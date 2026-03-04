전체 팀을 대체하는 AI 도구들

AI는 이제 한때 전체 부서가 필요했던 일을 처리하고 있으며, 이를 위해 개발된 tools들은 진정으로 능숙해지고 있습니다.

올해 말까지 기업 애플리케이션의 40%가 특정 작업용 AI 에이전트를 통합할 예정이며, 이는 5% 미만이었던 기존 수치에서 크게 증가한 수치입니다.

소규모 팀에게 이 변화는 더 큰 의미를 지닙니다. 적절한 기술 스택은 단편적인 작업이 아닌 전체 워크플로우를 처리할 수 있어, 소규모 팀이 현실적으로 달성 가능한 성과를 변화시킵니다.

이 블로그는 팀 전체를 대체하는 AI 도구를 다룹니다. 도입 전에 고려해볼 가치가 있는 이유와 주의할 점을 살펴봅니다.

본격적으로 살펴보기 전에, AI 도구를 효과적으로 활용하는 방법을 이해하면 실제 워크플로우 요구사항에 맞춰 각 옵션을 평가하는 데 도움이 됩니다.

가장 중요한 것은 바로 이것입니다. 🤖

자율성: 도구가 작업을 스스로 완료할 수 있나요, 아니면 여전히 누군가의 개입이 필요한가요?

워크플로우 적합성: 기존 프로세스에 바로 적용할 수 있나요, 아니면 모든 것을 재구축해야 하나요?

기능의 깊이: 전체 업무나 부서를 안정적으로 처리할 수 있는가, 아니면 프로세스의 일부만 담당하는가?

대규모 신뢰성: 한 사람이 아닌 전체 팀이 의존할 때도 견딜 수 있을까요?

통합 지원: 기존 도구와 연결할 때마다 별도의 설정 없이도 연결이 가능한가?

예측 가능한 가격 정책: 비용이 명확하고 안정적인가요? 아니면 사용량 기반 요금제로 성장할수록 예상치 못한 청구서가 발생하나요?

보안 및 규정 준수: 데이터 프라이버시와 기업 거버넌스에 대한 팀의 요구 사항을 충족합니까?

이 가이드에서 다루는 모든 tools의 개요입니다. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 분야 가격* ClickUp 개인, 중소기업, 중견기업, 대기업 개인, 소규모 비즈니스, 중견 기업, 대기업 Free Forever; Enterprise 맞춤형 가격 정책 GitHub Copilot 실시간 코드 제안, 다중 파일 편집, 슬래시 명령어, 작업 공간 인식 컨텍스트 개인 개발자, 중소기업, 기업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 10달러부터 Qodo 자동화된 테스트 생성, PR 검토, 다중 레포지토리 분석, 기업 보안 개발자, 중견 기업, 기업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 38달러부터 Claude 대규모 컨텍스트 윈도우, 에이전트형 코드, MCP 통합, 프로젝트 및 아티팩트 개인, 중소기업, 중견 기업 무료; 유료 플랜 월 $20부터 Replit 풀스택 앱 생성, 바이브 코드, 멀티플레이어 편집, 내장형 배포 개인 개발자, 소규모 비즈니스 무료; 유료 플랜 월 $25부터 Builder.io Figma-to-코드, 시각적 CMS 편집, A/B 테스트, 맞춤형 컴포넌트 제어 제품 및 엔지니어링 팀, 기업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 30달러부터 Jasper 브랜드 음성 제어, 콘텐츠 파이프라인, Canva 작업 공간, 사전 구축된 마케팅 워크플로우 마케팅 팀, 중견 기업, 기업 유료 플랜: $69/좌석/월부터 Notion AI 작업 공간 전체 검색, 데이터베이스 자동화, AI 회의 노트, 문서 생성 개인, 중소기업, 중견 기업 무료; 유료 플랜: 회원당 월 $12부터 Midjourney 텍스트-이미지 생성, 스타일 일관성 유지, 이미지 블렌딩, 캔버스 확장 디자이너, 마케터, 크리에이티브 팀 월 $10부터 시작하는 유료 플랜 Canva AI 매직 디자인, 매직 라이트, 매직 미디어, 배경 제거, 다국어 지원 마케터, 제작자, 비(非) 디자이너 Free; 유료 플랜: 사용자당 월 $12.99부터 Otter AI 자동 트랜스크립션, 화자 라벨링, AI 요약, OtterPilot, AI 채팅 개인, 중소기업, 중견 기업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 16.99달러부터 Fireflies AI 회의 녹취, 대화 인텔리전스, 200개 이상의 연동 기능, AI 요약 영업 팀, 중견 기업, 기업 무료; 유료 플랜: $18/좌석/월부터 Zapier 다단계 Zap, AI 코파일럿, 조건부 논리, 테이블 및 인터페이스 중소기업, 중견기업, 대기업 무료; 유료 플랜 월 $29.99부터 HubSpot 이메일 자동화, AI 콘텐츠 생성, CRM 개인화, 기여도 보고 마케팅 팀, 중견 기업, 기업 무료; 유료 플랜: $15/좌석/월부터 Descript 텍스트 기반 비디오 편집, 스튜디오 사운드, 불필요한 말 제거, 자동 클립 생성 콘텐츠 제작자, 마케팅 팀 무료; 유료 플랜: 월 24달러(1인 기준)부터 Voiceflow 비주얼 에이전트 빌더, 지식베이스, 다중 LLM 지원, 대화 분석 제품 및 지원팀, 개발자 무료; 유료 플랜 월 60달러부터 Uizard 텍스트-UI 프로토타이핑, 와이어프레임 스캐닝, AI 테마, 예측 히트맵 디자이너, 제품 팀, 스타트업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 19달러부터 역설 올리비아 AI 채용 담당자, 면접 일정 관리, 모바일 우선 지원, 다국어 채용 인사팀, 대기업 맞춤형 가격 책정 Lindy 자율 AI 에이전트, 에이전트 군집, 자연어 자동화, 받은 편지함 관리 개인, 중소기업, 중견 기업 월 $49.99부터 시작하는 유료 플랜 Gong 대화 인텔리전스, 거래 건전성 추적, 매출 예측, 영업 팀 코칭 영업 팀, 중견 기업, 기업 맞춤형 가격 책정

이러한 tools가 수동적인 조정과 반복적인 실행을 어떻게 제거하는지 평가해 보겠습니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

1. ClickUp (분산된 운영, 프로젝트 관리, 협업 대체에 최적)

ClickUp 슈퍼 에이전트를 무료로 사용해 보세요 ClickUp에서 자연어 명령어를 활용해 맞춤형 AI 팀원(일명 ClickUp 슈퍼 에이전트)을 생성하세요

대부분의 AI 도구는 팀을 대체하겠다고 약속하지만, 실제로는 고립된 상태로 작동합니다. 프로젝트 타임라인을 파악하지 못하거나 조직의 실제 업무 수행 방식과 연결되지 못합니다. 이러한 단절은 마찰을 해결하기는커녕 오히려 마찰을 야기합니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 이 간극을 직접 해결합니다. AI 기반 플랫폼으로서 작업 생성부터 프로젝트 관리 자동화에 이르기까지 워크플로우의 모든 부분에 지능을 내재화합니다.

운영 팀 전체가 필요했던 수동 조정 단계를 어떻게 제거하는지 살펴보겠습니다.

작업 공간 전반의 프로젝트 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내 전체 작업 공간을 연결하는 신경망입니다. AI 어시스턴트로서 ClickUp 문서, 회의 노트, 작업, 대화 등에 저장된 정보를 가져와 팀이 업무를 더 빠르게 수행하는 데 필요한 맥락을 제공합니다.

회의 요약에서 실행 항목을 추출하는 것부터 업무량 추세를 해석하는 것까지, 보고 자동화, 장애 요인 파악, 프로젝트 업데이트 생성, 진행 중인 업무에 대한 실시간 질문 답변을 지원합니다.

ClickUp Brain을 활용한 AI 기반 작업 인사이트로 문제를 더 빠르게 해결하세요

또한 ChatGPT, Claude, Gemini를 포함한 다양한 프리미엄 AI 모델을 tool 전환 없이 이용할 수 있어, 각 사용 사례에 맞는 최적의 모델을 선택할 수 있습니다.

ClickUp으로 통합 인터페이스에서 다양한 AI 모델에 접근하세요

게다가 ClickUp Brain MAX를 사용하면 맥락 인식 AI를 바로 데스크탑에서 활용할 수 있습니다. AI 슈퍼 앱으로서 ClickUp 내부뿐만 아니라 Figma, Google Drive, GitHub 등 ClickUp과 연결된 앱의 맥락까지 통합하여 손끝에서 바로 답변을 제공합니다. 음성 인식 기능( Talk to Text )을 활용해 음성을 텍스트로 변환할 수도 있습니다: 메시지 초안 작성, 회의 일정 잡기, 작업 생성, 문서 전체를 음성으로 입력하세요—손으로 직접 입력하는 것보다 4배 더 빠릅니다!

