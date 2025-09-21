마케팅 개인화란 무엇인가? 전략, 예시 및 tools

넷플릭스의 영화 추천, Amazon의 상품 제안, H&M의 과거 구매 기록 기반 크기 추천, 코카콜라의 캔에 이름 인쇄, 스포티파이의 연말 Wrapped 보고서. 이들 모두의 공통점은 무엇일까요?

이 모든 예시는 마케팅 개인화가 일상적인 상호작용을 기억에 남는 브랜드 경험으로 전환하는 방식을 보여주는 대표적인 예시입니다.

마케팅은 기업의 성공을 좌우하는 가장 중요한 요소 중 하나임이 분명합니다. 그러나 모든 브랜드가 성공 비결을 알고 있기에 경쟁은 치열합니다. 앞서 나가기 위해 브랜드는 각 고객의 고민과 여정에 맞춘 맞춤형 경험을 제공해야 합니다.

이 글에서는 목표 고객과의 소통을 위한 일상적인 마케팅 노력에 개인화 전략을 도입하는 방법을 살펴보겠습니다.

👀 재미있는 사실: 반려동물 용품 브랜드 Chewy는 맞춤형 마케팅을 매우 중요하게 생각합니다. 고객이 반려동물 사료를 재구매하지 않을 때, 팀은 가끔 확인을 통해 반려동물이 세상을 떠났음을 알게 됩니다. 이에 Chewy는 손으로 쓴 조의 노트나 꽃을 보내는 것으로 알려져 있습니다.

마케팅 개인화란 무엇인가요?

마케팅 개인화는 맞춤형 고객 데이터와 적절한 기술 스택을 활용해 잠재고객을 목표로 하거나 리타겟팅하는 전략입니다. 이를 통해 콘텐츠, 제안 또는 경험이 개인에게 직접적으로 관련성이 있다고 느껴지도록 보장합니다.

성공적인 맞춤형 마케팅 전략은 고객에게 브랜드 메시지가 자신만을 위해 제작된 것처럼 느끼게 하여 고객 충성도를 높입니다.

이것이 바로 맞춤형 마케팅이 일대일 마케팅 또는 개별화된 콘텐츠 전달이라고도 불리는 이유입니다.

💡 유용한 팁: 더 강력하고 오래 지속되는 고객 관계를 구축하고 싶으신가요? 고객 라이프사이클 마케팅은 실제로 확장 가능한 데이터 기반 전략을 활용해 여정의 모든 단계에서 고객과 소통하는 방법을 알려드립니다.

마케팅 개인화가 중요한 이유

인디고 디지털 제공

몇 년 전 스타벅스는 초개인화를 도입해 매출 증대를 목표로 했습니다.

스타벅스는 단순히 모바일 주문 앱을 만드는 데 그치지 않고, 주머니 속 개인 바리스타 같은 경험을 선사했습니다. 구매 내역, 음료 선호도, 맞춤형 데이터를 활용해 앱은 당신이 원할 때 바로, 좋아할 만한 음료를 추천해 주었습니다.

그런 다음 "스타 챌린지"로 경험을 게임화하여 충성도를 보상이 따르는 게임으로 전환했습니다. 맞춤형 경험과 게임화의 결합은 고객이 계속해서 찾아오게 만들었습니다.

노력이 결실을 맺었습니다. 해당 앱은 현재 미국 스타벅스 영업 팀 매출의 31%를 차지하며, 성공적인 맞춤형 마케팅 전략이 구매 행동에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 입증했습니다.

마케팅 개인화는 지속적으로 새로운 리드를 추적해야 하는 부담도 줄여줍니다. 기존 고객에게 관련성 높은 맞춤형 마케팅을 제공하면 잠재 고객에게도 자연스러운 유인이 발생합니다.

