빠르고 효율적으로 배우는 최고의 ClickUp 튜토리얼

ClickUp의 핵심 기능을 깊이 이해할수록, 더 많은 생산성을 잠금 해제할 수 있습니다.

프리랜서이든 Enterprise 팀의 일원이든, 아래 튜토리얼을 통해 ClickUp을 더 빠르게 익히고, 더 나은 워크플로우를 구축하며, 실질적인 시간을 절약할 수 있습니다.

최고의 ClickUp 튜토리얼을 시작해 보세요.

ClickUp 학습이 가치 있는 이유

레딧 사용자가 ClickUp 사용 경험을 이렇게 요약했습니다:

안녕하세요, 다양한 업무/프로젝트/지식베이스 관리 분야에서 10년 이상의 경험을 쌓았습니다. 시중에 나와 있는 거의 모든 주요 상용 도구를 사용해 봤습니다. ClickUp에서 마음에 드는 점은 기본적으로 그들이 마케팅하는 바와 같습니다: 모든 것을 위한 하나의 앱. 작업 관리의 맞춤형 수준이 정말 마음에 들고, 지식베이스도 꽤 견고합니다. 최근 채팅 기능에 대한 큰 개선을 발표했기 때문에 저희도 Slack을 대체하고 있습니다.

안녕하세요, 다양한 업무/프로젝트/지식베이스 관리 분야에서 10년 이상의 경험을 쌓았습니다. 시중에 나와 있는 거의 모든 주요 상용 도구를 사용해 봤습니다. ClickUp에서 마음에 드는 점은 기본적으로 그들이 마케팅하는 바와 같습니다: 모든 것을 위한 하나의 앱. 작업 관리의 맞춤형 수준이 정말 마음에 들고, 지식베이스도 꽤 견고합니다. 최근 채팅 기능에 대한 큰 개선을 발표했기 때문에 저희도 Slack을 대체하고 있습니다.

간단히 말해, ClickUp은 여러분의 일 방식을 이해하는 도구입니다.

그렇다면 ClickUp은 개인적·업무적 사용 모두에 필수적인 tool로 자리매김하게 하는 어떤 기능을 제공할까요?

다양한 워크플로우를 위한 단일 시스템: 작업, 문서, 목표, 채팅을 위해 별도의 앱을 토글할 필요가 없습니다. ClickUp으로 모든 것을 한곳에 통합하세요. 이를 통해 팀 간 업무 연결성을 쉽게 파악하고 맥락 전환으로 인한 시간 낭비를 줄일 수 있습니다.

높은 수준의 맞춤 설정: 모든 팀은 각자의 작업 스타일을 가지고 있습니다. ClickUp의 뷰, 필드, 자동화 기능을 통해 플랫폼을 여러분의 프로세스에 맞게 구성할 수 있으며, 획일적인 구조에 얽매이지 않습니다.

내장형 지식 관리: 통합된 문서 및 wiki 기능을 통해 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 개요, 문서 등을 진행 중인 작업과 함께 저장할 수 있습니다. 이는 계획과 실행 사이의 간극을 메워줍니다.

상황 인식 AI: AI 출력과 실제 상황 간의 괴리가 생산성의 가장 큰 걸림돌입니다. ClickUp Brain의 AI 출력과 실제 상황 간의 괴리가 생산성의 가장 큰 걸림돌입니다. ClickUp Brain의 상황 인식 AI는 여러분의 일, 도구, 기업 데이터, 맥락을 이해하고 이를 활용해 더 빠르고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

내장형 스마트 AI 에이전트: ClickUp의 AI 에이전트는 모든 기능 영역에서 수동 프로세스를 지능형 워크플로우로 전환합니다. 코딩이 필요 없는(노코드) 솔루션으로, 기술 팀에 의존할 필요 없이 ClickUp 작업 공간 내에서 작동하도록 설계되었습니다.

지속적인 발전: ClickUp은 사용자 피드백에 대응하는 업데이트를 자주 출시합니다. 플랫폼을 한 번 배우는 것은 결코 헛된 노력이 아닙니다. 핵심 가치인 중앙 집중화를 강화하는 방식으로 기능이 지속적으로 확장되기 때문입니다.

ClickUp은 부서 전반에 걸쳐 측정 가능한 성과를 제공합니다

❗조용한 생산성 저해 요인: 일반 지식 근로자는 하루 평균 약 1,200회 앱과 웹사이트를 토글합니다. 이는 주당 4시간 미만에 달하며, 토글 후 업무에 다시 집중하는 데 소요되는 시간은 근무 시간의 9% 미만입니다.

