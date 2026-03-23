영업 팀을 위한 AI 에이전트 구축 방법

처음에는 영업 팀의 AI 에이전트를 구축하는 일이 벅차게 느껴질 수 있습니다. 특히 기술적 지식이 없는 영업 팀 담당자라면 더욱 그렇습니다.

혹시 이런 생각이 드시나요? “코드를 작성하거나, 머신러닝 모델을 훈련시키거나, 복잡한 시스템을 연결해야 한다면 어떻게 하지?” 😣

사실, 생각보다 훨씬 간단합니다.

세 가지가 필요합니다: 명확한 영업 전략, 신중한 에이전트 플랜, 그리고 ClickUp과 같은 노코드 AI 플랫폼을 통해 에이전트를 구현하는 것입니다.

방법을 알아보시겠습니까?

이 글에서는 기술적인 부담 없이 영업 팀을 위한 강력한 AI 에이전트를 구축하는 방법을 소개합니다. 지금 바로 팀의 생산성을 높이고 영업 지원 성공을 향상시켜 보세요. 💪🏼

영업 팀을 위한 AI 에이전트란 무엇인가요?

영업 팀을 위한 AI 에이전트는 영업 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화하는 지능형 시스템입니다. 여기에는 지속적인 사람의 개입 없이 잠재 고객 발굴, 리드 선별, 회의 예약, 후속 조치 등이 포함됩니다.

일회성 이메일이나 요약문을 생성하는 기본적인 AI 도구와 달리, AI 에이전트는 상황을 이해하고, 상호작용 전반에 걸쳐 기억을 유지하며, 결과를 통해 학습하여 성능을 향상시키고, 여러 도구 간에 행동과 의사결정을 조율합니다.

그 결과, 계획, 커뮤니케이션, 실행, 업무 인계, 분석, 의사결정까지 모두 AI가 완료하는 자율적인 영업 워크플로우가 구축됩니다.

AI 영업 에이전트를 도입하면 영업 팀은 수동적인 단순 업무 대신 고객 관계 구축과 고객 기반 확대에 집중할 수 있습니다.

사례 연구: ClickUp Super Agents를 활용한 AI 파이프라인 관리 ClickUp Consultant이자 ABx2 Agency의 공동 창립자인 Anna Bullock은 서비스 파이프라인이 서서히 무너져 가고 있던 건설 업계 클라이언트를 위해 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축했습니다. 모든 일이 ClickUp 내에 존재했음에도 불구하고, 잠재 고객은 방치되고, 작업은 기한을 넘겼으며, 클라이언트에게는 최신 정보가 전달되지 않고 있었습니다. 안나는 수동 추적 작업을 추가하는 대신, 클라이언트의 기존 ClickUp 작업 공간 내에 “프로젝트 복구 코치” 슈퍼 에이전트를 생성했습니다. 이 에이전트는 즉시 작업을 시작하여 해당 스페이스를 모니터링했습니다: 3일 이상 활동이 없는 작업을 표시했습니다

파이프라인에 있는 계정의 상태 및 감정 필드를 업데이트했으며,

후속 조치나 고객 정보 업데이트와 같은 다음 단계 제안. ClickUp Super Agents를 통해 파이프라인 건전성을 개선할 수 있는 맞춤형 추천을 받아보세요 매일 명확하고 우선순위가 지정된 연락 대상 목록을 생성하여, 산발적으로 흩어져 있던 파이프라인 데이터를 실행 가능한 다음 단계로 전환했습니다. 🌟 결과: 클라이언트의 수동 검토 없이도 파이프라인을 적극적으로 모니터링할 수 있었습니다. 이를 통해 위험 요소를 조기에 파악할 수 있었으며, 이를 해결하기 위한 일일 조치 사항도 명확히 정의되었습니다. 👉🏼 영업 팀의 업무 방식에 맞춰 작동하는 맞춤형 AI 에이전트를 구축하고 배포하는 데 도움이 필요하신가요?

영업 팀이 자동화 도구를 사용하는 데 익숙하지 않은 것은 아닙니다. 이미 이메일 발송이나 CRM 업데이트와 같은 반복적인 작업을 관리하는 데 이러한 도구를 사용하고 계실 것입니다. AI 영업 에이전트는 이러한 개념을 기반으로 하지만, 그 이상의 기능을 제공합니다:

Aspect AI 영업 에이전트 기존 영업 자동화 tools 작동 원리 대규모 언어 모델(LLM), 머신러닝(ML), 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 데이터와 맥락을 분석한 후 작업을 수행하세요 사용자가 설정한 사전 정의된 규칙과 트리거를 따릅니다 영업 워크플로우에서의 역할 영업 팀이 정보를 분석하고, 잠재 고객에게 연락할 준비를 하며, 거래의 다음 단계를 파악할 수 있도록 돕는 조력자 역할을 수행합니다 주로 백그라운드에서 반복적인 운영 작업을 자동화합니다 상황 인식 다양한 tool에서 이루어진 과거의 상호작용을 기억하세요 매 실행 시마다 초기화되어 맥락 정보가 많이 손실됩니다 적응력 상황에 따라 응답, 추천 또는 결과물을 조정하세요 트리거/조건이 충족될 때마다 동일한 작업을 수행합니다 다중 도구 연동 다양한 소스(CRM, 이메일, 회의 도구 등)에서 정보를 수집하세요 일반적으로 간단한 트리거-액션 워크플로우를 통해 두 도구를 연결합니다 학습 업데이트된 프롬프트, 훈련 데이터, 사용자 피드백을 통해 지속적으로 개선해 나가세요 규칙을 수동으로 편집해야만 동작이 변경됩니다 확장성 수천 건의 맞춤형 대화를 처리하세요. 대규모 확장 시 개인화 기능 상실 출력 품질 요약, 인사이트, 추천 사항 등을 생성할 수 있습니다 메시지 전송이나 CRM 필드 업데이트와 같은 기본적인 작업을 수행하세요 설정 시간 몇 분에서 몇 시간 내로; 자연어와 반복 과정을 활용 코드 작성과 수동 규칙 설정에만 몇 주가 소요될 수 있습니다

📚 자세히 보기: AI를 활용해 작업을 자동화하는 방법

영업 팀을 위한 AI 에이전트의 실제 예시

다음은 ClickUp 내에서 다양한 영업 기능을 자동화하기 위해 직접 구축하거나 도입할 수 있는 AI 에이전트 예시입니다:

회의 요약 에이전트 : 영업 팀의 통화 내용을 녹음 및 텍스트로 변환하고, 요약문을 생성하며, 주요 실행 항목을 추출하고, CRM 시스템을 업데이트합니다.

