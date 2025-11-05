성장 관리자가 크로스-기능 팀을 어떻게 조정할 수 있는가

한 성장 관리자가 마케팅, 제품, 영업 팀을 대상으로 4분기 목표를 조율하기 위한 회의를 소집한 적이 있습니다. 마케팅 팀은 더 많은 리드를 원했고, 영업 팀은 더 나은 리드를 원했으며, 제품 팀은 아무도 요청하지 않은 기능을 출시하고 싶어 했습니다.

회의는 세 개의 별도 로드맵으로 끝났고, 시작할 때보다 모두가 더 혼란스러워졌습니다.

여러분도 분명 그런 회의에 참석해 본 적이 있을 겁니다. 😤

이론상으로는 크로스-기능적 조화가 훌륭하게 들립니다: 모두가 같은 페이지에 모여, 공유된 목표를 위해 일하며, 부서 간 장벽을 허물고, 조화를 이루는 것입니다.

현실은? 마케팅은 리드 수로 성공을 측정하고, 영업 팀은 계약 성사율에 신경 쓰며, 제품은 출시된 기능에 최적화합니다. 모두가 열심히 행하지만 배는 계속 제자리에서 빙빙 돌 뿐입니다.

이 가이드는 성장 관리자가 지속 가능한 방식으로 크로스 기능 팀을 조정하는 방법을 다룹니다. 그리고 일을 위한 모든 것 앱인 ClickUp이 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요. 🤝

조화를 이루지 못한 크로스-기능 팀의 숨겨진 비용

부서 간 동기화가 원활하지 않으면 효율성이 떨어지고 수익이 직접적으로 감소합니다. 실제 금전적 손실과 놓친 기회로 인한 비용을 확인해 보세요. 📊

동일한 일을 두 번 완료하도록 직원들에게 비용을 지불하고 있습니다.

마케팅 팀이 맞춤형 고객 프레젠테이션을 만드는 데 사흘을 보냈습니다. 그 사이 영업 팀은 마케팅팀이 작업 중이라는 사실을 몰랐기에 자체 버전을 만들었습니다.

양측 팀 모두 시간을 청구합니다. 양측 모두 생산성 있다고 느낍니다. 단일 결과물에 대해 두 배의 비용을 지불한 셈입니다.

이것을 모든 프로젝트에 확대 적용하면, 새로운 것을 전혀 생산하지 않는 유령 인력 전체를 유지하는 것과 같습니다.

🧠 재미있는 사실: 1940년대 록히드 마틴의 '스컹크 웍스'는 최초의 기업형 크로스-기능 팀 예시로 자주 언급됩니다. 엔지니어, 디자이너, 테스터 등이 한 팀으로 집중하여 엄격한 제약 조건 아래 첨단 항공기를 신속히 개발했습니다.

중요한 정보가 누군가의 받은 편지함에서 묻혀버리게 내버려 두고 있습니다

중요한 고객이 지원팀에 제품에 절실히 필요한 기능이 누락되었다고 알립니다. 지원팀은 이를 기록하지만, 제품팀은 이를 전혀 확인하지 못합니다. 6개월 후, 그 고객은 귀를 기울여준 경쟁사로 전환합니다.

문제를 해결할 수 있는 사람들이 문제 발생 사실을 전혀 알지 못했기 때문에 고객을 잃었습니다.

📖 함께 읽기: 비즈니스를 확장하는 성장 마케팅 전략

당신은 중요하지 않은 성과를 축하하고 있습니다

영업 팀이 목표의 120%를 달성했지만, 그 거래의 절반이 90일 이내에 이탈합니다. 아직 구현되지 않은 기능을 판매했기 때문입니다.

고객 성공팀은 사상 최고 수준의 만족도를 기록하고 있지만, 만족한 고객들이 서비스를 확장하지 않아 매출은 정체 상태입니다.

마케팅은 수천 건의 리드를 생성하지만 영업 팀은 단 한 건도 연락하지 않습니다.