실제로 맥킨지 보고에 따르면 개인화는 다음과 같은 이점을 달성할 수 있습니다:

맞춤형 고객 획득 비용을 최대 50%까지 절감하세요

매출을 5%–15% 증가시키세요

마케팅 ROI를 10%–30% 향상시키세요

💡친절한 팁: 진정으로 판매 대상이 누구인지 정의하여 더 스마트한 캠페인 구축을 시작하세요. 『마스터링 마케팅 ICP: B2B 마케터를 위한 완료하다』는 실질적인 결과를 이끌어내는 집중적이고 영향력 있는 고객 프로필을 만드는 방법을 알려줍니다.

맞춤형 마케팅의 이점

개인화는 장기적인 고객 충성도를 이끌어내며 참여도 향상에도 기여합니다. 맞춤형 마케팅을 시도할 때 얻을 수 있는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다:

✅ 가장 관련성 높은 대상만 목표로 하여 낭비되는 지출을 줄이고 마케팅 ROI(투자 수익률)를 향상시키세요

✅ 실시간 이자를 부합하는 콘텐츠 제공 을 통해 소셜 미디어, 웹사이트, 이메일을 아우르는 맞춤형 고객 참여도 향상

✅ 고객 획득 비용 절감: 재구매 가능성이 높은 기존 고객을 대상으로 한 맞춤형 경험에 집중하세요

✅ 맞춤형 상호작용을 통해 고객 유지율 향상 및 재구매 유도

📖 추천 자료: 맞춤형 고객 관리 전략

마케팅 개인화의 유형 (예시 포함)

쇼핑객의 88%가 제품 자체만큼 경험이 중요하다고 답했습니다. 맞춤형 콘텐츠 제공을 통해 모든 상호작용이 더 유용하게 느껴지도록 하여 이러한 기대에 부응하세요.

따라서, 브랜드를 의미 있게 홍보할 수 있는 다양한 마케팅 유형은 다음과 같습니다:

1. 이메일 개인화

이메일은 여전히 개인화를 적용하기 가장 효과적인 채널 중 하나입니다. 이름, 구매 내역 또는 브라우징 활동과 같은 맞춤형 데이터를 활용하면 각 수신자에게 맞춤화된 메시지를 보낼 수 있습니다.

📌 예시: 웰니스 브랜드가 사용자의 피트니스 목표에 따라 세분화합니다. 요가에 관심 있는 사용자에게는 선별된 장비 및 콘텐츠 목록을 제공하며, 아직 구매하지 않은 신규 구독자에게는 한정 기간 특별 혜택이 포함된 환영 이메일을 발송합니다. 생일이 되면 충성 고객은 이전 주문 내역을 기반으로 한 맞춤형 할인과 제품 추천을 받습니다. 이는 특정 클라이언트 그룹을 목표로 하는 맞춤형 이메일 마케팅의 효과를 높여줍니다.

알고 계셨나요? 개인화된 제목만으로도 이메일 열람률이 20% 이상 향상되는 것으로 나타났으며, 본문까지 맞춤형인 경우 클릭률이 140% 이상 증가할 수 있습니다.

2. 웹사이트 개인화

웹사이트는 고객이 브랜드를 처음 접하는 공간인 만큼, 여기서 구현하는 개인화는 매우 강력한 효과를 발휘합니다. 이는 사용자의 위치, 기기 유형, 행동 패턴, 과거 참여도 등의 요소를 기반으로 표시되는 콘텐츠에 맞춤형 요소를 적용하는 과정을 의미합니다

📌 예시: 한 여행 플랫폼이 눈 오는 날 보스턴에서 접속한 사용자를 감지합니다. 모든 여행지를 보여주는 대신 현지 할인 혜택이 적용된 해변 휴양지를 프로모션합니다. 스마트폰을 사용하는 다른 방문자에게는 선호하는 여행지로의 간편 예약 CTA와 함께 큰 버튼이 배치된 간결한 레이아웃이 표시됩니다.

