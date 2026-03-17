AI 슈퍼 에이전트가 영업 팀이 거래를 더 빨리 성사시키는 데 어떻게 도움을 주는지

솔직히 말해봅시다. 대부분의 영업 팀은 파이프라인 문제가 아닙니다. 실행에 문제가 있는 것입니다.

거래가 지연되는 이유는 영업 사원이 판매를 못해서가 아닙니다. 그 원인은 훨씬 더 단순하며(해결하기도 훨씬 더 쉽습니다): 후속 조치가 소홀해지거나, 관련 정보가 5개나 되는 서로 다른 tools에 흩어져 있거나, 하루의 절반이 CRM 업데이트, 내부 연락, 그리고 "잠깐" 확인하는 일에 허비되기 때문입니다.

⚠️ Salesforce는 영업 담당자가 업무 시간의 28~30%만 실제 영업 활동에 할애하고, 나머지는 관리자와 내부 직원의 업무에 소모된다고 보고합니다. ✅ 앞서 언급한 간단한 해결책이 무엇일까요? AI는 거래 주기를 늦추는 반복적인 업무를 자동화함으로써 매출을 3~15% 증가시키고 영업 팀의 ROI를 최대 20%까지 향상시킬 수 있습니다.

기회는 분명합니다. 하지만 기업들은 이메일을 위한 도구, 노트를 위한 도구, 예측을 위한 도구 등 분산된 AI 도구들에 자원을 낭비하고 있습니다.

여러분에게 필요한 것은 이 모든 것을 해낼 수 있는 AI 슈퍼 에이전트입니다. 이들은 여러분을 기다리지 않고 리드에게 후속 조치를 취하고, 기록을 업데이트하며, 거래 위험 요소를 파악하고, 기회를 지속적으로 추진해 나갑니다.

이 가이드에서는 AI 슈퍼 에이전트의 작동 원리, 특정 영업 단계에 맞춰 설계된 다양한 유형, 그리고 통합된 작업 공간 내에서 이를 도입하여 영업 담당자가 서로 연결되지 않은 시스템에서 정보를 찾는 데 드는 시간을 줄이고 실제 영업 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있는 방법을 단계별로 안내합니다.

영업 팀을 위한 AI 슈퍼 에이전트란 무엇인가요?

영업용 AI 슈퍼 에이전트는 단순히 질문에 답하거나 단일 작업을 자동화하는 것을 넘어서는 자율적인 AI 시스템입니다. 이 시스템은 리드가 유입되는 순간부터 거래가 성사될 때까지 복잡하고 포괄적인 영업 워크플로우를 조율하도록 설계되었습니다. AI 슈퍼 에이전트는 영업의 조정 업무를 담당하는, 항상 가동되는 팀원 역할을 수행합니다.

AI 슈퍼 에이전트는 중추 신경계와 같은 역할을 수행하여 다양한 출처에서 관련 정보를 수집하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 영업 담당자가 가장 값있는 활동에 집중할 수 있도록 능동적으로 안내합니다.

단순한 챗봇과 달리, 슈퍼 에이전트는 대규모 언어 모델(LLM) 및 자연어 처리(NLP)와 같은 여러 기술을 통합된 시스템으로 결합합니다. 이 시스템은 영업 팀의 플레이북을 학습하고, 인간의 피드백을 반영하여 시간이 지남에 따라 지속적으로 적응합니다.

예를 들어, ClickUp 슈퍼 에이전트는 거래, 작업, 대화가 이미 이루어지고 있는 ClickUp 작업 공간 내에서 바로 작동합니다. 영업 팀에게 이는 슈퍼 에이전트가 CRM 관리부터 거래 실행의 적극적인 관리에 이르기까지 모든 과정을 지원한다는 것을 의미합니다. AI 슈퍼 에이전트는 파이프라인 활동을 모니터링하고 ClickUp 작업, 문서, 채팅 및 댓글에서 맥락을 파악할 수 있습니다. 또한 지속적인 관리 없이도 후속 조치를 자동으로 실행하고, 거래 단계를 업데이트하며, 요약이나 다음 단계를 자동으로 생성할 수 있습니다. AI 슈퍼 에이전트는 흩어진 데이터를 억지로 모아내는 외부 tool이 아니기 때문에, 어떤 맥락도 놓치지 않습니다. 모든 조치는 실시간 거래 활동을 기반으로 이루어집니다. 그 결과, 후속 조치는 더욱 정교해지고, 업무 인계는 원활해지며, 실행은 훨씬 더 신뢰할 수 있게 됩니다.

