테크 스택 통합 방법: 가이드

일반적인 중소기업은 25~50개의 서로 다른 앱을 운영하지만, 대부분의 팀은 그중 극히 일부만 사용합니다. 거의 사용하지 않는 소프트웨어에 매달 약 3,000달러를 과다 지출하고 있을 뿐만 아니라, 플랫폼 간 일 손실이 발생하며, 데이터가 너무 흩어져 있어 유용하게 활용되지 못해 AI 도구의 효율성도 떨어지고 있을 가능성이 높습니다.

이 가이드는 기술 스택 통합이 실제로 무엇을 의미하는지, 예산, 보안, 생산성 측면에서 왜 중요한지, 그리고 ClickUp을 중앙 작업 공간으로 활용하여 7단계에 걸쳐 이를 실행하는 구체적인 방법을 안내합니다.

테크 스택 통합이란 무엇인가?

테크 스택 통합, 또는 도구 통합이란 중복되는 앱을 더 적고 더 강력한 플랫폼으로 대체하여 비즈니스가 사용하는 소프트웨어 도구의 수를 줄이는 과정을 말합니다.

중소기업은 종종 정보의 분산으로 어려움을 겪습니다. 중요한 정보가 서로 연결되지 않은 여러 애플리케이션에 흩어져 있기 때문에, 팀원들은 업무를 수행하는 데 필요한 정보를 찾기 위해 앱 사이를 오가며 파일을 찾아 헤매는 데 몇 시간을 허비하곤 합니다.

여기에 도구 난립 현상 까지 더해집니다. 마케팅 팀은 한 가지 프로젝트 관리 도구를 채택하는 반면, 엔지니어링 팀은 다른 도구를 선택합니다. 어느새 아무도 합의하지 않은 채 세 가지 채팅 앱과 두 가지 문서 에디터가 생겨나고, 팀은 완전히 엇갈린 방향으로 움직이게 됩니다.

해결책은 무엇일까요? 여러 개의 단일 목적용 포인트 솔루션을 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 원활하게 처리하는 단일 플랫폼으로 대체하세요. 예를 들어, ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 모든 업무를 한곳에 모아 맥락의 분산을 해소합니다.

이제 Teams 팀원들은 단일 환경에서 전체 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 프로젝트 상태에 대해 5개의 서로 다른 앱을 오가며 찾아다닐 필요가 없습니다.

📮ClickUp 인사이트: 직장인 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 파일, 메시지 또는 작업 관련 추가 정보를 찾는 데만 소비합니다. 이는 단 몇 초면 끝날 일을 위해 일주일 근무 시간의 거의 40%를 낭비하는 셈입니다! ClickUp의 '연동 검색' 기능은 작업, 문서, 이메일, 채팅 등 모든 일을 통합하여, 여러 도구를 오갈 필요 없이 필요할 때 필요한 정보를 정확하게 찾을 수 있게 해줍니다.

분산된 스택을 관리하는 것은 자원을 소모하고 불필요한 마찰을 야기합니다. 일을 중앙화하면 소프트웨어 비용을 절감하고 데이터를 안전하게 보호하며 미래를 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

소프트웨어 비용 절감 및 중복 구독 제거

기능이 중복되는 여러 tools를 사용하면 똑같은 기능을 위해 비용을 두 번(혹은 그 이상) 지불하게 됩니다. 실제로 사용하지 않는 좌석에 대한 연간 갱신 비용이 자동으로 청구되면 중복된 구독 비용이 금세 쌓이게 됩니다.

다음은 중소기업의 비즈니스를 낭비하게 만드는 일반적인 도구 중복 사례입니다:

프로젝트 추적 및 스프레드시트: 상태 추적이라는 똑같은 역할을 수행하는 두 가지 tool

문서 플랫폼 및 wiki: 아무도 관리하지 않는 중복된 지식 기반

채팅 앱과 이메일: 똑같은 대화를 주고받는 데 여러 개의 받은 편지함이 사용됨

💡 전문가 팁: 통합 플랫폼으로 전환하여 중복 라이선스 비용을 절감하세요. ClickUp은 작업 관리, ClickUp 문서, ClickUp 채팅을 하나의 구독으로 통합하여 총 소유권을 획기적으로 낮춰줍니다. ClickUp 채팅을 통해 작업과 프로젝트를 대화와 연결하세요

보안 강화 및 규정 준수 간소화

👀 알고 계셨나요? 버라이즌( Verizon)의 조사 결과, 보안 침해 사고에 제3자가 연루된 비율이 30%로 두 배 증가했습니다 .