브랜드는 이 데이터를 활용해 다양한 사용자에게 맞춤형 행동 유도 문구, 관련 콘텐츠 또는 제안을 보여줄 수 있습니다. 재방문 고객에게는 특별 로열티 쿠폰이 표시될 수 있으며, 신규 방문자에게는 무료 체험판 가입 초대장이 제공될 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: 이름은 뇌의 트리거입니다. 사람들은 자신의 이름을 듣거나 읽을 때 긍정적으로 반응하도록 심리적으로 프로그램되어 있습니다. 그래서 개인화된 제목이 그렇게 잘 일합니다.

💡 전문가 팁: AI는 마케팅의 판도를 바꿨습니다. ClickUp이 AI를 활용해 마케팅 캠페인을 대규모로 종단간(end-to-end) 으로 실행하는 방법을 알아보세요. 데모를 원하신다면, 저희 전략적 솔루션 엔지니어 중 한 명인 마이크의 설명을 들어보세요. 👇🏼

3. 제품 추천

적합한 항목 추천은 개인화의 가장 친숙하고 효과적인 활용 사례 중 하나입니다. 이 접근법은 각 사용자의 과거 행동을 분석하여 구매 가능성이 가장 높은 항목을 제안합니다. 구매 내역, 보기 패턴, 선호도, 심지어 고객 피드백을 기반으로 할 수 있습니다

📌 예시: 의류 사이트에서 한 사용자가 업무복을 자주 구매하는 것을 파악하고, 평소 크기가 포함된 정장 신상품을 추천합니다. 한편, 겨울 코트를 장바구니에 담았다가 구매를 포기한 재방문 고객에게는 매칭 액세서리를 제안하는 이메일을 발송합니다. 스트리밍 플랫폼은 최근 탐정 시리즈를 몰아본 사용자에게 범죄 스릴러를 추천합니다.

📖 추천 자료: 계정 기반 마케팅(ABM) 구현 방법

4. 광고 개인화

광고 개인화는 맞춤형 고객 인사이트를 활용해 메시지를 맞춤화함으로써 브랜드가 더 관련성 높은 광고를 전달할 수 있도록 돕습니다. 이 방법은 브라우징 활동, 과거 구매 내역, 인구통계학적 정보, 심지어 위치 데이터까지 활용해 개인이 보는 광고의 모양을 구성합니다

모든 사람에게 똑같은 일반적인 광고를 제공하는 대신, 브랜드는 사용자의 이자 및 행동에 부합하는 콘텐츠를 제작합니다. 이는 사용자가 이미 관심을 보인 것과 연관되기 때문에 덜 방해적으로 느껴집니다.

또한 Google 및 Meta와 같은 플랫폼은 동적 광고 형식을 통해 실시간 개인화를 지원합니다. 소셜 미디어 마케팅 팀은 종종 이러한 플랫폼을 활용해 고도로 타겟팅된 광고를 운영합니다.

📌 예시: 등산화를 검색한 고객이 나중에 동일한 제품의 무료 배송 혜택이 포함된 Instagram 광고를 보게 됩니다. 소프트웨어 브랜드의 백서를 다운로드한 사용자에게는 데모 예약을 권유하는 후속 광고가 제공됩니다. 스페인 휴가를 조사 중인 사람에게는 가장 가까운 공항 출발 항공권 특가 상품이 표시됩니다.

주의사항: 핵심 사용자들과의 연결을 위해 개인화는 필수적이지만, 그들의 프라이버시를 침해하지 않도록 주의하십시오. 사용자들은 자신의 데이터가 어떻게 사용되는지에 대해 점점 더 경계하고 있으므로, 웹사이트에서 그들의 데이터가 안전하게 보호된다는 점을 반드시 알려주어야 합니다. 항상 적용 가능한 모든 규정, 가이드라인 및 현지 법률을 준수하십시오.

5. 챗봇과 /AI

AI 기반 챗봇은 단순한 스크립트 응답기를 넘어섰습니다. 이제 사용자 행동, 맥락, 참여 패턴을 분석하여 콘텐츠를 추천하고, 질문에 응답하며, 사용자를 전환으로 이끕니다.

