매출 확대를 위한 성장 리더십 AI 도구 10선

월간 성장 동기화 회의에서 대시보드는 유망해 보였습니다. 고객 획득 비용(CAC)은 안정적이었고 신규 가입자 수는 증가 중이었습니다.

그러나 CFO가 "어떤 계획이 매출을 증가시켰고, 어떤 계획이 단지 메트릭만 움직였는가?"라고 묻자 답변은 흐릿해졌습니다.

왜 그럴까요? 유료 미디어 데이터는 한 tool에, 제품 활성화 메트릭은 다른 tool에, 영업 파이프라인 인사이트는 CRM 보고서에 갇혀 있습니다. 성장 실험은 프레젠테이션 자료, 스프레드시트, Slack 스레드에 분산되어 추적됩니다.

데이터는 존재하지만 대시보드, 스프레드시트, tools 등에 분산되어 있습니다.

고객 획득 채널이 다양해지고, 고객 생애 주기 여정이 복잡해지며, 매출 목표가 높아짐에 따라 리더들의 과제는 이러한 시스템 전반에 걸쳐 명확성을 확보하는 것입니다.

앞으로 우리는 분산된 인사이트를 통합하고, 실험을 가속화하며, 모든 이니셔티브를 수익 영향력으로 연결하는 성장 리더십을 위한 AI 도구를 살펴봅니다. 📈

플랫폼을 커밋하기 전에 모든 성장 리더가 평가해야 할 몇 가지 핵심 기능은 다음과 같습니다:

퍼널 전반의 데이터 통합: 제품 사용, 마케팅 참여, CRM 기록, 수익 데이터를 결합하여 데이터 기반 통찰력을 적용하는 플랫폼을 찾으세요. 수동 조정 없이 더 나은 의사 결정을 가능하게 합니다.

실행 가능한 인사이트: 인사이트가 직접 실행으로 이어지도록 보장하여 기존 시스템 내에서 AI 기반 우선순위 설정, 업무 배정 및 실행을 지원합니다.

공유 메트릭 및 정의: 상충되는 해석으로 인한 조직적 문제를 방지하기 위해, 동일한 정의로 상충되는 해석으로 인한 조직적 문제를 방지하기 위해, 동일한 정의로 크로스-기능 팀을 통합할 수 있는 tools를 선택하십시오.

통합의 깊이, 단순한 폭이 아닌: 대시보드에 고립된 인사이트가 아닌, 워크플로우에 내재화되는 AI 통합에 집중하세요.

매출 수준 기여도 분석 및 가시성: 행동 데이터를 성과와 연결하여 조직 목표 대비 영향력을 평가할 수 있도록 지원합니다.

보안, 규정 준수 및 거버넌스: 특히 고객 데이터 및 외부 이해관계자와 협력할 때 대규모 AI 도입을 지원하는 거버넌스를 확보하십시오.

상황 인식 AI: 일반적인 AI tool은 단순히 프롬프트에 답하는 데 그치지 않고, 성장 환경을 이해해야 합니다. 실험, 메트릭, 캠페인 이력, CRM 업데이트, 제품 신호 등 모든 맥락을 종합적으로 고려하여 추론할 수 있어야 합니다.

핵심 인사이트 제공, 팀 성과 향상, 리더십 역량 지원 능력에 기반한 주요 AI 도구들의 비교 분석을 간략히 소개합니다:

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp 업무 관리, 크로스-기능적 계획 수립, 대시보드, 자동화, 문서 관리, 목표 추적 단일 시스템에서 기획과 실행을 관리하는 크로스-기능 팀 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 6sense 계정 수준 의도 데이터, 구매 단계 모델링, 광고 및 아웃리치 전반에 걸친 오케스트레이션 B2B 팀이 고의도 목표 계정을 우선순위화하고 참여시키는 방법 Free Plan 제공, 맞춤형 가격 책정 ZoomInfo B2B 연락처 데이터베이스, 구매자 의도 분석, 영업 팀 리듬 관리, 대화 인텔리전스 대량 아웃바운드 및 잠재고객 발굴을 수행하는 영업 팀 맞춤형 가격 책정 HubSpot CRM, 마케팅 자동화, 콘텐츠 생성, 보고, AI 어시스턴트 CRM, 마케팅, 영업 팀을 단일 플랫폼에서 운영하는 성장 중인 팀을 위한 솔루션 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 시작 Adobe Marketo Engage 마케팅 자동화, 멀티터치 어트리뷰션, 리드 스코어링, 캠페인 오케스트레이션 긴 영업 주기와 복잡한 캠페인을 관리하는 B2B 팀 맞춤형 가격 책정 Amplitude 제품 분석, 행동 인사이트, AI 기반 분석, 실험 지원 유지율 및 행동 분석에 주력하는 제품 및 성장 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜 월 $61부터 Salesforce CRM, 수익 인텔리전스, AI 에이전트, 분석, 워크플로우 자동화 복잡한 수익 및 고객 워크플로우를 관리하는 대규모 조직 유료 플랜: 사용자당 월 $25부터 Clay 데이터 보강, AI 웹 리서치, 아웃바운드 목록 구축, 시퀀싱 린 GTM 팀이 타깃팅된 아웃바운드 목록을 신속하게 구축합니다 Free Plan 제공; 유료 플랜 월 $149부터 Drift AI 채팅봇, 회의 예약, 리드 자격 평가, 대화형 분석 B2B 팀이 구매 의사가 높은 웹사이트 방문자를 전환하는 방법 맞춤형 가격 책정 Dynamic Yield 개인화, 실험, 채널 간 경험 최적화 웹, 앱, 커머스 경험을 개인화하는 팀 맞춤형 가격 책정

성장 리더십을 위한 최고의 AI 도구는 단 하나가 아닙니다. 올바른 선택은 팀의 운영 방식, 기존 시스템을 통한 데이터 흐름, 그리고 리더십 개발 프로그램 내에서 AI의 역할이 얼마나 효과적으로 정의되었는지에 달려 있습니다.

