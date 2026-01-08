개인 및 팀 생산성을 위한 최고의 Upbase 대안 11선 (2025년 기준)

G2 사용자가 Upbase 사용 경험을 이렇게 요약했습니다:

Upbase의 가장 큰 장점은 솔로프렌처에게도 충분히 간편하다는 점입니다. 또한 Upbase는 특정 방식을 강요하지 않습니다. 유연하게 설계되어 여러분에게 가장 적합한 방식으로 일할 수 있습니다.

사용 편의성은 업베이스가 솔로프렌처에게 효과적인 주요 이유입니다. 혼자 일을 관리할 때는 불필요하게 복잡한 tool을 원하지 않으실 겁니다. 업베이스는 개인의 워크플로우에 맞춰 유연하게 모양을 바꿀 수 있습니다.

그러나 업무가 발전함에 따라 유연성만으로는 부족할 수 있습니다. 여러 프로젝트와 클라이언트를 관리하거나 성장하는 팀과 협업하는 경우, 더 강력한 진행 추적 및 워크플로우 자동화가 필요할 수 있습니다.

바로 여기에 업베이스 대안이 필요합니다. 본 글에서는 업베이스의 강점을 계승하면서도 현재 일 방식에 더 높은 확장성을 제공하는 tools들을 살펴봅니다.

한눈에 보는 11가지 Upbase 대안

여러 옵션을 빠르게 비교할 수 있도록, 최고의 Upbase 대안을 한눈에 볼 수 있는 개요 보기를 제공합니다.

tool 이름 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 통합 프로젝트 플랜, 15가지 이상의 작업 보기, ClickUp Brain의 AI 기반 지원, 내장형 시간 추적, 작업량 관리, 달력 스케줄링, 문서, 대시보드, 자동화 및 템플릿 tool 과다 없이 복잡한 프로젝트를 관리하고 일을 확장하려는 개인 및 팀 Free Forever; 기업용 맞춤형 가격 책정 가능 Trello 카드와 목록으로 구성된 칸반 보드, 규칙 및 워크플로우를 위한 버틀러 자동화, 브레인스토밍 및 실행 항목 생성을 위한 Trello AI, 이메일 및 Slack에서 카드 캡처, 카드 미러링, 그리고 즉시 사용 가능한 템플릿 프로젝트를 관리하고 진행 상황을 추적할 수 있는 간단하고 시각적인 방법을 원하는 개인 및 소규모 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작 Monday.com 고도로 커스터마이징 가능한 보드 및 워크플로우, 칸반, 간트, 타임라인, 달력, 작업량 등 다양한 뷰, 실시간 대시보드, 내장형 시간 추적, 워크독스(WorkDocs), 워크폼스(WorkForms), 200개 이상의 앱 연동 기능 부서 간 유연한 워크플로우, 업무량 가시성, 실시간 프로젝트 추적이 필요한 중소 규모 팀을 위한 솔루션 Free Plan 제공; 유료 플랜은 좌석당 월 $12부터 시작 Wrike 맞춤형 워크플로우 및 상태, 스페이스 수준 자동화, 브레인스토밍용 Wrike 화이트보드, 동적 요청 양식, AI 기반 업무 인텔리전스, 프로젝트 청사진, 역할 기반 접근 제어 강력한 통제, 표준화 및 확장성이 필요한 복잡한 프로젝트를 관리하는 소규모 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다 Asana 작업 및 하위 작업 관리, 목록, 보드, 달력, 타임라인 보기, 프로젝트 간 가시성을 위한 포트폴리오, 목표 추적, AI 기반 요약 및 위험 감지, 워크플로우 템플릿, 확장 가능한 프로세스 관리 목표와 결과에 대한 가시성을 확보하며 체계적인 실행을 원하는 중대형 규모의 크로스 기능 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다 Akiflow 작업-달력 일정 관리, 자연어 계획 수립, 집중 모드 및 시간 블록 관리, 충돌 감지 AI 어시스턴트, 명령막대를 통한 빠른 작업 등록, 일정 공유 기능 달력과 일일 시간 가용성에 맞춰 작업을 꼼꼼히 관리하고자 하는 창업자 및 개인 사업자 유료 플랜은 사용자당 월 34달러부터 시작합니다 Basecamp 할 일, 메시지, 파일, 일정을 위한 중앙 집중식 프로젝트 스페이스, 진행 상황 파악을 위한 힐 차트, 커뮤니케이션을 위한 캠프파이어 그룹 채팅 및 핑 기능, 자동 체크인, 항목 참조, 청구용 내장형 시간 추적 기능 간단하고 중앙 집중화된 협업을 원하며 명확한 프로젝트 컨텍스트와 최소한의 설정으로 운영되는 소규모 팀을 위한 솔루션 Free 플랜 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다 Jira 스크럼 및 칸반 보드, 완전한 추적성을 갖춘 문제 및 버그 추적, 포트폴리오 및 용량 계획을 위한 고급 로드맵, 성과 보고 및 대시보드, 세분화된 보안 제어, 개발자 tools와의 심층 통합 복잡한 프로젝트, 버그, 대규모 워크플로우를 관리하는 대규모 애자일 및 소프트웨어 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.91부터 시작합니다 Zoho 프로젝트 마일스톤 기반 프로젝트 계획, 작업 의존성, 청구 연동 기능이 포함된 내장형 시간 추적, 작업량 차트, 블루프린트를 통한 워크플로우 자동화, SLA 기반 문제 추적, 컨텍스트 기반 협업 Zoho 앱을 이미 사용 중인 소규모 팀으로, 프로젝트 실행과 청구 기능을 긴밀하게 통합하고자 하는 경우 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $3.90부터 시작합니다 Notion 작업 및 프로젝트용 맞춤형 데이터베이스, 타임라인 및 다중 프로젝트 뷰, 진행 상황 추적용 대시보드, 자동화를 위한 AI 자동 채우기, 세분화된 권한 설정, 스프린트 워크플로우, 작업 내 연결된 PRD(제품 요구사항 문서) 문서화 및 지식 관리와 결합된 유연한 프로젝트 관리를 원하는 중소규모 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다 Todoist 자연어 작업 입력, 유연한 반복 작업, 빠른 추가를 통한 알림, 일일 집중을 위한 오늘 보기, 카르마 생산성 추적, 공개 또는 개인 프로젝트 공유 가벼운 작업 관리와 습관 형성을 원하는 개인 및 소규모 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $2.93부터 시작합니다

