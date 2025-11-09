스마트 팀 협업을 위한 11가지 최고의 Tanka AI 대안

모든 팀에는 누군가 질문을 던졌을 때, 그 답이 회의 노트나 채팅 스레드, 묻혀 있는 문서 어딘가에 분명히 존재한다는 걸 알면서도 찾을 수 없는 순간이 있습니다.

Tanka AI와 같은 tools은 이를 해결하겠다고 약속합니다. 그러나 팀이 성장함에 따라 대규모로 지식을 검색할 때 성능 병목 현상에 직면할 수 있습니다.

장기 기억력은 인상적이지만, 시스템은 가끔 환각 현상을 보이며 플랫폼 간 컨텍스트 단절과 실시간 동기화 기술적 문제로 사용자를 좌절시킬 수 있습니다.

여러 선택지를 고려 중이라면, 지식 관리와 협업을 처리하도록 설계된 여러 Tanka AI 대안이 있습니다. 팀의 일 스타일과 맞을 수 있는 11가지를 자세히 살펴보겠습니다. 💎

주요 Tanka /AI 대안 한눈에 보기

탄카(Tanka)와 같은 주요 AI 커뮤니케이션 tools를 간략히 비교해 보겠습니다. 🧑‍💻

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 중앙 집중식 작업 협업 및 지식 워크플로우 팀 크기: 개인, 중견 기업 팀, 기업 AI 노트테이커, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), 문서 허브, 작업 기반 채팅, 엔터프라이즈 검색, 자동화 에이전트, 채팅-작업 변환 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Notion AI 통합 지식 관리 및 문서 생성 팀 크기: 개인, 소규모 비즈니스, 하이브리드 팀 AI 기반 페이지 생성, 작업 공간 전체 검색, 문맥 인식 작성 제안, 후속 작업 자동화 무료 체험판; 유료 플랜은 월 $8부터 시작 타나 AI 기반 지식 및 협업 팀 크기: 스타트업, 연구팀, 지식 중심 개인 슈퍼태그, 양방향 연결된 노드, 인사이트를 위한 AI 어시스턴트, 지속적 AI 장기 기억 기반 워크플로우 무료; 유료 플랜은 월 $10부터 시작 Otter. ai 실시간 회의 녹취 및 노트 자동화 팀 크기: 프리랜서, 교육자, 하이브리드 팀 실시간 자막, 발언자 추적, 실행 항목 요약, 달력 기반 회의 기록 무료; 유료 플랜은 월 $16.99부터 시작합니다. 퍼펙트 메모리 장기적인 디지털 기록 및 추적 가능성 팀 크기: 규정 준수가 중요한 기업 및 연구팀 컨텍스트 인식 인덱스, 장기 아카이브 접근, 다중 소스 메모리 연결된 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $19부터 시작 플록(Flock) 팀 채팅 및 공유 메모리 팀 크기: 스타트업, 중소기업 및 성장 중인 하이브리드 팀 채널 기반 메시징, 공유 노트, 알림, 풍부한 파일 기록 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작 Chanty 스레드 방식 팀 메시징과 작업 관리 기능팀 규모: 소규모 원격 팀 및 프리랜서 무제한 메시지 기록, 작업 기반 채팅, AI가 제안하는 작업 무료; 유료 플랜은 월 $4부터 시작 마이챗 보안을 위한 온프레미스 팀 메시징 및 파일 공유 팀 크기: 중견 비즈니스 자체 호스팅 메시징, 암호화된 데이터, 역할 기반 접근 제어, 파일 서버 맞춤형 가격 책정 트윈마인드 AI 기반 대화 기록 및 협업 팀 크기: 애자일 팀 및 컨설턴트 상황별 요약, 스레드 기반 Q&A, 기억 표면화 AI, 대화 기록 클러스터링 무료; 유료 플랜은 월 $15부터 시작 Mem AI 수동적 지식 수집 및 회상 팀 크기: 개인 사용자 및 소규모 협업 팀 자동 컨텍스트 리콜, 흐름 기반 메모리 매핑, 통합 작업 공간 메모리 무료; 유료 플랜은 월 $10부터 시작 Slack (AI) 기업급 팀 커뮤니케이션과 스마트 리콜 기능팀 크기: 배포 및 크로스-기능 대규모 팀 AI 요약, 스마트 알림, 메모리 인식형 상호작용, 스레드 자동 캡처 무료 체험판; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.25부터 시작

왜 Tanka /AI 대안을 찾아야 할까요?