도구를 하나 추가할 때마다 회사 데이터에 접근할 수 있는 공급업체가 하나 더 늘어나게 됩니다. 이는 전담 IT 인력이 없는 소규모 팀에게 막대한 공격 표면과 보안 사각지대를 초래합니다. 결국 직원 한 명을 퇴사 처리하기 위해만도 수십 개의 서로 다른 앱에서 권한을 일일이 관리해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

플랫폼 수가 줄어들면 접근 제어가 더 간편해지고, 규정 준수를 위한 명확한 감사 추적이 가능해집니다.

💡 전문가 팁: ClickUp을 사용하면 12개의 관리자 패널 대신 하나의 관리자 패널에서 권한을 관리할 수 있습니다. 직원이 퇴사할 때, 수십 개의 서로 다른 공급업체 포털에서 일일이 접근 권한을 취소할 필요 없이 한 번만 취소하면 됩니다. 소유자와 관리자는 단일 환경에서 스페이스, 폴더, 리스트, 작업 수준별로 접근 권한을 제어할 수 있습니다.

ClickUp은 보안 협업을 위해 설계되었습니다

AI 지원 워크플로우로 팀 생산성 향상

AI를 활용하면 중소기업은 적은 자원으로도 훨씬 더 많은 일을 해낼 수 있습니다. 하지만 AI를 기존 도구에 별도의 레이어로 덧씌우면, 서로 연동되지 않는 파편화된 도구들만 남게 됩니다.

이로 인해 AI 도구가 데이터의 일부만 파악하여 불완전한 답변을 제공하는 'AI 산만화' 현상이 발생합니다. 일이 줄어들기는커녕 오히려 더 늘어납니다!

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 통해 전체 작업 공간, 연결된 도구, 심지어 인터넷까지 아우르는 상황 인식 AI를 활용하세요. 이 AI 데스크탑 에이전트는 이미 여러분의 작업, 문서, 대화를 접근할 수 있으므로 전체 작업 공간에서 원활하게 작동합니다. 별도의 AI 애드온 도구가 필요 없습니다. ✨ 아, 그리고 ChatGPT, Gemini, Claude 등과 같은 프리미엄 AI 모델도 한곳에서 이용할 수 있습니다! ClickUp Brain MAX로 일 전반을 검색하고 몇 초 만에 답변을 얻으세요

👉🏽 저희의 중소기업 AI 가이드북 에서는 tools를 추가하는 대신 AI를 활용해 복잡성을 줄이는 구체적인 방법을 상세히 설명합니다.

SaaS 통합 프로젝트는 팀들이 어디서부터 시작해야 할지 몰라 종종 지체되곤 합니다. 계획 없이 tools를 무작정 제거하면 워크플로우가 끊기고 특정 앱에 의존하는 직원들의 불만을 초래합니다. 대신 체계적인 프로세스와 명확한 의사소통을 통해 원활한 전환을 계획하십시오.

먼저 회사가 비용을 지불하는 모든 앱을 목록으로 작성해 보세요. 개별 경비 보고서에 묻혀 있는 tools나, 숨겨진 컨텍스트 전환 비용을 수반하는 무료 요금제까지 포함시키세요. 포괄적인 SaaS 목록을 구축하면 SaaS의 무분별한 확장을 방지하고 섀도우 IT를 즉시 파악하는 데 도움이 됩니다. 👀

지난 12개월간의 회사 신용카드 명세서와 경비 보고서를 확인해 보세요. 이를 통해 IT 부서의 승인을 거치지 않고 가입된 구독 서비스를 파악할 수 있습니다. 그런 다음 각 부서장에게 간단한 설문조사를 실시해 보세요. "팀에서 매일 사용하는 도구 중, 어떤 것이든 꼭 유지해야 한다고 생각하시나요?"

어떤 자동화된 스캔보다 더 빠르게 섀도우 IT를 파악할 수 있습니다.

