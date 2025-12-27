[연도] 원격 교육자를 위한 최고의 AI 도구 13선

학생 중심 학습이 더 높은 참여도와 우수한 결과를 이끌어낸다는 사실은 이미 알고 계실 것입니다. 그러나 제한된 시간과 늘어나는 관리 업무로 인해 그 목표가 멀게 느껴질 수 있습니다.

인공지능 도구를 적절히 활용하면 의미 있는 차이를 만들 수 있습니다. 이들은 시간과 에너지를 소모하는 반복적인 작업을 대신 수행합니다. 이러한 생성형 AI 도구는 더 개인화된 학습 경로를 설계하고, 진행 상황을 지속적으로 모니터링하며, 시기적절한 피드백을 제공하는 데 도움을 줍니다.

이 가이드에서는 원격 수업과 맞춤형 학습을 지원하는 교육자를 위한 최고의 AI 교수 tools를 살펴보겠습니다.

원격 교육자를 위한 최고의 생성형 AI 도구와 각 도구가 워크플로우에 제공하는 이점을 간략히 개요로 소개합니다. 📊

교육자에게 적합한 AI 도구의 조건은 무엇인가요?

교사에게 유용한 AI 도구는 맞춤형 학습 경로를 제안하고 각 학생의 필요에 맞춰진 자료나 콘텐츠를 제공합니다.

교사를 위한 생성형 AI 도구에서 주목해야 할 고급 기능은 다음과 같습니다.

정확한 채점 및 피드백: 퀴즈 자동 채점, 단답형 평가, 에세이 검토를 수행하면서 실행 가능한 피드백을 제공합니다.

적응형 학습 지원: 학생별 학습 스타일 분석을 통해 능력 격차를 파악하고 맞춤형 연습 문제를 제안하며 학습 자료를 추천합니다.

빠른 콘텐츠 생성: 수업 계획 초안 작성, 글쓰기 프롬프트 생성, 독서 요약 또는 학습 자료 제작을 신속하게 수행하세요.

원활한 통합: 기존 LMS, 달력, 교실 관리 시스템과 매끄럽게 연동되어 여러 플랫폼을 번갈아 사용할 필요가 없습니다.

데이터 프라이버시 및 보안: 학생 정보를 안전하게 보호하고, FERPA 또는 GDPR과 같은 규정 준수를 보장하세요.

통찰력 있는 분석: 학생의 성적, 참여도 및 몰입도 패턴을 분석하여 조기에 개입하고 교수 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다.

협업과 참여: 원격 또는 혼합 환경에서 학생들의 참여를 유지하기 위해 그룹 작업, 토론, 실시간 피드백을 지원하는 tools를 확보하세요.

📚 더 알아보기: 수업 계획에 유용한 AI 도구 11선

원격 교육자에게 수업 계획, 학생 추적, 교수 활동을 더 쉽게 만들어주는 최고의 생성형 AI 도구들을 소개합니다. 👇🏼

1. ClickUp (계획, 평가, 커뮤니케이션을 위한 최고의 올인원 작업 공간)

교사의 84%는 정규 근무 시간 내에 채점, 수업 계획, 서류 작업, 부모 이메일 처리 등을 완료할 시간이 부족하다고 답했습니다. 각 작업이 서로 다른 도구에 분산되어 있으면 간단한 작업조차 예상보다 오래 걸립니다.

ClickUp은 모든 것을 통합된 AI 작업 공간에 모아 앱 전환 대신 교육에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다. AI 기반의 이 플랫폼은 사용자의 맥락을 이해하고 필요한 정보를 즉시 제공하므로 업무 분산 현상이 사라집니다!

연결된 AI를 통해 작업, 퀴즈, 수업 계획, 문서, 커뮤니케이션이 하나의 체계적인 작업 공간에서 통합 관리됩니다.

ClickUp 교육 프로젝트 관리 소프트웨어가 원격 수업을 보다 원활하게 관리하는 방법은 다음과 같습니다:

교재 및 지침 생성

ClickUp Brain은 내장형 AI 어시스턴트로, 수업 계획, 과제 질문, 프로젝트 가이드라인 등을 신속하게 생성해 줍니다. 이 책임감 있는 AI는 수업 자료, 문서, 과제 옆에 항상 함께하며 필요한 순간에 필요한 지원을 제공합니다.

ClickUp Brain을 활용하여 학습 자료를 생성하고 각 학생에게 맞춤화하세요.

학생들을 위한 이 AI를 활용하여 하루를 실질적으로 변화시키는 방법은 다음과 같습니다:

더 스마트한 수업 플랜: 목표와 활동이 포함된 명확하고 가르치기 쉬운 개요로 노트를 전환하세요

더 빠른 퀴즈 생성: 읽은 자료나 비디오에서 몇 초 만에 평가 문제를 생성하세요

모든 학습자를 위한 명확한 지침: 복잡한 지시를 단순화하여 모든 학생이 작업을 이해할 수 있도록 합니다.

번아웃 없이 신속한 피드백: 시간 소모적인 수동 노력 없이도 실행 가능한 고품질 코멘트를 제공합니다.

다음 프롬프트를 시도해 보세요: 이 노트들을 학습 목표와 마무리 활동이 포함된 45분 수업 플랜으로 전환하세요

7학년용 객관식 문제 5개와 정답 키를 생성하세요

6학년 ESL 학생들을 위해 이 지침을 간소화하세요

이 답변을 요약하고 한 가지 강점과 한 가지 개선점을 지적하세요

빈 페이지를 건너뛰세요. 요구사항을 설명하면 ClickUp Brain이 초안을 작성해 주므로 바로 수업에 집중할 수 있습니다. 얼마나 쉬운지 확인하려면 이 비디오를 시청하세요.

