Anthropic 대 OpenAI: 어느 AI 도구가 더 우수할까요?

AI의 한 번의 잘못된 결정으로 몇 달간의 일이 무너질 수 있습니다. 마감 기한을 놓치고, 제품이 파손되고, 안전 프로토콜이 불충분하여 기업 팀이 해결책을 찾기 위해 분주하게 움직여야 할 수도 있습니다.

기술 리더는 실시간 배포를 문제없이 처리할 수 있도록 구축된 AI 기술을 필요로 합니다. 비즈니스 리더는 강력한 자연어 이해 기능을 갖춘 시스템을 요구합니다. 데모 데이에만 작동하는 것이 아니라 중요한 순간에 제 역할을 하는 AI를 원합니다.

Anthropic과 OpenAI는 모두 혁신, 안전성 및 성능을 약속하는 모델을 개발했습니다. 하지만 약속만으로는 거래를 성사시키거나 제품을 제공하거나 비즈니스를 확장할 수는 없습니다.

OpenAI와 Anthropic의 비교를 자세히 살펴보겠습니다: 단순히 헤드라인이 아닌, 구축, 확장, 신속한 배포 시 실제로 중요한 차이점을 분석합니다. 특히 가장 인기 있는 모델인 ChatGPT와 Claude에 초점을 맞출 것입니다.

그리고 귀하의 업무를 실제로 발전시킬 수 있는 AI 회사를 진지하게 찾고 있다면, ClickUp은 두뇌와 근력을 모두 갖춘 회사입니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법

Anthropic vs. OpenAI 한눈에 보기

Anthropic과 OpenAI의 기능을 직접 비교한 결과는 다음과 같습니다.

기능 Anthropic OpenAI ⭐️ 보너스: ClickUp 핵심 목적 안전하고, 일관되고, 윤리적인 AI 모델에 중점을 둔 개발자 및 비즈니스를 위한 범용 AI 문서, 작업, 채팅 및 회사 지식을 한 곳에서 관리하여 AI 프로젝트를 실행하고 무분별한 확장을 방지하세요 독특한 접근 방식 컨텍스트를 인식하는 만큼 다재다능한 세계에서 가장 완벽한 업무용 AI RLHF + 다중 모드 훈련 — 강화 학습과 사용자 피드백의 균형 컨텍스트를 인식하는 만큼 다재다능한 세계에서 가장 완벽한 업무용 AI 대화 능력 다중 턴 메모리는 긴 채팅과 세부적인 워크플로우에 적합합니다 ChatGPT 생태계는 이미지, 파일, 라이브 데이터 및 동적 상호 작용을 지원합니다 작업 공간의 지식에 기반한 컨텍스트 인식 응답을 얻으세요 개발자 도구 및 API 제한된 공개 API(개방형 개발보다 안정성에 중점을 두어) GPT, DALL·E, Codex 등을 위한 강력한 API – 맞춤형 AI 통합에 이상적입니다 Claude에서 ChatGPT, Gemini에 이르기까지 모든 최신 LLM을 하나의 통합된 강력한 AI 생태계에서 이용하세요 가장 잘 알려진 헌법적 AI 및 안전 우선 연구 모델 다양성 및 AI 개발 도구 AI와 프로젝트 관리 및 자동화 결합 사용 편의성 제한된 컨트롤이 있는 간단한 채팅 UI 유연한 제어가 가능한 사용자 친화적인 인터페이스 모든 크기의 팀을 위해 설계된 깔끔한 UI 팀 협업 팀 기능이 제한된 단독 연구 워크플로우 ChatGPT Team 및 Enterprise의 더 나은 팀 도구 실시간 문서, 채팅 및 작업 협업 통합 준비도 API 기반, 제한된 기본 통합 강력한 API 생태계 및 플러그인 지원 Slack, Notion, GitHub 등의 도구와 함께 사용할 수 있습니다 누구에게 적합한가요? AI 연구원 및 안전에 중점을 둔 팀 개발자, 스타트업 및 기업 팀 대규모 구축을 진행하는 AI 리더, 기술 팀 및 운영 관리자

Anthropic은 무엇인가요?