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다.

왜 Upbase 대안을 선택해야 할까요?

Upbase는 중소기업과 팀이 체계적으로 업무를 관리할 수 있도록 설계된 작업 관리 소프트웨어입니다. 복잡한 기업용 소프트웨어 없이도 깔끔한 인터페이스에서 작업, 프로젝트 및 기본 문서를 관리할 수 있습니다.

하지만 팀이 성장하고 일이 더 협업적이고 빠르게 진행되면서 Upbase의 한도가 느껴질 수 있습니다.

Upbase 대체 도구에서 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다:

시간 추적 및 업무량 관리: 기본 제공되는 시간 추적 및 노력 기록 기능을 통해 추가 tools 없이도 업무량을 균형 있게 조정하고 납품 예측 가능성을 높일 수 있습니다

실시간 팀 협업 : 채팅, 파일 공동 편집, 대시보드, 분석 기능을 지원하여 팀원 간 정보 공유와 업무 조율을 원활하게 합니다

고급 보고 및 분석: 내장된 인사이트, 사용자 정의 보고서, 시각적 메트릭을 제공하여 데이터를 외부 tool로 내보내지 않고도 팀 성과와 프로젝트 상태를 파악할 수 있도록 지원합니다

통합 달력 및 일정 관리: 작업, 마감일, 회의, 마일스톤을 한데 모아 보여주는 통합 달력을 제공합니다

지능형 자동화 및 AI 인사이트: 일상적인 작업을 자동화하고 상황에 맞는 답변을 제공하는 스마트 어시스턴트를 내장합니다

통합 검색 및 지식 접근: 모든 애플리케이션과 데이터 소스에 걸쳐 검색 가능한 콘텐츠를 제공하여 여러 tools를 뒤지지 않고도 필요한 정보를 찾을 수 있도록 지원합니다

역할 기반 권한 및 거버넌스: 조직이 성장함에 따라 보안과 규정 준수를 유지하기 위해 스페이스, 프로젝트, 데이터 전반에 걸쳐 세분화된 접근 제어를 설정할 수 있습니다.

ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다.

사용하기 좋은 최고의 Upbase 대안들

각 Upbase 대안을 자세히 살펴보겠습니다. 주요 기능, 한도, 가격 정책, 실제 사용자 리뷰까지 포함해서요.

ClickUp (개인 생산성과 팀 워크플로우 통합에 최적)

오늘날 일정은 분산되어 너무 많은 tools에 걸쳐 있습니다. 이 끊임없는 전환은 시간을 낭비하게 하고 정말 중요한 것을 추적하기 쉽게 만듭니다.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다. 프로젝트, 작업, 달력, 팀 지식을 한데 모아 제공합니다. AI 기반 제안과 워크플로우 자동화를 통해 업무 우선순위를 정하고 마찰 없이 협업할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어가 일 분산을 줄이고 tool 전환에 소요되는 시간을 절감하여 실제 일 완료에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원하는 방법을 살펴보겠습니다.

통합된 프로젝트 플랜 및 설정

ClickUp 작업을 활용하여 일을 체계적으로 정리하고, 소유권을 지정하며, 진행을 한 곳에서 추적하세요

ClickUp 작업은 개인 프로젝트부터 팀 활동까지 다양한 프로젝트를 플랜하고 실행할 수 있는 연결된 스페이스를 제공합니다.

한 곳에서 작업과 하위 작업을 생성하고, 소유자를 지정하며, 마감일을 할당할 수 있습니다. 프로젝트에는 명확한 목적과 방향성을 가지고 일을 시작할 수 있도록 도와주는 단계와 마일스톤을 포함할 수 있습니다.

ClickUp이 플랜부터 실행까지 프로젝트 관리를 어떻게 간소화하는지 확인해 보세요.

프로젝트 구조가 설정되면 진행을 추적하는 방식에 가장 적합한 15개 이상의 맞춤형 뷰 중에서 선택할 수 있습니다.

이러한 보기를 통해 ClickUp을 벗어나지 않고도 세부적인 작업 실행과 전체적인 프로젝트 플랜 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다.