📚 함께 읽기: ClickUp 데이터를 엑셀로 내보내는 쉬운 단계

훌륭한 ClickUp 튜토리얼을 고를 때 주목할 점

ClickUp은 튜토리얼을 통해 스스로 더 효율적으로 사용할 수 있는 셀프 서비스 tool입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:

주요 분야 훌륭한 ClickUp 튜토리얼이 제공하는 것 중요성 학습 여정 기초부터 고급 기능까지 단계별 가이드 시작점이 어디든 ClickUp과 함께 성장할 수 있도록 보장합니다 계층 구조의 명확성 ClickUp 작업 공간, 폴더, 목록, 작업 및 중첩된 하위 작업에 대한 명확한 설명 명확성과 확장성을 위해 프로젝트를 자신 있게 구조화하는 데 도움을 드립니다. 워크플로우 아이디어 완전한 프로세스의 실제 예시 (예: 콘텐츠 달력, 애자일 스프린트, 고객 온보딩) 검증된 워크플로우를 여러분의 필요에 맞게 쉽게 적용할 수 있게 해줍니다 맞춤형 설정의 힘 목표 설정 , 사용자 정의 필드, 상태, 대시보드, AI, 자동화에 대한 가이드 당신의 일 방식에 맞게 ClickUp을 맞춤 설정할 수 있습니다 팀의 성공 협업, 역할, 권한 및 커뮤니케이션을 위한 최고의 실행 방식 팀이 ClickUp을 원활하게 도입하고 효과적으로 협업할 수 있도록 지원합니다 확장과 성장 대시보드, 목표, 고급 보기 기능을 보여주는 튜토리얼 ClickUp이 개인 프로젝트부터 전사적 시스템까지 여러분과 함께 성장하도록 보장합니다 연결된 워크플로우 Figma, Google Drive, Zapier 같은 tools와 ClickUp을 연동하는 예시 ClickUp이 기존 생태계에 어떻게 완벽하게 통합되는지 보여줍니다 실용적인 자료 템플릿, 체크리스트, 바로 사용 가능한 예시 시간을 절약하고 배운 내용을 즉시 실천에 옮길 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp을 숨 쉬듯 사용하는 ClickUp Power User라면, 이미 ClickUp Consultant가 될 기반을 갖추고 있습니다. 여러분의 노하우를 체계화하여 클라이언트에게 다음과 같은 도움을 제공하세요:

작업 공간 설정: 회사 구조에 기반한 계층 정의 (스페이스, 폴더, 목록, 작업)

워크플로우 설계: 비즈니스 프로세스를 작업 상태, 자동화, 의존성 및 대시보드로 전환하기

템플릿 생성: 재사용 가능한 표준 운용 절차 (SOP), 문서 및 반복 작업 프레임워크 구축

자동화: 트리거, 액션 및 통합 설정 (Slack, Gmail, HubSpot, Google 캘린더 등)

교육 및 온보딩: 팀원들에게 ClickUp을 효과적으로 사용하는 방법과 습관을 형성하도록 지도합니다.

보고: 성과 메트릭을 보여주는 대시보드, 작업량 보기, 보고 카드 구축

3~4개의 설정을 완료했다면, 이를 유료 템플릿으로 전환해 Gumroad에서 판매하거나, 강좌/미니 컨설팅 서비스로 제공하거나, 월간 작업 공간 유지보수를 위한 정기 유지보수 계약으로 전환하는 것을 고려해 보세요.

최고의 ClickUp 튜토리얼

💥 무료 학습 hub: ClickUp을 마스터하려는 진지한 의지가 있다면 ClickUp University부터 시작하세요. 공식 자습형 교육 hub로, 소량 학습 단위 강의, 퀴즈, 실제 사용 사례 데모를 제공합니다. 초보자에서 작업 공간 전문가까지 자신의 속도에 맞춰 성장할 수 있으며, ClickUp Power User 또는 Consultant로서의 신뢰도를 높여주는 인증서도 취득할 수 있습니다.

필요에 맞게 ClickUp 계정을 맞춤 설정하고 싶다면, 시작하는 데 도움이 될 최고의 튜토리얼 몇 가지를 소개합니다.

시작하려면 이 ClickUp 튜토리얼을 시청하세요. 중요한 것은 여러분이 최대한 빠르게 그 효과를 최대한 활용하는 것입니다.

시작해 볼까요? 👇

초보자를 위한 ClickUp 튜토리얼

1. ClickUp 주문형 데모

ClickUp 시작은 1분도 채 걸리지 않습니다. 이메일로 가입하고 검증 코드를 입력하면 즉시 작업 공간을 탐색할 준비가 완료됩니다.

ClickUp은 일을 위한 만능 앱이며, 온디맨드 데모가 그 이유를 보여줍니다. 5분도 채 걸리지 않는 시간에 플랫폼의 핵심 레이어인 작업, 보기, 문서, 화이트보드, 대시보드를 순차적으로 안내합니다. 이 비디오는 각 기능이 어떻게 연결되는지 상세히 보여줍니다. 여러분이 접할 수 있는 최고의 ClickUp 튜토리얼 중 하나입니다.

투어는 ClickUp 뷰로 시작합니다. 총 17가지 뷰를 모두 다루며, 팀원들( ClickUp을 사용하는 학생들까지도 ) 이 각자의 필요에 맞는 관점으로 동일한 일을 확인할 수 있게 합니다.

예를 들어,

목록 보기 는 담당자, 상태, 마감일 등의 세부 정보와 함께 작업을 나열합니다. 다음에 할 일과 담당자를 항상 파악할 수 있습니다.

ClickUp 앱의 보드 보기 는 일을 칸반 스타일의 흐름으로 전환합니다. 열 사이에서 카드를 이동시키며 진행 상황을 실시간으로 확인하세요.