Anthropic은 안전하고 신뢰할 수 있으며 지시하기 쉬운 대규모 언어 모델 구축에 주력하는 AI 연구 회사입니다. OpenAI의 전 직원이 설립한 Anthropic의 사명은 AI 정렬 및 조종 가능한 AI 시스템에 중점을 두고, 복잡한 상황에서도 모델이 예측 가능한 방식으로 작동하도록 하는 것입니다.

주요 제품은 고급 자연어 처리, 콘텐츠 생성, 정확성과 안전성이 가장 중요한 비즈니스 사용 사례를 위해 설계된 Claude 모델 제품군입니다.

Anthropic의 기능

👀 알고 계셨나요? 2023년 10월부터 2024년 5월까지 Anthropic의 투명성 점수는 15점 상승하여 100점 만점에 51점을 기록했습니다. 이는 모델의 신뢰성을 높이기 위한 큰 변화입니다.

투명성은 AI 환경을 보다 안전하고 신뢰할 수 있게 만드는 스마트한 설계 선택의 결과입니다. Anthropic이 신뢰할 수 있는 AI를 구축하는 방법과 그 접근 방식이 뛰어난 이유를 소개합니다.

기능 #1: 헌법적 AI

Anthropic은 지속적인 인적 수정에 의존하는 대신, 모델이 서면으로 작성된 윤리 원칙을 따르도록 훈련합니다. Constitutional AI라고 하는 이 접근 방식은 Claude 모델이 복잡한 작업에서도 일관성을 유지하도록 지원하여, 팀이 예측할 수 없는 행동에 대해 걱정할 필요 없이 자체 AI를 쉽게 훈련할 수 있도록 합니다.

via Anthropic

기능 #2: 다중 턴 대화 최적화

Claude 모델은 단순히 질문에 답하는 것이 아니라 대화를 기억하고 세부 사항을 추적하며 시간이 지나도 요점을 놓치지 않습니다. 따라서 긴 채팅, 클라이언트 상호 작용 및 팀 워크플로우가 명확하고 순조롭게 진행되어야 하는 AI 협업 도구를 구축하는 비즈니스에 적합한 선택입니다.

via Anthropic

기능 #3: Enterprise AI 안전 가드레일

Anthropic은 모델의 실수를 대규모로 문제가 발생하기 전에 조기에 발견하고 수정하기 위해 노력합니다. 더 스마트한 LLM 평가를 통해 Claude 모델을 조정하여 내부 도구에서 고객용 앱에 이르기까지 실제 비즈니스에 사용할 수 있도록 정확성과 안정성을 유지합니다.

via Anthropic

Anthropic (Claude) 가격

Free

장점: $20/월

팀: 월 30달러/사용자

최대: $100/인당부터 시작됩니다

Enterprise: 맞춤형 가격

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 사용하지만, 50% 이상은 업무에서 AI 사용을 꺼리고 있습니다. 세 가지 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식의 부족, 보안에 대한 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만듭니다. 이 어시스턴트는 평이한 언어로 프롬프트를 이해하고, AI 도입에 대한 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전체에서 채팅, 작업, 문서 및 지식을 연결합니다. 단 한 번의 클릭으로 답변과 통찰력을 얻어보세요!

OpenAI란 무엇인가요?

OpenAI는 AI가 모든 인류에게 이익이 되도록 하는 데 주력하는 인공 지능 연구 및 배포 회사입니다. OpenAI의 사명은 안전하고 인간의 가치에 부합하며 널리 접근 가능한 유능한 AI 시스템을 구축하는 데 있습니다.

🧠 재미있는 사실: OpenAI의 ChatGPT는 TikTok이나 Instagram보다 더 빠르게 1억 명의 사용자를 달성하며, 가장 빠르게 성장한 앱 중 하나가 되었습니다!

OpenAI의 주요 릴리스에는 ChatGPT 제품군(GPT-3. 5, GPT-4 및 최신 모델인 GPT-4o mini, GPT-4. 5, GPT-o3)과 이미지 생성을 위한 DALL·E, 코드 생성을 위한 Codex, 음성 인식을 위한 Whisper와 같은 도구가 포함됩니다.