아래는 여러분에게 유용할 최고의 AI 도구 목록입니다:

1. ClickUp (크로스 기능 팀이 하나의 시스템에서 업무 계획 및 추적하기에 최적)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 창의적인 협업 파트너인 ClickUp AI와 함께 성장 아이디어를 구상하고 실행하세요.

먼저 내부에서 가장 선호하는 도구인 마케팅 팀용 ClickUp부터 살펴보겠습니다. 이 도구는 연결된 작업 공간에서 계획, 협업, 문서화, 실행을 통합하여 업무 분산 현상을 해소합니다.

이 목록의 다른 도구와 차별화되는 점은 무엇인가요? 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp AI는 문서, 채팅, 화이트보드 등에 직접 내장되어 있습니다. 컨텍스트 전환 없이도 논의 내용을 요약하고, 플랜을 생성하며, 시각적 자료에서 실행으로 바로 넘어갈 수 있습니다.

핵심 AI 융합 기능을 살펴보겠습니다:

작업 공간 내 컨텍스트 기반 AI

ClickUp Brain은 일에 내장되어 작업, 문서, 댓글 및 프로젝트 데이터의 맥락을 이해합니다.

컨텍스트 AI는 업무 상황을 고려한 답변을 제공하고, 작업 공간 활동을 요약하며, 장애 요소를 감지하고, 실제 업무 데이터를 기반으로 콘텐츠를 생성합니다.

다음과 같은 마케팅 활용 사례(기타 다수 포함)에 활용할 수 있습니다:

자동화된 캠페인 요약: '최근 4분기 캠페인 작업 현황(진행 상황, 주요 장애 요소, 다음 단계 포함)을 요약해 주세요'라고 요청하면 작업, 댓글, 문서의 상태를 추출해 보여줍니다.

크로스 채널 피드백 인사이트: 캠페인 피드백 또는 성과 스프레드시트를 붙여넣기한 후 ‘주요 사용자 감정 동향과 권장 수정 사항을 강조해 주세요.’라고 프롬프트를 보내세요. 수동 분석 없이 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환해 드립니다.

즉각적인 콘텐츠 지원: ClickUp Brain을 활용하여 이메일 초안, 소셜 미디어 캡션, 심지어 지원 이메일까지 작성하세요.

ClickUp Brain으로 작업 공간 데이터로부터 명확한 답변을 얻으세요

AI 슈퍼 에이전트가 귀하를 위해 지루한 작업을 처리해 드립니다

ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트는 작업 공간의 변화에 적응하고 사용자의 지시에 따라 행동하는 AI 팀원입니다. 최소한의 감독으로 스페이스 모니터링, 쿼리 응답, 작업 생성, 업무 조직화 등을 수행합니다.

ClickUp Super Agents로 모든 핵심 마케팅 워크플로우에 AI 전문가를 배치하세요

예를 들어, 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:

실시간 피드백을 통한 실험 모니터링: 에이전트를 설정하여 활성화, 유지율 또는 전환 메트릭을 관찰하고 성능이 임계값 아래로 떨어질 때 소유자에게 알림을 전송합니다.

매출 영향 알림: 파이프라인 변화, 거래 정체 또는 고객 획득 비용(CAC) 급증을 감지하여 알림을 생성하고, 적절한 성장 소유자에게 후속 조치를 자동으로 할당하는 에이전트를 생성하세요.

크로스-기능적 연계 트리거: 에이전트를 구성하여 제품 업데이트, 캠페인 출시 또는 가격 변경 발생 시 자동으로 관련 팀을 위한 작업을 생성하도록 설정하세요.

소셜 미디어 AI 에이전트가 실제로 작동하는 모습을 살펴보세요 👇

모든 일을 위한 통합 AI 데스크탑

ClickUp Brain과 ClickUp Agents의 강력한 기능을 ClickUp 외부로 확장하여 전용 AI 데스크톱 앱으로 활용하세요. ClickUp Brain MAX로 연결된 모든 앱의 검색, AI 모델, 컨텍스트를 통합하세요. 최신 AI 모델을 하나의 앱에 통합하고 필요한 곳 어디서나 작업 컨텍스트를 제공함으로써 AI 확산 문제를 해결합니다.

ClickUp Brain MAX로 중앙 집중형 AI hub를 구축하고, 상황별 인텔리전스를 위한 여러 개별 tools를 대체하세요.

제공 내용:

도구 간 통합 검색: Enterprise AI 검색으로 Figma, Google Drive, ClickUp 간 전환 없이 작업하세요. Enterprise AI 검색으로 Figma, Google Drive, ClickUp 간 전환 없이 작업하세요.

다양한 외부 AI 모델 접근성: 수많은 작업에 여러 LLM을 사용할 필요가 없습니다. 중앙 집중식 작업 공간에서 ChatGPT, Claude, Gemini 등을 활용하세요.

음성-작업 초안 작성: ClickUp Talk to Text를 활용해 회의 노트나 캠페인 아이디어를 음성으로 입력하세요. BrainGPT가 타이핑 없이도 말한 내용을 실행 가능한 작업으로 전환해 줍니다. ClickUp Talk to Text를 활용해 회의 노트나 캠페인 아이디어를 음성으로 입력하세요. BrainGPT가 타이핑 없이도 말한 내용을 실행 가능한 작업으로 전환해 줍니다.

