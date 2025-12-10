번업 차트 vs 번다운 차트: 차이점은 무엇인가요?

스탠드업 미팅 중 누군가 스프린트가 계획대로 진행 중인지 물었습니다. 당신은 차트를 열고 자신 있게 고개를 끄덕이며 차트 내용을 읽어내려갔죠. 점심 식사 중간에야, 방금 모두에게 거짓말을 했을지도 모른다는 생각이 들었습니다. 네, 이런 일은 누구에게나 일어날 수 있습니다.

번업 차트와 번다운 차트를 혼동하는 실수는 누구도 입 밖에 내지 못할 만큼 많은 스프린트 리뷰를 좌초시켰습니다. 둘은 비슷해 보입니다: 움직이는 선들(물론 단순화해서 말하자면). 하지만 여러분이 승리를 거두고 있는지, 아니면 서서히 침몰하고 있는지에 대해 완전히 다른 이야기를 전합니다.

이 혼란을 완전히 해결해 드리겠습니다. 보너스로 ClickUp이 두 가지 추적을 모두 수월하게 만드는 방법도 보여드리죠. 🤩

번다운 차트란 무엇인가요?

ResearchGate를 통해

번다운 차트는 스프린트나 프로젝트에서 시간이 지남에 따라 남은 일량을 시각적으로 추적하는 도구입니다. 선은 높은 위치에서 시작하여 마감일까지 이상적으로는 0으로 기울어져 내려갑니다.

예를 들어, 팀이 2주 스프린트를 시작합니다.

첫날 차트에는 80포인트가 남아 있음을 표시합니다. 5일차에는 35포인트를 완료했으므로 선이 45로 떨어집니다. 그리고 10일차에는 남은 포인트가 15로 줄어듭니다. 모든 것이 순조롭게 진행된다면, 그 선은 14일차에 0에 도달하고 모두가 축하합니다.

🔍 알고 계셨나요? 스크럼(Scrum)이라는 이름은 1986년 하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review) 에 실린 논문에서 유래했습니다. 이 논문은 혁신적인 팀을 럭비 경기의 스크럼(scrum)에 비유했는데, 빽빽하게 모여 조화를 이루며 하나의 단위로 움직이는 모습을 묘사했습니다.

번다운 차트의 작동 방식

세로축은 애자일 스토리 포인트, 시간 또는 작업 단위로 측정된 잔여 작업량을 나타내며, 가로축은 일 또는 주 단위로 구분된 시간을 나타냅니다.

팀이 일을 완료할수록 선은 아래로 이동합니다. 대부분의 번다운 차트에는 완벽한 진행 속도를 나타내는 이상적인 경로선이 포함됩니다. 실제 진행 선이 이 이상선 위에 위치하면 일정에 뒤처진 것이며, 아래에 있으면 앞서고 있다는 의미입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 45%가 자동화 도입을 고려해본 적이 있지만, 아직 실행에 옮기지 못하고 있습니다. 제한된 시간, 최적의 도구에 대한 불확실성, 압도적인 선택지 같은 요소들은 사람들이 자동화를 향한 첫 단계를 내딛는 것을 주저하게 만들 수 있습니다. ⚒️ ClickUp은 구축이 쉬운 AI 에이전트와 자연어 기반 명령어를 통해 자동화 시작을 간편하게 합니다. 작업 자동 할당부터 AI 생성 프로젝트 요약까지, 학습 곡선 없이도 강력한 자동화를 활용하고 몇 분 만에 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했으며, 수시간의 수작업이 실시간 인사이트로 전환되었습니다.

번다운 차트의 장점

팀들이 계속해서 이 애자일 프로젝트 관리 차트를 선택하는 이유는 다음과 같습니다:

누구나 차트를 한눈에 보고 팀이 제시간에 완료할 수 있을지 즉시 파악할 수 있습니다.

하향 경사는 자연스러운 긴박감을 조성하며 모든 구성원이 남은 작업 완료에 집중하도록 합니다.

이 차트들은 설정하기 쉽고 신규 팀 회원이나 이해관계자에게 최소한의 설명만으로도 이해할 수 있습니다.

시각적 카운트다운 효과는 팀이 스프린트 내내 추진력을 유지하도록 동기를 부여합니다.