OpenAI의 기능

👀 알고 계셨나요? 2024년 4월 현재, Fortune 500대 기업 중 90% 이상이 OpenAI의 기술을 사용하고 있으며, 이는 초기 인터넷의 채택 속도보다 빠른 속도입니다.

그 채택률이 모든 것을 말해줍니다. OpenAI의 모델은 단순히 주목을 받고 있는 것이 아니라, 일반 사용자를 위한 기본 AI 도구로 자리 잡고 있습니다. OpenAI가 이러한 변화를 어떻게 만들어가고 있는지 살펴보세요.

기능 #1: ChatGPT 생태계

ChatGPT는 재미있는 챗봇으로 시작했지만, 오늘날에는 이미지 처리, 문서 분석, 코드 생성 및 라이브 데이터 도구를 지원하는 전체 생태계로 성장했으며, 기업과 일반 사용자 모두에게 신뢰를 받고 있습니다. 실제 업무를 지원할 최고의 AI 앱을 찾고 있다면, ChatGPT의 다중 모드 플랫폼이 이미 팀의 자동화, 제작 및 협업의 모양을 바꾸고 있습니다.

via OpenAI

기능 #2: API 및 개발자 툴킷

OpenAI의 API를 사용하면 개발자가 GPT, DALL ·E, Codex와 같은 강력한 모델을 쉽게 활용할 수 있습니다. 고객 지원 봇에서 디자인 자동화에 이르기까지 OpenAI는 팀이 혁신적인 도구를 빠르게 구축할 수 있는 유연한 방법을 제공하며, 강화 학습 및 미세 조정과 같은 최신 AI 기술을 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 지원합니다.

via OpenAI

기능 #3: 엔터프라이즈급 맞춤화

ChatGPT Enterprise는 관리자 도구, 보안 기능, 개인 배포 옵션 등 비즈니스에 필요한 제어 기능과 유연성을 제공합니다. 강력한 성능과 프라이버시를 모두 갖춘 AI 플랫폼을 비교하는 기업에게 OpenAI는 민감한 데이터의 제어권을 넘겨주지 않고도 AI를 쉽게 도입할 수 있는 방법을 제공합니다.

via OpenAI

OpenAI (ChatGPT) 가격

Free

추가 혜택: $20/월

장점: $200/월

팀: 사용자당 월 30달러

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

👀 알고 계셨나요? 2023년 11월, 미국은 AI 안전 연구소(AI Safety Institute)의 설립을 발표했습니다. AI 안전 연구소는 일반적으로 국가가 지원하는 기술 기관으로, 주요 임무는 다음과 같습니다. 고급 AI 시스템에 대한 독립적인 평가 수행 (예: 오용, 견고성, 편향성, 제어 위험, 사회적 영향에 대한 조사)

AI 관련 위험에 대한 이해를 심화하기 위한 선도적인 기초 AI 안전 연구

자발적이고 규제된 기반으로 정부, 개인 부문, 학계, 시민 사회 및 국제 파트너 간의 정보 공유를 촉진합니다

Anthropic과 OpenAI: 기능 비교

Anthropic과 OpenAI는 더 안전한 대화 모델에서 더 빠른 혁신 주기에 이르기까지 각기 다른 강점을 가지고 있습니다. AI가 실험적인 프로젝트에서 일상적인 비즈니스 도구로 전환됨에 따라 이러한 플랫폼의 세부 사항을 이해하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

비즈니스 전반에 AI를 확장하고 있으며, 이론뿐만 아니라 압박 속에서도 AI가 제대로 작동해야 하는 경우 정말 중요한 기능을 자세히 살펴보세요.

1. 모델 행동과 정렬

Claude 모델은 헌법 AI로 훈련되고, 서면으로 작성된 일련의 윤리적 고려 사항을 따르도록 설계되었습니다. Claude는 복잡한 프롬프트에서 강력한 거부 행동, 낮은 환각, 더 나은 자기 수정 기능을 보여줍니다.

OpenAI의 리더들은 GPT가 사용자 피드백, 미세 조정 및 검토 계층을 사용하여 행동을 안내한다고 확인했습니다. 개선되고 있지만, 여전히 불확실한 주제에 대해 과도한 답변을 하거나 지나치게 자신감 있는 답변을 하는 경향이 있습니다.

