포함된 올인원 일 관리 ClickUp Brain AI, 작업 자동화, 사전 구축 및 맞춤형 AI 에이전트, 일정 템플릿, 작업량 및 타임라인 보기, 1,000개 이상의 연동 기능 Free Plan; 기업 맞춤형 설정 LangChain 에이전트 개발자 및 기술 팀을 위한 맞춤형 AI 에이전트 다중 에이전트 오케스트레이션, 메모리 지원, 도구 및 API 체이닝, Python 및 JS 라이브러리, 가시성 tools 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $39부터 시작 AutoGPT 소규모 팀을 위한 오픈소스 기반의 지속적 AI 에이전트 이벤트 트리거형 지속적 에이전트, 오픈소스 프레임워크, Docker/자체 호스팅, 워크플로우 라이브러리, 모니터링 및 분석 맞춤형 가격 책정 AutoGen 개인 및 소규모 팀을 위한 연구 및 문제 해결을 위한 다중 에이전트 협업 플래너/실행자/검토자 에이전트, 비동기 메시징, 외부 tool 통합, 디버깅 및 가시성, Python/.NET 지원 맞춤형 가격 책정 Microsoft Copilot 기업을 위한 Microsoft 365 내 일상적인 생산성 Teams 회의 요약, Word 및 PowerPoint 콘텐츠 생성, Excel 인사이트, 맞춤형 에이전트를 위한 Copilot Studio 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $30부터 시작 CrewAI 대기업을 위한 다중 에이전트 워크플로우 노코드 스튜디오, 파이썬 프레임워크, 에이전트 역할(리서처/애널리스트/지원), 클라우드 및 로컬 배포, ROI 추적 오픈 소스 AgentGPT 소규모 팀을 위한 자율적 작업 주도형 에이전트 목표의 작업 분할, 자동화된 리서치 및 보고, 통합 API, 아이디어 생성, 초보자 친화적 UI 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $40부터 시작 Zapier AI* 중견에서 대기업 크기의 팀을 위한 기존 tools에 AI 통합 8,000개 이상의 앱, 챗봇/인터페이스/테이블을 지원하는 AI 빌더, 가상 비서 기능의 Copilot, 사전 구축된 Zaps, 파일 및 CRM 자동화 솔루션 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $29.99부터 시작 Adept AI 기업을 위한 복잡한 워크플로우 자동화 자연어에서 실행으로, 다중 모달 모델, 문서/PDF용 웹 VQA, 독자적 실행 계층, 플랜 및 실행 맞춤형 가격 책정 UiPath 대규모 기업 자동화를 위한 AI 에이전트, 인간, 로봇을 위한 통합 오케스트레이션, 문서 이해, 로우코드 에이전트 빌더, 40개 이상의 기업 통합 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $25부터 시작 Orby 감사 준비 완료, 고위험 기업 자동화 신경상징적 AI, 대규모 행동 모델(LAM), 프로세스 발견, 문서 이해, 기업급 규정 준수 맞춤형 가격 책정 빔 규제 산업 분야의 대규모 팀을 위한 산업별 AI 인력 인사, 재무, 의료, 유통 및 법률 분야를 위한 사전 구축된 에이전트, AgentOS 플랫폼, 모듈식 설계, 지속적 학습 워크플로우 맞춤형 가격 책정 AskUI 소규모 팀을 위한 비전 AI 기반 크로스 디바이스 자동화 Windows/Mac/Linux/iOS/Android를 아우르는 워크플로우 자동화, UI 테스트용 Vision Agents, 문서 처리, 타사 통합 기능 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $57부터 시작

대부분의 AI tools는 명령어에 반응하는 방식입니다. 바로 여기서 Agentic AI tools가 차별화됩니다.

이들은 기존 AI보다 더 독립적으로 일하도록 설계된 인공지능 시스템입니다. 이는 최소한의 인간 개입으로 목표 설정, 단계 플랜 수립 및 실행을 수행할 수 있음을 의미합니다.

예시: 관리자가 여러 팀 간 작업 조정에 수 시간을 할애하는 대신, 에이전틱 AI 시스템이 실시간으로 작업 배정, 알림 전송, 진행 상황 업데이트를 수행할 수 있습니다.

고객 지원에서는 일반적인 문제를 해결하면서, 진정으로 복잡한 사례만 인간이 개입하도록 표시할 수 있습니다.

추론, 의사 결정 및 외부 tool 활용 능력을 결합하여, 이러한 tools들이 여러분을 위해 수행하는 작업은 다음과 같습니다:

반복적인 작업과 다단계 프로세스를 처리하여 시간을 절약하세요

지속적인 감독 필요성을 줄여 팀이 더 값 일에는 집중할 수 있도록 지원합니다

더 나은 의사 결정과 상황 이해를 통해 새로운 상황에 적응하세요

과거 성과를 통해 지속적으로 개선해 나가세요

에이전틱 AI tools는 단순한 보조 도구를 넘어, 전체 시스템 전반에서 플랜하고 실행하며 적응하는 AI 에이전트로 진화하고 있습니다. 올바른 선택이란 단순한 기능 목록이 아닌 실제 일에 맞는 에이전틱 AI 플랫폼을 찾는 것을 의미합니다.

복잡한 워크플로우 자동화와 일상 작업 수행 개선에 도움이 될 자동화를 판단하는 간단한 방법은 다음과 같습니다:

자율성과 인간 검토의 적절한 조합으로 사용 사례 에 완벽하게 부합합니다

기존 기업 시스템 및 이미 사용 중인 외부 tools와의 원활한 통합

역할, 감사 추적, 정책 제어 기능을 통한 강력한 보안 및 거버넌스

복잡한 워크플로우 전반에 걸친 다중 에이전트 협업, 메모리 및 컨텍스트를 위한 신뢰할 수 있는 오케스트레이션

검증된 확장성과 지원으로 워크플로우가 부하 상태에서도 빠르게 유지되며 모니터링이 용이합니다

💡전문가 팁: 지원, 운영 또는 마케팅 분야에서 고부가가치 워크플로우 하나부터 소규모로 시작하세요. 결과가 명확해지면 확장하세요. 자연어 목표를 Slack, Jira, Salesforce 또는 데이터 웨어하우스 같은 tool과 연결하고, Microsoft Semantic Kernel 같은 오픈 프레임워크를 활용해 복잡한 커스텀 코드 없이 깔끔하게 통합하세요. 자율 에이전트가 유용하고 신뢰할 수 있도록 가이드레일을 단순하고 명확하게 유지하세요.