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AI 영업 에이전트의 유형

모든 AI 영업 에이전트가 동일한 역할을 수행하는 것은 아니며, 팀의 구체적인 문제에 맞지 않는 에이전트를 사용하면 시간과 비용을 낭비하게 될 수 있습니다. 현재 기업들이 주로 사용하는 AI 영업 에이전트의 유형을 살펴보겠습니다:

대화형 AI 에이전트

이 에이전트들은 귀사를 대신해 고객과 소통합니다. 채팅, 이메일, 심지어 음성 통화를 통해 잠재 고객과 실시간으로 소통하며, 고객과의 첫 접점을 담당합니다.

AI 슈퍼 에이전트의 주된 역할은 탐색 쿼리를 통해 리드를 선별하고, 일반적인 쿼리에 답변하며, 영업 담당자의 달력에 회의를 예약하는 것입니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 팀이 퇴근한 후에도 오랫동안 인바운드 리드와 소통을 이어간다는 점입니다.

ClickUp의 'Sales Sidekick' 슈퍼 에이전트가 잠재 고객의 질문에 직접 답변해 드리기 때문에 귀하가 직접 대응할 필요가 없습니다.

예측 분석 에이전트

예측 분석 에이전트는 팀의 데이터 과학자 역할을 합니다. 이들은 역사적 영업 데이터와 실시간 행동 신호를 분석하여 결과를 예측하고, 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 패턴을 파악합니다.

리드 스코어링: 단순한 인구통계학적 정보를 넘어 실제 전환 가능성을 기준으로 리드의 우선순위를 결정하므로, 팀은 올바른 잠재 고객에게 집중할 수 있습니다.

거래 우선순위 지정: 파이프라인 내 거래 중 성사 확률이 가장 높은 거래를 표시하여 영업 담당자가 시간을 효율적으로 배분할 수 있도록 지원합니다.

이탈 예측: 구독 기반 비즈니스의 경우, 이 에이전트들은 상황이 너무 늦기 전에 이탈 위험이 있는 계정을 식별할 수 있습니다. 구독 기반 비즈니스의 경우, 이 에이전트들은 상황이 너무 늦기 전에 이탈 위험이 있는 계정을 식별할 수 있습니다.

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워크플로우 자동화 에이전트

워크플로우 자동화 에이전트는 영업 팀의 업무 효율을 저해하는 다단계의 반복적인 프로세스를 처리하는 핵심 도구입니다. 이들은 미리 정의된 트리거와 조건에 따라 작업을 자동으로 수행합니다. 이 범주에 속하는 B2B AI 에이전트는 복잡한 내부 프로세스를 간소화합니다.

📌 예를 들어, 워크플로우 에이전트는 자동으로 견적서를 생성하고, 서명을 위해 계약서를 전달하며, CRM에 통화 내용을 기록하고, 영업 개발 담당자(SDR)와 계정 관리자(AE) 간의 업무 인계를 조정할 수 있습니다. 이러한 작업을 수동으로 처리하기 위해 누구도 직접 손을 쓸 필요가 없습니다.

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영업 팀 코칭 에이전트

이 에이전트들은 팀의 모든 영업 담당자를 위한 개인 성과 코치, 즉 영업 코칭의 일종 역할을 수행합니다. 통화 녹음, 이메일 스레드, 거래 결과를 분석하여 실시간 지침과 맞춤형 피드백을 제공합니다. 이를 통해 영업 지원 노력을 확장하고, 모든 영업 담당자가 우수 영업 사원의 성공 습관을 배울 수 있도록 돕습니다. 또한 말하기 대 듣기 비율과 같은 구체적인 개선 사항을 파악하거나, 실시간 통화 중에 상황에 맞는 조언을 제공하기도 합니다.