감사 시 다음 세부 사항을 추적하십시오:

tool 이름: 특정 소프트웨어 애플리케이션

월간 비용: 숨겨진 수수료 포함 총 지출액

활성 사용자: 실제로 로그인하는 사용자의 수

중복 기능: 다른 tools와 기능이 겹치는 부분

💡 전문가 팁: ClickUp 테이블 보기를 사용하면 낭비와 중복을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 작업이 비용 및 부서별 맞춤형 열이 포함된 행으로 표시되므로 데이터를 빠르게 확인하고 편집할 수 있습니다. ClickUp 테이블 보기에서 체계적인 도구 점검 목록 작성하기

2단계: 기술 스택을 비즈니스 목표에 맞추기

사용 중인 도구의 전체 목록을 작성했다면, 각 도구 범주를 구체적인 비즈니스 성과와 직접 연결해 보세요. 목표는 해당 앱이 운영상의 우선순위를 적극적으로 지원하는지 판단하는 것입니다. 전략적 가치를 창출하지 못하는 도구는 불필요한 혼란만 야기하고 팀의 업무 속도를 저하시킬 뿐입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp에서는 'ClickUp 작업'을 활용하면 이를 쉽게 수행할 수 있습니다. 목록에 있는 각 도구에 도구 카테고리와 비즈니스 목표를 위한 맞춤형 필드를 추가하세요.

서로 다른 부서에서 똑같은 기능을 수행하는 애플리케이션을 파악하세요. 각 팀에 특정 범주에서 어떤 단일 tool을 유지할지, 그리고 그 이유를 물어보세요. 이를 통해 중복된 기능과 특정 소프트웨어에 대한 애착을 모두 파악할 수 있습니다.

이 단계에서는 아직 어떤 축소 조치도 권고하지 말고 순수하게 진단에만 집중하십시오.

💡 전문가 팁: ClickUp 뷰를 활용하면 이러한 모든 정보를 분석하는 데 도움이 됩니다. 목록 보기를 사용하여 도구를 기능이나 카테고리별로 그룹화하거나, 타임라인 뷰를 사용하여 구독 기간의 중복 여부를 비교하는 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.

4단계: 크로스-기능 플랫폼 평가하기

여러 도구 범주를 한 번에 아우르는 크로스-기능 협업 플랫폼을 찾아보세요. 여러 부서 간에 원활하게 작동하여 단일 목적의 앱들을 대체할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

공급업체 위험 평가를 위해 다음 기준을 활용하세요:

핵심 기능: 프로젝트, 문서, 채팅을 원활하게 관리합니다

통합 수준: 반드시 유지해야 하는 전문 tools와 연결됩니다

AI 기능: 후가공이 아닌 내장형 AI

확장성: 시간이 지남에 따라 팀 규모에 맞춰 성장합니다

💡 전문가 팁: 분산된 앱을 ClickUp으로 대체하여 프로젝트 관리, 문서, 중앙 집중식 커뮤니케이션을 한곳에서 관리하세요.

5단계: 통합 및 데이터 마이그레이션 플랜 수립

남아 있는 전문 도구들이 새로운 중앙 플랫폼과 어떻게 연결될지 구체적으로 계획하십시오. 데이터 매핑 및 레거시 시스템 아카이빙을 위한 명확한 전략이 필요합니다. 책임 소재를 명확히 하기 위해 각 데이터 마이그레이션 플랜에 소유자를 지정하십시오.

💡 전문가 팁: ClickUp 가져오기 tools를 사용하여 기존 업무를 원활하게 이전하세요. 스프레드시트의 데이터를 쉽게 가져오거나 레거시 프로젝트 관리 소프트웨어에서 직접 데이터를 가져올 수 있습니다. ClickUp 연동 기능을 통해 전문 앱을 연결하여 작업 공간을 최고의 중앙 hub로 만들어 보세요. 🛠️ ClickUp으로 일을 간편하게 이전하세요

6단계: 변경 사항 전달 및 팀 교육 실시

사람들은 본능적으로 변화를 거부하는 경향이 있으며, 특히 자신이 직접 선택한 도구를 포기해야 할 때는 더욱 그렇습니다. 경영진이 사용자 수용과 변화 관리를 소홀히 할 때 통합 노력은 실패로 돌아갑니다.

팀원들이 변화를 이해하고 수용할 수 있도록, 새로운 소프트웨어를 발표하기 전에 그 배경과 이유를 설명해 주십시오.