Tanka AI는 메모리 및 협업 기능을 갖추고 있지만, 모든 팀에 완벽한 선택이 아닐 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

특정 팀 요구사항에 대한 한도의 맞춤형 옵션

기존에 사용 중인 AI 프로젝트 관리 tools와 중복되는 기능들

대규모 팀에는 확장성이 떨어질 수 있는 가격 정책

기존 기술 스택 과의 통합 간극

다양한 AI 모델 또는 접근 방식에 대한 선호도

🔍 알고 계셨나요? 자연어 처리 (NLP)의 진화는 오늘날의 AI 기반 지식 관리 시스템의 토대를 마련했습니다. 1940년대와 1950년대의 초기 연구는 언어의 복잡성으로 어려움을 겪었습니다. 노암 촘스키와 같은 연구자들은 기계의 이해 능력의 한도를 강조했습니다. 그러나 논리 기반 패러다임의 혁신, SHRDLU와 같은 프로그램, 그리고 결국 확률적 모델의 등장으로 필드는 실용적 응용 방향으로 전환되었습니다.

탄카 /AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

이상적인 대안은 탄카 AI의 기능을 포함하면서도 팀에게 가장 중요한 영역에서 값을 제공해야 합니다. 다음 사항을 주목하세요:

장기 기억: 과거 대화, 결정 사항 및 비즈니스 맥락을 회상하는 능력으로 팀이 정보를 반복하는 데 시간을 낭비하지 않도록 합니다.

스마트 자동화: 응답 초안 작성, 스레드를 요약하고, 반복적인 커뮤니케이션 작업을 처리하는 기능을 통해 업무량을 줄여줍니다.

원활한 통합: Slack, Teams 또는 Slack, Teams 또는 프로젝트 관리 플랫폼과 같은 tools와의 호환성을 통해 워크플로우를 연결된 상태로 유지합니다.

확장 가능한 가격 정책: 소규모 팀에 적합하면서도 비용 급증 없이 성장할 수 있는 여지를 제공하는 플랜

워크플로우 유연성: 프로세스, 권한, 보기를 맞춤형으로 설정할 수 있는 옵션으로 tool이 팀의 작업 방식에 맞춰 조정됩니다.

데이터 보안: 민감한 비즈니스 정보를 보호하기 위한 내장형 안전 장치 및 규정 준수 기준

사용 편의성: 깔끔한 인터페이스와 간단한 온보딩으로 팀원들이 첫날부터 효과적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.

최고의 Tanka /AI 대안들

최고의 Tanka /AI 대안을 엄선해 소개합니다! 👇

ClickUp (올인원 솔루션으로 커뮤니케이션 간소화 및 생산성 향상에 최적)

ClickUp Brain을 활용해 작업 공간 전반에서 프로젝트 컨텍스트를 즉시 표면화하세요

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 커뮤니케이션, 워크플로우를 하나의 완벽히 연결된 업무 중심지로 통합합니다. 업무를 완료하기 위해 앱, 페이지, 채팅 사이를 오가는 번거로움, 즉 '일 분산'은 이제 잊으세요 .

통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 100% 컨텍스트를 제공하고 인간과 에이전트가 함께 일할 수 있는 중앙 집중식 지능형 공간을 제공함으로써 컨텍스트 전환을 제거합니다.

일과 연계된 메모리, 자동화, 커뮤니케이션을 유지하므로 여러 AI 도구와 투자하거나 빠르게 변화하는 조직에서 점점 더 큰 과제가 되고 있는 AI 확산 문제를 해결할 필요가 없습니다. 이는 맥락을 잃을 여유가 없는 팀을 위한 가장 강력한 Tanka AI 대안 중 하나입니다.

기업 검색으로 필요한 정보를 수고로움 없이 찾아보세요

ClickUp Enterprise 검색으로 작업, 회의 노트, 파일, 데이터 등을 검색하세요

다음으로, ClickUp 엔터프라이즈 검색은 팀이 작업 공간 전반에 걸쳐 컨텍스트를 질의하고 검색할 수 있는 기능을 제공합니다. 예를 들어, 마케팅 매니저가 '3분기 캠페인 예산'을 검색하면 해당 tool은 예산 스프레드시트, 승인 작업, 관련 캠페인 문서를 즉시 표시합니다. 캠페인에 새로 합류한 팀원은 질문을 주고받을 필요 없이 전체 상황을 즉시 파악할 수 있습니다.

이러한 기능들은 팀이 자체적으로 구축하기 어려운 연결된 기억, 자동화된 워크플로우, 결과물과 연계된 대화를 제공합니다.

다시 되짚지 않고도 프로젝트 이력을 확인하세요

ClickUp Brain은 대화, 문서, 작업을 연결하여 즉시 답변을 확인할 수 있게 합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간에서 관련 답변을 빠르게 찾으세요.

제품 관리자가 '모바일 온보딩 흐름의 상태는 어떻게 되나요?'라는 질문을 받는다고 가정해 보세요. ClickUp Brain은 최신 작업 업데이트, 과거 피드백, 변경 사항이 확정된 문서를 즉시 검색해 제공합니다. 이렇게 하면 PM은 오래된 업데이트를 일일이 찾아볼 필요 없이 몇 초 만에 자신 있게 답변할 수 있습니다.