작동 방식은 다음과 같습니다:

작업 공간 전체를 인지하는 자율 AI 팀원을 배치하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트를 사용하면 우선순위와 맥락에 기반해 다단계 논리를 실행하는 자율형 어시스턴트를 확보할 수 있습니다. 기본적인 작업 봇과 달리, 이 에이전트들은 완전한 작업 공간 맥락을 바탕으로 작동하며 복잡한 AI 에이전트 워크플로를 독립적으로 처리할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 자율 AI 팀원을 배치하세요

요청 분류부터 문서 초안 작성, 프로젝트 조정까지 500가지가 넘는 다양한 기능을 팀에 제공하며, 비즈니스 시간 외에도 지속적으로 운영되며 일을 처리합니다.

작업 코멘트에서 슈퍼 에이전트를 @멘션하거나, 결과물을 직접 할당하거나, 자율적으로 운영되도록 설정할 수 있습니다. 이들은 들어오는 일을 모니터링하고, 문제가 심각해지기 전에 미리 경고하며, 회의 논의를 마감일이 지정된 할당 작업으로 전환합니다.

슈퍼 에이전트의 구조와 배포 방식은 팀이 얼마나 많은 자율적 작업 수행 능력을 잠금 해제할 수 있는지 결정하며, 그들이 수행하는 모든 작업은 감사 추적 기록에 남습니다.

🚨 중요 안내: ClickUp AI 정책은 제공자가 모델 훈련 또는 보존 목적으로 귀하의 데이터에 접근하는 것을 금지합니다. 본 플랫폼은 GDPR, ISO 42001, HIPAA 및 SOC 2 준수 인증을 유지하고 있습니다.

Codegen으로 모든 팀에 24시간 상주 개발자를 제공하세요

ClickUp의 Codegen 인수로 자율 코딩 기능이 작업 공간에 직접 도입됩니다. Codegen은 AI 코딩 에이전트로, 회사 내 누구라도 개발자 역할을 수행할 수 있게 하여 인원 추가 없이 백로그를 해소합니다.

ClickUp Codegen으로 팀 워크플로우 전반에 걸쳐 AI 제안에서 실제 풀 리퀘스트로의 인계를 자동화하세요.

지능형 자동화로 반복 작업을 제거하세요

ClickUp의 자동화 엔진은 팀의 업무 속도를 늦추는 반복 작업을 처리합니다. 매번 동일한 단계를 수동으로 실행하는 대신, 특정 이벤트에 따라 자동으로 트리거되는 규칙을 설정할 수 있습니다.

작업 할당, 마감일 알림, 진행 상태 업데이트 등 일반적인 시나리오를 아우르는 100개 이상의 사전 구축된 템플릿을 통해 대부분의 워크플로우를 처음부터 시작하지 않고도 자동화할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 올바른 작업을 자동으로 실행하고 운영을 원활하게 진행하세요

맞춤형 로직이 필요한 워크플로우의 경우, 노코드 자동화 빌더를 통해 기술적 전문성 없이도 트리거-액션 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 동적 할당 패턴도 지원되어 이벤트를 시작한 사람이나 작업을 모니터링하는 사람에게 업무를 자동으로 배정하므로, 책임 범위가 변동하는 팀에도 자연스럽게 적응합니다.

단 5분 만에 워크플로우를 자동화하고 매주 5시간 이상을 절약하는 방법 ✨

ClickUp 주요 기능

ClickUp의 한도

초기 설정 시 광범위한 맞춤형 설정 옵션이 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자 리뷰는 다음과 같습니다:

솔직히 말해서, ClickUp은 이제 제 삶의 모든 것을 관장하는 지휘 센터가 되었습니다 — 일, 프로젝트, 알림, 규정 준수 작업, 채용, 모든 것이죠. 더 이상 '작업 관리 소프트웨어'라고 생각하지도 않습니다. 오히려 제 외부 뇌 같은 존재입니다.

솔직히 말해서, ClickUp은 이제 제 삶의 모든 것을 관장하는 지휘 센터가 되었습니다 — 일, 프로젝트, 알림, 규정 준수 작업, 채용, 모든 것이죠. 더 이상 '작업 관리 소프트웨어'라고 생각하지도 않습니다. 오히려 제 외부 뇌 같은 존재입니다.

💡프로 팁: 수동 작업 부담을 줄이고자 하는 팀은 프로젝트 관리에 AI를 활용하여 이러한 기능을 최대한 활용하는 방법을 모색해 볼 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 일반적인 지식 근로자는 일을 수행하기 위해 평균 6명의 사람과 소통해야 합니다. 이는 매일 6명의 핵심 연결자에게 연락하여 필수적인 맥락을 파악하고, 우선순위를 조정하며, 프로젝트를 진행해야 함을 의미합니다. 고민은 현실입니다—끊임없는 후속 조치, 버전 혼란, 가시성 블랙홀이 팀 생산성을 저하시킵니다. ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 연결된 검색(Connected Search)과 AI 지식 관리자(AI Knowledge Manager)를 통해 컨텍스트를 손끝에서 즉시 이용할 수 있게 함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

2. GitHub Copilot (AI 기반 코드 완성 기능 최우수)

via GitHub

개발 환경과 병행이 아닌 내부에서 작동하는 AI 코딩 어시스턴트를 원하시나요? GitHub Copilot이 해결해 드립니다. 실시간 코드 인식이 핵심 강점입니다. 현재 파일과 주변 프로젝트 컨텍스트를 분석하여 개발자가 에디터에서 벗어나지 않고도 관련성 높은 제안을 제공합니다.

코파일럿 채팅과 에이전트 스타일 기능은 자동 완성 이상의 영역으로 확장됩니다. 변경 사항을 여러 파일에 적용하고, 테스트를 생성하며, 더 많은 자율 코딩 작업을 종단 간 처리할 수 있습니다. 마치 실시간으로 AI 페어 프로그래머가 곁에 있는 것과 같습니다.

GitHub Copilot의 주요 기능

입력하는 즉시 실시간으로 나타나는 유령 텍스트 제안으로 줄과 기능을 더 빠르게 완료하세요

IDE 내에서 자연어로 질문하여 코드 설명, 문제 디버깅 또는 리팩토링을 트리거하세요.

Copilot Edits로 여러 파일을 동시에 편집하여 전체 코드베이스에 일관된 변경 사항을 적용하세요.

/fix, /explain, /doc 같은 슬래시 명령어로 버그를 해결하고 문서를 즉시 생성하세요.

작업 공간 인식 기능을 통해 프로젝트 전반의 맥락을 파악하여 제안 사항이 전체 코드베이스에 적합하도록 유지하세요

GitHub Copilot의 한도

제안 내용은 일관성이 없거나 부정확할 수 있으며 수동 검토가 필요할 수 있습니다.

구독 비용은 학생과 독립 개발자에게 장벽이 될 수 있습니다

GitHub Copilot 가격 정책

Free

프로: $10/사용자/월

Pro+: 사용자당 월 39달러

비즈니스: $19/사용자/월

Enterprise: $39/사용자/월

GitHub Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 GitHub Copilot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자는 이렇게 말합니다:

GitHub Copilot은 사용법이 놀라울 정도로 간편하며, Visual Studio Code나 IntelliJ 같은 여러 에디터와 완벽하게 통합되는 점이 마음에 듭니다… 이 tool은 코드를 작성하지 않아도 문제 정의를 이해하도록 돕고, 코드를 생성하며, 다양한 해결책을 분석해 최적의 선택을 할 수 있게 하며, 심지어 Copilot을 검토자로 지정하기만 하면 풀 리퀘스트 검토까지 수행합니다. 또한 에디터 내 채팅창을 제공하여 코드 변경을 푸시하고, 코드를 커밋하며, 풀 리퀘스트나 기능 브랜치를 손쉽게 생성할 수 있게 합니다.

GitHub Copilot은 사용법이 놀라울 정도로 간편하며, Visual Studio Code나 IntelliJ 같은 여러 에디터와 완벽하게 통합되는 점이 마음에 듭니다… 이 tool은 코드를 작성하지 않아도 문제 정의를 이해하도록 돕고, 코드를 생성하며, 다양한 해결책을 분석해 최적의 선택을 할 수 있게 하며, 심지어 Copilot을 검토자로 지정하기만 하면 풀 리퀘스트 검토까지 수행합니다. 또한 에디터 내 채팅창을 제공하여 코드 변경을 푸시하고, 코드를 커밋하며, 풀 리퀘스트나 기능 브랜치를 손쉽게 생성할 수 있게 합니다.