매일 업데이트하는 데 몇 초밖에 걸리지 않아 빠르게 움직이는 팀에게 유지 관리 부담이 적습니다.

번다운 차트의 한계점

번다운 차트에는 팀을 오도할 수 있는 맹점이 존재합니다:

스프린트 중간에 범위가 변경되면 선이 다시 위로 튕겨 올라가, 실제로 작업이 추가되었음에도 팀이 진행을 잃은 것처럼 보이게 합니다.

'일정이 지연되고 있다'와 '누군가 백로그에 일을 추가했다'를 구분할 방법이 없습니다.

완료된 작업은 일단 완료되면 보이지 않게 되므로, 팀이 실제로 무엇을 성취했는지 파악할 수 없게 됩니다.

이 차트들은 일 복잡성을 반영하지 않습니다. 다섯 개의 작은 작업을 완료하는 것과 하나의 거대한 기능을 완료하는 것이 동일하게 보입니다.

스프린트 중 팀 속도가 변동할 경우, 해당 차트는 용량 문제인지 작업 추정 문제인지 구분하지 못합니다.

🔍 알고 계셨나요? 우리 뇌는 시각적 단서에 크게 의존합니다. 진행 상황이 시각적으로 표시될 때(차트, 보드, 트래커), 전체 업무량이 변하지 않았더라도 게임 진행과 연결된 동일한 보상 시스템이 활성화됩니다. 따라서 번업 차트와 번다운 차트가 '동기부여가 되는 느낌'을 주는 이유입니다.

번업 차트란 무엇인가요?

ResearchGate를 통해

번업 차트는 완료된 작업과 전체 범위를 시간에 따라 시각화하는 도구입니다. 두 개의 선이 위로 이동하는데, 하나는 완료된 작업을 추적하고 다른 하나는 전체 업무량을 추적합니다.

동일한 스프린트 예시를 살펴보겠습니다. 첫날에는 완료 작업 선이 0, 총 범위 선이 80으로 시작합니다. 5일차에는 완료 작업 선이 35로 상승하는 반면 범위 선은 80으로 유지됩니다.

그런데 일곱째 날, 한 이해관계자가 긴급 작업 20포인트를 추가합니다. 범위 선은 100으로 급상승하지만, 완료 작업 선은 꾸준히 50까지 올라갑니다. 모두가 정확히 무슨 일이 일어났는지 알 수 있습니다: 팀의 작업 속도는 동일하지만, 누군가 목표 지점을 옮겨버린 것입니다.

🚀 ClickUp의 장점: 스프린트에서 주의가 필요한 사항을 파악하지 못하면 팀은 시간을 낭비합니다. 플랫폼 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 진행을 늦추는 소수의 작업을 표면화하여 팀이 전체 보드를 훑어보는 대신 올바른 해결책에 집중할 수 있게 합니다. 작업 공간에 통합되어 있으므로, 여러분의 문서, 작업, 프로젝트 진행 상황 및 업무를 여러분보다 더 잘 파악합니다. ClickUp Brain에 잠재적 장애 요소 및 기한 초과 작업에 대한 작업 공간 업데이트를 요청하세요

📌 예시 프롬프트: 현재 스프린트를 위험에 빠뜨리고 있는 세 가지 작업과 진행을 가장 빠르게 재개할 수 있는 애자일 방법론을 보여주세요.

이번 스프린트에서 발생할 수 있는 지연 사항과 그로 인한 전체 진행 상황의 영향을 간략히 요약해 주세요.

전체 프로젝트 범위와 일치하는 상태를 유지하는 데 방해가 되는 장애 요인을 파악하고, 플랜을 조정하는 방법을 제안하십시오.

번업 차트의 장점

번업 차트가 우위를 점하는 부분은 다음과 같습니다:

완료된 작업량을 범위와 별도로 추적하므로 변경 사항이 상단 라인에서 즉시 상승으로 반영됩니다.

완료된 작업은 상승하는 선으로 계속 표시되어 팀 사기를 높이고 전체적인 진전을 축하하는 데 더 효과적입니다.

이해관계자들은 단일 보기에서 진행 상황과 변화하는 요구사항을 시각화할 수 있어 스프린트 리뷰의 투명성을 높일 수 있습니다.

완료된 작업 선의 기울기를 관찰함으로써 시간에 따른 속도 추세를 추적할 수 있습니다.

