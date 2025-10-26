가상 협업을 위한 최고의 Teamflow 대체 솔루션 10선

팀이 가상 오피스 플랫폼에 처음 로그인할 때, 일반적으로 두 가지 방식으로 진행됩니다:

모두가 신나서 여기저기 클릭하며 맞춤형 작업 공간을 맞춤 설정 중입니다 모두 혼란스러워하며 침묵하고, 이번에도 금요일까지 열지도 않을 또 하나의 tool이 될지 궁금해하고 있습니다

Teamflow와 같은 가상 오피스는 팀을 하나로 모으는 것을 목표로 하지만, 여전히 채팅, 문서, 작업에 걸쳐 맥락이 흩어져 있는 경우가 많습니다. 그 결과? "그건 어떻게 진행되고 있나요?" 또는 "필요한 파일은 어디 있나요?"와 같은 질문에 답하기 위한 일상의 보물찾기가 됩니다. 이러한 맥락의 상실과 tool 간 이동은 업무 확산을 정의합니다 : 팀의 생산성과 잠재력을 지속적으로 고갈시키는 요소입니다. 올바른 대안은 팀을 하나로 모으고 모든 맥락을 한곳에 보관해야 합니다. 이 블로그 포스트에서는 가상 협업에 대한 다양한 접근법을 제공하는 10가지 Teamflow 대안을 모아봤습니다. 함께 살펴보시죠! 🎯

주요 Teamflow 대안 한눈에 보기

비교해 본 최고의 Teamflow 대안들입니다. 📄

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 원격 회의, 업데이트, 비동기 협업을 한 곳에서 관리하세요 팀 크기: 하이브리드, 비동기, 배포 팀에 이상적 ClickUp 채팅, Clip을 통한 비동기 비디오, AI 노트테이커를 활용한 회의 요약, 내장형 프로젝트 인텔리전스를 제공하는 ClickUp Brain과 ClickUp Brain MAX Free Forever, 기업 맞춤형 설정 가능 SpatialChat 대화형 원격 이벤트 및 즉흥적 대화 호스팅 팀 크기: 이벤트 팀 및 원격 중심 그룹에 이상적 공간 오디오, 임시 메시지, 개인 채팅, 구역별 프레젠테이션 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $5부터 (Virtual Office) 모으기 팀이 자연스럽게 이동하고 상호작용할 수 있는 2D 오피스 구축 팀 크기: 크리에이티브 에이전시 및 게임을 사랑하는 팀에 이상적 픽셀 맵 빌더, 공간 오디오, 워크인 회의, 개인 스페이스 무료 (최대 10명); 유료 플랜: 사용자당 월 $7부터 Kumospace 가상 평면도와 개인 책상으로 실제 사무실 레이아웃 재현팀 크기: 현실적인 가상 본사를 원하는 팀에 이상적 층별 이동 안내, 책상 예약, 시각적 회의실 예약, 맞춤형 브랜딩 Free; 유료 플랜: 사용자당 월 $16부터 ivCAMPUS 학술 워크플로우를 고려한 가상 캠퍼스 설계 팀 크기: 대학, 전문대학 및 교육 센터에 이상적 가상 오피스 아워, 인터랙티브 강의, 출석 추적, 캠퍼스 전체 이벤트 Free 체험판; 맞춤형 가격 정책 Sococo 가상 사무실 설정 내에서 체계적인 원격 워크플로우 운영팀 크기: 생산성 중심 팀 및 중소기업(SMB)에 이상적 룸 기반 워크플로우, 가용성 상태, 아카이브 준비 완료 스페이스 사용자당 월 $14.99부터 시작 탠덤 회의 예약 없이 즉시 음성 채팅 시작팀 크기: 신속한 상호작용이 필요한 빠른 속도의 팀에 이상적 즉각적인 음성/영상 통화, 활동 표시기, 화면 공유 Free; 유료 플랜 월 $59부터 (10명 기준) Teemyco 소셜 기능으로 브랜드화된 디지털 작업 공간 맞춤 설정 팀 크기: 브랜드 의식이 높은 팀 및 내부 운영 팀에 이상적 룸 브랜딩, 게시판, Slack/달력 연동, 커피 브레이크 tools 14일 무료 체험판; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 Slack 채널과 스레드를 통한 텍스트 중심 팀 커뮤니케이션 조정 팀 크기: 체계적인 메시징이 필요한 원격 팀에 이상적 채널, 스레드 답글, 봇 워크플로우, 2,000개 이상의 앱 연동 Free; 유료 플랜: 사용자당 월 $8.75부터 Roam 변화하는 회의 요구에 맞춰 가상 작업 공간을 재구성합니다 팀 크기: 클라이언트 및 프로젝트 기반 팀에 이상적 구성 가능한 회의실, 외부 접근, 상호작용 tools, 회의실 기록 보관 기능 사용자당 월 $18.88부터 시작

왜 Teamflow 대안을 선택해야 할까요?

