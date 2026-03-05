AI 파이프라인 관리: 누수되는 서비스 파이프라인을 보완하기 위해 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축한 방법

서비스 비즈니스에서 고객을 잃고 있다면, 문제는 생각보다 작고 해결하기도 훨씬 쉬울 수 있습니다.

잠재 고객이 답변을 너무 오래 기다리고 있을 수 있습니다. 부품 대기 중이라 작업이 지연되고 있을 수 있습니다. 일주일 동안 아무도 업데이트를 해주지 않아 고객이 좌절하고 있을 수 있습니다.

바로 이 때문에 AI 파이프라인 관리 tools가 주목받고 있습니다. AI 에이전트가 파이프라인을 지속적으로 감시하여 —기한 초과 일, 지연된 작업, 불만족 고객을 추적함으로써— 평판(과 수익) 문제로 발전하기 전에 위험을 사전에 파악할 수 있기 때문입니다.

하지만 AI 에이전트는 팀이 이미 사용하는 실제 워크플로우에 기반할 때만 제대로 작동합니다.

따라서 "어떤 AI 에이전트를 구축해야 할까?"라는 질문 대신, 다른 질문으로 시작해 보세요: 현재 파이프라인에서 누수가 발생하는 지점은 어디인가?

이 글에서는 실제 예시를 바탕으로 단계별로 안내해 드리겠습니다:

가상의 클라이언트인 '벤 더 빌더'는 서비스 파이프라인에서 수익과 신뢰가 서서히 누수되고 있습니다.

프로젝트 복구 코치 슈퍼 에이전트 를 구축한 방법 기존 ClickUp 설정을 기반으로를 구축한 방법

에이전트가 매일 자신의 파이프라인을 관찰하고, 위험을 표시하며, 올바른 다음 단계로 유도하는 구체적인 방법들

이 모든 것은 복잡한 AI 구축 없이도 가능했습니다. 단지 ClickUp의 통합 AI 작업 공간 과 ClickUp 슈퍼 에이전트만 있으면 됩니다. 하지만 이로 인해 벤이 자신의 일을 바라보는 방식과 고객에게 얼마나 믿음직하게 임하는지가 완전히 바뀌었습니다.

소개: 시스템, 고객 지원, 그리고 ClickUp 슈퍼 에이전트

저는 ABX2 에이전시의 공동 창립자 안나 불록입니다. 창의적 전략가, 프로젝트 관리자, 시스템 사고가이자, 여러분이 명확성과 배려가 필요할 때 든든한 비즈니스 멘토 역할을 합니다.

컨설팅, 콘텐츠, 온라인 작업 공간 개발을 통해 저는 야심 찬 분들을 돕습니다:

아이디어를 실행으로 전환하세요

그들의 일을 지원하는 시스템을 구축하세요

삶에 진정한 조화를 이루는 비즈니스를 성장시키세요

지난 몇 년간 이는 수많은 건설업자, 서비스 전문가, 소규모 팀이 ClickUp을 단순한 할 일 목록이 아닌 운영의 핵심 도구로 활용할 수 있도록 지원하는 것을 의미했습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트가 등장했을 때, 난 엉망진창인 시스템 위에 AI를 억지로 덧씌우고 싶지 않았습니다. 내가 원했던 것은:

팀이 이미 사용하는 실제 프로세스에 바로 적용 가능한 에이전트

추가 탭과 수동 보고를 늘리는 대신 마찰을 줄인 자동화

팀 소유자들에게 하루 종일 업데이트를 재촉하지 않고도 가시성을 확보할 수 있는 방법

벤 더 빌더의 "누수 파이프라인"은 이를 구축하기에 완벽한 실험장이었습니다.

🦄 ClickUp이나 슈퍼 에이전트를 처음 사용하시나요? ClickUp 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내부에 있는 AI 기반 어시스턴트로, 작업을 자동으로 관리하는 데 도움을 줍니다. 사용자의 프롬프트를 기다리지 않고 작업 공간을 모니터링하며, 작업, 문서, 채팅 전반에서 발생하는 상황을 파악하고 다음 단계를 추천합니다. 영업 파이프라인 모니터링, 고객 피드백 요약, 일일 우선순위 제시 등 특정 역할을 할당할 수 있습니다. 🎥 이 비디오를 시청하여 자세히 알아보세요:

진짜 문제: 조용한 누수로 가득 찬 영업 팀 파이프라인

에이전트를 구축하기 전에, 저는 벤의 ClickUp 작업 공간에 들어가 간단한 질문 하나를 던졌습니다:

일은 이미 어디에서 진행되고 있으며, 경험은 어디에서 단절되고 있는가?