자원을 중앙 집중화하고 동료들과 협업하세요

교재를 제작한 후에는 ClickUp Docs에서 이를 체계적이고 수업에 바로 활용 가능한 자료로 전환하세요. 수업 플랜을 구성하고, 동료와 실시간으로 협업하며, 활동 지침을 추가하고, 시각 자료나 링크를 삽입한 후 학생이나 공동 교사들과 공유할 수 있습니다.

다른 교사들과 협업하고 ClickUp 문서로 지식 기반을 구축하세요

ClickUp Docs는 지식 관리 시스템으로도 활용되어 가르치는 모든 내용을 체계적으로 정리할 수 있는 라이브러리를 구축해 줍니다. 과목이나 단원별로 분류하고, 검색 가능한 태그를 적용해 필요한 자료를 즉시 찾아보세요. 중요한 학술 문서를 해마다 체계적으로 관리할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 대학 강의 계획서 템플릿을 사용하면 수업 계획 수립이 훨씬 수월해집니다. 강의 계획서를 손쉽게 생성하고 맞춤형으로 설정한 후, 모든 강의 콘텐츠, 과제, 시험을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 각 수업은 명확한 진행 상태와 마감일을 통해 진도를 추적할 수 있는 작업으로 변환됩니다. Brain에서 생성한 개요를 추가하고, 학습 목표와 활동을 입력하기만 하면 매 학기 자신 있게 재사용할 수 있는 학생 맞춤형 수업으로 완성됩니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 대학 수업 플랜 템플릿으로 수업 플랜을 수립하고 콘텐츠를 체계적으로 정리하세요.

각 활동 또는 세션별 작업 플랜 수립

ClickUp 작업은 수업 플랜을 명확하고 추적 가능한 워크플로우로 전환합니다. 각 수업 세션이나 과제에 대한 작업을 생성하고, 수업 활동용 체크리스트를 추가하며, 필요한 모든 파일이나 슬라이드를 첨부하세요.

ClickUp 작업으로 수업 세션을 관리하고 정시에 수업을 완료하세요.

반복 작업을 자동화하고 업무량을 줄이세요

여러 과제가 마감일을 넘기고, 피드백이 쌓이며, 퀴즈 채점까지 남아 있을 때 수동 추적은 금방 감당하기 어려워집니다. ClickUp은 규칙 기반 자동화와 자연어 AI 에이전트가 함께 작동하는 두 가지 방법으로 그 부담을 덜어줍니다.

ClickUp 자동화 기능이 반복적인 일상 워크플로우를 처리해 줍니다. 규칙을 한 번 설정하면 ClickUp이 이를 일관되게 적용합니다. 예를 들어, 학생이 과제를 제출하면 자동화 기능이 해당 작업을 채점 목록으로 이동시키고, 상태를 업데이트하며, 다가오는 채점 마감일을 위한 알림까지 보낼 수 있습니다.

사전 정의된 규칙을 사용하거나 맞춤형 AI 에이전트를 구축하여 일상적인 작업을 자동화하세요.

ClickUp AI 에이전트는 사전 정의된 규칙에 얽매이지 않는 유연한 일을 처리합니다.

간단히 이렇게 요청하세요: '피드백이 누락된 모든 과제를 수집하여 우선순위 목록에 추가해 주세요' 또는 '수정 제출이 필요한 학생들에게 메시지를 보내 주세요'. 에이전트가 요청을 이해하고 작업 공간 전반에서 해당 작업을 완료합니다.

ClickUp AI 에이전트를 통해 트리거 입력으로 일상적인 작업을 자동화하세요

학생들이 체계적으로 학습할 수 있도록 안내하세요

ClickUp 학생 프로젝트 관리 소프트웨어로 학생들이 숙제, 과제, 알림을 체계적으로 관리하도록 지원하세요. 진행 상황을 표시하고, 작업을 과제에 첨부하며, 코멘트를 추가할 수 있어 언제나 완료된 작업과 미완료 작업을 명확히 파악할 수 있습니다.

ClickUp 달력은 과제, 시험, 복습 세션을 한곳에 시각적으로 매핑하여 학생들이 일주일을 계획하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

ClickUp 달력으로 작업, 할 일, 마감일을 손쉽게 플랜하고 관리하세요.

ClickUp 최고의 기능

요청 사항 수집 및 정리: ClickUp Forms로 입학 신청, 과제 제출, 물품 요청 등 맞춤형 양식을 생성하세요. ClickUp Forms로 입학 신청, 과제 제출, 물품 요청 등 맞춤형 양식을 생성하세요.

세부 정보를 손쉽게 관리하세요: ClickUp의 사용자 지정 필드를 활용해 각 과제나 작업에 직접 성적, 평가 기준 점수, 기술 수준 또는 행동 노트를 기록하세요.

진행 상황 추적: ClickUp 대시보드를 통해 한 스페이스에서 수업 성과 시각화, 학생 진도 평가, 교실 용량 모니터링, 재고 관리 등을 수행하세요.

시간 효율적으로 관리하기: ClickUp 달력과 ClickUp 달력과 타임라인 보기로 모든 업무와 일정을 한눈에 시각화하여 하루와 한 주를 효율적으로 계획하세요.

대화 맥락 유지하기: 협업을 간소화하고 협업을 간소화하고 ClickUp 채팅을 통해 개인 또는 그룹에게 업데이트를 알리기 위해 채팅 채널을 설정하세요.

일일 플랜을 중앙 집중화하세요: ClickUp 통합 기능을 통해 다른 tools를 연결하여 작업 전환을 줄이세요

ClickUp의 한도

다양한 기능의 범위는 처음 사용하는 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

필요한 작업을 직관적이고 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 클릭 수를 최소화하겠다는 약속을 정말 잘 지키는 것 같아요! 이 tool을 사용하며 좌절감을 느끼거나 "왜 xyz 작업을 할 수 없을까?"라고 생각한 적이 없습니다. 이 tool 없이는 제 업무를 수행하거나 제 개인적인 업무를 추적하는 것조차 불가능했을 겁니다. 게다가 가격도 정말 합리적이에요!