이 클립을 시청하여 ClickUp Brain이 작업 공간을 더 효율적으로 관리하는 방법을 확인하세요:

Brain MAX로 앱과 웹 전반에 걸친 통합 검색을 경험하세요

Brain MAX는 기업 생산성 향상에 특화된 통합 플랫폼을 제공함으로써 한 단계 더 나아갑니다 . ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint는 물론 웹까지 연결된 모든 앱을 즉시 검색할 수 있어 플랫폼 전환 없이도 파일, 문서, 첨부 파일을 빠르게 찾을 수 있습니다.

고급 텍스트-to-speech 기능을 통해 어디서든 질문을 하고, 노트를 음성으로 입력하며, 일에서 완전히 핸즈프리로 명령어를 사용할 수 있습니다.

다른 단편화된 tools들과 달리, Brain MAX는 수십 개의 분리된 AI 플랫폼을 대체하며 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 AI tools를 활용합니다. 이는 강력한 단일 기업 솔루션으로, 깊은 맥락 이해력과 특정 워크플로우에 맞춤화된 기능을 제공합니다. AI 도구 난립을 버리고, 음성으로 일을 완료하며, 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

번거로운 업무는 /AI 에이전트에게 맡기세요

수동 일을 자동화하고 자리를 비운 상태에서도 정보를 공유할 수 있는 ClickUp 에이전트를 살펴보세요

ClickUp 에이전트는 관리자의 일정을 잡아먹는 수작업을 줄여줍니다. 사전 구축된 에이전트는 일상적인 작업을 처리하고, 맞춤형 에이전트는 여러분의 워크플로우에 맞춰 조정됩니다. 예시:

일일 요약 에이전트: 모든 활성 작업의 업데이트를 수집하여 팀에 아침 요약 보고서를 발송합니다.

티켓 분류 에이전트: 새 요청을 스캔하여 긴급도에 따라 라벨을 지정하고 자동으로 할당합니다

회의 팔로워 에이전트: 업로드된 회의 노트를 읽고, 실행 항목들을 식별하며, 작업을 생성합니다.

예시 티켓 분류 에이전트를 살펴보십시오. 지원 관리자는 더 이상 모든 문제를 수동으로 할당할 필요가 없습니다. 중요한 요청은 즉시 적절한 소유자에게 전달되어 응답 시간을 단축시킵니다.

채팅을 통해 피드백을 결과물과 연계하세요

피드백은 별도의 앱에 존재할 때 종종 분실됩니다. ClickUp Chat은 대화를 일과 가깝게 유지함으로써 이 문제를 해결합니다.

디자인 피드백을 ClickUp 채팅 내 작업으로 전환하세요

예를 들어, 디자인 검토 중 팀원이 '가입 버튼을 화면 상단으로 이동해야 합니다'라고 의견을 제시하면, 해당 의견이 디자인과 연결된 ClickUp 작업으로 즉시 변환되어 실행 과정에서 누락되지 않도록 보장합니다.

ClickUp 최고의 기능

AI 모델 전환: ClickUp Brain MAX를 사용하여 연구, 글쓰기 또는 작업 업데이트에 적합한 AI 모델(ChatGPT, Claude 또는 Gemini)을 선택하세요.

회의 내용 기록: ClickUp의 AI 노트테이커로 회의록, 요약, 실행 항목을 자동 생성하세요.

음성을 작업으로 전환: ClickUp의 Talk-to-Text 기능을 사용하여 음성 메모를 구조화된 업데이트, 작업 또는 문서로 변환하세요. ClickUp의 Talk-to-Text 기능을 사용하여 음성 메모를 구조화된 업데이트, 작업 또는 문서로 변환하세요.

작성 내용을 연결하세요: ClickUp Docs에서 콘텐츠를 작업, 피드백, 프로젝트 업데이트에 직접 연결하세요 ClickUp Docs에서 콘텐츠를 작업, 피드백, 프로젝트 업데이트에 직접 연결하세요

문서를 빠르게 찾으세요: 문서 허브를 통해 모든 노트, 회의록, 문서를 한곳에 저장하고 검색하세요

처음부터 다시 시작하지 않고 작성하세요: ClickUp Brain을 사용하여 프롬프트나 대략적인 노트를 초안, 개요 또는 업데이트로 변환하세요. ClickUp Brain을 사용하여 프롬프트나 대략적인 노트를 초안, 개요 또는 업데이트로 변환하세요.