여러 프로젝트 보기로 팀의 워크플로우에 맞춰 프로젝트를 명확하게 시각화하세요

더 스마트한 일정 관리와 인사이트를 위한 /AI 기반 달력

ClickUp의 AI 기반 달력은 마감일과 업무량을 기반으로 우선순위 작업을 자동으로 스케줄링하고 집중 시간을 블록해 줍니다. 플랜이 변경될 경우 수동으로 재조정할 필요 없이 일정 조정이 가능하여 회의와 일이 균형을 이룹니다.

Outlook 또는 Google 캘린더를 ClickUp 캘린더와 통합하여 모든 회의와 작업이 하나의 통합된 보기에 표시되도록 하세요.

ClickUp AI 달력으로 작업, 마감일, 회의 일정을 통일된 보기로 파악하세요.

모든 회의에 대해 AI 생성 트랜스크립트를 제공하며, 즉시 실행 항목을 생성하고 작업으로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 캘린더가 플랜 tool로 변모하여 일 발생 시 즉시 포착하고 생산성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

노력과 성과를 연결하는 시간 추적

ClickUp 시간 추적은 일이 발생하는 정확한 지점에서 시간을 모니터링하고 기록할 수 있게 합니다. 작업에 소요된 시간을 추적하거나 작업 완료 후 시간을 기록하여 투입된 노력이 수행된 작업과 직접 연결되도록 할 수 있습니다.

ClickUp 시간 추적을 활용해 작업 내 직접 노력 시간을 기록하며 일 시간이 어디에 쓰이는지 파악하세요

시간 데이터가 타임시트와 보고서로 집계되면 프로젝트별 시간 소모 현황과 업무량 분포를 쉽게 파악할 수 있습니다. 플랜된 예상 작업량과 실제 노력량을 비교함으로써 납품 위험과 팀 용량의 보다 명확한 가시성을 확보할 수 있습니다.

🎯 빠른 팁: 여러 기기나 tool에서 일하더라도 ClickUp은 시간 추적을 간편하게 유지합니다. 무료 Chrome 확장 프로그램을 사용해 데스크탑, 모바일 또는 브라우저에서 시간을 추적하거나, Toggl이나 Clockify 같은 tools을 연결해 시간을 자동으로 동기화하세요. 입력을 청구 가능으로 표시하면 추가 정산 없이도 청구서 작성 가능한 시간이 항상 가시성 있습니다.

ClickUp Brain: AI 기반 일 보조 도구

ClickUp Brain은 작업 공간 내 어시스턴트 역할을 수행하여, 작업, 댓글, 문서 등을 일일이 뒤지지 않고도 진행 중인 업무를 파악할 수 있도록 지원합니다. 필요한 정보를 필요한 순간에 바로 제공합니다.

ClickUp Brain을 사용해 작업과 문서에서 직접 요약 및 인사이트를 생성하세요

수동으로 상태 업데이트나 후속 조치를 작성하는 대신, ClickUp Brain을 활용해 노트, 파일, 대화와 같은 원시 입력을 활용 가능한 콘텐츠로 변환하세요. 이를 통해 일상적인 업무 실행을 원활하게 유지하면서 행정 일로 인해 소요되는 노력을 줄일 수 있습니다.

💟 보너스: 프로젝트가 커질수록 진행을 빠르게 파악하고 대화를 실행으로 전환할 방법이 필요합니다. 데스크톱 앱인 ClickUp BrainGPT는 대규모 프로젝트 관리를 지원하기 위해 Brain의 기능을 확장합니다. 워크스페이스 전반에 ClickUp BrainGPT를 확장하여 연결된 tools를 검색하고, 음성 입력을 활용하며, 고급 AI 모델을 한 곳에서 일하세요 다음과 같은 기능을 제공합니다: 논의를 실행으로 전환하세요: 회의록, 의견, 업데이트를 소유자와 마감일이 지정된 체계적인 작업으로 전환하세요

상황에 맞는 플랜 수립: 기존 일과 역사적 데이터를 기반으로 프로젝트 플랜, 마일스톤, 작업 분할을 생성하세요

수동 업데이트 감소: 팀들의 입력을 일일이 확인하지 않고도 상태 보고서와 진행 요약서를 자동 초안 작성하세요

하나의 AI 레이어에서 일하세요: ChatGPT, Claude, Gemini 같은 고급 모델을 tool 전환 없이, 프로젝트 맥락을 잃지 않고 사용하세요

워크플로우를 자동화하고 수동 노력을 줄이세요

ClickUp 자동화 기능으로 반복 작업을 줄이세요. 수동으로 작업을 업데이트하거나 변경 사항을 확인하는 대신, 조건이 충족되는 즉시 작업을 할당하고, 상태를 변경하며, 알림을 보내거나 작업을 진행시키는 규칙을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 아무도 세심히 관리하지 않아도 프로젝트가 계속 진행됩니다.

ClickUp AI 에이전트를 통해 자동화는 한 단계 더 발전합니다. 이 에이전트들은 작업 공간의 맥락을 파악하여 다음 단계를 제안하고, 업데이트를 요약하며, 여러 프로젝트에 걸친 작업 흐름 관리를 지원합니다.

반복 작업을 자동화하고 ClickUp AI 에이전트로 시간을 절약하세요

준비된 템플릿으로 하루 플랜을 세우세요

일이 익숙한 패턴을 따를 때 검증된 구조로 시작하면 시간을 절약하고 결정 피로를 줄일 수 있습니다. ClickUp의 무료 템플릿은 일상 업무에 맞게 조정할 수 있는 간단한 프레임워크를 제공합니다.

