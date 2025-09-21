2025년 교사를 위한 18가지 무료 편집 과외 템플릿

오늘날 과외는 단순히 가르치는 것을 넘어 수업 관리, 목표 기록, 성장 추적, 부모와의 소통 유지, 그리고 여전히 각 학생에게 활기차게 임하는 것을 의미합니다.

바로 이때 과외 템플릿이 빛을 발합니다! 템플릿은 세션에 체계성을 부여하고, 정신적 스페이스를 확보하며, 가장 중요한 것—지원하는 모든 학생의 학습 여정—에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

이 가이드에서는 수업 계획부터 피드백 추적까지 모든 것을 위한 최고의 과외 템플릿을 찾아보실 수 있습니다.

*튜터링 템플릿이란 무엇인가요?

튜터링 템플릿은 강의 계획서나 수업 플랜에 주로 사용되는 미리 디자인된 레이아웃으로, 튜터가 전문적인 학습 자료를 신속하게 제작할 수 있도록 돕습니다.

이는 서류 작업에 소요되는 시간을 줄여 학생들과 연결하고, 그들의 요구를 이해하며, 진행을 함께 기뻐할 수 있는 시간을 더 많이 확보한다는 의미입니다.

가장 큰 장점은? 개인적인 배려를 잃지 않으면서도 체계적으로 관리할 수 있도록 도와준다는 점입니다.

좋은 과외 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 과외 템플릿의 필수 요소는 다음과 같습니다:

깔끔하고 단순한 디자인:* 복잡함과 혼란을 피하는 훌륭한 과외 템플릿을 찾아보세요. 여러분이나 학생들을 압도하지 않으면서도 작업을 원활하게 안내합니다

유연하고 맞춤 설정 가능: 다양한 스타일과 학생 요구를 수용할 수 있는 범위의 템플릿을 찾으세요. 경직된 형식에 얽매이지 않고 다양한 스타일과 학생 요구를 수용할 수 있는 범위의 템플릿을 찾으세요. 경직된 형식에 얽매이지 않고 수업 플랜 , 목표, 튜터 홍보물, 노트 등을 자유롭게 조정할 수 있습니다

체계적인 진행 추적:* 성취와 어려움을 쉽게 기록할 수 있는 최적의 템플릿을 선택하세요. 색상 코드화된 시각화로 패턴을 파악하고 교수 전략을 효과적으로 조정할 수 있습니다

*시간 절약 기능: 반복 일을 줄여 서류 작업에 소요되는 시간을 절감할 수 있는 효과적인 과외 템플릿을 선택하세요. 즉시 사용 가능한 수업 플랜 예시와 프롬프트로 준비 과정을 신속하고 일관되게 진행할 수 있습니다

내장형 일정 관리 tools:* 수업 세션, 알림, 마감일을 체계적으로 관리하고 가시적으로 확인할 수 있는 일정 관리 기능들이 포함되거나 연동되는 과외 템플릿을 선택하세요

*자원 관리: 튜터링 서비스는 자원을 쉽게 접근할 수 있을 때 더 효과적입니다. 따라서 수업 자료, 이미지, 홍보물 템플릿, 마인드 맵, 유용한 tools를 저장할 스페이스를 제공하는 최고의 튜터링 템플릿을 선택하세요

튜터링 서비스 향상을 위한 최고의 튜터링 템플릿 18가지

튜터링 서비스를 처음부터 혁신할 준비가 되셨나요? 일용 모든 것 앱 ClickUp이 제공하는 모든 용도에 맞는 최고의 튜터링 템플릿 18가지를 소개합니다:

1. ClickUp 과외 프로그램 프로젝트 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 과외 프로그램 제안서 템플릿으로 전문적인 제안서를 체계적으로 구성하세요

새로운 과외 사업을 시작하려면 명확한 제안서가 필수입니다. ClickUp 과외 프로그램 제안서 템플릿은 마치 차분하고 체계적인 프로젝트 관리자를 상자에 담아둔 것과 같습니다. 목표, 타임라인, 범위, 자원, 심지어 위험 요소까지 중요한 모든 것을 담을 수 있는 공간을 제공합니다.