ClickUp의 한도

팀은 워크플로우가 원활하게 운영되기 전에 설정 및 맞춤형에 시간을 투자해야 하는 경우가 많습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,385개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 포함한 여러 AI 모델을 합리적인 가격으로 사용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합하기가 쉬워졌습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 연동 같은 기능들은 워크플로우를 훨씬 더 매끄럽고 스마트하게 만들어줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 34%는 일에서 질문하는 것이 불편하다고 느끼며, 14%는 대부분 스스로 답을 찾으려 합니다. 사람들이 도움을 청하는 것을 주저할 때, 이는 종종 팀의 학습 과정에 완전히 받아들여지거나 포함되지 못한다고 느끼는 신호입니다. 해결책은 무엇일까요? 사람들이 기존 지식 기반에서 배우고 자신의 속도에 맞춰 프로세스를 파악할 수 있도록 판단 없는 학습 경로를 구축하는 것입니다. ClickUp의 지식 관리 시스템은 ClickUp Brain과 Connected Search로 구성되어 직원들이 질문에 대한 답변을 얻고 작업 공간 전체는 물론 통합된 타사 앱까지 검색할 수 있도록 지원합니다. 더 이상 "당연한" 질문을 하는 것이나 다른 사람을 방해하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

2. Notion AI (작업 공간 메모리 통합에 최적)

via Notion

Notion AI는 기존 작업 공간을 기억 기반 어시스턴트로 변환하여 저장한 모든 문서, 회의 노트, 프로젝트 세부 사항을 기억합니다. 기본적인 채팅 tools와 달리 전체 지식 기반에서 맥락을 유지하며, 과거 프로젝트 노트와 현재 논의 사이의 연결을 만들어 줍니다.

지식 기반 챗봇은 쿼리에 응답하는 동시에 수개월 전 문서에서 현재 대화와 직접 연관된 관련 정보를 능동적으로 추출합니다. 이를 통해 과거 통찰력이 현재 의사결정에 자동으로 반영되는 지속적 학습 작업 공간을 조성합니다.

Notion AI의 최고의 기능들

자연어 질문으로 전체 작업 공간 기록을 쿼리하세요

이전 회의 노트와 결정을 참조하는 프로젝트 요약 생성

기존 문서 스타일과 일관성을 유지하는 콘텐츠를 생성하세요.

분산된 노트를 역사적 맥락을 담은 체계적인 실행 플랜으로 전환하세요

Notion AI의 한도점

AI 기능이 진정한 가치를 발휘하려면 기존 Notion 작업 공간 설정이 필요합니다.

메모리 기능은 초기 데이터를 얼마나 잘 정리하느냐에 크게 의존합니다.

Notion AI 가격 정책

무료 체험판

추가 혜택 : 회원당 월 $12 (Notion AI 체험판만 해당)

비즈니스: 회원당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7,115개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,610개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유합니다:

프로젝트 타임라인, 상호 의존성, 회의록, 논의 사항, 작업 등 방대한 Notion 설정을 구축했는데 Notion AI가 정말 큰 도움이 됩니다. 예시: 팀 회의를 녹음하면 꽤 괜찮은 요약과 후속 조치 항목이 자동으로 생성됩니다. AI에게 이 조치 항목들을 내 작업 테이블에 추가하고, 통화 중 논의된 내용을 바탕으로 마감일과 담당자를 설정하며, 관련 프로젝트를 제안해 달라고 지시합니다…*

프로젝트 타임라인, 상호 의존성, 회의록, 논의 사항, 작업 등 방대한 Notion 설정을 구축했는데 Notion AI가 정말 큰 도움이 됩니다. 예시: 팀 회의를 녹음하면 꽤 괜찮은 요약본과 후속 조치 항목이 자동으로 생성됩니다. /AI에게 이 조치 항목들을 내 작업 테이블에 추가하고, 통화 중 논의된 내용을 바탕으로 마감일과 담당자를 설정하며, 관련 프로젝트를 제안해 달라고 지시합니다…*

3. Tana (관계 기반 메모리 지도에 최적)

via Tana

타나는 선형 채팅 tools와 근본적으로 다른 원리로 작동합니다. 모든 정보 조각은 시간이 지남에 따라 관계를 형성하는 연결된 노드가 됩니다. 슈퍼태그와 양방향 연결을 통해 지속적인 기억을 생성합니다.

프로젝트, 클라이언트 또는 아이디어를 멘션하면 시스템이 자동으로 모든 관련 논의, 결정 및 문서를 시기와 기간에 관계없이 찾아냅니다. 이는 한 개념을 멘션하면 관련 경험과 지식이 트리거되는 인간의 실제 기억 작동 방식을 모방한 접근법입니다.

탄카의 주요 기능

대화 내용과 관련 지식 노드 간 자동 연결 생성

반복되는 주제와 프로젝트의 맥락을 포착하는 맞춤형 슈퍼태그를 구축하세요

다양한 정보 유형 간의 관계를 이해하는 /AI 어시스턴트를 활용하세요.

연결된 대화와 문서 전반의 패턴을 분석하여 인사이트를 도출하세요

Tana의 한도

기억 효율성을 극대화하려면 일관된 태그와 체계적인 정리가 필요합니다.

기존 이메일 및 메시징 플랫폼과의 한도 통합

탄카 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $10

프로: 월 $18

탄카 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Tana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 레딧 리뷰를 살펴보겠습니다:

타나(Tana)는 콘텐츠 작성 후 태그만 적용하면 됩니다. 폴더나 구조를 고민할 필요가 없죠. 태그만 붙이면 정보가 쉽게 재검색된다는 걸 알 수 있어요! 현재 가장 큰 단점은 진정한 읽기/쓰기 모바일 앱이 없다는 점입니다. 오해 마세요, 타나 캡처(Tana Capture)는 훌륭합니다. 하지만 저는 항상 이동 중이고 콘텐츠를 참조할 필요도 있거든요.