3. Qodo (자동화된 코드 테스트 및 리팩토링에 최적)

via Qodo AI

Qodo(구 CodiumAI)는 자동화된 검토 및 테스트 생성을 통해 소프트웨어 품질 향상에 주력하는 AI 코드 무결성 플랫폼입니다. 개발 프로세스 외부에서 작동하기보다는 AI 에이전트를 IDE, Git 워크플로우, CLI 도구 내에 직접 내장하여 개발자가 이미 사용하는 환경 내에서 모든 작업이 이루어지도록 합니다.

이 플랫폼은 복잡한 다중 리포지토리 코드베이스를 위해 설계되었습니다. 컨텍스트 인식 분석을 활용해 버그를 탐지하고, 위험 요소를 강조하며, 코딩 표준을 강제 적용함으로써 전체 개발 주기에 걸쳐 피드백 루프를 강화합니다.

Qodo AI의 주요 기능

풀 리퀘스트를 지능적으로 검토하여 병합 전에 논리적 문제, 버그, 보안 또는 아키텍처 위험을 발견하세요.

여러 파일과 의존성을 아우르는 코드베이스 수준의 이해를 바탕으로 컨텍스트를 인지하는 코드 제안 생성

유닛 테스트와 통합 테스트를 자동으로 생성하여, 수동 검토 시 종종 놓치는 경계 사례와 테스트되지 않은 코드 경로를 포괄합니다.

대규모 다중 리포지토리 코드베이스를 스캔하여 위험 요소, 중복 코드, 제안된 변경 사항의 하류 영향을 탐지합니다.

보안 정책, 규정 준수 점검 및 배포 옵션을 구성하여 환경 요구사항에 맞추십시오.

Qodo AI의 한계점

제안 내용이 일관되지 않을 수 있으며, 가끔 발생하는 허위 생성(hallucinations)은 테스트 및 검토 정확도에 영향을 미칩니다.

Qodo AI 가격 정책

개발자: 무료

Teams: 사용자당 월 38달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Qodo AI 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Qodo AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

프롬프트를 입력할 때 파일, 코드 라인 또는 전체 프로젝트를 컨텍스트로 활용할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 특정 답변이나 포괄적인 답변이 필요할 때 유용하죠. 저는 일하는 날이면 거의 매일 사용하는데 사용법이 간편합니다. Visual Studio Code에 쉽게 통합됩니다.

프롬프트를 입력할 때 파일, 코드 라인 또는 전체 프로젝트를 컨텍스트로 활용할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 특정 답변이나 포괄적인 답변이 필요할 때 유용하죠. 저는 일하는 날이면 거의 매일 사용하는데 사용법이 간편합니다. Visual Studio Code에 쉽게 통합됩니다.

👀 알고 계셨나요? Qodo는 2024년 리브랜딩을 통해 모든 tools의 핵심에 "품질(Quality)"과 "코드(Code)"를 강조했습니다. 이 이름은 개발 과정에서 품질이 모든 코드, 테스트, 검토를 주도해야 한다는 그들의 신념을 반영합니다.

4. Claude (장문 추론 및 문맥 기반 응답에 최적)

via Anthropic

Claude는 Anthropic이 개발한 생성형 AI 어시스턴트이자 대규모 언어 모델 제품군으로, 안전 중심의 '헌법적 AI' 접근법을 기반으로 구축되었습니다. 문서 요약, 콘텐츠 초안 작성, 파일 분석, 대화형 문제 해결 등이 가장 흔한 활용 사례입니다.

세 가지 모델 등급이 다양한 요구를 충족합니다: Opus는 고급 추론을 처리하고, Sonnet은 일상적인 성능을 균형 있게 유지하며, Haiku는 더 빠르고 가벼운 작업을 처리합니다. 다중 언어 코딩, 이미지 해석, 긴 문서 중심 컨텍스트 작업은 세 모델 모두에서 지원됩니다.

Claude의 주요 기능

컨텍스트를 수집하고 테스트를 실행하는 에이전트형 코딩 어시스턴트를 활용해 개발 작업을 자율적으로 완료하세요

대규모 컨텍스트 윈도우를 활용해 복잡한 다중 파일 코드베이스를 단일 패스로 처리하고 리팩토링하세요

GitHub 및 외부 데이터베이스와 같은 플랫폼과의 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 통합을 통해 도구 및 데이터 소스에 연결하세요.

프로젝트와 아티팩트를 활용하여 채팅을 정리하고, 출력을 검토하며, 구조화된 문서, 코드 및 시각화 자료와 함께 일하세요.

이미지, 차트, 파일을 분석하면서 메모리 활용, 사용자 정의 가능한 작성 스타일, 병렬 작업 지원을 활용하세요.

Claude의 한도점

사용량 한도, 문자 수 한도, 채팅 만료는 긴 워크플로우를 방해할 수 있습니다

Claude 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: $100/사용자/월

표준: $25/좌석/월

프리미엄: $125/좌석/월

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Claude 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 클로드에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 공유합니다:

클로드는 맥락을 이해하고 명확하고 체계적이며 사려 깊은 방식으로 응답하는 데 매우 뛰어납니다. 특히 복잡한 주제, 문서 작업, 긴 대화에서 답변이 자연스럽고 잘 설명되어 있습니다. 글쓰기, 콘텐츠 요약, 문서 검토, 아이디어 브레인스토밍에 특히 유용합니다. 전문적이면서도 이해하기 쉬운 어조로 일상적으로 사용하기 편안합니다.

클로드는 맥락을 이해하고 명확하고 체계적이며 사려 깊은 방식으로 응답하는 데 매우 뛰어납니다. 특히 복잡한 주제, 문서 작업, 긴 대화에서 답변이 자연스럽고 잘 설명되어 있습니다. 글쓰기, 콘텐츠 요약, 문서 검토, 아이디어 브레인스토밍에 특히 유용합니다. 전문적이면서도 이해하기 쉬운 어조로 일상적으로 사용하기 편안합니다.

🔍 알고 계셨나요? Anthropic은 클로드 섀넌( Claude Shannon) 의 이름을 따서 클로드( Claude)라고 명명했습니다. 정보 이론을 창안하고, 비트/바이트를 고민하며 저글링을 하던 천재, 그리고 화염방사 트럼펫 같은 기발한 기계들을 만든 바로 그 인물이죠. 섀넌처럼 유쾌하게 영리하고 인간적인 호기심을 지닌 AI를 원했던 것입니다!

📖 함께 읽기: 최고의 클로드 AI 대안

5. Replit (협업형 브라우저 기반 코딩에 최적)

via Replit

바이브 코딩의 대명사가 된 앱이 있다면 바로 Replit입니다. 이 플랫폼의 설계 철학은 무엇일까요? 원하는 것을 설명하면 /AI가 그에 맞춰 구축하거나 개선해 줍니다.

로컬 설정 없이 단일 작업 공간에서 애플리케이션을 구축, 테스트, 배포할 수 있는 브라우저 기반 개발 환경을 제공합니다. 자율적인 Replit 에이전트가 경험의 중심에 자리잡아 자연어 프롬프트를 받아 코드 생성부터 작동하는 애플리케이션 배포까지 모든 것을 처리합니다.

전체 개발 루프가 동일한 클라우드 기반 IDE 내에서 유지되므로, 어느 단계에서도 tool 간 전환이 필요하지 않습니다.

Replit의 주요 기능

자율형 Replit 에이전트를 활용해 자연어 프롬프트로 풀스택 애플리케이션을 생성하세요

스크린샷이나 모형을 UI, 백엔드, 데이터베이스 설정까지 완비된 기능성 애플리케이션으로 변환하세요.

프로젝트 전체의 상황 인식을 활용하여 여러 파일에 걸쳐 코드 변경 사항을 조정하여 적용하세요.

외부 설정 없이 내장된 호스팅 및 인프라를 통해 애플리케이션을 즉시 배포하세요.

동일한 개발 환경 내에서 멀티플레이어 편집 기능을 활용해 팀원과 실시간으로 협업하세요

Replit의 한도

대규모 프로젝트나 데이터셋에서는 성능 문제와 불안정한 동작이 발생할 수 있습니다

Replit 가격 정책

스타터: 무료

Replit Core: 월 20달러

Replit Pro: $100/사용자/월

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Replit 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Replit에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 한 사용자 리뷰 에 따르면:

전체적으로 훌륭한 제품입니다. 비개발자 전문가들이 원하는 것을 직접 만들 수 있게 해주는 진정한 게임 체인저입니다. 전문 개발자에게 전달하거나 내부 tool 구축(모든 기능이 완벽하게 작동하지 않아도 무방한 경우)에 있어 엄청난 단축 경로가 됩니다. 또한 클라이언트 등을 위한 소프트웨어 개발 세계에 뛰어들고자 한다면 환상적인 시작점이 되며, 다른 솔루션보다 훨씬 사용자 친화적이고 포괄적입니다.

