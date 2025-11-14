클라이언트 관리를 개선하기 위한 CRM 소프트웨어 선택 방법

CRM이 고객을 이해하고 효과적인 전략을 추적하며 시간이 지남에 따라 더 강력한 관계를 구축하는 데 도움이 된다는 점은 누구나 알고 있습니다. 실제로 마케팅 리더 3명 중 1명 이상이 전환율을 주요 KPI 중 하나로 꼽을 만큼, CRM은 비즈니스 전략에서 전략적 역할을 수행합니다.

하지만 안타깝게도 모든 CRM이 동일하지는 않습니다.

팀, 고객, 그리고 비즈니스 일 방식에 맞는 솔루션을 선택해야 합니다. 많은 사람들이 이 단계를 생략하고 결국 업무를 더 복잡하게 만드는 tools를 사용하게 됩니다.

이 글에서는 성장에 지원하며 일을 간소화하는 CRM 소프트웨어 선택 방법을 단계별로 안내합니다.

기능 템플릿 복잡한 설정 없이 실제 영업 단계, 연락처 관리, 보고에 맞는 깔끔한 시작점을 원하시나요? ClickUp의 CRM 템플릿은 현재는 간편함을 원하지만, 필요에 따라 캠페인 관리, 갱신, CRM 시스템 전반의 업무 인계까지 확장 가능한 비즈니스에 적합합니다.

CRM 소프트웨어란 무엇인가요?

CRM은 비즈니스가 맞춤형이 누구인지, 최근에 어떤 일이 있었는지, 다음에 어떤 조치를 취해야 하는지를 한 곳에서 확인할 수 있는 통합 솔루션이 필요했기 때문에 탄생했습니다.

고객 관계 관리 (CRM) 소프트웨어는 마케팅, 영업 팀, 서비스 전반에 걸친 모든 고객 상호작용을 체계화하는 시스템입니다.

현대적인 CRM 시스템은 마케팅 자동화를 지원하고, 명확한 영업 파이프라인을 추적하며, 다음 최적의 조치를 안내하는 보고 기능을 제공합니다. 이메일, 달력, 회계 소프트웨어 등 기존 tools와 연결되어 중소기업과 성장하는 팀을 위한 신뢰할 수 있는 정보의 원천을 구축합니다. 또한 다음과 같은 기능을 제공합니다:

고객 정보를 중앙 집중화 하여 양식, 이메일, 전화, 채팅에서 수집된 데이터를 단일 프로필로 통합합니다. 이를 통해 영업 팀이나 지원 팀 누구나 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 고객 상호작용을 효과적으로 추적하고 중복 작업을 줄일 수 있습니다.

영업 팀 프로세스를 명확한 파이프라인 단계로 지도하고, 영업 작업을 할당하며, 결과를 기록하여 자신 있게 예측하고 영업 팀 성과를 개선할 수 있도록 지원합니다.

정기적인 후속 조치와 캠페인 관리를 자동화 하고, 시의적절한 메시지를 발송하며, 대상 고객을 세분화하여 마케팅 tools가 영업 팀과 한 단계에 맞춰 일하도록 합니다.

대시보드와 보고를 통해 활동 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 거래가 정체되는 지점, 전환율이 높은 채널, 전체 CRM 플랫폼에서 프로세스를 간소화하는 방법을 파악하세요.

👀 알고 계셨나요? 컴퓨터가 등장하기 훨씬 전, 비즈니스들은 고객 정보를 장부에 기록했으며, 영업사원들은 고객 목록이 늘어남에 따라 인덱스 카드와 롤로덱스 트레이를 휴대했습니다. 1980년대와 1990년대에는 데이터베이스와 영업 tools가 팀이 이름, 노트, 주문을 한곳에 저장하는 데 도움을 주었습니다. 이후 클라우드 앱이 모든 것을 온라인으로 전환하여 팀이 어디서나 실시간으로 업데이트를 공유할 수 있게 되었습니다.

적합한 CRM 선택이 중요한 이유

CRM이 비즈니스 성장에 실제로 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 고민해 왔습니다. 어떤 이들은 CRM이 단순히 클라이언트 데이터베이스라고 말하지만, 실제로는 팀 운영의 중추 역할을 하는 경우가 많습니다.*

레딧의 그 반성은 많은 업계 리더들이 인터뷰와 컨퍼런스에서 말하는 내용을 잘 보여줍니다.

적합한 CRM 소프트웨어는 영업 팀이 일을 우선순위 정하는 방식, 마케팅 자동화가 차기 최적 타깃층을 선정하는 방식, 서비스 팀이 상황별 대응을 수행하는 방식을 결정합니다.

다음 섹션에서는 잘 선택된 플랫폼이 어떻게 차이를 만드는지 살펴보겠습니다.

고객 데이터를 중앙 집중화하여 더 나은 의사 결정 지원

데이터 없이는 그저 의견을 가진 사람일 뿐입니다.

W. 에드워즈 데밍의 말은 모든 현대 비즈니스에 진리입니다.

여러 tools에 흩어진 고객 데이터는 정확성이 부족한 의사결정으로 이어집니다. 신뢰할 수 있는 CRM 전략은 모든 정보를 한곳에 통합하여 각 고객에 대한 단일하고 정확한 시각을 제공합니다.