타나(Tana)는 단순히 콘텐츠를 작성하고 태그만 적용하면 됩니다. 폴더나 구조를 고민할 필요가 없죠. 태그만 붙이면 정보가 쉽게 다시 검색된다는 걸 알 수 있어요! 현재 저에게 가장 큰 단점은 진정한 읽기/쓰기 모바일 앱이 없다는 점입니다. 오해하지 마세요, 타나 캡처(Tana Capture)는 훌륭합니다. 하지만 저는 항상 이동 중이고 콘텐츠를 참조할 필요도 있거든요.

🧠 재미있는 사실: 지식 관리의 뿌리는 5000년 이상 전으로 거슬러 올라갑니다. 수메르 점토판부터 기원전 2560년에 건설된 기자의 피라미드에 이르기까지, 세심한 기록이 건축을 이끌었습니다.

4. Otter.ai (대화 기록에 최적)

Otter.ai는 음성 대화 중 중요한 정보를 놓치는 근본적인 문제를 해결합니다. 대부분의 메시징 tools가 텍스트만 기록하는 반면, 이 tool은 구두 논의, 팀 회의, 전화 통화 내용을 검색 가능한 기록으로 생성합니다.

이 탄카 AI 대안은 AI를 활용해 노트 작성, 키 결정 사항, 실행 항목 및 중요한 맥락을 식별합니다. 오터파일럿(OtterPilot)을 사용하면 귀하를 대신해 줌(Zoom), 구글 미트(Google Meet) 또는 마이크로소프트 팀즈(Microsoft Teams)에 참여하고, 슬라이드를 캡처하며, 자동으로 노트를 전달할 수도 있습니다.

Otter.ai 최고의 기능

녹화된 논의 내용에서 자동으로 실행 항목을 식별하고 추출하세요.

키 결정사항과 중요한 맥락을 강조하는 요약으로 회의 노트를 작성하는 AI 활용법

특정 키워드나 주제로 수개월간의 대화 기록을 검색하세요.

원본 대화를 놓친 팀 회원들과 대화 기록을 공유하세요

Otter.ai의 한도점

오디오 기반 대화로 한도가 적용되며, 텍스트 메시징 플랫폼과 연동되지 않습니다.

소음이 심한 환경이나 여러 사람이 동시에 말하는 경우 정확도가 크게 떨어집니다.

Otter.ai 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $16.99

비즈니스: 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (95개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

정말 마음에 들어요. 회의용으로 매일 사용합니다. 녹음 후 전문 용어나 중얼거림, 발음 오류 등을 수정하기 위해 녹취록을 약간 손봐야 하지만, 그 작업만 마치면 Otter bot은 정말 훌륭합니다. 요약해 달라고 요청하거나, 후속 조치용 이메일 초안을 작성하게 하거나, 심지어 근본 원인 같은 내용을 분석하도록 대화 내용을 분석하게도 합니다. *

정말 마음에 들어요. 회의 시 매일 사용하는 필수 도구입니다. 녹음 후 전문 용어, 중얼거림, 발음 오류 등을 수정하기 위해 녹취록을 약간 손봐야 하지만, 그 작업만 완료되면 Otter bot은 정말 훌륭합니다. 요약해 달라고 요청하거나, 후속 조치용 이메일 초안을 작성하게 하거나, 심지어 근본 원인 같은 내용을 분석하도록 대화 내용을 분석하게 합니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI) 을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

5. 퍼펙트 메모리 (종합적인 디지털 메모리 관리에 최적)

via Perfect Memory

퍼펙트 메모리는 대화 기록에 혁신적인 접근 방식을 취합니다. 디지털 환경에서 상호작용하는 모든 것을 자동으로 캡처하고 인덱스합니다. 모든 이메일, 문서, 웹 페이지, 대화가 검색 가능한 메모리 뱅크의 일부가 되어 향후 논의 시 AI가 참조할 수 있습니다.

이 수동적 접근 방식을 통해 콘텐츠를 수동으로 정리하거나 태그할 필요가 없습니다. 디지털 어시스턴트가 사용자의 기록을 파악합니다. GPT-4 및 기타 모델로 구동되어 하루를 요약하거나, 답변 초안을 작성하거나, 과거 대화 내용을 바탕으로 알림을 제공하여 준비를 도와줍니다.

퍼펙트 메모리의 최고의 기능들

서로 다른 기간과 플랫폼에 걸친 정보를 연결하여 통찰력을 창출하세요

암호화와 시크릿 모드 또는 개인 브라우징 모드에서 녹화 일시 중지 옵션을 통해 프라이버시를 보장하세요.

OCR을 사용하여 화면의 모든 텍스트를 읽어들이고 기기에 로컬로 저장하세요.