전체적으로 훌륭한 제품입니다. 비개발자 전문가들이 원하는 것을 직접 만들 수 있게 해주는 진정한 게임 체인저입니다. 전문 개발자에게 전달하거나 내부 도구 구축(모든 기능이 완벽하게 작동하지 않아도 무방한 경우)에 있어 엄청난 단축 경로가 됩니다. 또한 클라이언트 등을 위한 소프트웨어 개발 세계에 뛰어들고자 한다면 환상적인 시작점이 되며, 다른 솔루션보다 훨씬 사용자 친화적이고 포괄적입니다.

📖 함께 읽기: 클라우드 개발을 위한 최고의 Replit 대안

6. Builder.io (헤드리스 CMS 기반 시각적 개발에 최적)

Builder.io는 AI 기반 프론트엔드 플랫폼으로, 팀이 기존 애플리케이션 위에 직접 생산용 UI를 설계, 프로토타이핑 및 배포할 수 있게 합니다. 현재 코드베이스와 디자인 시스템과 연동되므로, 기반 코드를 건드리지 않고도 시각적 변경을 수행할 수 있습니다.

노코드 앱과 로우코드 tools를 구축하는 팀은 실제 데이터로 프로토타이핑을 지원하고 엔지니어링 부서의 과도한 개입 없이 업데이트를 배포할 수 있어 이 접근 방식이 실용적임을 알게 될 것입니다.

Builder.io의 주요 기능

AI 기반 Visual Copilot으로 Figma 디자인을 반응형 코드로 변환하세요

기존 코드베이스와 직접 연동되는 드래그 앤 드롭 방식의 CMS로 시각적으로 페이지를 편집하세요.

맞춤형 컴포넌트를 등록하여 개발자가 통제권을 유지하면서 비기술적 사용자가 독립적으로 페이지를 구축할 수 있도록 하세요.

플랫폼 내에서 간단한 AI 프롬프트로 섹션, 페이지 및 콘텐츠를 생성하세요

내장된 A/B 테스트 및 개인화 tools를 통해 성능과 사용자 경험을 최적화하세요.

Builder.io의 한도

구식이고 불분명한 문서로 인해 설정과 문제 해결이 필요 이상으로 어려워집니다.

Builder.io 가격 정책

Free

프로: $30/사용자/월

팀: $50/사용자/월

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Builder.io 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Builder.io에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

사용자 피드백:

빌더는 엔지니어와 비즈니스 조직이 더 빠르게 움직일 수 있게 합니다. 단 20일 만에 빌더로 이전하여 구축을 시작할 수 있었습니다. 엔지니어 없이도 비즈니스가 일할 수 있는 능력은 매우 소중했습니다. A/B 테스트는 판도를 바꾼 요소로 입증되었습니다. 고객이 가장 관심 있는 콘텐츠와 제품을 제공할 수 있게 해주었으며, 팀 내 추측 작업을 줄여주었습니다.

빌더는 엔지니어와 비즈니스 조직이 더 빠르게 움직일 수 있게 합니다. 단 20일 만에 빌더로 이전하여 구축을 시작할 수 있었습니다. 엔지니어 없이도 비즈니스가 운영될 수 있는 능력은 매우 소중했습니다. A/B 테스트는 판도를 바꾼 요소로 입증되었습니다. 고객이 가장 관심 있는 콘텐츠와 제품을 제공할 수 있게 해주었으며, 팀 내 추측 작업을 줄여주었습니다.

7. Jasper (AI 기반 마케팅 콘텐츠 제작에 최적)

via Jasper

모든 출력물에 일관된 브랜드 목소리를 유지하는 것은 AI 기반 콘텐츠 마케팅의 핵심입니다. 바로 이를 위해 재스퍼가 도움을 줍니다. 팀은 이 AI 플랫폼에 자신들의 어조와 회사 지식을 학습시키고, 이러한 가이드라인은 모든 콘텐츠 유형에 적용됩니다.

템플릿, AI 어시스턴트, 구조화된 워크플로우를 통해 블로그 게시물, 광고 카피, 마케팅 자산을 생성하는 데 활용하세요. 마케팅 팀을 위한 AI 콘텐츠 생성 도구로서 채팅 기반 아이디어 구상, 시각적 생성, 다국어 지원, 일반적인 마케팅 작업을 위한 사전 구축된 템플릿도 제공합니다.

Jasper의 주요 기능

AI 에이전트를 콘텐츠 파이프라인에 직접 연결하여 엔드투엔드 마케팅 워크플로우를 자동화하세요

Jasper IQ 지식 제어 기능을 통해 모든 결과물에서 브랜드 목소리와 대상 고객과의 일관성을 유지하세요.

AI 기반 에디터를 활용하여 Canvas 작업 공간 내에서 콘텐츠 초안 작성, 검토 및 협업하세요.

사전 구축된 마케팅 앱과 워크플로우 템플릿으로 캠페인, 블로그 및 기타 자산을 더 빠르게 생성하세요

Jasper의 한도

제한된 가격대의 보급형 옵션

Jasper 가격 정책

무료 체험판

프로: $69/좌석/월

비즈니스: 맞춤형 가격 책정

재스퍼 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 재스퍼에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자 리뷰에서 발췌:

Jasper는 콘텐츠 생성 과정을 간소화하는 데 도움을 준 간단하면서도 혁신적인 도구입니다. 우리의 목소리 톤과 완벽하게 일치하는 초안을 꾸준히 제공하여 시간과 노력을 동시에 절약해 줍니다. 마치 우리 브랜드를 진정으로 이해하는 추가 팀원이 있는 듯한 느낌입니다. 도입과 기존 도구 스택 통합도 매우 쉬웠습니다. 사용을 시작한 이후로 저와 팀원들은 거의 매일 활용하고 있습니다.

Jasper는 콘텐츠 생성 과정을 간소화하는 데 도움을 준 간단하면서도 혁신적인 tool입니다. 우리의 목소리 톤과 완벽하게 일치하는 초안을 꾸준히 제공하여 시간과 노력을 동시에 절약해 줍니다. 마치 우리 브랜드를 진정으로 이해하는 추가 팀원이 있는 듯한 느낌입니다. 도입과 기존 도구 스택 통합도 매우 쉬웠습니다. 사용을 시작한 이후로 저와 팀원들은 거의 매일 활용하고 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 재스퍼(Jasper)는 원래 자비스(Jarvis.ai)라는 이름으로 출시되었습니다. 이는 아이언맨의 J.A.R.V.I.S.에 대한 오마주였죠. 폭발적인 인기를 얻자 디즈니가 사용 중지 요청을 했고, 곧이어 재스퍼로 브랜드를 변경했습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Jasper AI 대안

8. Notion AI (AI 지원 문서 및 지식 기반 구축에 최적)

via Notion

Notion AI는 Notion 작업 공간에 직접 내장된 AI 어시스턴트입니다. 외부 도구로 전환하지 않고도 사용자가 정보를 작성, 편집, 정리할 수 있도록 지원하며, 실제 작업 공간 컨텍스트를 활용해 관련 답변을 제공하고 일상적인 작업을 자동으로 처리합니다.

지식 관리, 문서 초안 작성, 크로스 앱 검색이 모두 하나의 연결된 환경 내에서 이루어집니다. 데이터베이스 자동화는 수동 입력 없이 속성을 채우고 실행 항목을 추출하며, AI 회의 노트 및 기업 검색과 같은 기능은 단순한 글쓰기 지원 이상의 유용성을 제공합니다.

Notion AI의 최고의 기능들

Notion, Slack, Google Drive 및 기타 연결된 앱을 가로질러 검색하여 한 곳에서 답변을 찾으세요

작업 공간 맥락과 회사 문서를 이해하는 AI 어시스턴트와 채팅하세요

회의록, 요약, 실행 항목 및 후속 조치를 자동으로 생성합니다.

Notion 에디터 내에서 직접 문서 작성, 편집, 번역 및 형식 지정하기

간단한 프롬프트로 데이터베이스, 템플릿 및 구조화된 워크플로우를 생성하세요

Notion AI의 한계점

복잡한 인터페이스와 온보딩 가이드의 한도로 인해 신규 사용자에게 상당한 학습 곡선이 발생합니다.