달력, 타임라인, 간트 보기는 프로젝트를 특정 기간에 고정합니다. 마감일과 의존성이 명확해져 일정 관리가 자연스럽게 느껴집니다.

ClickUp 뷰로 작업을 시각화하고, 워크플로우를 맞춤형으로 설정하며, 레이아웃을 전환하세요

이어서 ClickUp 튜토리얼은 ClickUp 작업을 다룹니다 — 대화, 파일, 업데이트를 하나의 스레드로 통합하는 방식입니다.

하지만 새 작업을 생성하지 않고도 누군가에게 작은 행동을 유도하려면 어떻게 해야 할까요?

클릭업 지정 댓글 기능을 소개합니다. 문서의 특정 줄을 검토해 달라고 요청하거나 작업 내 번호를 확인해 달라고 하는 등 간단한 후속 조치에 완벽합니다. 지정된 각 댓글은 수신자의 받은 편지함으로 전송되며, 해결될 때까지 알림이 유지됩니다. 불필요한 할 일로 작업 공간을 어지럽히지 않으면서도 책임감을 보장합니다.

ClickUp의 협업 문서인 Docs를 사용하면 브레인스토밍, 문서 작성, 작업 직접 연결이 가능해 모든 요소가 유기적으로 연결됩니다. ClickUp Docs는 편집 및 맞춤 설정이 가능합니다.

ClickUp Docs로 협업 문서를 생성, 공유, 편집하세요

데모는 대시보드로 마무리됩니다. ClickUp 대시보드는 작업 공간의 가시성 레이어입니다. 사용자 정의가 가능하며, 실시간 프로젝트 진행 상황, 팀 업무량, 회사 목표를 단일 시각적 제어 센터에 표시합니다.

⭐ 보너스: ClickUp의 AI 카드는 대시보드에 직접 AI 기반 보고 기능을 추가합니다. 원시 데이터를 즉시 통찰력으로 전환해 주며, AI 카드를 통해 맞춤형 프롬프트를 실행할 수 있습니다. 미리 만들어진 요약에 한도 없이, 작업 공간과 설정에 특화된 질문을 AI에 직접 할 수 있습니다. ClickUp AI 카드를 활용해 최근 활동, 장애 요소, 다음 단계를 하나의 데이터 중심 프로젝트 요약으로 통합하세요

👀 알고 계셨나요? Zeb Evans가 만든 ClickUp은 원래 내부 사용만을 목적으로 했습니다. 그가 내부 솔루션으로 시작한 것이 전 세계 모든 크기의 팀과 모든 산업 분야에서 고장난 워크플로우를 고치는 데 도움이 될 줄은 꿈에도 몰랐죠. 그의 말에 따르면, “처음에는 단순히 우리 시간을 절약하기 위한 내부 tool로만 생각했습니다. 그러다 이 tool에 대한 엄청난 수요가 있다는 걸 깨닫고, 세상을 위한 시간 절약 tool로 전환하게 되었습니다.”

2. ClickUp 계층

ClickUp의 계층 구조는 모든 것이 체계화되는 핵심이며, 팀이 모든 수준에서 작업을 관리하는 데 도움을 줍니다.

가장 상위 수준에는 작업 공간이 있습니다. 이 단계에서 ClickUp은 회사 전체의 홈베이스를 구성합니다. 그 안에서 부서나 주요 기능을 나타내는 ClickUp 스페이스를 설정합니다. 그 안에서는 관련 프로젝트를 그룹화하는 폴더를 생성합니다.

ClickUp 계층 구조로 체계적인 계층을 만들고, 프로젝트를 추적하며, 조직을 간소화하세요.

구조는 진행할수록 좁아집니다:

리스트 는 폴더를 특정 프로젝트나 워크플로우로 세분화합니다

작업(Tasks) 은 목록(리스트) 내에 위치하며 작업의 핵심 단위 역할을 합니다.

하위 작업과 체크리스트를 활용하면 작업을 실행 가능한 단계로 세분화할 수 있습니다

계층 구조는 일 방식을 조정하지만, 그 논리는 일관성을 유지합니다.

다른 프로젝트 관리 도구에서 전환 중이라면, 작업을 ClickUp으로 직접 가져올 수 있습니다. 가져오기 기능은 CSV 파일은 물론 Asana나 Trello 같은 도구도 지원하므로, 기존 데이터를 수동 설정 없이도 깔끔하게 목록(Lists)과 폴더(Folders)로 매핑할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원들의 48%가 하이브리드 근무가 일과 삶의 균형에 가장 좋다고 답했습니다. 그러나 여전히 50%가 주로 사무실에서 근무하는 상황에서, 여러 위치 간 협업을 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 하지만 ClickUp은 원격, 하이브리드, 비동기 등 모든 유형의 팀을 위해 설계되었습니다. ClickUp 채팅 및 할당된 댓글 기능을 통해 팀은 끝없는 회의 없이도 신속하게 업데이트를 공유하고 피드백을 제공하며 논의를 실행으로 전환할 수 있습니다. ClickUp 문서와 ClickUp 화이트보드를 통해 실시간으로 협업하고, 댓글을 특정 담당자에게 할당하며, 어디서 근무하든 모두가 동일한 정보를 공유하도록 유지하세요! 💫 실제 결과: STANLEY 보안은 ClickUp의 원활한 협업 tools 덕분에 팀워크 만족도가 80% 증가했습니다.