퍼펙트 메모리 한도 사항

모든 정보 소스를 연결하고 인덱스하는 데 상당한 설정 시간이 필요합니다.

기억 회상 시 어떤 정보가 우선순위로 처리되는지에 대한 한도의 통제력

퍼펙트 메모리 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $19

퍼펙트 메모리 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 기원전 323년 알렉산더 대왕이 사망한 후, 그의 후계자 프톨레마이오스 1세 소테르는 알렉산드리아 도시에 학문의 중심지를 세우려 했습니다. 알렉산드리아 도서관은 문학 일과 역사, 법학, 수학, 과학에 관한 텍스트가 담긴 50만 권 이상의 파피루스 두루마리를 보관하기 위해 건설되었습니다.

⚙️ 보너스: 메시지 간소화와 이해관계자 간 협업 유지, 그리고 즉시 사용 가능한 구조로 시간을 절약할 수 있는 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 활용해 보세요.

6. Flock (체계적인 팀 메모 스레드에 최적)

via Flock

플록(Flock)은 AI 기반 회상 기능 대신 체계적인 대화 조직화를 통해 팀의 기억을 관리합니다. 탄카 AI의 능동적 기억 기능은 부족하지만, 플록은 체계적인 토론과 파일 공유를 통해 팀 지식을 보존하고 나중에 쉽게 검색할 수 있도록 하는 데 탁월합니다.

이 플랫폼은 개인 및 공개 채널을 통해 토론을 체계화하여 팀이 주제를 집중된 스페이스로 분류할 수 있게 합니다. 메시지에 여러 문서, 이미지 또는 코드 스니펫을 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

또한 중앙 집중식 파일 앱을 통해 핀된 메시지와 공유 콘텐츠를 모두 강조 표시하여 나중에 공유된 콘텐츠의 위치를 빠르게 찾을 수 있습니다.

플록의 주요 기능

팀원들이 언제든지 참조할 수 있는 완료한 메시지 기록을 유지하세요

대화 맥락 내에서 직접 파일과 문서를 공유하세요

이전 대화를 참조하는 자동화된 알림 및 워크플로우를 설정하세요

플록의 한도

/AI 기반의 기억 및 상황 인식 기능보다는 수동적인 조직화에 의존합니다.

대화의 패턴을 분석하거나 /AI 기반 대안들처럼 인사이트를 생성할 수 없습니다.

플록 가격 정책

Free

기업: 사용자당 월 $12

프로: 사용자당 월 $6

플록 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (270개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (340개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Flock에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

플록 사용 기간 동안 가장 큰 성과는 시간 관리입니다. 플록은 시간을 절약하고 가장 간단한 방식으로 일을 완료됨에 이릅니다. 인스턴트 메시징은 모든 작업과 프로젝트에서 명확성을 높여주었습니다. 또한 이 소프트웨어의 통합 기능은 매우 효과적입니다. 플록은 사용하기 쉬우며 필드 기반의 애플리케이션입니다. 상당히 인상적인 tool입니다.

플록 사용 기간 동안 가장 큰 성과는 시간 관리입니다. 플록은 시간을 절약하고 가장 간단한 방식으로 일을 완료합니다. 인스턴트 메시징은 모든 작업과 프로젝트에서 명확성을 높여주었습니다. 또한 이 소프트웨어의 통합 기능은 매우 효과적입니다. 플록은 사용하기 쉬우며 필드 기반의 애플리케이션입니다. 상당히 인상적인 tool입니다.

7. Chanty (간단한 대화 연속성 유지에 최적)

via Chanty

Chanty는 복잡한 메모리 시스템 대신 지속적 채팅 스레드를 통해 대화의 연속성을 유지하는 데 중점을 둡니다. 무제한 메시지 기록(무료 플랜에서도!)과 직관적인 검색 기능을 통해 팀 논의가 시간에 따라 맥락을 유지하도록 보장합니다.

Tanka AI의 정교한 메모리 기능은 제공하지 않지만, 이 팀 커뮤니케이션 앱은 팀원이 중단한 지점부터 정확히 대화를 이어갈 수 있게 합니다. '팀북(Teambook)'은 대화, 작업, 고정 메시지, 파일, 링크를 한데 모아주는 중앙 집중형 hub입니다.

Chanty의 주요 기능

중요한 메시지를 맥락을 유지하는 지속적 작업으로 전환하세요

신규 팀 회원에게 배경 정보를 제공하며 대화를 손쉽게 공유하세요.

Google Drive, Trello, GitHub, Dropbox 등 기존 기술 스택의 다른 tools들과 통합하세요.

Chanty의 한도

/AI 기반 메모 기능이나 능동적인 컨텍스트 제안 기능 없음

서로 다른 주제나 기간에 걸친 대화 연결 기능이 한도입니다.

