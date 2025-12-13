[연도] 최고의 Sendible 대안 및 경쟁사 11선 (무료 및 유료)

수동으로 소셜 미디어 게시물을 게시하거나 스프레드시트로 일정을 관리할 필요가 없어지면 소셜 미디어 관리 생산성이 향상됩니다.

이것이 Sendible 같은 도구가 인기를 끈 이유입니다. 팀이 게시물을 예약하고 콘텐츠를 공동 작업하며 하나의 대시보드에서 여러 소셜 계정을 관리할 수 있도록 지원합니다.

그러나 모든 사용자에게 적합한 것은 아닙니다. G2의 많은 사용자들이 유료 소셜 미디어 게시물 관리 문제와 슈퍼 관리자 설정 부재를 보고하고 있습니다.

그렇다면 Sendible 대안을 탐색할 준비가 되었다면 어떤 옵션이 있을까요?

시도해 볼 만한 최고의 tools를 살펴보겠습니다.

주요 Sendible 대안 서비스 한눈에 보기

다음은 주요 Sendible 대안들의 개요와 각 플랫폼의 비교 분석입니다.

Sendible 대안에서 무엇을 살펴봐야 할까요?

2009년 개빈 해머(Gavin Hammar)가 출시한 Sendible은 에이전시와 브랜드를 위해 설계된 소셜 미디어 관리 tool입니다. 주요 소셜 미디어 네트워크와 연결되며 캠페인 관리를 위한 콘텐츠 달력을 제공합니다.

Sendible 대체 플랫폼을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

AI 기반 달력: 게시물 일정을 관리할 뿐만 아니라 AI를 활용해 콘텐츠 워크플로우를 자동으로 정리해주는 플랫폼을 선택하세요. 최적의 게시 시간을 제안하고, 공백을 강조하며, 소셜 미디어 일정 충돌을 해결하고, 통합된 달력 하나로 마케팅 플랜을 일관되게 유지해줍니다.

원활한 앱 통합: 채팅, 비디오, 문서, 작업, 달력을 하나의 직관적인 인터페이스에서 지원합니다.

통합 검색 및 지식 접근: 소셜 미디어 AI 도구를 통해 연결된 모든 앱과 데이터 소스를 가로질러 검색할 수 있습니다. 소셜 미디어 AI 도구를 통해 연결된 모든 앱과 데이터 소스를 가로질러 검색할 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 워크플로우 및 뷰 : 팀의 작업 방식에 맞춰 상태, 보드, 타임라인 및 자동화를 설정할 수 있습니다.

실시간 협업 도구: 채팅, 공동 편집, 공유 대시보드, 실시간 소셜 미디어 분석을 지원하여 모든 구성원이 동일한 정보를 공유하도록 합니다.

고급 보고: 다중 채널 분석, AI 기반 보고, 수출 옵션을 제공하여 원하는 방식으로 소셜 미디어 성과를 추적할 수 있습니다.

강력한 승인 및 규정 준수 관리: 다단계 승인, 버전 기록, 활동 로그를 제공하여 콘텐츠의 정확성과 브랜드 일관성을 유지합니다.

컨텍스트 AI: 게시물, 브리핑, 채팅 내용을 이해하고 작업 공간 전반에서 추출한 브랜드 정체성에 부합하는 콘텐츠와 답변을 생성하는 컨텍스트 AI

최고의 Sendible 대안

1. ClickUp (소셜 미디어 프로젝트 관리에 최적)

모든 워크플로우를 한곳에 통합하는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간을 경험하세요

여러 개의 분리된 tool로 소셜 미디어를 관리하면 모든 것이 어떻게 연결되는지 파악하기 어려울 수 있습니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인ClickUp은 다양한 도구, 문서, 대화, 워크플로우를 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 콘텐츠 달력과 크리에이티브 자산부터 팀 토론과 분석까지 모든 것이 한곳에 모여 있습니다.

ClickUp 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어가 어떻게 여러분의 업무를 더 쉽게 만들어 주는지 살펴보세요.

ClickUp Brain과 Docs로 콘텐츠 생성 속도를 높여보세요

ClickUp을 통해 문서 내에서 바로 컨텍스트 기반 AI 지원을 이용하세요

내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 소셜 미디어 콘텐츠 생성 과정을 자동화하고 실제 일 기반의 인사이트를 생성합니다. 독립형 챗봇처럼 작동하는 대신, 팀이 계획하고 제작하는 모든 작업의 전체 맥락과 연동됩니다.

마케팅에 AI를 활용하는 방법을 고민 중이라면, 이 비디오가 시작하는 방법과 실행 방안에 대한 힌트를 제공합니다.

콘텐츠 마케팅에서 AI를 활용해 최대 효과를 내는 방법은 다음과 같습니다:

콘텐츠 생성 속도 향상: 게시물 아이디어, 브리프 또는 노트를 작업 공간 내에서 바로 사용 가능한 캡션, 해시태그 또는 스크립트로 전환하세요

크리에이티브 자산 생성: 작업 공간 내에서 직접 이미지를 생성하여 플랜 단계에서 모형, 컨셉 초안 또는 자리 표시자 비주얼을 신속하게 제작하세요.

스마트 리퍼포징: 수동으로 모든 것을 다시 작성하지 않고도 단일 콘텐츠를 다양한 어조나 형식으로 변환하세요.

