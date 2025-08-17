버그 추적 및 애자일 프로젝트 관리를 위한 최고의 FogBugz 대안 8가지

스프린트보다 느리게 움직이는 버그 추적기에 얽매여 있나요?

FogBugz의 오래된 인터페이스와 투박한 워크플로우로 인해 애자일 팀이 발전하지 못하고 있다면, 당신은 혼자가 아닙니다. 오늘날의 소프트웨어 개발에는 실시간 협업, 직관적인 디자인, 그리고 프로세스를 실제로 가속화하는 도구가 필요합니다.

버그 추적, 사용자 스토리, 스프린트 계획, 코드 검토 및 교차 기능 협업을 지원하고 번거롭지 않은 애자일 프로젝트 관리 플랫폼이 필요합니다.

이 FogBugz 대안은 더 빠르고 스마트하게 제품을 출시하고자 하는 고성능 개발 팀을 위해 설계되었습니다.

더 적은 마찰과 훨씬 더 강력한 기능으로 문제와 작업을 추적하는 데 도움이 되는 최고의 도구를 살펴보세요.

무료 FogBugz 대안 한눈에 보기

다음은 다양한 워크플로우 및 팀 구조에 적합한 FogBugz의 최고의 대안입니다.

왜 FogBugz 대안을 선택해야 할까요?

FogBugz는 기본적인 버그 추적에 있어 팀에 유용한 서비스를 제공해 왔지만, 많은 사용자들이 그 한계를 답답하게 느끼고 있습니다. 이는 오늘날 유선 전화를 사용하는 것과 비슷합니다. 유선 전화는 작동은 하지만, 현대적인 기능은 대부분 사용할 수 없습니다.

문제 추적 도구의 단점은 다음과 같습니다.

오래된 인터페이스 : FogBugz의 구식 디자인은 현대적인 : FogBugz의 구식 디자인은 현대적인 애자일 대시보드 , 직관적인 탐색 기능, 키보드 단축키가 부족하여 팀이 효율적으로 일하기 어렵습니다. 인터페이스는 구식이며, 현대적인 도구의 세련되고 사용자 친화적인 경험이 부족합니다

제한된 통합 생태계 : Git과 같은 버전 관리 시스템과 연결되지만, Fogbugz는 최신 도구에서 제공하는 광범위한 앱 생태계(Slack, Google Workspace, CI/CD, 클라우드 스토리지 등)를 제공하지 않습니다

빠진 애자일 필수 기능 : 기본적인 : 기본적인 스프린트 계획 , 스토리 포인트 및 번다운 차트는 제공하지만, FogBugz는 자동화된 속도 추적, AI 기반 티켓 라우팅, 팀 간 포트폴리오 보기 또는 사용자 지정 가능한 애자일 워크플로우를 제공하지 않습니다

가격 대비 성능이 떨어짐 : 사용자당 요금이 빠르게 합산되며, 특히 다른 도구들이 더 많은 기능을 저렴한 가격 또는 무료로 제공하는 경우 더욱 그렇습니다

보고 및 분석 기능이 취약: 맞춤형 보고에 대한 지원이 제한적이고 스프린트 진행 상황, 버그 동향 또는 팀 성과에 대한 가시성이 매우 낮습니다

🧠 재미있는 사실: 2000년 자정에 모든 컴퓨터가 다운될 것이라고 모두가 생각했던 Y2K 버그를 기억하십니까? 세계는 그대로 돌아갔지만, FogBugz는 그해에 탄생했습니다. 즉, 플로피 디스크가 아직 사용되던 시절부터 존재한 것입니다! 기술의 발전 속도로 보면, 이는 사실상 선사 시대와 다름없습니다. Y2K 시대의 소프트웨어와 마찬가지로 FogBugz도 특히 더 빠르고 유연한 버그 추적 도구가 필요한 현대의 개발 팀에게 그 나이를 드러내기 시작하고 있습니다.