Notion AI 가격 정책

Free

추가 혜택: $12/회원/월

비즈니스: $24/회원/월

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4. 6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Notion AI를 정말 좋아합니다. 제가 추가한 내용뿐만 아니라 회사 내 모든 Notion 자료를 분석해 답변을 제공하기 때문이죠. 직접 모든 자료를 샅샅이 뒤지는 것보다 훨씬 빠르게 답을 찾을 수 있어 매우 유용합니다. 또한 항목에 라벨을 지정하고 Notion 전체에서 해당 태그를 활용할 수 있다는 점도 큰 장점입니다.

Notion AI를 정말 좋아합니다. 제가 추가한 내용뿐만 아니라 회사 내 모든 Notion 자료를 분석해 답변을 제공하기 때문이죠. 직접 모든 자료를 샅샅이 뒤지는 것보다 훨씬 빠르게 답을 찾을 수 있어 매우 유용합니다. 또한 항목에 라벨을 지정하고 Notion 전체에서 해당 태그를 활용할 수 있다는 점도 큰 장점입니다.

9. Midjourney (고품질 AI 이미지 생성에 최적)

via Midjourney

미드저니(Midjourney)는 자연어 프롬프트로 예술적이고 사실적인 이미지를 생성하는 생성형 AI 이미지 도구입니다. 독립 연구소에서 개발된 이 도구는 디자인, 마케팅, 창의적 일을 위한 고품질 스타일화된 이미지 생성에 중점을 둡니다.

이 AI 도구는 주로 Discord 봇을 통해 운영되며, 시각적 요소 관리를 위한 웹 인터페이스를 함께 제공합니다. 구독 기반 서비스로, 컨셉 아트, 제품 비주얼, 창의적 실험 등에 널리 활용됩니다.

Midjourney 최고의 기능

간단한 텍스트 설명만으로 매우 상세하고 예술적이거나 사실적인 이미지를 생성합니다.

동일한 프로젝트 내 여러 장면에서 일관된 문자나 시각적 스타일을 유지하세요

여러 참조 이미지를 혼합하여 독특하고 스타일화된 결과물을 생성합니다

원본 프레임을 넘어 캔버스를 확장하는 Zoom 및 이동 도구를 사용하여 작곡을 외부로 확장하세요

최종 이미지에 대한 정밀한 제어를 위해 종횡비와 스타일 강도를 미세 조정하세요

Midjourney의 한도

특정 예술적 디테일이나 일관된 결과를 얻으려면 정확한 프롬프트와 여러 번의 반복 작업이 필요합니다.

미세한 디테일과 복잡한 장면은 왜곡되거나 비현실적인 결과물을 생성할 수 있습니다

Midjourney 가격 정책

기본: 월 10달러

표준: 월 30달러

프로: 월 60달러

Mega: 월 120달러

Midjourney 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Midjourney에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

긍정적인 사용자 리뷰를 소개합니다:

미드저니는 시각적으로 놀라운 고해상도 이미지를 꾸준히 생성하며, 디테일과 품질 면에서 기대를 뛰어넘는 경우가 많습니다. 프롬프트를 창의적으로 해석하는 능력 덕분에 컨셉 아트, 무드 보드, 실험적 디자인 작업에 탁월한 tool입니다.

미드저니는 시각적으로 놀라운 고해상도 이미지를 꾸준히 생성하며, 디테일과 품질 면에서 기대를 뛰어넘는 경우가 많습니다. 프롬프트를 창의적으로 해석하는 능력 덕분에 컨셉 아트, 무드 보드, 실험적 디자인 작업에 탁월한 tool입니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Midjourney 대안

10. Canva AI (빠르고 AI 지원 시각 디자인에 최적)

via Canva

Canva AI는 Canva 플랫폼에 직접 통합된 생성형 AI 도구 모음입니다. 마케터와 제작자는 단일 인터페이스 내에서 아이디어에서 완성된 디자인까지 진행함으로써, 사전 디자인 경험 없이도 전문적인 콘텐츠를 신속하게 제작할 수 있습니다.

대화형 어시스턴트가 경험을 주도하며 레이아웃 생성, 카피 작성, 브랜드 스타일 적용을 자동으로 수행합니다. 각 크리에이티브 기능마다 별도의 tools에 의존하지 않고 모든 작업이 한 곳에서 이루어집니다.

Canva AI의 최고의 기능들

Magic Design을 사용해 텍스트 프롬프트로 완료된 프레젠테이션, 게시물, 비디오를 생성하세요

Magic Write AI 어시스턴트로 프로젝트 내에서 직접 콘텐츠를 확장하거나 재작성하세요

Magic Media를 통해 텍스트 설명만으로 이미지 및 짧은 비디오 생성

매직 에디트와 매직 지우개로 외부 소프트웨어 없이 사진에서 요소를 제거, 교체 또는 추가하세요

디자인 텍스트를 100개 이상의 언어로 번역하세요. 모든 프로젝트 내에서 직접 가능합니다.

Canva AI의 한계점

기능 깊이는 복잡한 디자인 일을 제한하는 고급 디자인 tools들에 비해 부족합니다.

Free 버전은 핵심 기능 사용이 제한됩니다

Canva AI 가격 정책

Free

프로: 월 $12.99/사용자

Teams: 월 $14.99/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

Canva AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (13,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Canva AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

사용자들은 Canva의 사용자 친화성을 높이 평가합니다:

Canva는 최고의 앱입니다. 즉각적인 사진 편집과 다양한 기성 템플릿을 제공합니다. 현재 저에게 가장 유용한 부분은 AI 도구입니다: 이를 통해 사진을 편집하고, 다듬고, 이미지 일부를 변경할 수 있습니다. 매직 지우개 기능도 있습니다. 비디오에는 자동 생성되는 자막을 제공하며 음성 향상 기능도 갖추고 있습니다.

Canva는 최고의 앱입니다. 즉각적인 사진 편집과 다양한 기성 템플릿을 제공합니다. 현재 저에게 가장 유용한 부분은 AI 도구입니다: 이를 통해 사진을 편집하고, 다듬고, 이미지 일부를 변경할 수 있습니다. 매직 지우개 기능도 있습니다. 비디오에는 자동 생성되는 자막을 제공하며 음성 향상 기능도 갖추고 있습니다.

📑 함께 읽기: 최고의 Canva 대안

11. Otter AI (AI 회의 녹취에 최적)

via Otter

회의 내용을 기록하고 구조화된 활용 가능한 노트로 변환해주는 AI 회의 보조 도구가 필요하신가요? Otter.ai가 좋은 선택입니다. 수동으로 회의록을 작성하거나 녹음 파일을 재생하는 대신, 팀원들은 실시간으로 자동 생성되는 회의록, 요약, 실행 항목을 얻을 수 있습니다.

AI 노트 작성 도구는 회의에 참여하여 발언자를 식별하고 핵심 내용을 수동 입력 없이 자동으로 강조 표시합니다. 달력, 협업 플랫폼, CRM과 연동되어 회의 인사이트가 연결된 도구로 원활하게 통합됩니다.

Otter AI의 주요 기능

OtterPilot을 사용하여 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 회의를 자동으로 녹화하고 텍스트로 변환하세요.

세션 후 간편한 참조를 위해 타임스탬프가 포함된 실시간 연사 라벨링 트랜스크립트를 생성합니다.

Otter AI Chat에 직접 쿼리하여 회의 콘텐츠에서 인사이트를 추출하거나 후속 조치 초안을 작성하세요.

맞춤형 어휘를 구축하고 공유 폴더 및 코멘트로 트랜스크립트를 정리하여 시간이 지남에 따라 정확도를 향상시키세요.

Otter AI의 한계점

여러 사람이 동시에 말을 할 때 화자 구분 문제 발생

소음이 심한 환경이나 강한 억양이 있는 경우 녹취 정확도가 떨어집니다

Otter AI 가격 정책

Free

프로: $16.99/사용자/월

비즈니스: $24/사용자/월

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Otter AI 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰는 이렇게 말합니다:

Otter.ai는 사용이 매우 간편하며 실시간으로 회의 대화를 정확하게 포착하는 데 탁월합니다. 명확한 노트, 요약, 실행 항목을 자동으로 생성해 시간을 절약해주는데, 특히 일일 스탠드업 및 검토 회의에 매우 유용합니다.

Otter.ai는 사용이 매우 간편하며 실시간으로 회의 대화를 정확하게 포착하는 데 탁월합니다. 명확한 노트, 요약, 실행 항목을 자동으로 생성해 시간을 절약해주는데, 특히 일일 스탠드업 및 검토 회의에 매우 유용합니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 27%가 회의 시 디지털 메모장을 사용하는 반면, AI 노트 필기 도구를 사용하는 비율은 12%에 불과했습니다. 응답자의 64%가 거의 절반에 달하는 회의에서 다음 단계가 불분명하다는 어려움을 겪고 있다는 점을 고려하면 이 격차는 놀랍습니다. ClickUp AI 노트 작성 기능이 회의 후속 조치를 혁신합니다! 모든 중요한 세부 사항을 자동으로 기록하고, 실행 항목을 명확히 식별하며, 팀원에게 즉시 작업을 할당하여 "우리가 무엇을 결정했지?"라는 답답한 후속 질문을 없애줍니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

12. Fireflies AI (자동화된 회의 노트 및 인사이트 생성 최적)

Fireflies.ai는 대화를 자동으로 캡처, 정리, 분석하는 AI 회의 보조 도구입니다. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 회의에 참여하여 녹화 내용을 핵심 포인트와 실행 항목이 포함된 구조화된 요약으로 변환합니다.