벤은 ClickUp 초보자가 아닙니다. 그의 작업 공간에는 이미 들어오는 요청과 진행 중인 작업이 관리되는 '벤의 건설 현장 스페이스'가 마련되어 있습니다. 또한 모니터링 대시보드와 고객 소통을 위한 마케팅 영역도 갖추고 있습니다.

따라서 이건 백지 상태가 아니었습니다.

하지만 작업을 자세히 살펴보기 시작하자 파이프라인의 누수 현상이 뚜렷해졌습니다:

일부 리드는 벤의 전 제자 레오에게 소개되었습니다.

다른 것들은 단순히 제때 처리되지 않은 채 더 오래 방치되었습니다.

부품 배송을 기다리는 고객들은 지연이 이미 내부적으로 알려진 상황임에도 아무도 업데이트를 해주지 않아 점점 좌절감을 느끼고 있었습니다.

진행 중인 수리 작업들도 있었습니다.

겉보기에는 모든 것이 정상으로 보였지만, 불완전한 작업 노트나 부정확한 주소 같은 사소한 세부사항이 다가오는 방문 일정을 쉽게 연체 상태로 밀어넣을 수 있었습니다.

🚩가장 큰 위험 신호는? 검토되지 않은 요청입니다.

고객들은 웹사이트 티켓을 제출하며 "벤, 이거 고칠 수 있어?"라고 했지만, 그 요청 중 일부는 아직 열리지도 않은 상태였습니다.

마감일 기준으로 작업 공간을 필터링하자 패턴이 명확해졌습니다:

일부 작업은 며칠 또는 몇 주 동안 지연되었습니다.

다른 담당자들은 마감일이 다가오고 있음에도 최근 활동이 거의 없었습니다.

그리고 여러 장기 프로젝트는 아직 시급하지 않았지만, 아무도 개입하지 않으면 결국 긴급 상황이 될 수 있었습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅, 댓글 등 전체 작업 공간의 맥락을 이해하는 ClickUp 내장 AI 어시스턴트입니다. 목록을 수동으로 확인하는 대신 "이 스페이스에서 기한이 지났거나 위험에 처한 작업은 무엇인가요?"와 같은 질문을 하면, Brain이 활동, 마감일, 업데이트를 분석하여 지연된 작업을 즉시 파악해 줍니다. ClickUp Brain으로 파이프라인 내 고위험 계정을 표시하세요

단순히 한 사람이 지속적으로 감시하기에는 너무 많은 일이 너무 많은 작업에 걸쳐 발생하고 있었습니다.

바로 이 지점에서 AI 파이프라인 관리의 강력한 역량이 발휘됩니다.

매일 수십 개의 업무를 사람이 직접 검토하도록 요청하는 대신, 파이프라인을 감시하고 다음에 주의를 기울여야 할 사항을 강조하는 일을 전담하는 AI 에이전트에게 그 책임을 맡길 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: ClickUp 설문조사 응답자의 12%는 AI 에이전트 설정이나 도구 연결이 어렵다고 답했으며, 13%는 에이전트로 간단한 작업만 수행하는 데도 단계가 너무 많다고 답했습니다.

해결책: ClickUp에서 AI 영업 파이프라인 관리 에이전트 설계하기

파이프라인의 누수 지점을 파악한 후, 저는 슈퍼 에이전트 구축을 시작했습니다.

AI 탭에서 시작하기

Ben의 프로젝트 복구 코치를 구축하기 위해 저는:

왼쪽 탐색 메뉴의 AI 탭으로 이동했습니다 슈퍼 에이전트 생성 클릭 핵심 서비스 파이프라인과 직접 연결된 간단한 미션 선언문을 부여했습니다.

빌더가 나머지를 처리했습니다—기능을 제안하고, 후속 질문을 제기하며, 벤의 작업 공간 내 작업과 어떻게 상호작용해야 하는지 제안했습니다.

가능한 일이 무엇인지 추측할 필요가 없었습니다. 빌더가 자신의 ClickUp 환경을 잘 알고 있기 때문에 다음과 같은 질문에 답할 수 있었죠:

이 에이전트가 이 사용자 지정 필드를 업데이트할 수 있나요?