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 매일 개인 작업에 AI 도구를 사용하며, 55%는 하루에 여러 번 사용합니다. 업무 현장에서의 AI 활용은 어떨까요? 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업의 모든 측면을 지원하는 중앙 집중식 AI를 통해 정보 검색에 소요되던 시간을 최대 주당 3시간 이상 절약할 수 있습니다. ClickUp 사용자의 60.2%가 이미 경험한 것처럼 말이죠!

2. MagicSchool AI (AI 기반 수업 플랜 및 교사 중심 워크플로우에 최적)

MagicSchool AI를 통해

매직스쿨은 수업 생성, 학생 지원, 행정 작업을 하나의 AI 플랫폼으로 통합합니다.

특히 특수 교육 요구에 유용합니다. 개별화교육플랜(IEP) 및 504 플랜, 행동 개입 플랜, 편의 제공 제안, 단계적 학습 자료를 생성하여 모든 학습자가 수업에 접근할 수 있도록 지원합니다.

일 공유도 매우 간편합니다. 수업을 Google Docs 또는 Microsoft Word로 내보내거나, 추가 형식 설정 없이 Google Classroom이나 Canvas로 바로 전송하세요.

효과적인 학습 방식을 파악하고자 할 때, MagicSchool은 학생 진도와 참여도 추세를 보여주는 분석 대시보드를 제공합니다. 이를 통해 명확한 데이터에 기반한 교육적 결정을 내릴 수 있습니다.

MagicSchool AI의 주요 기능

각 tool의 '예시 보기' 옵션을 활용하여 예시를 미리 확인하고 필요에 맞는 것을 선택하세요.

복잡한 프롬프트 작성 과정을 생략하고 몇 초 만에 결과를 생성하면서도 학교 상황에 맞게 맞춤형 설정을 적용할 수 있습니다.

내장된 안전 장치를 활용하여 편향을 경고하고, 사실적 정확성을 최우선으로 하며, 개인 식별 정보를 보호하세요.

MagicSchool AI의 한계점

이는 종종 교사만이 진정으로 알아볼 수 있는 학생들의 미묘한 창의성과 개인적 표현을 놓칠 수 있습니다.

MagicSchool AI 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12.99

Enterprise: 맞춤형 가격

매직스쿨 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 MagicSchool AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰 에 따르면:

저는 매직 스쿨을 사랑합니다. 맞춤형 봇을 제작해 학생들이 다양한 프로젝트에 활용하게 합니다. 학생들의 로그를 실시간으로 모니터링할 수 있죠. 학생들이 엔지니어링 설계 과정을 배울 때 AI를 활용했는데, 저는 마치 화성의 우주선에 탑승한 것처럼 상황을 설정하고, 결국 '비상 착륙선'으로 계란 낙하 실험을 수행하게 했습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 수업 계획 및 행정 작업 관리를 위한 무료 튜터링 템플릿

3. Eduaide.AI (차별화된 교재를 몇 분 만에 제작하는 데 최적)

Eduaide.ai를 통해 퀴즈, 어휘 목록, 단계별 수업, 탈출 게임 활동, 교실 게임, 그래픽 구성 도구 등 110가지 이상의 교육 자료를 생성할 수 있습니다.

생성된 모든 자료는 교육학적으로 근거를 두고 있습니다. 콘텐츠는 5E 프레임워크와 같은 구조화된 교수 모델을 포함하여 확립된 교육 프레임워크와 최고의 실행 방식을 따릅니다.

이 플랫폼은 과제 검토 작업도 간편하게 해줍니다. 피드백 봇이 학생 과제물에 실행 가능한 평가 기준 기반 코멘트를 제공합니다. 또한 평가 생성기를 통해 난이도 조절이 가능한 다양한 형식의 문제를 제작할 수 있습니다.

Eduaide.ai 주요 기능

에라스무스 AI 어시스턴트와 함께 브레인스토밍하여 수업 아이디어를 다듬고, 교수 목표에 부합하는 맞춤형 교육 자료를 제작하세요.

공유, 인쇄 또는 편집을 위해 리소스를 Google Docs, Microsoft Word 또는 PDF로 직접 내보내세요.

교실 내 다국어 학습자를 더 잘 지원하기 위해 여러 언어로 자료를 생성하세요.

Eduaide.ai의 한계점

작업 공간 편집 도구는 한도가 있고 불편하게 느껴져 플랫폼 내에서 직접 콘텐츠를 변경하기 어렵습니다.

에듀에이드(Eduaide.ai) 가격 정책

Free

프로: 월 5.99달러

학교 및 교육구: 맞춤형 가격 책정

에듀에이드(Eduaide.ai) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: '게임화'가 유행어가 되기 훨씬 전부터 교사들은 이미 재미있는 접근법을 활용했습니다. 게임 기반 학습 tool인 '오리건 트레일'은 1971년 돈 라위치, 빌 하이네만, 폴 딜렌버거가 8학년 역사 수업용으로 개발했습니다. 이 게임에서 플레이어는 1840년대 미주리에서 오리건으로 이동하는 개척자 집단을 이끄는 마차 대장의 역할을 맡습니다. 게임은 선택과 타협이 개척자들의 여정에 어떤 영향을 미쳤는지 보여줌으로써 결과를 통해 역사를 가르칩니다.

추가 혜택: ClickUp BrainGPT는 데스크탑에서 AI 어시스턴트 역할을 수행하며, 온라인 강의에 사용하는 모든 도구에 걸쳐 상황 인식 AI, 정보 검색, 워크플로우 자동화를 통합합니다. 별도의 AI 탭과 흩어진 리소스 대신, 이미 여러분의 강의, 학생 과제, 교실 작업을 파악하고 있는 하나의 지능형 시스템을 활용할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT가 원격 교육을 지원하는 방법은 다음과 같습니다: 수업 유형이나 제작하는 콘텐츠에 따라 GPT, Claude, Gemini 등 최고의 AI 모델 중에서 선택하세요.