이러한 명확성을 바탕으로 비즈니스 소유자와 관리자는 패턴을 식별하고 고객 행동을 이해하며, 추측이 아닌 실제 통찰력을 바탕으로 조치를 취할 수 있습니다.

📌 예시: CRM을 사용하는 한 리테일 브랜드는 대부분의 재구매 고객이 특정 추천 캠페인에서 유입된다는 사실을 발견했습니다. 해당 캠페인에 자원을 집중함으로써 전환율을 개선했습니다. 중앙 집중화된 고객 데이터는 시간을 절약하고 팀이 더 빠르고 확신 있는 비즈니스 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

영업 팀과 마케팅의 연계성 향상

👀 알고 계셨나요: 영업 팀의 평균 CRM 사용자 채택률은 72%이며, 평균 투자 수익률은 불과 12개월 이내에 달성됩니다.

이러한 번호는 팀이 CRM 시스템을 진정으로 활용할 때, 그것이 비즈니스 성장에 가장 가치 있는 자산 중 하나로 빠르게 자리 잡는다는 점을 보여줍니다.

일관된 CRM 사용의 가장 큰 장점 중 하나는 영업 팀과 마케팅 사이의 오랜 간극을 해소한다는 점입니다.

통합 CRM 솔루션을 통해 마케터는 어떤 캠페인이 유망 고객을 유치하는지 추적할 수 있으며, 영업 팀은 첫 통화 전 발생한 모든 상호작용을 확인할 수 있습니다.

자동화를 통한 생산성 향상

영업 팀의 약 40%는 여전히 고객 데이터 관리를 위해 스프레드시트와 이메일에만 의존하고 있습니다.

이 수동적인 접근 방식은 모든 것을 느리게 만듭니다.

잘 설계된 CRM 플랫폼은 후속 조치, 약속 알림, 파이프라인 업데이트와 같은 반복 작업을 자동화합니다. 자동화를 통해 잠재 고객이나 고객과의 상호작용을 놓치는 일이 없도록 보장합니다.

📌 예시: 리드가 '제안' 단계로 이동하면 CRM이 자동으로 후속 통화 일정을 잡고 계정 관리자에게 알립니다. 이는 매주 수 시간의 수동 작업을 절약할 뿐만 아니라 팀이 의미 있는 대화를 통해 결과를 창출하는 데 더 집중할 수 있는 시간을 확보해 줍니다.

고객 경험과 유지율을 향상시킵니다

오늘날 고객들은 개인화되고 시기적절하며 세심한 서비스를 기대합니다.

적합한 CRM 시스템은 모든 상호작용을 가시적이고 접근 가능하게 유지함으로써 팀이 이러한 기대를 충족하도록 지원합니다. 영업 대화, 서비스 요청, 갱신 알림 등 어떤 상황에서도 팀원 모두가 전체 맥락을 파악할 수 있습니다.

📌 예시: CRM 자동화를 활용하는 호텔 비즈니스에서는 단골 게스트의 마지막 숙박 시기를 추적하고 선호도를 노트한 후, 다음 방문 전에 따뜻하고 개인화된 메시지를 보낼 수 있습니다. 이러한 세심한 배려는 신뢰와 충성도를 구축하여 고객 유지율을 높이는 결과를 가져옵니다.

보너스: ClickUp Brain이 복잡한 작업을 대신해 드립니다. 현재 영업 파이프라인을 요약하고, 거래가 정체되는 지점을 지적하며, 팀이 실제로 업데이트하는 필드를 목록으로 작성하도록 요청하세요. 이 도구는 여러분의 작업, 문서, 이메일, 댓글을 분석하여 CRM 요구사항으로 전환할 수 있는 패턴을 도출합니다. 핵심 기능 목록, 명확한 필드 지도, 현실적인 자동화 아이디어를 손쉽게 확보할 수 있습니다. 이를 통해 추측을 줄이고 영업 팀과 마케팅팀이 매일 사용할 핵심 기능에 집중할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어 선택 시 고려해야 할 키 요소

적합한 CRM 소프트웨어 선택은 중소기업과 성장 중인 팀에게 매우 실질적인 결과를 가져옵니다.

공급업체를 선정하기 전에 사실과 자체 비즈니스 요구사항을 기반으로 검색을 진행하세요. CRM 시스템 도입 패턴과 장기 운영 시 발생하는 실제 비용을 분석하십시오.

영업 프로세스와 고객 관계 관리에 맞춰 학습 내용을 반영한, 현실적인 체크리스트를 확인하세요:

✅ 이메일, 달력, 계정, 프로젝트 tools와의 통합 깊이를 확인하세요. 데이터의 흐름이 자동으로 이루어지며, 분산되는 것을 방지할 수 있습니다.

✅ 마이그레이션, 교육, 지원, 업그레이드까지 포함된 총 소유권 비용(TCO)을 고려하여 나중에 숨겨진 비용이 발생하지 않도록 하세요.

✅ 실제 사용자의 사용 편의성과 채택률: 영업 팀과 마케터가 실제로 꾸준히 사용할 수 있도록

✅ 원시 고객 정보를 실행 가능한 인사이트로 전환하는 데이터 품질 및 보고 역량

✅ 확장성과 공급업체 로드맵을 통해 비즈니스 요구사항에 맞춰 CRM 솔루션이 진화하도록 지원

CRM 소프트웨어에 얼마를 지불해야 할까요?

CRM의 normal 비용은 얼마인가요? 제가 과다 지불하고 있나요?