에이전틱 AI의 정의와 적합한 플랫폼 선택 방법을 살펴보았으니, 이제 팀에 실질적인 변화를 가져오는 최고의 에이전틱 AI tools들을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리가 필요한 팀에게 최적)

ClickUp Brain을 통해 캠페인 브리프를 몇 분 만에 작업, 마감일, 소유자가 포함된 완전한 프로젝트 플랜으로 전환하세요

대부분의 AI tools는 시간을 절약해 준다고 약속하지만, 결국 애드온처럼 느껴지는 경우가 많습니다. 질문에 답하거나 노트를 작성할 수는 있지만, 내 일의 큰 그림을 이해하는 경우는 거의 없습니다.

ClickUp은 차별화된 접근 방식을 취합니다. 프로젝트 관리 앱에 단순히 추가된 기능이 아닌, ClickUp Brain은 작업 공간의 맥락을 이해하고 다단계 워크플로우를 자동화하며 팀의 업무 진행을 촉진하는 제안을 제공합니다.

clickUp Brain으로 자동화된 프로젝트 조정

ClickUp Brain으로 일 방해 요소를 표시하고, 재할당을 제안하며, 타임라인을 조정하여 일이 원활하게 진행되도록 하세요

마케팅 팀이 새 캠페인을 시작하려 한다고 상상해 보세요. 일반적으로 프로젝트 매니저는 작업을 생성하고 마감일을 설정하며 해야 할 일을 알림하는 데 반나절을 소비합니다. ClickUp Brain을 사용하면 브리핑을 한 번 업로드하기만 하면 AI가 플랜을 수립하고 책임을 할당하며 진행에 따라 업데이트합니다.

또한 크로스 기능 프로젝트가 사일로화되는 것을 방지합니다. Brain은 시스템 전반의 활동을 모니터링하며 실시간 업데이트가 모든 곳에 흐르도록 보장합니다. Jira 티켓이 종료되면 연결된 ClickUp 작업이 즉시 업데이트되고, Slack 알림이 관계자들에게 자동으로 전송됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain MAX의 '말하기-텍스트 변환' 기능을 활용해 이동 중에도 아이디어를 기록하세요. 말하는 속도는 타이핑보다 최대 4배 빠릅니다(분당 220단어 vs. 45단어). 이는 매주 약 1.1일의 시간을 절약하는 것과 같습니다. 또한 ClickUp Brain MAX는 GPT-5, Claude, Gemini 등 다양한 프리미엄 AI 모델과 연결되므로 여러 앱을 번갈아 사용할 필요 없이 여러 tools를 한 번에 대체할 수 있어 비용을 최대 88%까지 절감할 수 있습니다

ClickUp AI 에이전트로 구현하는 엔드투엔드 고객 지원

반복적인 지원 티켓을 처음부터 끝까지 해결하여 팀이 복잡한 사례에 집중할 수 있도록 ClickUp AI 에이전트를 활용하세요

프로젝트 기획에서 ClickUp Brain이 빛을 발한다면, ClickUp AI 에이전트는 동일한 지능을 고객 지원에 제공합니다.

이 에이전트들은 티켓 분류나 태그 지정 이상의 기능을 수행하도록 설계되었습니다—일상적인 사례를 처음부터 끝까지 해결할 수 있습니다. 비밀번호 재설정, 구독 업데이트, 주문 상태 확인 등이 자동으로 처리되며, 고객에게 답변하고 CRM 기록을 업데이트하는 과정까지 포함됩니다.

민감하거나 특이한 문제의 경우, AI는 언제 물러나야 할지 압니다. 해당 티켓은 인간 에이전트에게 에스컬레이션되지만, 모든 맥락이 깔끔하게 요약되어 전달됩니다. 이는 기록을 뒤지는 시간을 줄이고, 신중한 지원을 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

📌 예시: 한 SaaS 기업은 ClickUp Brain을 활용해 매일 수백 건의 단순 티켓을 처리했습니다. AI 에이전트가 자동으로 확인 메시지를 발송하고, 사례를 종결하며, 기록을 최신 상태로 유지했습니다. 이를 통해 인간 팀은 공감과 창의성이 정말 중요한 문제에 집중할 수 있게 되었습니다.

그 결과 고객에게는 더 빠르고 원활한 경험이, 지원팀에게는 반복 작업으로 인한 부담이 줄어든 환경이 제공됩니다.

내장된 작업량 균형 조정, 지능형 작업 할당, 사전 알림 등의 기능을 통해 ClickUp AI 에이전트는 팀이 더 값 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원하며, 나머지는 시스템이 처리합니다.

ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트를 사용하거나 특정 용도에 맞게 직접 구축할 수 있습니다.

clickUp Brain이 업무 지연을 방지하고 업무량을 줄이기 위해 작업을 자동화하는 방식이 궁금하시다면, 간단한 가이드를 확인해 보세요:*

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Brain으로 프로젝트 개요를 완벽한 프로젝트 플랜으로 전환하세요

ClickUp, Jira, Slack 간 작업 및 업데이트를 자동으로 동기화하세요

반복적인 지원 티켓을 AI 에이전트로 해결하세요

업무량과 가용성에 따라 지능적으로 작업을 할당하세요

ClickUp의 AI 노트 작성 기로 회의 노트, 회의록 및 실행 항목을 캡처하세요

ClickUp의 한도

기본적인 요구사항으로 시작하는 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

Brain MAX와 같은 고급 AI 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

작업 유형부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능과 대시보드, 양식, 그리고 이제 ClickUp Brain과 같은 tools를 결합하면 어떤 워크플로우에도 확장 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 계속해서 빠르게 진화하는 점이 마음에 듭니다.

작업 유형부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능과 대시보드, 양식, 그리고 이제 ClickUp Brain과 같은 tools을 결합하면 어떤 워크플로우에도 확장 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 계속해서 빠르게 진화하는 점이 정말 마음에 듭니다.

2. LangChain 에이전트 (맞춤형 AI 에이전트 개발에 최적)

via LangChain

LangChain은 복잡한 다단계 워크플로우를 처리할 수 있는 자율 AI 에이전트를 구축, 조정 및 배포하는 tools를 제공합니다. 실제 일에서 활용할 수 있는 맞춤형 AI 에이전트의 모양을 설계하고, 기존 사용 중인 앱과 연결하며, 복잡한 워크플로우를 번거로움 없이 처리하도록 여러 에이전트를 안내할 수 있습니다.