모든 구성원이 번호를 달성하고 있지만, 여전히 비즈니스는 어려움을 겪고 있습니다. 팀이 서로 다른 결과에 최적화될 때, 팀 빌딩은 진정한 협업이 아닌 형식적인 체크박스 작업으로 전락합니다.

당신은 신속한 결정을 한 달 동안의 논쟁으로 바꾸고 있습니다

경쟁사가 새로운 가격 정책을 발표하자 팀은 신속히 대응해야 합니다. 하지만 먼저 재무팀이 분석해야 하고, 마케팅팀이 메시지를 검토해야 하며, 법무팀의 의견이 필요하고, 마지막으로 영업 팀이 테스트해야 합니다.

당신이 움직일 때쯤이면, 경쟁사는 이미 당신이 논의하던 시장 점유율을 선점했을 것입니다. 속도는 당신이 무료로 내준 경쟁 우위입니다.

💡 전문가 팁: 모든 이니셔티브를 단일 성장 메트릭 중심으로 묶으세요. 각 구성원이 자신의 역할에서 이 메트릭에 영향을 미칠 수 있도록 합니다. 인스턴스처럼, '체험판에서 유료 전환'이 메트릭이라면, 제품팀은 온보딩 흐름에 집중하고, 마케팅팀은 고객 육성 전략을 최적화하며, 지원팀은 첫 주 내 티켓 해결 시간을 2시간 이내로 유지합니다. 이렇게 하면 모두가 서로 다른 방향으로 힘을 빼는 일이 없습니다.

회사 문화가 정치적 술수를 보상하기 때문에 우수한 직원들을 잃고 있습니다

최고 디자이너가 주당 사용자 10시간을 절약할 수 있는 솔루션을 제시했습니다. 엔지니어링 팀은 우선순위가 아니라고 말하고, 제품 팀은 로드맵에 맞지 않는다고 주장합니다.

여섯 번의 회의 후에도 변한 건 디자이너의 의욕뿐입니다. 그녀는 고객 문제를 해결하기보다 내부 갈등에 지쳐 이력서를 업데이트합니다.

직장 내 협업은 좋은 아이디어가 영역 다툼 속에서 사라질 때 아무 의미가 없습니다.

🔍 알고 계셨나요? 한 연구에 따르면 성과는 팀 구성원, 조직적 맥락(리더의 팀 지원 방식 등), 내부 프로세스(소통 방식, 규범 설정), 명확한 성과 측정 기준에 따라 달라집니다. 이 중 하나의 요소가 부족한 팀은 종종 저조한 성과를 보입니다.

크로스-기능 팀을 효과적으로 조정하는 방법

크로스-기능적 협업은 다양한 전문성을 한데 모으지만, 각 팀이 제각기 다른 방향으로 움직일 때 조화는 무너집니다.

모든 구성원이 연결되어 함께 움직일 수 있도록 하는 단계별 가이드입니다. 🫱

단계 #1: 공유 목표와 핵심 성과 지표(KPI) 정의하기

협업을 위해 먼저 모든 부서를 연결하는 통합된 목표를 설정하세요. 그런 다음 각 팀에 해당 목표와 직접 연결된 측정 가능한 키 성과 지표(KPI)를 설정하세요.

팀 리더들과 간략한 조정 회의를 열어 우선순위와 성공 기준을 정리하세요. 결과 중심으로 진행하십시오. 예시: '고객 기반 확대'라고 표현하기보다 '이번 분기 활성 사용자 15% 증가'로 목표를 설정할 수 있습니다.

마케팅은 리드 생성을 담당하고, 제품팀은 온보딩 완료율을 높이며, 영업 팀은 더 많은 체험판 사용자를 고객으로 전환할 수 있습니다. 모두가 동일한 측정 가능한 결과에 기여합니다.

이러한 결과가 명확해지면, ClickUp의 작업 관리 소프트웨어가 이를 추적 가능한 진행 상황으로 전환합니다.

목표를 ClickUp 작업으로 매핑하세요. 상태, 하위 작업, 체크리스트, 다중 담당자까지 완료됨.