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🧠 재미있는 사실: 영업 팀의 코칭에 꾸준히 투자하고 그 효과를 추적하는 기업은 계약 성사율이 32% 더 높고, 목표 달성률도 28% 더 높습니다.

🎥 보너스: 영업용 AI 에이전트가 실제로 어떻게 작동하며 영업 프로세스를 어떻게 혁신할 수 있는지 확인하려면, 주요 도구에 대한 이 짧은 비디오 개요를 시청해 보세요:

AI 영업 에이전트가 팀의 거래 성사 속도를 높이는 이유

속도가 성사의 관건입니다. 가장 먼저 응답하고, 가장 빠르게 후속 조치를 취하며, 잠재 고객을 마찰 없이 퍼널을 통해 원활하게 이끄는 팀이 거의 항상 우위를 점합니다. AI 영업 에이전트는 현대 영업에서 속도를 저해하는 세 가지 주요 요인을 해결하도록 설계되었습니다.

🧠 재미있는 사실: HubSpot의 '2025년 영업 팀 현황 보고서'에 따르면: 응답자의 84%는 AI가 시간을 절약해 주고 프로세스를 최적화한다고 생각합니다

83%가 잠재 고객과의 맞춤형 상호작용에 도움이 된다고 응답했습니다

82%는 AI 슈퍼 에이전트가 데이터를 통해 더 나은 인사이트를 도출해 준다고 평가합니다

AI 슈퍼 에이전트는 시간을 잡아먹는 행정 일을 없애줍니다

영업 담당자들은 일주일 중 72%를 통화 기록, CRM 필드 업데이트, 후속 이메일 작성, 회의 일정 잡기 등 영업과 무관한 업무에 할애하고 있을 가능성이 높습니다. 이러한 행정 업무에 소요되는 매 순간은 고객과의 관계를 구축하거나 거래를 진전시키지 못하는 시간입니다. 이러한 생산성 저하는 매출에 직접적인 영향을 미칩니다.

AI 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 방식으로 귀중한 시간을 되찾아 드립니다:

회의 노트 자동 기록

최신 정보로 거래 기록 업데이트

맞춤형 후속 이메일을 작성하고,

일정 조율에 따른 모든 소통을 처리합니다

💡 전문가 팁: ClickUp과 같이 이미 일을 수행하고 있는 통합 AI 작업 공간 내에서 이러한 자동화가 이루어지면, 여러 앱 간을 전환해야 하는 번거로움을 없애고 시간 절약 효과를 더욱 극대화할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 30%는 AI 에이전트에 대한 가장 큰 불만 사항으로, 자신감 있게 말하지만 실제로는 틀린 정보를 제공한다는 점을 꼽았습니다. 이는 대개 대부분의 상담원이 고립된 상태로 업무를 수행하기 때문입니다. 그들은 귀하가 선호하는 방식, 업무 스타일, 또는 선호하는 프로세스를 알지 못한 채 단 하나의 프롬프트에만 응답합니다. 슈퍼 에이전트는 차별화된 방식으로 작동합니다. 이 에이전트는 귀하의 작업, 문서, 채팅, 회의 및 업데이트에서 실시간으로 직접 추출한 100%의 맥락 정보를 바탕으로 운영됩니다. 또한 시간이 지나도 최근 정보, 선호도 기반 정보, 심지어 단편적인 기억까지 유지합니다. 이를 통해 에이전트는 단순히 자신감 있게 추측만 하던 사람에서 일이 변화하는 속도에 발맞출 수 있는 주도적인 동료로 거듭납니다. 👉🏼 귀사의 작업 공간에서 슈퍼 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까?