이것은 계획 문서이자 학교 관리자나 잠재적 투자자를 설득하는 제안서 역할을 합니다. 단순히 플랜을 입력하고 통찰력을 추가하기만 하면, 세련되고 신중하게 다듬어진 제안서가 완성됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

정교하고 신중하게 구성한 느낌으로 아이디어를 제시하세요

모든 제안서 버전과 지원 문서를 하나의 ClickUp 스페이스에 저장하세요

예산 편성과 자원 플랜을 초기 단계부터 대화의 일부로 포함시키세요

의견 및 작업 항목을 통해 이해관계자의 승인 및 수정 사항을 추적하세요

교육과정, 평가 전략, 기술 활용 방안, 프로젝트 학습 성과를 기술할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

🔑 추천 대상: 학교, 플랫폼 또는 개인을 위한 체계적인 프로그램을 구축하는 튜터, 코칭 팀 또는 교육 스타트업.

맞춤형 고객의 목소리: 다트머스 대학 학생 복지 센터 웰빙 프로그램 코디네이터 시드 바블라(Sid Babla)가 ClickUp 사용에 대해 남긴 소감: 저희는 소셜 및 디지털 미디어 콘텐츠 생성 파이프라인을 관리하고 추적하기 위해 ClickUp을 사용합니다. 이를 통해 각 콘텐츠의 상태(진행 중, 편집 필요, 예약됨 등)와 담당 디자이너를 확인할 수 있습니다. 또한 각 작업의 댓글 섹션을 활용해 작업/다음 단계를 논의하고 할당할 수 있어(콘텐츠 생성 주기 추적 및 후속 조치 필요 충족), 이메일로 주고받는 번거로운 소통을 없애줍니다. 저희는 소셜 및 디지털 미디어 콘텐츠 생성 파이프라인을 관리하고 추적하기 위해 ClickUp을 사용합니다. 이를 통해 각 콘텐츠의 상태(진행 중, 편집 필요, 예약됨 등)와 담당 디자이너를 확인할 수 있습니다. 또한 각 작업의 댓글 섹션을 활용해 작업/다음 단계를 논의하고 위임할 수 있어 이메일로 주고받는 번거로운 소통을 없애줍니다(콘텐츠 생성 주기 추적 및 후속 조치 필요성을 충족).

2. ClickUp 튜터 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 튜터 온보딩 템플릿으로 원활한 튜터 온보딩 프로세스를 보장하세요

튜터 채용 초기 며칠은 그들의 전체 교육 여정을 모양낼 수 있습니다. ClickUp 튜터 온보딩 템플릿은 채용 과정에서 발생하는 어색하고 복잡한 '어디서부터 시작해야 할지'라는 고민을 해결해 줍니다. 이 템플릿은 오리엔테이션 작업, 정책 확인, 플랫폼 교육, 성과 목표를 포함한 체계적인 온보딩 흐름을 제공하는 비공개 체크리스트 역할을 합니다.

모든 것이 제자리를 찾습니다—교육 단계, 문서 제출, 교수 기술, 키 정책까지. 템플릿의 각 섹션은 관련 문서, 양식 또는 과정과 연결된 상태입니다. 튜터 5명을 채용하든 50명을 채용하든, 이 템플릿은 전반적인 일관성과 규정 준수를 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

모든 교육 및 문서화 작업을 하나의 체크리스트로 체계화하세요

멘토 세션, 교실 관찰, 마일스톤 검토를 할당하세요

교재 가이드 및 평가 기준표와 같은 참고 자료를 포함하세요

명확한 타임라인과 체크리스트로 혼란을 줄이세요

🔑 추천 대상: 튜터링 기관의 인사 팀, 교육 책임자, 신규 인력을 채용하는 학교 관리자

💡 전문가 팁: ClickUp의 자동화된 뷰로 효율성을 높여보세요! 전체 목록 보기 뷰로 모든 튜터를 한눈에 확인하고, 온보딩 달력 뷰로 교육 플랜을 체계적으로 관리하세요. 온보딩 프로세스 보기로 진행 상황을 점검하고, 신규 채용자 테이블로 강사 정보를 체계화하며, 신규 채용자 온보딩 양식을 통해 최소한의 노력으로 서식을 작성할 수 있도록 지원하세요. 리소스 보기도 잊지 마세요—강사에게 필요한 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있는 hub입니다.

