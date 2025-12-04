프로세스 자동화를 위한 최고의 n8n 워크플로우 템플릿

대부분의 팀은 도구가 부족한 것이 아니라, 실제로 함께 작동하는 워크플로우가 부족합니다. 팀이 반복적인 작업과 작업 전환에 허덕이고 있다면, 이제 번거로운 작업을 자동화할 때입니다. 이 가이드에서는 시스템을 효율화하는 최고의 n8n 워크플로우 템플릿을 발견할 수 있습니다. 더 연결되고 통합된 대안을 찾고 계시다면, tools를 따로 붙여 맞출 필요 없이 작업을 수행하는 ClickUp 워크플로우 템플릿을 제공합니다.

팀이 매주 수 시간을 절약하고 확장 가능하며 스트레스 없는 워크플로우를 구축하는 데 도움이 되는 최고의 템플릿을 살펴보겠습니다.

최고의 n8n 워크플로우 템플릿 한눈에 보기

워크플로우 자동화가 팀의 주당 5시간 이상을 절약하는 방법을 알고 싶으신가요? 이 비디오를 시청하세요 ⬇️

n8n 워크플로우 템플릿이란 무엇인가요?

n8n 워크플로우 템플릿은 코드 작성 없이 앱을 연결하고 논리를 실행하는 사전 구축된 자동화 프레임워크입니다. 각 템플릿은 사용자가 트리거, 액션, 조건을 정의하여 다단계 워크플로우를 자동 생성 및 실행할 수 있는 시각적 설계도 역할을 합니다.

이 템플릿들은 워크플로우 자동화 소프트웨어와 유사한 사용자 경험을 제공하지만, 노코드 인터페이스로 구축되었습니다. 이는 부서 간 자동화 확장, 프로세스 가시성 향상, 반복 작업 시간 절약에 이상적입니다.

좋은 n8n 워크플로우 템플릿의 조건은 무엇인가요?

신뢰할 수 있는 n8n 템플릿은 최소한의 설정으로 실제 문제를 해결하는 재사용 가능한 구조를 Teams에 제공합니다.

좋은 템플릿에는 다음이 포함되어야 합니다:

명확한 목적 : 특정 일상 사용 사례를 해결하므로 언제 어디서 사용해야 하는지 즉시 이해할 수 있습니다.

간편한 설정과 최소한의 구성 : API 키, 스프레드시트 ID, 양식 필드 등 몇 가지 입력만 하면 바로 실행 가능합니다.

논리적 흐름 : 워크플로우의 모든 단계가 명확한 경로를 따르도록 보장하며, 노드에 명확한 라벨이 지정되고 조건 및 브랜치 구조가 쉽게 추적 가능하도록 합니다.

오류 처리 : 데이터 누락, 실패한 API 호출, 시간 초과 등의 문제를 예측하고, 워크플로우가 원활하게 실행되도록 대체 단계를 적용합니다.

확장성과 성능: 효율적인 필터링 또는 배치 처리를 통해 소규모 및 대규모 작업량을 모두 처리하며, 지나치게 많은 노드로 시스템을 무겁게 만들지 않습니다.

Free n8n 로드맵 템플릿

아래에는 설정 과정을 건너뛰고 바로 실행에 옮길 수 있도록 미리 준비된 작업 자동화 프레임워크를 제공하는 n8n 워크플로우 템플릿을 준비했습니다.

1. 주간 커피 채팅 템플릿 (Mattermost 버전)

via n8n

주간 커피 채팅 템플릿은 Mattermost 채널의 구성원을 무작위로 그룹화하여 '가상 커피 채팅' 초대장을 발송합니다. 수동 노력 없이 비공식적인 체크인을 예약하여 원격 또는 하이브리드 환경에서 팀 문화를 조성하고자 할 때 적합한 선택입니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

각 그룹에 달력 초대를 보내 커피 채팅을 위한 시간을 확보하도록 하세요

신규 입사자를 기존 팀원과 혼합하여 온보딩 프로세스의 일환으로 진행하세요

정기적인 팀 참여의 기간을 계획하고 매번 그룹을 무작위로 배정하여 다양성을 확보하세요

✅ 이상적인 대상: 자연스러운 협업을 촉진할 tools를 찾는 팀 리더 및 인사 부서

📚 더 알아보기: 엑셀 & ClickUp에서 사용할 수 있는 최고의 무료 프로세스 워크플로우 템플릿

2. Google 드라이브, Google 스프레드시트 및 OpenAI 템플릿을 지원하는 AI 기반 PDF 인보이스 파서

via n8n

재무팀과 비즈니스 운영을 위해 설계된 AI 기반 PDF 인보이스 파서(Google Drive, Google 스프레드시트 및 OpenAI 템플릿 포함)는 Google Drive 폴더에서 새로 추가된 인보이스 PDF를 모니터링하고, OCR 및 AI 추출(구조화된 추출을 위해 GPT-4.1 또는 GPT-4o-mini 활용)을 적용한 후 구조화된 데이터를 Google 스프레드시트로 출력합니다.