애자일 팀을 위한 최고의 FogBugz 대안

고급 기능을 갖춘 훌륭한 솔루션이 훨씬 더 많은 일을 도와줄 수 있는데, 왜 투박한 도구로 버그를 해결하겠습니까? 개발 팀을 위한 애자일 문제 관리 및 프로젝트 관리를 위한 최고의 FogBugz 대안을 소개합니다.

1. ClickUp (엔드 투 엔드 애자일 프로젝트 관리에 가장 적합)

지금 ClickUp을 사용해보세요 소프트웨어 팀을 위한 ClickUp으로 로드맵에서 릴리스에 이르기까지 전체 엔지니어링 워크플로우를 간소화하고, 하나의 중앙 집중식 스페이스에서 더 빠르게 제품을 출시하세요

개발 팀을 위한 현대적이고 확장 가능하며 협업이 뛰어난 FogBugz의 대안을 찾고 있다면, 당사가 적합한 솔루션을 제공합니다.

일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp은 단일 플랫폼 내에서 문제 추적, 프로젝트 관리 및 팀 협업이 필요한 애자일 팀, 개발자 및 제품 관리자를 위해 설계되었습니다.

소프트웨어 팀을 위한 ClickUp을 사용하면 버그 또는 사용자 스토리를 빠르게 캡처, 할당 및 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 상태, 필드 및 템플릿을 통해 팀은 모든 소프트웨어 개발 프로세스에 맞게 워크플로우를 조정할 수 있습니다

Agile Teams용 ClickUp을 사용하여 백로그의 우선 순위를 명확하게 정하고, 사용자 지정 필드 및 수식을 사용하여 장단점을 비교하고 더 스마트한 제품 결정을 내리세요

Agile Teams용 ClickUp을 사용하면 소프트웨어 개발자와 엔지니어가 효율적이고 유연한 워크플로우(스크럼 보드, 칸반 레인 또는 팀에 실제로 적합한 조합)를 구축하여 프로젝트를 진행하고 팀의 일관성을 유지할 수 있습니다.

AI 및 자동화로 더 스마트하게 일하세요

ClickUp의 강력한 AI 및 자동화 기능은 불필요한 작업을 제거하여 팀이 구축에 집중할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain으로 백로그를 자동화하고 AI 제안을 받아보세요

ClickUp Brain은 티켓을 자동으로 할당하고, 스프린트 및 작업을 업데이트하고, 백로그를 개선하며, 레트로, PRD 리뷰 및 Slack 채팅을 명확한 소유자와 다음 단계가 포함된 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 그리고 모든 것이 연결되어 있습니다. 풀 리퀘스트, 파일 및 프로젝트 링크가 필요한 곳에 바로 표시되므로 팀이 추측에 의존할 필요가 없습니다.

ClickUp 자동화를 사용하면 버그 할당, 상태 업데이트, 이해 관계자에게 알리기 등 반복적인 작업이 즉시 수행되어 워크플로우의 효율성이 유지되고 팀의 일관성이 유지됩니다.

ClickUp Sprints로 모든 스프린트를 완벽하게 관리하세요. 포인트를 맞춤 설정하고, 담당자별로 진행 상황을 추적하고, 업무량을 원하는 방식으로 관리할 수 있습니다

간단해진 스프린트 관리

ClickUp Sprints 모듈은 애자일 팀이 진행 상황을 추적하고, 차단된 사항을 확인하고, 스프린트 백로그를 모두 한 곳에서 관리할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

스토리 포인트 추정 및 타임라인을 통해 스프린트를 효과적으로 계획하세요

팀 용량에 따라 플랜을 조정하고 스프린트 간에 작업을 신속하게 전환하여 민첩성을 유지하세요

AI로 자동 생성되는 일일 스탠드업 및 작업 업데이트로 보고 시간을 절약하세요

Sprint Velocity, Sprint Burndown, Sprint Burnup 보고서와 같은 Sprint 대시보드 카드로 진행 상황을 주시하세요

또한 ClickUp Autopilot Agents를 구성하여 작업 완료, 문제 상태 업데이트 또는 새로운 버그 보고와 같은 특정 트리거에 대해 프로젝트 활동 또는 스프린트를 모니터링하고 보고할 수 있습니다.