AI 슈퍼 에이전트는 흩어져 있는 데이터에서 인사이트를 도출합니다

중요한 거래 관련 정보는 거의 한곳에 모여 있지 않습니다. 이메일 스레드, Slack 대화, 통화 녹음, CRM 노트 등에 흩어져 있습니다. 영업 담당자가 이 모든 정보를 즉시 종합하여 즉각적으로 대응하기는 사실상 불가능합니다. 계정에 대한 전체적인 상황을 파악할 때쯤이면, 이미 구매 시기가 지나버렸을 수도 있습니다.

AI 에이전트는 이 작업에 탁월합니다. 모든 시스템에서 관련 정보를 즉시 추출하고, 숨겨진 패턴을 파악하여, 영업 담당자에게 바로 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

📌 예시로, 에이전트가 주요 이해관계자와 아직 접촉하지 않았거나 유사한 거래에서 특정 이의 제기가 반복적으로 발생하고 있음을 표시해 주면, 팀이 더욱 선제적으로 대응할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 더 이상 거래 정보를 일일이 찾아 헤매지 마세요. ClickUp Brain으로 즉시 답변을 받아보세요. 이 AI 어시스턴트는 작업 공간에 직접 통합되어 질문에 답하고 작업을 완료합니다. 작업 댓글이나 ClickUp 채팅창에@brain을 입력하기만 하면 “Acme Corp과의 지난 통화에서 논의된 주요 항목은 무엇이었나요?”와 같은 자연어 질문을 할 수 있습니다. ClickUp Brain은 ClickUp 작업, ClickUp 문서, 댓글을 포함한 전체 작업 공간을 검색하여 몇 초 만에 답변을 제공합니다. ClickUp Brain의 상황 인식 응답 기능을 활용해 작업 공간에서 영업 팀의 작업을 우선순위 지정하고 실행하세요

AI 슈퍼 에이전트는 대규모 맞춤형 서비스를 가능하게 합니다

오늘날 모든 구매자는 맞춤형 연락을 기대합니다.

고객의 71%는 맞춤형 서비스를 기대하며, 76%는 이를 제공받지 못할 경우 불만을 느낍니다. 한편, B2B 구매자의 73%는 관련성 없는 연락을 적극적으로 무시합니다. 🤯

하지만 모든 접점을 일일이 수동으로 맞춤화하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 영업 담당자들은 효과 없는 일반적인 템플릿을 보내는 것과, 모든 잠재 고객을 위해 맞춤형 메시지를 작성하는 데 업무 시간의 52%를 소비하는 것 사이에서 갈팡질팡하고 있습니다. 이는 결코 이길 수 없는 싸움입니다.

AI 슈퍼 에이전트는 이러한 딜레마를 해결합니다. 잠재 고객 데이터, 기업 신호, 과거 대화 내역을 분석하여 고도로 개인화된 메시지, 제안서, 추천 사항을 자동으로 생성할 수 있습니다. 문서, 작업, 대화 등 전체 작업 공간을 파악할 수 있는 AI가 제공하는 이러한 수준의 개인화는, 서로 연동되지 않은 도구에서 생성된 일반적인 템플릿보다 항상 뛰어난 성과를 보여줍니다.

AI 에이전트가 영업 퍼널을 어떻게 변화시키는가

언뜻 보면 "거래를 더 빨리 성사시킨다"는 말은 퍼널 상단이나 인재 확보의 문제처럼 들릴 수 있습니다. 더 나은 리드. 더 나은 영업 사원. 더 나은 제안.

하지만 실제로는 대부분의 거래가 첫 대화 이후 속도가 느려집니다.

발송되지 않은 후속 조치, 손도 대지 않은 제안서, 세 번이나 재촉해야 했던 내부 승인 사이에서 업무가 정체됩니다.

영업 팀에서 '속도'란 단순히 더 빨리 움직이는 것을 의미하지 않습니다. 거래를 지연시키는 모든 것을 제거하는 것을 의미합니다.

바로 이것이 AI 영업 에이전트가 하는 일입니다.