Chanty 가격 정책

Free

비즈니스: 사용자당 월 $3

기업: 맞춤형 가격

Chanty 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Chanty에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Chanty는 대화를 작업으로 전환하고 메시지 속에서 길을 잃지 않고 후속 조치를 취할 수 있는 탁월한 기능을 제공합니다. 무제한 채팅 기록 접근으로 과거 참조 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 연결의 유연성, 그룹 및 개별 회의에서의 오디오/비디오 품질, 협업 문서 공유를 위한 화면 공유 기능이 매우 유용합니다.

Chanty는 대화를 작업으로 전환하고 메시지 속에서 길을 잃지 않고 후속 조치를 취할 수 있는 탁월한 기능을 제공합니다. 무제한 채팅 기록 접근으로 과거 참조 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 연결의 유연성, 그룹 및 개별 회의에서의 오디오/비디오 품질, 협업 문서 공유를 위한 화면 공유 기능이 매우 유용합니다.

8. MyChat (조직 내 지식 공유에 보안을 위해 최적)

via MyChat

MyChat은 조직이 커뮤니케이션 데이터에 대한 완전한 소유권을 부여함으로써 대화 기록 보안을 해결합니다. 클라우드 기반 탱카 AI 대안과 달리 완전히 자체 호스팅됩니다. 이를 통해 민감한 논의 내용과 축적된 지식은 내부 서버를 벗어나지 않습니다.

역할 기반 권한 설정으로 승인된 팀 회원만 대화 기록에 접근할 수 있어, 대화 맥락을 개인으로 체계적으로 관리합니다. 또한 MyChat은 스레드형 대화, 파일 공유, 검색 가능한 기록 기능을 지원합니다.

또한 온라인 상태 상태, 메시지 전달 확인, 맞춤법 검사, 웹사이트 내장 채팅 등의 기능을 제공합니다.

MyChat 최고의 기능

스레드 방식의 그룹 및 개인 채팅, 파일 및 폴더 전송, 프로젝트 플랜을 위한 내장 칸반 보드, 전사적 공지사항을 위한 게시판을 활용하세요.

WebRTC 기반의 화면 공유 기능과 함께 고품질, 저지연 음성 및 영상 통화를 이용하세요.

사용자 관리를 위한 Active Directory 통합, 드래그 앤 드롭 방식의 파일 공유, 연락처 목록(개인 및 전사적 구조 포함)을 지원합니다.

MyChat의 한도

인터페이스가 구식이고 탐색하기 어렵습니다.

클라우드 기반 대안과 비교 시 대화 기록에 대한 모바일 접근성이 한도입니다.

MyChat 가격 정책

맞춤형 가격 책정

마이챗 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 MyChat에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

파일 공유가 매우 쉽고 안전하게 사용 가능합니다. 전체 UI 인터페이스는 탐색이 매우 간편하며 느린 인터넷 연결에서도 작동합니다. 오랫동안 이 tools를 사용해 왔는데, 비디오 메시징 품질이 매우 부드럽고 완벽하게 일하는 것을 확인했습니다. 화면 공유 옵션도 사용하기 매우 쉽습니다…팀과 화면을 공유할 때 속도 저하 문제가 발생하며 가격은 다소 비싼 편입니다.

파일 공유가 매우 쉽고 보안이 보장됩니다. 전체 UI 인터페이스는 탐색이 매우 간편하며 느린 인터넷 연결에서도 작동합니다. 오랫동안 이 tools를 사용해 왔는데, 비디오 메시징 품질이 매우 부드럽고 완벽하게 작동하는 것을 확인했습니다. 화면 공유 옵션도 사용하기 매우 쉽습니다…팀과 화면을 공유할 때 속도 저하 문제가 발생하며 가격은 다소 비싼 편입니다.

9. TwinMind (대화형 기억 탐색에 최적)

via TwinMind

TwinMind는 스마트폰이나 브라우저 내에서 눈에 띄지 않게 작동하며, 원본 녹음 파일을 저장하지 않고 실시간으로 오디오를 캡처하여 모든 내용을 검색 가능한 메모리 저장소로 변환합니다. 이 업무용 AI tool은 요약, 실시간 AI 제안, 대화 내용을 바탕으로 이메일 초안 작성 및 후속 조치 tools을 제공합니다.

이 모든 작업은 로컬에서 수행되어 12시간 이상 연속 실행 시에도 배터리 소모를 최소화하면서 프라이버시를 보호합니다. Free Plan은 특히 관대합니다: 무제한 트랜스크립션 시간과 무제한 AI 채팅을 제공하며, 100개 이상의 언어 지원과 암호화 기반의 선택적 클라우드 백업을 지원합니다.

TwinMind 주요 기능

특정 대화 맥락을 더 깊이 파고들기 위한 후속 질문을 하세요.

대화를 통해 대화 주제와 패턴에 대한 요약 생성

사용자의 커뮤니케이션 선호도를 학습하고 그에 맞춰 기억 회상 기능을 조정하도록 하세요.

TwinMind의 한도

종합적인 대화 기록 기능들은 아직 개발 중입니다.