중급 사용자를 위한 ClickUp 튜토리얼

3. ClickUp에서 프로젝트 설정 및 맞춤화하기

팀 규모와 상관없이 작업 공간에서 프로젝트 운영 방식을 설계하는 가장 중요한 두 가지 수단은 ClickUp 사용자 정의 상태와 ClickUp 사용자 정의 필드입니다. 이를 효과적으로 활용하면 작업 목록을 팀의 업무 수행 방식에 맞춰 명확하고 측정 가능한 워크플로우로 전환할 수 있습니다.

대표적인 예로, 이 ClickUp 튜토리얼이 그 활용법을 보여줍니다.

맞춤형 상태는 프로세스 내 작업의 이동을 정의합니다. ClickUp에서는 기본값 세트를 사용하거나 직접 설계할 수 있습니다.

ClickUp 맞춤형 상태로 맞춤형 작업 진행 상태를 정의하고 추적하세요

핵심은 여러분의 환경에서 중요한 단계에 정확히 맞춰 적용하는 데 있습니다. 예를 들어:

소프트웨어 프로젝트에서 상태는 다음과 같을 수 있습니다: 백로그 → 개발 중 → 코드 검토 → QA → 출시

콘텐츠 파이프라인의 경우 다음과 같을 수 있습니다: 아이디어 → 초안 작성 → 편집 → 승인 → 게시

상태를 생성하거나 조정하려면 스페이스/폴더/리스트 설정 → 상태를 열어주세요. 여기서 맞춤형 상태 세트를 구성한 후 프로젝트 전반에 일관되게 적용하세요. ClickUp 클라이언트 포털 구축과 같은 고객 대상 설정에서는 이러한 요소들이 체계적이고 투명한 경험을 제공합니다.

각 스페이스, 폴더, 리스트마다 서로 다른 상태를 설정할 수 있어 디자인 승인부터 스프린트 주기까지 모든 워크플로우의 기반을 완벽히 커버합니다. 진행 단계는 항상 팀의 현실과 일치합니다.

반면 사용자 지정 필드는 상태 정보만으로는 포착할 수 없는 정보를 수집합니다. 예를 들어 다음과 같은 맥락, 분류 또는 정량적 추적을 제공하는 데이터 포인트를 말합니다:

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 특정 데이터로 작업을 맞춤 설정하세요

마케팅 프로젝트에서 드롭다운 메뉴 를 사용하여 캠페인 유형을 분류하세요: 이메일, 소셜, 유료 광고

재무 워크플로우에 수식 필드 를 도입하여 매출 및 비용 필드로부터 마진을 계산하세요. 값이 변경되면 수식이 동적으로 업데이트됩니다.

검토나 승인이 필요한 작업에는 체크박스 필드를 적용하세요. 이렇게 하면 별도의 상태를 생성하지 않아도 자동화 기능이 트리거됩니다.

⭐ 보너스: ClickUp AI 필드는 작업 열에 직접 AI를 적용하여 수동 작업 없이 자동으로 요약, 번역, 분류 또는 작업 추정 기능을 제공합니다. 기존 사용자 정의 필드와 달리 AI 필드는 단순히 데이터를 저장하는 데 그치지 않습니다. 데이터를 생성합니다. AI 기반 요약, 진행 상황 업데이트, 감정 분석, 번역, 실행 항목 등을 생성할 수 있습니다. ClickUp의 AI 사용자 정의 필드를 활용하여 진행 상황 추적 및 업데이트를 자동화하세요

🧠 재미있는 사실: '자동화'라는 단어가 처음으로 기록된 것은 1940년대 포드 자동차 회사에서였습니다. 이는 생산 단계 간 부품을 자동으로 이송할 수 있는 기계를 의미했는데, 이 아이디어는 제조업을 혁신했고 이후 모든 산업으로 확산되었습니다.

4. ClickUp 게스트로 일 관리하는 방법

게스트는 일반적으로 특정 폴더, 리스트, 작업에 접근할 수 있으므로 관련 내용만 공유할 수 있습니다. ClickUp 튜토리얼에서는 작업 컨텍스트 확인, 작업 소유권 부여, 시간 추적, 팀 내 가시성 유지 방법을 단계별로 안내합니다. 특히 클라이언트 접근 권한을 정확하고 관련 내용으로만 제한해야 하는 에이전시용 ClickUp에서 유용합니다.

작업 단위에서 시작하세요. 필요한 모든 것이 한 곳에 모여 있으므로, 실행하기 전에 맥락을 검토하세요:

설명 범위 및 지침

상태 를 통해 현재 진행 단계를 확인하세요

시간 추정 : 필요한 노력을 파악하기 위한

우선순위로 긴급도를 측정하세요

모든 스레드에 참여하지 않아도 업데이트가 필요한 이해관계자를 위해 팔로워를 추가할 수도 있습니다.