CRM의 normal 비용은 얼마인가요? 제가 과다 지불하고 있나요?

이런 질문들은 레딧이나 다른 포럼에서 흔히 볼 수 있습니다.

그건 타당한 질문이며, 명확한 출발점이 있습니다. 주요 플랫폼을 기준으로 플랜은 사용자당 월 15달러부터 300달러 이상까지 범위를 가지며, 모든 기능을 갖춘 플랜은 일반적으로 사용자당 월 60~70달러 정도입니다.

입력 요금제는 평균 20달러 초반대에 머무르는 반면, 중급 및 고급 플랜은 기능과 한도가 확대됨에 따라 가격이 상승합니다.

이러한 기준은 CRM 소프트웨어 선택 방법을 배우고, 비즈니스용 CRM 시스템을 고급 제품군과 비교할 때 유용합니다.

하지만 가격은 고려해야 할 요소 중 하나일 뿐입니다. 적합한 CRM 소프트웨어는 값 실현 시간을 단축하고 숨겨진 비용을 방지해야 합니다. 따라서 설정, 데이터 마이그레이션, 사용자 교육, 지원 등급, 사용량 한도, 필수 통합 등을 포함한 총소유비용 모델을 구축하세요.

많은 구매자는 도입률이 높은 첫 해에 ROI를 검증합니다. 따라서 영업 팀 파이프라인 향상, 활용된 보고 기능, 데이터 입력 및 반복 작업 감소 등을 추적할 수 있는 간단한 플랜을 추가하세요.

필요한 정교함 수준에 따라 고려해 볼 수 있는 사항은 다음과 같습니다:

밴드 기대할 수 있는 내용 검증 기준 입력 수준 핵심 연락처 관리, 기본 파이프라인, 제한된 자동화, 낮은 한도 사용자당 월 약 15~25달러 모든 기능을 갖춘 중소기업용 플랜 마케팅 자동화 기초, 맞춤형 파이프라인, 강화된 보고, 확장된 한도 월 평균 약 60~70달러 고급 및 기업 심화된 자동화, 분석, 거버넌스, 프리미엄 지원, AI 기능, 더 높은 한도 에디션 및 애드온에 따라 일반적으로 사용자당 월 $100~$300 이상

구매 전 빠른 점검 사항:

공급업체의 연간 할인과 월별 청구 방식을 비교하고, 상위 요금제에서 최소 좌석 요구 사항이 있는지 확인하세요.

HubSpot Starter 좌석이나 Salesforce Sales Cloud 에디션 등 고려 중인 특정 제품의 공식 목록 가격을 반드시 확인하세요. 이는 협상의 기준점이 됩니다.

특히 공급업체가 목록 가격 조정을 발표한 경우, 갱신에 영향을 미칠 수 있는 단기 가격 변동이나 에디션 업데이트에 대해 문의하십시오.

모든 크기의 팀을 위한 5가지 인기 CRM 소프트웨어 옵션

수많은 옵션이 존재하는 만큼, 신뢰성, 사용 편의성, 값 측면에서 두각을 나타내는 제품을 알아두는 것이 도움이 됩니다.

현재 가장 인기 있는 협업형 CRM 소프트웨어 솔루션 몇 가지를 살펴보고, 각각이 고려해볼 만한 가치가 있는 이유를 알아보겠습니다.

1. ClickUp

ClickUp CRM을 활용해 첫날부터 필드, 단계, 보고서를 표준화하세요

ClickUp의 다재다능함이 정말 마음에 들고, 우리 팀이 어떤 상황에도 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점이 좋습니다. 단순한 프로젝트 관리 tool이 아니라 우리에게는 완전한 운영 hub입니다! 클라이언트 일부터 CRM까지 모든 것을 관리하며, 다양한 옵션과 내장된 자동화 기능의 유연성을 사랑합니다. 또한 ClickUp이 지속적으로 발전하고 고객의 의견을 경청한다는 점도 정말 좋습니다!

일 분산은 팀을 바쁘게 만들지만 진전은 더뎌집니다. 작업, 업데이트, 결정 사항이 채팅, 이메일, 문서, 스프레드시트에 흩어져 있어 맥락을 파악하려면 항상 한 단계 더 나아가야 합니다.

ClickUp은 일, 작업 AI, 일 컨텍스트를 하나의 통합된 AI 작업 공간으로 끌어와 업무 분산을 해결합니다. 이제 찾느라 허비하는 시간을 줄이고 실행에 집중하세요.

맞춤형 계층으로 고객 데이터를 체계적으로 관리하세요

스페이스, 폴더, 목록을 활용해 리드, 연락처, 계정, 거래를 체계적으로 관리하세요. 각 고객 또는 거래를 작업으로 표현하여 진행 상황과 세부 사항을 손쉽게 추적할 수 있습니다. 작업(예: 연락처와 계정 또는 거래 간 연결)을 연계하여 통합된 데이터베이스를 구축하세요.

전문가 팁: 이메일 ClickApp을 사용해 ClickUp 작업에서 바로 이메일을 보내고 받을 수 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드와 보기로 프로세스를 표준화하세요

ClickUp 사용자 지정 필드로 거래와 프로젝트를 추가하여 항상 필요한 세부 정보가 보기에 나타나도록 하세요

모든 비즈니스는 각기 다르게 운영되지만, 체계적이지 않은 워크플로우는 모든 사람의 속도를 늦춥니다.