AI 후속 조치 봇: 회의 후 맞춤형 후속 메시지를 작성하고, 잠재 고객을 위한 다음 단계를 제안하며, 과거 대화를 바탕으로 연락 이메일을 준비합니다.

리드 자격 심사 에이전트: 유입되는 리드를 검토하고, 기업 정보와 참여 신호를 분석하여, 전환 가능성이 높은 잠재 고객을 우선순위로 선정합니다.

이의 제기 대응 시스템 : 교착 상태에 빠진 거래를 분석하고, 반박 논리를 제시하며, 이메일 재참여 전략을 제안합니다.

거래 주기 추적기: 거래 활동의 변화를 모니터링하고, 잠재 고객과의 최근 상호작용을 요약하며, 거래에 주의가 필요할 때 영업 팀에게 알림을 보냅니다.

🧠 재미있는 사실: 1966년, ELIZA는 최초의 대화형 AI로 전 세계를 놀라게 했습니다. MIT에서 개발된 이 시스템은 상담사를 너무나도 실감 나게 흉내 냈기에 사용자들이 가장 깊은 속마음까지 공유했는데, 이는 수십 년 전부터 기계가 인간과 같은 대화를 나눌 수 있음을 입증한 사례였습니다.

영업 팀에 AI 에이전트가 필요한 이유

영업 팀은 거래를 성사시키지 못하는 업무에 하루 종일 시간을 낭비하곤 합니다. 이러한 구체적인 문제점을 이해하면 AI 에이전트가 왜 필수적인지 명확히 알 수 있습니다:

반복적인 작업은 소중한 영업 시간을 앗아갑니다: 기업 배경 조사, 리드 수동 태깅, 통화 기록 정리, 후속 조치 일정 관리 등은 매일 실제 매출 창출 활동에 할애해야 할 시간 중 2~3시간을 뺏어갑니다. AI는 거래 주기를 늦추는 이러한 모든 반복 작업을 자동화하여 기업 배경 조사, 리드 수동 태깅, 통화 기록 정리, 후속 조치 일정 관리 등은 매일 실제 매출 창출 활동에 할애해야 할 시간 중 2~3시간을 뺏어갑니다. AI는 거래 주기를 늦추는 이러한 모든 반복 작업을 자동화하여 매출을 3~15%까지 증가시킬 수 있습니다.

도구 간 맥락 단절: 영업 데이터가 여러 시스템에 흩어져 있습니다. 예를 들어, 이메일의 고객 문의, 회의 플랫폼의 통화 녹음, CRM 시스템의 고객 데이터 등이 그렇습니다. 이러한 영업 데이터가 여러 시스템에 흩어져 있습니다. 예를 들어, 이메일의 고객 문의, 회의 플랫폼의 통화 녹음, CRM 시스템의 고객 데이터 등이 그렇습니다. 이러한 '업무 분산'으로 인해 영업 담당자들은 각 계정에 대한 전체적인 상황을 파악하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

과부하된 파이프라인: 영업 사원 한 명당 200건의 리드는 80%가 실제 거래로 이어지지 않는다는 사실을 깨닫기 전까진 훌륭해 보입니다. 그 규모에서 적합한 리드를 수동으로 분석하고 우선순위를 정하는 것은 거의 불가능합니다.

부족한 예측 능력: 기존의 기존의 영업 자동화 tools는 구매자 행동이나 파이프라인 현황의 실시간 가시성을 제공하지 않아, 향후 성과를 예측하고 데이터 기반의 의사결정을 내리기 어렵습니다.

24시간 대응 불가: 잠재 고객은 언제든지 기업과 소통하지만, 영업 팀은 근무 시간 중에만 응답할 수 있습니다. 이로 인해 기회를 놓치거나 잠재 고객의 불만을 초래하는 경우가 있습니다.

일반적인 영업 연락: 잠재 고객 목록이 늘어날수록 맞춤형 영업 연락을 하기는 점점 더 어려워집니다. 각 잠재 고객에 대한 충분한 시간이나 배경 정보가 부족하기 때문에, 메시지가 일반적이거나 템플릿에 의존하게 됩니다.

AI 에이전트는 반복적인 영업 작업을 자동화할 뿐만 아니라, 전체적인 맥락을 고려하여 작업을 수행합니다. 인간처럼 원활하게 작업을 인계하고, 맞춤형 추천을 제공하며, 백그라운드에서 지속적으로 작동하여 영업 팀이 중단 없이 운영되도록 합니다.

⭐ 보너스: ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 공간 내에서 바로 작동하는 AI 기반 동료와 같은 역할을 합니다. 이들은 영업 팀을 대체하는 것이 아니라, 수동적인 관리 업무를 대신 처리하여 팀이 전략 수립과 영업 활동에 집중할 수 있도록 돕습니다. 슈퍼 에이전트와 팀원처럼 자연스럽게 소통할 수 있습니다: 에이전트에게 작업 할당하기

문서, 채팅, 작업에서 @멘션 을 활용하세요

직접 DM을 보내 번거로운 업무를 위임하세요

일정 및 트리거 설정 (예: “매주 금요일에 보고서 생성”) 앰비언트 AI를 기반으로 하는 이 에이전트들은 사용자가 질문을 할 때까지 기다리지 않고, 백그라운드에서 24시간 내내 작동합니다. 이메일 발송, CRM 작업 업데이트, 통화 내용 요약 등 실제 업무를 수행하며, 동시에 인간 수준의 기억력을 유지합니다. 🍒 가장 큰 장점: 맞춤형 슈퍼 에이전트를 구축하는 데 코드를 작성할 필요가 없습니다. 에이전트가 수행해야 할 작업을 평범한 영어로 설명하기만 하면, 슈퍼 에이전트 스튜디오가 몇 분 만에 설정해 드립니다! 🎥 슈퍼 에이전트 구축에 대해 자세히 알아보기 위해서는 이 비디오를 시청하세요:

📚 함께 읽어보세요: AI 슈퍼 에이전트가 영업 팀의 계약 성사 속도를 높이는 방법

영업 AI 에이전트의 핵심 구성 요소

효과적인 영업 AI 에이전트 뒤에는 정보를 이해하고, 의사 결정을 내리며, 작업을 수행하는 방식을 정의하는 프레임워크가 있습니다:

페르소나: 영업 프로세스 내에서 에이전트가 수행하는 역할과 의사소통 방식을 정의합니다. 예시: SDR 어시스턴트처럼 행동하는 영업 에이전트

인식/입력 처리: 에이전트가 CRM 데이터, 이메일, 회의록, 잠재 고객 활동 등 다양한 데이터 소스에서 들어오는 정보를 해석할 수 있게 해줍니다.