3. ClickUp 과외 비즈니스 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 과외 비즈니스 마케팅 플랜 템플릿으로 실행 가능한 마케팅 전략을 수립하세요

산발적인 노트와 미완성 아이디어 사이에서 마케팅 전략을 고민하는 데 지치셨나요? 과외 비즈니스 마케팅 계획 템플릿은 브랜딩과 목표 고객 설정부터 콘텐츠 생성 및 성과 추적까지 모든 요소를 시각적 hub로 통합하여 자신감 있게 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원합니다.

목표에서 성장까지 명확한 로드맵을 제공합니다. 이를 통해 목표를 설정하고, 이를 실행 가능한 단계(키 결과)로 세분화하며, 노력부터 영향력까지 모든 것을 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

달성 가능하고 비즈니스 목표와 부합하는 명확한 목표를 설정하세요

타임라인 보기로 전략을 시각화하고 각 작업의 마감일을 설정하세요

내장된 대시보드를 통해 캠페인 성과를 모니터링하세요

노력, 작업 유형, 분기, 영향력 등 스마트한 사용자 지정 필드로 진행 상황을 추적하세요

🔑 대상: 운이나 추천에만 의존하지 않고 계획적으로 비즈니스를 성장시키고자 하는 과외 비즈니스 소유자, 마케팅 담당자, 교육 분야 창업가에게 이상적입니다.

🎥 영상 시청: 교사로서 ClickUp 활용법 알아보기:

4. ClickUp 과외 비즈니스 소셜 미디어 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 과외 비즈니스 소셜 미디어 플랜 템플릿으로 플랫폼 간 일관성을 유지하세요

튜터링 비즈니스가 소셜 미디어에 없다면 중요한 성장 채널을 놓치고 있는 것입니다. ClickUp 튜터링 비즈니스 소셜 미디어 플랜 템플릿으로 여러 플랫폼에 걸친 온라인 존재감을 전략적으로 계획하고 일정 관리하며 최적화하세요.

일관된 브랜드 메시지를 전달하고자 하는 튜터 및 교육 팀을 위해 설계되었습니다. 시각적 캘린더로 예정된 일정을 한눈에 확인하고, 작업 보기를 통해 게시물 할당, 작업 교체, 마감일 관리를 손쉽게 수행할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

아이디어를 지도하고 확장하며, 플랫폼별로 정리하고, 팀 회원들을 초대해 기여하도록 하세요

맞춤형 참여 대시보드로 성과를 추적하세요

작가, 디자이너 또는 커뮤니티 매니저에게 작업을 할당하세요

내장된 달력 보기로 소셜 미디어 게시물을 플랜하고 보기를 확인하세요

🔑 추천 대상: 신뢰를 구축하고 고객의 기억 속에 자리 잡고자 하는 튜터, 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 팀, 튜터링 브랜드 창업자.

5. ClickUp 학생용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 추적기 템플릿으로 노트와 필수 마감일을 관리하세요

ClickUp 학생 추적기 템플릿은 학업 생활의 모든 부분을 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 학기 동안 여러 사람, 과목, 작업을 다루는 학생, 학업 코치, 플랫폼을 위해 설계되었습니다.

이 학습 도구는 강의 노트, 독서 요약, 과제물을 한곳에 보관할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 또한 할 일 목록, 성적 추적기, 일정 개요, 과제 리포지토리까지 모두 포함되어 있으며 완전히 맞춤 설정 가능합니다. 폴더, 태그, 반복 작업 알림을 통해 학기별 학습 계획을 체계적으로 관리하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

일일, 주간, 장기 학업 목표를 설정하여 마일스톤 보기에서 학업 진행을 점검하세요

강의 노트, 스터디 그룹 요약, 읽기 자료를 깔끔하고 라벨된 보기로 정리하세요

과목과 유형별로 각 작업을 태그하여 맥락을 추적하지 않도록 하세요

수업 노트와 과제를 하나의 공유 템플릿에서 관리하세요

🔑 추천 대상: 고등학교, 대학 학생 및 학기별, 과목별 수업 콘텐츠, 노트, 마감일을 관리하는 스터디 그룹.