ClickUp 내에서 작업이나 문서의 관찰자 추가 또는 제거하기

ClickUp 시간 추적은 이 역할의 워크플로우에서 또 다른 핵심 요소입니다. 작업 시작 시 타이머를 실행하거나 작업 후 시간을 기록하고, 항목을 청구 가능 또는 비청구 가능으로 표시한 후 간단한 설명을 추가하여 저장하세요. 정확성을 확인하기 위해 타임시트에 기록된 입력을 검토하고 제출할 수도 있습니다.

⭐ 생산성 부스터: ClickUp BrainGPT는 AI 기반 데스크톱 도우미로, 워크플로우를 간소화하고 집중력을 유지하도록 설계되었습니다. 앱을 오가며 작업할 필요 없이, Brain MAX가 작업, 문서, 프로젝트의 맥락을 기반으로 모든 업무를 한곳에 모아 제공합니다. Enterprise 검색과 음성 입력 기능을 통해 아이디어를 기록하고 정보를 찾으며 신속하게 행동하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 또한 작업에 따라 GPT-4.1, Claude, Gemini 같은 AI 모델을 자유롭게 전환할 수 있습니다. BrainPGT로 할 수 있는 일의 일부를 소개합니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub 등을 즉시 검색하세요

음성 입력 기능을 사용하면 타이핑보다 4배 빠르게 작업, 노트 또는 메시지를 생성할 수 있습니다

5. ClickUp에서의 워크플로우 검토

ClickUp에서 워크플로우를 만드는 데 복잡한 기술 의존성이 필요하다는 오해를 하고 계시다면, 생각보다 훨씬 간단합니다.

이 ClickUp 튜토리얼에서 보듯이 단계별 과정입니다. 팀 내 누구든, 신입 동료도 할 수 있습니다.

이 설정은 특히 신규 팀원이 따라야 할 명확한 프로세스가 필요한 ClickUp 온보딩 시 유용합니다. 이 설정에서는 '접수 요청 목록'이 활성 작업과 별도로 신규 작업을 포착합니다. 작업은 '양식 제출'을 통해 생성됩니다.

작업이 접수 목록에 추가되면 분류 과정을 거칩니다. 여기서 요청 사항을 검증하고 명확히 한 후 실행 준비를 합니다. 작업이 준비되면 상태 변경으로 다음 단계가 시작됩니다. 이 설정에서 상태 변경은 자동화 트리거 역할을 합니다.

🎯 예시: 요청이 진행 중 상태로 이동하고 작업 유형이 '웹사이트'로 표시되면 ClickUp이 자동으로: 해당 작업을 올바른 디자이너에게 할당하세요

더 나은 분류를 위해 웹사이트 목록 에 추가하세요

하위 작업, 댓글, 추가 담당자를 포함한 사전 제작된 ClickUp 랜딩 페이지 템플릿을 적용하세요

ClickUp 작업 템플릿을 활용하면 수동 설정의 번거로움을 피할 수 있습니다. 어떤 작업이든 템플릿으로 저장한 후 새 작업에 적용하면 하위 작업, 체크리스트, 댓글 또는 담당자를 미리 불러올 수 있습니다.

ClickUp 작업 템플릿으로 미리 준비된 작업 설정을 저장하고 적용하세요

🤝 커뮤니티에서: ClickUp Brain에 대한 사용자 제작 가이드. 이 ClickUp 튜토리얼은 작업 공간을 자율 관리 시스템으로 전환하는 AI 레이어인 'Brain'의 사용법을 단계별로 안내합니다. Brain의 세 가지 핵심 기능인 AI Knowledge Manager, AI 프로젝트 관리자, AI Writer for Work를 소개합니다. 각 기능은 수동적인 잡일을 줄이고 적절한 맥락을 즉시 제공하도록 설계되었습니다. AI Knowledge Manager는 내부 검색 엔진처럼 작동하여 ClickUp 문서, 작업, 대시보드에서 직접 답변을 추출합니다. AI 프로젝트 관리자는 한 단계 더 나아가, 진행 상황을 요약하고 장애 요인을 추적하며 자연어 프롬프트를 통해 반복적인 업데이트를 자동화합니다. 한편, AI Writer for Work는 작업 공간 데이터를 구조화된 요약문이나 브리프로 변환하여 노트 작성과 보고서 작성을 가속화합니다. ClickUp Brain을 컨텍스트 인식 내장형 AI 어시스턴트로 활용하세요

💡 전문가 팁: ClickUp의 Chrome 확장 프로그램으로 브라우저에서 바로 작업 관리를 하세요. 이를 통해 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다: 모든 웹페이지에서 즉시 작업 생성하기

현재 탭을 떠나지 않고도 시간 추적, 타이머 시작, 노력 기록을 관리하세요

화면 전체 또는 특정 영역을 스크린샷으로 캡처하고 화살표나 텍스트로 표시한 후 작업에 첨부 파일로 첨부하세요.

Gmail 받은 편지함에서 바로 이메일을 작업에 첨부 파일로 첨부하세요

고급 사용자를 위한 ClickUp 튜토리얼

6. ClickUp 채팅의 고급 기능

ClickUp 채팅은 단순한 메시징 솔루션을 넘어 진화했습니다. 이 비디오에서는 직접 메시지를 체계적으로 정리하는 방법, 작업 및 달력 탭으로 맥락을 추가하는 방법, 앱을 벗어나지 않고도 빠른 SyncUp을 실행하는 방법을 보여줍니다.