이들은 팀 성과와 범위 관리를 분리하여 지연 원인을 파악하기 쉽게 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 사람들은 진행 상황을 'S자 곡선'으로 인식합니다. 초기 일은 느리게 느껴지고, 프로젝트 중간은 빠르게 느껴지며, 마지막은 다시 느리게 느껴집니다. 번업 차트는 번다운 차트보다 이 자연스러운 패턴을 더 명확하게 드러내는 경우가 많습니다.

번업 차트의 한계점

번업 차트 사용에는 다음과 같은 단점이 있습니다:

두 개의 상승하는 선은 해당 형식에 익숙하지 않은 사람들을 혼란스럽게 합니다

팀과 프로젝트 이해관계자들이 이를 자신 있게 읽기 전에 더 많은 사전 설명이 필요합니다.

범위가 안정적인 스프린트의 경우, 상단 라인이 평평하게 유지되므로 추가된 복잡성은 큰 가치를 제공하지 않습니다.

라인 간 간극을 설명해야 하므로 빠른 상태 확인에 더 많은 시간이 소요됩니다

두 선 모두 상승하기 때문에 덜 긴급해 보입니다; 0으로의 극적인 카운트다운이 없기 때문입니다.

번업 차트 vs 번다운 차트: 주요 차이점

프로젝트 관리자들은 번업 차트와 번다운 차트가 비슷해 보이기 때문에 종종 혼동하지만, 일이 프로젝트 라이프사이클을 거치면서 각각 다른 질문에 답을 제공합니다.

워크플로우에 적합한 차트를 선택하는 데 도움이 되는 명확하고 간단한 설명입니다. 👀

기능 번업 차트 번다운 차트 표시 내용 완료된 일이 총 범위 쪽으로 상승하는 완료 선 점차 0으로 감소하는 잔여 일량 목적 진행 상황과 범위를 한 보기에 표시 팀이 일을 얼마나 빠르게 줄여나가고 있는지 보여주세요 범위 가시성 별도의 범위 선으로 범위 변경 사항을 명확하게 표시합니다 범위 변경 사항을 숨겨 추세를 오해하게 할 수 있음 진행 상황 파악 요구사항이 변경되더라도 팀이 완료에 가까워지고 있는지 파악할 수 있도록 지원합니다. 스프린트 타임라인 내에 완료할 수 있을지 팀이 진행 상황을 평가하는 데 도움을 줍니다. 시각적 구조 두 개의 선: 완료된 일과 전체 범위를 나타내는 선 한 줄: 시간에 따른 잔여 일량 가장 적합한 경우 요구사항이 변화할 수 있는 환경에서 일하세요 예측 가능한 업무량을 가진 고정 범위 스프린트 장점 범위 확대(scope creep)와 전체 진행 상황의 명확한 표현 매일 소모율을 추적하는 간단하고 쉬운 방법

스프린트에는 어느 차트가 더 적합할까요?

번다운 차트는 업무량이 시작 시점에 명확히 정의된 고정 범위 프로젝트에 가장 효과적입니다.

간결하고 집중적이며, 추가 데이터로 팀을 압도하지 않으면서 스프린트 계획과 잘 어울립니다. 스프린트의 목표가 짧은 기간 내에 정해진 양의 작업을 완료하는 것이므로, 남은 업무량이 0에 가까워지는 모습을 보는 것은 모두가 목표를 공유하고 진행이 느려질 경우 신속히 조정하는 데 도움이 됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 스크럼이 처음 공식 도입된 1995년 당시 평균 스프린트 기간은 1~4주였습니다. 최대 기간은 한 달이었죠. 오늘날 대부분의 팀은 2주 스프린트를 사용하는데, 짧은 주기가 더 빠른 피드백 루프로 도파민 분비를 촉진하기 때문입니다.

범위가 변경되는 프로젝트에는 어느 차트가 더 적합할까요?

번업 차트는 요구사항이 계속 변경될 때 더 효과적입니다. 완료된 작업과 전체 범위를 별도의 선으로 표시하기 때문입니다. 이를 통해 리더는 프로젝트 전반에 걸친 작업 진행 상황을 투명하게 볼 수 있습니다.