LangChain으로 소규모로 시작해 점차 확장하세요. 메모리 추가로 에이전트가 맥락을 기억하게 하세요. 검색, 데이터 또는 간단한 작업을 연결하세요. 에이전트가 몇 단계를 플랜하고 실행한 후 결과를 보고하도록 하세요.

시각적 에이전트 IDE인 LangGraph Studio로 에이전트를 더 빠르게 구축하세요.

LangChain 최고의 기능

Tools를 호출하고 협업하여 다단계 작업을 완료하는 맞춤형 지능형 에이전트를 구축하세요

메모리 기능을 추가하여 대화 및 작업 기록을 유용하게 유지하세요

모델 제공자, 데이터 저장소, API를 필요에 따라 자유롭게 조합하세요

실시간으로 단계를 스트리밍하여 작업 실행을 확인하고 필요할 때 개입하세요

LangChain 표현 언어(LCEL)를 활용하여 복잡한 다단계 워크플로우를 구성하세요

LangChain의 한도점

값을 얻으려면 기본적인 코드 이해도가 필요합니다

빠른 출시로 설정 업데이트가 더 많아질 수 있습니다

단순한 일회성 자동화를 위한 것 이상으로

LangChain 가격 정책

개발자 : 무료로 시작하고, 사용량에 따라 결제하세요

추가 혜택 : 사용자당 월 39달러

기업: 맞춤형 가격

LangChain 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

LangChain에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

LangChain의 가장 큰 장점은 대규모 언어 모델(OpenAI나 Cohere 등)을 실제 tools, 데이터, API와 매끄럽게 연결해준다는 점입니다. 단순히 모델에 프롬프트를 입력하는 것이 아니라 여러 단계를 연결하는 체인 구조를 구현합니다.

LangChain에서 가장 마음에 드는 점은 대규모 언어 모델(OpenAI나 Cohere 등)을 실제 tools, 데이터, API와 매끄럽게 연결해준다는 것입니다. 단순히 모델에 프롬프트를 입력하는 것이 아니라 여러 단계를 연결하는 것이 핵심입니다.

3. AutoGPT (오픈소스 기반 지속형 AI 에이전트에 최적)

AutoGPT를 통해

가까운 미래에는 고객과 공급업체 간 상호작용의 거의 70%가 자율 tools로 관리될 것으로 예상됩니다. 이는 큰 변화이며, 비즈니스들이 일상 작업 처리를 위해 AI 에이전트에 얼마나 빠르게 의존하고 있는지 보여줍니다.

AutoGPT는 바로 이 미래에 완벽히 부합합니다. 블랙박스에 가둬두는 수많은 플랫폼과 달리 AutoGPT는 오픈소스이며 유연성을 위해 설계되었습니다. 직접 호스팅하거나, 자체 에이전트를 구축하거나, 기성 에이전트를 활용할 수 있습니다.

한번 설정하면 이러한 에이전트는 지속적으로 실행되며, 이벤트 발생 시 트리거되어, 시작부터 완료까지 다단계 워크플로우를 처리할 수 있습니다.

AutoGPT 최고의 기능

트리거에 반응하여 깨어나 다단계 작업을 처리하는 지속적인 AI 에이전트 를 구축하세요

저코드 블록을 활용해 복잡한 설정 없이 워크플로우 자동화를 설계하세요

에이전트 빌더 와 즉시 사용 가능한 에이전트 라이브러리로 일반적인 사용 사례를 가속화하세요

내장된 모니터링 및 분석 기능으로 작업 실행을 추적하고 신뢰성을 향상시키세요

복잡한 워크플로우를 위해 tools, API 및 맞춤형 로직을 추가할 수 있는 오픈소스의 유연성을 활용하세요

AutoGPT의 한도

비기술 팀에게는 자체 호스팅 및 Docker 설정이 시간이 많이 소요될 수 있습니다

모델 API 사용 및 외부 tools 비용은 여전히 지불해야 합니다

클라우드 플랫폼은 한도 출시 중이므로 일부 기능은 우회 방법이 필요할 수 있습니다

AutoGPT 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AutoGPT 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사에서 응답자의 10%만이 AI 작업에 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용한다고 답한 반면, 훨씬 많은 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화 tools를 선호했습니다. 어시스턴트와 에이전트의 낮은 채택률은 특정 워크플로우나 핸즈프리 사용 사례에 집중된 좁은 기능 범위와 관련이 있을 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 범위에 걸친 사용 사례를 지원할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 반면 ClickUp 채팅 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

4. AutoGen (유연한 다중 에이전트 실험 및 연구에 최적)

via AutoGen

지금까지 대부분의 에이전틱 AI tools는 개인 비서처럼 작동한다는 사실을 알게 되었습니다. 이들은 쿼리에 답하거나 단계를 자동화할 수는 있지만, 팀워크와 반복 작업이 중요한 상황에서는 거의 제대로 기능하지 못합니다.

Microsoft 리서치가 개발한 AutoGen은 차별화된 접근 방식을 취합니다. 이는 다중 에이전트 협업을 위해 설계된 오픈소스 프레임워크로, 여러 지능형 에이전트가 정보를 공유하고 역할을 분담하며 함께 문제를 해결할 수 있습니다.

단일 프롬프트에서 모든 것을 처리하기 위해 하나의 모델에 의존하는 대신, AutoGen은 대화 방식으로 사고하도록 권장합니다.

예시: 목표를 세분화하는 플래너 에이전트, 실행 단계를 수행하는 도어 에이전트, 품질을 점검하는 리뷰어 에이전트까지 활용할 수 있습니다.

AutoGen 최고의 기능

문제 해결 및 연구를 위한 다중 에이전트 협업 환경 구축

확장 가능한 분산형 워크플로우를 위한 비동기 메시징 지원

외부 tool, API 및 메모리와의 연동을 허용하여 더 강력한 AI 기능을 구현하세요

작업 실행 추적을 위한 관측 가능성 및 디버깅 tools 제공자

Python 및 .NET을 활용한 기업 애플리케이션의 다국어 지원 제공

AutoGen의 한도

프로토타이핑에는 적합하지만, 생산 환경 수준의 비즈니스 사용에는 적합하지 않습니다

문서 및 학습 자료는 아직 한도입니다

모든 기능을 활용하려면 코드 기술이 필요합니다

AutoGen 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AutoGen 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

AutoGen에 대한 사용자 평가

이 레딧 리뷰에서 공유된 내용:

AutoGen은 특정 워크플로우에 확실히 유용합니다. 특히 Microsoft 생태계에 깊이 관여 중이거나, 즉시 사용 가능한 연구 스타일의 다중 에이전트 대화를 구축하는 경우에 더욱 그렇습니다.