이 스페이스 또는 목록에 접근할 수 있나요?

단순히 요약하는 것이 아니라 실제로 실행에 옮기기 위해 어떤 tools를 사용할 수 있나요?

긴 프롬프트나 복잡한 지시사항을 작성하는 대신, 빌더가 명확한 역할로 에이전트를 구성하는 데 도움을 주었습니다:

당신은 제 영업 및 고객 경험 전문가입니다. 저는 'Ben’s Building Yard' 스페이스에서 모든 신규 및 진행 중인 프로젝트를 추적하고 있으며, 해당 정보를 활용해 프로젝트를 정상 궤도로 되돌리는 데 도움을 주시기 바랍니다.

열 문단짜리 프롬프트도, 마법 같은 문구도 없습니다. 단지:

누가 에이전트인지 (영업 팀 및 고객 경험 전문가)

그 후 에이전트 빌더가 제가 좋아하는 기능을 실행했습니다: 명확한 설명을 요청한 것입니다.

함께 업무를 개선하여 에이전트가 다음과 같은 역할을 수행하도록 했습니다:

건강 및 감정 필드 업데이트 : 예시로, 작업이 위험 상태로 보일 때나 클라이언트가 명백히 불만족할 때 만족도 또는 B-팩터 필드를 조정하세요.

기쁨을 표현한 고객과 추천서 기회를 포착 : "기쁨" 태그가 지정되거나 우수한 성과가 발생한 작업을 감지하면, 추천서 수집을 위해 연락할 알림을 보내야 합니다.

권장되는 다음 단계를 Ben과 저에게 태그해 주세요 : 작업이 기한을 넘겼거나 3일 이상 활동이 없을 때마다 다음 단계를 수행해야 합니다: 해당 위험을 강조 표시 실용적인 다음 단계 제안 (연락, 고객 업데이트, 부품 도착 예정 시간 확인 등)

위험을 강조하세요

위험을 강조하세요

이 대화가 끝날 무렵, 우리는 AI 파이프라인 관리 에이전트의 역할을 명확히 정의했습니다: 벤 더 빌더의 프로젝트 복구 코치. 일반적인 AI 어시스턴트가 아닌, 이 에이전트는 이제 집중된 사명을 갖게 되었습니다: 서비스 파이프라인을 모니터링하고 고객 경험을 보호하는 조치를 권장하는 것입니다.

에이전트에게 파이프라인 가르치기: 지식, 기억, 이메일

슈퍼 에이전트의 유용성은 이해하는 맥락의 깊이에 달려 있습니다.

벤의 워크플로우에서는 에이전트가 다음 세 가지 유형의 정보에 접근할 수 있도록 하는 것을 의미했습니다:

첫째, 작업 공간 자체 입니다. 에이전트는 벤이 업무를 관리하는 스페이스와 그의 서비스 파이프라인을 나타내는 목록 및 대시보드를 이해해야 했습니다.

둘째, 메모 및 문서 기능을 추가했습니다. 여기에는 고객 목록, 공급업체 노트, 할인 및 서비스 패키지에 관한 몇 가지 간단한 규칙이 포함됩니다.

마지막으로, 에이전트가 고객 응답 초안 작성 및 공급업체 후속 조치를 수행할 수 있도록 Gmail 계정 통해 이메일 접근을 연결했습니다.

또한 에이전트를 신입 팀 회원처럼 대우하며 다음과 같은 선호도 및 가이드레일을 설정했습니다:

사용이 허용되는 이메일 템플릿은 무엇인가요?

발송 전에 반드시 내 승인을 요청해야 할 때

특정 필드 값에 따라 사전 승인된 템플릿을 자동으로 발송할 수 있도록 허용된 경우

모든 작업, 문서, 커뮤니케이션이 ClickUp 내에 통합되어 있기 때문에 에이전트는 한 곳에서 맥락을 파악하고 다른 곳에서 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 작업 내 지연된 업무를 감지하면 즉시 고객에게 이메일 업데이트를 제안할 수 있습니다.