긴 피드백 루프 요약하기: 긴 댓글 스레드, 수정 노트, 전략 논의를 간결한 요약으로 압축하여 변경 사항을 빠르게 파악하세요.

시장 및 경쟁사 분석: 설문조사, 소셜 피드백 또는 리뷰를 업로드하면 ClickUp Brain이 트렌드, 패턴, 감정 분석 및 실행 가능한 인사이트를 식별하여 콘텐츠 전략 수립에 활용할 수 있도록 지원합니다.

게시물 아이디어와 콘텐츠 초안을 ClickUp Docs에 저장하고 팀원과 실시간으로 공동 편집하세요. 팀 협업 기능 때문에 Google Docs로 전환할 필요가 없습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 문서는 권한 제어 기능을 제공합니다. 예를 들어, 독자에게는 '읽기 전용' 권한을, 검토자에게는 '댓글' 권한을 부여하고, 신뢰할 수 있는 협력자에게는 '편집' 또는 '전체 편집' 권한을 유지하세요.

ClickUp 작업으로 소셜 미디어 워크플로우를 계획하고 할당하세요

ClickUp 작업은 여기서부터 이어받아 소셜 미디어 콘텐츠 워크플로우를 정밀하게 계획할 수 있게 합니다. 캡션 검토, 그래픽 디자인, 비디오 촬영, 스톡 이미지 소싱 등의 작업을 생성할 수 있습니다.

ClickUp의 AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

자동화 및 AI 에이전트가 번거로운 작업을 처리하도록 하세요

ClickUp의 자동화, AI 에이전트, Brain이 반복 작업을 대신 처리합니다.

이는 초안이 준비되면 작업을 할당하고, 디자인이 승인되면 상태를 업데이트하며, 게시물을 적절한 폴더로 이동하거나 검토가 필요한 경우 이해관계자에게 알리는 것을 의미합니다.

ClickUp 자동화를 활용하여 반복적인 소셜 미디어 워크플로우 작업을 자동화하세요

AI 에이전트는 한 단계 더 나아갑니다. 수십 개의 규칙을 쌓아 올리는 대신, 원하는 결과를 에이전트에게 간단히 전달하기만 하면 됩니다. "이 캡션을 검토해줘", "이 작업을 디자인팀으로 전달해줘", "소셜 담당자에게 할당해줘", "수정 완료 시 상태를 업데이트해줘"라고 말하면, 에이전트가 스스로 논리를 처리합니다. 에이전트는 작업, 댓글, 양식, 자산 또는 브리핑에서 맥락을 해석하여 다음 단계를 결정합니다.

Brain을 사용하여 간단한 지시를 내리면, 지능형 에이전트 워크플로우를 생성합니다.

ClickUp의 AI 기반 달력은 콘텐츠 작업과 소셜 미디어 회의를 최적의 시점에 자동으로 스케줄링하여 관리 효율을 높여줍니다. 작업을 특정 날짜로 드래그 앤 드롭할 수 있으며, 외부 달력과 완벽하게 동기화됩니다. 주간 또는 월간 플랜을 한눈에 확인하세요.

모든 회의 후에는 검색 가능한 회의록과 AI가 생성한 요약본을 즉시 받아볼 수 있습니다. 이를 통해 결정 사항과 다음 단계가 몇 초 만에 정리됩니다.

ClickUp 대시보드를 활용하여 운영을 조정하고 최적화하세요

ClickUp 대시보드는 소셜 미디어 워크플로우를 실시간으로 중앙 집중화하여 보여줍니다. 작업량과 상태 추세는 물론 병목 현상과 기한 초과 작업을 추적하세요.

ClickUp 대시보드로 핵심 성과 지표와 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

사전 제작된 템플릿

ClickUp은 1000개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿을 제공하여 정보를 간편하게 적용할 수 있습니다.

예를 들어, ClickUp의 소셜 미디어 템플릿은 소셜 미디어 게시물을 한 곳에서 계획하고 스케줄링할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 플랫폼, 캠페인 또는 상태(초안, 예약됨, 게시됨)별로 게시물을 정리하고, 마감일을 관리하며, 시각적 콘텐츠 달력을 명확하게 유지할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 소셜 미디어 템플릿으로 콘텐츠 아이디어를 체계화하고 협업을 효율화하세요.

또는 효과적인 소셜 미디어 전략을 수립하고 게시물을 미리 예약하려는 경우 ClickUp의 소셜 미디어 게시 일정 템플릿을 사용해 보세요.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능의 범위로 인해 ClickUp은 처음 사용하는 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp은 저희 콘텐츠 및 마케팅 팀 전체가 한 곳에서 체계적으로 업무를 관리할 수 있게 해줍니다. 도구 전환 없이 작업과 마감일, 문서, 댓글, 피드백까지 모든 것을 관리할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 대시보드는 프로젝트 진행 상황을 명확하게 보여주고, 보기(목록, 보드, 캘린더)를 맞춤 설정할 수 있어 각 팀원이 선호하는 방식으로 작업하기 쉽습니다. Slack 및 Google Drive와의 연동도 많은 시간을 절약해 줍니다.