6. ClickUp 강의 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 강의 계획서 템플릿을 활용해 동료들과 협업하며 강의 플랜을 설계하세요

ClickUp 강의 계획서 템플릿은 수업 계획에 체계, 흐름, 팀워크를 더합니다. 공유 과목이나 학년 수준을 넘나드는 교육자들을 위해 설계되어, 교육 계획의 투명성을 유지하고 기관 표준에 부합하도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

클래스 목록을 활용하여 현재 진행 중인 수업, 완료됨 수업, 예정된 수업을 한 곳에서 모두 추적하세요

독서 자료, 과제, 퀴즈, 프로젝트 타임라인 등에 대한 세부 정보를 사용자 지정 필드에 추가하세요

과목별 또는 학년별로 폴더를 생성하세요—여러분의 일 방식에 가장 잘 맞는 구조로 구성하세요

'항상 내 모드 사용' 설정으로 '내 수업 읽기 전용 보기'를 활용해 배정된 수업만 확인하세요

강의 계획서 개발 시 학과장 또는 조교와 협력하세요

🔑 추천 대상: 교수진, 튜터, 커뮤니티 코치, 코스 디자이너, 커리큘럼 기획자 등 강의 계획서 공동 작성 또는 편집자.

7. ClickUp 대학 강의 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 대학 강의 계획서 템플릿으로 관련성 높고 전략적인 수업 플랜을 세우세요

수업 플랜이 급하게 작성한 체크리스트가 아닌 전략적 청사진처럼 느껴진다면 어떨까요? ClickUp의 대학 수업 계획 템플릿은 검증된 ADDIE 프레임워크( 분석, 설계, 개발, 실행, 평가 )를 통해 학업 계획에 체계와 흐름을 부여합니다.

수업은 학년별로 깔끔하게 분류되며, 진행은 유연한 보드에 시각화됩니다. 교육자는 모듈별로 강의를 플랜하고, 과정 코드로 태그를 지정하며, 자료와 리소스에 직접 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. 더 나아가? ClickUp Brain을 활용해 강의 플랜이 가능합니다. 콘텐츠 개요 작성, 학습 목표 세분화, 교수 전략 재구성까지 단 몇 초 만에 처리하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

과제, 평가 기준표, 보조 자료를 각 세션에 통합하세요

태그와 폴더를 활용하여 여러 강좌나 섹션을 구분하세요

목표, 수업 구성, 평가 양식 연결된 링크 등을 위한 사용자 지정 필드로 풍부한 수업 세부사항을 입력하세요

전용 파일 및 웹사이트 필드를 활용하여 상세한 플랜과 자료를 업로드하세요

🔑 추천 대상: ADDIE 모델을 따라 여러 과목이나 학년 수준을 아우르는 플랜을 수립하는 대학 강사, 학과 과정 코디네이터, 조교.

📢 ClickUp 알림: ClickUp Brain을 활용해 수업 프레임워크 자동 생성, 목표 재구성, 연구 내용을 핵심 포인트로 요약하는 AI 프롬프트를 계획 문서 내에서 바로 실행하세요. ClickUp Brain으로 맞춤형 수업 플랜을 생성하세요

8. ClickUp 수업 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 세션 플랜 템플릿으로 세션 플랜 및 학생 행동 추적하기

중앙 집중식 시스템 없이 여러 수업에 걸쳐 수업을 플랜하는 것은 혼란스러울 수 있습니다. ClickUp 수업 계획 템플릿은 교육자가 각 수업을 관리하기 쉽고 체계적인 부분으로 나누도록 설계되었습니다—수업당 하나의 목록, 수업당 하나의 작업으로 구성됩니다.

출석 추적부터 행동 노트, 활동 이월 사항까지, 교실의 완료된 모습을 파악하는 데 도움을 줍니다. 주간 또는 월간 수업을 일괄 플랜하고, 댓글을 통해 수업 중 소감을 기록하며, 필터링된 '오늘 보기'로 현재 진행 상황을 실시간으로 파악하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

각 세션마다 마감일, 시간 추정, 담당 교사 배정까지 완료된 작업을 생성하세요

작업 설명에 전체 수업 플랜을 추가하거나 문서와 자료를 직접 첨부하세요

완료된 수업, 보류 중인 수업, 검토가 필요한 수업을 모니터링하고, 휴일, 수업 중단 또는 피드백을 위해 타임라인을 손쉽게 조정하세요

각 세션 후 시간 표시가 된 실시간 코멘트로 효과적인 일과 개선점을 추적하세요

일별, 주별 또는 단위별 수업 배포를 보고, 사전 준비 작업 및 학생 제출물에 대한 내장된 의존성을 활용하세요

🔑 추천 대상: 수업 플랜과 참여도 추적을 위한 간편한 시스템을 원하는 초중고 교사, 교육 코디네이터, 개인 과외 교사.