클릭업으로 업무 프로세스에 맞춰 작업 공간을 모양으로 만드세요. 거래 크기, 리드 출처, 갱신 날짜 등의 세부 정보를 ClickUp 사용자 지정 필드로 수집할 수 있습니다.

목록, 보드 또는 달력 보기 중에서 선택하여 일의 진행 상황을 다양한 각도에서 확인하세요. 이를 통해 항상 진행 중인 일, 현재 상태, 다음에 주의를 기울여야 할 사항을 파악할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 시간 절약하기

ClickUp 자동화 기능을 통해 고객에 집중하는 동안 알림, 업무 할당, 후속 조치를 처리하세요

수동 업데이트와 끝없는 알림은 시간을 낭비합니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 반복 일을 처리하는 트리거를 생성할 수 있습니다. 작업이 단계를 변경할 때 ClickUp은 적절한 담당자를 자동으로 지정하거나, 후속 조치를 보내거나, 마감일을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

ClickUp Docs에서 브리프, SOW, 노트를 작성하고 해당 작업에 핀해 두세요

이메일, 노트, 결과물이 서로 다른 위치에 존재하면 맥락이 사라집니다. ClickUp Docs가 이를 한곳에 모아줍니다.

팀과 실시간으로 협업하여 문서, wiki, 계약서, 제안서 등을 공동 작성하세요. 에디터는 풍부한 형식, 내장된 Google 스프레드시트, 인라인 주석을 지원합니다. 고객과 단 한 번의 클릭으로 문서를 공유하고, 프로젝트 개요나 SOW(작업 범위 명세서)를 관련 작업과 함께 편리하게 저장하세요.

이제 더 이상 오래된 스레드나 폴더를 뒤질 필요가 없습니다—모든 관련 정보가 필요한 바로 그 자리에 남아 있습니다.

ClickUp 대시보드로 성과를 추적하세요

ClickUp 대시보드로 파이프라인, 프로젝트 현황, 작업량을 실시간으로 추적하세요

명확한 보고 체계가 없다면 프로젝트가 정체되거나 거래가 지연되는 지점을 놓치기 쉽습니다. ClickUp 대시보드는 거래 진행 상황, 프로젝트 상태, 팀 작업량과 같은 키 메트릭에 대한 즉시 가시성을 제공합니다.

실시간 데이터를 통해 병목 현상을 조기에 발견하고, 작업을 신속하게 재배정하며, 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

💡프로 팁: 대시보드에 AI 카드를 추가하면 실시간 보고, 경영진 요약, 파이프라인 상태 점검이 가능해집니다. 수동으로 보고서를 작성할 필요가 없습니다.

추가 혜택: ClickUp Brain은 일 맥락을 포함한 답변을 제공하므로, 여러 탭을 넘나들지 않고도 한 번의 질문으로 필요한 정확한 작업, 문서 또는 메시지를 얻을 수 있습니다. ClickUp Brain MAX는 Gemini, Claude, ChatGPT와 같은 프리미엄 모델을 추가하고, 연결된 앱 전반에 걸친 심층 검색 및 인용이 포함된 웹 검색 결과를 제공하여 흩어진 지식을 명확한 다음 단계로 전환합니다. 회의록은 실행 항목이 포함된 검색 가능한 텍스트로 변환되어 추가 데이터 입력 없이도 보고 기능이 향상됩니다. 필드와 상태가 백그라운드에서 실시간으로 업데이트되므로 리더들은 명확한 영업 팀 성과 보기를 확보합니다. 프라이버시 기능이 작업 공간 내 데이터를 안전하게 관리하므로 민감한 고객 정보가 보호됩니다. ClickUp Talk To Text는 업데이트 내용을 타이핑 속도의 약 4배로 음성 입력할 수 있게 해주며, 텍스트를 다듬고 적절한 링크와 @멘션을 추가합니다.

ClickUp 템플릿으로 몇 분 만에 CRM 설정하기

ClickUp의 CRM 템플릿은 실제 영업 파이프라인에 지도된 즉시 사용 가능한 작업 공간을 제공합니다.

ClickUp의 CRM 템플릿은 실제 영업 파이프라인에 지도된 즉시 사용 가능한 작업 공간을 제공합니다.

기존 tools에 연동하고, 중요한 세부 정보를 포착하며, 흩어진 업데이트를 단일 CRM 시스템으로 통합하세요. 영업 팀과 고객 서비스 팀이 실제로 활용할 수 있는 시스템으로 탈바꿈시키세요.

할당, 우선순위, 마감일을 통해 명확한 파이프라인 단계에서 리드, 거래, 갱신을 추적하세요.

산업 분야, 거래 크기, 마지막 접촉 시점, 건강 점수 등을 위한 사용자 지정 필드로 풍부한 고객 정보를 저장, 필터링 및 세분화하세요.

인계, 후속 조치, 상태 업데이트와 같은 반복 작업을 자동화하여 영업 담당자가 데이터 입력에 소요되는 시간을 줄이고 고객 상호작용에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하세요.

ClickUp 최고의 기능

리드, 연락처, 계정, 거래를 체계적으로 정리하고 동일한 작업 공간에서 배송 관리를 수행하세요.

사용자 지정 필드와 상태로 파이프라인 데이터를 표준화하고, 15개 이상의 ClickUp 뷰로 각 단계별 명확한 가시성을 확보하세요.