ClickUp은 저희 콘텐츠 및 마케팅 팀 전체가 한 곳에서 체계적으로 업무를 관리할 수 있게 해줍니다. 도구 전환 없이 작업과 마감일, 문서, 댓글, 피드백까지 모든 것을 관리할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 대시보드는 프로젝트 진행 상황을 명확하게 보여주고, 보기(목록, 보드, 달력)를 맞춤 설정할 수 있어 각 팀원이 선호하는 방식으로 작업하기 쉽습니다. Slack 및 Google Drive와의 연동도 많은 시간을 절약해 줍니다.

2. Hootsuite (대규모 다중 채널 소셜 미디어 운영 관리에 최적)

via Hootsuite

Hootsuite는 콘텐츠 플랜, 활동 모니터링, 성과 분석을 지원하는 올인원 소셜 미디어 관리 플랫폼입니다.

여러 이해관계자를 관리할 때 소셜 미디어 스케줄링, 보고, 모니터링, 협업까지 모든 것을 한곳에서 관리하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

플랫폼 내 사전 구축된 대시보드를 통해 경영진에게 분석 결과를 손쉽게 제시할 수 있습니다. 유료 및 자연 검색 채널 전반에 걸친 통합 기능과 캠페인 진행을 위한 승인 흐름을 제공합니다.

Hootsuite는 AI 어시스턴트 OwlyGPT를 제공합니다. 이 소셜 미디어 AI 어시스턴트는 수백만 건의 고성과 게시물과 플랫폼 최고의 실행 방식을 학습하여 브랜드에 맞는 캡션 작성, 게시물 아이디어 생성, 기존 콘텐츠 재활용까지 도와줍니다.

해시태그 제안, 어조 개선, 네트워크별 콘텐츠 맞춤화 기능도 제공합니다. Hootsuite의 작성기에 직접 통합된 이 AI는 스케줄링 워크플로우의 자연스러운 일부가 됩니다.

Hootsuite 주요 기능

컴포저 창에서 직접 Canva 템플릿에 접근하여 게시물을 빠르게 디자인하세요

대량 소셜 미디어 스케줄러를 사용하여 한 번에 최대 350개의 게시물을 예약하세요

보기, 참여도, 클릭 수와 같은 콘텐츠 마케팅 KPI를 모니터링하고 상세한 광고 또는 메시지 보고서를 확인하세요.

Hootsuite의 한도

모바일 앱은 승인 워크플로우 도구나 기타 필수 기능이 부족해 지나치게 단순하게 느껴질 수 있습니다.

Hootsuite 가격 정책

30일 무료 체험판

스탠다드: 사용자당 월 $149

고급: 사용자당 월 399달러

기업: 맞춤형 가격

Hootsuite 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hootsuite에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 말:

저는 핀테크 SaaS 기업의 소셜 계정을 관리하고 있습니다. 모든 것을 한곳에 모아두는 방식이 정말 마음에 듭니다. 하루 종일 링크드인, Twitter, 페이스북에 따로따로 로그인할 필요가 없거든요. 맞춤형 스트림에 모든 게 준비되어 기다리고 있습니다.

저는 핀테크 SaaS 기업의 소셜 계정을 관리하고 있습니다. 모든 것을 한곳에 모아두는 방식이 정말 마음에 듭니다. 하루 종일 링크드인, Twitter, 페이스북에 따로따로 로그인할 필요가 없거든요. 맞춤형 스트림에 모든 게 준비되어 기다리고 있습니다.

3. Buffer (제작자 및 소규모 비즈니스에 최적)

via Buffer

소규모 기업과 개인 제작자를 위해 설계된 버퍼(Buffer)는 여러 계정에 걸쳐 콘텐츠 계획 및 스케줄링을 간편하게 해줍니다. 이 플랫폼은 접근성이 뛰어나고 사용하기 쉬운 모바일 앱을 통해 언제든지 소셜 미디어 게시물 아이디어를 저장할 수 있게 합니다.

몇 분 만에 브랜드 미니 웹사이트처럼 맞춤형 랜딩 페이지를 구축할 수도 있습니다. 링크, 제품 또는 프로모션을 강조하고 팔로워를 원하는 곳으로 유도할 수 있습니다.

Buffer의 주요 기능

Google Drive, Dropbox, Canva 및 기타 소스에서 직접 사진과 비디오를 추가하세요

Buffer의 AI를 활용해 아이디어를 브레인스토밍하고, 초안을 개선하며, 콘텐츠 제안을 생성하세요

플랫폼 내에서 아이디어를 논의하고, 게시물을 다듬으며, 피드백을 남기는 방식으로 실시간으로 손쉽게 협업하세요.

Buffer의 한도

해당 플랫폼은 감정 분석이나 예측 트렌드 감지와 같은 고급 소셜 리스닝 기능을 제공하지 않습니다.

Buffer 가격 정책

Free Forever

에센셜: 월 6달러

팀: 월 $12

Buffer 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 버퍼에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 사용자의 말:

버퍼는 회사 소셜 미디어 계정 운영을 간편하고 체계적으로 만들어줍니다! 플랫폼이 직관적이고 매우 사용자 친화적입니다. 또한 훌륭한 고객 서비스를 제공하며, 진정성 있고 신뢰할 수 있는 느낌을 주며, 소셜 미디어에 관한 훌륭한 팟캐스트도 운영하고 있습니다!