이 템플릿은 이제 OpenAI의 비전 모델을 활용한 업데이트된 OCR+LLM 추출을 지원하여 항목별 청구서의 정확도를 향상시킵니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

청구서 번호, 청구서 날짜, 공급업체명, 총 금액, 항목별 내역, 세금 등 주요 청구서 필드를 추출하세요.

추출된 데이터를 Google 스프레드시트 시트에 기록하여 깔끔하고 검색 가능한 청구서 데이터베이스를 구축하세요.

회계 소프트웨어와의 연동, 승인 단계 추가, 알림 설정 또는 오류 처리 브랜치 추가를 통해 워크플로우를 확장하세요.

✅ 이상적인 대상: 백오피스 워크플로우를 자동화하고자 하는 회계 팀 및 중소기업 관리자

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 중요한 세부사항이 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 확장되어 있거나, 별도의 도구에 문서화되어 있어 팀이 업무를 수행하기보다 정보를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하게 만듭니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀원들은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

3. Mistral OCR 및 Gemini를 사용하여 Google 드라이브에서 Google 스프레드시트로 송장 데이터 추출하기

via n8n

Mistral Nemo OCR 및 Gemini 템플릿을 활용한 Google 드라이브에서 스프레드시트로 청구서 데이터 추출 워크플로우는 Google 드라이브 내 지정된 폴더(청구서 PDF 또는 이미지 파일을 저장하는 폴더)를 모니터링합니다. 새 청구서가 생성될 때마다 이 워크플로우는 Mistral OCR을 사용하여 청구서에서 텍스트 콘텐츠를 추출합니다. 이후 Gemini AI가 값을 분석하여 Google 스프레드시트의 새 행으로 추가합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

수동 청구서 데이터 입력을 제거하고 오류를 줄이세요

필요한 열을 선택하면 템플릿이 여러분의 워크플로우에 맞춰 조정됩니다

복잡한 워크플로우 관리를 위해 흐름 조정, 검증 추가, 알림 설정, 통화 변환 등을 활용하세요.

✅ 이상적인 대상: 청구서를 수신하고 처리하는 프리랜서 또는 에이전시

4. n8n 워크플로우 자동 문서화 및 백업

via n8n

N8N 워크플로우 자동 문서화 및 백업 템플릿은 일정 기반으로 실행됩니다. 새로 생성되거나 최근 수정된 워크플로우에 대해 백업을 생성하여 GitHub 같은 버전 관리 저장소에 저장합니다. 또한 메타데이터와 함께 요약본을 생성하여 Notion 데이터베이스에 저장합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

한 번만 설정하면 워크플로우 백업과 문서화를 모두 처리해 드립니다.

수동 내보내기 없이 워크플로우의 버전 관리를 자동화하세요

워크플로우가 수정될 때 사용자/팀에게 알림 전송

✅ 이상적인 대상: 백업 및 버전 기록을 유지하고자 하는 다수의 n8n 워크플로우를 보유한 사용자 또는 팀

📚 더 알아보기: 워크플로우 예시 및 활용 사례

5. n8n API 및 이메일을 통한 주간 워크플로우 분석 보고서

via n8n

n8n API 및 이메일 전송 템플릿을 활용한 주간 워크플로우 분석 보고서는 가장 자주 실패하는 워크플로우나 지나치게 오래 걸리는 워크플로우를 알려줍니다. Gmail과 Outlook 모두에 설정하여 이해관계자의 받은 편지함에 깔끔한 주간 보고서를 제공할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 워크플로우의 실행 데이터를 컨텍스트를 위한 메타데이터와 결합하세요

성공 횟수, 실패 횟수 등과 같은 실행 통계의 HTML 보고서를 받아보세요.

실패 시 트리거되어 알림을 전송하는 병렬 워크플로우를 추가하여 실시간 알림을 받으세요.

✅ 이상적인 대상: 단순하고 코딩 없이 어떤 워크플로우가 안정적으로 실행되는지, 어떤 워크플로우가 자주 실패하는지 추적하려는 소규모 팀

6. GPT-4o-mini, Google 스프레드시트 및 HighLevel CRM을 활용한 자동화된 리드 자격 평가 및 라우팅

via n8n

n8n의 GPT-4o-mini, Google 스프레드시트 및 HighLevel CRM 템플릿을 통해 리드를 효과적으로 분류하고 우선순위를 지정할 수 있습니다. 리드는 자동으로 기록되고, 우선순위가 지정되며, CRM에 입력되고, 담당자에게 할당됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

수동적이고 반복적인 프로세스를 자동화하여 리드 양이 증가할수록 시간을 절약하세요

AI 기반 자격 평가를 활용하여 일관된 점수 기준(Hot/Warm/Cold)을 보장하세요.