또한 24시간 연중무휴로 이용 가능하여 고객 지원과 자동화된 마케팅 모두에 효과적인 tool입니다.

📌 예시: 피트니스 사이트의 챗봇은 사용자의 아침 요가 관심도를 추적하여 매주 Monday마다 수업 알림과 마음챙김 루틴 관련 기사를 전송합니다. HIIT 세션을 선호하는 다른 사용자에게는 저녁 시간대 관련 수업 및 장비 할인 정보를 제공합니다. 이커머스에서는 챗봇이 재방문 사용자가 적합한 크기를 선택하거나 과거 주문 상품을 즉시 재구매할 수 있도록 지원합니다.

💡 전문가 팁: 반복적인 마케팅 작업으로 창의적인 작업 시간이 줄어드는 게 지겹지 않으신가요? " 마케팅 자동화를 위한 AI 활용법 " 을 통해 캠페인을 효율화하고 실질적인 성과를 내는 데 집중하는 방법을 확인하세요.

📮ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 88%가 이미 개인 작업에 AI를 활용하고 있지만, 절반 이상은 업무 환경에 도입하는 것을 주저합니다. 그 이유는 무엇일까요? 노하우 부족, 보안 우려, 그리고 불편한 통합 기능이 목록의 주요 원인으로 꼽혔습니다. ClickUp Brain은 이 세 가지 문제를 모두 해결합니다. 이미 여러분의 작업 공간에 통합되어 있으며, 일상적인 언어를 이해하고, 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 따라서 한 곳에서 답을 찾고, 조치를 취하며, 더 스마트하게 일할 수 있습니다.

개인화 전략: 시작하는 방법

이제 맞춤형 커뮤니케이션을 통해 목표 고객에게 다가가는 다양한 방법을 확인하셨으니, 시작하는 방법을 알려드립니다: 적절한 데이터를 수집하고 대규모로 개인화할 수 있는 신뢰할 수 있는 콘텐츠 저장소를 구축하세요.

단계 1: 고객 데이터 수집 및 중앙 집중화 (CRM/CDP)

탄탄한 맞춤형 마케팅 전략을 구축하려면 다음과 같은 다양한 출처에서 의미 있는 데이터를 수집하는 것부터 시작하세요:

맞춤형 고객이 원하는 연락 방식과 관심 주제를 보여주는 이메일 선호도 설정

현장 퀴즈 또는 설문조사를 통해 고객의 요구사항, 선호도 또는 어려움을 파악하세요

쿠키 기반 추적: 브라우징 행동 및 인기 제품 보기 모니터링

의도나 구매 단계를 드러내는 실시간 채팅 또는 챗봇 대화

고통 포인트나 반복되는 질문을 강조하는 지원 티켓 및 피드백

데이터 수집 시 프라이버시를 존중하고 명확하게 소통하세요. 수집하는 정보와 사용 목적을 맞춤형 고객에게 알리고, 옵트인 옵션이나 계정 설정을 통해 고객이 직접 제어할 수 있도록 하세요.

수집된 모든 데이터를 중앙 시스템으로 통합하세요. 고객 관계 관리(CRM) tool은 이메일, 영업 팀 통화, 실시간 채팅 등 다양한 채널의 사용자 정보를 체계적으로 정리하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp은 강력한 올인원 솔루션인 ClickUp CRM 소프트웨어를 제공합니다. 포괄적인 작업, 자원 및 고객 데이터베이스 관리 시스템을 통해 ClickUp CRM은 팀 용량 최적화와 영업 파이프라인 관리를 쉽고 효율적으로 만들어줍니다.

ClickUp CRM 소프트웨어로 클라이언트 관계를 한눈에 파악하세요

ClickUp API를 포함한 1,000개 이상의 네이티브 및 타사 통합 기능을 제공하여 ClickUp 내에서 자체 CRM을 구축할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 맞춤형 뷰를 활용하는 CRM 팀은 리드 접점과 작업, 캠페인 워크플로우를 동시에 추적할 수 있습니다. 예시: 리드 소스로 필터링된 목록 보기를 생성한 후 각 연락처를 관련 이메일 작업이나 육성 시퀀스에 연결된 상태로 유지하세요.