모든 팀을 위한 유연한 프로젝트 관리

ClickUp은 소프트웨어 팀만을 위한 것이 아닙니다. 프로젝트 관리 팀은 작업 의존성, 하위 작업 및 체크리스트를 통해 복잡한 워크플로우를 관리할 수 있으므로 장애 요소를 쉽게 파악할 수 있습니다.

대화형 간트 차트와 목록, 칸반, 달력, 타임라인 보기 등 15개 이상의 보기 옵션을 통해 부서 간 협업을 간소화할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 ClickUp 대시보드를 통해 자세한 보고 기능을 통해 이해 관계자들에게 최신 정보를 제공하세요.

프로젝트 관리 팀을 위한 ClickUp으로 복잡한 프로젝트를 관리하고, 프로젝트 타임라인을 계획 및 시각화하고, 여러 부서의 업무를 조정하세요

신생 기업에서 대기업에 이르기까지 ClickUp의 유연한 아키텍처는 소규모 애자일 팀에서 전 세계에 분산된 엔지니어링 팀에 이르기까지 모든 것을 지원하기 위해 손쉽게 확장할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp Brain으로 백로그를 자동화하고, 인사이트를 파악하고, 대화를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

GitHub, GitLab, Bitbucket 및 기타 개발자 도구와 통합하여 커밋, 풀 리퀘스트 및 코드 리뷰를 작업에 직접 연결할 수 있습니다

버그 추적, 기능 요청 및 개발 단계를 위해 사용자 정의 필드를 사용하여 작업 데이터를 맞춤 설정하세요

협업이 가능한 ClickUp Docs를 사용하여 프로젝트 문서, wiki, 사용자 스토리 및 내부 지식 기반을 만들고 관리하세요

작업과 프로젝트 전반에 걸쳐 내장된 ClickUp 채팅을 통해 실시간으로 원활하게 커뮤니케이션하세요

ClickUp 화이트보드 및 마인드 맵을 사용하여 아키텍처, 회고, 워크플로우를 작업으로 시각화하고 변환하세요

작업 및 프로젝트에 소요된 시간을 추적하여 회사 목표에 부합하는지 확인하세요

ClickUp의 한도

일부 사용자는 처음에는 광범위한 기능이 너무 많다고 느낄 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

ClickUp은 매우 유연하고 사용자 친화적입니다. 이 플랫폼을 사용하면 애자일 및 워터폴 워크플로우를 모두 쉽게 관리할 수 있으며, 각 팀의 다양한 요구 사항에 완벽하게 적응할 수 있습니다. 이 플랫폼은 매우 직관적이고 구성하기 쉬우며 대시보드, 사용자 정의 필드, 자동화 등 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 사용 편의성이 정말 뛰어나며, 기술에 익숙하지 않은 사용자도 빠르게 익힐 수 있어 여러 부서에서 원활하게 도입할 수 있습니다.

ClickUp은 매우 유연하고 사용자 친화적입니다. 이 플랫폼을 사용하면 애자일 및 워터폴 워크플로우를 모두 쉽게 관리할 수 있으며, 각 팀의 다양한 요구 사항에 완벽하게 적응할 수 있습니다. 이 플랫폼은 매우 직관적이고 구성하기 쉬우며 대시보드, 사용자 정의 필드, 자동화 등 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 사용 편의성이 정말 뛰어나 기술에 익숙하지 않은 사용자도 빠르게 익힐 수 있어 여러 부서에서 원활하게 도입할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 애자일에서 사용되는 "스크럼"이라는 단어는 기술에서 유래한 것이 아니라 럭비에서 유래한 것입니다! 럭비 선수들이 빠른 회의를 하고 함께 공을 앞으로 밀어내는 것처럼, 스크럼 팀은 긴밀하게 협력하여 프로젝트를 진행합니다. 애자일은 팀워크, 추진력, 빠른 의사 결정을 강조하기 위해 이 이름을 차용했습니다.