AI 프롬프트와 점수화 로직을 구성하여 자격 기준을 비즈니스에 맞게 조정하세요

✅ 이상적인 대상: 수동 리드 평가를 피하고자 하는 중소기업

💡 전문가 팁: 노드 이름을 명확하게 지정하세요! 워크플로우는 라벨만큼이나 이해하기 쉽습니다. "CRM 상태 확인", "결제 완료된 청구서 필터링", "이메일 입력 정리"와 같은 명확한 이름을 사용해 유지 관리와 인수인계 과정을 간편하게 만드세요.

7. AI 기반 사후 영업 통화 자동 제안서 생성기

via n8n

영업 통화 후, AI 기반 사후 영업 통화 자동 제안서 생성기 워크플로우가 통화 노트나 대본을 AI로 분석하여 핵심 요구사항을 도출하고, 잠재 고객에게 보낼 맞춤형 제안서를 생성합니다. 제안서 작성과 형식에 몇 시간을 소비하는 대신, 단 몇 초 만에 완성된 문서를 얻을 수 있습니다.

이 템플릿은 음성 통화 녹음(Whisper v3 또는 Gemini Audio로 전사)도 지원하며, 제안서 초안을 DOCX 파일로 생성할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

문제 요약, 솔루션 분석 등 섹션을 통해 모든 제안서에 일관된 구조를 유지하세요.

AI 모델을 활용하여 클라이언트의 요구사항에 맞춤화된 제안서 초안을 생성하세요.

서비스나 업종에 따라 AI가 생성한 섹션과 이메일 형식을 조정하세요.

✅ 이상적인 대상: 제안서 작성 속도를 높이고 수동적인 카피라이팅 노력을 줄이고자 하는 중소 규모의 영업 팀

💡 전문가 팁: 오류 알림 설정하기 간단한 워크플로우도 만료된 토큰, 변경된 파일 이름 또는 누락된 데이터로 인해 실패할 수 있습니다. 문제가 발생하면 즉시 알림을 보내는 단계를 추가하여 문제가 쌓이지 않도록 하세요.

8. 다중 채널 고객 지원 자동화 제품군

via n8n

n8n의 다중 채널 고객 지원 자동화 제품군은 여러 채널에서 지원 요청을 단일 티켓팅 워크플로우로 통합합니다. 티켓에 태그를 지정하고 헬프데스크 또는 CRM으로 라우팅하여 대화와 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

AI 기반 분류 기능을 활용하여 티켓을 분류하세요: 청구, 기술 지원, 계정 문제, 불만 사항, 기능 요청 등.

긴급하거나 우선순위가 높거나 시간에 민감한 티켓을 적절한 팀이나 지원 담당자에게 에스컬레이션하여 신속하게 처리하세요.

Zendesk, HubSpot, Salesforce 등과 연동하여 기록, 분석 및 장기 추적 기능을 활용하세요.

✅ 이상적인 대상: 매일 적당한 수준의 고객 지원이 예상되는 전자상거래 스토어 또는 SaaS 서비스

n8n의 한도

n8n은 확장 가능한 운영 체계를 구축하거나 플랫폼 간 작업을 자동으로 트리거하려는 팀을 위한 유연한 tool입니다.

그러나 n8n이 때때로 부족한 부분은 다음과 같습니다:

복잡한 설정: 첫 번째 워크플로우 구축에는 수동 노드 구성과 REST API 지식이 필요하여 초보자의 접근성을 제한합니다.

가파른 학습 곡선: n8n은 유연성을 제공하지만, 논리 기반 설정과 노드 계층은 신규 사용자(특히 기술적 배경이 없는 사용자)에게 부담스러울 수 있으며, 튜토리얼이 필요할 수 있습니다.

제한된 통합: 주요 앱, 고급 서비스 또는 틈새 tools를 지원함에도 불구하고, 종종 맞춤형 코드나 외부 인증 정보가 필요합니다.

클라우드 제한 사항: 무료 요금제 및 자체 호스팅 버전은 대규모 팀 간 워크플로우 확장 또는 공유를 위해 추가 설정이 필요합니다.

최소한의 분석 기능: 데이터 분석을 위한 내장 대시보드가 없어 외부 추적 없이 워크플로우 성능을 측정하기 어렵습니다.

보안 구성: 사용자는 암호화와 접근 권한을 수동으로 처리해야 하며, 제대로 구성되지 않을 경우 위험을 초래할 수 있습니다.