📖 추천 자료: CRM 캠페인이란 무엇인가요?

단계 2: 고객 세분화하기

적절한 맞춤형 데이터를 수집한 후, 다음 단계는 그 정보를 실행으로 전환하는 것입니다.

고객 세분화를 통해 공유된 특성, 행동 또는 선호도에 따라 연락처를 더 작고 집중된 그룹으로 나눌 수 있습니다.

고객을 세분화하는 방법은 다음과 같습니다: 구매 이력을 활용해 사용자를 그룹화하여 교차 판매 또는 상향 판매 기회를 창출하세요

제품 보기를 비롯한 브라우징 기록을 기반으로 세분화하세요

설문조사 응답 또는 맞춤형 고객 만족도 점수를 기반으로 대상 그룹 생성

라이프사이클 단계(신규 리드, 활성 구매자, 이탈 고객 등)별로 사용자를 그룹화하세요

충성도 상태, 위치 또는 기기 유형에 따라 맞춤형 고객 접촉 방식을 설정하세요

세분화는 우선순위 설정에도 도움이 됩니다. 충성 고객은 조기 접근권이나 독점적 혜택을 선호할 수 있는 반면, 불만족 고객은 지원 중심 접근 방식에 더 잘 반응할 수 있습니다.

ClickUp 간편 CRM 템플릿은 모든 규모의 팀이 고객 관계를 효율적으로 관리할 수 있는 필수 tools를 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간편한 CRM 템플릿으로 고객 관계를 관리하고 진행을 추적하세요

데이터를 중앙 집중화하고 워크플로우를 자동화하며 고객 피드백에서 얻은 인사이트를 제공함으로써 고객 관리를 간소화하여 영업 팀 증대, 관계 강화, 더 스마트한 의사 결정을 지원합니다.

💡 전문가 팁: 더 정교한 목표와 빠른 크리에이티브로 더 큰 광고 예산을 능가하고 싶으신가요? '광고에서 AI 활용하기'에서는 AI가 실제로 전환을 이끌어내는 더 스마트하고 개인화된 캠페인을 시작하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

단계 3: 채널 선택 및 맞춤형 콘텐츠 정의

세그먼트가 준비되면, 다음 단계는 각 대상이 정보를 소비하는 방식에 맞는 콘텐츠로 어디에서 어떻게 도달할지 선택하는 것입니다.

다음과 같은 방법으로 구현할 수 있습니다:

각 고객 세그먼트가 이메일, Instagram, SMS, 웹사이트 등 어디에서 가장 활발히 활동하는지 파악하기 위해 데이터를 분석하세요

모든 플랫폼에 노력을 분산시키기보다 각 그룹별 최고 성과 채널에 집중하세요

콘텐츠 형식을 플랫폼에 맞게 조정하세요. 소셜 미디어에는 릴스나 스토리를, 블로그 게시물에는 상세한 설명 콘텐츠를, SMS나 푸시 알림에는 간결한 업데이트를 활용하세요

메시지를 특정 데이터 트리거에 연결하세요. 장바구니 이탈 데이터를 활용해 후속 이메일 발송하거나, 기상 데이터를 기반으로 위치 기반 오퍼를 위한 배너 콘텐츠 조정하세요

콘텐츠를 고객 의도와 연결하세요. 고객이 무엇을 보고 싶어 하는지, 그리고 이 형식이 고객의 행동 유도에 어떻게 도움이 되는지 스스로에게 질문하세요

📌 예시: 한 여행 브랜드는 1인 여행객이 Pinterest와 모바일 검색에 가장 많이 참여하는 반면, 가족 단위 고객은 데스크탑 이메일 뉴스레터를 선호한다는 사실을 발견했습니다. 최근 검색 및 탐색 행동을 기반으로, 이메일로 선별된 가족 여행 패키지를 발송하고 1인 여행객을 위한 현지 가이드 및 짐 꾸리기 팁이 담긴 Pinterest 핀을 제작하여 맞춤형 콘텐츠를 제공했습니다.