🏆 승자: Anthropic이 정렬에서 우위를 차지했습니다. Claude 모델은 기본적으로 일관되게 더 안전한 행동을 보이기 때문에 신뢰와 예측 가능성이 필수적인 중요한 사용 사례에 더 적합합니다.

2. 기업 제어 및 맞춤화

Claude는 API 및 통합(Slack, Notion)을 통해 사용할 수 있지만, 중앙 집중식 관리자 도구 또는 완전한 맞춤 설정이 부족합니다. 아직 자체 호스팅 또는 개인 배포는 지원되지 않습니다.

ChatGPT Enterprise는 관리자 대시보드, 팀 권한, 개인 인스턴스 및 사용 분석 기능을 제공합니다. 모델은 미세 조정 및 임베딩 지원을 통해 맞춤 설정할 수 있습니다.

🏆 승자: OpenAI는 세분화된 제어, 개인 배포 및 모델 맞춤 설정을 통해 확장성을 고려하여 구축된 엔터프라이즈 스택을 갖추고 있기 때문에 승리를 거두었습니다. AI를 사용하여 내부 운영을 실행하거나 대규모 출력을 지원하는 팀에 더 적합합니다.

3. 개발자 경험과 구축 유연성

Anthropic은 경량 SDK를 제공하고 단순성에 중점을 둔 Claude API를 제공합니다. 모듈식 제어가 적고 기본 통합을 넘어서는 개발자 툴이 제한적입니다.

OpenAI는 채팅, 이미지, 코드 및 오디오를 위한 API를 포함한 완벽한 개발자 플랫폼을 제공합니다. 맞춤형 GPT, 미세 조정 및 앱과 워크플로우 전반에 걸친 원활한 배포를 지원합니다.

🏆 우승자: OpenAI는 개발자에게 더 많은 구축의 여지를 제공합니다. GPT의 풀스택 툴셋을 통해 팀은 플랫폼 한도에 도달하지 않고도 프로토타입에서 생산으로 더 빠르게 이동할 수 있습니다.

Anthropic vs. OpenAI 레딧에서

실제 피드백은 기능 목록에서는 찾을 수 없는 세부 사항을 종종 드러냅니다. Anthropic과 OpenAI가 일상적인 워크플로우에서 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해, 사용자가 직접 경험을 공유한 Reddit 토론을 살펴보았습니다.

그들이 말한 내용은 다음과 같습니다.

한 Reddit 사용자는 Claude가 복잡하고 창의적인 작업을 처리하는 능력을 칭찬하며, 대화, 쓰기 작업 및 심층 텍스트 분석에 대한 강점을 강조했습니다.

저는 Opus를 정말 좋아해서 창의적이고 심층적인 분석에 사용하며, 복잡한 아이디어와 긴 양식의 글을 작성할 때도 도움을 받고 있습니다. 3.5 버전이 출시된 후 Opus 사용을 중단했는데, 유료 고객으로서 평범한 사용 경험에 다른 사람들처럼 정말 실망했습니다. 최근에 Opus로 다시 전환하면서 Opus가 얼마나 훌륭한지 다시 한 번 깨달았습니다.

저는 Opus를 정말 좋아해서 창의적이고 심층적인 분석에 사용하며, 복잡한 아이디어와 긴 양식의 글을 작성할 때도 도움을 받고 있습니다. 3.5 버전이 출시된 후 Opus 사용을 중단했는데, 유료 고객으로서 평범한 사용 경험에 다른 사람들처럼 정말 실망했습니다. 최근에 Opus로 다시 전환하면서 Opus가 얼마나 훌륭한지 다시 한 번 깨달았습니다.

그러나 한 소프트웨어 엔지니어는 OpenAI의 API를 통해 AI를 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있었다고 공유하며, 플랫폼의 강력한 개발자 지원과 최소한의 학습 곡선을 강조했습니다.

OpenAI의 API는 다른 API와 동일하므로 기술적인 측면에서 학습이 전혀 필요하지 않습니다. 모든 엔드포인트, 매개변수 및 예시 응답이 잘 문서화되어 있습니다.