버퍼는 회사 소셜 미디어 계정 운영을 간편하고 체계적으로 만들어줍니다! 플랫폼이 직관적이고 매우 사용자 친화적입니다. 또한 훌륭한 고객 서비스를 제공하며, 진정성 있고 신뢰할 수 있는 느낌을 주며, 소셜 미디어에 관한 훌륭한 팟캐스트도 운영하고 있습니다!

4. Sprout Social (기업 수준의 분석 및 소셜 리스닝에 최적)

via Sprout Social

Sprout Social은 모든 콘텐츠, 메시지, 인사이트를 하나의 간편한 대시보드에 통합하는 소셜 미디어 AI 도구입니다.

연결된 모든 소셜 미디어 플랫폼의 메시지, 댓글, 브랜드 멘션이 하나의 '스마트 수신함'으로 흐릅니다. 수신함에서 즉시 답변하거나 후속 조치가 필요한 팀 회원에게 작업을 할당할 수 있습니다.

이 도구는 포괄적인 분석과 상세한 보고 기능을 제공합니다. 채널별 참여도, 노출 수, 대상 인구 통계, 게시물 성과를 추적한 후, 이러한 인사이트를 PDF 또는 CSV 형식의 보고서로 내보내 클라이언트나 경영진과 공유하세요.

내장된 소셜 리스닝 및 키워드/해시태그 추적 기능을 통해 이 Sendible 대안은 새롭게 떠오르는 트렌드를 파악하고 브랜드 평판을 강화할 기회를 발견하는 데 도움을 줍니다.

Sprout Social 주요 기능

SproutLink을 링크인바이오 솔루션으로 활용하여 웹사이트나 랜딩 페이지로의 트래픽을 증가시키세요

Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google 비즈니스 프로필, Yelp 등 주요 플랫폼의 리뷰를 한 곳에서 추적하고 관리하세요.

모든 프로필이나 네트워크에서 어떤 유형의 메시지에도 맞춤형 모바일 푸시 알림을 설정하여 이동 중에도 최신 정보를 받아보세요.

Sprout Social의 한도

일부 사용자들은 분석 및 보고 기능에 더 많은 맞춤형 설정과 유연성이 부족하다고 멘션합니다.

Sprout Social 가격 정책

30일 무료 체험판

스탠다드: 사용자당 월 199달러

프로페셔널: 사용자당 월 299달러

고급: 사용자당 월 399달러

기업: 맞춤형 가격

Sprout Social 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (5700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sprout Social에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

스프라우트 소셜에서 가장 마음에 드는 점은 사용 편의성과 안정성입니다. 저는 매일 하루 종일 이 플랫폼을 사용하는데, 콘텐츠 스케줄링, 보고서 생성, 고객 비교 작업이 놀라울 정도로 간편합니다. 고객 지원팀과 계정 관리팀의 역량 또한 탁월합니다.

스프라우트 소셜에서 가장 마음에 드는 점은 사용 편의성과 안정성입니다. 저는 매일 하루 종일 이 플랫폼을 사용하는데, 콘텐츠 스케줄링, 보고서 생성, 고객 비교 작업이 놀라울 정도로 간편합니다. 고객 지원팀과 계정 관리팀의 역량 또한 탁월합니다.

5. Zoho Social (Zoho 사용자에게 최적)

via Zoho Social

소셜 미디어 관리 플랫폼 Zoho Social은 전체 흐름을 간소화합니다. 명확한 콘텐츠 달력을 구축하고, 여러 게시물을 지능적으로 예약 및 대기열에 추가하며(관객이 가장 활발한 시간대를 활용할 수도 있음), 여러 소셜 네트워크에 걸쳐 미리보기 및 게시할 수 있습니다.

SmartQ 기능은 팔로워 참여 데이터를 활용해 최적의 게시 시간을 예측하므로, 팔로워가 가장 활발한 시간에 콘텐츠를 게시할 수 있습니다. 맞춤형 역할, 권한 설정, 실시간 게시물 미리보기 등의 기능을 통해 팀원들과 원활하게 협업하고 여러 브랜드를 혼동 없이 관리할 수 있습니다.

CRM, 지원 티켓팅 도구 또는 디자인 도구와 같은 다른 Zoho 제품을 이미 사용 중이라면, Zoho Social은 이들 제품과 원활하게 연동됩니다. 이를 통해 소셜 상호작용을 리드나 지원 티켓에 연결하여 전체 워크플로우를 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

Zoho Social 주요 기능

작성기에 프롬프트를 직접 입력하여 Zia AI 어시스턴트를 활용해 답글과 캡션을 빠르게 초안 작성하세요.

RSS 피드와 zShare 브라우저 확장 프로그램에서 선별된 콘텐츠로 게시 대기열을 구축하세요

전용 탭에서 실시간으로 댓글, 멘션, 메시지를 확인하고 즉시 응답하세요.

Zoho Social의 한도

Zoho Social에서는 동일 계정에 여러 페이지가 연결된 상태를 허용하지 않습니다.

Zoho Social 가격 정책

Free Forever

스탠다드: $10.15/월

프로페셔널: 월 $27.07

프리미엄: 월 $42.85

Zoho Social 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Social에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 사용자의 말:

저는 브랜드의 여러 채널을 관리하기 위해 한동안 Zoho Social을 사용해 왔는데, 솔직히 지금까지 사용해 본 tool 중 가장 편리한 tool 중 하나입니다. 인터페이스가 깔끔하고, 스케줄링이 직관적이며, 참여도 추세를 기반으로 최적의 게시 시간을 추천해주는 점이 정말 마음에 듭니다.