2. Jira (소프트웨어 개발의 계획 및 추적에 가장 적합)

jira를 통해

Jira는 현대적인 소프트웨어 개발 팀의 요구를 지원하기 위해 구축된 본격적인 플랫폼입니다. 애자일 워크플로우를 핵심으로 Atlassian이 설계한 Jira는 스프린트 계획 및 백로그 정리부터 버그 추적 및 릴리스 출시에 이르기까지 팀이 모든 진행 상황을 파악할 수 있도록 지원합니다.

Jira는 개발자가 이미 사용 중인 도구와 긴밀하게 통합됩니다. GitHub 및 Bitbucket과 같은 소스 제어 플랫폼에서 CI/CD 도구 및 테스트 제품군에 이르기까지 Jira는 중앙 명령 허브 역할을 하여 기술 스택 전체에서 업데이트 및 컨텍스트를 가져옵니다.

FogBugz와 같은 레거시 도구와 달리 Jira는 훨씬 더 현대적이고 확장 가능하며 사용자 정의 가능한 경험을 제공합니다.

Jira의 최고의 기능

애자일 개발에 적합한 에픽, 버그, 사용자 스토리 등 고급 문제 유형을 사용하세요

맞춤형 규칙으로 반복적인 작업을 자동화하여 문제를 자동으로 닫거나 티켓을 재할당하세요

Bitbucket, GitHub 및 CI/CD 도구와 긴밀하게 통합하여 코드에서 배포에 이르기까지 완벽한 가시성을 확보하세요

내장된 애자일 템플릿과 로드맵을 사용하여 스프린트를 계획하고, 백로그를 정리하고, 마일스톤을 추적하세요

AI 기반 기능을 활용하여 문제를 요약하고, 콘텐츠를 생성하고, 지능적인 제안을 받아보세요

Jira의 한도

초기 설정 및 구성은 일부 Jira 대안에 비해, 특히 소규모 팀이나 신규 사용자에게는 어려울 수 있습니다

Jira 가격

Free

표준: 사용자당 월 $7.53부터 시작합니다

프리미엄: 사용자당 월 $13.53부터 시작합니다

Enterprise: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (6,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,200개 이상의 리뷰)

💡 프로 팁: 이미 Jira를 사용하고 있지만 ClickUp의 유연성을 원하십니까? 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. ClickUp의 Jira 가져오기 도구를 사용하여 문제, 프로젝트 및 워크플로우를 원활하게 가져올 수 있습니다. 빠르고 사용자 정의가 가능하며 팀이 한 순간도 놓치지 않고 계속 작업할 수 있습니다.

3. YouTrack (문제 추적 및 애자일 워크플로우 관리에 가장 적합)

via YouTrack

YouTrack은 유연한 프로젝트 관리 및 문제 추적에 적합합니다. 또한 심층적인 사용자 정의가 가능하기 때문에 팀이 경직된 워크플로우에 얽매이지 않아도 됩니다.

문제 필드와 워크플로우부터 명령어와 보고서에 이르기까지 모든 것을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 도구는 사용자의 업무 방식에 맞출 수 있으며, 그 반대가 아닙니다. FogBugz는 민첩성과 심층성 없이 버그를 추적하는 데 그치지만, JetBrains의 YouTrack은 아이디어에서 배포에 이르기까지 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클을 훨씬 더 명확하고 제어력 있게 지원합니다.