💡 보너스: AI로 과외 세션의 수준을 한 단계 높여보세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 업무를 이해하므로 진정한 의미에서 과외 요구사항을 파악하는 AI 슈퍼 앱입니다. 도구 과부하를 없애고, 음성으로 업무를 처리하며, 수업 템플릿을 생성 및 정리하고, 작업을 할당하며, 전체 과외 워크플로우를 간소화하세요 — 모든 것이 한 곳에서 가능합니다. 방법은 다음과 같습니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 수업 계획, 워크시트, 학생 진행 보고서 등을 찾아보세요

Talk to Text 를 활용하여 질문을 하거나, 수업 노트를 받아쓰기하거나, 어디서든 손을 사용하지 않고 음성으로 과외 워크플로우를 관리하세요 를 활용하여 질문을 하거나, 수업 노트를 받아쓰기하거나, 어디서든 손을 사용하지 않고 음성으로 과외 워크플로우를 관리하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 프리미엄 AI tools를 단일, 기업용 솔루션 하나로 대체하세요. 이 솔루션은 튜터링 과정에 맥락과 지능을 더해줍니다 아이디어를 기록하고, 지침을 공유하며, ClickUp Brain MAX의 음성-텍스트 기능을 통해 작업을 4배 더 빠르게 완료됨

9. ClickUp 학생 교육 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 교육 템플릿으로 수업 관리를 완벽하게 해보세요

여러 학생을 지도하는 학년 내내 모든 과제, 프로젝트, 마감일을 추적하는 것은 종종 어려운 일입니다. ClickUp 학생 교육 템플릿은 학생들이 과제 플랜, 학습 세션, 시험 준비, 방과 후 활동을 단일 스페이스 내에서 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

맞춤형 보기는 자기 주도 학습자와 전통적인 교실 수업 참여자 모두를 지원합니다. 또한 교육적 자율성을 함양하는 동시에 학생들이 장기적인 목표를 꾸준히 달성할 수 있도록 돕습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

과목 번호, 크레딧, 최종 성적 등의 사용자 지정 필드를 활용하여 정보를 시각화하세요

체계적인 학습 경로와 복습을 통해 자신감을 키워보세요

깔끔하고 편집 가능한 작업 목록으로 마감일, 과제, 노트를 한곳에서 추적하세요

시작부터 끝까지 통제력을 유지하기 위해 알림, 첨부 파일, 체크리스트를 추가하세요

🔑 추천 대상: 여러 수업, 독서, 과제를 병행하는 고등학생 또는 대학생.

10. ClickUp 학습 분석 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학습 분석 템플릿으로 효과적인 부분과 개선이 필요한 부분을 분석하세요

수업을 마치고 '과연 어떤 내용이 제대로 전달되었을까?' 고민해 본 적 있나요? ClickUp 학습 분석 템플릿은 속도를 늦추고, 되돌아보며, 효과적인 부분을 확인할 수 있는 스페이스입니다.

수업이 끝나도 배움은 계속된다고 믿는 교육자를 위해 설계된 이 템플릿은 각 세션을 세분화하고, 학생의 이해도를 분석하며, 접근 방식을 조정하는 데 도움을 줍니다. 시각화 자료와 보고를 통해 진행 추적과 학습 격차 파악이 그 어느 때보다 쉬워집니다. 결과적으로 학습 성과 향상을 목표로 한 데이터 기반 개입을 지원합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

테이블 보기를 활용하여 수업 직후 생생한 기억이 남아 있을 때 바로 인사이트를 추가하세요

보드 보기를 활용하여 데이터를 체계화하고 학습 패턴을 파악하세요

아이디어를 브레인스토밍하고, 피드백을 제공하고, 팀 회원들에게 작업을 할당하세요

전략적 개선을 위해 성과가 높은 모듈과 낮은 모듈을 강조하세요

🔑 추천 대상: 학습 패턴, 행동 및 진행을 파악하여 교수법을 개선하고자 하는 교육 분석가, 학습 지원팀 및 학교 상담사.