예시: ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 일일 작업과 시간 블록을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 하루 일정을 계획하고 달력 보기를 통해 마감일과 일정을 명확하게 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 일일 플랜이 현실적이고 실행 가능하게 유지됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 플래너 템플릿으로 하루를 플랜하고 구조화하여 우선순위를 명확하고 실행 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp의 주요 기능

프로젝트 가시성: 사용자 정의 가능한 사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드를 통해 진행 상황, 우선순위, 작업량을 실시간으로 보기를 확인하세요

협업 문서화: ClickUp Docs로 표준 운용 절차 (SOP), 작업 명세서(SOW) 및 기타 문서를 생성하고 공유하세요. 관련 문서를 작업에 직접 연결하여 맥락을 제공할 수 있습니다.

시각적 협업: ClickUp 화이트보드를 활용해 아이디어를 브레인스토밍하고, 워크플로우를 지도하며, 개념을 실행으로 전환하세요

상황별 커뮤니케이션: ClickUp 채팅 으로 대화를 작업 및 프로젝트와 연결하세요

체계적인 접수: ClickUp Forms 로 요청, 피드백 또는 요구사항을 수집하고 실행 가능한 일로 전환하세요

ClickUp의 한도

플랫폼의 넓은 범위의 기능은 처음 사용하는 사용자에게 다소 어려울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp이 제공하는 다양한 기능이 정말 마음에 듭니다. 이를 통해 주간 단위의 단기 작업부터 수개월에 걸친 복잡한 프로젝트까지 관리할 수 있거든요. 제가 담당하는 작업과 그 긴급도를 손쉽게 추적할 수 있어 일상적인 워크플로우가 간소화된 점이 특히 좋습니다.

2. Trello (간단한 자동화와 함께 시각적인 칸반 스타일 프로젝트 추적에 최적)

Trello를 통해

간단한 프로젝트를 명확하게 관리하고 싶다면, Trello가 사용하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 보드, 목록, 카드를 활용한 칸반 기반 구조로 설계되어 작업을 쉽게 정리하고 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

Trello의 내장 자동화 tool인 Butler는 보드 관리 시 반복 작업을 덜어줍니다. 목록 간 카드 자동 이동, 팀원에게 작업 할당, 마감일 업데이트는 물론, 설정한 규칙에 따라 복잡한 다단계 워크플로우까지 자동으로 실행할 수 있습니다.

Trello AI는 카드 내에서 명확하게 소통하고 더 효율적으로 일할 수 있도록 도와줍니다. 주제에 기반한 아이디어 브레인스토밍을 수행하고, 실행 항목을 식별하여 카드에 바로 추가할 수 있습니다.

Trello의 최고의 기능들

이메일과 Slack 메시지를 트렐로 카드로 전환하여 실행 가능한 일로 만들어보세요

카드 미러링을 활용해 여러 보드의 작업을 한 곳에서 확인하며 원활하게 업무를 추적하세요

보드와 일반적인 팀 워크플로를 표준화하도록 설계된 기성 템플릿으로 여러 프로젝트를 더 빠르게 시작하세요

Trello의 한도

프로젝트가 커질수록 보드를 탐색하고 세부 정보를 찾는 것이 어려워질 수 있습니다

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

기업: 사용자당 월 $17.50 (연간 결제)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 Trello가 일을 서로 다른 섹션과 하위 섹션으로 분리할 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다. 덕분에 주제나 작업별로 프로젝트를 쉽게 정리할 수 있죠. 이러한 분리는 일을 체계적으로 정리하고 혼란을 방지하는 데 정말 도움이 됩니다. 또한 색상 태그 옵션도 유용하게 활용하고 있는데, 이를 통해 작업의 중요도나 전문성 요구 사항에 따라 분류할 수 있기 때문입니다.

📖 더 알아보기: 최고의 Trello 대체 도구 및 경쟁사

3. Monday.com (팀 간 업무량 및 시간 가시성을 갖춘 맞춤형 워크플로우에 최적)

Monday.com은 팀이 프로젝트를 효율적으로 플랜하고 추적할 수 있도록 지원하는 유연한 업무 관리 시스템입니다. 고도로 맞춤 설정 가능한 보드와 워크플로우를 통해 팀의 요구에 맞게 일 구조를 구성할 수 있습니다.

여러 작업 보기를 확인하는 방법이 다양합니다. 칸반, 타임라인, 간트, 달력, 작업량 보기가 포함됩니다. 사용자 정의 가능한 대시보드를 통해 모든 프로젝트를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 차트, 번호, 작업량 지표가 진행 상황과 키 메트릭을 명확히 보여줍니다.

시간 추적 및 작업량 관리 기능을 통해 작업 기간에 대한 가시성을 확보하고 팀 내 작업 균형을 유지할 수 있습니다. 동시에 자원 플랜 및 프로젝트 추적 보기를 활용하면 마일스톤을 정의하고 의존성을 효율적으로 관리하는 것이 더욱 쉬워집니다.

Monday.com 최고의 기능

Monday(Monday.com) 내에서 직접 참고 자료를 생성하고 관리하며 워크독스(WorkDocs)로 협업하세요.