YouTrack은 특히 JetBrains의 개발자 도구 생태계에 이미 투자한 팀에게 매력적입니다.

YouTrack의 최고의 기능

스크럼, 칸반 또는 하이브리드 방법에 맞게 사용자 정의 가능한 워크플로우로 애자일 보드를 설정하세요

스마트 검색 및 명령어 기반 업데이트를 사용하여 작업을 신속하게 처리하세요

작업 내에서 직접 시간을 추적하여 스프린트 전반에 걸친 노력을 모니터링하세요

사용자 정의 가능한 보고서 및 대시보드를 만들어 팀 성과를 시각화하세요

AI 기반 지원을 활용하여 토론을 요약하고, 답장을 생성하고, 작업을 생성하세요

YouTrack의 한도

개발 또는 QA 팀에 속하지 않은 사용자는 UI가 다소 복잡하게 느껴질 수 있습니다

강력하지만 고급 검색을 위한 쿼리 언어는 학습이 필요할 수 있습니다

YouTrack 가격

Free

11명 이상의 사용자: 사용자당 월 $4.40

YouTrack 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 YouTrack에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

YouTrack의 가장 큰 장점은 유연성과 다양한 워크플로우에 적응할 수 있는 능력입니다. 특정 프로젝트 추적 프로세스에 맞게 맞춤 설정할 수 있어 작업 관리가 더욱 효율적이고 개인화될 수 있습니다.

YouTrack의 가장 큰 장점은 유연성과 다양한 워크플로우에 적응할 수 있는 능력입니다. 특정 프로젝트 추적 프로세스에 맞게 맞춤 설정할 수 있어 작업 관리가 더욱 효율적이고 개인화될 수 있습니다.

4. Linear (간단한 탐색, 삽입, 삭제 작업에 가장 적합합니다)

via Linear

Linear는 도구 사용에 드는 시간을 줄이고 코드 출시에 더 많은 시간을 할애하고자 하는 현대적인 제품 및 엔지니어링 팀을 위해 특별히 설계되었습니다.

간단한 탐색, 삽입 및 삭제 작업에 탁월하기 때문에 작업을 이동하고, 상태를 업데이트하고, 작업을 할당하고, 관련이 없는 항목을 삭제하거나 보관하는 것이 매우 쉽습니다.

원활한 Git 통합을 통해 커밋, PR 및 브랜치를 문제와 자동으로 동기화할 수 있습니다. 또한 주기 기반 계획(Linear의 스프린트 버전), 내장된 속도 추적 및 수동 입력을 줄이는 강력한 자동화 기능도 사용할 수 있습니다.

*지능형 어시스턴트인 Linear AI는 들어오는 버그를 자동으로 분류하고, 문제 설명을 작성하며, 유사한 문제를 식별하여 백로그를 관리하는 데까지 도움을 줄 수 있습니다.

Linear의 최고의 기능

모든 작업에 키보드 바로 가기를 사용하여 초고속 인터페이스로 탐색하세요

릴리스 및 백로그를 관리하는 Cycles로 개발 스프린트를 자동화하세요

내장된 워크플로우로 스프린트, 로드맵 및 문제 추적을 관리하세요

원활한 GitHub/GitLab 통합을 통해 실시간으로 협업하세요

제품 백로그 관리를 자동화하여 일을 깔끔하고 집중력 있게 진행하며 실행 가능한 상태로 유지하세요

선형 제한

대규모 기업이나 과도한 맞춤 설정이 필요한 팀의 경우 한도가 부족하다고 느낄 수 있습니다

보고 기능은 기업에 초점을 맞춘 Linear의 대안에 비해 덜 광범위합니다

선형 요금제

Free

기본: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $16

Enterprise: 맞춤형 가격

선형 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

5. Zoho BugTracker (버그 추적 및 문제 해결에 가장 적합)

zoho BugTracker를 통해

모든 것을 한 번에 하려고 하는 부피가 큰 플랫폼과 달리 Zoho BugTracker는 문제 해결에 집중합니다. 이 플랫폼은 또 다른 지나치게 복잡한 시스템을 배우는 데 시간을 소비하고 싶지 않은 팀도 쉽게 탐색할 수 있는 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