팀이 광범위한 프로젝트 로드맵을 참조할 때, 번업 차트는 진행이 변화하는 목표와 어떻게 비교되는지 더 명확하게 보여줍니다. 이는 범위 확대의 가시성을 즉시 높이고, 가정이 아닌 사실에 기반한 대화를 유지합니다.

🔍 알고 계셨나요? 근로자들은 '심리적 추진력'—진행이 꾸준히 지속되고 있다는 느낌—에서 동기를 얻습니다. 작은 진전조차도 추진력을 만들어내므로, 속도와 누적 작업량을 추적하는 것이 팀이 복잡한 스프린트를 돌파하는 데 도움이 됩니다.

많은 애자일 팀이 두 가지를 모두 사용하는 이유

두 차트를 함께 사용하면 팀이 진행 상황을 종합적이고 정확하게 볼 수 있습니다. 번다운 차트는 단기 속도를 강조하는 반면, 번업 차트는 목표를 향한 장기적 움직임과 범위 변경 가능성을 보여줍니다.

이 두 차트의 조합은 팀이 문제를 조기에 발견하고, 변경 사항의 근본 원인을 파악하며, 이해관계자에게 자신 있게 프로젝트 상태에 대해 전달할 수 있게 하여 프로젝트 추적 능력을 강화합니다.

진행 상황을 추적하는 방식을 이해했다면, 다음 과제는 작업 공간 전체에서 이러한 통찰력의 가시성을 유지하는 것입니다. 바로 여기에 ClickUp이 필요한 이유입니다.

🚀 ClickUp의 장점: 여러 앱, 문서, 티켓, 채팅, 연구 자료에 일이 흩어져 있으면 답변을 찾는 과정이 느려지고 단편화됩니다. 데스크탑 AI 동반자인 ClickUp BrainGPT는 다음을 아우르는 통합 검색 및 추론 기능을 제공합니다: 모든 업무 앱

귀하의 ClickUp 작업 공간

연동 앱

여러 대규모 언어 모델(LLM) (ChatGPT, Claude, Gemini)

웹 검색 Brain MAX에서 ClickUp Talk to Text를 활용해 ClickUp 작업 공간에서 답변을 찾아보세요 빠르게 움직일 때는 ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능이 작업 속도를 4배 높여줍니다. 중요한 인사이트나 요구사항을 말로 입력하기만 하면, 도구가 자동으로 형식을 잡아 작업에 바로 추가할 수 있게 해줍니다.

AI 확산을 방지하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

각 차트 사용 시점 (실제 사례)

팀은 작업 유형, 불확실성 수준, 진행 상황을 얼마나 세밀하게 모니터링해야 하는지에 따라 번업 차트와 애자일 번다운 차트를 번갈아 사용합니다.

각 차트가 가장 효과적인 시나리오를 보여주는 실용적인 사례를 소개합니다. 📈

시나리오 1: 백로그가 고정된 2주 스프린트

팀이 고정된 작업 세트로 2주 스프린트를 시작하며 중간 변경이 예상되지 않습니다. 작업이 적절한 속도로 감소하는지 보여주는 간단한 일일 보기가 필요합니다.

번다운 차트는 남은 작업량이 팀의 진행 상황을 앞서거나 뒤처지는지 보여주기 때문에 적합합니다. 예측 가능한 납품이 핵심인 애자일 스크럼 워크플로우에서 효과적입니다.

시나리오 2: 개발 과정에서 지속적으로 진화하는 제품 기능

새로운 사용자 대상 기능을 구축 중인데, 데모 후마다 이해관계자들이 소규모 개선 사항을 계속 요청합니다. 범위는 며칠마다 조금씩 확대되고, 목표가 계속 바뀌기 때문에 진행이 실제적인지 아니면 단지 느리게 느껴지는 것인지 팀은 명확히 파악할 필요가 있습니다.

이 경우에는 번업 차트가 더 적합합니다. 완료된 작업과 전체 범위를 별도의 선으로 표시하기 때문입니다. 이는 지속적으로 변경되는 상세한 작업 분해 구조 (WBS)를 유지할 때 유용합니다.

🔍 알고 계셨나요? 사람들은 어려운 작업에 소요될 시간을 종종 과대평가합니다 (이를 '임팩트 편향'이라 함). 이로 인해 작업을 미루게 되죠. 하지만 일단 시작하면 예상보다 더 빨리 완료하는 경우가 많습니다. 복잡한 작업을 작은 단위로 나누면 실행률이 높아지는 이유 중 하나가 바로 이것입니다.