메모리 및 컨텍스트: 단기적인 대화 내용, 장기적인 관계 이력, 그리고 특정 이벤트(예: 고객이 선호하는 언어)를 저장하는 데 도움을 줍니다.

기획 엔진: “데모 예약하기”와 같은 목표를 더 작은 단계로 세분화하여, 에이전트가 영업 활동을 지원할 때 논리적인 순서를 따르도록 보장합니다

추론 핵심: 대규모 언어 모델(LLM)은 에이전트가 다양한 시나리오를 평가하고, 작업을 논리적으로 처리하며, 자연어를 이해하고, 정보를 요약하고, 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 하는 지능을 제공합니다.

도구 연동: 사전 구축된 통합 기능과 맞춤형 API를 통해 영업 에이전트를 기존 기술 스택과 연결할 수 있습니다

작동 방식: 에이전트가 워크플로우 내에서 회의 일정 예약, 리드 평가, 이메일 답장 초안 작성 등의 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

가드레일/제약 조건: 이는 각 에이전트가 운영되는 범위를 의미합니다. 이를 통해 에이전트가 회사 지침을 준수하고, 위험한 행동을 피하며, 중요한 결정은 인간 상담원에게 전달하도록 보장합니다.

학습 루프: 에이전트가 결과, 새로운 데이터 또는 피드백을 통해 학습하고 성능을 개선해 나가는 과정을 의미합니다.

결과 표시 형식: 에이전트가 작업을 완료하면, 영업 팀이 활용하기 쉬운 방식으로 결과가 표시되어야 합니다.

👀 알고 계셨나요? 1956년에 출시된 롤로덱스( Rolodex)는 최초의 진정한 CRM이었습니다. 이 회전식 카드함은 영업 팀이 흩어진 종이 문서로 인한 혼란 없이 수백 명의 연락처와 담당 지역을 관리할 수 있도록 도와주었습니다.

📚 자세히 보기: 성공적인 영업 관리를 위한 필수 소프트웨어 기능

영업 팀을 위한 AI 에이전트 구축 방법

이제 실천해 볼 시간입니다!

아래에서는 코드를 한 줄도 작성하지 않고 영업 팀을 위한 AI 에이전트를 만드는 5단계 과정을 안내해 드립니다.

⭐ 조금만 더 기다려 주세요. 이 과정을 더욱 쉽게 진행할 수 있도록 각 단계에서 ClickUp을 활용하는 방법도 알려드리겠습니다.

1단계: 목적과 목표 설정

다음 질문에 답할 수 있어야 합니다: 왜 이 에이전트를 구축하는가?

인바운드 리드 선별, 맞춤형 데모 준비, 또는 지연된 후속 조치 관리 중 어떤 것이 목표인가요? AI가 해결해야 할 구체적인 문제를 명확히 파악하세요.

🔔 기억하세요: 복잡한 계약 협상 같은 고도의 전략적 일은 AI가 아직 재현할 수 없는 인간의 미묘한 판단력을 필요로 합니다. 대신, 반복적이고 예측 가능하며 시간이 많이 소요되는 영업 팀 작업을 우선순위로 삼으세요. 이러한 작업을 파악한 후에는 측정 가능한 목표(예: 리드당 자격 심사 시간을 30분에서 2분으로 단축)를 설정하여 에이전트가 제 역할을 제대로 수행하고 있는지 확인할 수 있도록 하세요.

📄 ClickUp Docs를 사용하여 반복적인 워크플로우와 상담원의 목표를 문서화하세요

ClickUp 문서 플랫폼을 통해 모든 에이전트의 목표, 목적, 플랜을 하나의 플랫폼에 통합하세요

회의 요약용, 잠재 고객 조사용, 파이프라인 분석용 등 여러 AI 에이전트를 구축하기 시작하면, 각 에이전트의 업무 범위를 추적하기가 금세 어려워집니다.

ClickUp 문서 도구를 사용하면 자동화 시스템을 구축하기 전에 이러한 세부 사항을 명확하게 정리할 수 있습니다. 구축하고자 하는 에이전트의 개요를 작성하고, 지원해야 할 워크플로우를 정의하며, 우선적으로 개발할 항목을 선정하세요.

다양한 형식 기능을 활용해 플랜을 한눈에 파악하기 쉽게 만들고, 팀 회원들을 초대해 실시간으로 개선안을 제안받으며, 실행 단계에서 텍스트를 바로 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 영업 팀에서 AI를 활용하는 방법에 대한 초보자용 가이드를 소개합니다 .

2단계: 에이전트 아키텍처 설계

목표를 명확히 설정했다면, 이제 AI 영업 에이전트를 구체화하고 그 기능을 정의할 차례입니다. 에이전트의 핵심 행동부터 시작해 보세요:

이 시스템은 처음부터 끝까지 어떤 작업을 처리할 수 있을까요?

어떤 정보를 입력으로 받아, 어떻게 결과를 생성할까요?

📌 예시로, 에이전트가 회의 후속 조치를 담당한다면 통화 녹취록을 분석하고, 주요 논의 사항을 파악하며, CRM에 입력할 체계적인 요약문을 작성해야 합니다.

다음으로, 에이전트가 유지해야 할 컨텍스트와 메모리 용량을 정의하세요. 에이전트가 액세스할 수 있는 도구와 각 도구에 필요한 사용자 권한을 지정하세요.

에이전트가 작업을 어떻게 처리할지 생각해 보세요. 엄격한 순서(작업 A > B > C)를 따를까요, 아니면 데이터에 따라 유연하게 대응할까요?