이는 통합 AI 작업 공간의 장점 중 하나입니다. 작업, 대화, 문서가 한곳에 통합되면 AI는 단편적인 정보로 추측하는 대신 전체 맥락을 이해할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 19%가 프로젝트 워크플로우 관리를 위해 AI 에이전트의 도움을 원한다고 답했습니다. 하지만 프로젝트 관리 워크플로우는 단순한 체크리스트가 아닙니다. 이는 타협점, 업무 인수인계, 변화하는 우선순위가 끊임없이 움직이는 시스템으로, 어제의 플랜이 오늘의 현실을 반영하는 경우는 거의 없습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트는 단순한 지시사항이 아닌 업무 현황에 반응하도록 설계되었습니다. 사용자가 설정한 일정에 따라 일을 실행하고, 질문 발생, 새 작업 생성, 양식 제출 등의 트리거를 감지하며, 문제를 사전에 경고할 수 있습니다!

📚 더 알아보기: AI 융합이 업무 확산 문제를 해결하는 방법

에이전트를 AI 파이프라인 관리 보조 도구로 활용하기

프로젝트 복구 코치가 설정된 후, 벤은 팀원처럼 에이전트와 상호작용하기 시작했습니다.

에이전트가 하루 플랜을 만들도록 허용하기

에이전트와의 직접 채팅에서 벤은 다음과 같이 간단하게 진행할 수 있습니다:

안녕하세요, 저는 벤입니다. 이 회사는 제가 운영하는 곳입니다. 오늘 제가 먼저 연락해야 할 첫 10명을 추천해 주실 수 있나요?

에이전트는 자신의 파이프라인을 분석하여 다음과 같은 정보를 제공합니다:

기한이 지났거나 위험에 처한 작업으로 고객이 좌절할 가능성이 높은 경우

관계 유지를 위해 확인이 필요한 고가치 기회

오늘 추천사 수집을 위해 연락해야 할 만족한 고객들

벤은 긴 작업 목록을 쳐다보는 대신 선별된 실행 목록을 받습니다.

실제 일에 대한 에이전트 코칭

에이전트와의 또 다른 협업 방식은 작업 내에서 직접 이루어집니다.

부품 대기 중인 작업을 열었다고 가정해 보세요. 해당 공급업체는 지연으로 유명하며, 에이전트가 이를 기억하도록 하고 싶습니다.

에이전트에게 태그를 달고 이렇게 말할 수 있습니다:

@프로젝트 복구 코치, 해당 공급업체는 Influx입니다—이들은 종종 지연됩니다. 작업이 '부품 대기 중' 상태로 전환되는 경우, 반드시 해당 공급업체가 누구인지 저에게 문의해 주시고, 다음 단계를 권장하실 때 이를 염두에 두시기 바랍니다.

이제 작업을 떠나지 않고도 우리는:

에이전트에게 새로운 도메인 지식 제공 (Influx 속도가 느림)

향후 후속 조치를 위한 간단한 규칙을 정의했습니다.

일이 이루어지는 바로 그곳에 그 미묘한 차이를 담아냈습니다

답변을 기다리며 앉아 있을 필요가 없습니다. 답변이 오면 업데이트 내용이 내 ClickUp 받은 편지함으로 전달되어, 준비가 될 때마다 확인할 수 있습니다.

📌 한 예시에서 에이전트의 응답은 다음과 같았습니다:

“주의해 주셔서 감사합니다. 인플럭스가 종종 지연되는 점을 확인했습니다. 공급업체에 정확한 예상 도착 시간을 요청한 후 고객에게 업데이트해 주세요. 해당 내용의 이메일을 작성해 드릴까요?”

여기서부터는 이렇게 말할 수 있습니다:

여기서부터는 이렇게 말할 수 있습니다:

“네, 스크립트를 주세요.”

그리고 생성할 수 있습니다:

공급업체에 대한 정중한 예상 도착 시간(ETA) 요청

고객에게 투명한 업데이트 제공

후속 조치 알림, 다시 놓치지 않도록

이 모든 과정은 Ben이 오래된 이메일을 뒤지거나 여러 tools를 오가며 처리할 필요 없이 이루어집니다.

이러한 상황별 학습을 통해 에이전트는 단순한 tool이 아닌 신입 운영 보조원 같은 느낌을 줍니다.

📚 추천 자료: 앰비언트 AI 전환

AI 에이전트가 파이프라인을 관찰하기 시작한 후 달라진 점

프로젝트 복구 코치는 화려한 기능은 없습니다.