시나리오 3: 여러 승인 및 의존성이 있는 분기 단위 프로젝트

팀은 엔지니어링, 디자인, 마케팅, 법무 부서가 참여하는 고객 대상 출시를 준비 중입니다. 각 부서는 자체 타임라인을 따르며, 승인 절차로 인해 특정 작업이 지연될 수 있습니다.

전체 타임라인이 고정되어 있지 않기 때문에 번업 차트는 리더십에게 진행 상황과 변경 사항이 범위에 미치는 영향을 솔직하게 보여줍니다. 이를 통해 특히 팀 간 의존성으로 인해 프로젝트 타임라인이 변경될 때 타임라인이 조정되는 이유를 설명할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 사람들은 가시적인 진전, 심지어 작은 성과라도 볼 때 더 큰 동기를 느낍니다. 이를 목표 경사 효과(Goal-Gradient Effect)라고 합니다. 뇌는 완료에 가까워질수록 노력 속도를 높입니다(바로 이것이 번다운 차트가 효과적인 이유입니다!).

ClickUp으로 번업/번다운 차트 만드는 방법

ClickUp은 통합 AI 작업 공간으로 기능합니다. 즉, 작업, 문서, 업데이트, 스프린트 데이터, 보고 및 AI 지원이 하나의 시스템에 통합되어 도구 확산을 방지합니다.

애자일 도구가 여러분을 어떻게 지원하는지 자세히 살펴보세요. 👇

스프린트 설정을 시작하세요

무료 템플릿 받기 일관된 스프린트 기반을 구축하고, 여러 작업을 추적하며, 완료된 작업과 진행 중 작업을 한눈에 파악할 수 있는 ClickUp 번다운 차트 템플릿을 활용하세요.

ClickUp 번다운 차트 템플릿은 탄탄한 시작점을 제공합니다. 각 KPI를 ClickUp 작업으로 정의하세요. 그런 다음 목표값, 실제값, 진행률, 심지어 이전 기간이나 차이와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하세요. 이렇게 하면 숫자와 그 맥락을 모두 포착할 수 있습니다: 목표 대비 비교, 상승 또는 하락 추세 여부, 그리고 담당 팀을 파악할 수 있습니다.

이 템플릿은 진행 중, 위험 상태, 완료됨, 미시작과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 제공하여 각 KPI의 상태를 정의할 수 있습니다.

예를 들어 결제 업데이트를 위한 12일 스프린트를 진행 중이라고 가정해 보겠습니다. '스프린트 14'를 로드하고, 예상 스토리 포인트 60점을 입력한 후 모든 항목을 의미 있는 상태로 매핑합니다. 둘째 날이 되자 백엔드 엔지니어가 5포인트 스토리 하나를 완료하고, QA가 3포인트 작업 하나를 종료하면 잔여 작업량이 즉시 감소합니다.

Pontica Solutions의 계정 디렉터인 Dayana Mileva의 이야기를 들어보세요:

ClickUp을 통해 우리는 한 발 앞서 나가 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있음에도 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 앞서 나가 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있음에도 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

실제 스프린트 통제실을 구축하세요

플랫폼 내에서 구축되고( ClickUp 템플릿과 통합되어!) ClickUp 대시보드를 사용하면 팀이나 부서 전반의 정보를 시각화하는 맞춤형 허브를 생성할 수 있습니다. 스토리(영업 팀 성과, 마케팅 도달 범위, 운영 효율성, 고객 서비스 메트릭, 직원 관련 KPI 등)에 따라 막대 차트, 선 그래프, 게이지 또는 숫자 타일을 활용할 수 있습니다.

선택한 데이터 소스의 데이터를 반영하는 실시간 시각화를 맞춤형 ClickUp 대시보드로 확인하세요

대시보드는 스프린트 결정을 안내하는 두 차트에 집중할 때 가장 효과적입니다: 진행 속도를 위한 번다운 차트와 범위를 위한 번업 차트입니다.

'스프린트 22 제어판'을 구축한다고 가정해 보세요. 왼쪽에는 스프린트 번다운 카드를, 오른쪽에는 스프린트 번업 카드를 추가합니다. 이 조합을 통해 진행 속도 저하의 근본 원인을 쉽게 파악할 수 있습니다.