저는 브랜드의 여러 채널을 관리하기 위해 한동안 Zoho Social을 사용해 왔는데, 솔직히 지금까지 사용해 본 tool 중 가장 편리한 tool 중 하나입니다. 인터페이스가 깔끔하고, 스케줄링이 직관적이며, 참여도 추세를 기반으로 최적의 게시 시간을 추천해주는 점이 정말 마음에 듭니다.

손쉬운 콘텐츠 생성 및 스케줄링 : 회의 중에 좋은 게시물 아이디어가 떠올랐나요? : 회의 중에 좋은 게시물 아이디어가 떠올랐나요? 음성 텍스트 입력 기능을 활용해 아이디어를 기록하고 나중에 다듬어 보세요

다양한 AI 모델 접근: Brain MAX 내에서 ChatGPT, Claude 또는 DeepSeek를 활용하여 콘텐츠 생성, 캠페인 기획, 인사이트 도출이 가능합니다. 동시에 Brain MAX는 귀사의 브랜드와 진행 중인 프로젝트를 학습합니다.

6. Agorapulse (소셜 받은 편지함 및 경쟁사 벤치마킹에 최적)

via Agorapulse

강화된 협업 기능이 필요한 팀에게 선호되는 솔루션은 Agorapulse입니다.

이 tool은 통합 소셜 받은 편지함을 제공하여 모든 메시지, 댓글, 멘션, 비공개 메시지 및 댓글 스레드를 한 보기에 모아 커뮤니티 관리와 응답 처리를 훨씬 쉽게 만들어 줍니다.

수신 메시지를 필터링하고, 팀 회원에게 자동 할당하며, 스팸이나 관련 없는 댓글을 삭제하고, 후속 조치를 쉽게 관리할 수 있는 규칙을 설정할 수 있습니다.

'경쟁사 보고서'를 통해 타사 브랜드의 페이스북 페이지나 Instagram 프로필을 추가할 수 있습니다. 이후 팔로워 수, 일정 기간 내 게시물 수, 총 참여도, 게시물당 평균 참여도 등의 데이터를 나란히 비교해 보세요. 이를 통해 자사 소셜 전략 개선 기회를 파악하는 데 도움이 될 것입니다.

Agorapulse 주요 기능

Agorapulse를 HubSpot 또는 Salesforce와 연결하여 소셜 참여를 리드 및 고객 활동과 연결하세요

ROI 대시보드로 소셜 콘텐츠(즉, 좋아요/댓글을 넘어선)의 방문자, 트랜잭션, 수익을 추적하세요.

도달 범위, 참여도, 팔로워 증가, 월별 변화 추적 등 상세한 분석 및 보고 기능을 활용하세요.

Agorapulse의 한도

모든 댓글, 멘션, 메시지를 한 곳에서 관리하는 기능을 제공하지 않습니다.

Agorapulse 가격 정책

30일 무료 체험판

스탠다드: 사용자당 월 99달러

프로페셔널: 사용자당 월 149달러

고급: 사용자당 월 199달러

맞춤형: 맞춤형 가격

Agorapulse 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (960개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (710개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Agorapulse에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

보고 기능은 정말 혁신적이며 Agorapulse에서 제가 가장 좋아하는 부분입니다. 주간 및 월간 분석을 위한 맞춤형 보고서를 생성하고 모든 플랫폼의 메트릭을 통합할 수 있어 경영진에게 명확한 데이터를 쉽게 제시할 수 있습니다.

보고 기능은 정말 혁신적이며 Agorapulse에서 제가 가장 즐겨찾는 부분입니다. 주간 및 월간 분석을 위한 보고서를 맞춤형으로 설정하고 모든 플랫폼의 메트릭을 통합할 수 있어 경영진에게 명확한 데이터를 쉽게 제시할 수 있습니다.

7. Later (시각적 브랜드 및 Instagram 중심 플랜에 최적)

via Later

브랜드가 Instagram, 틱톡, 핀터레스트 같은 소셜 미디어 플랫폼에 의존한다면, Later가 최적의 소셜 미디어 tool입니다.

이 플랫폼은 시각적 콘텐츠 달력을 제공하여 이미지나 비디오를 예약된 슬롯에 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. Later의 게시물 태그 기능은 소셜 미디어 성과를 보다 포괄적으로 이해하는 데 도움을 줍니다. 게시물을 하나씩 분석하는 대신 캠페인, 제품, 형식 또는 전략별로 그룹화하여 채널과 기간별 결과를 볼 수 있습니다.

인플루언서 캠페인을 운영 및 관리 중이라면, Later가 그 과정을 대신 처리해 드립니다.

제작자 발굴부터 작업물 검토, 콘텐츠 수집까지 모든 과정을 스프레드시트나 앱 전환 없이 추적할 수 있습니다.

Later의 주요 기능

Later EdgeAI를 활용해 인사이트 기반의 인플루언서 전략을 수립하세요. 수십억 건의 제작자, 커머스, 문화 신호를 분석하여 적합한 제작자를 추천하고 성과를 예측합니다.