광범위한 Zoho 생태계의 일부인 이 문제 추적 소프트웨어는 다른 Zoho 애플리케이션을 사용하는 비즈니스에 특히 적합한 선택입니다. 버그 기록 및 소유권 할당부터 해결 추적 및 사후 분석에 이르기까지 모든 것이 속도와 명확성을 위해 간소화되어 있습니다.

Zoho의 AI 어시스턴트 Zia는 보고서를 생성하고 프로젝트 데이터에서 인사이트를 제공할 수 있습니다. 팀은 정확한 버그 라이프사이클을 반영하는 맞춤형 워크플로우를 정의하고, 알림이나 조치를 자동으로 트리거하는 규칙을 설정하고, SLA 및 시간 추적을 사용하여 누락이 없도록 할 수 있습니다.

Zoho BugTracker의 주요 기능

알림, 작업 의존성 및 알림을 구성하여 적시에 적절한 사람에게 정보를 전달하세요

Zoho 생태계 내에서 GitHub 및 Bitbucket 통합을 통해 개발 운영을 동기화하세요

채팅, 포럼 등을 통해 팀과 실시간으로 협업하세요

역할 기반 권한을 사용하여 안전하고 집중적인 액세스를 보장하세요

버그에 소요된 시간을 추적하고 서비스 수준 계약(SLA)을 관리하세요

Zoho BugTracker의 한도

더 큰 규모의 팀을 위한 심층적인 통합 기능이 부족합니다

매우 복잡한 소프트웨어 프로젝트의 경우 직관적이지 않을 수 있습니다

Zoho BugTracker 가격

Free

표준: 사용자당 월 4달러

프리미엄: 사용자당 월 8달러

Zoho BugTracker 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho BugTracker에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면:

우리가 개발하는 소프트웨어의 버그를 보고하는 데 도움이 되는 소프트웨어를 찾고 있었습니다. 다행히도 Zoho 버그 추적기를 발견했는데, 이 소프트웨어는 매우 편리하고 사용하기 매우 쉽습니다.

우리가 개발하는 소프트웨어의 버그를 보고하는 데 도움이 되는 소프트웨어를 찾고 있었습니다. 다행히도 Zoho 버그 트래커를 발견했는데, 이 소프트웨어는 매우 편리하고 사용하기 매우 쉽습니다.

6. GitLab (DevOps 플랫폼 및 협업에 가장 적합)

gitLab을 통해

올인원 오픈 코어 DevOps 지휘 센터가 필요하십니까? GitLab은 계획 및 코딩부터 테스트, 보안, 배포 및 모니터링에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. 간단한 YAML 구성을 사용하여 테스트를 자동화하고, 보안 스캔을 실행하고, 쉽게 배포할 수 있습니다.

또한 Kubernetes에 대한 기본 지원과 SAST, DAST, 의존성 스캔과 같은 통합 도구를 통해 GitLab은 파이프라인에 보안을 직접 적용합니다.

이 플랫폼의 AI 기반 기능은 GitLab Duo로 패키지되어 있으며, 라이프사이클 전반에 걸쳐 토론 요약 및 코드 제안을 통해 팀을 지원합니다.

주로 문제 추적기인 FogBugz와 달리 GitLab은 개발자부터 릴리스 관리자에 이르기까지 전체 팀에 협업하고 더 빠르게 제품을 출시할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다.