AutoGen은 특정 워크플로우에 확실히 유용합니다. 특히 Microsoft 생태계에 깊이 관여 중이거나, 즉시 사용 가능한 연구 스타일의 다중 에이전트 대화를 구축하는 경우에 더욱 그렇습니다.

🧠 알고 계셨나요? 영국 국가 지도 기관인 Ordnance Survey는 지도를 최신 상태로 유지하는 영리한 방법을 찾았습니다. 측량사를 현장에 파견하는 대신 컴퓨터 비전과 에이전틱 AI를 활용해 항공 및 거리 이미지를 스캔하여 새로 생긴 도로나 건물 등을 식별합니다. 이로 인해 지도를 훨씬 빠르게 업데이트할 수 있으며, 때로는 며칠 만에 완료됩니다. 따라서 새로운 자전거 도로나 주택 단지를 검색할 때 이미 세부 정보가 반영되어 있습니다.

5. Microsoft Copilot (Microsoft 365 내 일상 생산성에 최적)

via Microsoft

대부분의 AI 어시스턴트는 일상적인 tools 외부에서 작동하므로 탭 전환이 필요합니다. Microsoft Copilot은 수백만 명이 이미 사용하는 소프트웨어(Word, Excel, Outlook, Teams, etc.)에 바로 통합되어 있어 차별화된 경험을 제공합니다.

앱 간 콘텐츠 복사 대신, 작업 공간을 벗어나지 않고도 Copilot에게 이메일 스레드를 요약하거나, 문서 기반 슬라이드를 생성하거나, 스프레드시트 데이터 분석을 요청할 수 있습니다.

예시: Teams에서 회의 준비를 하는 관리자는 Copilot이 지난 30일간의 채팅 활동에서 주요 내용을 추출하고 Word에서 보고서를 초안 작성 및 수정하도록 할 수 있습니다.

Microsoft Copilot의 최고의 기능

Word, Excel, PowerPoint, Outlook과 같은 Microsoft 365 앱에서 직접 일하세요

Microsoft Teams에서 회의 및 채팅 스레드를 요약하다

초안, 보고서, 프레젠테이션, 이메일을 즉시 생성하세요

Copilot Search 를 사용하여 Microsoft 365 및 그 이상의 영역에서 데이터를 찾고 연결하세요

Copilot Studio로 HR, 재무, IT 분야 맞춤형 비즈니스 에이전트를 생성하세요

Microsoft Copilot의 한도

일부 독립형 AI tools에 비해 비용이 높음

길거나 복잡한 프롬프트의 경우 성능이 저하될 수 있습니다

Microsoft 생태계 내에서 일하기 최적화되어 있으므로 다른 tools에 대한 한도가 있습니다

Microsoft Copilot 가격 정책

Free

Microsoft Copilot Pro: 사용자당 월 30달러

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 말하는 Microsoft Copilot

이 G2 리뷰에서 소개된 기능:

코파일럿은 복잡한 작업과 분석을 도와주어 수 시간의 시간을 절약해 주었고, 이전보다 더 많은 것을 클라이언트에게 제공할 수 있게 해주었습니다.

코파일럿은 복잡한 작업과 분석을 도와주어 수 시간의 시간을 절약해 주었고, 이전보다 더 많은 것을 클라이언트에게 제공할 수 있게 해주었습니다.

6. CrewAI (실제로 실행 가능한 다중 에이전트 워크플로우 구축에 최적)

CrewAI 제공

현재 고객의 거의 절반이 AI 에이전트가 자신의 문제를 처리할 때 공감 능력을 보여줄 수 있다고 믿고 있습니다.

이러한 신뢰의 변화는 비즈니스가 자동화에 기대하는 바를 바꿉니다. 에이전트가 단순히 작업을 완료하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다.

CrewAI는 협업하고, 업무를 인계하며, 필요 시 관련자를 지속적으로 업데이트하는 에이전트 팀을 구축하도록 지원함으로써 프로세스를 한 단계 발전시킵니다. 고립된 상태로 일하는 단일 어시스턴트 대신, 실제 팀이 문제를 해결하는 방식을 반영한 조율된 크루를 확보할 수 있습니다.

내장된 협업 메커니즘이 작업 위임, 진행 상황 추적 및 품질 관리를 처리합니다.

CrewAI 최고의 기능

노코드 스튜디오 또는 Python 프레임워크를 활용해 다중 에이전트 워크플로우를 신속하게 구축하세요

에이전트에게 연구원, 분석가, 지원 담당자 등 다양한 역할을 할당하고 협업하게 하세요

클라우드 플랫폼과 통합하거나 로컬에 배포하여 더 많은 제어권을 확보하세요

내장된 관측 가능성 tools로 효율성, 투자 수익률(ROI), 성과를 추적하세요

재사용 가능한 템플릿과 확장으로 부서 간 확장성을 확보하세요

CrewAI의 한도점

고급 사용 사례를 위해서는 일부 Python 지식이 필요합니다

다른 프레임워크에 비해 문서와 예시가 한도로 느껴질 수 있습니다

단순한 워크플로우에는 필요 이상으로 복잡할 수 있습니다

CrewAI 가격 정책

오케스트레이션: 오픈 소스

기본: 월 $99

표준: 월 500달러

프로: 월 1000달러

기업: *맞춤형 가격

CrewAI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

CrewAI에 대한 사람들의 평가

이 G2 리뷰에서는 다음과 같은 내용을 공유합니다:

특화된 에이전트들을 고유한 역할과 책임으로 정의한 후 체계적인 워크플로우에서 협업시키는 과정이 정말 간편합니다. 다양한 LLM을 유연하게 연결하고, 에이전트별로 맞춤형 tools를 제공하며, 크루 구조를 통해 동적 작업을 정의할 수 있는 기능 덕분에 강력한 성능과 적응성을 자랑합니다. 처음부터 새로 시작하지 않고도 다중 에이전트 시스템을 구축하기에 최적입니다.

특화된 에이전트들을 고유한 역할과 책임으로 정의한 후 체계적인 워크플로우에서 협업시키는 방식이 정말 간편합니다. 다양한 LLM을 유연하게 연결하고, 에이전트별로 맞춤형 tools를 제공하며, 크루 구조를 통해 동적 작업을 정의할 수 있는 기능 덕분에 강력한 성능과 적응성을 자랑합니다. 처음부터 새로 시작하지 않고도 다중 에이전트 시스템을 구축하기에 최적입니다.