많은 팀이 Teamflow 대안을 찾기 시작하는 이유는 다음과 같습니다:

워크플로우가 변화했습니다: 하이브리드 또는 비동기 팀은 더 적은 출석과 더 많은 유연성이 필요할 수 있습니다

키 통합 기능이 누락됨: 원격 근무 tools와 연결되지 않으면 도움이 되기보다 방해가 됩니다

리드 또는 HR에 대한 가시성 부족: 제한된 데이터 한도로 인해 사용량 추적이나 부족한 부분 파악이 어렵습니다.

너무 경직된 느낌: 공간적 설정은 빠르게 움직이는 팀이나 크로스-기능 팀에 적합하지 않을 수 있습니다

더 나은 비동기 옵션이 필요합니다: 집중력과 유연성을 가치로 여기는 팀은 비동기 팀 커뮤니케이션을 위해 설계된 tools를 선호할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 원격 근무 채용 공고가 증가하고 있습니다. FlexJobs에 따르면 완전 원격 근무 공고가 8% 증가했습니다. 가장 수요가 많은 분야는 컴퓨터 및 IT이며, 그 다음으로 프로젝트 관리, 영업 팀, 운영, 의료 분야가 뒤를 잇고 있습니다.

최고의 Teamflow 대안

다음은 저희가 선정한 최고의 Teamflow 대안들입니다. 👇

ClickUp (단일 작업 공간에서 회의 운영, 기록, 실행에 최적화)

ClickUp 채팅으로 원격 협업을 지원하세요 ClickUp 채팅으로 토글 비용 없이 원격 협업을 원활하게 진행하세요

ClickUp의 원격 팀 프로젝트 관리 소프트웨어는 원격 팀이 대화하고, 업무를 할당하고, 업데이트를 기록하며, 결과물을 추적할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. ClickUp은 모든 일을 AI 기반의 통합 작업 공간으로 모아 업무 분산을 해결합니다. 그 방법은 다음과 같습니다:

작업이 있는 곳에서 소통하세요

ClickUp 채팅은 대화 내용을 작업, 목록 또는 프로젝트와 연결하여 논의 시 맥락이 함께 이동하도록 합니다.

ClickUp Chat 스레드를 요약하도록 ClickUp Brain에게 요청하세요

주간 동기화 회의에서 디자이너가 문제를 제기하면, 해당 내용을 바로 작업 채팅에 등록하고 개발팀을 태그한 후 즉시 후속 작업을 생성할 수 있습니다. 문제를 재설명하거나 여러 tools 간에 업데이트 내용을 복사-붙여넣기할 필요가 없습니다.

내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 이 과정을 더욱 원활하게 만듭니다. 예를 들어, 누군가 나중에 스레드에 참여해 무슨 일이 있었는지 묻는다면, 지금까지의 대화 전체를 요약하고 연결된 일에 연결해 줄 수 있습니다.

💡 추가 혜택: 단순한 가상 사무실을 넘어선 앱을 찾고 계신가요? ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 빠르게 찾습니다.

텍스트를 통해 질문하고, 노트를 받아 적으며, 어디서든 손을 사용하지 않고 음성으로 내 일을 완료하세요.

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI tools를 하나의 통합된 기업급 플랫폼으로 대체하세요. 모든 일과 AI 역량을 한데 모아 제공합니다 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 버리고, 음성으로 일을 완료하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요. ClickUp Brain MAX의 음성 입력을 통해 아이디어를 포착하고, 지시를 공유하며, 작업을 4배 더 빠르게 완료됨

회의 없이도 빠른 상황 공유

물론 모든 것이 텍스트로 해결되지는 않습니다. 팀이 시간대를 넘나들며 일할 때는 비동기 비디오가 종종 더 편리합니다. ClickUp Clips를 사용하면 플랫폼 내에서 화면과 음성을 동시에 녹화할 수 있습니다.