마지막으로, 다중 에이전트 시스템을 고려하세요. 두 개 이상의 에이전트를 배포할 경우, 서로 어떻게 협력할지 결정해야 합니다.

✍ ClickUp 화이트보드를 사용하여 AI 에이전트 설정을 시각적으로 계획해 보세요

ClickUp 화이트보드를 사용하여 AI 영업 에이전트가 어떻게 작동할지 시각화해 보세요

ClickUp 화이트보드를 사용하면 구축을 시작하기 전에 에이전트의 로직을 자유롭게 설계할 수 있는 무제한 캔버스를 제공합니다.

다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다:

원, 사각형 등 다양한 모양 을 사용하여 각기 다른 워크플로우 단계를 표현하세요

화살표 로 연결하여 작업 순서를 표시하세요

스티커 노트 를 추가하여 tool 접근 권한, 출력 형식, 가이드라인과 같은 구체적인 세부 사항을 기록하세요

목표 문서(1단계에서 작성한)를 화이트보드에 바로 삽입하여 상황을 즉시 파악하세요

화이트보드는 실시간 협업을 지원하므로 영업 팀 리더, 운영 팀 및 기타 기여자들이 함께 아키텍처를 검토하고 캔버스에서 바로 개선 사항을 제안할 수 있습니다.

3단계: 영업 에이전트의 핵심 구성 요소 구축하기

이 단계에서는 이전 단계에서 수립한 플랜에 따라 에이전트를 개발하게 됩니다.

먼저, 강력한 노코드 AI 에이전트 빌더를 선택하세요. 이 tool을 사용하면 기술적인 부담 없이 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 에이전트를 설계, 맞춤형 설정, 테스트 및 배포할 수 있어야 합니다.

ClickUp은 일상 업무와 병행하여 영업 에이전트를 직접 생성할 수 있는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 이를 통해 컨텍스트 추가, 에이전트 설정, 도구 간 데이터 이동 등에 소요되던 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

실제로 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다:

코드 없이 AI 에이전트 구축하기: ClickUp Super Agents

ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 시스템 구축의 복잡한 과정을 단순화합니다. 여러 도구를 조합하거나 모델을 훈련시키는 대신, 간단하고 친숙한 워크플로우 구성 요소를 활용해 에이전트를 생성함으로써 실제 일을 훨씬 더 빠르게 자동화할 수 있습니다.

명확한 목표부터 시작하세요ClickUp 내 에이전트 빌더에서 쉬운 언어로 지침을 입력하여 에이전트가 수행해야 할 업무를 정의하세요

ClickUp에서 자연어 명령을 사용하여 슈퍼 에이전트를 구축하세요

협업을 통해 개선하세요 팀과 함께 에이전트의 동작 방식을 개선해 보세요(머신러닝 전문 지식은 필요 없습니다).

기존 작업 공간을 플랫폼으로 활용하세요 슈퍼 에이전트는 ClickUp의 작업, 문서, 채팅은 물론 Slack이나 GitHub 같은 연동 기능을 활용합니다

작동 방식 설계 에이전트가 어떻게 상호작용할지(채팅 또는 작업), 데이터 흐름, 그리고 시간이 지남에 따라 어떻게 반응할지 결정하세요

기존 데이터 활용 작업 공간에는 이미 필요한 맥락 정보가 포함되어 있으므로 별도의 데이터 전처리나 라벨링 작업이 필요하지 않습니다.

신속한 구축 및 개선 지침, 트리거, 조건을 설정한 후 자연어 프롬프트를 조정하여 성능을 개선하세요. 모델을 처음부터 다시 훈련할 필요가 없습니다.

실제 워크플로우에서 테스트 작업 공간에서 직접 에이전트의 동작을 확인하고 필요에 따라 조정하세요

간편한 배포 및 관리에이전트는 ClickUp 내에서 내장된 권한 설정과 지속적인 보안 기능을 통해 안전하게 실행됩니다.

🤝 고객 사례: Bell Direct는 기술 팀 없이도 AI 슈퍼 에이전트를 효과적으로 도입할 수 있음을 입증했습니다. ClickUp Super Agents를 활용해, 팀은 코드를 작성하거나 새로운 도구를 추가하지 않고도 전체 인티이크 및 트라이아지 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화했습니다. 🌟 결과: 운영 효율성이 20% 향상되어, 동일한 자원으로도 더 많은 일을 더 빠르게 처리할 수 있습니다

정규직 직원 2명 분량의 용량이 생겨, 이제 고부가가치 전략적 작업에 집중할 수 있습니다

매일 800건 이상의 클라이언트 이메일을 실시간으로 분류 처리

개발 경험이 없어도 누구나 AI 에이전트를 시작할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 에이전트를 쉽게 설정하고 운영 모델에 AI를 단계적으로 도입할 수 있습니다.

개발 경험이 없어도 누구나 AI 에이전트를 시작할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 에이전트를 쉽게 설정하고 운영 모델에 AI를 단계적으로 도입할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트의 가장 큰 장점은 무엇일까요?

개발 과정에서 에이전트에 정보나 맥락을 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

대신, 이 에이전트들은 작업 공간에 이미 존재하는 맥락—작업, 문서, 채팅, 댓글, 프로젝트, 회의 노트, 달력 등—을 그대로 이어받습니다.

이 상황 인식 AI는 실시간으로 이해도를 지속적으로 업데이트합니다. 따라서 작업에 회의 요약이 추가되거나 파이프라인의 거래 단계가 업데이트되는 등 새로운 정보가 나타나면, AI는 즉시 해당 데이터에 접근할 수 있습니다.

이를 통해 상담원은 오래된 데이터가 아닌 실시간 정보를 바탕으로 결과를 도출할 수 있습니다.

🔑 핵심 요점: AI 에이전트를 구축하는 것이 꼭 복잡할 필요는 없지만, 신중한 접근이 필요합니다. 워크플로우에 맞춰 맞춤형 전문 에이전트를 설계해야 하나요?

🧠 ClickUp Brain으로 작업 공간 컨텍스트와 메모리를 관리하세요

ClickUp Brain의 상황 인식 응답 기능을 활용해 작업 공간에서 실행할 과제의 우선순위를 정하세요

ClickUp Brain은 작업 공간에 내장된 AI 플랫폼입니다. 작업, 문서, 지식을 연결하여 슈퍼 에이전트가 효과적으로 업무를 수행하는 데 필요한 맥락과 인텔리전스를 제공합니다.