7. AgentGPT (자율적인 작업 중심 에이전트 생성 최적)

via AgentGPT

Reworkd의 AgentGPT는 하나의 아이디어를 그 아이디어로 작동하는 /AI 에이전트로 쉽게 전환할 수 있게 합니다.

모든 지시를 수동으로 분해하는 대신, 목표를 설정하면 플랫폼이 이를 더 작은 단계로 나누어 하나씩 완료해 나머지를 처리합니다.

여행 플랜 세우기, 보고서 작성, 캠페인 아이디어 구상 등 어떤 일에서든 AgentGPT를 통해 자율 에이전트가 일상 일 부담을 어떻게 덜어주는지 경험해 보세요.

에이전트가 귀사의 데이터에 접근하거나 Google 검색을 수행하도록 허용할 수 있으며, 일반적인 사용 사례에 대한 기성 템플릿을 활용하여 빠르게 시작하세요.

AgentGPT 최고의 기능

복잡한 목표를 관리 가능한 작은 작업으로 분해하세요

반복적인 연구 및 보고 워크플로우 자동화

간단한 프롬프트로 아이디어와 콘텐츠 생성하기

API 및 타사 tools와의 연동으로 더 넓은 활용 사례를 경험하세요

초보자부터 고급 사용자까지 모두를 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다

AgentGPT의 한도

Free 버전은 에이전트 및 작업 루프 수에 한도가 있습니다

맞춤형에는 기술적 노하우가 필요할 수 있습니다

과도한 사용 시 성능이 저하될 수 있습니다

AgentGPT 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AgentGPT 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사람들이 AgentGPT에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

AgentGPT는 핵심적이고 정확한 결과를 얻을 수 있는 최고의 플랫폼 중 하나로, 여기서 얻은 정보를 활용해 기업 내에서 독창적이고 혁신적인 아이디어를 제안할 수 있습니다.

AgentGPT는 핵심적이고 정확한 결과를 얻을 수 있는 최고의 플랫폼 중 하나로, 여기서 얻은 정보를 활용해 기업 내에서 독창적이고 혁신적인 아이디어를 제안할 수 있습니다.

👀재미있는 사실: Deloitte, EY, PwC, KPMG는 단순 보조가 아닌 능동적으로 행동하는 AI 시스템을 연구 중입니다. Deloitte의 Zora AI와 EY의 EY.ai 에이전틱 플랫폼은 재무 관리 및 규정 준수 같은 작업을 자체적으로 처리하며, 컨설팅을 시간 단위 판매에서 값 제공으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

Zapier*를 통해

Zapier AI는 일상 일과 실용적인 AI가 회의하는 곳입니다.

빈 페이지에서 시작하는 대신 원하는 작업을 설명하면, Zapier가 기존에 사용 중인 tools에 스마트한 지원을 연결해 줍니다. 수천 개의 앱과 연결되며 중요한 순간을 감지하고 작업을 완수까지 이끌어 줍니다.

양식, 캘린더, CRM, 스프레드시트, 채팅으로 업무를 운영한다면 Zapier AI가 완벽하게 연동됩니다. 신규 리드를 자동으로 환영하고, 데이터를 정리 및 보강하여 적절한 파이프라인으로 전송합니다.

가장 큰 장점은 접근성이 매우 뛰어나다는 점입니다. 평범한 언어로 아이디어를 스케치하면 몇 분 안에 작동하는 흐름을 얻을 수 있습니다.

Zapier의 오케스트레이션 기능을 통해 챗봇과 맞춤형 AI 에이전트를 생성하고 회사 지식과 연결하여 일상 작업을 수행할 수 있습니다.

Zapier AI 최고의 기능

Zapier MCP 를 활용해 번거로움 없이 8,000개 이상의 앱에 /AI를 연결하세요

AI 빌더 로 프롬프트를 입력하여 자동화를 구축하세요

Copilot과 함께 구축하며 유용한 안내를 받아보세요

브리핑 및 요약과 같은 고차원적 작업에 에이전트를 활용하세요

챗봇, 인터페이스, 테이블을 활용해 챗봇, 양식, 페이지 및 간단한 앱을 생성하세요

Zapier AI의 한도

복잡한 브랜치 구조는 종종 수동 조정이 필요합니다

에이전트 기술은 발전하고 있지만, 진정한 적응형 일을 위해서는 아직 기본적인 수준에 머물고 있습니다

챗봇, 테이블, 인터페이스 또는 에이전트를 추가할 때 비용이 누적될 수 있습니다

안정적인 인터넷 연결 환경에서 사용하시고, 실제 운영 환경에 적용하기 전에 충분한 테스트를 거치는 것이 좋습니다

Zapier AI 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $29.99

팀 : 사용자당 월 103.50달러

기업 : 맞춤형 가격

챗봇/인터페이스/테이블 애드온: 무료; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 (각 애드온당)

AI 에이전트: 무료; 유료 플랜은 월 $50부터 시작

Zapier AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,392개 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,023개 리뷰)

Zapier AI에 대한 사람들의 평가

이 Capterra 리뷰에서 공유된 내용:

전반적으로 Zapier 사용 경험은 매우 긍정적이었습니다. 반복적인 작업을 자동화하여 더 전략적인 활동에 시간을 할애할 수 있게 해주었습니다. "Zaps"는 안정적이며, Zapier는 오류 해결이나 더 복잡한 워크플로우 구축을 위한 명확한 문서를 제공합니다.

전반적으로 Zapier 사용 경험은 매우 긍정적이었습니다. 반복적인 작업을 자동화하여 더 전략적인 활동에 시간을 할애할 수 있게 해주었습니다. "Zaps"는 안정적이며, Zapier는 오류 해결이나 더 복잡한 워크플로우 구축을 위한 명확한 문서를 제공합니다.

9. Adept AI (다양한 애플리케이션 간 복잡한 워크플로우 자동화가 필요한 기업에 최적)

Adept AI 제공

저는 항상 AI를 인류가 일한 가장 심오한 기술로 생각해왔습니다.. 불이나 전기, 우리가 과거에 이룬 그 어떤 것보다도 더 심오한 기술이죠.

저는 항상 AI를 인류가 일한 가장 심오한 기술로 생각해왔습니다.. 불이나 전기, 우리가 과거에 완료된 그 어떤 것보다도 더 심오한 기술입니다.

이러한 관점은 AI의 가능성과 과제를 동시에 포착합니다. 오늘날 많은 tools가 단순한 작업 자동화에는 효과적이지만, 실제 비즈니스가 의존하는 복잡하고 여러 애플리케이션에 걸친 워크플로우를 안정적으로 처리할 수 있는 tools는 극히 드뭅니다.