DM 섹션부터 시작하세요. 긴 목록을 스크롤하는 대신 대화를 맞춤형 카테고리로 그룹화할 수 있습니다.

DM을 팀, 프로젝트, 긴급 등의 섹션으로 이동하세요

대화창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 섹션에 할당하세요

가장 중요한 팀원들을 상단에 고정하여 그들의 업데이트의 가시성을 항상 유지하세요

DM 창 상단의 탭은 더욱 풍부한 맥락을 제공합니다:

채팅 은 진행 중인 대화를 보여줍니다

달력 은 사용 가능 시간과 예정된 이벤트를 보여줍니다

작업 할당은 팀원이 현재 진행 중인 작업을 목록으로 나열합니다

이 ClickUp 튜토리얼은 텍스트 기반 협업에서 실시간 협업으로 전환하는 ClickUp의 내장 기능인 SyncUps로 마무리됩니다.

ClickUp 채팅과 SyncUp으로 원활하게 통화 시작 및 화면 공유하기

채팅 창에서 다음을 수행할 수 있습니다:

음성 또는 비디오 통화를 시작하세요

디자인이나 문서를 검토하기 위해 화면을 공유하세요

신속한 1:1 논의 진행

💡 전문가 팁: ClickUp에서는 미니 플레이어나 전체 화면 모드에서 직접 SyncUp을 녹화할 수 있습니다. 녹화 아이콘을 클릭해 세션을 캡처하세요—녹화 중에는 녹화 표시기가 나타납니다. 실시간 ClickUp 채팅 SyncUp 중에도 즉시 통화 녹화 가능 통화가 끝나면 클립 허브로 이동하여 다음을 수행하세요: 과거 녹화 영상을 열고, 공유하고, 댓글을 달아보세요

SyncUp이 진행된 채널과 연결된 대본 보기

작업 공간 외부 사람과도 공개 링크를 공유하세요

ClickUp Brain을 사용해 회의 요약을 즉시 생성하세요 SyncUp 녹화 영상에서 ClickUp Brain으로 즉시 회의 요약 생성하기

7. ClickUp에서 첫 번째 에이전트 설정 방법

설정 단계로 넘어가기 전에, 2분만 투자해 슈퍼 에이전트 개요를 살펴보세요:

작업 공간 내에서 실제 팀원처럼 행동하는 ClickUp의 '에이전트' 개념을 이해하는 가장 빠른 방법입니다. 핵심은 바로 컨텍스트입니다.

에이전트는 ClickUp에 이미 존재하는 작업, 문서, 대화, 팀의 일상적 관행과 함께 활용할 때 훨씬 더 유용해집니다. 이 비디오는 "무엇을 자동화할 수 있을까"가 아닌 "똑똑한 동료에게 어떤 일을 위임할까"라는 관점으로 생각하도록 도와줍니다.

이제 실습 시간입니다:

이 튜토리얼에서는 자동화 에이전트 설정 방법을 보여줍니다. 바로 여기서 시간 절약 효과를 즉시 경험하게 될 것입니다. 자동화 에이전트는 업무 흐름 속에서 작동하도록 설계되었으며, 간단한 논리 체인(트리거 → 조건 → 지시사항)을 기반으로 반복 가능한 작업을 처리합니다.

ClickUp 오토파일럿 에이전트는 ClickUp 계정 내에서 자동화된 팀원처럼 작동합니다.

ClickUp 오토파일럿 에이전트로 작업을 자동화하고, 보고서를 생성하며, 프로세스를 간소화하세요.

이 비디오는 첫 번째 설정을 구성하여 답장 초안 작성, 작업 할당, 정기 보고서 생성 같은 일상적인 업무를 처리할 수 있도록 하는 방법을 보여줍니다.

1단계: 트리거 설정하기

트리거는 에이전트가 언제 작동해야 하는지 정의합니다. 예를 들어, 클라이언트 요청 리스트에 새 작업이 생성될 때마다 또는 매주 예약된 시간에 실행됩니다. 특정 양식이 제출되거나 필드가 특정 기준을 충족할 때만 에이전트가 실행되도록 트리거를 더욱 세밀하게 조정할 수 있습니다.

2단계: 조건 추가 (선택적 필터)

트리거가 발동된 후 에이전트가 실행될지 여부는 조건에 따라 결정됩니다. "우선순위가 긴급인 경우에만" 또는 "티켓 언어가 프랑스어인 경우에만"처럼 간단할 수 있습니다. 조건을 비워두면 에이전트가 항상 실행되도록 설정됩니다.

3단계: 지침 작성하기 (성패를 가르는 부분)

여기서 에이전트에게 그 역할, 활용 가능한 소스, 그리고 출력 결과가 어떻게 보여야 하는지를 알려줍니다. 명확한 프롬프트는 "와, 이거 정말 유용하네"와 "왜 이렇게 만드는 거야?"의 차이를 만듭니다.

예시 지침:

신규 클라이언트 티켓에 대한 ClickUp 기능 안내를 위한 정중한 이메일 답장 초안 작성

작업 공간, 내부 wiki, ClickUp 헬프 센터의 답변을 참고하세요.