OpenAI의 API는 다른 API와 동일하므로 기술적인 측면에서 학습이 전혀 필요하지 않습니다. 모든 엔드포인트, 매개변수 및 예시 응답이 잘 문서화되어 있습니다.

Anthropic은 보다 안전한 대화와 신뢰할 수 있는 창의적 지원을 위한 윤리 지침에 중점을 두고 있는 반면, OpenAI는 빠르고 유연한 개발자 도구가 특징입니다. 창의적인 신뢰성을 우선으로 하는지, 아니면 기술적 유연성을 우선으로 하는지에 따라 적합한 선택이 달라집니다.

ClickUp을 만나보세요: Anthropic 및 OpenAI의 최고의 대안

AI는 빠르게 발전하고 있습니다. 하지만 AI를 사용하여 실제 업무를 완료하는 것은 많은 팀에게 여전히 느리게 느껴집니다. 연구는 한 곳에서 진행되고, 프로젝트는 다른 곳에서 진행되며, 콘텐츠를 시작하려면 세 번째 도구가 필요합니다.

일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp은 이러한 상황을 변화시키고 AI의 무분별한 확산을 최소화합니다. 이 플랫폼은 여러 AI 모델을 하나의 플랫폼에 통합하여 5개의 앱을 복잡하게 연결할 필요 없이 작업 관리, 콘텐츠 생성 및 워크플로우 자동화를 동시에 지원합니다. 결과는? Teams는 매주 하루의 시간을 되찾고 동시에 비용을 86% 절감했습니다!

AI 기반 워크플로우를 구축하는 데 ClickUp이 더 현명한 선택인 이유를 살펴보세요.

ClickUp의 One Up #1: ClickUp AI 프로젝트 관리로 더 스마트한 워크플로우 구축

ClickUp의 AI 기반 프로젝트 관리 플랫폼으로 작업을 자동으로 우선 순위 지정, 할당 및 요약하세요

AI는 팀의 계획, 추적 및 전달 방식을 변화시키고 있지만, 기존의 프로젝트 관리 도구는 아직 그 수준에 미치지 못하고 있습니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼은 마감일 자동 추적부터 수동 입력 없이 프로젝트 업데이트 및 요약 생성까지 워크플로우의 모든 부분에 AI를 적용합니다. 빠르게 변화하는 팀이 통제력을 잃지 않고 속도를 유지할 수 있는 방법입니다.

📌 다음은 이를 실제 사례로 보여주는 시나리오입니다:

팀이 이번 주에 새로운 기능을 출시합니다. ClickUp에 "문서에서 실시간 협업 시작"이라는 작업을 등록합니다

ClickUp의 기본 AI 지원 기능을 사용하면 하위 작업을 수동으로 만들 필요가 없습니다. 요구 사항 범위 지정, 디자인 인계, 개발 티켓, 테스트 및 배포와 같은 주요 단계가 자동으로 생성되는 것을 확인하세요. 그런 다음 실제로 만들려는 하위 작업을 선택하고 한 번의 클릭으로 시스템에 추가하세요.

ClickUp AI를 통해 ClickUp 작업 및 작업 설명에서 하위 작업을 자동 생성하세요

이러한 작업이 프로젝트 목록에 채워지면 ClickUp에서 AI 할당 및 AI 우선 순위 지정 사용자 정의 필드를 토글할 수 있습니다. 다음과 같은 프롬프트를 사용하여 이미 설정을 마쳤을 것입니다.

"설명에 '긴급 버그'가 포함된 경우 우선순위로 표시하세요."

"제목에 *디자인이 포함된 작업을 Akash에게 할당하세요" (UX 책임자)

AI가 우선순위 플래그와 작업 소유자를 자동으로 채우고, 정기적으로 업데이트를 진행하여 누락이 없도록 하는 모습을 확인해보세요. 주 중반이 되면 일은 본격적으로 진행되고 집중력이 높아집니다.

AI Assign 및 AI Prioritize를 설정하는 방법은 이 비디오를 확인하세요.