클라이언트, 파트너 또는 팀원으로부터 WorkForms로 입력을 수집하고, 응답이 자동으로 보드에 추가됩니다

Slack, Google Drive, Teams, Zoom, Salesforce 등 200개 이상의 앱과 연동하여 tools들을 연결하세요

Monday.com의 한도

이 플랫폼은 상세한 프로젝트 분해를 위한 다단계 하위 항목을 지원하지 않습니다

Monday.com 가격 정책

Free

표준: 좌석당 월 $14

Pro: 월 $24/좌석

기업: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (14,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

monday.com에서 가장 마음에 들었던 점은 시각적으로 매력적인 인터페이스와 사용자 정의 가능한 워크플로우입니다. 드래그 앤 드롭 기능 덕분에 프로젝트 관리가 직관적이며, Slack, Google Drive, Zoom과 같은 앱과의 통합 옵션도 훌륭합니다

한눈에 보는 11가지 Upbase 대안

4. Wrike (기업급 제어 및 자동화 기능을 갖춘 복잡한 프로젝트 관리에 최적)

Wrike를 통해

Wrike를 사용하면 팀의 용어와 작업 스타일에 맞춰 워크플로우, 상태, 항목 유형을 맞춤 설정할 수 있습니다.

스페이스 단위 자동화는 팀 또는 부서 수준에서 규칙과 작업을 적용할 수 있도록 하여 이를 더욱 지원합니다. 이는 조직 전반에 걸쳐 서로 다른 일 방식을 지원하면서도 프로세스를 표준화하는 데 도움이 됩니다.

계획 수립 및 브레인스토밍이 필요할 때는 Wrike 화이트보드를 활용해 팀과 아이디어를 공유하세요. 화이트보드에서 생성된 아이디어는 프로젝트 플랜에 직접 연결된 상태로 유지되어, 맥락을 잃지 않고 논의에서 실행으로 쉽게 전환할 수 있습니다.

이 플랫폼은 일이 시스템에 입력되는 방식도 간소화합니다. 동적 요청 양식은 내부 및 외부 사용자의 입력을 표준화하고 요청을 올바른 워크플로우에 직접 연결합니다. 세부 사항을 조기에 포착함으로써 불필요한 후속 조치를 피하고 더 명확한 맥락으로 일을 시작할 수 있습니다.

Wrike의 주요 기능

Wrike 내에서 직접 AI 기반 업무 인텔리전스를 활용하여 작업 콘텐츠 생성하고 프로젝트 논의를 요약하세요

프로젝트 설계도를 재사용하여 반복 작업이나 표준화된 워크플로우를 갖춘 전체 프로젝트를 신속하게 생성하세요

역할 기반 권한 및 2단계 인증을 통해 작업 공간을 보호하고 접근을 제어하여 민감한 일을 안전하게 관리하세요

Wrike의 한도

이 플랫폼은 예정된 작업에 대한 알림 및 리마인더 기능을 제공하지 않아, 별도의 추적 없이 마감일을 놓치기 쉽습니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,470개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰 에 따르면:

저는 수많은 PM 시스템을 사용해봤는데 Wrike가 정말 마음에 듭니다. 단순히 제가 PM이라서가 아니라, 팀 회원 30명이 모두 쉽게 익혀 매일 사용한다는 점이죠. 소프트웨어를 100% 도입했기 때문에 PM으로서의 제 업무가 훨씬 수월해졌습니다.

저는 수많은 PM 시스템을 사용해봤는데 Wrike가 정말 마음에 듭니다. 단순히 제가 PM이라서가 아니라, 팀 회원 30명이 모두 쉽게 익혀 매일 사용한다는 점이죠. 소프트웨어를 100% 도입했기 때문에 PM으로서의 제 업무가 훨씬 수월해졌습니다.

5. Asana (목표와 결과에 연계된 크로스-기능적 프로젝트 실행에 최적)

Asana를 통해

Asana는 팀 간 일을 하나의 공유 작업 공간에서 플랜하고 관리할 수 있도록 지원하는 업무 및 프로젝트 관리 소프트웨어입니다.

일상적인 업무 실행을 위해 명확한 소유자와 마감일이 지정된 작업을 생성할 수 있습니다. 작업을 하위 작업으로 분할하고 목록, 보드, 달력 또는 타임라인 보기를 통해 진행 상황을 추적하세요.

일 규모가 커질수록 포트폴리오는 여러 프로젝트를 한 곳에서 관리할 수 있는 공간을 제공합니다. 프로젝트 스페이스를 오가며 전환할 필요 없이 진행 상황을 명확하게 가시성 있게 파악할 수 있습니다. 목표는 이 일을 회사 우선순위와 연결하고 실행이 실제 성과로 이어지는 방식을 보여줍니다.

Asana AI는 워크플로우에 지능을 더합니다. 프로젝트 데이터와 직접 연동하여 프로젝트 상태를 요약하고 장애 요소 및 위험 요소를 식별함으로써 확신 있는 의사 결정을 지원합니다.

Asana의 주요 기능

일반적인 프로젝트와 작업을 위한 80개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿으로 팀 워크플로우를 표준화하세요

여러 프로젝트에 걸쳐 번들을 생성하고 업데이트하여 한 곳에서 대규모 프로세스를 관리하세요

관련 업데이트를 전달하고 방해 요소를 줄여주는 받은 편지함으로 중요한 일에 집중하세요

Asana의 한도

관련 작업과 프로젝트 간 자동 백링크 기능이 한도 있어, 연결을 파악하기 어렵습니다.