Adept AI는 이러한 격차를 해소하기 위해 설계되었습니다. 독점 훈련 데이터, 다중 모달 모델, 그리고 독특한 실행 계층을 결합하여 웹사이트, PDF, 기업 소프트웨어 전반에 걸쳐 평범한 지시를 구체적인 행동으로 전환할 수 있습니다.

Adept AI의 주요 기능

웹 앱과 기업 tools 전반에 걸쳐 자연어 지시를 직접 엔드투엔드 워크플로우로 변환하세요

버튼, 링크, 필드와 같은 화면 요소들을 높은 정확도로 위치를 파악하고 상호작용하세요

웹 VQA 기능 을 통해 PDF, 차트, 테이블 등 복잡한 출처의 질문에 답변합니다

시스템 변경에 대한 복원력과 최소한의 유지보수로 대규모 워크플로우를 운영하세요

Adept AI의 한도점

주로 기업 사용자를 대상으로 하여, 일반적인 사용이나 소규모 사용에는 접근성이 떨어집니다

기술적 배경이 없는 신규 사용자에게는 문서 및 학습 자료의 한도가 느껴질 수 있습니다

API 호출 요구량이 많은 비즈니스의 경우 요금이 빠르게 증가할 수 있습니다

품질이 낮은 훈련 데이터에 크게 의존하며, 이는 편향되거나 불완전할 수 있습니다

Adept AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Adept AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Adept AI에 대해 말하는 것

이 SoftwareReviews 사용자는 다음과 같이 공유했습니다:

Adept AI의 차별점은 단순한 tool이 아닌 실제 비서 같은 느낌을 준다는 점입니다. 복잡한 지시를 이해하고 다양한 앱에서 실행할 수 있으며, 단순히 답변만 제공하는 것이 아닙니다. 또한 기술적 지식이 있는 사용자 및 없는 사용자 모두에게 효과적으로 일하여 다른 많은 AI 도구보다 유연합니다.

Adept AI의 차별점은 단순한 tool이 아닌 실제 비서 같은 느낌을 준다는 점입니다. 복잡한 지시를 이해하고 다양한 앱에서 실행할 수 있으며, 단순히 답변만 제공하는 것이 아닙니다. 또한 기술적 지식이 있는 사용자 및 그렇지 않은 사용자 모두에게 효과적으로 일하여 다른 많은 AI tools보다 유연합니다.

10. UiPath (지능형 자동화 확장이 필요한 대규모 기업에 최적)

UiPath를 통해

로봇 프로세스 자동화 분야의 선도 기업으로 오랫동안 인정받아 온 UiPath가 이제 기업을 위한 에이전틱 AI 솔루션도 제공합니다.

경직된 규칙을 따르는 기존 RPA와 달리, UiPath는 AI 에이전트, 로봇, 사람을 하나의 오케스트레이션 계층으로 통합합니다. 맞춤형 에이전트를 구축하여 목표와 상황에 기반한 확률적 의사결정을 내릴 수 있도록 할 수 있습니다.

예시, 의료 기업의 청구 처리 담당자는 UiPath를 활용하여 청구서를 읽고, AI로 분류하며, 예외 사항을 담당자에게 전달하고, 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

UiPath는 비용 절감과 프로세스 가속화를 추구하는 기업을 위해 성숙하고 보안이 뛰어나며 확장성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다.

UiPath 최고의 기능

통합 플랫폼에서 AI 에이전트, 로봇, 인력을 조율하세요

Agent Builder 와 같은 로우코드 tools로 맞춤형 에이전트를 구축하세요

UiPath Maestro로 에이전트 모니터링 및 확장하여 거버넌스와 가시성 확보

AI 기반 문서 이해 기능으로 문서 중심 워크플로우를 자동화하세요

SAP, Salesforce, Microsoft 365 및 40개 이상의 기업 앱과 원활하게 연결하세요

UiPath의 한도

복합 에이전트 오케스트레이션 같은 고급 기능의 가파른 학습 곡선

높은 리소스 사용량은 강력한 머신이 필요합니다

소규모 사용 사례에서는 가격 정책과 라이선스 관리가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

UiPath 가격 정책

기본 : 사용자당 월 $25

표준 : 맞춤형 가격

*기업: 맞춤형 가격

UiPath 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (700개 이상의 리뷰)

사용자들이 UiPath에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰는 다음과 같이 언급했습니다:

새로운 UiPath 플랫폼은 에이전트형 자동화 분야에서 기업 자동화의 획기적인 발전을 이루었습니다. 가장 두드러지는 점은 AI 에이전트, 로봇, 인간 협업을 단일 지능형 오케스트레이션 계층으로 통합하는 능력입니다.

새로운 UiPath 플랫폼은 에이전트형 자동화 분야에서 기업 자동화의 획기적인 발전을 이루었습니다. 가장 두드러지는 점은 AI 에이전트, 로봇, 인간 협업을 단일 지능형 오케스트레이션 계층으로 통합하는 능력입니다.

11. Orby (첫 시도부터 정확해야 하는 감사 준비 완료, 고위험 자동화에 최적)

via Orby

Orby는 "프롬프트 입력 후 기도하기" 방식의 LLM 에이전트와는 다른 길을 갑니다. 신경-기호적 AI와 대규모 행동 모델(LAM)을 기반으로 앱과 UI 전반에 걸친 단계별 행동을 플랜한 후, 추적 가능한 추론을 통해 일을 보여줍니다.

실제로 이는 다중 시스템 프로세스(재무 마감, 경비 감사, 공급업체 관리)를 불투명한 경험적 규칙이 아닌 투명하고 검증 가능한 방식으로 자동화할 수 있음을 의미합니다.

시스템 내 반복적 피드백 루프*는 시간이 지남에 따라 정확성과 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

유니포어 인수 이후, Orby의 핵심 경쟁력은 기업급 안정성과 보안, 그리고 분기 단위가 아닌 며칠 단위로 측정되는 값 실현 속도입니다.