각 팀 목표나 KPI 영역별로 전용 목록 또는 폴더를 생성하고, ClickUp 작업을 활용해 이를 세분화하세요. 구체적인 목표, 마일스톤 또는 키 결과물을 나타내는 작업을 추가합니다. 하위 작업이나 체크리스트를 사용해 각 목표를 실행 가능한 단계로 분해하세요.

예를 들어 성장 팀이 사용자 활성화 목표를 위한 작업을 생성하면, 캠페인 하위 작업, 온보딩 개선 플랜, 고객 후속 조치 스크립트를 한곳에서 연결할 수 있습니다.

이를 통해 리더는 각 기능이 어떻게 큰 목표에 기여하는지 파악할 수 있으며, 데이터 기반의 협업 정렬을 유지할 수 있습니다.

단계 #2: 책임 범위와 워크플로우 지도하기

목표가 정렬되면 모든 구성원은 부서 간 일의 흐름을 이해해야 합니다.

여러 팀이 참여하는 핵심 프로세스 하나를 선택하세요. 예시: 고객 온보딩 흐름을 살펴보세요. 거래가 성사되는 순간부터 해당 고객이 플랫폼에서 완전히 서비스를 이용하기 시작할 때까지의 모든 단계를 하나하나 적어보세요.

각 단계에 소유자를 지정하세요—팀이 아닌, 실제 책임을 지는 개인을 말합니다. 그런 다음 각 단계에서 '완료됨'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 정의하세요.

영업 팀이 인수인계를 완료했다고 말할 때, 이는 단순히 양식을 작성했다는 의미인가요? 아니면 고객 성공팀과 30분간 통화하여 계정 세부사항과 잠재적 위험 신호를 논의했다는 의미인가요?

팀 협업 앱에서 의사 결정 권한도 문서화하세요. 다음 사항이 명확히 정립되어야 합니다: 맞춤형 요청에 대한 문의가 있을 때 최종 결정권자는 누구입니까?

타임라인이 지연될 때 범위를 축소하여 출시할지, 아니면 출시를 연기할지 누가 결정하나요?

프로젝트에 추가 자원이 필요할 때 예산 변경을 누가 승인하나요?

외부 커뮤니케이션이 공개되기 전에 최종 승인하는 사람은 누구입니까? 팁: RACI 매트릭스를 활용하면 이러한 역할 분담을 보다 체계적으로 구성할 수 있습니다.

ClickUp Docs에서 워크플로우를 실제 작업과 연결하는 프로세스 문서를 구축하세요

ClickUp Docs는 프로세스 문서화의 단일 정보 원천이 됩니다. 전체 워크플로를 지도하는 문서를 생성하고, 특정 섹션에 소유자를 지정하며, 관련된 작업에 직접 연결할 수 있습니다.

프로젝트 중간에 합류한 구성원은 진행 상황을 파악하기 위해 세 번의 회의를 잡는 대신 문서를 읽습니다.

또한 일이 이루어지는 팀 커뮤니케이션 앱에 문서가 저장되므로 항상 최신 상태를 유지합니다.

💡프로 팁: ClickUp의 Clips 기능을 활용해 프로세스나 시각적 설명이 필요한 모든 내용을 비디오로 제작하세요. 이를 마스터 문서에 삽입하면 설정 완료입니다.

단계 #3: 중앙 집중식 커뮤니케이션 채널 구현

시스템을 선택하고 모든 프로젝트 관련 논의의 기본값으로 지정하세요. 누군가 결과물에 대한 피드백을 제공하고자 할 때, 그곳에서 진행합니다. 장애 요소가 발생하면, 그곳에서 표시합니다. 결정이 내려지면, 그곳에 문서화합니다.

어떤 유형의 커뮤니케이션이 어디로 가야 하는지에 대한 명확한 규칙을 설정하세요: 즉시 조치가 필요한 긴급 문제 는 작업에 직접 태그되어 담당자가 즉시 확인할 수 있습니다.