태그, 멘션, 해시태그 검색으로 사용자 생성 콘텐츠를 찾고, Unsplash에서 스톡 사진을 이용하세요.

파일을 그룹화하고 정렬하여 미디어를 체계적으로 관리하세요. 필요한 자산을 빠르게 찾을 수 있습니다.

Later의 한도

해당 플랫폼의 자동화 게시 기능은 Instagram 캐러셀 게시물이나 스토리를 지원하지 않습니다.

Later 가격 정책

14일 무료 체험판

스타터 : 월 25달러

성장 : 월 50달러

Scale: 월 110달러

Later 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (340개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (390개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Later에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

단일 계정을 관리하며 카루셀과 비디오를 많이 게시하고, 게시물에 사람을 태그하고 싶다면 Later를 추천합니다. Link in Bio 기능이 특정 제품이나 페이지로 사용자를 유도하는 데 효과적입니다

단일 계정을 관리하며 카루셀과 비디오를 많이 게시하고, 게시물에 사람을 태그하고 싶다면 Later를 추천합니다. Link in Bio 기능이 특정 제품이나 페이지로 사용자를 유도하는 데 효과적입니다

8. Loomly (내장 협업 기능을 갖춘 달력 중심 워크플로우를 원하는 팀에게 최적)

via Loom

Loomly는 아이디어 구상부터 게시까지 소셜 미디어 플랜을 간소화합니다. 시각적 달력, 콘텐츠 라이브러리, 모든 채널에 걸친 통합 워크플로우를 제공하여 소셜 미디어 활동을 관리할 수 있게 합니다.

팀이나 에이전시를 위해 Loomly는 다중 사용자 지원, 클라이언트/관계자 검토, 비공개 대 공개 댓글, 버전 기록, 승인 흐름을 제공합니다.

콘텐츠 생성 속도를 높이기 위해 비디오 에디터와 재사용 가능한 게시물 템플릿을 제공합니다. 통합 기능을 통해 Canva, Unsplash 또는 Google Drive에서 시각 자료를 가져와 플랫폼 내에서 바로 재구성할 수도 있습니다.

협업 워크플로우, 자동 알림, 게시물 최적화 팁, 명확한 분석 기능 등을 결합하여 게시 프로세스를 처음부터 끝까지 처리합니다.

Loomly의 주요 기능

모든 게시물이 게시되기 전에 적절한 담당자의 검토를 받을 수 있도록 다단계 소셜 미디어 워크플로우를 설정하세요.

이미지, 비디오, 파일을 중앙 라이브러리에 저장하여 모든 자산을 한 곳에서 관리하세요.

승인 및 일정 변경 사항을 실시간으로 확인하려면 Slack 또는 Microsoft Teams에서 즉시 알림을 받으세요.

Loomly의 한도

여러 계정을 관리할 때 Loomly는 워크플로우나 협업 측면에서 다소 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

Loom 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Loomly 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Loomly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

저는 초기(2022년!)부터 Loomly를 사용해 왔으며, 여러 클라이언트가 소셜 미디어 기획에 Loomly를 활용하고 있습니다. 매일 사용하며, 게시물을 미리 예약해 두면 수동으로 올릴 걱정이 없어 정말 큰 도움이 됩니다. 이 소프트웨어를 비즈니스에 도입하는 과정은 간단했으며, 모든 클라이언트가 이메일을 주고받는 번거로움을 줄여주어 사용을 즐기고 있습니다.

저는 초기(2022년!)부터 Loomly를 사용해 왔으며, 여러 클라이언트가 소셜 미디어 플랜에 Loomly를 활용하고 있습니다. 매일 사용하며, 게시물을 미리 예약해 두면 수동으로 올릴 걱정이 없어 정말 큰 도움이 됩니다. 이 소프트웨어를 비즈니스에 도입하는 과정은 간단했으며, 모든 클라이언트가 이메일을 주고받는 번거로움을 줄여주어 사용을 즐기고 있습니다.

9. CoSchedule (통합 달력을 원하는 마케팅 팀에 최적)

via CoSchedule

CoSchedule은 소셜 미디어 사이트와 기타 게시 채널을 통합 관리하려는 마케팅 팀을 위해 설계된 편집 달력입니다. 시작하려면 블로그 글, 소셜 미디어 게시물, 뉴스레터 및 기타 콘텐츠를 결합한 마스터 달력을 구축할 수 있습니다.

콘텐츠 기획 외에도 소셜 미디어 프로젝트 관리 기능을 제공하여 작업을 중앙 집중화합니다. 팀원에게 작업(예: 글쓰기, 편집, 소셜 게시)을 할당하고, 마감일을 설정하며, 진행 상황을 추적하여 마감일을 놓치지 않도록 합니다.

ReQueue 기능은 최고의 성과를 내는 소셜 미디어 게시물을 자동으로 재게시하여 일관성을 유지하고 도달 범위를 극대화합니다. 이 Sendible 대안은 인사이트 대시보드, 소셜 AI 도구, 소셜 받은 편지함 등을 제공하는 마케팅 제품군을 갖추고 있습니다.

CoSchedule 주요 기능

Mia 에디터를 활용하여 이미지, 아이디어 및 소셜 메시지 콘텐츠를 생성하세요

AI 기반 애널리스트가 실행 가능한 권장 사항을 제공하여 성장 가속화를 지원함으로써, 메트릭을 전략적 지침으로 전환하세요.