AI 슈퍼 에이전트는 영업 팀의 영업 프로세스의 일부만 최적화하는 데 그치지 않고, 전체 퍼널을 가속화합니다. 첫 접점부터 최종 계약 체결까지:

리드 생성 및 선별

기존 영업 프로세스에서 SDR의 역할을 생각해 보세요. SDR은 잠재 고객을 수동으로 조사하고, 템플릿 기반의 연락 메시지를 발송하며, 반복적인 상담을 통해 리드를 선별하는 데 수많은 시간을 소비하고 있습니다.

이제 슈퍼 에이전트 방식을 고려해 보세요.

AI 슈퍼 에이전트는 리드 생성 과정에서 AI를 활용하여 의도 데이터를 기반으로 적합도가 높은 계정을 식별하고, 관련 정보로 리드 프로필을 자동으로 보강하며, 채팅이나 이메일을 통해 잠재 고객과 즉시 소통합니다. 이후 가장 유망한 리드만 선별하여 영업 담당자에게 직접 전달함으로써, 응답 시간을 단축하고 더 높은 품질의 파이프라인을 확보합니다.

자사의 평가 기준에 따라 리드를 자동으로 선별하는 슈퍼 에이전트를 구축하세요

👀 알고 계셨나요? AI를 적극적으로 활용하는 영업 담당자는 목표 달성 확률이 3.7배 더 높습니다.

맞춤형 연락 및 후속 조치

AI가 없다면 영업 담당자들은 개별 이메일을 직접 작성하고 스프레드시트에 수동으로 후속 조치 추적을 수행해야 하는 경우가 많습니다. 이로 인해 후속 조치를 잊어버리는 것만으로도 잠재 고객이 놓치거나 거래가 무산되는 일이 불가피하게 발생합니다.

AI 기반 에이전트는 잠재 고객의 행동과 거래 상황을 바탕으로 맞춤형 커뮤니케이션 시나리오 전체를 작성할 수 있습니다. 또한 최적의 시점에 자동으로 후속 조치를 트리거하며, 참여 신호에 따라 메시지를 조정하여 단 한 명의 리드도 놓치지 않도록 보장합니다.

ClickUp의 '영업 후속 이메일 작성 슈퍼 에이전트'를 사용하여 맞춤형 회의 후 후속 이메일을 자동화하세요.

이의 제기 대응 및 협상

거센 반대가 제기될 때, 영업 담당자들은 전통적으로 자신의 기억과 과거 경험에 의존해 대응해야 했습니다. 이로 인해 팀 내 답변이 일관되지 않거나, 잠재 고객의 우려 사항을 효과적으로 해소할 기회를 놓치는 경우가 종종 발생했습니다.

AI 에이전트는 이러한 격차를 직접 해소합니다. 상담 중이나 영업 담당자가 이메일을 작성하는 동안 실시간으로 관련 사례 연구, 경쟁사 정보, 사전 승인된 답변을 제시할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 필요한 순간에 정확한 정보를 바탕으로 자신 있게 고객의 이의를 처리할 수 있습니다.

ClickUp의 ICP 영업 지원 에이전트를 활용하여 영업 대상의 구체적인 요구 사항에 맞춰 영업 통화, 메시지 및 홍보 자료를 맞춤화하세요.

거래 성사 및 파이프라인 관리

많은 영업 팀 리더들에게 파이프라인 검토 회의는 매주 허둥지둥하는 일이며, 거래 위험은 종종 이미 너무 늦은 시점에야 드러납니다. 매출 예측은 데이터 기반의 과학이라기보다는 추측에 가깝게 느껴질 수 있습니다.

AI 에이전트는 영업 파이프라인에 예측 가능성을 제공합니다. 모든 거래의 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 위험에 처한 기회를 식별하며, 거래를 진전시키기 위한 최적의 다음 조치를 제안합니다. 또한 매우 정확한 견적서를 생성할 수 있습니다.