모든 구성원이 확인해야 하는 일반 업데이트 는 프로젝트 채널에 게시하세요. 해당 채널에서는 업데이트가 가시적이면서도 방해가 되지 않습니다.

여러 팀에 영향을 미치는 전략적 결정 은 공유 스페이스에서 문서화되어 나중에 누구나 참조할 수 있습니다.

피드백은 실제 일에 대한 댓글로 남기므로 맥락이 사라지지 않습니다

ClickUp 채팅으로 모든 논의를 프로젝트 맥락과 연결하세요

ClickUp 채팅을 통해 팀들은 다섯 가지 tools를 오가며 전환할 필요 없이 원활하게 대화를 나눌 수 있습니다. 특정 프로젝트, 부서 또는 주제에 대한 채널을 생성하고, 메시지를 관련 작업에 직접 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

프로젝트 관리자가 채팅에 캠페인 업데이트를 게시하면 마케팅, 제품, 디자인 부서의 팀원들이 신속하게 피드백을 공유할 수 있습니다. 아이디어나 문제에 대한 조치가 필요할 때, 해당 채팅 메시지는 즉시 ClickUp 작업으로 전환됩니다.

ClickUp의 '댓글 할당' 기능으로 팀 회원에게 피드백을 요청하세요

또한 ClickUp에서 @멘션으로 댓글을 할당하여 피드백을 일 자체에 정확히 위치시킬 수 있습니다.

💡 프로 팁: 스레드가 길어질 때는 ClickUp Brain을 활용해 토론 내용을 자동으로 요약하세요. 팀들은 최신 정보를 파악하는 데 드는 시간을 절약할 수 있으며, 키 결정 사항이 누락되는 일도 없습니다. ClickUp Brain을 활용해 스레드를 요약하고 크로스-기능적 협업을 개선하세요

단계 #4: 정기적인 점검 및 검토 체계 구축

일의 속도에 맞춰 적절한 회의 주기를 설정하세요. 신속하게 움직이는 제품 팀은 문제를 빠르게 파악하기 위해 매일 스탠드업 미팅이 필요할 수 있습니다. 장기적인 전략적 계획은 주간 동기화 회의가 필요할 수 있습니다. 전사적 조정은 월간 검토가 필요할 확률입니다.

다음으로, 약속을 문서화하여 책임감을 조성하세요. 누군가 목요일까지 API 문서를 제공하겠다고 말하면, 이는 추적 가능한 커밋이 됩니다. 목요일이 되어도 완료되지 않으면 모두가 알게 됩니다.

효과적인 일과 그렇지 않은 일과를 검토할 시간을 확보하세요. 2주마다 다음 사항을 점검하세요: 일 인계가 원활하게 이루어졌나요, 아니면 다른 팀을 기다리며 일이 막혔나요?

필요한 정보나 자원이 부족해 블록이 된 분이 계셨나요?

팀 간 우선순위 불일치로 인해 서로 방해받으며 일하는 문제를 발견했나요?

우리 회의는 유용한가요, 아니면 아무것도 결정되지 않아 사람들이 관심을 잃고 있나요?

이러한 통찰력을 활용하여 프로세스를 조정하세요.

ClickUp 자동화로 정기적인 팀 점검 및 상태 업데이트를 트리거하세요

ClickUp 자동화 기능이 반복적인 설정 일을 처리하므로 이러한 점검이 실제로 이루어집니다. 매주 금요일마다 팀 리더에게 주간 업데이트 제출을 자동으로 알리는 규칙을 만들거나, 분기별 평가 마감 3일 전에 알림을 트리거할 수 있습니다.