크로스 앱 인사이트: "최근 웹 페이지와 링크 출처의 경쟁 동향을 요약해 주세요"라고 요청하면, Brain MAX가 인용 출처를 포함한 시장 조사 결과를 제공하며 이는 귀사의 "최근 웹 페이지와 링크 출처의 경쟁 동향을 요약해 주세요"라고 요청하면, Brain MAX가 인용 출처를 포함한 시장 조사 결과를 제공하며 이는 귀사의 성장 마케팅 전략 문서와 연결됩니다.

산발적인 성장 아이디어를 수익 중심의 실험으로 전환하세요

ClickUp의 성장 실험 화이트보드 템플릿은 팀이 맥락을 잃지 않고 아이디어 구상부터 분석까지 진행할 수 있는 시각적 시스템을 제공합니다.

슬라이드, 스프레드시트, Slack 스레드에 흩어진 실험 관리를 중앙 집중화된 협업 워크플로우로 통합하여 혼란을 해소합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 성장 실험 화이트보드 템플릿으로 모든 성장 실험을 위한 포괄적인 플랜을 수립하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

단계별 명확한 구조: 아이디어 구상, 계획 수립, 실행, 테스트, 분석 단계별로 실험을 체계화하여 중간 단계에서 막히는 일이 없도록 합니다.

시각적 우선순위 지정: 보고서를 일일이 살펴보지 않아도 한눈에 어떤 성장 전략이 진행 중인지, 지연되었는지, 출시 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.

크로스-기능적 연계: 제품, 마케팅, 수익 팀이 별도의 tools가 아닌 하나의 공유 캔버스에서 협업합니다.

데이터를 명확한 성장 리더십 인사이트로 전환하세요

성장 리더로서, 분산된 성과 신호를 구조화된 인사이트로 신속하게 전환하여 이해관계자와 공유할 수 있는 방법이 필요합니다.

ClickUp의 분석 보고서 템플릿은 세션 데이터, 퍼널 이동, 캠페인 신호 등의 메트릭을 경영진에게 바로 보고 가능한 인사이트로 통합합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 분석 보고서 템플릿을 활용하여 키 성장 및 성과 메트릭을 추적, 분석, 보고하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

경영진 검토용 구조: 총 세션 수, 트렌드, 트래픽 분석, 성과 변화를 경영진이 한눈에 확인할 수 있는 형식으로 제시합니다.

표준화된 보고 주기: 일회성 스프레드시트를 없애고 반복 가능한 주간 또는 월간 분석 리듬을 구축하세요.

중요한 신호만 선별: 원시 데이터로 이해관계자를 압도하기보다 급증, 하락, 채널 전환과 같은 의미 있는 변화를 강조하세요.

ClickUp 주요 기능

ClickUp의 한도

고급 기능은 익숙해지려면 시간이 걸립니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표, 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 모읍니다. 2018년부터 사용해 온 이 도구는 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트 관리 모두에 놀라울 정도로 유연합니다. 사용자 정의 가능한 보기(목록, 보드, 달력 등)와 상세한 자동화 옵션은 매주 수 시간의 시간을 절약해 줍니다. 또한 빈번한 기능 업데이트는 플랫폼 개선에 대한 그들의 진지한 의지를 보여줍니다.

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표, 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 모읍니다. 2018년부터 사용해 온 이 도구는 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트 관리 모두에 놀라울 정도로 유연합니다. 사용자 정의 가능한 보기(목록, 보드, 달력 등)와 상세한 자동화 옵션은 매주 수 시간의 시간을 절약해 줍니다. 또한 빈번한 기능 업데이트는 플랫폼 개선에 대한 그들의 진지한 의지를 보여줍니다.

2. 6sense (의도 데이터를 활용해 목표 계정을 우선시하는 B2B 팀에 최적)

via 6sense

6sense는 웹, 광고, 이메일, 영업 팀 데이터를 단일 AI 기반 시스템으로 통합하는 ABM 플랫폼입니다.

이 도구는 예측 분석을 제공하여 귀하와 같은 고위 리더가 수요를 예측하고 구매 주기 초기에 리더들이 행동할 수 있도록 준비시키는 데 도움을 줍니다.

6sense는 자동화된 오케스트레이션을 가능하게 합니다. 예를 들어, 계정의 구매 단계(예시: 인지 단계 vs. 결정 단계)에 따라 플랫폼은 연락처를 맞춤형 이메일 시퀀스에 자동 등록하거나 영업 담당자에게 전화 알림을 보낼 수 있습니다.

6sense는 또한 기업이 양식을 작성하거나 영업 팀과 대화하기 훨씬 전에, 은밀하게 시장 조사를 진행 중인 기업을 식별할 수 있습니다. 이는 IP 데이터, 쿠키, 콘텐츠 소비와 같은 분산된 신호를 상호 연관시켜 분석함으로써 가능합니다.

6sense 주요 기능

실시간으로 구매 모드에 진입하는 계정을 기반으로 LinkedIn, Meta, Google 및 프로그래매틱 채널에 광고 예산을 분배하세요.

구매 신호를 감지하고, 실제 구매 의도를 보이는 계정을 우선순위로 지정하며, 관련성 높은 메시지를 전달하고, 구매자가 조사 단계에 있을 때 연결하세요.

이벤트 종료 당일에 역할별 후속 조치를 자동화하여, CSV 내보내기, 목록 정리 또는 일회성 워크플로우 없이도 모든 참석자에게 관련성 높은 연락을 제공합니다.