기존 메시징 플랫폼 및 이메일 시스템과의 한도 통합

TwinMind 가격 정책

Free

프로: 월 $15

기업: 맞춤형 가격

TwinMind 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 피터 드러커(흔히 '현대 경영학의 아버지'라 불리는)가 '지식 근로자'라는 용어를 만든 후 지식 관리가 공식화되었습니다. 그는 지식 근로자를 정보와 함께 일하고, 이를 창의적으로 활용하며, 문제 해결에 적용하는 것을 주된 업무로 하는 개인으로 정의했습니다.

10. MemAI (수동적 대화 기억 구축에 최적)

via MemAI

MemAI는 커뮤니케이션 패턴, 프로젝트 논의, 의사 결정 과정을 관찰하여 조직 지식의 포괄적인 기억을 구축합니다. 이러한 배경 접근 방식 덕분에 대화형 어시스턴트는 일상 업무에 추가 부담이 없이 시간이 지나면서 더욱 지능적으로 발전합니다.

이 플랫폼의 차별점은 대화 전반에 걸쳐 반복되는 주제와 통찰력을 식별하는 능력으로, 팀이 간과하기 쉬운 트렌드를 포착하도록 돕습니다. 단순한 사실 재현이 아닌 지식을 실행 가능한 핵심 요점으로 종합하여 조직의 기억을 전략적으로 유용하게 만듭니다.

MemAI의 최고의 기능

수동 연결 없이도 서로 다른 플랫폼과 기간의 대화를 연결된 상태로 유지하세요

축적된 대화 기록과 패턴을 기반으로 선제적인 제안을 생성합니다.

중복 작업을 방지하기 위해 과거 결정 사항, 유사한 대화 또는 관련 문서를 강조 표시하세요.

MemAI의 한계점

모든 커뮤니케이션의 자동 모니터링 및 분석과 관련된 프라이버시 문제

대화 데이터 처리 및 저장 방식에 대한 한도의 투명성

MemAI 가격 정책

Free

Mem Pro: 월 $14.99

MemAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 1990년대Fortune 에디터 톰 스튜어트는 '브레인파워(brainpower)'의 값을 대중화하며 지식 관리(KM)를 비즈니스의 주목받는 분야로 부상시켰습니다.

11. Slack (AI 강화된 팀 대화 기록 관리에 최적)

via Slack

Slack은 플랫폼을 발전시켜 맥락 인식을 강화하는 AI 기능을 포함시켰습니다. 이 AI는 대화 패턴을 분석하고, 관련 있는 과거 토론 내용을 제시하며, 중요한 결정 사항에 대한 지능형 요약들을 제공합니다.

전문성은 다소 떨어지지만, Slack의 AI는 유사한 주제가 등장할 때 관련 과거 대화를 자동으로 강조 표시하여 팀이 더 나은 맥락 연속성을 유지하도록 돕습니다. 이는 축적된 대화 기록으로부터 학습하는 더 지능적인 팀 작업 공간을 창출합니다.

Slack (AI 탑재) 주요 기능

대화 맥락과 의도를 이해하는 지능형 검색 결과를 생성하세요

기존 대화 패턴과 팀 커뮤니케이션 스타일에 기반한 AI 추천 응답을 받아보세요.

비즈니스+ 및 엔터프라이즈+ 플랜으로 워크플로우 자동화, 파일 요약, 내부 용어에 대한 메시지 설명, 번역 기능을 활용하세요.

Slack (AI 포함)의 한도

AI 기능의 전체 기능을 이용하려면 고가의 프리미엄 구독이 필요합니다.

이메일이나 WhatsApp과 같은 외부 커뮤니케이션을 Tanka AI처럼 통합할 수 없습니다.

Slack (AI 포함) 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $8.75

비즈니스: 사용자당 월 $18

기업: 맞춤형 가격

Slack (AI 포함) 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (35,725개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (24,080개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack(AI 탑재)에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자의 의견은 다음과 같습니다:

채널과 스레드를 요약하고 일일 리캡을 제공합니다. 이 기능이 매우 유용하고 시간을 절약해준다는 것을 알게 되었습니다.*

채널과 스레드를 요약하고 일일 리캡을 제공합니다. 이 기능이 매우 유용하고 시간을 절약해준다는 것을 알게 되었습니다.*

끝없는 검색은 ClickUp으로 끝납니다

대부분의 Tanka /AI 대안은 정보를 수집하지만, 실제로 중요한 순간에 그 정보를 다시 활용하는 방법을 아는 경우는 거의 없습니다.

ClickUp이 해결합니다. 기억을 행동과 연결합니다. ClickUp 채팅의 대화가 몇 초 만에 작업으로 전환됩니다. 피드백은 그 출처가 된 문서 바로 옆에 위치합니다.

ClickUp Brain은 발언 내용, 발언 시점, 그리고 그로 인해 변경된 사항을 즉시 파악합니다. 지금이 전환할 때입니다. 오늘 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