Joseph S Kahn이 Hum JAM에서 ClickUp 활용 경험을 공유합니다:

ClickUp은 팀 성과를 추적, 자동화, 측정하는 가장 놀라운 '올인원' 팀 자동화 tool입니다. 이 tool 없이는 팀이 살아갈 수 없다고 말씀드리는 걸 믿어주세요.*

ClickUp은 팀 성과를 추적, 자동화, 측정하는 가장 놀라운 '올인원' 팀 자동화 tool입니다. 이 tool 없이는 팀이 살아갈 수 없다고 말씀드리는 걸 믿어주세요.*

🔍 알고 계셨나요? 스크럼 접근법 (1986년 타케우치 & 노나카)은 럭비 경기에서처럼 크로스 기능 팀이 중첩된 개발 단계를 함께 진행하는 개념을 차용했습니다. 이는 대기 시간을 줄이고 협업을 증대시키며 속도를 향상시키는 것을 의미했습니다.

단계 #5: 진행 상황을 모니터링하고 지속적으로 개선하세요

일상 워크플로우에 대한 가시성을 확보하세요. 각 팀은 목표 대비 현재 상태, 다가오는 마감일, 다른 팀에 영향을 미치는 장애 요소를 파악해야 합니다.

ClickUp 대시보드를 생성하여 실시간 진행 상황을 보여줌으로써 구성원들이 필요한 정보를 스스로 확인할 수 있도록 하세요.

주목할 점은 다음과 같습니다: 작업 완료율 은 팀이 커밋한 내용을 이행하는지, 아니면 지속적으로 마감일을 놓치고 있는지 보여줍니다.

사이클 시간 은 일이 각 단계에서 머무는 시간과 은 일이 각 단계에서 머무는 시간과 프로젝트 병목 현상이 발생하는 지점을 보여줍니다.

의존성 추적 기능은 한 팀이 다른 팀을 기다리는 시점과 업무 인계로 인한 지연 발생 빈도를 보여줍니다.

작업량 분포 를 통해 일부 팀이 과부하 상태인 반면 다른 팀은 지원할 용량이 있는지 확인할 수 있습니다.

목표 진행률은 각 구성원의 개별 일이 전사적 목표 달성에 기여하는지 보여줍니다

ClickUp에서 맞춤형 대시보드를 구축하여 크로스-기능적 프로젝트 진행 상황을 모니터링하세요

부조화를 나타내는 패턴을 찾으세요. 디자인 팀은 꾸준히 제시간에 납품하지만 엔지니어링 팀은 항상 지연된다면, 자원 문제나 추정 오류가 있을 수 있습니다. 고객 성공 팀이 동일한 문제를 계속해서 상급자에게 보고한다면, 제품 팀이 올바른 수정 사항을 우선순위로 삼지 못하고 있을 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp AI 에이전트로 시스템을 스마트하게 유지하세요. 예를 들어, 에이전트를 다음과 같이 인스턴스로 설정할 수 있습니다: 의존성이 충족되지 않아 작업이 블록된 시점을 감지하세요

작업 상태를 자동으로 블록됨 으로 업데이트하세요

차단을 유발하는 요소에 대해 채팅을 통해 관련 팀에 알립니다.

대시보드의 모든 현재 장애 요소를 표시하는 AI 카드에 요약 내용을 게시하세요.

실무에서 검증된 크로스-기능적 협업의 결과 창출 예시 3가지

다음은 크로스 기능 팀이 같은 페이지를 공유함으로써 측정 가능한 성과를 거둔 세 가지 예시입니다.

1. Spotify의 스쿼드(Squad) 모델

Spotify를 통해

2012년이 되자 Spotify는 전형적인 확장 문제로 고전하고 있었습니다. 팀들은 승인을 기다려야 했고, 기능들은 인수인계 과정에서 표류했으며, 출시 주기는 몇 달씩 지연되었습니다.

그들은 자율적인 스쿼드로 재편했으며, 각 단위에는 디자이너, 개발자, 제품 관리자, 데이터 분석가가 포함되어 컨셉부터 출시까지 함께 일했습니다.

변경된 사항:

각 스쿼드는 제품의 특정 부분을 종단간(end-to-end)으로 책임졌으며 관료적 절차를 거치지 않고도 업데이트를 출시할 수 있었습니다.