초안을 새 작업에 대한 댓글로 게시하세요

그런 다음 에이전트를 문서, wiki 또는 ClickUp 헬프 센터와 같은 지식 소스에 연결할 수 있습니다. 지식 기반이 넓을수록 출력 결과는 더 정확하고 유용해집니다.

⭐ 보너스: 특정 트리거에 반응하고 지정된 위치에서 작업을 수행하도록 맞춤형 자동화 에이전트를 설정하세요. 예시로, 많은 질문이 들어오는 HR 팀의 채널을 생각해 보세요. 팀의 시간을 확보하기 위해 AI를 활용해 이러한 질문에 답변합니다. 채널 내 맞춤형 에이전트는 접근 가능한 지식베이스에 답변이 있을 경우 질문에 응답하도록 설정됩니다. 각 부서별로 맞춤형 지침, 접근 권한, 목소리 톤을 적용한 맞춤형 에이전트를 생성하세요

📚 더 읽어보기: ClickUp으로 SaaS 팀의 메시지를 일관되게 유지하는 방법

사용 사례별 ClickUp 튜토리얼

8. 프로젝트 관리 대시보드 튜토리얼

이 ClickUp 튜토리얼은 분산된 업데이트를 한눈에 확인할 수 있는 단일 보기로 통합하여 진행 상황, 마감일, 성과를 보여주는 프로젝트 관리 대시보드를 구축하는 방법을 보여줍니다.

KPI 정의부터 시작합니다. 일반적인 예시로는:

작업 완료율: 얼마나 많은 작업이 제시간에 완료되는지 확인하세요

스프린트 속도는 각 주기별 생산량을 측정합니다

버그 리포트나 차단 요소는 전달 속도와 함께 품질을 추적합니다

KPI 설정이 완료되면, 비디오는 대시보드 구축 단계로 넘어갑니다. 모든 ClickUp 계정에서 대시보드는 카드들로 구성되며, 각 카드는 데이터 소스(진실의 원천)에 연결됩니다.

작업 목록 카드 에는 활성, 완료 또는 차단된 작업이 표시됩니다

간트 차트 카드 는 의존성과 마감일을 시각화합니다

시간 추적 카드 는 프로젝트 전반에 걸쳐 기록된 시간을 보여줍니다

차트와 진행률 표시줄이 KPI를 요약하여 추세를 즉시 파악할 수 있습니다

이 비디오는 자동화 예시와 업데이트로 마무리됩니다. 이 프로젝트 관리 도구의 대시보드는 작업과 직접 연결되어 있어 작업 진행 상황에 따라 실시간으로 업데이트됩니다. 또한 대시보드를 워크플로우와 연결하면 상태 변경이나 지연 사항이 자동으로 대시보드에 반영됩니다.

⚡ 템플릿 스포트라이트: 이 비디오에서는 바로 시작할 수 있는 템플릿도 소개합니다. 예를 들어, ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿은 프로젝트 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 완성된 구조를 제공합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿으로 프로젝트 성과를 추적하고, 작업 현황을 시각적으로 파악하며, 개선이 필요한 부분을 확인하세요. 프로젝트가 발전함에 따라 개선할 수 있는 미리 제작된 카드, 레이아웃 및 스타일이 함께 제공됩니다.

🧠 재미있는 사실: 지금은 익숙한 간트 차트(Gantt Chart)는 20세기 초 엔지니어 헨리 간트(Henry Gantt)의 이름을 따서 명명되었습니다. 그는 생산성과 성과를 추적하기 위해 이 차트를 설계했으며, 앱이 존재하기 훨씬 전부터 시각적 표현으로 명확성을 제공했습니다.

9. 제품 및 개발 팀 튜토리얼

ClickUp 화이트보드는 제품 팀에게 공유 캔버스를 제공하여 워크플로우를 방해하지 않고 브레인스토밍에서 실행으로 원활하게 전환할 수 있게 합니다. 워크스루는 팀의 진입점인 빈 화이트보드에서 시작됩니다. 아이디어는 일반적으로 스프린트 리뷰나 기획 회의 후 스티커 메모 형태로 기록됩니다.

세션은 노트를 테마별로 정리하는 단계로 넘어갑니다. 여러 팀원이 사용성이나 기능 요청과 같은 반복되는 주제에 집중합니다.

가장 중요한 도약은 작업 생성입니다(절대 타협하지 말아야 할 부분)! 모든 포스트잇이나 그룹화된 아이디어를 즉시 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다. 이러한 작업에는 설명, 마감일, 담당자, 시간 추적, 우선순위 등 다양한 기능이 포함됩니다.

제품 및 개발 팀에게는 다음과 같은 의미입니다 👇

새로운 기능 요청이 자체 타임라인을 가진 추적 가능한 작업으로 전환됩니다

스프린트 회고에서 제기된 사용성 문제는 특정 팀원에게 할당될 수 있습니다

'온보딩 흐름 개선'과 같은 테마는 디지털 화이트보드 에서 바로 여러 작업으로 분기될 수 있습니다.