6sense의 한계점

초기 설정 및 보고서 생성은 상당한 노력과 전문성을 요구하는 과제로, 이를 통해 완전한 가치를 얻기 위해 노력해야 합니다.

6sense 가격 정책

무료 체험판

Enterprise 가격 정책

6sense 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (25개 이상의 리뷰)

6sense에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 사용자의 말:

6sense는 강력한 구매 의도 데이터와 예측 인사이트를 제공하여 고가치 계정 선별 및 영업 팀과 마케팅 팀의 효율적 집중을 지원합니다. 계정 인사이트, 구매 단계 가시성, 세분화 기능을 통해 타겟팅과 개인화를 개선할 수 있습니다. 또한 CRM과의 원활한 연동으로 성과 추적 프로세스를 간소화합니다.

6sense는 강력한 구매 의도 데이터와 예측 인사이트를 제공하여 고가치 계정 선별 및 영업·마케팅 노력의 효율적 집중을 지원합니다. 계정 인사이트, 구매 단계 가시성, 세분화 기능을 통해 타겟팅과 개인화를 개선할 수 있습니다. 또한 CRM과의 원활한 연동으로 성과 추적 프로세스를 간소화합니다.

👀 알고 계셨나요? 전 세계 1,200명 이상의 L&D 및 기능별 리더를 대상으로 한 연구에 따르면, 오늘날 가장 큰 리더십 과제 중 하나는 지속적인 변화를 수용하고 데이터 기반 통찰력을 성장 성과로 연결할 수 있는 리더를 양성하는 것입니다.

3. ZoomInfo Sales (영업 팀의 리드 발굴 및 대량 아웃바운드 영업에 최적)

via ZoomInfo 영업 팀

이상적인 고객 프로필(ICP)을 기반으로 계정 데이터베이스를 구축하고 관련 의사 결정권자에게 접근하고 싶으신가요? B2B 영업 프로스펙팅 소프트웨어인 ZoomInfo Sales는 아웃바운드 프로스펙팅에서 흔히 발생하는 현실적인 과제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

7천만 개 이상의 직통 전화번호와 1억 7천4백만 개 이상의 검증된 이메일 주소에 대한 접근 권한을 제공합니다.

ZoomInfo Sales는 Engage/Chorus 모듈을 통해 모든 영업 회의를 기록 및 전사합니다. 이후 AI를 활용해 거래 위험 요소(예: 경쟁사 멘션) 또는 구매 신호(예: 가격 관련 질문)를 추적합니다.

키워드 기반 의도 분석을 넘어, ZoomInfo는 이벤트 기반 트리거 기능으로 두각을 나타냅니다. ICP(이상적인 고객 프로필) 계정 내 변화를 팀에 즉시 알립니다. 예시로는 특정 기업이 5천만 달러를 조달했거나, 새로운 CMO를 채용했거나, 경쟁사 제품을 자사 스택에 추가한 사실을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 시의적절하고 관련성 높은 조치를 취할 수 있습니다.

ZoomInfo 영업 팀 주요 기능

단일 워크플로우에서 전화 및 이메일을 아우르는 멀티터치 영업 팀 프로세스를 설계하고 운영하세요

고객 상호작용을 분석하고, 거래 성사 또는 실패 원인을 파악하며, 강력한 데이터 분석을 통해 파이프라인을 예측하세요.

구매 의도, 웹 활동, 적합성 점수, ZoomInfo의 Chrome 확장 프로그램을 활용하여 전환 가능성이 가장 높은 계정을 식별하고 우선순위를 지정하세요.

ZoomInfo 영업 팀의 한계점

CRM에 레코드를 가져오고, 담당자에게 할당하거나, 캠페인에 태그를 지정하는 작업은 번거롭고 직관적이지 않게 느껴질 수 있습니다.

ZoomInfo 영업 팀 가격 정책

ZoomInfo Professional: 맞춤형 가격

Copilot Advanced: 맞춤형 가격

Copilot Enterprise: 맞춤형 가격

ZoomInfo 영업 팀 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (8,930개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.1/5 (300개 이상의 리뷰)

ZoomInfo 영업 팀에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ZoomInfo는 우리가 적극적으로 비즈니스를 모색 중인 소매업체 및 식료품점의 연락처 정보를 원스톱으로 제공함으로써 영업 및 마케팅 노력을 모두 강화합니다. 이 프로그램은 사용하기 쉽습니다. 우리는 ZoomInfo를 매일 사용하며 이는 우리 프로세스의 일부가 되었습니다. 설정 가능한 자동화 기능을 통해 경쟁사보다 먼저 잠재 고객 정보를 파악할 수 있습니다.

ZoomInfo는 우리가 적극적으로 거래를 모색 중인 소매업체 및 식료품점의 연락처 정보를 원스톱으로 제공함으로써 영업 및 마케팅 노력을 모두 강화합니다. 이 프로그램은 사용하기 쉽습니다. 우리는 ZoomInfo를 매일 사용하며 이는 우리 프로세스의 일부가 되었습니다. 설정 가능한 자동화 기능을 통해 경쟁사보다 먼저 잠재 고객 정보를 파악할 수 있습니다.

4. HubSpot (CRM, 마케팅, 영업 팀을 단일 플랫폼에서 운영하는 성장 중인 팀에 최적)

via HubSpot

HubSpot은 마케팅, 영업 팀, 고객 데이터를 중앙 집중화하는 클라우드 기반 CRM 플랫폼으로, 일상적인 수익 창출 워크플로우에 AI를 쉽게 통합할 수 있게 합니다.