대체 n8n 템플릿

1. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿으로 작업, 타임라인, 팀을 연결하는 단일 작업 공간을 통해 프로젝트를 더 빠르게 완료하세요.

구조와 명확성을 바탕으로 복잡한 프로젝트를 더 빠르게 진행하세요. 아이디어부터 실행까지 프로그램과 포트폴리오를 단일 워크플로우로 관리하는 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿을 활용하세요.

스페이스로 부서나 팀을, 폴더로 프로젝트를, 리스트로 단계나 마일스톤을 관리하며 업무를 손쉽게 정리하세요. ClickUp 사용자 지정 필드를 통해 각 작업의 우선순위, 위험도, 예산, 소유자, 마감일 등의 세부 정보를 기록할 수 있습니다.

프로젝트 관리 자동화를 위해 if/then 트리거, 100개 이상의 사전 구축된 템플릿, 그리고 필요에 따라 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 유연성을 제공합니다.

ClickUp 자동화로 수동 작업을 없애세요. 작업 상태가 '완료'로 변경되면 자동으로 다른 리스트로 이동하거나 이해관계자에게 알릴 수 있습니다. 또는 마감일을 놓쳤을 때 우선순위를 '긴급'으로 변경하고 담당자와 프로젝트 관리자에게 알릴 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

상태 변경을 트리거하고, 리더십에 자동화 업데이트를 전송하거나, n8n, Slack, Google 스프레드시트 같은 도구와 연결하여 반복적인 보고 작업을 제거하세요.

프로젝트 관리자, 요청자, 실행 후원자 필드를 통해 명확한 소유권을 지정하여 모든 구성원이 납품 및 승인 담당자를 인지하도록 하십시오.

애자일 보드, 간트 차트 또는 n8n과 같은 자동화 플랫폼과 연동하여 도구와 팀 전반에 걸쳐 작업을 동기화하고, 결과물을 추적하며, 워크플로우를 트리거하세요.

✅ 이상적인 대상: 실시간 가시성이 필요한 다단계 이니셔티브를 관리하는 프로젝트 관리자, PMO 리더 및 크로스-기능 팀

🚀 ClickUp의 장점: AI 기반의 상황 인식형 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업 공간 전반에서 인사이트를 가져와서 워크플로우 속도를 높여줍니다. 문서를 스캔하여 요약본을 생성하고, 작업과 타임라인을 연결하여 우선순위 설정을 돕고, 이메일 제목부터 소셜 미디어용 매력적인 캡션까지 모든 것을 생성합니다.

2. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿으로 작업을 간소화하세요. 모든 팀에 걸쳐 작업을 할당하고, 우선순위를 설정하며, 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp 작업 관리 템플릿은 작업을 쉽게 계획, 할당, 추적할 수 있는 명확하고 맞춤 설정 가능한 시스템을 제공합니다. 마감일, 소유권, 진행 상황 등 다양한 관점에서 작업을 확인하기 위해 ClickUp의 15개 이상의 맞춤형 보기 간 전환이 가능합니다.

우선순위별 목록 보기는 모든 작업을 긴급도에 따라 높은 우선순위부터 낮은 우선순위로 정렬합니다. 부서별 목록 보기는 각 부서의 작업을 담당자, 마감일, 상태, 우선순위, 댓글 등과 함께 표시합니다. 또한 일별, 주별 또는 월별 타임라인에 매핑된 일정을 확인할 수 있는 달력 보기도 제공됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트 내 모든 작업에 기본값 작업 템플릿을 설정하여 새 작업이 자동으로 해당 구조를 갖도록 하세요

작업 내 반복 단계용 체크리스트 템플릿을 생성하고 수동 또는 자동화로 작업에 적용하세요.

대시보드 위젯을 추가하여(아직 설정되지 않은 경우) 총 작업 수, 완료된 작업, 기한 초과 작업 또는 담당자별 작업 수와 같은 작업 메트릭을 추적하세요.

✅ 이상적인 대상: 팀 간 전달물을 계획하고 추적할 수 있는 중앙 집중식 작업 hub가 필요한 프로젝트 관리자

3. ClickUp 프로세스 플로우차트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 플로우 차트 템플릿으로 워크플로우를 명확하게 시각화하세요

ClickUp 프로세스 플로우차트 템플릿은 복잡한 작업을 명확한 단계별 시각 자료로 변환합니다. 협업형 ClickUp 화이트보드를 기반으로 구축되어 각 단계별 담당자 및 책임 소재를 명확히 합니다. 채용, 온보딩, 업무 인수인계, 장기 승인 프로세스 등 구조화된 다단계 작업에 유용한 템플릿입니다.