작업이 작업 공간과 즉시 동기화되므로 화이트보드는 살아 숨 쉬는 허브로 진화합니다. 팀원들은 이곳을 다시 방문해 새로운 피드백을 추가하고, 진행 상황을 검토하며, 초기 아이디어가 어떻게 완료된 결과물로 이어졌는지 확인할 수 있습니다.

📌 생산성 팁: ClickUp 화이트보드 내에서 ClickUp Brain을 사용해 즉시 이미지를 생성할 수 있습니다. 포스트잇이나 아이디어에 시각적 설명(예: 흐름도, 다이어그램, 개념 스케치)이 필요하다면 보드에 바로 생성하세요. 그러면 팀원들이 노트와 설명을 나란히 확인할 수 있습니다. ClickUp 화이트보드에서 간단한 프롬프트로 AI 이미지를 생성하세요

ClickUp Brain을 활용해 작업을 최적화하는 방법에 대해 상세히 다뤘습니다.

컨텍스트 인식 인공지능으로서, 여러분의 일을 이해하고 작업, 문서, 대화 전반에 걸쳐 흩어진 지식을 검색 가능한 신뢰할 수 있는 정보원으로 연결합니다.

🔴 업무 분산(Work Sprawl) 개념: 서로 소통하지 않는 여러 개의 분리된 tool, 플랫폼, 시스템에 걸쳐 활동이 분산되는 현상을 업무 분산이라고 합니다. 왜 중요한가요? 이는 조직 전반에 걸쳐 비효율성, 정보 사일로, 생산성 저하를 초래하기 때문입니다.

10. 영업 팀 및 CRM 튜토리얼

ClickUp은 하나의 인터페이스에서 리드, 기회, 고객 기록을 중앙 집중화하는 완전한 CRM으로도 활용할 수 있습니다.

이 비디오는 ClickUp의 간편한 CRM 목록 템플릿으로 시작합니다. 이 템플릿은 기본적으로 가벼운 시스템을 즉시 구축해 줍니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간편한 CRM 템플릿으로 CRM 전략을 강화하세요

각 연락처는 작업으로 표시되며, 거래 금액, 회사명, 파이프라인 단계 등의 맞춤형 필드가 있습니다. 보기 모드는 목록, 보드, 테이블 간 전환이 가능하여 스프레드시트 스타일 레이아웃에서 칸반 파이프라인으로 원활하게 이동할 수 있습니다.

이후 단계별 가이드를 통해 더 강력한 시스템으로 확장하는 방법을 보여줍니다:

데이터를 분리하기 위해 폴더와 목록을 분리 하세요. CRM 폴더는 현재 클라이언트를 추적하고, 영업 파이프라인 폴더는 잠재 고객, 기회, 심지어 제품 또는 서비스 데이터베이스까지 보관할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 는 예상 거래 크기, 확신도 백분율, 업종별 분야 등 더 많은 맥락을 포착합니다. 관계 필드는 리드를 해당 리드와 연결된 프로젝트나 결과물에 직접 연결합니다.

리드 수집용 양식 은 CRM에 바로 연결됩니다. 제출되는 모든 내용이 즉시 리드 목록에 새 작업으로 생성됩니다.

자동화 기능으로 데이터 일관성을 유지하세요. 거래를 '닫힘/성공'으로 표시하면 자동으로 클라이언트 목록으로 이동하고 연결된 기회 작업이 생성됩니다.

보고를 위해 파이프라인 가치, 거래 진행 상황, 전환율을 실시간으로 시각화하는 ClickUp 대시보드를 구축할 수 있습니다. 또한 CRM 데이터가 프로젝트와 동일한 작업 공간에 저장되므로 커뮤니케이션과 실행이 긴밀하게 연결됩니다.

🤝 커뮤니티에서: ClickUp AI 노트테이커에 대한 사용자 제작 가이드. ClickUp의 AI 노트 작성기는 단순한 회의 녹취를 넘어섭니다. 모든 대화를 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 이 비디오에서는 Ask AI, 자동화, AI 필드를 결합하여 회의 노트를 자동화하는 방법을 보여줍니다. 이를 통해 논의 내용을 요약하고 핵심 요점을 강조하며 작업을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. AI 노트테이커는 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams와 연동되어 자동으로 회의에 참여하고, 녹취록을 생성하며, 명확한 실행 항목과 결정을 포함한 회의 요약을 제공합니다. 각 녹음 파일은 ClickUp 내 개인 문서로 저장되므로 팀원들은 논의 내용을 참조하고, 다음 단계를 할당하며, 맥락을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 튜토리얼: Power User로 거듭나게 하는 방법

호기심에 가볍게 다루는 건 괜찮습니다. 하지만 ClickUp으로 실제 일을 운영한다면 시행착오를 겪을 시간이 없습니다.

적절한 튜토리얼 10분이 수시간의 시행착오를 대체합니다.

꾸준히 활용하다 보면 흥미로운 변화가 일어납니다: 단순히 ClickUp을 '사용'하는 것을 넘어, 그 안에서 시스템을 설계하게 되는 순간이죠. 바로 그때 여러분은 파워 유저가 되며, ClickUp은 단순한 tool이 아닌 경쟁 우위로 거듭납니다.

실행에 옮길 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고, 실제로 확장 가능한 워크플로우를 구축해 보세요.