이러한 선제적인 파이프라인 관리 방식은 분기 말에 예상치 못한 변수가 줄어들고, 매출 성장을 더욱 예측 가능하게 만듭니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 사용하면 실시간 파이프라인 현황, 영업 담당자 활동, 예측 정확도를 보여주는 고수준의 시각적 보고서를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 전체 영업 운영에 대한 단일 정보 소스를 확보할 수 있으며, 특히 대규모로 복잡한 워크플로우를 관리하는 기업 AI 영업 팀에게 매우 유용합니다. 더욱 체계적인 관리를 원하신다면, 거래를 효율적으로 시각화하고 추적하며 관리할 수 있는 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿을 확인해 보세요.

AI 영업 에이전트 활용 최고의 실행 방식

단순히 새로운 AI 영업 도구를 도입한다고 해서 영업 프로세스가 마법처럼 개선되지는 않습니다. 새로운 영업 도구를 도입할 때 적용해야 할 이러한 최고의 실행 방식들은 실질적인 결과를 내는 팀과 단순히 기술 스택에 구독 서비스를 하나 더 추가하는 팀을 구분 짓습니다.

반복적인 관리자 작업을 자동화하는 것부터 시작하세요

팀원들이 AI를 수용하도록 하는 가장 쉬운 방법은 '빠른 성과'부터 시작하는 것입니다. CRM 업데이트, 회의 요약, 후속 이메일 초안 작성과 같은 작업을 자동화하면 팀의 핵심 영업 활동을 방해하지 않으면서도 즉각적인 가치를 보여줄 수 있습니다. 영업 담당자들이 가장 많이 불만을 제기하는 행정 작업 3가지를 파악하고, AI 슈퍼 에이전트를 설정하여 이를 우선적으로 자동화하세요.

AI 기반 리드 스코어링 도입

기존의 리드 스코어링 모델은 종종 지나치게 경직되어 있어 구매 의도의 미묘한 차이를 놓치기 쉽습니다. 실제 구매 신호와 참여 패턴을 기반으로 하는 AI 기반 스코어링을 활용하면 리드의 우선순위를 훨씬 더 정확하게 설정할 수 있습니다. 먼저 기존 평가 기준을 보완하는 용도로 AI 스코어링을 도입하고, 정확성이 입증되면 점차 AI 모델에 더 많은 비중을 두도록 전환해 보세요.

👀 알고 계셨나요? AI 덕분에 영업 팀 10명 중 약 7명이 영업 주기가 평균 1주일 단축되었다고 보고합니다.

AI를 영업 팀 코칭 도구로 활용하세요

영업 팀 관리자가 모든 통화 현장에 직접 참여할 수는 없지만, AI 코칭 에이전트는 가능합니다. 이러한 tools는 일관되고 확장 가능한 피드백을 제공하여 영업 사원의 역량을 빠르게 발전시키고 성공적인 영업 행동을 강화합니다. "통화 품질을 향상하라"와 같은 모호한 목표보다는, 말하기 대 듣기 비율이나 탐색 질문 수와 같이 구체적이고 측정 가능한 메트릭을 추적하는 데 집중하십시오.

AI를 통합 작업 공간에 연결하세요

AI 슈퍼 에이전트는 접근할 수 있는 데이터만큼만 똑똑합니다. 도구가 서로 분리되어 있다면 AI에도 사각지대가 생길 수 있습니다. 통합된 작업 공간은 AI에 전체적인 맥락을 제공합니다. 현재 사용 중인 도구 스택에 데이터 사일로가 있는지 점검하고, 새로운 AI 포인트 솔루션을 추가하기 전에 도구 통합을 우선적으로 추진하십시오.

🌟 ClickUp의 장점 대부분의 영업 팀은 이미 너무 많은 도구를 사용하고 있습니다. 로그인 횟수 증가, 데이터 사일로화, 작업 전환 빈도 증가 등 업무 과부하를 가중시키는 또 다른 AI 전용 솔루션은 결코 필요하지 않습니다. ClickUp은 차별화된 접근 방식을 취합니다. ClickUp은 '통합 AI 작업 공간 '으로, 프로젝트, 문서, 대화, 분석 데이터가 하나의 안전한 플랫폼에 통합되어 있으며, 지능형 레이어로 컨텍스트 기반 AI가 내장되어 있습니다. 팀은 이곳에서 거래 관리, 제안서 공동 작업, 파이프라인 추적, AI 지원까지 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 🛠️ AI가 외부에서 별도로 추가되는 것이 아니라 작업 공간 내에 통합되어 있다면, 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 필요한 모든 맥락 정보를 파악할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트가 영업 팀의 계약 체결을 가속화하는 방법

독립적으로 일을 처리할 수 있는 AI 팀원인 ClickUp 슈퍼 에이전트는 영업 프로세스 전반을 원활하게 운영합니다.