팀들이 지속적 배포로 전환한 이유는 의사결정권자들이 같은 공간에 있었기 때문입니다.

팀이 여러 부서의 승인을 받을 필요가 없어지면서 의사 결정 속도가 크게 향상되었습니다

ClickUp 인사이트: 결정의 34%는 관리자의 승인을 기다리며 지연되고, 또 다른 33%는 크로스-기능적 협업 과정에서 정체됩니다. 번역? 주방장이 너무 많으면 명확성이 떨어집니다. 👥 ClickUp의 '할당된 댓글'과 '작업 관찰자' 기능을 통해 적절한 시점에 적절한 인원을 의사 결정 과정에 참여시키세요. 더 이상 "이건 누가 담당하는 거지?" 하는 혼란이 없습니다. 모든 구성원이 정보를 공유하고, 목표를 공유하며, 책임을 다합니다.

2. Amazon의 '역방향 일(Working Backwards)' 프로세스

Amazon을 통해

Amazon은 비용이 발생하기 전에 불일치를 해결합니다.

새로운 제품이나 기능을 개발하기 전에, 팀은 마치 이미 출시된 것처럼 모의 보도 자료와 FAQ를 작성합니다.

엔지니어링, 제품, 마케팅, 운영 팀 모두가 이 문서에 기여함으로써, 성장 관리자가 부서별 목표가 아닌 고객 성과 중심으로 크로스-기능 팀을 어떻게 조율할 수 있는지 보여줍니다.

그 일은 다음과 같습니다:

팀 협업의 불일치는 수정 비용이 적게 드는 초기 단계에 드러납니다

팀원들은 코드를 작성하기 전에 조직적 성공의 기준에 대해 합의합니다.

맞춤형 요구는 의사 결정의 중심에 남아야 합니다. 설득력 있는 보도 자료를 작성할 수 없다면, 확률적으로 그 제품을 만들지 말아야 할 테니까요.

3. 도요타 생산 시스템

도요타 사례를 통해

1950년대 대부분의 제조업체는 공장 노동자와 설계 팀을 완전히 분리했습니다. 토요타는 다른 방식을 채택했습니다: 조립 라인 작업자에게 문제가 발견될 경우 생산을 중단하고 엔지니어를 직접 현장에 불러올 수 있는 권한을 부여한 것입니다. 이것이 바로 안돈 코드 시스템으로 알려진 방식입니다.

그 영향은 상당했습니다:

제품 품질이 크게 향상되었습니다 . 자동차를 제작하는 직원들이 즉시 문제를 표시할 수 있었기 때문입니다.

엔지니어들이 차량 조립 작업자들로부터 실시간 피드백을 받게 되면서 제품 개발 주기가 단축되었습니다.

문제 해결 속도가 빨라졌습니다. 문제를 이해하는 사람과 해결할 수 있는 사람이 더 이상 서로 다른 영역에서 일하지 않았기 때문입니다.

🧠 재미있는 사실: 정보 탐색(외부 데이터 수집)과 강력한 내부 조율(모든 구성원의 정보 및 의사 결정 공유)에 탁월한 크로스-기능 팀은 혼란이 닥쳤을 때 훨씬 더 탄력적입니다. 팀 내 통합이 부족하면 그 우위는 크게 떨어집니다.

ClickUp으로 팀을 완벽하게 동기화하세요

성장 관리자가 직면하는 지속적인 과제는 모든 팀이 동일한 페이지에 있도록 하는 것입니다. 각 기능은 고유한 우선순위를 지니지만, 진행은 이러한 움직이는 부품들이 얼마나 잘 일하느냐에 의존합니다.

ClickUp은 이를 자연스럽게 구현합니다. 모든 논의, 목표, 작업이 한곳에서 연결되므로 팀은 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

성장 관리자는 추진 과제를 추적하고, 다음 단계를 명확히 하며, 추진력을 저하시키지 않으면서도 모든 구성원의 책임을 다하도록 할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하고 팀이 함께 성장할 수 있는 스페이스를 마련하세요! ✅