슈퍼 에이전트는 이 레이어를 기반으로 구축되며, 해당 맥락을 활용해 상황을 파악하고, 의사 결정을 내리며, 워크플로우 전반에 걸쳐 조치를 취합니다.

📌 예시: 영업 팀 후속 조치 에이전트는 몇 분 전에 마친 상담 노트를 검토하고, 연동된 CRM 도구의 잠재 고객 정보와 결합하여, 완전히 자동으로 맞춤형 후속 메시지를 작성할 수 있습니다.

ClickUp Brain과 ClickUp Super Agents의 차이점

ClickUp Brain은 팀이 현재 상황을 파악하고 다음 단계로 무엇을 해야 할지 이해하도록 돕습니다. Super Agents처럼 처음부터 끝까지 연결된 워크플로우를 자동으로 실행하지는 않습니다. 대신 영업 담당자가 업무를 수행하는 데 필요한 정보를 적시에 제공하여 지원합니다.

거래 관련 질문에 즉시 답변해 드립니다 “이 거래의 상태는 어떻게 되나요?” → Braun은 작업, 노트, 활동 내역을 분석하고, Super Agents는 이에 따라 조치를 취합니다

통화, 이메일, 업데이트 내용을 요약해 드립니다 Brain은 산발적인 대화를 명확한 다음 단계로 정리해 주며, Super Agents는 이렇게 체계화된 정보를 활용해 상황에 맞는 후속 조치를 취합니다

후속 조치 및 제안서 초안 작성 Brain은 거래 상황을 바탕으로 이메일을 생성하며, 슈퍼 에이전트는 이를 발송하거나 후속 조치를 예약할 수 있습니다

리스크와 미비점을 파악합니다 Brain은 교착 상태에 빠진 거래나 누락된 업데이트를 알려줍니다. Super Agents는 한 단계 더 나아가 해당 팀원에게 알림을 보내거나 작업을 할당할 수 있습니다

영업 팀 지식의 중앙 집중화 Brain은 과거 거래 내역, 문서, 플레이북에서 지식을 추출하여 영업 팀 사원의 질문에 실시간으로 답변합니다. 에이전트는 실제 워크플로우에서 해당 지식을 활용합니다.

🎥 보너스: 영업 및 CRM 자동화를 위한 최고의 AI 에이전트 몇 가지를 소개합니다 👇

⚙ 원하는 대로 자동화 시스템을 구축하세요

ClickUp 자동화 기능을 활용해 반복적인 영업 팀 관련 작업을 자동화하고 시간을 절약하세요

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 작업 우선순위 변경과 같이 단순하고 반복적이며 예측 가능성이 높은 업무에 대해 규칙 기반 자동화를 유연하게 활용할 수 있습니다.

미리 준비된 트리거, 조건, 액션 목록에서 선택하거나 Brain과 채팅하여 맞춤형 자동화 기능을 설계해 보세요. 어느 방법을 선택하든, 사소한 작업마다 별도의 AI 도구나 에이전트를 설정할 필요 없이 일상적인 관리 업무를 자동화하여 AI 확산을 방지할 수 있습니다.

📚 자세히 보기: AI 워크플로우 자동화를 활용해 생산성을 높이는 방법

👀 알고 계셨나요? ClickUp은 1,000개 이상의 기본 통합 기능을 제공하여 영업 AI 에이전트를 외부 앱과 연결해 줍니다. 사용 중인 도구를 선택하고 토글하기만 하면 즉시 데이터에 접근할 수 있습니다. ClickUp 통합 기능을 사용하여 AI 영업 에이전트를 외부 데이터 소스와 연결하세요

4단계: 에이전트 테스트 및 개선

AI 에이전트를 대규모로 출시하기 전에 테스트하는 것이 중요합니다. 이를 통해 AI의 정확도, 출력 일관성, 그리고 전반적인 파이프라인 안정성을 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 다양한 방법으로 영업 팀 에이전트를 테스트해 볼 수 있습니다:

에이전트를 다양한 시나리오에 적용해 보세요: 에이전트에 다양한 입력값을 제공하여 어떻게 반응하는지 확인해 보세요. 예시로, 리드 관리 에이전트라면 뜨거운 인바운드 리드와 차가운 육성 사례에 각각 대응하게 해보세요. 자격 점수, 이메일 초안, 다음 단계가 각 시나리오에 적합한지 직접 확인해 보세요.

다양한 버전을 A/B 테스트해 보세요: 지시 사항이나 출력 형식을 약간씩 다르게 설정하여 에이전트의 두세 가지 변형을 구축해 보세요. 배포하기 전에 두 버전을 동시에 실행하여 어떤 버전이 더 나은 결과를 내는지 확인해 보세요.

성과를 철저히 파악하려면 다음 에이전트 및 워크플로우 메트릭을 주시하세요:

상담원 응답 시간

오류율

파이프라인 속도 향상

영업 사원 1인당 절감되는 시간

전환율 향상

수작업 감소

마지막으로, 필요에 따라 AI 에이전트를 개선해 보세요.

📊 ClickUp 대시보드로 영업 팀의 성과를 실시간으로 모니터링하세요

ClickUp 대시보드를 사용하여 AI 영업 에이전트의 성과를 시각화하세요

ClickUp 대시보드는 상담원 및 영업 팀 데이터를 하나의 실시간 보기로 통합하여, 보고서를 일일이 뒤지지 않아도 성과 문제나 성과를 즉시 파악할 수 있게 해줍니다.

원하는 대로 KPI를 시각화할 수 있는 원형 차트, 선 그래프, 테이블 등의 드래그 앤 드롭 카드를 활용하세요.

내장된 필터 기능을 활용하면 더욱 정교하게 분석할 수 있습니다. 역할별로 별도의 대시보드를 만들 필요가 없습니다. 대신 마스터 대시보드를 하나만 생성하고 필터를 사용하여 가장 중요한 메트릭만 보면 됩니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 통해 ClickUp 에이전트를 모니터링하고, 평가하며, 지속적으로 개선해 보세요.