노코드 자동화(이메일 자동화 포함)로 업무 인수인계, 후속 조치, 업무 배정, SLA 알림을 자동화하세요.

이메일 클릭앱을 활용해 작업에서 직접 이메일을 보내고 수신함으로써 클라이언트 커뮤니케이션을 중앙 집중화하고, 메시지를 일과 연계된 상태로 유지하세요.

대시보드와 구성 가능한 카드로 파이프라인 상태, 업무량, 프로젝트 KPI를 실시간으로 추적하세요.

ClickUp Brain을 활용해 이메일 초안, 회의 및 토론 요약 등을 생성함으로써 수동 일을 줄이세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 구성 옵션으로 인해 학습 곡선이 예상됩니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

2. Salesforce

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud에서 가장 마음에 드는 점은 영업 관련 모든 요소를 한곳에 통합한다는 것입니다. 리드 및 기회 관리 기능을 통해 전체 영업 주기를 훨씬 쉽게 추적할 수 있으며, 보고 대시보드는 파이프라인 현황을 명확하게 보여줍니다.

Salesforce는 유연성과 깊이 있는 기능으로 두각을 나타냅니다. 팀에게 고급 리드 라우팅, 거래 추적 및 예측 기능을 제공하여 신뢰할 수 있는 영업 파이프라인 구축을 지원합니다.

아인슈타인 AI는 거래 결과를 예측하고 다음 단계를 추천하는 지능형 인사이트를 제공합니다. 동시에 자동화 tools는 승인 및 반복적인 업데이트를 관리하며, Gmail, Slack 및 수백 가지 비즈니스 tools와의 연동으로 워크플로우를 더욱 원활하게 만듭니다.

관리자는 성과와 팀 진행 상황을 강조하는 실시간 대시보드를 통해 모든 구성원이 목표를 공유하도록 지원합니다.

Salesforce 최고의 기능

단일 플랫폼에서 리드, 계정, 기회 관리를 중앙화하고, AI 지원 파이프라인 구축, 예측, 수익 인사이트를 활용하세요.

내장된 영업 팀 자동화 기능을 활용하여 영업 워크플로우를 자동화하고, 리드 라우팅, 후속 조치, 승인 절차, 작업 배정을 효율화하세요.

파이프라인 점검 및 실시간 분석을 통한 예측으로 성과를 추적하고 거래 정확도를 개선하세요.

광범위한 네이티브 통합 및 AppExchange를 통해 이메일, 협업, 전화 통신, 분석 tools를 연결하여 스택을 통합하세요.

팀과 지역 간 복잡한 프로세스에 맞춰 오브젝트, 필드, 보고서 및 대시보드를 맞춤형으로 설정하세요.

Salesforce의 한도

학습 곡선과 설정 복잡성을 예상해야 하며, 고급 자동화 및 보고 기능을 위해서는 관리자의 전문 지식이 필요할 수 있습니다.

사용량과 맞춤형이 증가함에 따라 라이선스 및 애드온 비용이 높아질 수 있음을 플랜하세요.

매우 큰 데이터 세트와 일할 때 가끔 발생하는 성능 저하를 예상하십시오.

Salesforce 가격 정책

스타터 제품군: 25 USD/사용자/월 (월별 또는 연간 결제)

Pro Suite: 100 USD/사용자/월 (연간 청구)

기업: 175 USD/사용자/월 (연간 청구)

무제한: 350 USD/사용자/월 (연간 청구)

Agentforce 1 영업 팀: 550 USD/사용자/월 (연간 청구)

Salesforce 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (24,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (18,700개 이상의 리뷰)

3. HubSpot

HubSpot의 올인원 CRM은 마케팅, 영업 팀, 고객 서비스를 하나의 깔끔한 플랫폼으로 연결합니다. 내장된 마케팅 자동화 tools로 리드를 관리하고, 이메일 후속 조치를 자동화하며, 고객 여정 전체를 추적할 수 있습니다.

콘텐츠 제안 및 예측 점수 같은 AI 기능이 팀의 일 속도와 효율성을 높여줍니다. 대시보드에는 캠페인, 매출, 참여도 관련 실시간 메트릭이 표시되어 리더들이 신속하고 확신 있는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

HubSpot 최고의 기능

연락처, 거래, 작업, 이메일 추적, 회의, 실시간 채팅을 중앙 집중화하세요

Sales Hub 내에서 AI 지원 tools를 활용하여 아웃리치, 예측, 가이드형 판매를 통해 파이프라인과 영업 워크플로우를 생성하세요.

다중 채널 시퀀스, 작업 생성 및 후속 조치를 자동화하세요.

내장된 분석 도구, 대시보드 및 예측 기능을 통해 성과를 추적하여 거래 정확도와 코칭을 개선하세요.

HubSpot의 1,900개 이상의 앱과 기본 제공되는 Gmail/Outlook 연결을 활용하여 통합 워크플로우를 구축하세요.

HubSpot의 한도

사용자들은 고급 설정 및 맞춤형이 어렵다고 느꼈습니다.

일부 고급 기능은 하위 요금제에서 한도가 적용될 수 있으며 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

HubSpot 가격 정책

Free

Sales Hub Starter: 좌석당 월 $15부터 시작

Sales Hub Professional: 좌석당 월 $100부터 시작

Sales Hub Enterprise: 좌석당 월 $150부터 시작

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (13,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,400개 이상의 리뷰)

4. Zoho CRM

via Zoho

Zoho CRM의 가장 큰 장점은 사용이 매우 간편하고 모든 정보를 한곳에 통합 관리할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 리드 관리, 후속 조치, 고객 대화 등을 체계적으로 정리할 수 있어 부담스럽지 않게 업무를 처리할 수 있습니다.