💡 전문가 팁: ClickUp Clips를 활용해 팀원들에게 새로운 워크플로우를 정확히 안내해 보세요. 음성 해설이 포함된 짧은 화면 안내 동영상을 녹화하여 보안 링크로 공유할 수 있습니다. 또한, 모든 표준 운영 절차를 ClickUp Docs에 저장해 두면 직원들이 언제든지 신뢰할 수 있는 참고 가이드를 확인할 수 있습니다. 📚 ClickUp Clips로 작업 공간을 떠나지 않고도 화면 녹화물을 기록, 공유 및 정리하세요

🎥 팀원들이 AI 도구를 도입하도록 유도하는 방법이 고민이신가요? 이 비디오가 도움이 될 것입니다.

7단계: 결과 추적 및 지속적인 최적화

통합은 일회성 프로젝트가 아닌 지속적인 과정입니다. 사용 현황 분석과 팀 만족도를 모니터링하기 위해 분기별 검토 주기를 설정하세요. 비용 절감과 프로젝트 완료 기간 단축과 같은 명확한 핵심 성과 지표를 정의하십시오.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 통해 업무량 배포 현황과 팀 생산성을 즉시 파악하여 통합이 실제로 효과를 발휘하고 있음을 확인하세요. 맞춤형 ClickUp 대시보드를 만들어 팀의 생산성과 도구 사용 비용을 추적하세요

주의해야 할 기술 스택 통합의 과제

예상치 못한 장애물은 통합 노력을 쉽게 좌절시킬 수 있습니다. 팀은 기능 손실에 당황하고, 데이터는 구형 시스템에 묶여버리며, 직원들은 새로운 플랫폼 도입을 거부하기도 합니다. 초기 단계에서 발생할 수 있는 마찰을 미리 예측하여 팀이 스트레스 없이 원활하게 전환할 수 있도록 이끌어 주세요.

다음과 같은 흔한 문제점들을 주의하세요:

벤더 종속성에 대한 우려: 갇혀 있다는 느낌을 받지 않도록 개방형 API와 데이터 이동성을 갖춘 플랫폼을 평가하세요. 커밋하기 전에 데이터 내보내기 기능을 테스트해 보세요. 추가 비용 없이 표준 형식(CSV, JSON)으로 데이터를 가져올 수 있나요? ClickUp을 사용하면 작업, 문서, 댓글을 내보낼 수 있습니다.

특화된 기능의 상실: 일부 전문 tools는 정말로 대체할 수 없습니다. 통합이란 모든 독립형 앱을 완전히 없애는 것이 아니라 줄이는 것을 의미합니다. 정말로 대체할 수 없는 것은 유지하고, 단지 익숙해서 사용하는 것은 줄이세요.

변화에 대한 저항: 소프트웨어 평가 과정 초기에 최종 사용자를 참여시키세요. 사람들은 자신이 구축하는 데 기여한 기능을 지원하기 때문입니다. 여러 부서의 직원들로 구성된 크로스-기능 팀을 구성하여 평가 작업을 맡기세요. 이는 선택한 소프트웨어에 반드시 포함되어야 할 구체적인 기능을 파악하는 데도 도움이 됩니다.

이전의 복잡성: 전사적으로 확대하기 전에 한 부서에서 시범 운영을 진행하세요. 실행 가능성을 평가하기 위해 정량적 및 정성적 피드백을 상세히 수집하십시오.

불완전한 가시성: 개인 카드로 구매했거나 무료 요금제를 사용하는 tools는 재무 감사에서 파악되지 않습니다. 팀을 직접 설문조사하여 개인 신용카드로 구매된 섀도우 IT를 파악하세요.

비디오 제작사 path8 Productions는 운영을 ClickUp으로 통합했습니다. ⚡ 결과 6가지 도구를 하나의 통합 작업 공간으로 대체

팀 회의 준비 시간 60% 단축

8주 미만 만에 플랫폼을 완전히 구축하세요

실시간 프로젝트 가시성: 계획 수립, 메시지, 시간 추적 전반에 걸쳐 ClickUp을 통해 모든 것을 한곳에 통합했습니다. 업무 효율이 높아졌고, 팀원들의 만족도도 높아졌으며, 저는 프로젝트 진행 상황을 확인하느라 시간을 낭비하지 않고 창의적인 일에 집중할 수 있게 되었습니다. ClickUp을 통해 모든 것을 한곳에 통합했습니다. 업무 효율이 높아졌고, 팀원들의 만족도도 높아졌으며, 저는 프로젝트 진행 상황을 확인하느라 시간을 낭비하지 않고 창의적인 일에 집중할 수 있게 되었습니다.