광범위한 웹 검색 결과가 아닌 학생 진행 상황, 수업 플랜, 노트 등 실제 학업 상황에 기반한 답변을 받아보세요.

ClickUp, 구글 드라이브, LMS 콘텐츠, 공유 팀 폴더 전반에서 파일이나 참조 자료를 즉시 위치해 보세요.

프롬프트를 설계하는 데 시간을 들이지 않고도 학생용 자료를 생성하고, 피드백을 작성하며, 수업 업데이트를 만들 수 있습니다.

음성 우선의 '말하기-텍스트 변환' 기능을 활용하여 강의 아이디어를 받아쓰고, 작업을 할당하며, 부모 메시지를 보내거나, 수업 중이거나 이동 중에도 회의를 요약하세요. ClickUp BrainGPT를 활용하여 교재 자료를 검색하고 최첨단 AI 모델로 학습 자료를 생성하세요.

4. Brisk Teaching (교육과정 연계 편집 및 즉각적인 교실 콘텐츠 적용에 최적)

via Brisk Teaching

Brisk는 기존 워크플로우를 벗어나지 않고도 교육 콘텐츠를 설계하고 학습을 개인화할 수 있도록 지원하는 AI 교육자 도구입니다.

프레젠테이션, 가이드 노트, 팟캐스트 스크립트, 인터랙티브 활동 등 교실 자료를 빠르게 생성할 수 있습니다. 또한 Brisk는 Google tools와 직접 연동되므로 피드백 제공이 간편합니다. 피드백 스타일을 선택하고 Google Docs에 바로 코멘트를 삽입하여 학생들을 더 효과적으로 지도하세요.

'작문 분석' 기능은 각 학생의 초고부터 최종 버전까지의 작문 과정을 비디오처럼 재생해 보여줍니다. 피드백에 어떻게 반응했는지 포함해, 그들이 입력하고 삭제하고 붙여넣기하고 수정한 내용을 확인하세요. 이를 통해 작문 어려움을 진단하고 개선점을 강조하기가 더 쉬워집니다.

브리스크 티칭의 주요 기능

다양한 교실에서 학습이 가능하도록 디지털 텍스트를 50개 이상의 언어로 번역하세요.

FERPA 및 COPPA 규정 준수를 통해 학생 데이터를 보호하세요. 학교 또는 학군 전체 사용에 필수적입니다.

Google Docs, 슬라이드, 클래스룸, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive 등과 직접 연동하여 기존 워크플로우를 벗어나지 않고도 활용하세요.

브리스크 티칭의 한계점

주로 브라우저 확장 프로그램이므로 오프라인 작업이나 웹 기반 도구 외부에서는 제한된 가치를 제공합니다.

브리스크 티칭 가격 정책

Free

학교 및 교육구: 맞춤형 가격 책정

브리스크 티칭 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Brisk Teaching에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰 에 따르면:

저는 2년간 사용해 왔습니다. 정말 훌륭합니다. 현재 제가 가르치는 학교에서 업그레이드 버전을 구입했는데 훨씬 더 좋아졌습니다.

5. ChatGPT (개방형 설명, 아이디어 생성, 유연한 학생 지원에 최적)

via ChatGPT

ChatGPT는 단순한 AI 글쓰기 tool을 넘어섭니다. 학생의 강점이나 학습 선호도와 같은 정보를 업로드하면 각 학습자의 요구에 맞는 맞춤형 수업 플랜을 생성합니다.

맞춤형 GPT를 활용해 학교 전체에서 템플릿과 자료를 표준화할 수도 있습니다. ChatGPT for Teachers에 공유하는 모든 내용은 기본적으로 모델 훈련에 사용되지 않으며, 암호화, 다단계 인증, SSO로 데이터가 보호됩니다.

또한 다국어 학생들과 더 쉽게 연결할 수 있도록 지원합니다. 지침, 평가 기준, 수업 업데이트, 이메일 등을 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어 등 다양한 언어로 번역하면서도 메시지의 정확성과 전문성을 유지합니다.

ChatGPT의 최고의 기능들

수업을 계획하고, 자료를 공동 편집하며, 팀과 프로젝트를 공유하세요.

Canva에서 프레젠테이션을 제작하고 Google Drive 또는 Microsoft 365에서 수업 플랜이나 파일을 불러오세요.

제품 내에서 바로 활용 가능한 교수 아이디어를 발견하고, 교육자들이 공유한 교사용 AI 프롬프트에 접근하세요.

ChatGPT의 한계점

사실과 다른 답변을 생성할 수 있으므로, 학생들과 콘텐츠를 공유하기 전에 정확성을 반드시 재확인해야 합니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

팀: 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (280개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰 에 따르면:

저는 온라인 강의를 진행하며 ChatGPT를 활용해 원하는 학습 성과를 달성할 수 있는 강의 자료와 과제를 제작합니다. 집중력이 떨어지면 주제를 벗어나거나 산만해질 수 있어, 핵심 내용을 정리하는 데 도움을 받을 뿐만 아니라 학생들에게 강의 노트로 제공하는 추가 설명도 생성합니다. 이 노트들을 파워포인트에 추가한 후 온라인에 게시할 핸드아웃을 만듭니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 마감일 정리 및 추적을 위한 무료 과제 추적기 템플릿

6. Wayground (게임화된 퀴즈와 실시간 학생 참여에 최적)

via Wayground

Wayground(구 Quizizz)는 단순한 퀴즈 도구에서 종합적인 AI 학습 플랫폼으로 진화했습니다. 18가지 이상의 다양한 문제 유형을 활용하여 평가, 퀴즈, 수업, 독해 지문, 플래시카드, 인터랙티브 비디오 등 폭넓은 교육 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

운영하는 모든 세션에는 편집, 다운로드, 인쇄 또는 부모 및 보호자와 공유할 수 있는 상세한 학급별 및 학생별 인사이트가 제공됩니다.