이 기능은 거래를 자동으로 체결하거나 Ben의 CRM을 재구축하지는 않습니다.

하지만 이 도구는 놀라울 정도로 가치 있는 일을 수행합니다: 파이프라인을 지속적으로 관찰하고 중요한 사항을 표면화하여 벤이 다음에 무엇을 해야 할지 알 수 있게 합니다.

벤의 프로젝트 복구 코치를 도입한 후 몇 가지 변화가 있었습니다:

위험에 처한 작업이 더 빨리 발견됩니다. 벤은 작업이 기한을 넘기거나 중단되는 즉시 문제를 파악했습니다.

부품 지연이 더 이상 예상치 못한 일이 아니게 되었습니다. 에이전트가 ETA(예상 도착 시간)를 요청하고 고객과 적극적으로 소통하도록 우리를 독려했습니다.

만족한 고객들이 실제 추천사로 이어졌습니다. 경험이 생생할 때 리뷰를 요청하는 프롬프트가 꾸준히 제공되었습니다.

벤의 정신적 부담이 줄었습니다. 그는 더 이상 전체 파이프라인을 머릿속에 담아둘 필요가 없었죠; 에이전트가 경계를 이어받았습니다.

👀 알고 계셨나요? AI를 활용하는 영업 팀은 매출 성장 가능성이 1.3배 더 높습니다.

나만의 AI 영업 파이프라인 관리 에이전트 구축 방법

여러분의 ClickUp 작업 공간을 보며 "슈퍼 에이전트를 사용해야 한다는 건 알지만, 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다"고 생각하신다면, 제가 추천하는 프레임워크는 다음과 같습니다:

한 가지 취약한 프로세스 선택 : 영업 파이프라인, 서비스 제공, 온보딩, 갱신 — 실수가 큰 타격을 주는 단일 흐름을 선택하세요

기존 스페이스의 문제점을 찾아보세요 : 기한이 지난 작업, 오래된 티켓, 고객이 대기 중인 부분을 확인하세요

슈퍼 에이전트의 간단한 역할 정의 : 벤의 경우, 프로젝트를 정상 궤도로 되돌리는 데 집중하는 영업 및 고객 경험 전문가였습니다.

위치 지정하기 : 특정 스페이스나 목록 집합(예: Ben’s Building Yard)을 지정하고, 필요한 지식, 문서, 이메일 계정을 연결하세요.

한 가지 명확한 업무로 시작하세요 : 예시로 "이 파이프라인을 모니터링하고 매일 누구에게 연락해야 하는지 알려주세요" 또는 "기한이 지났거나 3일 동안 비활성 상태인 작업을 표시하고 다음 단계를 제안해 주세요."

팀원처럼 대하세요: 직접 채팅하고, 미묘한 차이가 중요한 작업에 태그하며, 신뢰를 쌓아가며 권한을 강화하거나 확장하세요

에이전트의 유용성이 입증되면 그 책임을 확대할 수 있습니다.

🎥 슈퍼 에이전트 시작을 위한 간단한 튜토리얼:

이 워크플로우가 실제로 작동하는 모습을 확인해 보시겠습니까?

이 글의 목표는 영리한 프롬프트로 여러분을 감탄시키려는 것이 아닙니다.

이는 집중된 슈퍼 에이전트가 어떻게 다음을 수행하는지 보여주기 위한 것입니다:

서비스 파이프라인의 취약점을 보완하세요

고객 경험을 보호하세요

의미 있는 일에 집중할 여유를 드립니다

이 워크플로우를 직접 확인하거나 예시에서 사용된 자산을 가져가고 싶다면 다음을 방문하세요: annabullock.com/builder

벤과 제가 질문을 수집하고, 후속 자료를 공유하며, 이 워크플로우에서 언급된 도구 링크를 보내는 곳이 바로 여기입니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 서비스 파이프라인의 누수를 정말 해결할 수 있을까요? 네, 가능합니다!

애나 불록은 창의적 전략가, 프로젝트 관리자, 시스템 사고 전문가이자 명확함과 배려가 필요할 때 당신의 비즈니스 멘토입니다. 컨설팅, 콘텐츠, 온라인 작업 공간 개발을 통해 그녀는 야심 찬 사람들이 아이디어를 실행으로 옮기고, 지원 시스템을 구축하며, 삶에 실제로 맞는 비즈니스를 성장시키도록 돕습니다.