스마트 CRM을 통해 비즈니스 운영 방식을 모델링하기 위해 맞춤형 오브젝트, 이벤트, 점수화 규칙 및 계산을 정의할 수 있습니다.

이메일, 통화, 웹사이트 활동 및 HubSpot 자체 데이터셋의 정보를 활용해 레코드가 자동으로 보강되므로 수동 업데이트 없이도 프로필이 최신 상태로 유지됩니다.

게다가 HubSpot에 CRM 기록, 대화, 문서 및 연결된 소스 전반에 걸쳐 평이한 언어로 질문할 수 있으며, tools를 전환하거나 보고서를 기다릴 필요 없이 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

HubSpot 주요 기능

1차 및 3차 데이터를 통합하고 클라우드 스토리지와 100개 이상의 tools를 아우르는 실시간 양방향 통합으로 전체 스택에 걸쳐 데이터를 동기화하세요.

콘텐츠 에이전트를 활용해 고품질 랜딩 페이지와 블로그를 생성한 후, 각 자산을 브랜드 정체성에 맞는 다양한 형식으로 재구성하세요.

대화형 음성 응답(IVR) 트리를 활용한 정교한 통화 흐름을 생성하고 팀 라우팅 및 전화를 연결하세요.

HubSpot의 한도

데이터베이스 크기, 팀 크기, 자동화 요구사항이 증가함에 따라 가격이 급격히 상승하여 플랫폼이 막대한 장기 투자로 전환됩니다.

HubSpot 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $20부터 시작

프로페셔널: 사용자당 월 $100부터 시작

Enterprise: 사용자당 월 $150부터 시작

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (34,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

HubSpot의 주요 장점은 포괄적인 올인원 생태계입니다. 자동화 워크플로우가 매우 직관적이어서 수동 개입 없이도 리드를 효율적으로 육성할 수 있습니다. 특히 랜딩 페이지 빌더가 분석 도구와 원활하게 연결되어 고객 여정에 대한 명확하고 실시간적인 시각을 제공한다는 점이 매우 가치 있습니다. 이는 마케팅 노력과 데이터 기반 결과 사이의 간극을 확실히 메워줍니다.

HubSpot의 주요 장점은 포괄적인 올인원 생태계입니다. 자동화 워크플로우가 매우 직관적이어서 수동 개입 없이도 리드를 효율적으로 육성할 수 있습니다. 특히 랜딩 페이지 빌더가 분석 도구와 원활하게 연결되어 고객 여정에 대한 명확하고 실시간적인 시각을 제공한다는 점이 매우 가치 있습니다. 이는 마케팅 노력과 데이터 기반 결과 사이의 간극을 확실히 메워줍니다.

5. Marketo Engage (긴 영업 주기와 복잡한 캠페인을 관리하는 B2B 팀에 최적)

via Marketo Engage

성장 리더로서 자주 받는 질문: "마케팅 비용 1달러를 실제 수익으로 추적할 수 있나요?" AI 기반 마케팅 자동화 플랫폼인 Marketo Engage는 기여도 분석의 공백을 메우면서 긴 영업 주기 전반에 걸친 추적 진행 상황을 개선합니다.

이를 통해 크로스 채널 고객 확보 및 육성 관리를 수행하고, 내장형 CRM 통합을 활용해 영업 팀 및 마케팅 데이터를 동기화하며, 예측 가능한 파이프라인을 확장할 수 있습니다.

신진 리더를 위해 업계 최고의 멀티 터치 어트리뷰션(MTA)을 제공합니다. 최초의 익명 광고 클릭부터 최종 사전 판매 웨비나까지 모든 접점을 추적하고, 이를 CRM 시스템 내 수익으로 연결합니다.

브랜드 일관성 유지와 단발성 캠페인 확산 방지를 위해 Marketo는 프로그램 템플릿 및 복제 기능을 제공합니다. 즉, 중앙 팀이 '완벽한 웨비나 프로그램'을 정의하면 지역 또는 제품 팀이 이를 복제하여 날짜, 발표자, 대상 세그먼트 등의 변수만 변경할 수 있습니다.

Marketo Engage 주요 기능

일회성 및 반복 이메일 캠페인을 구성하거나 실시간 고객 행동, 대상 변화, CRM 업데이트에 기반하여 발송하세요.

브리프, 텍스트, 이미지 또는 음성 프롬프트로부터 다단계 고객 여정을 생성하여 캠페인 구축 시간을 획기적으로 단축하고 시장 진출 실행을 가속화하세요.

잠재고객의 시청한 비디오나 완료한 설문조사 등 고가치 참여 신호를 추적하고, 이를 활용하여 채널 전반에 걸친 정밀한 세분화를 추진하세요.

Marketo Engage의 한도

이 플랫폼은 운영 부담이 크며, 운영만으로도 전담 마케팅 운영 인력이 필요한 경우가 많아 소규모 조직에는 실용적이지 않습니다.

Marketo Engage 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Marketo Engage 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (700개 이상의 리뷰)

Marketo Engage에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 사용자의 말:

어도비 마케토 인게이지의 가장 큰 장점은 B2B 마케팅 자동화를 위한 강력한 제어력입니다. 특히 긴 영업 주기와 다중 접점을 가진 조직에서, 단순한 도구보다 복잡한 리드 관리, 점수화, 라이프사이클 추적, 다단계 육성 단계를 훨씬 효과적으로 처리합니다. 스마트 리스트, 스마트 캠페인, 토큰의 유연성 덕분에 확장성을 유지하면서도 고도로 맞춤형 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다.