ClickUp Brain이 제공하는 AI 카드를 활용해 한 단계 더 발전해 보세요. 이는 대시보드 데이터를 실시간으로 분석하는 동적 위젯입니다.

예시: AI Brain 카드를 사용하면 대시보드 데이터(상담원 응답 시간 등)를 자동으로 분석하여 개선할 수 있는 세 가지 방법을 제안받을 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 30%는 AI 에이전트에 대한 가장 큰 불만점으로, 자신감 있게 말하지만 실제로는 틀린 정보를 제공한다는 점을 꼽았습니다. 대부분의 에이전트가 고립된 상태로 일을 하기 때문에 이런 일이 흔히 발생합니다. 이들은 귀사가 선호하는 방식이나 업무 방식, 선호하는 프로세스를 알지 못한 채 단일 프롬프트에만 응답합니다. 슈퍼 에이전트는 남다른 방식으로 작동합니다. 작업, 문서, 채팅, 회의, 업데이트 내용에서 실시간으로 직접 추출한 100%의 맥락을 바탕으로 운영됩니다. 또한 시간이 지나도 최근의 기억은 물론, 선호도에 기반한 기억, 심지어 단편적인 기억까지 유지합니다. 이를 통해 에이전트는 단순히 자신 있게 추측만 하던 존재에서, 일이 변화하는 속도에 발맞출 수 있는 주도적인 동료로 거듭날 수 있습니다.

5단계: 여러 팀에 배포하기

마지막으로, 일상적인 반복 업무를 대신해 줄 영업 팀 에이전트를 도입해 보세요.

영업 팀이 이를 어떻게 활용하는지 주의 깊게 관찰하세요. 초기 도입 단계에서는 테스트 중에는 드러나지 않았던 사소한 문제점들이 종종 발견되곤 합니다.

전사적으로 확대 적용하기 전에, 초기 배포 단계에서 이러한 피드백을 수집하여 에이전트를 개선하십시오.

적절한 영업 팀 교육 제공 또한 매우 중요합니다. 영업 팀 구성원은 에이전트가 어떤 작업을 담당하는지, 어떤 입력이 필요한지, 그리고 언제 직접 작업을 처리해야 하고 언제 에이전트에 의존해야 하는지 명확히 파악해야 합니다.

명확한 지침을 통해 비현실적인 기대를 방지하고, AI와 인간 간의 원활한 업무 인계를 보장합니다.

🧠 재미있는 사실: 터퍼웨어 파티는 1940년대 브라우니 와이즈가 주부들을 대상으로 주방 용품 시연회를 열기 시작하면서 인기를 끌었습니다. 그녀는 플라스틱 용기를 개인 간 거래 방식으로 판매함으로써, 기업 경력이 보편화되기 훨씬 전부터 여성 기업가들에게 힘을 실어주는 직접 판매 모델을 창안했습니다.

영업 팀을 위한 ClickUp의 AI 기능

현대 영업 팀은 어마어마한 양의 정보를 처리해야 합니다.

ClickUp Brain은 독립형 AI 도구로 작동하는 대신, 인공 지능을 작업 공간에 직접 통합하여 이러한 복잡성을 관리합니다.

이 솔루션은 작업, 문서, 채팅, 대시보드 및 연결된 앱 전반에 걸쳐 통합되어 정보를 찾고, 커뮤니케이션 초안을 작성하며, 대화를 요약하고, 데이터에서 인사이트를 도출하는 데 도움을 줍니다.

방법을 알아보겠습니다:

전체 작업 공간에 연결하고 검색하세요

ClickUp AI 기업 검색을 사용하여 손쉽게 작업 공간 정보를 확인하세요

영업 팀의 담당자가 몇 초 만에 적절한 맥락을 파악하는 능력은 잠재 고객과의 소통과 일상적인 업무 생산성 향상에 큰 차이를 만들어 냅니다.

ClickUp AI 기업 검색을 사용하면 원하는 내용을 설명하기만 해도 작업 공간 전반에서 정보를 검색할 수 있습니다.

더 이상 폴더를 뒤지거나 파일을 어디에 저장했는지 기억해내느라 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 검색창에 쿼리만 입력하면 됩니다. 예시로는 “Acme Corp과의 마지막 통화 노트 찾기” 또는 “기업용 가격 제안서와 관련된 문서 보여주기”와 같이 입력하세요.

AI가 전체 작업 공간과 연결된 앱을 스캔하여 가장 관련성 높은 결과를 즉시 찾아냅니다.

이메일과 영업 팀 자료를 더 빠르게 작성하세요

ClickUp Brain을 사용하여 100% 상황에 맞는 이메일을 작성하세요

ClickUp Brain을 활용하여 영업 팀이 문서, 작업, 채팅의 세 가지 주요 영역에서 콘텐츠를 생성할 수 있도록 지원하고, 저장된 프롬프트와 템플릿을 통해 콘텐츠를 표준화하세요.

예시: 문서 내에서 직접 Brain을 사용하여 이메일을 초안으로 작성하고, 콘텐츠를 요약하며, 노트를 실행 항목으로 전환할 수 있습니다. Brain은 문서의 전체 맥락을 파악하므로 섹션 간에 문체와 위치를 일관되게 유지할 수 있습니다.

이는 특히 영업 팀을 위한 브로슈어와 이메일 시퀀스를 제작하는 데 매우 유용합니다.

팀에 정리되지 않은 노트, 대화록, 또는 요점 정리 자료가 있다면, Brain은 이를 체계적인 영업 결과물로 변환하는 데 탁월합니다.

👉🏼 사용할 프롬프트:

“위의 노트를 바탕으로 고객의 고충, 기대하는 결과, 현재 사용 중인 도구, 성공 메트릭을 요약해 주세요.”

“후속 이메일에서 활용할 수 있는 ROI 설명과 5가지 근거를 제시해 주세요.”

“고객의 주요 고민 3가지를 요약하고, 다음 단계를 확인하며, 제안할 시간을 명시하는 후속 이메일을 작성하세요.”

이는 Brain이 기존 콘텐츠를 요약하고 실행 항목을 생성하는 방식과 잘 부합합니다.

게다가 팀원들이 더 이상 Docs에만 매달릴 필요가 없습니다. 브레인 라이팅 도구는 어디서나 사용할 수 있습니다. ClickUp은 텍스트(작업 설명, 댓글, 채팅 등)를 지원합니다.