주요 기능별 비교

신경-기호적 AI를 통한 단계 추론 제공으로 완벽한 투명성 확보

독자적인 대규모 액션 모델(LAM)인 ActIO를 활용해 복잡한 다중 앱 프로세스를 자동화하세요

Agentic 문서 이해 기술로 문서에서 데이터를 즉시 추출하고 처리하세요

지속적인 최적화를 위해 ActIO의 자가 치유 기능을 활용하세요

위험 없는 프로젝트 관리 자동화를 위한 백그라운드 프로세스 탐색으로 워크플로우를 자동으로 발견하세요

역할 기반 접근 권한, 암호화, 엄격한 규정 준수 통제를 통해 기업 보안을 보장하세요

제한 한도 때문에

UiPath 또는 Zapier에 비해 미리 구축된 템플릿의 생태계가 더 작습니다

"가이드된 자율성" 워크플로우 도입을 위한 조직적 변화 관리가 필요합니다

가격 정책은 기업 중심이며 셀프 서비스에 적합하지 않습니다

가격 정책

맞춤형 가격 책정

Orby 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

12. Beam (산업별 맞춤형 AI 인력 구축에 최적)

via Beam

Beam은 AI 에이전트를 단순한 보조 도구가 아닌 기업 인력으로 위치하여 프로젝트 관리에 활용하는 대담한 접근법을 취합니다.

일반적인 자동화에 초점을 맞춘 많은 tools와 달리, Beam은 HR, 재무, 소매, 의료, 법률 등 산업별 맞춤형 사전 구축된 에이전트 카탈로그를 제공합니다.

AgentOS 플랫폼은 모든 것을 하나로 연결하여 비즈니스가 정확성, 규정 준수 및 속도를 바탕으로 다중 에이전트 시스템을 안정적으로 운영할 수 있도록 합니다.

조직은 클라우드 배포를 선택하거나 온프레미스 환경을 선택하여 데이터를 사내에 보관할 수 있습니다.

최고의 기능

인사, 재무, 의료, 법무, 소매 워크플로우를 위한 사전 구축된 AI 에이전트를 배포하세요

AgentOS와 모듈식 설계로 복잡한 다중 시스템 프로세스를 자동화하세요

AI 에이전틱 워크플로우를 통해 지속적인 학습과 적응을 지원하세요

다중 에이전트 협업 을 활성화하여 더욱 통합된 기업의 자동화를 실현하세요

에이전트를 회사의 표준 운영 절차에 맞게 조정하세요

빔 한도 사항

사전 구축된 카탈로그를 넘어서는 틈새 워크플로우에 대한 맞춤형이 필요합니다

가격 투명성의 한도는 엔터프라이즈급 기능은 데모를 통해서만 확인할 수 있다는 점입니다

소규모 팀이 다중 에이전트 시스템을 도입할 경우 학습 곡선이 필요할 수 있습니다

Beam 가격 정책

맞춤형 가격 책정

빔 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 말하는 Beam

이 가트너 리뷰에서 공유한 내용:

Beam AI 사용은 간편한 탐색, 안정적인 성능, 일상 작업에서의 명확한 값 덕분에 매끄럽고 효율적인 경험이었습니다.

Beam AI 사용은 간편한 탐색, 안정적인 성능, 일상 작업에서의 명확한 값 덕분에 매끄럽고 효율적인 경험이었습니다.

👀재미있는 사실: 월마트는 고객의 쇼핑 방식과 회사와의 일 방식을 재편하기 위해 에이전틱 AI로 구동되는 네 가지 '슈퍼 에이전트 '를 도입 중입니다. 그중 하나인 스파키(Sparky)는 이미 운동용 제품을 추천하거나 리뷰를 요약할 수 있습니다. 곧 컴퓨터 비전을 활용해 냉장고 속 식재료를 스캔하고 즉석에서 레시피를 제안할 예정입니다.

13. AskUI (비전 AI를 활용한 크로스 디바이스 자동화에 최적)

via AskUI

기업의 약 92%가 향후 3년간 AI 투자를 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 그러나 많은 tools가 웹 기반 워크플로우에 집중하는 반면, 비즈니스가 데스크톱, 모바일 앱, 레거시 시스템의 혼합 환경에서 운영된다는 현실을 종종 간과합니다.

AskUI는 비전 에이전트로 그 공백을 메웁니다. 어떤 기기에서도 보고 행동할 수 있어, 동료에게 도움을 요청하는 것처럼 자연스러운 자동화를 제공합니다. 코드나 API를 알지 못해도 자동화를 설계하고 구축할 수 있습니다.

이는 특히 앱 테스트, 문서 처리 및 혼합 환경 전반에 걸친 작업 자동화에 유용합니다.

AskUI 최고의 기능

Windows, macOS, Linux, iOS 및 Android 기기 전반에서 워크플로우를 자동화하세요

Vision Agents로 시각적 테스트를 실행하여 UI 외관과 렌더링을 확인하세요

/AI 기반 인식 기술을 활용하여 문서를 처리하고 데이터를 추출하세요

Jira, GitHub, Jenkins, SharePoint 같은 tools와 원활하게 통합하세요

오픈소스 Vision Agent 라이브러리와 기업급 모델을 모두 지원합니다

AskUI의 한도

가격 정책은 투명하지 않아 대규모 플랜의 경우 직접 영업 팀과의 상담이 필요합니다

고급 사용 사례는 기본 자동화를 넘어선 기술적 설정이 필요할 수 있습니다

시각적 자동화 접근법을 처음 접하는 팀을 위한 학습 곡선

AskUI 가격 정책

오픈 소스: 무료

개발자 : 사용자당 월 $57.07 (€49)

프로페셔널 : 사용자당 월 $173.55 (€149)

*기업: 맞춤형 가격

호주 KPMG가 단 하루 만에 25페이지 분량의 세무 자문 보고서를 작성할 수 있는 AI 에이전트 'TaxBot'을 선보였을 때, 이는 에이전트형 AI의 혁신적 잠재력을 드러냈습니다.

반복적인 준비 작업에 몇 주를 할애하는 대신, 전문가들은 AI가 힘든 작업을 처리하는 동안 더 높은 값을 지닌 판단과 전략 수립에 집중할 수 있습니다.

에이전틱 AI가 단순한 이론이 아님을 입증했습니다. 지금 이 순간에도 산업의 기능 방식을 변화시키고 있습니다. 가장 주목할 만한 적용 사례를 살펴보겠습니다:

*규정 준수 점검, 감사, 사기 탐지, 심지어 투자 리서치까지 인간이 따라잡을 수 없는 규모로 재무 워크플로우를 자동화합니다

수요 예측, 차질 발생 시 배송 경로 변경, 재고 최적화를 통한 공급망 관리로 지연 및 비용 절감*

AI 에이전트가 24시간 고객 지원을 제공하며 질문에 답변하고 문제를 해결하며, 필요 시 복잡한 사례를 상급 부서로 이관합니다

이력서 심사, 면접 일정 조정, 신입사원 교육 작업, 직원 피드백 분석을 통해 인사(HR) 기능을 지원합니다*

취약점 식별, 실시간 이상 탐지, 사이버 공격 시뮬레이션을 통해 방어 체계를 강화함으로써 디지털 인프라를 보호합니다*

의료 영상 해석, 환자 기록 분석, 맞춤형 치료 경로 추천을 통해 의료 분야의 혁신을 가능케 합니다*

*자율 시스템(예: 자율주행차, 창고 로봇, 실제 조건에 적응하는 제조 에이전트)을 구동하는 기술

에이전트형 AI의 과제와 한도

에이전틱 AI의 모든 가능성에도 불구하고, 현실은 여전히 성장통을 겪고 있습니다. 이러한 tools들은 사람과 조직의 일 방식에 적응하는 법을 배우고 있으며, 그 과정에는 주목할 만한 장애물이 존재합니다.