화이트보드의 각 모양은 작업, 의사 결정 및 프로세스 흐름을 나타내며 화살표는 다음 단계를 표시합니다. 미리 준비된 플로우차트 보기를 제공하지만, 워크플로우에 따라 요소를 드래그하여 순서를 재조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

커넥터를 사용하고, 의사 결정 노트(예: 예/아니오)를 추가하거나, 프로세스가 확장됨에 따라 모양을 복제하세요.

채용, 운영 또는 인사 관리에 반복 가능하고 감사 가능한 워크플로우 구축

피드백이나 문서화를 위해 화이트보드를 즉시 공유하거나 내보내세요

✅ 이상적인 대상: 프로세스의 일관성과 투명성을 유지하기 위해 시각적 명확성에 의존하는 HR 팀, 채용 담당자 및 운영 관리자

📚 함께 읽기: 생산성 극대화를 위한 AI 워크플로우 자동화 활용 가이드

4. ClickUp 프로세스 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 매핑 템플릿으로 비즈니스 워크플로우를 문서화하고 개선하며 최적화하여 명확성과 영향력을 높이세요.

ClickUp 프로세스 매핑 템플릿은 부서 간 프로세스 문서화 및 최적화를 위한 20개 이상의 단계가 하위 작업으로 정의된 즉시 사용 가능한 작업 목록입니다.

매핑할 워크플로우나 프로세스를 결정한 후, ClickUp Docs에 관련된 모든 단계를 기록하세요. 여기서 팀원과 실시간 협업하며 책임과 타임라인을 결정할 수 있습니다. 실행 항목을 ClickUp 작업으로 전환하고 담당자, 우선순위, 마감일을 설정하여 손쉽게 추적하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 역할 할당과 ClickUp 내 의존성 연결을 통해 책임 소재를 추적하고 부서 간 혼란을 해소하세요.

진행률 및 완료율 필드를 활용하여 비효율성을 더 빠르게 파악하고 해결하세요

팀 간 데이터를 연결하여 작업, 문서 및 관련 프로젝트를 연결함으로써 모든 워크플로우에 대한 단일 정보 소스를 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 크로스-기능적 환경에서 워크플로우를 표준화해야 하는 운영 관리자 및 팀 리더

🚀 ClickUp의 장점: 통합 작업 공간에서 워크플로우 자동화가 가장 효과적입니다. ClickUp Brain MAX는 일상적인 단계를 자동화하고, 업데이트를 요약하며, 앱 간 정보를 자동으로 이동시켜 줍니다. 회의록 요약부터 채팅 메시지를 ClickUp 작업으로 변환하는 것까지, 플랫폼 간 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

5. ClickUp 스윔레인 플로우차트 템플릿

무료 템플릿 받기 역할 정의, 책임 매핑, 진행 상황 시각적 추적을 통해 ClickUp 스윔레인 플로우차트 템플릿으로 협업을 간소화하세요

여러 팀이 참여하는 프로세스를 시각화하려면 ClickUp 수영레인 플로우차트 템플릿의 이 대화형 화이트보드 설정을 활용하세요. 이 플로우차트의 각 레인은 개인 또는 팀을 나타내며, 플로우차트 요소는 작업, 결정 또는 단계를 나타냅니다.

정적인 플로우차트와 달리, 이 템플릿은 모든 모양이 ClickUp 작업으로 전환될 수 있는 완전 실행 가능한 템플릿입니다. 사용자 지정 가능한 사용자 지정 필드와 작업 상태를 지원합니다 . 레인은 팀별로 색상 코딩되어 있으며, 선호하는 레이아웃에 따라 수직 또는 수평으로 재배열할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

다양한 유형의 단계(작업, 결정, 시작, 종료)를 나타내기 위해 모양(Box, 결정 다이아몬드, 시작/종료 원)을 사용하세요.

워크플로우가 브랜치되는 지점(예: 승인 vs. 거부, 예/아니오 경로)에는 결정점(다이아몬드)을 사용하세요.

각 작업을 적절한 팀원 또는 부서에 할당하고 필요에 따라 관찰자, 시작 날짜, 마감일 및 우선순위를 추가하세요.

✅ 이상적인 대상: 부서 간 워크플로우를 시각화하고 자동화하며 관리하고자 하는 팀 및 개발자

6. ClickUp 심플 마인드 맵 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 심플 마인드 맵 워크플로우 템플릿으로 흩어진 아이디어를 체계적이고 연결된 워크플로우로 전환하여 더 빠르게 실행하세요.

아이디어를 연결하고 워크플로우를 설계하는 시각적 방법을 제공하는 이 ClickUp 심플 마인드 맵 템플릿으로 더 스마트하게 브레인스토밍하세요. 초기 단계 계획 수립 및 요구사항 수집 세션에 가장 적합합니다.