🧠 재미있는 사실: 자주 집중적인 과외를 받는 학생들은 훨씬 더 많이 배우며, 3개월에서 15개월에 해당하는 추가 진행을 이룹니다. 이러한 수준의 지원은 평균적인 학생의 성적을 50번째 백분위에서 약 66번째 백분위로 끌어올리는 데 도움이 됩니다.

11. ClickUp 수업 일정 및 시간 연구 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 수업 일정 및 시간 연구 템플릿으로 시간을 현명하게 관리하세요

시간은 특히 교실에서 소중한 자원입니다. ClickUp 수업 일정 및 시간 연구 템플릿은 모든 수업을 한 곳에서 추적하고, 과거에 학습하거나 가르친 내용을 확인하며, 현재 일정을 파악하고자 하는 학생과 교육자에게 이상적입니다.

연도별 학업 여정을 추적하는 타임라인, 현재 진행 중인 과제에 집중하는 우선순위, 현재 학년(2학년 또는 해당 학년)에 맞춰 맞춤형 학습량을 조정하는 기능 등 다양한 보기를 제공합니다. 내장된 차트와 반복 작업 옵션을 통해 매주 일정이 어떻게 구성되는지 명확히 파악하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

타임라인 보기로 수년간의 과정을 추적하며 학업 경로의 개요를 명확하게 파악하세요

달력에서 활용도가 낮은 시간대나 과부하가 걸린 시간대를 파악하세요

필터링된 보기를 활용하여 수업 시간 배포 동향을 분석하세요

달력 보기로 일정을 시각화하여 중요한 마감일이나 이벤트를 절대 놓치지 마세요

🔑 추천 대상: 수업과 학습 활동을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있는 명확하고 사용하기 쉬운 시스템을 원하는 학생들.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 캘린더, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 업무와 행정 일을 처리해주길 원합니다. 이를 달성하기 위해 AI는 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있어야 합니다. 대부분의 도구는 이 중 한두 단계만 해결해 줍니다. 하지만 ClickUp은 사용자가 최대 5개 이상의 앱을 당사 플랫폼으로 통합할 수 있도록 지원했습니다! AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. 작업과 회의가 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 자동 할당됩니다. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 업무는 이제 그만!

12. ClickUp 학생 플랜 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 플랜 체크리스트 템플릿으로 단계를 놓치지 않도록 하세요

학교 작업을 관리하는 것이 부담스러울 수 있지만, 반드시 그럴 필요는 없습니다. ClickUp 학생 플랜 체크리스트 템플릿은 과제부터 시험, 개인 학습 목표까지 모든 작업을 체계적으로 정리할 수 있는 간단하면서도 강력한 tool입니다.

이 체크리스트는 학업, 과외 활동, 행정 업무 카테고리로 구성되어 있으며, 각각 별도의 마감일과 하위 작업이 포함되어 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

학업 관련 할 일을 관리하기 쉽고 추적 가능한 체크리스트 항목으로 세분화하세요

우선순위나 마감일별로 그룹화된 보기로 집중력을 유지하여, 항상 다음에 할 일을 파악하세요

항목을 긴급도나 과목별로 색상 코드 지정하여 우선순위 설정을 쉽게 하세요

각 체크리스트 항목 내에서 작업 세부사항 추가, 첨부 파일 첨부, 진행 표시를 바로 수행하세요

🔑 추천 대상: 체계적으로 관리하고, 부담을 줄이며, 모든 학업 작업을 추적할 수 있는 명확하고 실용적인 방법을 원하는 학생들.

13. ClickUp 시간제 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시간제 스케줄 템플릿으로 각 직원의 일과 급여 지급 내역을 추적하세요

정밀한 일정 관리를 위해 설계된 ClickUp 시간별 일정 템플릿은 하루를 관리하기 쉬운 시간 블록으로 분할합니다. 여러 학생과의 세션을 병행하는 튜터나 학습 루틴을 관리하는 학생에게 이상적입니다.

이 일정 템플릿을 활용하여 시간 추정과 실제 기록 시간을 비교하고 업무량 및 효율성 추이를 파악하세요. 또한 색상 구분된 시간 블록, 자동 알림 기능, 일일 할 일 목록 연동 기능이 포함되어 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

시간 블록 기법을 활용하여 시간별 플랜을 시각화하세요

반복 수업, 회의, 무료 시간을 한 보기에서 통합 관리하세요

그룹화된 활동과 여유 시간대 배정으로 작업 전환을 줄이세요

가시성을 잃지 않으면서도 동적으로 일정을 조정하세요

🔑 추천 대상: 시간과 성과를 한 곳에서 추적하고자 하는 바쁜 학생, 개인 과외 교사, 시간 관리에 관심이 많은 분들.