Zoho CRM은 팀이 리드를 추적하고, 연락처를 관리하며, 영업 파이프라인을 모니터링할 수 있도록 돕는 친근하고 유연한 작업 공간을 제공합니다.

이 tool은 후속 조치 및 보고 자동화를 포함하며, Zoho Zia AI는 트렌드를 예측하고 맞춤형 추천을 제공합니다.

이메일, 소셜 미디어, 전화 시스템을 연결하여 모든 고객 상호작용을 한곳에서 관리할 수 있습니다. Desk 및 Books와 같은 다른 Zoho tools와의 연동은 복잡함 없이 체계적인 시스템을 원하는 중소기업에 이상적인 통합 솔루션을 제공합니다.

Zoho CRM 최고의 기능

구성 가능한 모듈, 보기, 대시보드로 리드, 연락처, 계정, 거래를 중앙 집중화하여 업무 프로세스에 맞춰 조정하세요.

후속 조치, 업무 배정, 승인 절차 및 다중 채널 커뮤니케이션 주기를 자동화하여 영업 담당자가 수동 업데이트에 소요하는 시간을 줄이세요.

코드 부담 없이 복잡한 영업 단계를 반영하도록 레이아웃, 필드, 워크플로우(블루프린트 및 Canva 포함)를 맞춤형으로 설정하세요.

이메일, 전화 시스템 및 500개 이상의 앱(마켓플레이스)을 통합하여 대화와 데이터를 하나의 기록 시스템에 보관하세요.

Zia AI 인사이트, 이상 탐지 및 점수를 활용하여 매출을 예측하고 일 우선순위를 정해 파이프라인 정확도를 향상시키세요.

Zoho CRM의 한도

리뷰어들은 고급 설정 및 온보딩에 학습 곡선이 있다고 노트했습니다.

일부 기능은 플랜 업그레이드가 필요합니다

대규모 또는 맞춤형 작업 공간에서는 가끔 UI/성능 관련 불편함을 경험할 수 있습니다.

Zoho CRM 가격 정책

Free: 최대 3명의 사용자에 대해

표준: 사용자당 월 20달러

프로페셔널: 사용자당 월 35달러

기업: 사용자당 월 50달러

얼티밋: 사용자당 월 $65

Zoho CRM 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (2,807개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (6,943개 리뷰)

5. Pipedrive

via Pipedrive

파이프드라이브는 명확성에 중점을 둡니다: 팀이 영업 파이프라인을 시각화하고 다음 단계에 집중할 수 있도록 지원합니다.

자동화 기능은 작업을 할당하고 후속 조치를 자동으로 전송하여 수동 일을 제거합니다. 스마트 인사이트는 주의가 필요한 거래를 강조 표시하며, 보고 tools를 통해 전환율과 팀 성과를 쉽게 측정할 수 있습니다.

또한 Google Workspace, Zoom 및 마케팅 tools와 원활하게 연동되어 영업 팀이 탭 전환에 소요되는 시간을 줄이고 영업 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

파이프드라이브 최고의 기능

활동 기반 영업, 다중 파이프라인, 모바일 CRM을 통해 거래를 시각화하고 영업 사원이 다음 실행 항목에 집중할 수 있도록 지원하세요.

작업 자동화, webhook, 오픈 API를 통해 반복 작업을 자동화하여 업데이트, 인수인계, 로그 기록이 백그라운드에서 자동으로 처리되도록 하세요.

인사이트와 맞춤형 보고서를 통해 팀 및 단계별 예측 및 패턴 탐지를 위한 성과 보고서를 작성하세요.

Google, QuickBooks, Slack, Zoom 등 500개 이상의 마켓플레이스 앱을 통해 스택을 통합하세요.

AI 어시스턴트, AI 이메일 작성/요약하다 도구, 실시간 AI 보고 기능을 활용해 잠재 고객 발굴 및 리뷰 속도를 높여 영업 활동을 가속화하세요.

파이프드라이브의 한도

일부 사용자는 맞춤형 보고서에서 한도 필터나 유연성을 지적합니다.

고급 기능은 상위 플랜이 필요하며, 소규모 팀에게는 비용 부담이 클 수 있습니다

파이프드라이브 가격 정책

라이트: 좌석당 월 19 USD

성장: 좌석당 월 34 USD

프리미엄: 좌석당 월 64 USD

최상위: 좌석당 월 89 USD

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2,800개 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,030개 이상의 리뷰)

보너스: ClickUp에서 AI 에이전트를 설정하여 리드 자격 평가, 후속 조치 알림, 상태 업데이트 등 반복적인 CRM 워크플로를 자동화하세요.

다양한 비즈니스 요구에 맞는 CRM 소프트웨어

오늘날 CRM 시스템에 대한 기대는 몇 년 전과는 매우 다르게 보입니다.

CRM 소프트웨어를 선택할 때, 소규모 스타트업에 적합한 솔루션이 대형 에이전시나 기업에 항상 맞지는 않습니다. 각 성장 단계별 CRM 요구사항 변화와 비즈니스에 따른 우선순위 설정 방법을 함께 살펴보겠습니다.