이 ClickUp 마인드 맵 템플릿은 미리 구성된 뷰와 노드/커넥터로 제공되지만, 필요에 따라 노드를 드래그하여 레이아웃을 재구성하고 브랜치를 재구성할 수 있습니다. 여기서는 협업이 실시간으로 이루어집니다. 팀원들은 마인드 맵을 편집하고, 아이디어를 추가하며, 노드를 작업으로 전환하고, 우선순위를 강조하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 모드에서는 노드가 ClickUp 작업 공간의 실제 작업과 하위 작업을 나타내므로 기존 프로세스를 시각화할 수 있습니다. 빈 모드는 구축 전에 처음부터 시작하여 자유롭게 실험할 수 있는 공간입니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

아이디어, 자동화, 결과물 간의 모든 연결을 하나의 인터랙티브 지도에서 시각화하세요

통합 구축 전에 데이터 흐름을 허용하는 조건부 로직으로 자동화 계획을 추진하세요

팀원을 초대하여 실시간으로 아이디어를 함께 지도하고, 연결을 추가하거나 우선순위를 조정하세요.

✅ 이상적인 대상: 복잡한 아이디어를 정리하고 워크플로우 로직을 테스트해야 하는 제품 관리자 및 마케팅 전략가

7. ClickUp 그래픽 디자인 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 그래픽 디자인 워크플로우 템플릿으로 브리프, 수정, 승인 관리를 손쉽게 처리하며 창의성에 질서를 부여하세요.

ClickUp 그래픽 디자인 워크플로우 템플릿을 통해 디자인 팀은 결과물을 체계적이면서도 유연하게 정리하고 다양한 단계를 거쳐 추적할 수 있는 공간을 확보합니다. 신규 요청, 진행 중인 요청, 고객 목록이라는 세 가지 사전 정의된 목록이 제공됩니다. 들어오는 작업과 진행 중인 작업을 관리하기 위해 원하는 방식으로 작업을 그룹화하고, 정렬하고, 필터링하세요.

칸반 스타일 보드 보기에서는 상태, 담당자, 우선순위, 태그 또는 마감일별로 작업을 그룹화할 수 있습니다. 간트 보기를 통해 프로젝트 일정과 모든 의존성을 시각적 타임라인으로 확인할 수 있습니다.

프로젝트 유형, 채널, 요청된 형식과 같은 사용자 지정 필드를 통해 추가 세부 정보를 정확하게 수집할 수 있습니다. 담당자 필드에는 검토자와 승인자를 추가하여 각 작업의 책임자를 명확히 할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

내부 팀이나 클라이언트로부터 디자인 요청을 수집하려면 그래픽 디자인 요청 양식을 사용하세요.

달력 보기 에서 납품 일정을 한눈에 확인하고 Google 캘린더와 동기화하여 효율적으로 추적하세요.

작업에 모형, 소스 파일, 참조 이미지, 클라이언트 브리프 등 관련 파일을 첨부하여 완벽한 맥락을 제공하세요.

✅ 이상적인 대상: 대량의 디자인 요청이나 클라이언트 결과물을 관리하는 디자인 팀 및 마케팅 부서

8. ClickUp 이메일 마케팅 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 마케팅 워크플로우 템플릿으로 캠페인을 자동화하고 메트릭을 손쉽게 추적하세요.

ClickUp 이메일 마케팅 템플릿은 모든 이메일 캠페인의 지휘 센터 역할을 합니다. 이를 통해 캠페인을 생성하고, 이메일을 예약하며, 성과 분석을 실행하고, 업무량까지 추적할 수 있습니다.

생성한 모든 캠페인 관련 작업은 캠페인 목록에 표시됩니다. 여기에서는 채널 및 대상 고객과 같은 세부 정보와 함께 공개 예정인 모든 콘텐츠를 확인할 수 있습니다. 콘텐츠 달력 보기는 캠페인을 월별로 매핑하며, 색상 코드화된 작업 카드로 진행 상황을 한눈에 쉽게 추적할 수 있습니다.

이메일 결과 추적 테이블은 발송된 모든 캠페인을 각 세그먼트별 주요 참여 메트릭과 함께 목록으로 나열합니다. 콘텐츠 성과에 대한 명확한 이해를 바탕으로 향후 캠페인 계획을 더 쉽게 수립할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

사용자 지정 필드 를 활용하여 세그먼트, 캠페인 링크, 총 클릭 수, 발송된 이메일 수, 클릭률 등의 속성을 관리하세요.

수식을 추가하여 계산 자동화 및 결과 비교를 수행하세요. 참여도 점수, 전환당 비용, 이메일당 수익, 수신 거부, 생성된 리드 수 등을 비교할 수 있습니다.