ClickUp이 기술 스택 통합을 어떻게 간소화하는가

테크 스택 통합에서 가장 어려운 부분은 무엇을 줄일지 결정하는 것이 아니라, 새로운 공백을 만들지 않으면서도 여러 tools를 대체할 수 있을 만큼 강력한 플랫폼을 찾는 것입니다. 대부분의 팀은 tool 과다 현상을 기능 저하로 바꾸고 싶지 않아 주저하게 됩니다.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간 역할을 수행함으로써 이 문제를 해결합니다. 즉, 실행, 지식 관리, 커뮤니케이션, 그리고 네이티브 AI를 깊이 있는 기능을 희생하지 않고 한곳에 결합한 중앙 집중식 플랫폼입니다.

ClickUp을 활용해 기술 스택을 효과적으로 통합하는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp으로 모든 일을 한곳에 통합하세요

ClickUp은 작업 및 프로젝트 관리, 지식베이스와 wiki를 위한 Docs, 실시간 채팅을 통한 협업을 하나로 통합하여 세 가지 주요 도구 범주를 단일 시스템으로 압축합니다. 이는 정보가 여러 앱에 흩어져 있고 팀이 앱 간 전환에 시간을 낭비하는 '업무 분산'과 '맥락 분산' 문제를 직접 해결합니다.

결과: 도구와 사일로를 줄이고, 업무 수행 방식에 대한 단일 정보 소스를 확보합니다.

AI 확산 방지

ClickUp의 AI는 작업 공간을 통해 통합됩니다

ClickUp Brain을 사용하면 AI가 단순히 스택에 추가되는 것이 아니라 스택 전반에 통합됩니다. 모든 작업, 문서, 대화에서 작동하므로 다음과 같은 기능을 제공합니다:

프로젝트 요약 및 업데이트 생성

진행 중인 일에 대한 질문에 답변하기

문서 초안 작성 및 반복적인 워크플로우 자동화

이미 전체 작업 공간 컨텍스트를 갖추고 있으므로 AI 확산을 방지할 수 있습니다.

결과: 전체 워크플로우를 파악하는 AI를 통해 더 스마트하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

수동적인 반복 업무 자동화

ClickUp 자동화 기능을 통해 팀을 반복적인 일상 작업에서 해방시키세요

ClickUp에는 워크플로우 자동화 기능이 내장되어 있습니다. ClickUp 자동화 기능은 사용자 정의 가능한 트리거와 액션을 사용하므로 별도의 자동화 tool이 필요하지 않습니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

작업 배정, 상태 업데이트 및 알림 자동화

트리거에 따라 작업을 실행하세요

팀 간 반복적인 워크플로우 표준화

이를 통해 별도의 자동화 플랫폼을 사용할 필요가 없어지며 운영상의 마찰을 줄일 수 있습니다.

결과: 수작업 감소, 오류 최소화, 프로젝트 전반에 걸친 업무 처리 속도 향상.

도구를 통합하는 것과 팀, 워크플로우, 데이터 소스 전반에 걸쳐 업무를 조율하는 것은 별개의 문제입니다.

ClickUp의 노코드 AI 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 통합된 작업 공간 위에 지능형 실행 계층 역할을 수행합니다. 정적인 자동화에만 의존하는 대신, 다음과 같은 기능을 제공합니다:

작업, 문서, 대화를 아우르는 워크플로우를 실시간으로 모니터링하세요

위험 요소, 병목 현상 또는 누락된 단계를 사전에 파악하세요

트리거에 따라 작업, 권장 사항 또는 업데이트를 실행하세요

이는 일, 데이터, 의사결정이 한곳에 집중된 통합 환경에서 특히 강력한 효과를 발휘합니다. 슈퍼 에이전트는 주변 환경과 맥락을 파악하는 AI 동료로서, 복잡성이 증가해도 모든 것이 원활하게 운영되도록 보장합니다.

결과: 추가 tool이나 관리 부담 없이 실행, 모니터링, 의사결정이 지속적으로 이루어지는 자가 최적화 시스템.