Asana 가격 정책

개인용: 무료

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: 사용자당 월 $30.49

기업: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

아사나를 사용하는 게 정말 좋습니다. 모든 생각과 아이디어를 한곳에 쏟아부은 다음 명확한 플랜으로 정리할 수 있기 때문이죠. 작업 공유부터 각자의 타임라인에 달린 댓글을 통한 협업까지, 팀과의 일일이 쉬워집니다. 이메일이나 앱 내 알림 등 알림 방식도 자유롭게 설정할 수 있는 점이 마음에 듭니다.

📖 더 알아보기: 최고의 Asana 대체 도구 및 경쟁사

6. Akiflow (심층적인 일일 집중과 시간 블록 관리가 가능한 작업 중심의 캘린더 플랜에 최적)

via Akiflow

Akiflow에서는 작업을 실행 가능한 달력 이벤트로 쉽게 전환할 수 있어, 플랜이 실제 가능한 시간과 일치하도록 합니다.

자연어 플랜 기능을 통해 "내일 오전 10시, 1시간"과 같은 간단한 텍스트로 작업을 생성하고 예약할 수 있습니다. 집중 모드와 시간 슬롯을 활용하면 유사한 작업을 전용 블록으로 정리하면서 일 흐름을 방해받지 않고 유지할 수 있습니다.

AI 어시스턴트 Aki는 일정 충돌을 감지하고 조정안을 제안하여 일 효율을 높여줍니다. 하루 일정을 균형 있게 관리해 주므로 진정한 결과를 내는 일에 집중할 수 있습니다.

Akiflow의 주요 기능

프로젝트와 태그로 작업을 체계화하여 구조를 부여하고, 필터링된 보기로 가장 중요한 일에 집중하세요

명령어 막대와 키보드 바로 가기를 활용해 어디서나 빠르게 작업을 캡처하고 관리하며, 작업 전환을 최소화하세요

예약 링크를 통해 이용 가능 시간을 공유하여 다른 사람들이 손쉽게 회의를 예약할 수 있도록 하세요

Akiflow의 한도 사항

Aki 채팅 기능은 때때로 지시를 잘못 해석하여 작업이 의도한 대로 실행되지 않을 수 있습니다

Akiflow 가격 정책

7일 무료 체험판

프로 월간: 사용자당 월 34달러

Akiflow 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Akiflow에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

다양한 앱의 단일 정보 소스를 위해 Akiflow를 사용하기 시작했습니다. 모든 작업이 한곳에 모여 아직 처리해야 할 할 일 목록의 개요를 확인할 수 있는 공간이 필요했죠. Akiflow는 세련된 사용자 인터페이스를 갖추고 있으며, 캘린더 칸반 보기 대신 작업 중심의 화면을 제공하는 점이 마음에 듭니다. 또한 새 작업 추가가 편리한 WhatsApp 연동 기능도 좋습니다. AI tool은 비교적 잘 작동합니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 프로젝트, 채팅, 문서 전반에 걸친 일상적인 잡무를 조용히 처리함으로써 소규모 팀이 실제 규모보다 훨씬 더 큰 팀처럼 느끼도록 돕습니다.

7. Basecamp (프로젝트 관리 부담을 최소화한 중앙 집중식 팀 커뮤니케이션에 최적)

via Basecamp

Basecamp는 작업과 커뮤니케이션을 한곳에 모아주는 프로젝트 관리 및 협업 플랫폼입니다.

프로젝트의 모든 것(할 일, 메시지, 파일, 일정 등)이 하나의 중앙 집중식 스페이스에서 통합됩니다. 팀 회원들은 한눈에 전체 맥락을 파악할 수 있어 혼란을 줄입니다.

힐 차트는 진행을 독특한 시각으로 보여줍니다. 일반적인 완료율 대신 언덕 모양의 곡선이 작업의 라이프사이클을 나타냅니다.

팀과의 연결도 간편합니다. 그룹 토론을 위한 캠프파이어 그룹 채팅과 개인 메시지 전송을 위한 핑 기능을 제공합니다.

Basecamp의 주요 기능

정기적인 일정으로 팀에게 진행 상황 공유를 프롬프트하는 체크인을 통해 상태 업데이트를 자동화하세요

메시지, 할 일, 카드, 이벤트, 문서 또는 파일을 연결하여 자동으로 참조 항목을 생성하고 관련 항목을 연결하세요

할 일과 문서 작업에 소요된 시간을 추적하여 프로젝트의 노력을 측정하고 정확한 청구를 지원하세요

Basecamp의 한도 사항

AI 및 인터랙티브 차트 등 최신 기능이 부재하여 tool의 최신성이 떨어집니다

Basecamp 가격 정책

Free

Basecamp Plus: $15/month per 사용자

Basecamp Pro 무제한: 월 349달러

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (5,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

Basecamp는 프로젝트 관리를 간소화하면서도 복잡한 워크플로우를 완벽히 관리할 수 있는 깊이 있는 기능을 제공합니다. 직관적이면서도 제 프로젝트의 기술적 요구사항을 처리할 만큼 강력한 플랫폼입니다.