4단계: AI와 자동화를 활용하여 확장하세요

ClickUp Brain을 무료로 체험해 보세요 사용자 행동 및 구매 이력을 기반으로 ClickUp Brain을 활용해 맞춤형 이메일 콘텐츠 자동화

ClickUp의 개인 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 고객 행동에 실시간으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 생일 축하 메시지를 보내거나, 검색 기록을 기반으로 제품을 추천하거나, 고객의 과거 상호작용에 따라 메시지를 조정할 수 있습니다. 또한 많은 tool에는 특정 고객 행동이 트리거될 때 자동으로 이를 발송하는 자동화 기능이 포함되어 있습니다.

한 번 설정하면 이러한 자동화 작업이 백그라운드에서 실행되어 모든 접점을 관련성 있고 시의적절하게 유지합니다.

💡 보너스: 마케팅 워크플로우를 생생하게 구현하고 싶다면, 그리고: ClickUp, Google Drive, GitHub, 원드라이브, 셰어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹에서 일 맥락을 즉시 직관적으로 검색하세요

Talk to Text 를 활용해 어디서나 손이 자유로운 상태로 음성으로 일 요청, 지시 및 실행하세요

Brain MAX에서 바로 ChatGPT, Claude, DeepSeek 같은 AI tools를 활용하여 일의 전체 맥락을 반영한 맞춤형 마케팅 콘텐츠와 전략을 생성하세요… ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 일을 이해하므로 진정으로 여러분을 이해하는 초강력 데스크탑 AI 도우미입니다. AI 도구 과다 사용을 버리고, 음성으로 맞춤형 워크플로우 구축, 문서 생성, 팀 회원에게 작업 할당 등을 수행하세요. Brain MAX를 통해 ClickUp 내에서 최고의 AI 모델 간 전환하세요

5단계: 테스트 및 최적화

개인화는 지속적인 전략이어야 합니다. 캠페인이 실행되면 효과적인 부분과 개선이 필요한 부분을 추적하는 것이 필수적입니다—

개인화된 콘텐츠의 성과를 측정하는 것부터 시작하세요. 오픈율, 클릭률, 전환율 또는 개인화된 랜딩 페이지에서의 체류 시간을 확인하세요

위치별로 히어로 이미지를 조정 중이라면, 어떤 버전이 가장 높은 참여도를 보이는지 관찰하고 그 이유를 파악하세요

동일한 메시지의 다양한 버전을 비교하기 위해 A/B 테스트를 활용하세요. 이는 두 개의 제목 줄을 테스트하는 간단한 것부터 페이지의 행동 유도 문구를 개인화하는 구체적인 것까지 다양할 수 있습니다

사소한 개선도 참여도에서 큰 성과를 이끌어낼 수 있습니다 🏆.

🧠 알고 계셨나요? 고객의 73%는 구매 전 여러 채널을 이용합니다. " 기업 마케팅 자동화 tools과 전략 "에서는 모든 접점에서 맞춤형 경험을 유지하고 확장하는 방법을 상세히 설명합니다.

📖 추천 자료: 마케팅 전략 수립을 위한 무료 마케팅 플랜 템플릿

💜 ClickUp이 제공하는 지원 방법

ClickUp 대시보드로 마케팅 캠페인 성공을 실시간으로 시각화하세요. 위젯을 추가하여 참여도, 클릭률(CTR), 전환율 등의 핵심 성과 지표(KPI)를 추적할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 마케팅 캠페인 및 ClickUp 작업의 진행을 모니터링하고 평가하세요

고객이 진정으로 관심 가질 만한 맞춤형 경험을 창출하는 데 도움이 되는 최고의 플랫폼 몇 가지를 소개합니다.