Wayground는 다른 교사들이 제작한 수백만 개의 공개 자료를 이용할 수 있는 기회도 제공합니다. 라이브 세션이나 숙제로 할당하거나, 개별 질문을 수업 및 활동에 통합하기 위해 라이브러리에서 자료를 가져오세요.

Wayground의 주요 기능

프롬프트 입력, 문서 업로드 또는 웹페이지 URL 붙여넣기만으로 AI를 활용해 몇 분 안에 자료를 생성하세요.

과목, 학년, 평가 기준을 설정하여 개방형 및 음성 응답형 문제의 채점을 자동화하세요.

학습을 흥미롭게 만드는 다양한 게임 모드를 선택하세요: 라이브, 클래식, 학생 주도형, 강사 주도형, 종이 모드, 숙달 피크, 테스트 모드 등

Wayground의 한도점

개별 학생의 퀴즈 진행을 중간에 쉽게 중단하거나 일시 정지할 수 있는 옵션이 없습니다. 따라서 누군가 자리를 비우거나 수업 중 호출을 받으면, 결국 모든 학생의 해당 문제를 종료해야 하는 상황이 발생합니다.

Wayground 가격 정책

스타터: 무료

학교 및 교육구: 맞춤형 가격 책정

Wayground 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (540개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wayground에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

저는 Quizizz를 정말 좋아합니다. 제 학생들이 정말 즐기는 플랫폼이거든요. 학급 간 경쟁을 통해 어느 반이 평가에서 가장 높은 정확도를 달성할 수 있는지 겨루게 할 수 있고, 학생들이 게임 중 들을 음악을 직접 고르는 걸 무척 좋아합니다.

👀 알고 계셨나요? 현재 교사의 60%가 교실에서 AI를 활용하고 있습니다. 특히 26세 미만의 젊은 교사들이 선도적으로 AI 도구를 도입하여 수업 및 학생 지원에 활용하고 있습니다.

7. Gradescope (필기, 디지털 및 STEM 평가의 효율적인 채점에 최적)

via Gradescope

Gradescope는 대량의 학생 과제를 처리하면서도 고품질 피드백을 유지하도록 설계된 온라인 채점 및 평가 플랫폼입니다. 필기 시험지, 워크시트, 선택형 답안지, 타이핑 답변, 심지어 프로그래밍 과제까지 다양한 제출 형식을 지원합니다.

미리 계획한 평가 기준표로 시작하거나 채점 중 새로운 기준표를 작성할 수 있습니다. 채점 도중 점수나 기준을 조정하면 플랫폼이 모든 제출물의 점수를 소급 적용하여 변경 사항을 반영합니다.

Gradescope AI는 정확성을 저하시키지 않으면서 채점 과정을 더욱 가속화합니다. 유사한 답변을 자동으로 그룹화하여 일괄 검토 및 채점이 가능하게 합니다.

공정성을 보장하기 위해 이 도구는 질문 기반 워크플로우를 사용하며 채점 과정에서 학생 신원(이름 및 이메일 주소)을 숨깁니다. 이를 통해 편향을 최소화하고 각 답변의 질에 집중할 수 있도록 합니다.

Gradescope의 주요 기능

문제별 및 평가 기준별 통계를 분석하여 흔한 오류와 학습 격차를 파악하세요.

한 번의 클릭으로 학생들에게 성적을 전송하거나 성적 관리 시스템으로 내보내 손쉽게 추적하세요.

Canva, Blackboard, Brightspace, Moodle, Sakai 등 주요 LMS 플랫폼과 통합하여 명단을 동기화하고 성적을 원활하게 내보낼 수 있습니다.

Gradescope의 한계점

루브릭 기반 채점 시스템은 복잡하거나 창의적인 작업에 대해 경직된 루브릭 범주에 딱 들어맞지 않을 경우 제한적일 수 있습니다.

Gradescope 가격 정책

기본 : 무료

기관용: 맞춤형 가격 정책

Gradescope 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Gradescope에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

저는 수업 중 MCQ 버블 시트를 사용해 완료된 객관식 문제 채점에 Gradescope를 적극 활용합니다. Gradescope는 Blackboard와 원활하게 연동되어 학생 명단을 가져오고 각 학생의 버블 시트와 자동으로 연결함으로써 채점 과정을 매우 간편하게 만들어줍니다.

📚 더 읽어보기: 효과가 입증된 최고의 시간 관리 기법

8. Curipod (대화형 수업 슬라이드 및 학생 참여 활동에 최적)

via Curipod

Curipod는 AI 기반 슬라이드 및 활동 생성을 중심으로 구축된 웹 기반 대화형 교육 플랫폼입니다. 원격 수업을 위한 완전한 수업, 빠른 복습, 흥미로운 수업 활동을 구축하는 데 활용할 수 있습니다.

시작하는 방법은 간단합니다. Curipod AI로 처음부터 수업을 만들거나, PowerPoint 또는 Google Slides의 기존 슬라이드 데크를 업로드하세요. 그런 다음 설문조사, 그림 그리기, 워드 클라우드 같은 상호작용 요소로 수업을 강화할 수 있습니다.

학생들이 답변, 그림 또는 자유형 응답으로 답할 때, Curipod는 평가 기준에 부합하는 즉각적인 AI 피드백을 제공합니다. Curipod는 학생 프라이버시를 지원하며 FERPA 및 COPPA를 완벽히 준수하여 원격 수업 환경에서 안전하고 보안이 강화된 선택입니다.

Curipod 주요 기능

프롬프트를 입력하기만 하면 모든 과목과 학년에 맞춰 표준에 부합하는 완벽한 수업을 생성하세요.