효과적인 기술 스택 통합이 모든 것을 교체하는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 전문 tools는 여전히 가치를 더해줍니다.

ClickUp은 디자인, 개발, 분석 등 1,000개 이상의 앱과 연동되므로, 통합된 작업 공간이 고립된 시스템이 아닌 중앙 hub 역할을 수행합니다. 이는 플랫폼 통합의 최고의 실행 방식인 '광범위하게 통합하고, 선택적으로 연동하라'는 원칙과 일치합니다.

결과: 핵심 기능을 유지하면서 간소화된 스택을 구축합니다.

실시간 가시성 확보

ClickUp 대시보드로 팀에 실시간 가시성 제공

팀이 여러 도구 사이를 오가지 않고도 프로젝트, 인력, 우선순위 전반에서 무슨 일이 일어나고 있는지 명확히 파악할 수 있을 때만 통합은 효과를 발휘합니다.

ClickUp 대시보드는 실행 현황을 실시간으로 보여주므로, 팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 진행 상황, 마감일, 장애 요인을 한 곳에서 관리하세요

업무량 배포 및 팀 용량 모니터링

우선순위, 위험 요소, 그리고 변화하는 타임라인을 철저히 관리하세요

업데이트를 확인하기 위해 여러 도구를 일일이 뒤져볼 필요 없이, 프로젝트 관리자, 팀 리더, 경영진 등 각자의 역할에 맞춰 조정 가능한 단일 보기로 모든 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

이러한 가시성 확보는 상태 회의의 필요성을 없애고, 불필요한 소통을 줄이며, 모든 구성원이 가장 중요한 사항에 집중할 수 있도록 합니다.

결과: 일에 대한 명확하고 실시간적인 가시성을 확보하여 팀의 협업 효율을 높이고, 일의 속도를 높이며, 문제가 확대되기 전에 사전에 예방할 수 있습니다.

ClickUp의 '중소기업용 제품군'을 이용하면 20개 이상의 앱이 제공하는 강력한 기능, AI의 지능, 그리고 여러분의 성공을 진심으로 응원하는 팀의 지원을 모두 누릴 수 있습니다. 지금 바로 전문가와 상담하여 'Small Business Suite'에 대해 자세히 알아보세요!

통합은 솔직한 현황 점검에서 시작되며, 비즈니스 목표와의 조화가 필요하고, 팀이 초기 단계부터 참여하고 결과를 지속적으로 추적할 때 성공합니다.

과도하게 부풀려진 기술 스택의 진정한 비용은 단순히 구독료만이 아닙니다. 데이터가 서로 연결되지 않은 도구들에 흩어져 있을 때 발생하는 맥락의 상실, 중복된 노력, 그리고 AI를 효과적으로 활용하지 못하는 문제까지 포함됩니다. 조기에 기술 스택을 통합하는 중소기업은 나중에 파편화된 도구들을 급하게 연결하려고 허둥대지 않고, 더 빠르게 움직이고, 비용을 절감하며, AI가 성숙해감에 따라 이를 실제로 활용할 수 있는 기반을 마련하게 됩니다.

통합된 작업 공간이 어떤 모습인지 확인해 보시겠습니까? ClickUp을 무료로 시작하여 프로젝트, 문서, 팀 커뮤니케이션을 한곳에 모아보세요.

자주 묻는 질문

테크 스택 통합은 중복되는 앱을 더 적은 수의 플랫폼으로 병합하여 도구 수를 줄이는 데 중점을 둡니다. 애플리케이션 합리화는 모든 앱을 비즈니스 가치 측면에서 평가하여 유지하거나 제거할 대상을 결정하는, 보다 광범위한 IT 거버넌스 활동입니다.

한 팀을 선정하여 해당 팀의 워크플로우를 먼저 이전하는 방식으로 단계별 도입을 진행하세요. 기존 도구와 새로운 도구를 짧은 기간 동안 병행하여 운영함으로써 업무 공백이 발생하지 않도록 하세요.

문서와 커뮤니케이션을 한 곳에서 원활하게 처리할 수 있는 프로젝트 관리 소프트웨어를 우선적으로 고려하세요. 전체 작업 공간에서 작동하는 내장형 AI와 엔지니어링 리소스 없이도 워크플로우를 유연하게 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능이 필요합니다. /