1. ClickUp

다중 채널 캠페인의 플랜은 한 가지입니다. 모든 메시지를 개인화하고 모든 자산을 제때 관리하는 것은? 복잡해 보입니다.

ClickUp은 마케팅 팀이 캠페인 기획, 작업 관리, 콘텐츠 생성을 중앙 집중화하여 혼란을 방지하도록 지원합니다.

캠페인 기획부터 시작하세요. 이메일, 유료 소셜, 비디오, 앱 등 어떤 채널로 런칭하든 ClickUp의 작업, 타임라인, 콘텐츠 캘린더를 통해 캠페인의 모든 요소를 체계적으로 계획할 수 있습니다.

ClickUp Tasks로 다중 채널 캠페인을 명확하고 실행 가능한 작업으로 분할하세요

ClickUp Brain으로 캠페인 작업 생성, 팀 배정, 워크플로우 트리거하기

ClickUp Brain은 해당 워크플로우에 실시간 AI 지원을 더합니다. 개인화된 이메일 초안 작성, 이전 캠페인 피드백 요약하다, 재방문 고객 대상 제목줄 제안 등을 요청할 수 있습니다.

ClickUp AI를 활용해 마케팅 노력을 enhancing하는 방법을 소개하는 간단한 비디오입니다:

ClickUp Brain은 캠페인 자산을 위한 시각적 컨셉까지 생성합니다. "Z세대를 목표로 한 가을 아우터 세일용 광고 비주얼 5개 생성"과 같은 프롬프트만 입력하면 작업 공간을 벗어나지 않고도 캠페인에 바로 활용 가능한 옵션을 얻을 수 있습니다.

게다가 ClickUp Brain은 여러분의 설정을 이해합니다. 다중 채널 캠페인을 운영 중이라면 이 tool이 여러분과 팀이 최적의 맞춤형 보기를 선택하도록 지원합니다.

*clickUp 맞춤형 보기로 캠페인 보기를 확인하기

ClickUp을 사용하는 마케팅 팀은 요구 사항에 따라 다양한 보기를 전환할 수 있으므로 일할 필요한 정보만 확인할 수 있습니다.

보드 보기로 크리에이티브 자산을 관리하고, 타임라인 보기로 출시 일정을 계획하며, 달력 보기로 팀과의 후속 회의 일정을 잡을 수 있습니다. 정말 다목적 마케팅 대시보드라 할 만하죠!

보드, 캘린더 또는 간트 보기를 활용해 스프린트 리듬에 맞추고 맞춤형 뷰로 동기화를 유지하세요

clickUp 자동화로 적절한 시점에 올바른 팀에게 알림을 전달하세요*

맞춤형 마케팅 캠페인은 수동으로 추적하기 어려운 다양한 변수가 존재합니다. 이때 자동화가 해결책이 됩니다. 작업이 특정 단계에 도달하면 ClickUp 자동화 기능을 통해 상태를 자동 업데이트하고, 관련 팀 회원에게 알림을 전송하며, 체크리스트 템플릿을 적용하여 워크플로우를 원활하게 유지할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 캠페인 단계 완료됨 시 목록과 팀 간 업데이트를 즉시 동기화하세요

예시: 콘텐츠 초안이 승인되면 ClickUp이 즉시 소셜 담당자에게 알림을 보내 게시 일정을 잡도록 하여 지연과 혼란을 줄일 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp AI 에이전트를 활용해 캠페인을 지속적으로 확인하지 않아도 진행 상황을 추적하세요. 에이전트를 설정해 캠페인 폴더를 모니터링하고, 기한 초과 작업, 누락된 승인, 병목 현상을 표시하게 하세요. 에이전트는 팀 채팅에 일일 요약 보고서를 전송하고 후속 작업을 자동 할당할 수도 있습니다. 정말 간단하죠!