수업 참여도, 개별 학생 응답, 흔한 오해에 대한 보고를 보기하여 수업 지도를 안내하세요.

주 평가(STAAR, CAASPP 등) 및 ACT 시험 대비를 위한 맞춤형 AI 피드백이 포함된 흥미로운 수업 제공

Curipod의 한도점

학생 응답을 검토하기 위한 QR 코드 시스템이 항상 원활하게 작동하지는 않습니다.

Curipod 가격 정책

Free

프리미엄: 월 24달러

학교 및 교육구: 맞춤형 가격 책정

Curipod 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Curipod에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

Curipod에서 가장 마음에 드는 점은 수업의 질을 높여주고 상호작용을 가능하게 하며, 학생들이 크롬북으로 접근할 수 있다는 것입니다. 또한 Curipod가 AI 기술을 활용해 수업을 생성해 주고, 이미 만든 수업을 'Curify'하여 상호작용형으로 바꿔주는 기능도 정말 좋습니다. 정말 훌륭한 tool예요!

🌟 보너스: 교육자는 자연어 명령어 몇 개만으로 ClickUp에서 슈퍼 에이전트를 구축하여 반복 작업을 자동화 및 간소화하고, 실시간 지원을 제공하며, 학생 참여도를 높일 수 있습니다. 슈퍼 에이전트가 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다: 자동화된 수업 계획: 교육 과정 목표나 과거 수업 내용을 기반으로 수업 개요 생성, 자료 추천, 각 수업별 체크리스트 작성

일정 및 알림: 자동으로 수업을 예약하고, 학생들에게 알림을 보내며, 과제 마감일을 추적하세요.

콘텐츠 배포: 채팅이나 과제 할당을 통해 학생들에게 수업 자료, 링크, 숙제를 공유하세요.

진도 추적: 학생 제출물 모니터링, 기한 초과 과제 표시, 교사에게 일일 또는 주간 진도 보고서 제공

Q&A 지원: 채팅 채널이나 DM을 통해 과제, 마감일, 수업 콘텐츠에 관한 학생들의 일반적인 질문에 답변하세요.

피드백 수집: 매 수업 후 학생들로부터 피드백을 수집하고 교사를 위한 통찰력을 요약합니다.

슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보기 👇

🧠 재미있는 사실: 교실에서는 새로운 방식으로 AI를 도입하고 있습니다. 교육 환경에서 가장 많이 활용되는 도구는 AI 기반 교육용 게임으로 51%를 차지합니다. 그 뒤를 이어 적응형 학습 플랫폼(43%)과 자동 채점 시스템(41%)이 각각 43%와 41%로 근소한 차이로 뒤따르며, 둘 다 학습을 개인화하고 업무량을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

9. Diffit (단일 텍스트를 다양한 독해 수준으로 변환하는 데 최적)

via Diffit

교재 차별화는 시간이 걸리지만, 모든 학생에게 학습 접근성을 완전히 바꿀 수 있습니다. Diffit은 다양한 독해 및 언어 수준에 맞는 학습 자료를 생성하여 이를 실현하는 AI 교육 도구입니다.

주제 입력, 텍스트 붙여넣기, 문서 업로드, 웹페이지 또는 비디오 링크 공유만 하면 됩니다. 해당 tool은 이를 학생들의 독해 수준에 맞춰 차별화된 문장과 활동으로 변환해 줍니다.

또한 복잡한 개념을 분해하여 학생들이 이해하고 자신감 있게 응답할 수 있도록 지원하는 그래픽 구성 도구와 학습 보조 도구를 제공합니다.

Diffit의 주요 기능

교실에서 쉽게 활용할 수 있도록 자료를 PDF, 편집 가능한 Google Docs, 슬라이드, 양식 또는 Microsoft 365 파일로 내보내세요.

교육 목표에 맞춰 표준 연계성, 지식 수준 깊이, 어휘 목표를 조정하세요.

시사 이벤트, 트렌드 주제, 흥미로운 텍스트를 통합하여 교과를 넘나드는 독해 연습을 더욱 의미 있게 만드세요.

Diffit의 한도

이 도구는 학습 진도를 추적할 수 있는 내장형 학생 진도 추적 대시보드나 피드백 분석 기능이 부족합니다.

Diffit 가격 정책

무료 체험판

개별 교사 : 월 $14.99

학교: 맞춤형 가격 책정

Diffit 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Diffit에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰 에 따르면:

PDF 가져오기 기능을 사용해 봤는데 정말 마음에 듭니다. 훌륭한 슬라이드와 노트북을 만들어 줍니다. 어떤 AI 글쓰기든 지시사항을 매우 구체적이고 상세하게 제시해야 한다는 점을 깨달았습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 흥미롭고 의미 있는 세션을 위한 유료 및 무료 수업 플랜 템플릿

10. Turnitin (표절 탐지, 학술적 정직성, AI 기반 글쓰기 인사이트에 최적)

via Turnitin

Turnitin은 학생 과제물에서 부적절한 인용 및 복사된 텍스트를 탐지하는 데 도움을 주는 학술적 진정성 및 평가 플랫폼입니다.

이 tool은 제출물을 방대한 웹 페이지, 학술 저널, 기존 제출 논문 데이터베이스와 비교하여 '유사성 보고서'를 생성합니다. 이 보고서는 출처가 올바르게 사용된 부분과 인용 문제가 발생할 수 있는 부분을 보여줍니다.

AI 생성 콘텐츠가 점점 더 보편화됨에 따라, 이 도구는 제출물 중 일부가 ChatGPT 같은 도구로 작성되었을 가능성도 강조합니다. 이를 통해 학생의 실제 글쓰기 비중을 파악하는 데 도움이 됩니다.

학생들이 필기 또는 종이 기반 평가를 완료하면 응답을 스캔하여 시스템에 불러와 디지털 채점이 가능합니다.