AI 슈퍼 에이전트는 ClickUp 작업 공간 내에 상주하므로 불완전한 데이터를 바탕으로 추측하지 않습니다. 파이프라인, 작업, 대화, 문서를 모두 파악하고 있어 모든 조치가 실제 거래 상황을 기반으로 이루어집니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트가 거래 성사를 가속화하는 방법

1. 즉시(그리고 꾸준히) 후속 조치를 취합니다

영업 팀에서 속도는 모든 것입니다. 하지만 대부분의 팀은 첫 접촉 이후 그 속도를 잃어버립니다.

슈퍼 에이전트가 개입하여 영업의 추진력을 유지할 수 있습니다. 통화 후 또는 특정 기간 동안 활동이 없을 때 후속 조치를 자동으로 실행하도록 슈퍼 에이전트를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과의 관계를 자동으로 재개할 수도 있습니다. 또한 대화 시작 주제를 찾기 어려울 때, 슈퍼 에이전트는 거래 맥락을 활용해 맞춤형 연락을 보낼 수도 있습니다.

ClickUp에서 슈퍼 에이전트는 매번 처음부터 시작하지 않습니다. 슈퍼 에이전트는 작업 공간 내 정보(작업, 문서, 채팅 및 선택된 데이터 소스)에 접근할 수 있도록 설정되어 있으며, 시간이 지나도 정보를 저장하고 불러올 수 있습니다.

슈퍼 에이전트에게 명확한 지침을 제공하고, ClickUp 작업 공간 및 연결된 앱에서 액세스할 수 있는 지식 소스를 지정하세요.

이들은 세 가지 유형의 메모리를 사용합니다:

최근 기록 → 과거의 상호작용과 활동을 기억합니다

선호도 → 사용자가 원하는 방식(어조, 구조, 워크플로우)을 학습합니다

지능 → 향후 활동을 개선하기 위해 유용한 정보를 저장합니다

이 에이전트는 일회성 자동화 시스템처럼 작동하는 대신, 매번의 상호작용을 통해 학습하고 적응하며 더욱 정교해지는 팀원처럼 행동합니다. 따라서 단순히 속도가 빨라지는 것을 넘어, 시간이 지남에 따라 아웃리치와 실행 능력이 지속적으로 향상됩니다.

모든 영업 담당자의 꿈! 스스로 업데이트되는 CRM. ClickUp 슈퍼 에이전트와 함께라면 이 꿈이 현실이 될 수 있습니다.

CRM이 ClickUp 내에 위치하고 사용자 지정 필드를 기반으로 구축된 경우, 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

활동 내역을 바탕으로 거래 단계 맞춤형 필드 또는 맞춤형 상태를 업데이트하세요

회의 노트를 바탕으로 요약 내용과 다음 단계를 자동으로 기록하세요

진행이 지연되거나 위험에 처한 거래를 표시하세요

3. 내부 병목 현상을 해소합니다

성공적인 디스커버리 통화 후에는 어떤 일이 벌어질까요? 본격적인 일의 소용돌이가 시작됩니다. 통화 내용 요약, CRM 업데이트, 다음 단계 협의, 솔루션 엔지니어 참여, 후속 작업 생성, 제안서 공유, 내부 승인 절차 진행, 그리고 다음 접점 전까지 누락되는 사항이 없도록 확인하는 일들이 이어집니다.