GitLab의 최고의 기능

내장된 CI/CD 파이프라인 을 사용하여 배포를 자동화하고 가속화하세요

코드, 문제 및 문서를 단일 소스로 중앙 집중화하세요

문제를 사용하여 작업을 추적하고 에픽, 반복 및 마일스톤으로 정리하세요

하나의 통합된 스페이스에서 병합 요청 승인 및 코드 검토를 관리하세요

DevOps 라이프사이클에 강력한 보안 테스트를 직접 통합하세요

GitLab의 한도

GitLab에는 많은 기능이 있지만, 새로운 사용자에게는 복잡하게 느껴질 수 있으며, 특히 풀스택 DevOps 도구에 익숙하지 않은 소규모 팀의 경우 설정에 오랜 시간이 걸립니다

고급 보안, 규정 준수 및 AI 기능을 포함한 전체 기능 세트는 프리미엄 유료 계층에서만 사용할 수 있습니다

GitLab 가격

Free

프리미엄: 사용자당 월 29달러(연간 청구)

Ultimate: 맞춤형 가격

GitLab 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (840개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,180개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 GitLab에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

제가 가장 좋아하는 점은 GitLab이 버전 관리, CI/CD, 문제 추적 및 프로젝트 관리를 단일 도구로 통합한다는 것입니다. 플랫폼을 떠나지 않고 코드 작성에서 배포까지 모든 작업을 원활하게 진행할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 내장된 CI/CD는 설정이 쉽고, 병합 요청 워크플로우를 통해 코드 품질을 높일 수 있습니다. 특히 대규모 리포지토리나 복잡한 파이프라인의 경우 때때로 약간 느리게 느껴질 수 있습니다.

제가 가장 좋아하는 점은 GitLab이 버전 관리, CI/CD, 문제 추적 및 프로젝트 관리를 단일 도구로 통합한다는 것입니다. 플랫폼을 떠나지 않고 코드 작성에서 배포까지 모든 작업을 원활하게 진행할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 내장된 CI/CD는 설정이 쉽고, 병합 요청 워크플로우를 통해 코드 품질을 높일 수 있습니다. 특히 리포지토리가 크거나 파이프라인이 복잡한 경우, 때때로 약간 느리게 느껴질 수 있습니다.

7. Backlog (애자일 및 스크럼 방법론에 가장 적합)

via Backlog

애자일 또는 스크럼 워크플로우를 실행 중이고 버그 추적과 함께 시간 추적이 필요한 경우, Nulab의 Backlog가 적합합니다. 이 솔루션은 프로젝트 관리 기능과 내장 Git 및 SVN 리포지토리 같은 개발자 도구를 결합하여 팀이 한 곳에서 계획, 추적, 배송을 모두 수행할 수 있도록 지원합니다.

또한 스프린트 계획 보드, 번다운 차트, 마일스톤 추적, 스토리 포인트 및 개인 프로젝트에 대한 지원도 확인할 수 있습니다. 또한 실시간 업데이트와 스레드 토론을 통해 모든 사람이 혼란 없이 일관된 상태를 유지할 수 있습니다.

Backlog의 최고의 기능

팀 회원에게 작업과 버그를 할당하고, 마감일을 설정하고, 업데이트 및 책임에 대한 알림을 즉시 받습니다

대규모 작업을 세부적인 상위 문제 및 하위 작업으로 분할하여 일을 정리하세요

시각적인 간트 차트와 칸반 보드를 사용하여 스프린트를 유연하게 플랜하세요

버닝 다운 차트와 포괄적인 보고 도구를 사용하여 진행 상황을 추적하고 병목 현상을 파악하세요

내부 문서 및 원활한 팀 협업을 위한 wiki 페이지를 만드세요

백로그 한도

기본적인 보고 및 분석 기능만 제공하기 때문에 데이터 기반 팀이 심층적인 인사이트를 추출하거나 고급 보고서를 작성하기 어렵습니다

시간을 자동으로 기록하는 시간 추적 위젯이 내장되어 있지 않으므로 시간을 수동으로 추적해야 합니다

백로그 가격

Free

스타터: $35/월

표준: $100/월

프리미엄: $175/월

Enterprise: 맞춤형 가격

백로그 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (380개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (158개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Backlog에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