🎯 주요 영업 팀 활용 사례:

작업 댓글에서 이메일 초안을 작성하고 수정하세요

문장의 명확성과 어조를 개선하세요(더 자신감 있고, 더 간결하며, 더 전문적인 어조로).

아웃바운드 시퀀스 번역 또는 현지화

📚 자세히 보기: 콘텐츠 마케팅에서 AI를 활용하는 방법

이동 중에도 회의 내용을 텍스트로 변환하고 요약하세요

ClickUp의 노트테이커로 모든 회의 내용을 손쉽게 기록하세요

ClickUp의 AI 노트 테이커는 Zoom, Google Meet 또는 Teams 화상 회의에 자동으로 참여하여 대화를 녹음, 텍스트 변환 및 요약합니다. 회의가 끝나면 위험 요소, 주요 결정 사항 및 다음 단계가 강조된 요약 보고서를 즉시 생성합니다.

심지어 실행해야 할 항목을 추출하여 적절한 담당자에게 할당된 작업으로 전환해 주니, 여러분은 손가락 하나 까딱할 필요도 없습니다.

최첨단 생성형 AI 모델을 한곳에서 만나보세요

ClickUp Brain 또는 데스크톱 AI 슈퍼 앱인 Brain MAX의 단일 인터페이스에서 다양한 AI 모델을 활용하세요.

ClickUp Brain MAX는 ChatGPT, Claude, Gemini 등 최고의 AI 모델과 ClickUp의 자체 컨텍스트 기반 AI인 Brain을 하나의 원활한 스페이스에 통합한 데스크톱 AI 슈퍼 앱입니다.

이를 통해 영업 팀은 업무에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 시장 분석에는 Claude를, 이메일 개인화에는 Gemini를, 영업 코칭 가이드 구상에는 ChatGPT를 활용하세요. 여러 로그인 정보나 구독을 관리할 필요가 없습니다. 모든 기능은 ClickUp 계정 내에서 원활하게 작동합니다.

음성으로 입력하고 400배 더 빠르게 일을 처리하세요

하루의 대부분을 회의나 출장으로 보내는 영업 팀 직원들에게 Brain MAX의 'Talk-to-Text' 기능은 놀라울 정도로 효과적입니다. 노트나 이메일을 직접 입력할 필요 없이, 그냥 소리 내어 말하기만 하면 AI가 여러분의 목소리를 깔끔한 텍스트로 변환해 줍니다.

영업 담당자는 산책 중에도 아웃리치 순서를 음성으로 지시하거나, 손을 쓰지 않고 업데이트 내용을 기록하거나, “1분기 진행이 멈춘 기회 찾기”와 같은 음성 프롬프트를 실행하여 매주 수 시간을 절약할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 기원전 1750년경 고대 바빌로니아인들은 점토판에 세계 최초의 판매 계약서를 새겼습니다. 구매자는 보리나 가축과 같은 상품에 대한 대금 상환을 약속했고, 증인들은 자신의 인장을 찍어 계약을 확정했습니다.

ClickUp AI 에이전트 vs. 타사 AI 에이전트 플랫폼

ClickUp AI 에이전트가 일반적인 타사 AI 에이전트 도구와 비교했을 때 어떤 점이 뛰어난지 확인해 보세요:

주요 기능 ClickUp Brain 타사 AI 에이전트 플랫폼 원생 작업 공간 통합 AI 에이전트가 실시간 영업 데이터에 접근할 수 있도록 작업 공간에 직접 통합되었습니다 일반적으로 맞춤형 API와 수동 동기화를 통해 작업 공간에 연결합니다 상황 인식 작업, 문서, 댓글 및 작업 공간 활동을 읽고 참조하여 실제 비즈니스 맥락에 맞는 응답을 생성할 수 있습니다 수동 업로드에 의존하며, 컨텍스트가 명시적으로 가져온 내용으로만 한도가 설정되는 경우가 많고, 미묘한 작업 공간 이력이 누락됩니다. 코딩 없이 구축 코딩 없이 자연어 프롬프트를 사용하여 작업 공간 내에서 직접 AI 에이전트와 워크플로우를 생성할 수 있습니다 비주얼 빌더를 사용할 수 있지만, 고급 로직이나 맞춤형 영업 팀 통합 기능을 구현하려면 코드가 필요한 경우가 많습니다. 내장된 프로젝트 관리 도구 영업 파이프라인에 최적화된 작업, 대시보드, 화이트보드, 보고 기능을 모두 갖춘 앱 하나로, 모든 기능이 AI로 강화되었습니다. 에이전트 기능에만 집중되어 있어 별도의 PM 소프트웨어가 여전히 필요하며, 이로 인해 tool 과다 사용과 작업 전환이 발생합니다 가격 정책 사용 크레딧이 포함된 ClickUp 플랜에 포함되어 있으며, 에이전트당 별도 요금 없이 작업 공간 규모에 따라 확장됩니다. 대개 상담원당 구독료나 작업량에 따라 비용이 발생하며, 여러 워크플로우를 운영하는 영업 팀의 경우 초기 설정 비용까지 더해져 부담이 커집니다.

🌟 ClickUp의 Certified Agent는 실행 가능한 프로젝트 플랜에 대한 직접 벤치마크 평가에서 100점 만점에 96점을 획득했습니다. 가장 근접한 경쟁사는 61점을 기록했으며, 나머지 대부분은 40~50점대에 머물렀습니다. ClickUp 인증 에이전트는 ClickUp AI 전문가들이 직접 구축하고, 철저한 테스트를 거쳐 관리합니다. 다음 두 가지 패키지 중 하나를 선택하여 이용하실 수 있습니다: 에이전트당 구매 : 여기에는 지속적인 유지보수, 신속한 문제 해결을 위한 우선 지원, 그리고 무제한 크레딧이 포함됩니다.

ClickUp Accelerator : 당사 전문가들이 설계하고 구축한 '슈퍼 에이전트' 패키지를 구매하실 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다. 당사 전문가들이 설계하고 구축한 '슈퍼 에이전트' 패키지를 구매하실 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다.

영업 팀에서 AI 에이전트가 제공하는 이점

🧠 재미있는 사실: AI를 효과적으로 활용해 잠재 고객을 발굴하는 영업 담당자는 영업 목표를 달성할 확률이 3.7배 더 높습니다.