스타트업 및 중소기업: 경제성, 단순성, 사용 편의성

시작 단계에서는 모든 결정이 중요합니다.

맞춤형 고객을 추적하고, 팔로워를 관리하며, 모든 연락처 정보를 한곳에 저장하면서도 부담스럽지 않은 솔루션을 원하실 것입니다.

대부분의 중소기업은 간단한 대시보드, 모바일 접근성, 그리고 배경에서 조용히 사소한 업무를 처리하는 기본적인 자동화 기능을 제공하는 tools를 사용할 때 가장 효과적입니다.

📖 함께 읽기: 비즈니스를 관리하는 CRM 전략

성장하는 중소기업: 확장성, 자동화, 보고 기능

비즈니스가 성장함에 따라 업무는 자연스럽게 복잡해집니다. 더 많은 잠재고객, 더 많은 대화, 그리고 분석해야 할 더 많은 데이터가 생깁니다. 바로 이 단계에서 CRM이 여러분이 앞서 나갈 수 있도록 도와야 합니다.

필요한 것은 알림 자동화, 파이프라인 체계화, 효과적인 전략과 실패 요인을 명확히 보여주는 tool입니다.

📖 함께 읽기: 영업 팀 지원 콘텐츠 제작 방법

기업: 고급 기능, 심층 통합, AI 기반 인사이트

대규모 조직은 복잡한 구조를 지니고 있으며, 바로 그 점에서 강력하고 더 연결된 CRM이 필수적입니다.

강력한 CRM은 고객 행동 패턴을 파악하고, 영업 팀을 예측하며, 기회에 더 빠르게 대응하는 데 도움을 줍니다. 또한 데이터를 안전하게 보호하고 체계적으로 관리합니다.

에이전시 및 서비스 제공업체: 프로젝트 + CRM 하이브리드

에이전시에게 관계와 성과는 서로 밀접하게 연결되어 있습니다.

프로젝트와 일할 수 있는 CRM은 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있게 합니다. 클라이언트 커뮤니케이션, 프로젝트 업데이트, 작업을 함께 추적하여 팀 모두가 다음 단계를 항상 파악할 수 있습니다.

지역 약국을 위한 마케팅 대행사인 Pharmacy Mentor는 ClickUp을 핵심 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼으로 채택했습니다. 이를 통해 팀 생산성을 두 배로 높이고 응답률을 20%에서 80%로 향상시켰습니다.

ClickUp은 우리 비즈니스의 생산성을 크게 향상시켰습니다—시간을 절약하고, 불필요한 회의 필요성을 줄이며, 직원과 클라이언트 만족도를 크게 높였습니다.

이 테이블은 비즈니스 유형에 따라 고려해야 할 CRM 기능을 요약합니다:

비즈니스 유형 가장 중요한 요소 주요 고려 사항 예시 스타트업 및 중소기업 간결성과 사용 편의성 연락처 및 클라이언트 관리 , 빠른 설정, 모바일 접근성 Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM 성장 중인 중소기업 조직 및 성장 자동화, 보고, 팀 협업 Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot 기업 통찰력과 통제력 데이터 통합, 영업 팀 예측, 보안 접근 Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp 에이전시 및 서비스 제공업체 조정과 명확성 프로젝트 추적, 클라이언트 포털, 통합 작업 관리 ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

스튜어트 골드가 ClickUp CRM 사용법을 보여주는 비디오입니다:

CRM 선택 시 피해야 할 흔한 실수들

깔끔한 영업 파이프라인과 향상된 가시성만 원한다면 성급한 결정을 내리기 쉽습니다. 다음 분기와 내년에도 팀의 성과를 위해 조금만 속도를 늦추세요.

지금 당장 실행 가능한 명확한 해결책과 함께 주의해야 할 사항을 확인하세요.

기능만 보고 선택하고 사용 편의성을 간과하면 도입률이 낮아집니다. 따라서 체험판 기간 동안 실제 사용자에게 좌석을 넘기고 일상 작업을 얼마나 빠르게 완료하는지 평가하세요.

라이선스 비용 외의 총비용을 간과하면 CRM 구현 , 데이터 마이그레이션, 교육, 지원 등급, 애드온 등에 대한 지출이 숨겨집니다. 따라서 구매 전 12~24개월의 총소유비용(TCO)을 모델링하세요.

데이터 마이그레이션 위험을 과소평가하면 기록 손상과 규정 준수 문제가 발생하므로, 전환 전에 자동화 매핑, 필드 검증 및 감사 플랜을 수립하십시오.

통합 플랜을 생략하면 고객 데이터가 사일로에 갇히게 됩니다. 따라서 CRM이 이메일, 캘린더, 마케팅 tools, 재무 시스템과 어떻게 연결되는지 확인하고 실제 워크플로우를 종단 간 테스트하십시오.

파일럿 운영과 명확한 ROI 메트릭 없이 출시하면 실망스러운 결과를 초래할 수 있으므로, 성공 메트릭을 정의한 시간 제한 체험판을 진행하고 전후 결과를 비교하세요.

이 비디오를 시청하여 AI를 활용해 영업 팀 프로세스를 더 효율적으로 만드는 방법을 알아보세요:

적합한 CRM 선택을 위한 보너스 팁

팀과 일하고 사용자와 대화하며 얻은 몇 가지 추가 팁을 소개합니다.