어도비 마케토 인게이지의 가장 큰 장점은 B2B 마케팅 자동화를 위한 강력한 제어력입니다. 특히 긴 영업 주기와 다중 접점을 가진 조직에서, 단순한 도구보다 복잡한 리드 관리, 점수화, 라이프사이클 추적, 다단계 육성 단계를 훨씬 효과적으로 처리합니다. 스마트 목록, 스마트 캠페인, 토큰의 유연성 덕분에 확장성을 유지하면서도 고도로 맞춤형 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다.

6. Amplitude AI (제품 팀의 행동 분석 및 유지율 개선에 최적)

via Amplitude AI

Amplitude AI는 웹 및 모바일 앱 전반에서 사용자 행동을 추적, 시각화 및 분석하는 데 도움을 주는 AI 분석 플랫폼입니다.

먼저 회사의 기존 대시보드와 문서를 대상으로 의미론적 검색을 수행합니다. 예를 들어 동료가 이미 해당 차트를 구축한 경우, 단일 버전의 진실을 보장하기 위해 해당 차트를 표시해 줍니다.

Amplitude는 디지털 팀원 역할을 하는 성장 에이전트도 제공합니다. 사용자가 목표(예: 교육 부문 D7 유지율 향상)를 설정하면, 에이전트가 자동으로 사용자 행동을 모니터링하고 마찰 지점을 식별한 후 구체적인 A/B 테스트나 기능 플래그 조정을 제안합니다.

앰플리튜드의 자동화된 인사이트는 전문 분석가를 모방합니다. 예를 들어, 결제 전환율이 15% 하락하면 /AI가 이를 알림과 동시에 최근 기능 플래그, 마케팅 캠페인, 기기별 코호트 분석을 연쇄적으로 수행하여 원인을 규명합니다.

Amplitude AI 주요 기능

제품 및 성장 데이터를 평이한 언어로 쿼리하고 답변을 차트와 테이블로 즉시 시각화하여 일상적인 의사 결정 시 분석가에 대한 의존성을 제거하세요.

UTM 매개변수와 리퍼러를 자동으로 normal화하여 깔끔한 채널로 전환함으로써, 고객 획득 분석을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 구축합니다.

Google, Meta 및 데이터 웨어하우스 전반의 광고 지출 대비 수익률(ROAS)을 추적하여 예산 재분배를 안내하세요.

Amplitude AI의 한계점

일부 플랜은 시각화 데이터를 1년 단위로 제한하여 장기 성과와 다년간 추세를 한눈에 보는 기능을 제한합니다.

Amplitude AI 가격 정책

스타터: 무료

추가 혜택: 월 $61부터 시작

성장: 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

Amplitude AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (65개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Amplitude AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Amplitude Analytics가 방대한 데이터를 수집하여 이해하기 쉬운 대시보드로 구성해주는 강력한 tool라는 점이 마음에 듭니다. 특정 고객이 어떤 기능을 사용하거나 사용하지 않는지 확인할 수 있고, 우리 도구가 전반적으로 어떻게 활용되고 있는지 전체적인 그림을 파악할 수 있다는 점이 특히 좋습니다.

Amplitude Analytics가 방대한 데이터를 수집하여 이해하기 쉬운 대시보드로 구성해주는 강력한 tool라는 점이 마음에 듭니다. 특정 고객이 어떤 기능을 사용하거나 사용하지 않는지 확인할 수 있고, 우리 도구가 전반적으로 어떻게 활용되고 있는지 전체적인 그림을 파악할 수 있다는 점이 특히 좋습니다.

7. Salesforce (복잡한 수익 워크플로우를 관리하는 대규모 조직에 최적)

via Salesforce

고객 여정의 360도 전방위적 보기를 원하시나요? 클라우드 기반 CRM 시스템인 Salesforce 사용을 고려해 보세요.

제품 신호가 Salesforce에 연동되면 실시간 기록 시스템으로 전환됩니다. 최종 고객의 앱 내 행동이 즉시 프로필에 반영되므로 고객 대응 팀은 실시간 행동을 즉각적으로 파악할 수 있습니다.

이는 지난주 데이터가 아닌 방금 발생한 상황에 기반하여 고객 접촉을 추진할 수 있음을 의미합니다. Salesforce는 또한 Einstein AI를 활용하여 설명적 분석(발생한 일)에서 예측적 인사이트(발생할 일)로 전환합니다.

위험에 처한 거래가 무너지기 전에 이를 식별하고, 최고 성과자들의 성공 패턴을 파악하여 팀 전체에 적용 가능한 방식으로 체계화함으로써 제품 주도형 성장 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다.

또한 일반적인 챗봇과 달리 Salesforce Agentforce 에이전트는 CRM 내에서 리드 자격 평가, 기업 재무 보고서 조사, 거래 단계 업데이트, 맞춤형 계약서 초안 작성 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce 최고의 기능

단일 시스템에서 파트너를 원활하게 온보딩하고, 공동 캠페인을 시작하며, 파트너와 프로그램 간 통화를 관리하세요.

AI 에이전트를 활용하여 사례 해결 내용을 자동 요약하고 지식 기반을 구축함으로써, 첫날부터 현장 업무 성과를 향상시키세요.

자동 구독 및 실시간 알림을 통해 인사이트를 찾고 공유하며 논의할 수 있도록 Slack으로 CRM 분석 데이터를 스트리밍하세요.

Salesforce의 한도

플랫폼에서 자동화가 집중된 대규모 구현 시, 흐름과 프로세스가 신중하게 최적화되지 않으면 지연이나 안정성 문제가 발생할 수 있습니다.