ClickUp 대시보드에서 언제든지 AI 카드를 한눈에 확인하여 번호와 차트를 분석하지 않고도 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

이번 주에 완료된 작업과 다음 작업이 개인별로 요약된 AI 스탠드업 카드

진행 상황, 장애 요소 및 다음 단계에 대한 실시간 상태를 알려주는 AI 프로젝트 업데이트 카드

"이 스프린트를 지연시키는 주요 위험 요인은 무엇입니까?"라고 질문할 수 있는 맞춤형 Ask AI 카드. ClickUp AI는 작업 공간 컨텍스트에서 답변을 제공합니다

ClickUp 대시보드에서 AI 카드를 사용하여 프로젝트 상태 및 건전성을 한눈에 쿼리하세요

이 카드는 동적입니다. 작업이 변경되거나 상태가 업데이트되거나 장애물이 발생하면 대시보드에 수동으로 편집할 필요 없이 즉시 반영됩니다.

한편, 팀은 반복적으로 요청하지 않아도 매일 업데이트를 받을 수 있습니다. AI Team StandUp은 각 개인의 활동을 깔끔한 요약으로 정리하여 업데이트를 작성하는 수고를 덜어줍니다.

금요일이 되면, ClickUp Clips 또는 음성 노트라고도 하는 화면 녹화 내용이 ClickUp의 내장 AI에 의해 자동으로 텍스트로 변환되고 간결한 실행 항목 및 결정 사항으로 요약됩니다.

ClickUp의 장점 #2: ClickUp Brain, Brain MAX 및 Talk to Text로 일상적인 작업 속도를 높일 수 있습니다

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간에서 질문에 대한 즉각적인 답변을 얻으세요

AI를 잘 활용하는 팀은 단순히 실험을 하는 것이 아닙니다. 수작업이 덜 필요하기 때문에 더 빠르게 제품을 출시할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 팀이 수십 개의 AI 앱을 오가며 바쁜 작업을 줄이고 컨텍스트 전환을 최소화하며 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다. ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 기능을 단일 인터페이스에서 토글로 전환할 수 있으므로 모든 작업에 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 미묘한 추론이 필요한 경우에는 GPT‑4o를 사용하고, 긴 컨텍스트 작업에는 Claude로 전환하고, 속도나 실험이 필요한 경우에는 Gemini를 사용할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 하나의 작업 공간에서 여러 LLM을 전환하여 시간과 비용을 절약하세요

데스크탑 AI 컴패니언인 ClickUp Brain MAX를 사용하면 작업 공간과 LLM을 하나의 홈으로 통합할 수 있습니다. ChatGPT 창, ClickUp 탭 또는 기타 AI 도구 사이를 전환할 필요가 없습니다.

Brain MAX의 Talk to Text 덕분에 말 그대로 말하는 것만으로 일을 진행할 수 있습니다.

스프린트 플랜, 이메일 또는 스탠드업 노트를 Brain MAX에 받아쓰기하면, 문자가 인식되어 편집 및 형식이 조정된 세련된 콘텐츠로 변환되며, 동료에 대한 @멘션과 적절한 ClickUp 작업 또는 문서에 대한 링크도 함께 추가됩니다

당신이 말하면 AI가 행동합니다. 타이핑보다 최대 4배 빠릅니다

Brain Max는 앱에 깊이 통합되어 있으므로 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다. "작업 페이지의 PR이 병합되었습니까?" 또는 "이 작업과 연결된 Figma 파일은 무엇입니까?" 그리고 컨텍스트를 인식한 답변을 즉시 받을 수 있습니다

ClickUp Brain MAX의 Talk to Text로 음성을 생산성 도구로 활용하세요

초안 작성부터 노트 요약, 새로운 작업 생성까지, 일상적인 업무를 손쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 AI 프롬프트 템플릿을 사용하여 콘텐츠, 이메일 및 반복 작업 설정을 자동화할 수도 있습니다.

🗣️ClickUp AI에 대한 실제 사용자의 평가:

G2 리뷰 에 따르면:

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해줍니다. 이제 내장된 AI가 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하고, 작업 내에서 바로 음성 클립을 텍스트로 변환할 수 있게 되어, 팀이 컨텍스트 전환을 줄이고 애드온 도구를 덜 사용할 수 있게 되었습니다.