📖 더 알아보기: 최고의 Basecamp 대체 도구

8. Jira (고급 추적 및 보고 기능을 갖춘 애자일 소프트웨어 개발에 최적)

Jira를 통해

Atlassian의 Jira는 소프트웨어 및 엔지니어링 팀을 위한 개발자 중심 워크플로우에 중점을 둔 애자일 프로젝트 관리 앱입니다. 원래 버그 추적을 위해 개발되었지만, 현재는 Jira Software, Service Management, Work Management, Align을 통해 애자일 팀을 지원합니다.

스크럼 및 칸반 보드를 통해 진행 상황을 모니터링하고 장애 요소를 신속하게 파악할 수 있습니다. 이슈 관리 기능을 통해 우선순위, 상태, 마감일, 첨부 파일과 함께 작업, 스토리, 버그, 에픽을 추적할 수 있습니다. 또한 완전한 추적성을 위해 모든 업데이트의 전체 이력을 보관합니다.

대규모 팀의 경우 Jira는 Advanced Roadmaps를 통해 포트폴리오 및 자원 관리를 제공합니다. 타임라인과 팀의 용량을 플랜하고 업무량이 균등하게 분배되도록 할 수 있습니다.

Jira의 최고의 기능들

번다운 차트, 벨로시티 차트, 관리도, 맞춤형 대시보드로 팀 성과와 프로젝트 진행 상태를 추적하세요

상세한 보안 설정으로 접근 권한을 제어하여 프로젝트 요소를 누가 볼 수 있는지, 편집할 수 있는지, 관리할 수 있는지 관리하세요

Jira를 Confluence, GitHub, Bitbucket, Microsoft Teams 등 수천 개의 앱과 연결하여 tools를 통합하세요

Jira의 한도

Jira 알림은 압도적일 수 있으며, 받은 편지함 혼란을 피하려면 자주 관리해야 합니다

Jira 가격 정책

Free

스탠다드: 사용자당 월 $7.91

프리미엄: 사용자당 월 $14.54

기업: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (7,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

저는 4행 연속으로 이 도구를 사용해 왔으며 몰입감 있는 경험을 누리고 있습니다. 업무를 시작할 때 가장 먼저 사용하는 도구입니다. 당면한 작업을 추적하고 우선순위가 높은 항목부터 작업을 시작합니다. 시간이 지날수록 사용이 더 간편해지며, Jira UI에 지정된 명령어를 통해 GitHub에서 브랜치를 쉽게 체크아웃할 수 있습니다.

📖 더 알아보기: 애자일 팀을 위한 최고의 Jira 대체 도구 및 경쟁사

9. Zoho Projects (Zoho 생태계 내에서 프로젝트 실행 및 청구에 최적)

Zoho 프로젝트스를 통해

팀에서 이미 Zoho tools를 사용 중이라면, Zoho Projects는 기존 설정을 확장하는 프로젝트 관리 솔루션입니다.

이 플랫폼은 마일스톤, 작업, 하위 작업으로 구성된 명확한 작업 구조를 바탕으로 프로젝트를 플랜하고 실행하는 데 도움을 줍니다. 또한 작업 간 의존성을 통해 일이 올바른 순서로 진행되도록 보장하며 진행 상황을 명확한 가시성으로 제공합니다.

작업이 수행될 때 내장된 시간 추적 기능을 통해 타이머와 타임시트를 이용해 작업 시간을 기록하고 승인할 수 있습니다. 이러한 입력은 Zoho Books 또는 Zoho Invoice 연동을 통해 청구서로 전환되어 프로젝트 실행과 청구 업무를 연결하는 데 도움이 됩니다.

Zoho 프로젝트의 주요 기능

과부하와 병목 현상을 방지하는 데 도움이 되는 업무량 차트를 활용하여 팀 용량을 모니터링하고 업무를 재배분하세요

블루프린트와 워크플로 규칙을 통해 작업 실행 및 인계를 자동화하세요. 이를 통해 소유자를 지정하고, 필드를 업데이트하며, 알림을 트리거할 수 있습니다.

내장된 채팅과 이메일 기반 작업 업데이트를 통해 컨텍스트 내에서 소통하고 협업하세요

Zoho 프로젝트의 한도

플랫폼의 보고 기능은 항상 정확하지 않아 이해관계자에게 데이터를 제시할 때 문제를 일으킬 수 있습니다

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $3.90

기업: 사용자당 월 $7.80

얼티밋: 사용자당 월 $10

Zoho 프로젝트 Plus: 맞춤형 가격

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (840개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰 에 따르면:

저는 약 1년 동안 Zoho Projects를 사용해 왔는데, 전반적으로 작업 및 프로젝트 관리에 유용한 tool입니다. 다른 Zoho 앱과의 통합이 매끄럽게 이루어져, 이미 Zoho 생태계에 속해 있다면 큰 장점이 됩니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 스마트한 우선순위 설정과 집중적인 일을 촉진하는 무료 일일 플래너 템플릿

10. Notion (문서화 및 지식 hub와 결합된 유연한 프로젝트 관리에 최적)

via Notion

Notion은 체계적인 계획 수립과 유연한 실행을 모두 지원하는 프로젝트 관리 tool입니다.

고정된 작업 형식 대신, Notion은 자체 필드(우선순위, 상태, 담당자, 마감일, 태그)로 맞춤형 데이터베이스를 구축할 수 있게 합니다. 동일한 데이터베이스를 다양한 방식으로 보기하여 세부적인 작업 플랜과 프로젝트 전반의 관리가 가능합니다.