이 도구는 버그 추적에 사용합니다. 저와 제 팀이 버그를 빠르게 찾고 수정하는 데 도움이 됩니다. 이 도구를 사용하기 전에는 엑셀 시트를 사용하여 버그를 추적했습니다. 하지만 시간이 많이 걸리고 개발자들에게는 때때로 혼란스럽기도 했습니다. 하지만 이제 이 도구를 사용하면 쉽게 할 수 있고 개발자들도 쉽게 이해할 수 있습니다. 제가 싫어하는 유일한 점은 모바일 앱이 매우 느리다는 것입니다.

이 도구는 버그 추적에 사용합니다. 저와 제 팀이 버그를 빠르게 찾아서 수정하는 데 도움이 됩니다. 이 도구를 사용하기 전에는 엑셀 시트를 사용하여 버그를 추적했습니다. 하지만 시간이 많이 걸리고 개발자들에게는 때때로 혼란을 야기했습니다. 하지만 이제 이 도구를 사용하면 쉽게 할 수 있고 개발자들도 쉽게 이해할 수 있습니다. 제가 싫어하는 유일한 점은 모바일 앱이 매우 느리다는 것입니다.

8. Trello (팀 협업 및 작업 관리에 가장 적합)

trello를 통해

작업과 버그를 똑같이 쉽게 추적할 수 있는 사용자 지정 가능한 인터페이스를 갖춘 훌륭한 소프트웨어를 찾고 계십니까? 직관적인 보드 및 카드 시스템을 통해 팀이 작업을 구성, 우선 순위 지정 및 실행할 수 있도록 지원하는 매우 시각적이고 사용자 친화적인 프로젝트 관리 도구인 Trello를 만나보세요.

Trello는 전용 문제 추적 도구는 아니지만, 버그 추적 워크플로우에 맞게 구성할 수 있는 유연한 보드, 목록 및 카드를 제공합니다. Kanban의 단순성을 바탕으로 설계된 Trello를 사용하면 전용 버그 추적 보드를 만들고, 목록을 사용하여 다양한 버그 상태를 표시하고, 팀 회원에게 카드를 할당하여 해결할 수 있습니다.

이 작업 및 협업 도구는 기술 및 비기술적 역할을 아우르는 팀 전체의 관리를 위해 특별히 설계되었습니다. FogBugz가 기본적으로 지원하지 않는 크로스 기능 가시성을 촉진합니다.

Atlassian 제품인 Trello는 Atlassian Intelligence를 통합하여 커뮤니케이션과 플랜을 간소화합니다.

Trello의 최고의 기능

카드 이동, 마감일 설정, 알림 전송과 같은 반복적인 작업을 Butler 자동화 로 자동화하세요

Power-Ups를 사용하여 Slack, Google Drive 등의 도구와 원활하게 통합하세요

프로젝트 계획, 스프린트 추적 및 콘텐츠 달력에 템플릿을 사용하세요

AI를 활용하여 실행 가능한 작업 목록을 만들고 카드에서 직접 정보를 요약하세요

양식을 통해 버그 보고서를 수집하고 , 스크린샷을 첨부하고, Hipporello Service Desk 또는 Marker와 같은 파워업 기능을 통해 보고자와 소통하세요

Trello의 한도

복잡한 프로젝트는 Trello가 제공하는 것보다 더 많은 구조가 필요할 수 있습니다

사용자 정의 필드 및 복잡한 보고와 같은 전문 버그 추적기에서 볼 수 있는 고급 기능이 부족합니다

Trello 가격

Free

표준: 사용자당 월 6달러

프리미엄: 사용자당 월 $12.5

Enterprise: 사용자당 연간 $210

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (23,600개 이상의 리뷰)