달력에서 작업을 색상으로 구분하여 우선순위가 높은 항목과 마감일을 빠르게 식별하세요

CoSchedule의 한도

여러 소셜 미디어 플랫폼에 걸친 태그 기능은 다소 어려울 수 있습니다

CoSchedule 가격 정책

무료 달력

소셜 달력: 사용자당 월 29달러

에이전시 달력: 사용자당 월 $69

콘텐츠 달력: 맞춤형 가격

마케팅 제품군: 맞춤형 가격

CoSchedule 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 CoSchedule에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

CoSchedule은 개인 블로거와 팀 모두에게 정말 훌륭한 도구입니다. 콘텐츠를 계획하고 일정을 잡을 수 있으며, 심지어 몇 개월에서 1년 전에 미리 예약할 수도 있습니다. 설정하고 잊어버려도 될 정도로 간편합니다. 사용법도 매우 쉬우며 WordPress 대시보드에서 바로 작동합니다.

CoSchedule은 개인 블로거와 팀 모두에게 정말 훌륭한 tool입니다. 콘텐츠를 계획하고 일정을 잡을 수 있으며, 심지어 몇 개월에서 1년 전에 미리 예약할 수도 있습니다. 설정하고 잊어버려도 될 정도로 간편합니다. 사용법도 매우 쉬우며 WordPress 대시보드에서 바로 작동합니다.

10. SocialBee (카테고리 기반 게시물 관리에 최적)

via SocialBee

SocialBee는 특히 반복적인 콘텐츠와 빈번한 업데이트를 다룰 때 소셜 게시를 효율적이고 체계적으로 만드는 데 중점을 둡니다.

콘텐츠를 블로그 링크, 사례 연구, 프로모션, 상시 게시물 등의 카테고리로 분류하고 게시물을 자동으로 재활용할 수 있습니다.

SocialBee의 소셜 미디어 코파일럿은 업계와 제품에 맞춤화된 전략을 구축하여 한 단계 더 나아갑니다. 간단한 질문 몇 가지를 통해 최적의 소셜 채널을 추천하고 콘텐츠 카테고리를 제안합니다.

SocialBee의 주요 기능

다양한 소셜 미디어 네트워크용 게시물을 한 곳에서 편집하고 AI가 자동으로 조정하도록 하세요

콘텐츠에서 해시태그 컬렉션을 생성하여 게시물을 체계적으로 정리하고 목표에 맞게 타겟팅하세요

시간에 민감한 게시물을 정확한 시간에 게시되도록 예약하여 출시 플랜에 완벽하게 맞추세요

SocialBee의 한도

SocialBee는 게시 후 관리 기능이 부족하여 게시물이 공개된 후 형식이나 태그를 편집하기 어렵습니다.

SocialBee 가격 정책

14일 무료 체험판

Bootstrap: 사용자당 월 $29

Accelerate: 사용자당 월 $49

Pro: 월 99달러 (3명 기준)

SocialBee 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (470개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SocialBee에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

여러 소셜 미디어 플랫폼에 동시에 게시하고 각각을 맞춤형 설정할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 기술에 능숙하지 않은 저 같은 사람도 수많은 교육 비디오를 보지 않고도 쉽게 사용하고 익힐 수 있을 만큼 간단합니다.

여러 소셜 미디어 플랫폼에 동시에 게시하고 각각을 맞춤형 설정할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 기술에 능숙하지 않은 저 같은 사람도 수많은 교육 비디오를 보지 않고도 쉽게 사용하고 익힐 수 있을 만큼 간단합니다.

11. ContentStudio (다중 채널 콘텐츠 발견 및 AI 기반 게시 기능에 최적)

via ContentStudio

콘텐츠스튜디오는 소셜 미디어 전략을 한 곳에서 시각화할 수 있도록 지원하는 멀티채널 인터랙티브 콘텐츠 달력입니다. 한 달 전체의 게시물을 계획하고, 팀의 작업 방식에 따라 달력, 목록 또는 그리드 보기로 전환할 수 있습니다.

또한 다섯 가지 유연한 게시 옵션을 제공합니다: 즉시 게시, 예약 게시, 초안 저장, 콘텐츠 카테고리 활용, 소셜 대기열 이동이 가능합니다. 이후 플랫폼 수준의 분석을 통해 각 게시물의 도달률과 참여도를 추적할 수 있습니다.

생성 속도를 높이기 위해 Instagram 캡션, 트윗, 영감을 주는 명언용 미리 제작된 소셜 미디어 템플릿을 제공합니다. 이후 ContentStudio의 AI 어시스턴트가 최소한의 노력으로 아이디어를 눈길을 끄는 시각적 콘텐츠와 텍스트 콘텐츠로 전환하는 데 도움을 줍니다.

콘텐츠스튜디오 최고의 기능

선호하는 블로그의 RSS 피드를 소셜 채널에 연결하여 콘텐츠를 자동 게시하세요

Flickr, Pixabay, Imgur 또는 Giphy에서 시각 자료를 직접 가져와 게시물 생성 과정을 가속화하세요

소셜 프로필 전반에 걸쳐 연결된 링크를 모니터링하여 명확한 성과 데이터로 캠페인을 개선하세요

콘텐츠스튜디오의 한도

이 플랫폼은 고객층을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 소셜 리스닝 기능이 부족합니다.