Turnitin의 주요 기능

인라인 코멘트 추가, 퀵마크 적용, 평가 기준표 활용, 학생들에게 음성 또는 미디어 피드백 제공

흰색 텍스트, 삽입된 문자, 문자 교체 등 텍스트 조작 시도를 탐지합니다.

Canva 및 Moodle과 같은 인기 있는 학습 관리 시스템(LMS)과 원활하게 통합되며, 싱글 사인온(SSO)을 지원합니다.

Turnitin의 한도

원본 또는 적절히 인용된 일을 표절로 오인하여 학생과 교사 모두에게 추가 검토를 유발할 수 있습니다.

Turnitin 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Turnitin 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 알고 계셨나요? 닐 플레밍이 1987년에 개발한 VARK 모델은 학생들이 가장 효과적으로 학습하는 방식을 이해하는 데 도움을 줍니다. 다음과 같은 네 가지 학습 유형을 식별합니다: 시각 자료: 학생들은 차트, 도표, 색상을 가장 효과적으로 기억합니다

청각: 설명, 강의 또는 토론을 듣는 것이 정보를 흡수하는 데 도움이 됩니다.

읽기/쓰기: 노트, 기사, 서면 지침이 선호하는 도구입니다.

운동 감각 학습자: 직접 체험하는 활동과 실제 상황에서의 연습이 학습 효과를 극대화합니다. 이러한 통찰력을 활용하면 다양한 학습 스타일에 맞춰 수업을 구성하고 모든 학생의 성공을 도울 수 있습니다.

11. Khanmigo (AI 기반 지도형 튜터링 및 개념 숙달에 최적)

via Khanmigo

칸미고를 통해 다양한 학습 요구에 맞춰 수업 계획, 퀴즈 문제, 출구 티켓, 평가 기준표, 수업 도입 활동, 학생 그룹을 신속하게 생성할 수 있습니다. 또한 학생 작업에 대한 실시간 요약 자료를 통해 진도를 확인하고 학습자가 지원이 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.

칸 아카데미 학습 생태계와 연결되어 있어, 다양한 과목에 걸친 방대한 양의 신뢰할 수 있는 강의, 비디오, 연습 문제 라이브러리에 접근할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 자료를 찾느라 시간을 낭비하지 않고도 교육과정에 부합하는 콘텐츠를 얻을 수 있습니다.

칸미고의 최고의 기능

이메일, 평가 기준표, 문제집, 수업 활동에 대한 초안을 생성하고 정답을 제공합니다.

테일러 스위프트나 로블록스 같은 학생의 관심사를 기반으로 흥미 유발 요소를 만들어 수업을 개인화하세요.

Khanmigo 채팅 기록에 접근하여 이전 일을 검토하고 재사용하세요.

칸미고의 한도

미적분이나 물리학 같은 고급 주제를 공부하는 학생들은 칸미고의 설명이 지나치게 단순하다고 느낄 수 있습니다.

칸미고 가격 정책

교사: 무료

부모 및 학습자: 월 4달러

가족: 월 4달러

District Tools: 맞춤형 가격 정책

칸미고 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Turnitin에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

칸 아카데미에서 가장 마음에 드는 점은 자기 주도적 학습 방식입니다. 수학 커리큘럼에 맞춰 수업을 할당하면 학생들이 보충 수업 시간이나 홈에서 완료할 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 학생을 위한 최고의 AI 도구

12. Education Copilot (수업 플랜, 평가 기준표, 교실 문서의 신속한 생성을 위한 최적의 선택)

via Education Copilot

에듀케이션 코파일럿은 AI 기반 수업 계획 및 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 준비 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다. 내장된 AI 수업 플래너를 사용하면 어떤 과목이나 개념에 대해서도 단 몇 초 만에 완벽하게 구조화된 수업 플랜을 생성할 수 있습니다.

수준, 범위, 구조를 조정하여 모든 학습 자료를 맞춤형으로 설정함으로써, 콘텐츠가 교육 목표와 학생들의 요구에 더욱 부합하도록 하십시오.

교육용 코파일럿은 빠른 시작점을 제공하여, 워크시트 형식 지정이나 플랜 작성에 소요되는 시간을 줄이고 교육에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

교육 코파일럿의 주요 기능

수업 플랜, 글쓰기 프롬프트, 학생 보고서, 프로젝트 개요 등을 위한 AI 생성 템플릿을 활용하세요.

교사 및 학생 모두를 위해 핵심 주제, 개념 또는 과목 영역을 명확하게 다루는 교재를 제작하세요.

수업 시간 중 및 이후 시간을 절약할 수 있는 10가지 이상의 내장 tools를 활용하세요

교육용 코파일럿의 한계점

해당 플랫폼은 영어와 스페인어만 지원하여 다른 주요 언어들을 제외하고 있습니다.

교육용 코파일럿 가격 정책

30일 무료 체험판

교사: 월 9달러

학교 및 교육구: 맞춤형 가격 책정

교육용 코파일럿 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 고등학생들은 학습을 더 쉽게 만들기 위해 생성형 AI를 활용하고 있습니다. 67%는 복잡한 개념을 요약하고 이해 하는 데, 61%는 과제 아이디어 작성에, 55%는 자신만의 학습 자료 제작에 이를 의존합니다.

13. Kahoot! (재미있고 경쟁적인 학습 게임 및 실시간 퀴즈에 최적)

Kahoot!을 통해

Kahoot!은 수업을 인터랙티브 퀴즈와 활동으로 전환하는 게임 기반 학습 플랫폼입니다. 학생 참여도를 높이고, 실시간으로 이해도를 확인하며, 교실에 활기를 불어넣는 데 가장 적합합니다.

몇 분 만에 '카훅'(kahoot 퀴즈)을 생성하여 실시간으로 진행하거나 자율 학습 또는 숙제로 할당할 수 있습니다. 카훅 내장 라이브러리의 이미지, 비디오 및 미디어를 문제에 포함시켜 학습 경험을 더욱 시각적이고 재미있게 만들 수 있습니다.