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해줍니다. 이제 내장된 AI가 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하고, 작업 내에서 바로 음성 클립을 텍스트로 변환할 수 있게 되어, 팀이 컨텍스트 전환을 줄이고 애드온 도구를 덜 사용할 수 있게 되었습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 62%는 ChatGPT 및 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 사용하고 있습니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 기능을 갖춘 이 도구는 다양한 역할과 산업 분야에서 인기를 끌고 있는 이유라고 할 수 있습니다. 그러나 사용자가 AI에 질문을 할 때마다 다른 탭으로 전환해야 하는 경우, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 설치되어 사용자가 작업 중인 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 작업과 관련성이 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시키세요!

ClickUp의 One Up #3: ClickUp 자동화 및 자동 조종 장치 에이전트로 업무를 계속 진행하세요

ClickUp 자동화를 통해 상태에 따라 즉각적인 작업 인계를 트리거하세요

AI는 클라이언트의 업무 방식을 변화시키고 있으며, 일찍 자동화를 도입한 팀은 오류가 적고 더 빠르게 움직입니다. ClickUp 자동화는 AI를 사용하여 작업 인계, 클라이언트 후속 조치 및 내부 업데이트를 처리합니다. 더 이상 상태 업데이트를 확인하거나 업무 할당을 기억할 필요가 없습니다. 모든 것이 자동으로 진행됩니다.

복잡한 설정이나 코딩이 필요 없는 평이한 언어로 자동화를 구축하세요

양식이나 마감일 같은 트리거에 따라 작업을 동적으로 할당하세요

작업 상태 변경 또는 양식 제출 시 자동 이메일 전송

사전 구축된 템플릿을 사용하여 클라이언트의 업무 속도를 높이고 설정을 간소화하세요

투명한 감사 로그를 통해 자동화 흐름을 모니터링하고 조정하세요

💡 프로 팁: 규칙을 따르기만 하는 것이 아닌, AI가 대신 결정을 내려야 할 때 ClickUp Autopilot Agents를 사용하세요. ClickUp 자동화는 예측 가능한 트리거 기반 작업(예: "상태가 완료로 변경되면 작업을 아카이브로 이동")에 적합하지만, 자동 조종 장치 에이전트는 한 단계 더 나아갑니다. 컨텍스트를 평가하고 변화하는 조건에 적응하며 다음과 같은 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다. "매주 금요일, 이번 주 활동을 요약하고, 기한이 지난 작업을 표시하고, 우선순위에 따라 후속 조치를 할당합니다." 이들은 단순한 IF/THEN 논리가 아닙니다. 팀원처럼 생각하고, 우선 순위를 정하고, 행동합니다. 또한 맞춤화를 통해 반복적인 보고서, 작업 라우팅 또는 계속 지켜봐야 하는 후속 작업에 대한 AI 에이전트를 개발할 수 있습니다!

ClickUp의 One Up #4: ClickUp 문서를 사용하여 작업을 만들고, 관리하고, 협업하세요

ClickUp 문서를 사용하여 팀의 지식을 정리하고 실제 워크플로우에 연결하세요

문서는 아이디어가 시작되는 곳이지만, 그곳에서 모멘텀이 멈추면 안 됩니다. ClickUp Docs는 정적인 콘텐츠를 AI가 팀이 도구를 전환하거나 컨텍스트를 잃지 않고 작성, 정리 및 조치를 취할 수 있도록 지원하는 실시간 협업 작업 공간으로 바꿉니다.

ClickUp 문서를 사용하면 업데이트를 쉽게 생성하고, 작업 항목을 추출하고, 작업을 실시간으로 연결할 수 있어 프로젝트, 사람, 콘텐츠를 모두 한 페이지에서 관리할 수 있습니다.