팀 작업량(Box) 보기로 팀의 작업량 용량과 진행 상황을 모니터링하고 작업량을 효과적으로 균형 잡으세요.

✅ 이상적인 대상: 캠페인 기획을 중앙화하고 성과를 측정할 tool을 찾는 마케팅 팀 및 성장 관리자

🚀 ClickUp Brain 활용 사례: 마케팅 팀을 위해 ClickUp Brain 은 감정 분석을 수행하여 고객이 브랜드와 제품, 캠페인 또는 경쟁사에 대해 어떻게 느끼는지 파악합니다. 이를 통해 인사이트를 활용하거나 가장 우려되는 영역을 표시하여 개선 사항의 우선순위를 정할 수 있습니다.

9. 소프트웨어 개발용 칸반 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 소프트웨어 개발 워크플로우 템플릿으로 개발 팀 효율성을 높이고 스프린트를 시각적으로 관리하세요.

소프트웨어 개발용 ClickUp 칸반 템플릿은 팀이 개발 워크플로우를 체계적으로 관리하고 책임감을 높일 수 있는 방법을 제공합니다.

이 템플릿에는 백로그, 진행 중, 검토, 테스트, 완료, 차단됨 등 소프트웨어 개발의 다양한 단계를 나타내는 사전 정의된 열 세트가 포함되어 있습니다. 팀의 실제 워크플로우에 맞게 이러한 상태를 수정하거나 확장할 수 있습니다.

작업은 카드 형태로 표시되며, 기능 개선, 버그 수정, 프로세스 개선 또는 백로그 항목을 나타낼 수 있습니다. 작업 진행에 따라 카드를 드래그 앤 드롭하여 단계 간에 쉽게 이동시킬 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

제품, QA, 엔지니어링 전반에 걸친 진행 상황 추적을 위한 명확한 시각적 시스템을 공유하세요.

사이클 시간을 모니터링하고 작업 진행 중 (WIP) 한도를 설정하여 출시 지연을 유발하기 전에 장애 요소를 식별하세요.

스프린트 요구사항에 따라 작업의 우선순위를 정하고, 필터를 사용하여 우선순위나 마감일별로 작업을 보십시오.

✅ 이상적인 대상: 칸반 보드를 활용해 일을 시각적으로 관리할 tool을 찾는 소프트웨어 팀

📚 함께 읽기: AI를 활용해 작업을 자동화하는 방법

10. ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 편집 달력을 중앙 집중화하세요

ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿은 전체 콘텐츠 파이프라인을 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 시스템입니다. 이 템플릿에는 웹사이트, 블로그, 소셜, 이메일 등 각 채널별 전용 목록이 포함된 동적 작업 공간이 마련되어 있습니다.

콘텐츠 요청은 수신 요청 목록에서 시작됩니다. 여기서 아이디어를 기록하고 소유자를 지정하며 노력량을 추정할 수 있습니다. 이후 각 항목은 개념, 개발 중, 검토 중, 게시 준비 완료와 같은 단계가 있는 채널별 보드로 이동하여 채널 전반에 걸쳐 콘텐츠 워크플로우를 표준화할 수 있습니다.

협업 작업 공간을 통해 작가, 디자이너, 에디터, 마케터와 실시간으로 함께 작업하세요. 여러 단계가 필요한 콘텐츠 작업에는 하위 작업이나 체크리스트를 활용하고, 자산, 브리프, 가이드라인, 브랜딩 키트 등을 첨부 파일이나 링크로 추가할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

마케팅 규모에 맞춰 확장되는 하나의 공유 작업 공간에서 모든 콘텐츠 요청, 진행 상황 및 승인을 관리하세요.

반복적인 상태 업데이트를 자동화하고, 스프레드시트 없이 캠페인 지출이나 게시 주기를 모니터링하세요.

각 콘텐츠 작업에 목표, 예산, 성과 메트릭을 직접 연결하여 가시성과 보고 기능을 강화하세요.

✅ 이상적인 대상: 다중 채널 달력과 크리에이티브 워크플로우를 관리하는 마케팅 및 콘텐츠 팀

11. ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿으로 제품 출시 속도를 높여보세요

ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿은 조직 전반에 걸쳐 요청을 표준화하여 모든 신규 프로젝트가 정의된 승인 절차를 따르도록 지원합니다.

상태 마커로 작업 진행 상황을 추적하세요. 모든 신규 요청은 '검토 중' 상태로 시작됩니다. 이해관계자가 평가하고 결정을 내리면 결과에 따라 상태를 '승인됨', '거절됨' 또는 '진행 중'으로 변경할 수 있습니다. 승인된 프로젝트 작업은 적절한 팀원에게 할당할 수 있으며, 동일한 작업 공간에서 완료 시점까지 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

목록 보기 를 사용하여 모든 프로젝트 요청을 한눈에 확인하고 영향도, 비용, 상태 등의 세부 정보를 비교하세요.