Salesforce 가격 정책

CRM: Salesforce Starter: 사용자당 월 $25 Salesforce Pro: 사용자당 월 $100

Salesforce Starter: 사용자당 월 $25

Salesforce Pro: 사용자당 월 $100

분석 도구: Tableau: 사용자당 월 $75+ CRM 분석: 사용자당 월 $140+ 수익 인텔리전스: 사용자당 월 $250

Tableau: 사용자당 월 $75+

CRM 애널리틱스: 사용자당 월 $140+

수익 인텔리전스: 사용자당 월 250달러

아인슈타인: 맞춤형 가격 정책

Salesforce Starter: 사용자당 월 $25

Salesforce Pro: 사용자당 월 $100

Tableau: 사용자당 월 $75+

CRM 애널리틱스: 사용자당 월 $140+

수익 인텔리전스: 사용자당 월 250달러

Salesforce 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (380개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesforce에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Salesforce 플랫폼은 제 일상 업무에 필수적이며 체계적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있게 해줍니다. 모든 고객 정보를 중앙 집중화하여 사례 관리를 더 쉽고 효율적으로 만드는 기능을 높이 평가합니다. 고객 요청을 생성하고 관리할 수 있어 모든 것을 쉽게 추적하고 정리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 이를 통해 작업 우선순위를 정하고, 각 사례의 상태를 모니터링하며, 고객 및 내부 팀과의 명확한 커뮤니케이션을 유지할 수 있습니다.

Salesforce 플랫폼은 제 일상 업무에 필수적이며 체계적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있게 해줍니다. 모든 고객 정보를 중앙 집중화하여 사례 관리를 더 쉽고 효율적으로 만드는 기능을 높이 평가합니다. 고객 요청을 생성하고 관리할 수 있어 모든 것을 쉽게 추적하고 정리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 이를 통해 작업 우선순위를 정하고, 각 사례의 상태를 모니터링하며, 고객 및 내부 팀과의 명확한 커뮤니케이션을 유지할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 소셜 미디어 관리 이전에도 '바이럴 효과' 개념은 존재했습니다. 1900년대 초반, 입소문 전파 모델은 역학과 함께 연구되었으며, 이는 이후 마케터들이 추천 루프와 네트워크 효과를 이해하는 데 기초가 되었습니다.

8. Clay (빠르게 타겟팅된 아웃바운드 목록을 구축하는 소규모 GTM 팀에 최적)

via Clay

Clay는 시장 진출(GTM) 팀을 위한 AI 데이터 플랫폼으로, 150개 이상의 데이터 포인트와 통합된 AI 리서치를 통해 인바운드 리드를 강화할 수 있습니다.

이 도구는 여러 제3자 데이터 제공자를 순차적으로 쿼리하는 폭포형 보강 기법을 사용합니다. 한 소스에서 검증된 이메일이나 전화번호를 찾을 수 없으면 Clay가 자동으로 다음 데이터 소스를 확인합니다. 이는 단일 소스 보강 도구 대비 커버리지와 일치율을 향상시킵니다.

또한 클레이에게 각 기업 사이트 방문, 채용 정보 페이지 확인, 공개된 역할 파악, AI 웹 스크래핑 및 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 최근 제품 출시 요약 작업을 지시할 수 있습니다. 이후 해당 정보를 바탕으로 맞춤형 인사말을 생성할 수 있습니다.

Clay의 주요 기능

맞춤형 분류 체계 정의, 회사명 및 매출 범위와 같은 필드 정규화, 규정 준수를 위한 감사 추적 기록 유지

AI 웹 조사 결과를 인용한 맞춤형 이메일 콘텐츠, 고품질 전화번호, 자동화된 시퀀싱을 통해 영업 팀을 지원하세요.

스프레드시트 같은 인터페이스를 활용해 새로운 성장 아이디어(직무 변경이나 자금 조달 이벤트에 대한 트리거 기반 아웃리치 등)를 손쉽게 구축, 테스트, 반복 개선하세요.

클레이의 한도

다양한 데이터 소스와 맞춤형 설정 옵션으로 인해 비기술적 사용자에게는 플랫폼이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

클레이 가격 정책

Free

스타터: 월 $149

익스플로러: 월 349달러

Pro: 월 800달러

기업: 맞춤형 가격

클레이 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Clay에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

클레이의 상호작용성과 사용 편의성이 정말 마음에 듭니다. 기존에 사용 중인 다양한 tool 및 소스와 연동되어 편리하게 활용할 수 있습니다. 아웃바운드 캠페인 실험, 유사 고객군 발굴, 아웃리치 문구 생성 등에 강력한 성능을 발휘하는 스컬프터와 시퀀서 기능도 매우 유용합니다.

클레이의 상호작용성과 사용 편의성이 정말 마음에 듭니다. 기존에 사용 중인 다양한 tool 및 소스와 연동되어 편리하게 활용할 수 있습니다. 아웃바운드 캠페인 실험, 유사 고객군 발굴, 아웃리치 문구 생성 등에 강력한 성능을 발휘하는 스컬프터와 시퀀서 기능도 매우 유용합니다.

9. Drift (채팅을 통해 구매 의사가 높은 웹사이트 방문자를 전환하는 B2B 팀에 최적)

via Drift

Drift는 AI 기반 대화형 마케팅 및 영업 플랫폼입니다. AI 플레이북을 활용하여 웹사이트 방문자를 선별하고, 일반적인 기술적 질문에 답변하며, 영업 담당자의 달력에 직접 회의를 예약하거나 연결할 수 있습니다.