14. ClickUp 학생 진행 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 학생 진행 템플릿으로 학생의 진행을 분석하고 시각화하세요

모든 학생에게는 각자의 이야기가 있습니다. 이 템플릿은 실시간으로 협업하며 이를 기록하는 데 도움을 줍니다. ClickUp 학생 진행 템플릿은 과목별, 행동 패턴별, 학습 마일스톤별 각 학생의 성장을 추적할 수 있도록 설계되었습니다.

모든 학생을 작업으로 등록하고, 메모·시험 점수·관찰 내용을 기록하며, 타임스탬프가 찍힌 코멘트로 업데이트를 추적하세요. 행동 추적·전체 진행·주의 사항 플래그 전용 보기를 통해 학생들에게 가장 필요한 방식으로 쉽게 지원할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

통합된 시스템에서 학생의 종합 기록을 체계적으로 관리하고, 시각적 진도 지표를 통해 목표 달성 현황을 모니터링하세요

특별한 지원이 필요한 학생을 '관심 필요' 보기로 표시하세요

공동 강사와 협업하여 효과적인 통찰력과 전략을 공유하는 댓글 기능을 활용하세요

개별 학생 작업을 게스트로 초대된 부모와 공유하여 지속적인 업데이트를 제공하세요

🔑 추천 대상: 개별 학생 진행을 추적하는 교사 및 교과 간 통찰력을 공유하는 공동 교사.

15. ClickUp 성적부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성적부 템플릿으로 성적부를 손쉽게 공유하세요

ClickUp 성적 관리 템플릿은 학생 성적을 관리하는 중앙 집중식, 스마트하고 직관적인 방법을 제공합니다. 퀴즈 점수, 숙제 평균, 수업 참여도를 추적하든, 명확한 시각화와 계산된 통찰력을 제공합니다.

일일 채점과 장기적 모니터링을 모두 지원하는 방식으로 설계되어, 교사는 과목별 또는 평가별로 점수를 입력하고 즉시 성적 요약이나 히트맵을 생성할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

모든 학생의 진행을 직관적인 보기로 추적하세요—상세 정보는 목록, 시각적 그룹화는 보드, 점수 분석은 테이블로

내장된 평균 수식으로 최종 성적을 자동 계산하세요

보고나 부모 업데이트를 위해 한 번의 클릭으로 성적 내보내기

참여도 평가 및 월별 피드백 태그를 활용하여 성과 평가의 정량화하기 어려운 측면을 포착하세요

수업, 학기, 학생 이름별 필터링 기능을 포함하여 진행 차트와 보고서로 원활한 보고가 가능합니다

🔑 추천 대상: 실행 가능한 학업 기록을 관리하려는 교육자, 학교 관리자, 학업 코치 및 공유 가능한 성적부를 필요로 하는 부서

16. ClickUp 숙제 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 숙제 추적기 템플릿으로 숙제를 제때 제출하세요

숙제가 완전히 달라졌습니다. ClickUp 숙제 관리 템플릿으로 학생들이 과목별 과제, 마감일, 업무량을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

이 템플릿으로 마감일을 잊어버리거나 과도한 작업에 압도될 걱정은 이제 그만하세요. 마감 예정 과제, 진행 중 과제, 제출 완료된 과제를 추적하는 원활한 워크플로우를 제공합니다. 과목별 분류, 달력 연동, 알림 기능까지 포함되어 학생들이 마감일을 미리 준비할 수 있도록 돕습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

완료 진행률, 추가 노트, 과목 등 사용자 지정 필드를 활용하여 각 작업의 진행 상황을 확인하세요

과제 세부사항, 링크, 자료를 각 작업에 직접 추가하여 모든 것을 한곳에 모아 관리하세요

주간 일을 위한 알림 및 반복 작업을 설정하고, 조기 경고 라벨로 마감일 누락을 방지하세요

큰 과제를 작은 하위 작업이나 체크리스트로 나누어 진행을 더 쉽게 느낄 수 있도록 하세요

🔑 추천 대상: 여러 과목을 공부하는 학생이나 스트레스 없이 숙제를 관리할 혁신적인 방법을 원하는 모든 분.