이 tool은 시간이 지남에 따라 대화 내용을 기반으로 검색 가능한 지식 기반을 구축합니다. 특정 순간, 과거 결정 사항, 반복되는 주제를 전체 녹음을 재생하지 않고도 검색할 수 있게 됩니다.

Fireflies AI의 주요 기능

AI 기반 키워드 검색으로 과거 모든 회의 결과에서 정확한 발언 내용을 타임스탬프와 함께 찾아보세요.

발언자 발언 시간 및 감정 동향과 같은 대화 인텔리전스 메트릭을 추적하여 실행 가능한 패턴을 도출하세요

CRM 및 프로젝트 관리 tools를 포함한 200개 이상의 앱 통합을 통해 노트와 통화 기록을 자동으로 동기화하세요.

모든 대화 종료 직후 실행 항목과 핵심 요점을 포함한 상세 요약 제공

Fireflies AI의 한계점

AI 요약은 일관성이 부족할 수 있으며, 때로는 콘텐츠를 중복 생성하거나 추가 크레딧을 소모하기도 합니다.

Fireflies AI 가격 정책

Free

프로: $18/좌석/월

비즈니스: $29/좌석/월

Enterprise: $39/좌석/월 (연간 청구)

Fireflies AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fireflies AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자 리뷰 에서 이 tool을 칭찬합니다:

저는 Fireflies.ai를 사용해 회의록과 실행 항목을 자동으로 캡처하는데, 정말 유용합니다. 쉽게 접근할 수 있는 기능과 버튼 덕분에 소프트웨어가 사용자 친화적이라는 점도 마음에 듭니다. 제가 매일 사용하는 Google Meets, Zoom, Slack, Google Docs와도 잘 연동됩니다. 초기 설정은 매우 사용자 친화적이었고 통합도 쉬웠습니다.

저는 Fireflies.ai를 사용해 회의록과 실행 항목을 자동으로 캡처하는데, 정말 유용합니다. 쉽게 접근할 수 있는 기능과 버튼 덕분에 소프트웨어가 사용자 친화적이라는 점도 마음에 듭니다. 제가 매일 사용하는 Google Meets, Zoom, Slack, Google Docs와도 잘 연동됩니다. 초기 설정은 매우 사용자 친화적이었고 통합도 쉬웠습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Fireflies AI 대안들

via Zapier

수천 개의 앱을 연결하고 일상 업무에서 반복적인 수작업을 제거하는 노코드 자동화 플랫폼이 필요하다면 Zapier를 사용해 보세요. 코드 한 줄 없이 앱 간 작업을 트리거하는 자동화 워크플로우인 'Zaps'를 구축할 수 있습니다.

원리는 간단합니다: 한 앱의 트리거가 다른 앱의 작업을 실행합니다. 새 양식 제출 시 CRM 연락처 생성, Slack 알림 발송, 스프레드시트 업데이트를 동시에 수행할 수 있습니다. AI 워크플로우 자동화를 심화하려는 팀이라면 Zapier의 다양한 통합 범위가 좋은 출발점이 될 것입니다.

Zapier의 주요 기능

수천 개의 앱을 연결하고 tools를 자동으로 동기화하여 수동 데이터 입력을 제거하세요

AI 코파일럿을 활용해 자동화 구축 및 문제 해결을 가속화하세요. 자연어 프롬프트를 받아 워크플로우를 생성하고 개선합니다.

단순한 일대일 자동화에 의존하지 말고, 다단계 Zaps를 구축하여 단일 이벤트로 여러 작업을 동시에 실행하세요.

Paths를 통해 조건부 논리를 계층화하여 필터나 특정 조건에 따라 다양한 작업을 실행하세요.

테이블과 인터페이스를 활용해 데이터를 저장하고 관리하며, 플랫폼을 벗어나지 않고도 가벼운 내부 tools를 구축하세요.

Zapier의 한도

대규모 워크플로우의 디버깅 및 문제 해결은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

자동화 경험이 없는 사용자는 상당한 학습 곡선을 겪게 됩니다

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 $29.99

팀: 월 $103.50

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 리뷰에서는 이렇게 공유합니다:

Zapier는 지루한 작업을 자동화해 수백 시간을 절약해 주었고, 덕분에 창의적인 작업에 집중할 수 있게 되었습니다. 상당히 복잡한 자동화도 구축할 수 있는 모듈식 접근 방식이 마음에 듭니다. 가장 좋아하는 예시는 스프레드시트를 통해 Gmail로 이벤트 알림 이메일을 트리거하는 것입니다. 스프레드시트에 몇 가지 항목만 추가하면 자동으로 맞춤형 이메일이 생성 및 발송되는데, 이것만으로도 엄청난 시간을 절약했습니다.

Zapier는 지루한 작업을 자동화해 수백 시간을 절약해 주었고, 덕분에 창의적인 작업에 집중할 수 있게 되었습니다. 상당히 복잡한 자동화도 구축할 수 있는 모듈식 접근 방식이 마음에 듭니다. 가장 즐겨찾는 예시는 스프레드시트를 통해 Gmail로 이벤트 알림 이메일을 발송하는 것입니다. 스프레드시트에 몇 가지 항목만 추가하면 자동으로 맞춤형 이메일이 생성 및 발송되는데, 이것만으로도 엄청난 시간을 절약했습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Zapier 대안

14. HubSpot (AI 기반 마케팅 자동화에 최적)

via HubSpot

HubSpot 마케팅 허브의 AI 기반 마케팅 플랫폼은 인바운드 전략을 통해 방문자 유치, 리드 전환, 매출 증대를 지원하는 데 최적화되었습니다. 이메일 마케팅, 소셜 미디어, SEO, 광고, CRM 데이터가 단일 시스템에 통합되어 캠페인 추적부터 성과 보고까지 모든 작업이 동일한 작업 공간에서 이루어집니다.

콘텐츠 생성, 광고 추적, 양식·채팅·랜딩 페이지를 통한 리드 확보가 기본적으로 처리됩니다. AI 기능은 대규모로 웹사이트 경험을 개인화하며, 내장된 기여도 보고 기능은 마케팅 활동을 파이프라인 및 수익 성과와 직접 연결합니다.

HubSpot 최고의 기능

단일 워크플로우 빌더로 이메일 캠페인, 리드 스코어링, 양육 시퀀스를 여러 채널에 걸쳐 자동화하세요

플랫폼 전환 없이 내장된 AI 글쓰기 도구로 블로그, 이메일, 소셜 콘텐츠를 생성하세요

캠페인에 CRM 원본 데이터를 연동하여 실제 고객 상호작용을 기반으로 맞춤형 메시지를 개인화하세요

랜딩 페이지, 양식, 챗봇을 통해 리드를 포착하고 검증하여 파이프라인에 직접 연결하세요.

분석 대시보드와 수익 연계 멀티터치 어트리뷰션 보고서로 효과적인 요소를 측정하세요

HubSpot의 한도

여러 애드온이 필요한 스타트업이나 개인 사용자에게는 가격이 부담스러울 수 있습니다.

이 플랫폼은 학습 곡선이 가파릅니다

HubSpot 가격 정책

Free

스타터: $15/좌석/월

프로페셔널: 월 890달러

Enterprise: 월 3,600달러

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (14,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (6,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰는 다음과 같습니다:

HubSpot 마케팅 허브에서 가장 마음에 드는 점은 모든 기능이 하나의 플랫폼에 통합되어 있다는 것입니다. 이를 통해 캠페인을 관리하고, 워크플로우를 자동화하며, 성과를 추적하고, 마케팅 노력을 영업 팀과 연계하는 것이 매우 쉬워집니다. 도구 간 전환 없이도 말이죠. 특히 보고 및 분석 기능은 무엇이 효과적인지, 어디를 최적화해야 하는지에 대한 명확한 통찰력을 제공해 매우 유용합니다.

HubSpot 마케팅 허브에서 가장 마음에 드는 점은 모든 기능이 하나의 플랫폼에 통합되어 있다는 것입니다. 이를 통해 캠페인을 관리하고, 워크플로우를 자동화하며, 성과를 추적하고, 마케팅 활동을 영업 팀과 연계하는 것이 매우 쉬워집니다. 도구 간 전환 없이도 말이죠. 특히 보고 및 분석 기능은 무엇이 효과적인지, 어디를 최적화해야 하는지에 대한 명확한 통찰력을 제공해 매우 유용합니다.