프로젝트 요청 보기 에서 제출부터 승인, 실행까지 모든 요청의 개요를 시각적으로 한눈에 파악하세요.

승인된 요청을 완료된 프로젝트로 전환하세요: 하위 작업 생성, 마감일 설정, 첨부 파일 추가, 의존성 또는 우선순위 설정 등.

✅ 이상적인 대상: 여러 이해관계자나 부서로부터 프로젝트 아이디어나 업무 요청을 처리하는 프로젝트 관리자

12. ClickUp 이메일 자동화 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 이메일 자동화 템플릿으로 이메일 기능을 통합하여 프로젝트 관리 효율성을 높이세요.

ClickUp 이메일 자동화 템플릿을 사용하면 사전 정의된 조건이나 트리거에 따라 이메일을 발송할 수 있습니다. 100개 이상의 템플릿 중에서 선택하거나 워크플로우에 기반한 맞춤형 규칙을 설정할 수 있습니다.

트리거는 작업 생성, 상태 변경과 같은 프로세스 단계나 '발송일'과 같은 사용자 지정 필드 값이 될 수 있습니다. 이메일 콘텐츠는 ClickUp Docs에 저장되어 작업에 첨부될 수 있으며, 이미지나 브랜드 키트 같은 다른 자산도 함께 첨부할 수 있습니다.

이메일 캠페인을 운영 중이라면, ClickUp 대시보드에서 메트릭을 추적하고 확인하여 성과를 분석하고 향후 이메일 또는 워크플로우를 조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

달력 보기 로 예정된 모든 전송을 시각화하고 중복을 방지하세요

ClickUp 문서 에서 이메일 제목과 본문을 초안 작성하여 팀과 협업하고 즉각적인 피드백을 받으세요

어떤 이메일 유형이 가장 효과적인지 평가하고, 제목 줄을 최적화하며, 세분화를 개선하고, 자동화 논리를 조정하세요.

✅ 이상적인 대상: 수동 작업 없이 시의적절하고 일관된 이메일을 발송해야 하는 모든 분

💡 전문가 팁: 구축하면서 문서화하세요 워크플로우 내부에 각 섹션의 기능을 설명하는 간단한 노트를 추가하세요. 향후 문제 해결이나 업데이트 시점에 미래의 자신과 팀원들이 감사할 것입니다.

13. ClickUp 블로그 관리 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 콘텐츠 팀을 위해 제작된 ClickUp 블로그 관리 워크플로우 템플릿으로 작가, 에디터, 마감일을 한곳에서 조정하세요.

블로그 관리 워크플로우 템플릿은 모든 게시물이 아이디어 구상부터 게시까지 명확한 워크플로우를 통해 이동하는 중앙 집중식 자동화 작업 공간을 제공합니다.

내장된 요청 양식을 통해 새로운 블로그 아이디어를 체계적인 형식으로 수집할 수 있습니다. 각 제출물은 새로운 작업으로 전환됩니다. 승인 후에는 블로그 제목, 저자, 마감일, 필요한 자산, 게시일, 채널 등의 세부 정보와 함께 작가 및 디자이너에게 실행을 할당할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

달력 보기 를 사용하여 게시 날짜를 설정하고 예정된 게시물을 시각화하세요

타임라인 및 간트 보기 로 전환하여 작업 간 의존성과 게시 일정 중복을 확인하세요

작업이 초안에서 검토, 디자인, 일정 설정, 게시 단계로 진행됨에 따라 보드 보기에서 작업 단계를 이동하세요.

✅ 이상적인 대상: 여러 브랜드나 콘텐츠 스트림을 위한 블로그를 발행하는 에이전시 또는 사내 크리에이티브 팀

📚 추천 자료: 산업을 변화시키는 강력한 AI 에이전트 예시

ClickUp으로 시간을 절약하고 더 빠르게 확장하세요

모든 워크플로우는 이를 뒷받침하는 시스템만큼 강력합니다. n8n 워크플로우 템플릿은 tools를 연결하고 수동 작업을 제거함으로써 팀이 자동화를 손쉽게 활용할 수 있게 합니다.

하지만 수동 워크플로우를 자동화된 시스템으로 전환하려면 ClickUp이 필요합니다.

ClickUp의 워크플로우 템플릿은 팀에게 통제력과 추진력의 균형을 제공하여 업무를 지연시키지 않고 함께 성장하는 시스템을 설계할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 마케팅, 엔지니어링, 운영 등 다양한 분야에 즉시 활용 가능한 설정들을 찾아보세요.