17. ClickUp 코넬 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 코넬 노트 템플릿으로 더 나은 노트 작성과 정보 유지

노트하는 일이 귀찮은 일이나 어수선한 낙서 더미처럼 느껴질 필요는 없습니다. ClickUp 코넬 노트 템플릿은 정보를 체계적으로 기록하는 세심한 접근법을 제공하여 내용을 잘 이해하고 기억할 수 있도록 도와줍니다.

먼저 상세한 노트를 작성하고 핵심 아이디어나 요점으로 정리한 후 가장 중요한 내용을 요약하세요. 수학 및 프로그래밍과 같은 과목별 샘플 노트가 포함된 템플릿으로 빠르게 시작할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

신뢰받는 코넬 시스템의 3단계 레이아웃을 활용하세요: 핵심 키워드를 위한 '큐(Cue) 열', 상세 정보를 위한 '노트(Notes)' 열, 그리고 모든 내용을 요약하는 '요약(Summary)' 열

학습 자료에 적극적으로 참여하도록 안내하여 집중력을 높여보세요

키 개념과 함께 미디어나 링크를 추가하여 풍부한 맥락을 제공하세요

일반 과학, 수학, 프로그래밍 기초 등 과목별 편리한 샘플 노트로 노트 필기를 빠르게 시작하세요

🔑 추천 대상: 더 스마트하고 명확한 방식으로 노트하고 복습하고자 하는 학생, 전문가, 평생 학습자.

📢 ClickUp Docs, 교사의 조수: ClickUp Docs로 흩어진 파일과 끝없는 탭에 작별을 고하세요. 아이디어, 수업 계획, 노트, 프로젝트를 하나의 원활한 작업 공간에 통합합니다. 실시간 협업, 멀티미디어 삽입, 초안 작성 및 요약 등에 /AI 활용, 워크플로우를 벗어나지 않고 관련 작업 연결이 가능합니다. 모든 것을 체계적으로 정리하고, 필요할 때마다 쉽게 접근하며 공유할 수 있도록 준비하세요.

18. 대학생용 ClickUp 수업 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 대학생용 수업 노트 템플릿으로 효과적인 노트하기

ClickUp 대학생용 수업 노트 템플릿은 학생들이 가장 중요한 것에 집중할 수 있도록 설계되었습니다: 핵심 내용 요약하다, 유용한 자료 추적, 더 깊은 이해를 이끌어내는 질문 기록.

이 간단하면서도 효과적인 템플릿은 강의, 학기, 섹션별로 노트를 체계적으로 정리하여 모든 내용을 쉽게 찾을 수 있게 합니다. 요약 내용을 빠르게 추가하고, 연결된 기사나 비디오 링크를 첨부하며, 다시 살펴보고 싶은 핵심 포인트를 강조할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

키 수업 내용을 기록하고 체계화하여 학습 자료를 명확하고 집중력 있게 유지하세요

노트와 통찰력을 즉시 공유하여 동료들과 손쉽게 협업하세요

모든 과목에 걸쳐 검색 가능하고 분류된 노트를 생성하세요

외부 출처나 참고 자료를 노트 섹션에 직접 연결하세요

🔑 추천 대상: 학습 능력을 향상시키고 강의 노트를 체계적으로 정리하고자 하는 대학생 및 튜터.

🧠 재미있는 사실: 학생 생활 속 AI 활용이 폭발적으로 증가했습니다! 2024년 66%에서 2025년 무려 92%의 학생들이 AI를 사용하고 있습니다.

clickUp으로 모든 과외 세션을 가치 있게 활용하세요*

튜터링 템플릿은 일관되고 효과적이며 흥미로운 학습 경험을 만드는 기반이 됩니다.

ClickUp의 잘 설계된 템플릿을 활용하면 튜터는 수업 플랜을 효율적으로 관리하고, 학생 진행을 정확하게 추적하며, 개별 요구에 맞춰 세션을 구성할 수 있습니다.

이 템플릿들은 행정적 부담을 줄여주어, 진정으로 중요한 일인 학생들의 성장과 성공을 돕는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다.