작업 진행 속도를 명확하게 파악하려면 ClickUp 대시보드의 스프린트 번다운 카드를 활용하세요

스프린트 중간 지점에 도달하면 대시보드에 다음과 같이 표시됩니다:

번다운 차트의 이상적인 진행선은 27포인트가 완료되었음을 예상합니다

실행률은 18%에 위치합니다

번업 차트에서는 제품팀이 온보딩 마무리 작업 3개를 추가함에 따라 범위 선이 54에서 66으로 점프하는 모습을 보여줍니다.

이 두 차트가 나란히 놓여 있을 때, 속도 문제와는 전혀 다른 이야기를 전합니다. 팀이 느려진 것이 아니라 스프린트가 변경된 것입니다. 이는 명확한 다음 단계를 제시합니다: 비필수 스토리를 제외하고, 비현실적인 진행 속도를 강요하기보다는 새로운 마무리 작업들을 스프린트 23으로 이동시키세요.

진행 속도를 실시간으로 확인하세요

ClickUp 대시보드의 스프린트 번다운 카드로 작업 세부 정보를 상세하게 보세요

스프린트 번다운 카드는 누군가 작업을 이동할 때마다 업데이트됩니다. 이상적인 진행선은 이틀째에 12포인트가 완료되었음을 예상하는데 실제 진행선이 6포인트만 표시된다면, 보드를 확인해 리뷰 단계에 묶여 있는 세 개의 작업을 발견하게 됩니다.

StandUp 회의 중 간단한 알림이 그들을 다시 움직이게 합니다.

💡 전문가 팁: 여러 데이터 소스의 데이터를 가져오는 AI 카드로 KPI 대시보드를 구성하세요. 데이터가 업데이트되면 ClickUp Brain이 트렌드와 이상 현상(예: 스프린트 속도의 급격한 하락 또는 결함 수의 급증)을 강조 표시합니다. 이를 통해 원시 숫자를 수동으로 일일이 검토하는 수고를 덜 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 AI 카드를 구성하여 최근 업데이트에 대한 빠른 스탠드업을 생성하세요

Talk-to-Text 기능과 결합하세요. 업데이트 내용을 음성으로 입력하면 AI 카드가 자동으로 메트릭을 재계산하고 차트(번다운, 번업, 범위 대 속도 등)를 갱신합니다. 다음 스탠드업 회의나 리더십 점검 전에 최신 대시보드를 확보할 수 있습니다.

범위 변경 사항을 지속적으로 공개적으로 관리하세요

스프린트가 제자리걸음을 멈추지 않을 때 번업 차트가 중요해집니다.

ClickUp 대시보드의 스프린트 번업 카드로 범위가 변경되기 전에 이를 파악하여 스프린트가 탈선하는 것을 방지하세요

스프린트 번업 카드는 완료된 작업과 전체 범위를 분리하여 변경 사항이 즉시 반영됩니다. 예를 들어 QA가 10포인트 상당의 접근성 시나리오 4개를 추가하면, 범위 선은 상승하고 진행률 선은 안정적으로 유지되며, 목표가 움직이는 대상임을 즉시 파악할 수 있습니다.

PM 대시보드 생성 방법을 배우려면 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp으로 한 단계 업그레이드하세요

스프린트 차트는 팀이 빠르게 움직이고 변화하는 목표를 관리할 때 일을 더 명확하게 느끼게 합니다.

번다운 차트는 모든 구성원이 당일의 진행 속도에 집중하도록 돕는 반면, 번업 차트는 작업 범위가 어떻게 변화하는지 이해하는 데 유용합니다. 적절한 선택은 프로젝트 주변의 변화 수준에 따라 달라지지만, 두 차트 모두 팀에 더 큰 확신을 주고 예상치 못한 상황을 줄여줍니다.

ClickUp은 모든 작업에 차트에 필요한 데이터가 이미 포함되어 있으므로 별도의 노력 없이 두 가지 뷰를 모두 제공합니다. 진행 상황을 추적하고, 범위 변경을 조기에 파악하며, 우회 없이 스프린트를 운영하세요. 대시보드, 스프린트 카드, ClickUp Brain은 팀이 작업을 진행할 때마다 실시간으로 업데이트되는 제어실로 작업 공간을 바꿔줍니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