갑작스러운 상황에 당황하지 않도록 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다:

결정은 블랙박스처럼 느껴져 사용자가 결과가 어떻게 도출되었는지 확신하지 못하게 합니다

복잡한 다단계 워크플로우들은 종종 문제가 발생하는데, 작은 실수 하나가 전체 프로세스를 망칠 수 있습니다

구식 또는 경직된 시스템과의 통합은 도입 속도를 늦추고 잠재력에 한도를 둘 수 있습니다

민감한 데이터는 신중한 처리가 필요하며, AI 에이전트에게 과도한 접근 권한을 부여하면 신뢰 및 프라이버시 문제가 발생할 수 있습니다

결과는 그 배후의 데이터만큼만 우수하며, 오래되거나 편향된 입력값은 불안정한 결과를 초래할 수 있습니다

에이전틱 AI의 미래 동향과 발전

에이전틱 AI는 향후 몇 년간 큰 변화를 예고합니다. 단순히 비즈니스 운영 방식을 바꾸는 것을 넘어, 사람들이 일상 서비스를 경험하는 방식까지 변화시킬 것입니다. 특히 가까운 시일 내에 실현될 것으로 예상되는 몇 가지 방향은 다음과 같습니다:

1. 더 스마트한 맞춤형 고객 관리

지원 서비스가 더 자연스럽게 느껴지고, 마치 스크립트와 대화하는 듯한 느낌은 줄어들 것입니다. 문제를 언급하기도 전에 AI가 문제를 찾아내고 해결해 줄 것입니다.

일부 기업들은 이미 이를 시범 운영하며 성공을 거두고 있으며, 가트너는 머지않아 AI가 일반적인 서비스 문제의 80%를 자율적으로 해결하여 운영 비용을 크게 절감할 것이라고 예측합니다.

2. 일하는 에이전트 팀

모든 것을 단일 tool로 처리하기보다는, 서로 소통하며 업무를 공유하는 다중 에이전트 시스템을 보게 될 것입니다. 한 에이전트는 배송 경로를 모니터링하고, 다른 에이전트는 재무 예측을 조정하며, 또 다른 에이전트는 실시간으로 고객 메시지를 업데이트할 수 있습니다.

이것을 디지털 팀이 조용히 배후에서 조율하여 인간 팀이 더 큰 결정에 집중할 수 있도록 하는 것으로 생각하십시오.

3. 민감한 필드의 더 큰 역할

정확성과 신뢰가 가장 중요한 의료 및 금융 분야에서는 AI가 더 신중하지만 여전히 핵심적인 역할을 수행할 것입니다.

이러한 시스템은 의사가 긴급한 사례를 더 빨리 표시하도록 돕는 것부터 피해가 발생하기 전에 비정상적인 금융 활동을 포착하는 것까지 추가적인 지원 계층을 제공합니다.

ClickUp을 사용하면 에이전트가 일을 처리하는 모습을 지켜보세요

이 가이드에서는 에이전틱 AI tools가 사람들의 일 방식, 문제 해결, 상호 지원을 어떻게 변화시키고 있는지 폭넓게 살펴보았습니다. 각 tool은 고유한 장점을 제공하지만, 종종 간과되는 것은 이 모든 움직이는 부품들이 어떻게 하나로 어우러지는지에 대한 큰 그림입니다.

바로 여기서 ClickUp이 차별화됩니다. ClickUp Brain과 AI 에이전트를 통해 작업은 쌓이기 전에 처리되고, 프로젝트는 끝없는 확인 없이도 계획대로 진행되며, 지원은 더 빠르고 친절하게 느껴집니다.

하지만 그게 전부가 아닙니다. 프로젝트 문서와 작업부터 팀 표준 운용 절차 (SOP)와 채팅까지 모든 것을 하나의 연결된 작업 공간에 통합함으로써, ClickUp은 AI의 무분별한 확산과 맥락 상실 문제를 해결합니다. AI가 여러분의 작업과 연결된 모든 앱에 접근하여 작업을 더 효과적으로 관리해 드립니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

기존 자동화는 일반적으로 고정된 규칙을 따릅니다. 반면 에이전틱 AI는 즉각적인 의사결정이 가능하며 변화에 적응하고, 지속적인 지시 없이도 작업을 처음부터 끝까지 완수합니다. 버튼을 누르는 느낌이 아니라 사려 깊은 팀원과 함께 일하는 듯한 경험을 선사합니다.

네, 물론입니다. 대기업이 아니어도 혜택을 누릴 수 있습니다. 많은 tool이 확장성을 고려해 설계되어 소규모 팀도 반복 일을 줄이고 고객 서비스나 비즈니스 성장 같은 핵심 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

모든 사람에게 딱 맞는 '최고의' 옵션은 없습니다. 필요한 기능에 따라 달라지기 때문입니다. 일부 tools는 작업 자동화나 간단한 고객 지원 같은 기본 기능을 아우르는 풍부한 무료 버전을 제공합니다. 막 시작하는 단계라면, 추가 투자 전에 Free Plan을 사용해 보며 자신에게 맞는 기능이 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다.

대부분의 선도적인 플랫폼은 암호화, 접근 제어, 상세한 감사 추적과 같은 보호 기능을 통해 보안을 매우 중요하게 생각합니다. 그렇지만 데이터 처리 방식에 대해 투명하고 해당 산업의 규정 준수 기준을 회의하는 tools를 선택하는 것이 중요합니다.

현재 금융, 의료, 고객 서비스 분야에서 가장 큰 성과를 거두고 있습니다. 하지만 사실 반복적인 프로세스, 대량의 데이터, 고객 상호작용이 있는 모든 필드가 혜택을 볼 수 있습니다. 공급망부터 인사 관리까지, 에이전틱 AI는 모든 곳에서 일을 더욱 원활하게 만들고 있습니다.