영업 팀이 AI 기반 에이전트를 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

고부가가치 대화에 더 많은 시간을 할애하세요: 영업 담당자들은 종종 데이터 입력, 조사, 회의 일정 조율에 아침 시간 전체를 허비하곤 합니다. AI 에이전트가 이러한 반복적인 작업을 처리해 주므로, 영업 담당자는 고객 관계 구축에 집중할 수 있습니다.

대규모 맞춤형 영업 활동 제공: 에이전트는 각 잠재 고객의 이력과 행동을 분석하여 응답률을 획기적으로 높이는 독창적인 1:1 메시지를 작성합니다. 가트너(Gartner)는 현재 대기업의 에이전트는 각 잠재 고객의 이력과 행동을 분석하여 응답률을 획기적으로 높이는 독창적인 1:1 메시지를 작성합니다. 가트너(Gartner)는 현재 대기업의 아웃바운드 메시지 중 30%가 합성 방식으로 생성되지만 문맥을 파악하여 응답률과 전환율을 높이고 있다고 예측합니다.

고객 통화 전 더 철저한 준비: AI 에이전트가 계정 정보를 수집하고 요약해 주므로, 영업 담당자와 제품 관리자는 상황을 깊이 이해하고 명확한 논의 사항을 갖춘 상태로 회의에 임할 수 있습니다

거래 진행 과정의 오류 감소: 에이전트가 인계, 업데이트, 에스컬레이션에 대해 일관된 프로세스를 따르므로 파이프라인 전반에 걸쳐 일관성을 유지합니다

시간대 차이를 넘어 지속적인 영업 활동을 유지합니다: 영업 사원이 오프라인 상태일 때도 에이전트는 연중무휴 24시간 잠재 고객을 관리하고, 후속 연락을 보내며, 유입된 리드를 선별합니다.

📚 자세히 보기: 꼭 써봐야 할 최고의 AI 생산성 도구

영업 팀 AI 에이전트 도입 시 흔히 저지르는 실수

마무리하기 전에, 영업 팀이 AI 에이전트를 구축할 때 흔히 저지르는 실수 몇 가지를 간단히 살펴보고(+ 해결 방법도 함께) 알아보겠습니다:

흔히 저지르는 실수 솔루션 전략적인 영업 의사 결정을 자동화하려는 경우 AI 에이전트는 전략적 작업보다는 운영 작업에 집중하도록 하세요. 가격 협상, 복잡한 거래 전략 수립, 관계 관리와 같은 활동은 여전히 사람이 주도해야 합니다. 첫 번째 에이전트를 지나치게 복잡하게 만드는 것 간단한 워크플로우로 시작해 점차 확장해 보세요. 먼저 규모가 작고 특정 업무에 집중된 에이전트를 구축하면 나중에 테스트하고 개선하며 확장하기가 더 쉬워집니다. 테스트 단계 생략 에이전트를 광범위하게 배포하기 전에 다양한 시나리오와 실제 영업 팀 상황에서 테스트해 보세요. 테스트를 통해 지침, 맥락 또는 출력 결과의 미흡한 부분을 조기에 파악할 수 있습니다. 에이전트를 일회성 설정으로 간주하기 피드백과 성과 데이터를 바탕으로 에이전트를 지속적으로 개선해 나가세요. 프롬프트, 워크플로우, 통합 기능을 업데이트하면 에이전트가 변화하는 영업 팀 프로세스에 발맞출 수 있습니다.

ClickUp으로 코딩 없이 AI 영업 에이전트 구축하기

AI 영업 에이전트는 매우 강력할 뿐만 아니라, 적합한 플랫폼만 있다면 구축하기도 놀라울 정도로 쉽습니다.

ClickUp은 심층적인 작업 공간 통합과 상황 인식 AI를 활용하여 별도의 맞춤형 코드 개발 없이도 에이전트 개발을 간편하게 만들어 줍니다.

ClickUp의 자연어 기반 '슈퍼 에이전트 빌더'와 채팅하며 작업 공간 데이터를 참조해 에이전트가 어떻게 동작해야 하는지 설명하기만 하면 됩니다. 빌더가 기술적인 부분은 모두 처리해 드립니다.

영업 규모를 확장할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하고 첫 번째 AI 영업 에이전트 구축을 시작해 보세요.

더 자세한 정보가 필요하신가요?

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 에이전트는 잠재 고객 발굴과 리드 선별부터 회의 예약 및 통화 요약에 이르기까지 영업 사이클 전반을 자동화합니다. 이들은 반복적인 행정 업무를 처리하는 자율적인 보조자 역할을 수행하여, 영업 담당자가 고부가가치 거래 성사에만 전념할 수 있도록 지원합니다.

기존 영업 자동화 도구를 통해 배포된 AI 프로세스와 에이전트는 대개 경직되어 있고 적용 범위가 제한적이며, 외부 데이터베이스나 도구와 수동으로 연결해야 하는 경우가 많습니다. 반면 ClickUp Brain은 상황 인식 능력이 뛰어납니다. 작업 공간 데이터를 이해하고, 과거 상호작용을 기억하며, 추론을 통해 동적인 결정을 내림으로써 변화하는 영업 워크플로우에 실시간으로 적응합니다.

전혀 어렵지 않습니다. ClickUp을 사용하면 평범한 영어로 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있습니다. 에이전트가 처리할 작업, 대상 고객, 목표를 간단히 설명하기만 하면 플랫폼이 기술적인 설정을 대신 처리해 드립니다.

ClickUp Brain은 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 선도적인 모델을 활용할 수 있는 통합 인터페이스를 제공합니다. 또한 1,000개 이상의 기본 통합 기능을 통해 에이전트를 HubSpot, Salesforce와 같은 CRM이나 Slack과 같은 커뮤니케이션 도구와 직접 연결할 수 있습니다.

AI 에이전트는 24시간 내내 거래 활동을 모니터링하며, 잠재 고객이 반응하는 즉시 맞춤형 후속 조치를 자동으로 실행합니다. 또한 파이프라인 상태를 분석하여 진행이 멈춘 거래를 담당자에게 알림으로써, 타이밍을 놓쳐 단 한 건의 기회도 놓치지 않도록 보장합니다.