15. Descript (AI 기반 오디오 및 비디오 편집에 최적)

via Descript

Descript는 텍스트 문서처럼 비디오와 오디오를 편집할 수 있는 AI 기반 플랫폼입니다. 녹음 내용은 문서 스타일 인터페이스로 자동 전사되며, 이 전사본에 가한 변경 사항은 기존 에디터를 건드리지 않고도 비디오 또는 오디오 타임라인에 직접 적용됩니다.

녹음, 전사, 편집, 게시까지 모든 작업이 하나의 작업 공간에서 이루어집니다. 플랫폼의 AI 어시스턴트 '언더로드'는 AI 복제 기술을 통해 잡음 제거, 불필요한 말 정리, 음성 보정 등 시간이 많이 소요되는 제작 작업을 처리합니다.

Descript 최고의 기능

대본에서 단어를 직접 수정하거나 삭제하여 비디오 및 팟캐스트 타임라인 편집

Studio Sound로 녹음된 모든 오디오의 배경 소음과 에코를 즉시 제거하여 깨끗하게 정리하세요.

필러 단어와 긴 멈춤을 자동으로 제거하여 전문적인 콘텐츠를 생성합니다

긴 녹화 영상에서 자동으로 짧은 Clip을 추출하여 TikTok, Instagram, YouTube Shorts에 최적화된 형식으로 제공합니다.

Descript의 한도

신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다

느린 성능과 가끔 발생하는 멈춤 현상은 특히 무거운 프로젝트에서 워크플로우를 방해할 수 있습니다.

Descript 가격 정책

Free

취미 사용자: 월 24달러/인당

제작자: $35/인당/월

비즈니스: $65/인당/월

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Descript에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰는 이렇게 말합니다:

Descript 같은 도구의 AI 비디오 편집 에이전트는 정말 생명줄 같은 존재입니다. 불필요한 말과 어색한 침묵을 자동으로 제거해 최종 편집본이 세련되게 들리게 해주는데, 타임라인에서 몇 시간씩 일할 필요가 없습니다.

Descript 같은 도구의 AI 비디오 편집 에이전트는 정말 생명줄 같은 존재입니다. 불필요한 말과 어색한 침묵을 자동으로 제거해 최종 편집본이 세련되게 들리게 해주는데, 타임라인에서 몇 시간씩 작업할 필요가 없습니다.

16. Voiceflow (대화형 AI 설계에 최적)

via Voiceflow

보이스플로우는 AI 기반 대화형 에이전트를 설계, 프로토타이핑 및 배포하기 위한 협업형 노코드/로우코드 플랫폼입니다. 제품 및 지원 팀은 이를 활용해 복잡한 엔지니어링 노력 없이 챗봇과 음성 어시스턴트를 구축합니다.

시각적 캔버스를 통해 팀은 복잡한 코드 작성 없이 대화 흐름을 설계하고, API를 연결하며, 로직을 관리할 수 있습니다. 지식베이스 지원, 다중 채널 배포, 역할 기반 접근 권한을 갖춘 고객 접점 경험을 위한 AI 에이전트 도구를 구축할 수 있으며, 팀은 단일 작업 공간에서 에이전트를 구축하고 관리할 수 있습니다.

Voiceflow의 주요 기능

드래그 앤 드롭 방식의 로우코드 인터페이스로 AI 에이전트를 시각적으로 구축하여 신속한 프로토타이핑과 협업을 실현하세요.

문서와 FAQ를 학습하는 지식베이스를 활용해 상황 인식형 응답 생성

성능과 비용을 최적화하기 위해 여러 LLM 제공자 간 전환

품질 관리를 위한 내장 프로토타이핑 tools 및 분석 기능으로 대화를 테스트하고 모니터링하세요.

보이스플로우의 한도

문서화 누락 및 내장 음성 전사 도구 부재

통합 설정은 신규 사용자에게 복잡하게 느껴질 수 있습니다

보이스플로우 가격 정책

Free

프로: 월 60달러

비즈니스: 월 150달러

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

보이스플로우 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Voiceflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰는 이렇게 말합니다:

Voiceflow에서 가장 마음에 드는 점은 놀라울 정도로 직관적이고 유연하다는 것입니다! 시각적 흐름 빌더 덕분에 복잡한 대화형 경험을 압도감 없이 쉽게 설계할 수 있습니다. 음성 및 채팅 어시스턴트를 모두 한 곳에서 신속하게 프로토타이핑하고 테스트하며 배포할 수 있다는 점이 정말 좋습니다.

Voiceflow에서 가장 마음에 드는 점은 놀라울 정도로 직관적이고 유연하다는 것입니다! 시각적 흐름 빌더 덕분에 복잡한 대화형 경험을 압도감 없이 쉽게 설계할 수 있습니다. 음성 및 채팅 어시스턴트를 모두 한 곳에서 신속하게 프로토타이핑하고 테스트하며 배포할 수 있다는 점이 정말 좋습니다.

17. Uizard (AI 기반 UI/UX 디자인에 최적)

via Uizard

Uizard는 AI 기반 웹 프로토타이핑 도구로, 정식 디자인 경험 없이도 앱과 웹사이트의 와이어프레임, 모크업, 프로토타입을 제작할 수 있게 지원합니다. 핵심 아이디어는 간단합니다: 텍스트 프롬프트나 손으로 그린 스케치를 편집 가능한 인터페이스 디자인으로 전환하여 팀이 디자이너를 기다리지 않고도 아이디어를 시각화할 수 있도록 합니다.

오토디자이너는 텍스트를 UI로 변환하는 작업을 처리하며, 와이어프레임 스캐너는 손으로 그린 스케치를 디지털 레이아웃으로 변환합니다. 드래그 앤 드롭 에디터, 사전 구축된 컴포넌트, 실시간 협업 기능을 통해 팀은 작업 공간을 벗어나지 않고도 인터랙티브 프로토타입을 다듬고 공유할 수 있습니다.

Uizard의 주요 기능

간단한 텍스트 프롬프트로 다중 화면 편집 가능 UI 프로토타입 생성

스크린샷이나 손으로 그린 와이어프레임을 편집 가능한 디지털 디자인으로 변환하세요

색상, 폰트, 스타일을 조정하는 AI 디자인 어시스턴트로 테마를 생성하고 적용하세요

예측 히트맵을 활용하여 사용자 관심도를 추정하고 레이아웃을 최적화하세요

Uizard의 한도

AI가 생성한 디자인은 생산 준비가 되기 전에 수동으로 다듬어야 하는 경우가 많습니다.

일부 사용자들은 더 고급 디자인 tools에 비해 깊이가 부족하다고 느낍니다.

Uizard 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 19달러

비즈니스: 사용자당 월 39달러 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

Uizard 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (190개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Uizard에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰는 이렇게 말합니다:

Uizard는 직관적인 방식으로 디지털 디자인을 제작할 수 있는 놀라울 정도로 사용자 친화적인 앱입니다. Uizard의 광범위한 기능은 다양한 디자인 요구를 충족시키면서도 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 사용자는 방대한 기술적 지식 없이도 고품질 디자인을 빠르고 효율적으로 제작할 수 있습니다.

Uizard는 직관적인 방식으로 디지털 디자인을 제작할 수 있는 놀라울 정도로 사용자 친화적인 앱입니다. Uizard의 광범위한 기능은 다양한 디자인 요구 범위를 충족시키면서도 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 사용자는 방대한 기술적 지식 없이도 고품질 디자인을 빠르고 효율적으로 제작할 수 있습니다.

18. Paradox (AI 기반 채용 자동화에 최적)

via Paradox

Paradox의 대화형 AI 플랫폼으로 대규모 채용 캠페인 (지원자 심사, 일정 조정, 후보자 커뮤니케이션 등) 을 자동화하세요. 플랫폼의 AI 어시스턴트 올리비아(Olivia)가 채용 과정의 상호 소통을 처리하므로, 채용 담당자는 인간의 판단이 필요한 일에 집중할 수 있습니다.

기업들은 시간제 및 전문직 채용 모두에 이를 활용합니다. 주요 ATS 시스템과 연동되며, 다국어 커뮤니케이션을 지원하고, 지원자가 별도의 다운로드나 계정 생성 없이도 원활한 지원 경험을 유지할 수 있도록 합니다.

채용 워크플로우용 AI 에이전트 구축 방법을 모색 중인 팀들은 파라독스의 올리비아가 기업 규모에서 자율 대화형 에이전트가 처리 가능한 업무의 좋은 벤치마크가 될 것임을 알게 될 것입니다.