거래를 성사시키기 위해서는 많은 사람의 협력이 필요하며, 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 방법으로 도움을 줄 수 있습니다:

승인 워크플로우(가격, 법적 검토, 할인) 트리거

거래가 진행되는 즉시 내부 작업을 배정

조치가 완료될 때까지 이해관계자들과 일정에 맞춰 후속 조치를 진행합니다

축하합니다! 이제 내부 업무 처리 과정을 기다리며 방치된 거래가 더 이상 없습니다!

4. 영업 담당자가 고객과 접촉하기 전에 미리 준비할 수 있도록 지원합니다

상황 전환은 가장 중요한 순간에 팀의 추진력을 꺾어버립니다. 영업 담당자가 통화 준비를 위해 10가지 도구를 뒤지느라 바쁘다면, 항상 무언가를 놓치게 마련입니다. ClickUp과 같은 단일 작업 공간에 모든 정보를 통합하여 업무를 간소화하면, 슈퍼 에이전트가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

거래 내역과 위험 요소를 포함한 사전 통화 브리핑 생성

작업, 문서, 채팅에 걸쳐 과거 대화를 요약해 보세요

다음 단계에서 수행해야 할 작업을 강조하세요

결과는 말로 설명할 필요가 없을 것입니다. 영업 담당자들은 허둥대지 않고 모든 통화에서 완벽한 준비를 갖춘 상태로 임하게 됩니다.

5. 성사 가능성이 가장 높은 거래를 우선순위로 삼습니다

모든 거래가 똑같은 관심을 받을 만한 것은 아닙니다.

슈퍼 에이전트는 작업 공간 내의 활동, 참여도, 타임라인을 지속적으로 분석하여 구매 의향이 높거나 리스크가 큰 거래를 파악하고, 영업 담당자가 취해야 할 최적의 다음 조치를 안내합니다. 이를 통해 영업 노력이 실제로 매출에 기여하는 곳에 집중될 수 있습니다.

거래를 더 빨리 성사시키고 싶으신가요? 단순히 영업사원만으로는 부족합니다. 체계적인 시스템이 필요합니다.

팀이 대화를 조율된 실행으로 전환하는 속도가 빠를수록 거래 진행 속도도 빨라집니다. 거래가 지연되는 이유는 영업 사원의 역량 부족 때문이 아니라, 일이 여러 tool, 팀, 타임라인에 분산되어 있기 때문입니다.

백그라운드에서 업무가 자동으로 처리되면, 팀은 거래 관리에 드는 시간을 줄이고 거래 성사에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

영업 팀 프로세스를 어떻게 자동화할 수 있을까요? 물론, 슈퍼 에이전트가 해답입니다!

ClickUp에서 슈퍼 에이전트는 통화 요약을 작업으로 전환하고, 다음 단계를 할당하며, 관련 담당자에게 알림을 보내고, 수동적인 후속 조치를 기다릴 필요 없이 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다. 바로 이러한 시스템이 고성과 영업 팀을 차별화하는 요소입니다.

👉 귀사의 영업 팀 프로세스에 어떻게 적용되는지 확인해 보시겠습니까?

자주 묻는 질문(FAQ)

아니요, AI 에이전트는 인간 영업 사원을 대체하기 위한 것이 아니라, 그들의 역량을 강화하기 위해 존재합니다. AI 에이전트가 반복적이고 데이터 집약적인 작업을 처리하므로, 영업 사원들은 관계 구축, 복잡한 협상 처리, 전략적 영업 등 자신들이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다.

먼저, 통화 요약 자동화나 CRM 데이터 입력처럼 영업 담당자의 명확한 고충을 해결해 주는 단 하나의 효과적인 활용 사례부터 시작하세요. 이러한 빠른 성과는 신뢰를 쌓고 더 광범위한 도입을 위한 추진력을 마련해 줍니다.

대부분의 독립형 AI 에이전트는 API를 통해 다른 도구와 연결되는데, 이 경우 설정 및 유지 관리가 복잡할 수 있습니다. 반면 통합 작업 공간에 직접 내장된 에이전트는 모든 데이터에 원활하게 접근할 수 있어 통합에 드는 부담이 훨씬 적습니다.