최근 Drift는 경직된 버튼형 봇을 넘어 방대한 B2B 대화 데이터로 훈련된 생성형 AI 에이전트로 진화했습니다. 이 에이전트는 방문자를 미리 정의된 메뉴로 강제 이동시키지 않고 가격, 통합, 보안 등에 관한 자유형 텍스트 질문을 처리할 수 있습니다.

실무에서는 이를 통해 현장 팀을 확대하지 않고도 지역과 시간대를 아우르는 실시간 영업 커버리지를 확장할 수 있습니다. 이는 즉각적인 인원 추가 없이 성장 팀을 구축하려는 경우에 유용합니다.

Drift 주요 기능

고가치 또는 ICP(이상적 고객 프로필)에 부합하는 리드를 정적 양식에서 실시간 채팅 또는 내장형 일정 예약 흐름으로 자동 연결합니다.

모든 LinkedIn 스레드를 하나의 대시보드에 통합하여 팀 전체의 대화 품질과 응답 속도를 점검하세요.

진행 중인 모든 거래를 분석하여 위험 요소, 추진 동력 및 차선책을 파악함으로써, 파이프라인을 팀의 실시간 실행 접점으로 전환하세요.

Drift의 한도

플랫폼 내 다중 시스템 통합 및 맞춤형 구현은 복잡해질 수 있으며, 전문적인 노하우가 필요합니다.

Drift 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Drift 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (190개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Drift에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Drift에서 가장 높이 평가하는 점은 웹사이트 채팅을 즉각적인 영업 기회로 전환하는 능력입니다. 이 플랫폼은 복잡한 고객 문의를 적절한 담당자에게 효율적으로 연결하고, 즉각적인 회의 일정을 잡을 수 있게 하며, HubSpot, Salesforce, Adobe Marketo와 같은 마케팅 tools와 원활하게 통합됩니다. Drift는 특히 영업 파이프라인 가속화를 목표로 하는 B2B SaaS 기업에 매우 적합합니다.

Drift에서 가장 높이 평가하는 점은 웹사이트 채팅을 즉각적인 영업 기회로 전환하는 능력입니다. 이 플랫폼은 복잡한 고객 문의를 적절한 담당자에게 효율적으로 연결하고, 즉각적인 회의 일정을 잡을 수 있게 하며, HubSpot, Salesforce, Adobe Marketo와 같은 마케팅 도구와 원활하게 통합됩니다. Drift는 특히 영업 파이프라인 가속화를 목표로 하는 B2B SaaS 기업에 매우 적합합니다.

10. Dynamic Yield (웹, 앱, 커머스 전반에서 경험을 개인화하는 팀에 최적)

Dynamic Yield 제공

고객이 어디에서 상호작용하든, 적절한 순간에 적합한 맞춤형 경험을 제공하려면 어떻게 해야 할까요? AI 기반 개인화 및 경험 최적화 플랫폼인 Dynamic Yield를 활용하세요.

경험 운영체제(Experience OS)를 통해 사용자 의도에 맞춰 경험을 알고리즘적으로 매칭하고 다음 행동을 예측할 수 있어, 경험 주도 성장을 위한 전략적 플랜 소프트웨어의 강력한 보완재 역할을 합니다.

Dynamic Yield는 지속적으로 테스트하고 학습하며 적응하여, 정적인 세그먼트를 넘어 채널 전반에 걸친 사용자별 의사결정으로 나아갈 수 있도록 합니다.

예시: 사용자가 웹사이트에서 부츠 20% 할인 프로모션을 본 경우, 5분 후 이메일에서 코트 10% 할인 프로모션을 보지 않도록 보장합니다. Dynamic Yield는 웹, 모바일 앱, 이메일 드립, 심지어 키오스크나 POS 시스템에 이르기까지 경험을 동기화합니다.

또한 유연한 데이터 아키텍처와 개방형 API를 통해 CMS 플랫폼, 전자상거래 시스템, DMP, AI 마케팅 도구, 태그 관리자, 분석 스택과 통합이 가능합니다.

Dynamic Yield 주요 기능

AffinityML부터 지역 기반 예측 목표에 이르기까지 수십 가지의 고급 전략을 활용하고, 컨텍스트, CRM, 로열티, 매장 내 데이터로 이를 강화하여 더 높은 수익성을 창출하는 추천을 제공하세요.

디자인이나 개발 지원 없이도 "보이는 그대로 구현되는" 에디터로 모든 대상 그룹을 위한 실험을 구축하고 경험을 최적화하세요.

각 개인화 및 실험 캠페인에 적합한 KPI를 선택하여 올바른 목표를 향해 최적화하고 있는지 확인하세요.

Dynamic Yield의 한도

비록 '노코드(no-code)' 방식이지만, 고급 사용 사례와 A/B 테스트는 여전히 맞춤형 개발이 필요하여 엔지니어링 팀에 대한 지속적인 의존성을 발생시킵니다.

Dynamic Yield 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Dynamic Yield 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Dynamic Yield에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Dynamic Yield는 최고 수준의 개인화 플랫폼으로, 여러 브랜드에 걸친 당사의 개인화 노력을 크게 확장시켰습니다. 강력한 세분화 및 타겟팅 tools를 통해 웹, 모바일, 이메일을 아우르는 영향력 있는 데이터 기반 캠페인을 제공하여 원활한 옴니채널 경험을 창출합니다.

Dynamic Yield는 최고 수준의 개인화 플랫폼으로, 여러 브랜드에 걸친 당사의 개인화 노력을 크게 확장시켰습니다. 강력한 세분화 및 타겟팅 tools를 통해 웹, 모바일, 이메일을 아우르는 영향력 있는 데이터 기반 캠페인을 제공하여 원활한 옴니채널 경험을 창출합니다.