Paradox 최고의 기능

대량 채용을 자동화하는 대화형 AI 어시스턴트 올리비아로 후보자를 선별하고 24시간 내내 진행을 촉진하세요.

지원자가 가능한 시간대를 직접 선택하도록 하여 채용 담당자의 번거로운 연락을 줄이고, 즉시 면접 일정을 잡을 수 있습니다.

내장된 설문조사를 통해 지원자 피드백을 수집하여 이탈 지점을 파악하고 채용 경험을 개선하세요.

패러독스 한도

복잡한 채용 작업은 예상보다 오래 걸릴 수 있습니다

AI 응답이 항상 모든 지원자의 질문을 정확하게 처리하는 것은 아닙니다.

패러독스 가격 정책

맞춤형 가격 책정

패러독스 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Paradox에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

채용 프로세스 전반에 걸쳐 지원자를 관리하는 것이 쉽고 명확합니다. 또한 지원자와의 텍스트 커뮤니케이션이 간편하며, 모든 상호작용이 기록되어 추후 검토 및 대화 개선에 활용됩니다. 보고 및 분석 기능 또한 탁월합니다. 플랫폼을 신속히 가동해야 했던 초기 단계에서, Paradox의 구현 및 지원팀은 매우 신속하고 도움이 되는 뛰어난 지원을 제공했습니다.

채용 프로세스 전반에 걸쳐 지원자를 관리하는 것이 쉽고 명확합니다. 또한 지원자와의 텍스트 커뮤니케이션이 간편하며, 모든 상호작용이 기록되어 추후 검토 및 대화 개선에 활용됩니다. 보고 및 분석 기능 또한 탁월합니다. 플랫폼을 신속히 가동해야 했던 초기 단계에서, Paradox의 구현 및 지원팀은 매우 신속하고 도움이 되는 뛰어난 지원을 제공했습니다.

📚 함께 읽기: 채용 프로세스 효율화를 위한 채용 자동화 소프트웨어

19. Lindy (최고의 AI 경영진 비서 및 워크플로우 도구)

via Lindy

이메일 수신함, 회의, 달력, 일상 작업을 관리해 주는 AI 업무 보조 도구를 원하지 않는 사람이 있을까요? 린디(Lindy)는 자율 에이전트를 통해 이 모든 것을 수행합니다. 일정 관리, 이메일 초안 작성, 회의 요약 등 일상적인 행정 작업에 집중하여 전문가들이 조정 업무에 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 합니다.

자연어 명령으로 일반적인 업무 도구를 연결해 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 사용자의 선호도와 글쓰기 스타일을 학습하면서 커뮤니케이션을 능동적으로 관리하고, 회의 노트를 작성하며, 작업을 추적합니다. 에이전트 기반 워크플로우 도구를 검토 중인 팀은 다중 시스템을 아우르는 대량 행정 업무에 에이전트 스웜 모델이 적합함을 알게 될 것입니다.

엄격한 데이터 요구사항을 가진 팀을 위해, Lindy는 SOC 2 Type II, HIPAA, GDPR을 준수하며 AES-256 암호화를 적용하고, 데이터를 판매하거나 모델 훈련에 절대 사용하지 않겠다는 명확한 커밋을 제공합니다.

Lindy의 주요 기능

단계별 지시 없이도 맥락을 이해하고 행동하는 AI 에이전트로 복잡한 작업을 자동화하세요

에이전트 군집을 활용해 대규모 작업을 동시에 처리하는 병렬 워크플로우 실행

자연어로 자동화를 생성하고 수천 개의 비즈니스 앱 통합에 연결하세요

내장형 AI 어시스턴트로 이메일, 회의, 일정 관리를 수행하세요

비기술 사용자를 위해 설계된 시각적 에디터로 다단계 워크플로우를 구축하세요

린디의 한도

간단한 자동화 설정은 빠르지만, 여러 조건과 브랜치, 다양한 API와의 연동을 추가하기 시작하면 논리를 제대로 구성하려면 계획과 시행착오가 필요합니다.

린디 가격 정책

프로: 월 49.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

린디 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Lindy에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

린디 AI를 사용한 지 얼마 되지 않았는데, 가장 마음에 드는 점은 시간을 엄청나게 절약해준다는 것입니다. 반복적인 작업과 스케줄링을 놀라운 정확도로 처리해줘서 정신적 부담을 크게 줄여주었습니다. 특히 눈에 띄는 점은 상호작용이 얼마나 자연스럽고 쉬운지입니다. 로봇 같거나 투박한 느낌이 전혀 없습니다. 마치 믿음직한 비서가 조용히 배경에서 일을 처리해주는 것 같아요.

린디 AI를 사용한 지 얼마 되지 않았는데, 가장 마음에 드는 점은 시간을 엄청나게 절약해준다는 것입니다. 반복적인 작업과 스케줄링을 놀라운 정확도로 처리해줘서 정신적 부담을 크게 줄여주었습니다. 특히 눈에 띄는 점은 상호작용이 얼마나 자연스럽고 쉬운지입니다. 로봇 같거나 투박한 느낌이 전혀 없습니다. 마치 믿음직한 비서가 조용히 배경에서 일을 처리해주는 것 같아요.

20. Gong (매출 인텔리전스 및 영업 팀 인사이트에 최적)

via Gong

Gong은 업무 환경에서 AI가 일상적인 고객 대화를 구조화된 파이프라인 인사이트로 전환하는 방식을 포착하는 수익 인텔리전스 플랫폼입니다. 영업 팀은 이를 활용해 성과를 개선하고, 거래 건전성을 추적하며, 파이프라인 활동에 대한 명확한 가시성을 확보합니다.

판매 주기 전반에 걸쳐 플랫폼은 상호작용 데이터를 수집하여 수익 신호로 훈련된 AI 모델을 통해 분석합니다. 그 결과 거래 현황, 주의가 필요한 위험 요소, 생성해야 할 후속 콘텐츠에 대한 명확한 그림이 그려집니다. 팀은 추정치가 아닌 실제 대화 데이터를 활용해 영업 사원을 코칭하고 수익을 예측할 수 있습니다.

Gong의 주요 기능

대화 인텔리전스로 고객 통화 및 회의 내용을 녹음, 전사, 분석하세요

심층 의미 분석을 통해 구매 신호, 이의 제기 및 감정을 감지하세요

수백 개의 상호작용 신호 데이터를 활용해 거래 건전성을 추적하고 매출을 예측하세요

AI 인사이트, 자동화된 스코어카드, 최고 성과 통화 사례 라이브러리를 활용해 영업 팀을 코칭하세요

주요 CRM과 연결하여 모든 대화에서 거래 관련 질문에 AI로 답변하세요

Gong의 한도

AI 기능은 때때로 부정확한 통찰력을 제공할 수 있습니다

이메일 후속 조치 제안 및 번역은 즉시 유용하게 활용되기 위해 필요한 맥락이 부족한 경우가 있습니다.

Gong 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Gong 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Gong에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰를 요약하면:

Gong은 사용하기 매우 편리해서 저에게 정말 중요합니다. Gong Everywhere 확장 프로그램을 통해 모든 시스템과 원활하게 연동되는 점이 마음에 듭니다. AI 노트 작성 기능이 탑재된 통화 녹음과 자동화된 후속 조치가 정말 간편해졌습니다. 이러한 기능 덕분에 일상 업무에서 행정 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있어, 영업 활동과 고객 상담에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

Gong은 사용하기 매우 편리해서 저에게 정말 중요합니다. Gong Everywhere 확장 프로그램을 통해 모든 시스템과 원활하게 연동되는 점이 마음에 듭니다. AI 노트 작성 기능이 탑재된 통화 녹음과 자동화된 후속 조치가 정말 간편해졌습니다. 이러한 기능 덕분에 일상 업무에서 행정 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있어, 영업 활동과 고객 상담에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

📚 함께 읽기: 최고의 Gong 대안

ClickUp으로 스마트하고 확장 가능한 AI 기반 팀 구축하기

팀을 대체한다는 것은 인간 요소를 제거한다는 의미가 아닙니다. 최고의 인재들이 최고의 일을 수행하는 데 방해가 되는 반복적인 흐름을 제거한다는 의미입니다.

클릭업(ClickUp) 내에서 기술 스택을 통합하면 AI 스프롤 ( AI Sprawl )을 줄일 수 있습니다. 이는 성장하는 비즈니스에서 가장 큰 생산성 저하 요인 중 하나입니다. 프로젝트, 문서, 채팅, 자동화, AI 에이전트가 단일 작업 공간으로 통합되어 실행 과정이 맥락과 일관되게 유지됩니다.

팀에 AI의 힘을 더할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