실시간 협업 및 스마트 제안 기능을 통해 문서를 함께 편집하세요

하이라이트를 워크플로우에 직접 연결되는 작업으로 전환하세요

중첩된 페이지와 템플릿을 사용하여 주제별 또는 팀별로 정리하세요

작업, 테이블, 삽입물 및 위젯을 추가하여 전체 컨텍스트를 확인하세요

가시성을 제어하고 안전하게 공유할 수 있도록 권한을 설정하세요

🗣️ 디자이너 Julien C. 가 ClickUp 문서에 대해 말한 내용:

ClickUp에 대해 좋아하는 모든 것을 쓸 수 있는 블로그가 필요합니다. 이 서비스에는 모든 것이 있습니다. 작업(목록 보기, 테이블 보기, 보드 보기, 달력 보기, 지도 보기 등), 문서, IA, 대시보드, 자동화... 작업이나 문서의 공개 링크를 공유할 수도 있습니다.

ClickUp에 대해 좋아하는 모든 것을 쓸 수 있는 블로그가 필요합니다. 이 앱에는 모든 것이 있습니다: 작업(목록 보기, 테이블 보기, 보드 보기, 달력 보기, 지도 보기 등), 문서, IA, 대시보드, 자동화... 작업이나 문서의 공개 링크를 공유할 수도 있습니다.

ClickUp의 One Up #5: ClickUp 채팅으로 대화를 중앙 집중화하세요

ClickUp 채팅에서 스레드, 작업 및 팀 전반에 걸쳐 협업하세요

👀 알고 계셨나요? ClickUp은 지식 근로자의 83%가 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 사용한다고 밝혔습니다. 그러나 근무 시간의 약 60%는 이러한 도구들을 전환하고 정보를 검색하는 데 낭비되고 있습니다.

메시지를 주고받는 것으로 업무 속도가 느려져서는 안 됩니다. ClickUp 채팅을 사용하면 작업 공간에서 실시간 대화를 할 수 있으므로, 팀은 도구를 전환하거나 컨텍스트를 놓치지 않고 질문하고, 결정하고, 행동할 수 있습니다.

AI 기능이 내장된 ClickUp 채팅을 사용하면 스레드를 요약하고, 다음 단계를 추출하고, 작업을 즉시 생성하여 아이디어와 실행을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

일이 이루어지는 곳에서 대화하세요. 더 이상 탭을 전환할 필요가 없습니다

한 번의 클릭으로 모든 메시지에서 직접 실행 항목을 생성하세요

AI로 긴 스레드를 요약하여 요점을 더 빨리 파악하세요

채팅 에이전트를 사용하여 표준 응답을 자동화하거나 워크플로우를 트리거하세요

팀, 프로젝트 또는 주제별로 대화를 정리하여 쉽게 후속 조치를 취할 수 있습니다

🗣️ 소규모 비즈니스 소유자 Thymen O. 가 ClickUp 채팅에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

통합된 채팅 기능은 실시간 협업을 매우 편리하게 만들어 주며, 제가 ClickUp을 매일 사용하는 이유 중 하나입니다. 또한 자동화 및 AI 도구를 통해 반복적인 작업에 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다. "

통합된 채팅 기능은 실시간 협업을 매우 편리하게 만들어 주며, 제가 ClickUp을 매일 사용하는 이유 중 하나입니다. 또한 자동화 및 AI 도구를 통해 반복적인 작업에 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다. "

모델을 마음껏 비교한 다음 ClickUp으로 구축하세요

Anthropic과 OpenAI 중 어느 것을 선택할지는 모델 조정, 혁신 속도, 기업 지원, 안전 등 귀하에게 가장 중요한 요소에 따라 달라집니다. 두 회사 모두 각기 다른 방식으로 한계를 뛰어넘고 있으며, 올바른 선택은 귀하의 우선순위에 달려 있습니다.

그러나 평가에서 실행으로 넘어갈 때 AI 작업을 계획, 작성, 출시 및 확장할 수 있는 장소가 필요합니다. 바로 그곳에 ClickUp이 적합합니다.

AI, 문서, 채팅 및 작업 관리가 모두 한 곳에 통합된 ClickUp을 사용하면 훌륭한 모델을 가시적인 결과로 전환할 수 있습니다. 또한 ClickUp은 OpenAI와 Anthropic을 모두 제공하므로 두 가지 중 하나를 선택해야 하는 고민도 할 필요가 없습니다.

ClickUp에 가입하고 프로젝트, 팀 및 워크플로우를 하나의 강력한 작업 공간으로 통합하세요.