2. HubSpot

HubSpot을 통해

마케팅 팀은 종종 HubSpot을 활용해 사용자의 콘텐츠 상호작용 방식에 기반한 맞춤형 리드 여정을 구축합니다. 예시, 소프트웨어 회사는 가격 전략에 관한 백서를 다운로드한 사람에게 일련의 목표 이메일 발송이 가능합니다.

일반적인 후속 연락 대신, HubSpot은 연락처가 의사 결정 과정의 특정 단계에 맞춰진 사례 연구, ROI tools 및 제품 비교 자료를 제공합니다.

HubSpot은 CRM 데이터와 사용자 활동을 결합하여 이메일, 양식, 랜딩 페이지 전반에 걸쳐 커뮤니케이션을 개인화합니다. 양식 작성, 이메일 클릭 또는 방문한 페이지를 기반으로 작업을 트리거할 수 있어, 각 리드의 이자에 맞는 콘텐츠로 전환을 유도하기가 더 쉬워집니다.

3. ActiveCampaign

ActiveCampaign을 통해

ActiveCampaign은 상세한 사용자 행동 데이터를 기반으로 비즈니스가 맞춤형 마케팅을 구현하도록 지원합니다. 가구 브랜드는 고객이 침실 세트를 보기는 했지만 구매를 완료하지 않았다는 사실을 파악할 수 있습니다.

시스템은 이후 유사 항목 추천, 무료 배송 혜택, 장바구니 복귀 알림이 포함된 후속 이메일 발송이 가능합니다.

행동 추적, CRM 전략, 자동화 및 동적 콘텐츠 tools를 통해 ActiveCampaign은 마케팅 팀이 개별 선호도에 맞춰 메시지를 맞춤화할 수 있도록 지원합니다.

제품 보기, 비활성 상태 또는 이메일 참여도에 의해 트리거되는 캠페인이 고객 여정 전반에 걸쳐 관련성을 유지하기가 더 쉬워집니다.

📖 추천 자료: 최고의 마케팅 워크플로우 소프트웨어

마케팅 개인화의 과제

맥킨지 연구에 따르면 고객의 65% 가 목표 프로모션을 구매 결정의 주요 동인 중 하나로 꼽습니다.

하지만 그 수준의 영향력을 달성하려면 다음과 같은 심각한 장애물을 극복해야 합니다: 일관성 없거나 분산된 고객 데이터는 명확하고 통합된 고객 보기를 구축하기 어렵게 만듭니다

프라이버시 문제와 불분명한 동의 관행은 개인화가 선의로 이루어졌더라도 불신으로 이어질 수 있습니다

많은 팀이 기존 시스템에 개인화를 통합하거나 관련성을 희생하지 않고 확장하는 데 어려움을 겪습니다

시기가 맞지 않거나 지나치게 구체적인 메시지는 방해가 될 수 있으며 고객 이탈로 이어질 수 있습니다

적합한 인재나 tools가 없다면 맞춤형 마케팅 노력을 효과적으로 실행하고 측정하기 어렵습니다

📖 추천 자료: 최고의 마케팅 자동화 software tools

ClickUp으로 마케팅 개인화를 쉽고 재미있게

개인화된 마케팅은 사람들의 기억에 남지 않는 캠페인과 실제로 클릭하고 읽고 기억하는 캠페인을 구분하는 핵심 요소입니다.

그러나 맞춤형 마케팅을 구현하는 것은 쉽지 않습니다. 대부분의 팀은 분산된 데이터, 변화하는 고객 행동, 그리고 적은 자원으로 더 많은 성과를 내야 하는 압박으로 인해 캠페인을 개인화하는 데 어려움을 겪습니다.

바로 여기에 ClickUp이 필요합니다.

ClickUp은 AI, 자동화 및 맞춤형 뷰 기능을 통해 다중 채널 캠페인을 계획, 관리 및 최적화할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다.

맞춤형 인사이트를 영향력으로 전환하세요; 지금 ClickUp에 가입하세요!