학생들은 각자의 기기로 참여하며, 질문은 공유 화면에 표시되어 협업적이고 빠른 속도의 참여가 가능합니다.

읽어주기 지원, 고대비 모드, 스크린 리더 호환성 등의 접근성 기능을 통해 모든 학습자가 편안하게 참여할 수 있습니다.

Kahoot! 최고의 기능

설문조사, 퍼즐, 단어 클라우드, 개방형 프롬프트, 입력형 답변 문제 등 다양한 문제 유형을 활용하여 활동을 생성하세요.

공개 라이브러리의 기존 Kahoots를 재사용하거나 수정하여 시간을 절약하고 공유된 아이디어를 발전시키세요.

경기 후 보고서와 분석을 통해 수업 성과를 측정하세요

Kahoot!의 한도

Kahoot!의 질문은 객관식 또는 참/거짓 형식으로만 한도가 정해져, 학생들이 자신만의 답을 만들거나 추론을 표현하는 것을 방해합니다.

Kahoot! 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Kahoot! 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2880개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Kahoot!에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

제 학생들이 이걸 정말 좋아한다는 점이 너무 좋아요! 재미있고 쉬운 방법으로 스페인어 실력과 어휘를 연습할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 또 친구들 사이의 우호적인 경쟁도 즐기고 있어요.

ClickUp으로 교실 작업을 자동화하고 학생 학습을 최우선으로

원격 수업이 학습 개인화와 행정 업무 처리 사이의 끊임없는 타협처럼 느껴져서는 안 됩니다. 교육자를 위한 최고의 AI 교수 도구는 학군 전체에서 작업 관리, 콘텐츠 제작, 학생 진도 추적 방법을 제공합니다.

커밋 전에 실제 시나리오에서 무료 체험판과 데모를 테스트하세요. 직접 체험해 보는 테스트를 통해 시간을 절약하고 학생들을 지원하는 플랫폼을 선택할 수 있습니다.

수업 계획, 콘텐츠 생성, 과제 추적, 학생 분석을 한데 모은 플랫폼을 원한다면 ClickUp이 강력한 선택지입니다. AI 기반 콘텐츠 생성, 통합 문서, 작업, 자동화, 대시보드를 통해 여러 앱을 전환하지 않고도 수업을 진행할 수 있습니다.

ClickUp 커뮤니티는 최근 1천만 명 이상의 신규 가입자를 포함해 1,400만 명에서 2,400만 명 이상의 사용자로 성장했습니다. 이러한 채택률은 얼마나 많은 교육자와 팀이 일을 처리할 단일 플랫폼을 선택하고 있는지 보여줍니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 원격 수업 워크플로우를 간소화하세요.

자주 묻는 질문 (FAQ)

수업 계획을 더 쉽게 만들어주는 최고의 생성형 AI 도구를 찾고 있다면 ClickUp을 사용해볼 가치가 있습니다. 이 도구는 수업 계획의 창의적 측면과 실용적 측면 모두를 지원합니다. ClickUp Brain은 수업의 핵심 아이디어를 구상하는 데 도움을 주며, ClickUp Docs는 이러한 아이디어를 관리, 업데이트, 학기별 재사용이 쉬운 완료된 플랜으로 전환할 수 있게 합니다.

네. 많은 AI 도구는 정확도를 확인하고 채점 기준을 따라 퀴즈, 객관식 문제, 심지어 짧은 서술형 답변까지 자동으로 채점할 수 있습니다. 학생들에게 즉각적인 피드백을 제공하고 교사의 시간을 절약해 줍니다. 그러나 특히 창의적이거나 개방형 과제에서는 공정성을 보장하기 위해 교사가 최종 점수를 검토할 수 있습니다.

AI 도구는 학습을 개인화하기 위해 학생 정보를 수집하므로, 데이터가 안전하게 저장되고 승인된 사람만 접근할 수 있도록 해야 합니다. 또한 동의 없이 추적, 광고 목적으로 사용되거나 공유되지 않도록 해야 합니다. 개인정보 처리방침과 권한 설정을 검토하면 학생 정보를 보호하는 데 도움이 됩니다.

대학 수준의 원격 강의를 위한 최고의 AI 프레젠테이션 제작 도구로는 Canva와 Curipod이 있습니다. Canva는 간단한 프롬프트만으로 AI가 레이아웃, 시각 자료, 심지어 전체 슬라이드 덱을 제안하여 몇 분 만에 슬라이드를 디자인할 수 있게 합니다. Curipod은 설문조사, 단어 구름, 그림, 토론 유도문 등이 포함된 슬라이드를 생성하여 상호작용성을 더함으로써 학생들이 원격에서도 집중할 수 있도록 합니다.

AI 도구는 각 학생의 학습 속도, 강점, 스타일에 맞춰 콘텐츠를 조정하여 학습 경험을 개인화합니다. AI는 학생이 지원이 필요한 부분을 기반으로 연습 문제를 제안하고, 맞춤형 피드백을 제공하며, 학습 자료를 추천할 수 있습니다. 또한 AI 분석을 활용해 동일한 주제에 대한 지원이 필요한 학생들을 그룹화할 수 있습니다.

AI 채점 도구는 퀴즈와 단답형 응답에 대한 즉각적인 점수를 제공하여 수동 업무량을 줄이고 피드백을 더 빠르게 전달합니다. 전통적인 채점은 시간이 더 오래 걸리지만 창의성, 추론 능력, 개인적 표현을 더 정확하게 평가할 수 있습니다. 반복적인 확인 작업에는 AI를 활용하고, 깊이 있는 평가에 집중하는 것이 최선의 접근법입니다. 이를 통해 학생이 아규먼트를 얼마나 잘 구성하는지, 개념을 적용하는지, 독창적인 아이디어를 표현하는지 등을 평가할 수 있습니다.