대시보드는 여러 데이터 소스의 데이터를 시각적 차트로 통합하여 팀이 진행 상황을 명확한 보기로 파악할 수 있도록 합니다.

수동 노력을 줄이기 위해 Notion은 AI 자동 채우기를 통한 자동화도 지원합니다. 작업 공간의 정보를 활용하여 태그나 카테고리를 할당하고, 설명에서 메트릭, 핵심 성과 지표(KPI), 실행 항목과 같은 중요한 포인트를 추출합니다.

Notion의 최고의 기능들

페이지 수준 접근 규칙을 통해 세분화된 권한 설정: 담당자 또는 소유자에 따라 자동으로 접근 권한 부여

내장된 워크플로를 활용해 자동화된 스프린트를 실행하고, 백로그를 정리하며, 버그를 한 곳에서 추적하세요

각 작업 페이지에 요구사항과 관련 프로젝트 정보를 직접 저장하여 PRD(제품 요구사항 문서)를 연결된 상태로 유지하세요

Notion의 한도

프로젝트 관리 기능은 더 강화될 수 있으며, 데이터베이스에 의존하지 않고도 사용자가 할 일 목록을 생성하고 날짜를 지정할 수 있도록 허용해야 합니다

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (8,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 공부를 위해 Notion을 사용해 노트 필기를 하고 할 일 목록으로 워크플로우를 관리합니다. 모든 것을 완벽하게 정리할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 마치 노트북처럼 깔끔하고 정돈된 방식으로 필요한 모든 것에 쉽게 접근할 수 있죠. 체계적으로 정리되어 남은 작업과 다음에 할 일을 쉽게 파악할 수 있어 스트레스를 줄여줍니다.

📚 더 읽어보기: 효과적인 프로젝트 관리를 위한 최고의 Notion 대안

11. Todoist (간편한 작업 관리와 최소한의 번거로움으로 습관 형성하기에 최적)

via Todoist

Todoist는 자연어 작업 입력을 지원하여 일반 텍스트로 간단히 작업을 추가할 수 있습니다. '내일 오후 5시에 보고서 제출 #일 p1'이라고 입력하기만 하면 Todoist가 자동으로 마감일과 우선순위를 설정해 줍니다.

반복 일은 높은 수준의 유연성으로 처리됩니다. 평일마다, 매 3번째 금요일마다 또는 맞춤형 간격으로 반복되는 작업과 같은 유연한 일정을 생성할 수 있습니다. 이는 특히 일상 일과와 지속적인 운영 일 관리에 효과적입니다.

또한 플랫폼은 내장된 카르마 기능을 통해 일관성을 유지하도록 돕습니다. 완료된 작업과 생산성 추이를 지속적으로 추적함으로써 카르마는 진행 상황을 파악할 수 있는 통찰력을 제공하고 일관된 습관 유지에 기여합니다.

Todoist 최고의 기능

빠른 추가에 입력하여 알림을 즉시 설정하세요. 시간에 민감한 작업을 절대 놓치지 않도록

오늘의 작업을 완료하고 하루를 마무리할 때 #TodoistZero를 달성하기 위해 '오늘 보기'로 오늘에 집중하세요

공개 팀 프로젝트를 생성해 손쉽게 공유하거나, 민감한 일을 위한 개인 프로젝트를 만들어 프로젝트 접근 권한을 관리하세요

Todoist의 한도

반복 작업 지원 기능이 개선될 필요가 있으며, Outlook 애드인에는 섹션 및 할당 기능이 포함되어야 합니다

Todoist 가격 정책

초보자: 무료

Pro: 사용자당 월 $7

비즈니스: 사용자당 월 $10

Todoist 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Todoist에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

시작하는 건 아주 간단했습니다. 그냥 다운로드해서 바로 작업을 추가하기 시작했죠. 복잡한 설정 같은 건 전혀 없었어요. 깔끔한 디자인이 마음에 듭니다. 복잡하지 않아서 산만해지지 않고 해야 할 일을 바로 확인할 수 있죠. 휴대폰과 노트북에서 작업을 확인할 수 있어서 정말 편리합니다

이러한 비즈니스용 AI 에이전트를 도입하여 추가 비용 없이 팀의 용량을 확장하세요.

ClickUp으로 일을 통제하고 혼란을 줄이세요

Upbase는 간단한 플랜 수립에는 효과적이지만, 일이 더 역동적으로 변하면 제약이 느껴지기 시작합니다. ClickUp은 바로 그 다음 단계를 위해 설계되었습니다. 통합된 접근 방식으로 일의 체계적인 관리를 돕고 앱 간 끊임없는 전환을 줄여줍니다.

ClickUp을 사용하면 여러 보기에서 진행 상황이 가시적으로 드러나며, AI 기반 달력 덕분에 마감일이 명확하게 관리됩니다. 지식과 실행이 지속적으로 연결된 상태로, 지능형 프롬프트와 요약 기능이 팀이 가장 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

워크플로우에 맞춰 성장하는 단일 시스템을 원하신다면, ClickUp은 Upbase의 강력한 대안입니다.

ClickUp을 무료로 시작하여 모든 일을 한 곳에서 원활하게 진행하세요.