이런 사소한 변화가 종종 큰 차이를 만듭니다. 특히 클라우드 기반 CRM 소프트웨어를 평가하고 어떤 CRM 시스템이 적합한지 결정할 때 더욱 그렇습니다.

✅ 공급업체를 비교하기 전에 반드시 필요한 워크플로우로부터 시작하세요—이것들이 제대로 일하지 않으면 다른 건 중요하지 않습니다

✅ 실제 사용자와 실제 데이터를 사용해 시범 운영할 수 있도록 샌드박스 또는 스테이징 환경을 요청하세요.

✅ 모바일 앱을 미리 확인하세요—영업 사원이 필드에서 활동한다면, 취약한 모바일 인터페이스는 사용률 저하의 원인이 됩니다

✅ 유사한 비즈니스 크거나 업종의 CRM 공급업체 고객과 대화하고 개선할 점을 물어보세요

✅ 계약서에 온보딩 또는 추가 교육 협상 조항을 포함시키세요—공급업체는 종종 원가 또는 무료로 이를 포함할 여지가 있습니다.

✅ 도입 후 30~60일 동안 사용자 활용도를 모니터링하고 피드백 세션을 통해 문제를 즉시 해결하세요.

✅ 데이터 보존 및 백업 플랜을 수립하여, 향후 마이그레이션 시에도 고객 정보가 안전하게 이동 가능하도록 하세요.

전문가 팁: 선택한 CRM tool에 팀의 시간과 노력을 절약해 줄 AI 기능이 포함되어 있는지 확인하세요. 예시: ClickUp에 통합된 AI를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 거래, 계정 또는 고객 상호작용에 대한 요약 정보를 즉시 생성하세요.

이메일 또는 CRM 노트에 대해 작성, 편집 및 맞춤 설정하여 외부 연락 및 후속 조치를 더 빠르고 일관성 있게 수행하세요.

AI 필드를 활용해 수동 데이터 입력을 줄이세요. AI 필드는 다음 단계, 작업 진행 상황, 거래 값 등의 데이터를 자동으로 채우거나 요약합니다.

팀을 위한 일일 또는 주간 CRM 활동 요약 보고서를 자동 생성하여 모든 구성원이 최신 정보를 파악할 수 있도록 지원합니다.

CRM 노트, 이메일 또는 고객 커뮤니케이션을 즉시 번역하여 글로벌 팀과 클라이언트를 지원하세요

AI 노트테이커를 활용해 회의 노트를 자동으로 캡처, 필사 및 요약하여 영업 팀이나 클라이언트 회의에서 중요한 세부 사항을 팀이 놓치지 않도록 하세요. ClickUp AI는 팀이 중요한 세부 사항을 절대 놓치지 않도록 보장합니다

ClickUp으로 보고를 더 효과적으로 작성하세요

솔직한 결론은 이렇습니다. 대부분의 tools은 연락처를 저장하고 알림을 보낼 수 있습니다. ClickUp은 일의 산만함이 발생하지 않도록 전체 프로세스를 관리하는 데 도움을 줍니다.

바쁜 팀을 위한 ClickUp의 장점. 작업 전환을 줄이고, 반복 작업을 깔끔한 자동화로 대체하며, 흩어진 업데이트를 명확하고 신뢰할 수 있는 보고서로 통합합니다. 현재 프로세스에 맞는 작업 공간을 제공하며, 내일 다시 구축할 필요 없이 확장 가능합니다.

소규모 비즈니스라면 팀이 실제로 사용할 수 있는 간편함을 얻습니다. 성장 중인 비즈니스라면 추진력을 유지할 수 있는 가이드라인과 가시성을 확보합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 차이를 경험해 보세요!

자주 묻는 질문

고객 관계 관리가 처음이라면 ClickUp이나 Freshsales 같은 tools가 시작하기 가장 쉬운 선택지입니다. 직관적인 인터페이스와 간단한 대시보드를 제공하여 가파른 학습 곡선 없이 고객 데이터와 상호작용을 관리할 수 있도록 도와줍니다.

대부분의 CRM 소프트웨어는 기능과 비즈니스 크기별로 사용자당 월 15달러에서 80달러 사이의 비용이 듭니다. 소규모 기업은 저렴한 요금제나 무료 체험판으로 시작할 수 있으며, 대규모 팀은 자동화, 연동 기능, 분석 tools가 포함된 고급 CRM 솔루션이 필요할 수 있습니다.

네, 대부분의 현대적 CRM 플랫폼은 ClickUp, Asana, Trello 같은 프로젝트 관리 tools와 쉽게 연결됩니다. 이를 통해 팀은 진행 중인 프로젝트와 함께 고객 상호작용을 추적할 수 있어 비즈니스 프로세스 전반에 걸쳐 더 나은 협업과 가시성을 보장합니다.

중소기업은 연락처 관리, 이메일 연동, 반복 작업 자동화, 보고 기능 등을 찾아야 합니다. 이러한 기능들은 고객 관계 관리, 프로세스 효율화, 성장하는 영업팀 지원을 용이하게 합니다.

네, ClickUp은 프로젝트와 고객 관계를 한 곳에서 관리하려는 팀에게 최적의 CRM 소프트웨어입니다. CRM tools와 작업 추적, 자동화, 보고 기능을 결합하여 협업과 간편함을 중시하는 중소기업 및 에이전시에 유연한 선택지를 제공합니다.