콘텐츠스튜디오 가격 정책

14일 무료 체험판

스탠다드: 사용자당 월 $29

고급: 월 69달러 (2명)

에이전시 Unlimited: 월 139달러 (사용자 무제한)

기업: 맞춤형 가격

콘텐츠스튜디오 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (350개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (670개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ContentStudio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

전반적으로 ContentStudio에 매우 만족하고 있습니다. 소셜 미디어 공유, 특히 공유할 적절한 콘텐츠를 찾는 일이 정말 쉬워졌어요! 제 VA와 제가 ContentStudio의 발견 탭에서 공유하는 게시물들은 정말 좋은 반응을 얻고 있으며, 이제 모바일 앱 덕분에 소셜 미디어 팔로워들에게도 빠른 업데이트나 긴급한 소식을 공유할 수 있게 되었습니다.

전반적으로 ContentStudio에 매우 만족하고 있습니다. 소셜 미디어 공유, 특히 공유할 적절한 콘텐츠를 찾는 일이 정말 쉬워졌어요! 제 VA와 제가 ContentStudio의 발견 탭에서 공유하는 게시물들은 정말 좋은 반응을 얻고 있으며, 이제 모바일 앱 덕분에 소셜 미디어 팔로워들에게도 빠른 업데이트나 긴급한 소식을 공유할 수 있게 되었습니다.

ClickUp으로 소셜 미디어 관리를 간소화하세요

“소셜 미디어 관리에 있어서는 ClickUp만큼 강력한 tool은 없습니다. 언제든지 진행 중인 모든 상황을 파악하고 싶다면, ClickUp만큼 깊은 통찰력을 제공하는 tool은 없습니다”.

— 사라 리블리, 카툰 네트워크 소셜 미디어 디렉터

이 블로그에서 소개한 Sendible 대안들은 다양한 유형의 사용 사례에 적용됩니다.

ClickUp은 마케팅 팀을 위해 아이디어, 콘텐츠 달력, 대시보드, 승인 프로세스, AI 지원을 한곳에 통합한 중앙 관리 플랫폼으로 차별화됩니다. 모든 워크플로우가 하나의 통합 hub에서 운영됩니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 직접 사용해 보세요.

자주 묻는 질문

일부 사용자는 더 정교한 분석 및 보고 기능이 필요해 Sendible 대안을 찾습니다. 플랫폼의 분석 기능은 상세한 성과 추적이나 전략적 최적화를 위해 충분히 깊지 않습니다. 가격 정책 역시 사용자들이 다른 옵션을 탐색하는 또 다른 이유입니다. 제작자용 플랜은 월 29달러부터 시작하여 기업 팀용은 월 638달러까지 올라갑니다. 개인 제작자나 소규모 비즈니스에게는 가격이 부담스러울 수 있습니다. 비슷한 기능을 합리적인 가격에 제공하는 다른 Sendible 대안을 고려해 보세요.

Sendible의 최고의 무료 대안을 찾고 있다면 ClickUp이 가장 강력한 옵션 중 하나입니다. 컨텍스트 기반 AI로 구동되는 통합 작업 공간을 제공하여 콘텐츠 워크플로우의 모든 부분을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다. 단일 플랫폼에서 캠페인 계획 수립, 콘텐츠 캘린더 구성, 콘텐츠 제작, 이미지 생성, 작업 관리, 팀 협업, 성과 추적이 가능합니다. ClickUp Brain이 사용자의 워크플로우에 맞춰 모든 요소를 연결해 주므로, 여러 앱이나 AI 모델 간 전환이 필요 없습니다.

Hootsuite는 특정 상황에서 Sendible보다 우수할 수 있으나, 선택은 요구사항에 따라 달라집니다. Hootsuite는 강력한 분석 기능, 폭넓은 연동 범위, 우수한 팀 협업 기능으로 유명합니다. 이는 상세한 보고와 다중 플랫폼 참여에 의존하는 대규모 팀이나 브랜드에 적합합니다. 반면 Sendible은 사용이 간편하며 일상적인 스케줄링과 고객 관리에 효과적입니다. 중소 규모 브랜드와 프리랜서들은 불필요한 복잡성 없이 핵심 기능만 제공하는 Sendible을 선호하는 경우가 많습니다.

에이전시를 운영 중이며 Sendible의 유능한 대안을 원한다면 ClickUp과 Agorapulse가 적합합니다. ClickUp은 소셜 미디어 관리를 넘어섭니다. 도구 전환 없이 캠페인 구성, 자산 저장, 작업 자동화가 가능합니다. 또한 컨텍스트 기반 AI로 콘텐츠 생성 워크플로우를 가속화합니다. 반면 Agorapulse는 메시지와 댓글 통합 소셜 수신함, 승인 워크플로우, 클라이언트 제공용 보고 기능을 제공합니다. 이는 다중 네트워크 관리를 위한 전문 솔루션을 원하는 소셜 미디어 마케팅 에이전시에 이상적입니다.

네, 대부분의 Sendible 대안으로 Instagram을 관리할 수 있으며, 일부는 틱톡도 지원합니다. 다만 틱톡의 API는 한도가 더 크기 때문에, 선택한 tool에 따라 스케줄링이나 직접 게시 같은 기능이 다를 수 있습니다.