비동기 업데이트를 위해 ClickUp Clips를 활용하고 동일한 스페이스에서 명확한 실행 항목으로 전환하세요

제품 관리자가 로드맵 검토에 참석할 수 없다고 가정해 보세요. AI 화면 녹화기를 사용해 업데이트 내용을 설명하고, 이를 작업에 공유한 후 ClickUp Brain이 키 결정을 자동 요약하도록 합니다. 팀은 변경 사항, 그 중요성, 후속 조치가 필요한 부분을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요:

또는 직접 만나서 소통하고 싶다면, ClickUp SyncUps로 원격 팀원들이 작업 공간 내에서 빠르고 체계적인 체크인을 통해 항상 같은 방향을 바라보게 하세요.

Clip이 설명하는 일과 연결된 상태로 유지되므로 일반적인 반복적인 소통도 생략됩니다. 누구나 tool 전환 없이 ClickUp 내에서 댓글로 답변하거나, 변경을 요청하거나, 새 작업을 생성할 수 있습니다.

혼란 없는 무료 원격 근무를 플랜하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp 원격 근무 플랜 템플릿으로 온보딩 추적, 팀 간 협업 조정, 용량 관리를 수행하세요

이제 구조는 커뮤니케이션만큼 중요합니다. ClickUp 원격 근무 플랜 템플릿은 첫날부터 이를 구축하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿에는 내장된 작업량 보기 및 대시보드도 포함되어 있습니다.

관리자는 별도의 리소싱 tool 없이도 과부하를 조기에 발견하고 업무를 재배정하며 병목 현상을 방지할 수 있습니다. ClickUp Brain은 진행 상황을 요약하고, 다음 단계를 제안하거나, 관련 작업을 표시함으로써 공백을 메웁니다.

ClickUp 최고의 기능

회의 즉시 기록 및 요약: *ClickUp의 AI 노트테이커( ClickUp 내 Meetings 기능의 일부)로 통화 내용을 캡처하여 손가락 하나 까딱하지 않고도 회의록, 요약, 작업을 생성하세요

일이 이루어지는 곳에서 작성하세요: ClickUp Docs 내에서 아젠다를 만들고, 노트를 남기고, 다음 단계를 할당하여 tools 간에 중요한 내용이 누락되지 않도록 하세요

즐겨찾기 tools 동기화: Zoom, Outlook, Google Drive 등을 Zoom, Outlook, Google Drive 등을 ClickUp 통합 기능으로 연결하여 업데이트, 파일, 회의 내용을 한곳에서 관리하세요

*빠른 통화 시작: ClickUp 채팅 내에서 바로 음성 또는 비디오 SyncUp을 시작하여 장애 요소를 신속히 해결하고 맥락을 유지하세요

데스크탑에서 작업 공간과 대화하세요: ClickUp Brain MAX를 사용해 음성 명령어로 작업 탐색, 질문, 관리를 무료로 수행하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 음성 명령어로 작업 탐색, 질문, 관리를 무료로 수행하세요

자동으로 일주일 일정 관리하기: ClickUp 달력이 팀들의 가능 시간과 마감일을 고려하여 작업 및 회의에 적합한 시간을 제안해 드립니다

일 시작 전 목표를 정렬하세요: ClickUp의 ClickUp의 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 활용해 공유 내용, 시기, 대상자를 명확히 정의하고 신속하게 기대치를 설정하세요

ClickUp의 한도

너무 많은 기능은 첫 번째 사용자가 사용하기 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧의 한 사용자가 공유했습니다:

ClickUp Brain은 솔직히 말해 수많은 번거로운 소통을 덜어줍니다. 무료 티어가 꽤 효율적인 AI 도구들도 있지만, 탭을 계속 전환해야 하는 건 부담스럽죠. 그리고 솔직히, 집중 작업 모드에 있을 때 이런 건 정말 하고 싶지 않아요. 콘텐츠 업계에 종사하는 저는 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 문서입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 정말 마음에 들어요. 너무 귀여워요!

ClickUp Brain은 솔직히 말해 수많은 번거로운 소통을 덜어줍니다. 무료 티어가 꽤 효율적인 AI tools들도 있지만, 탭을 계속 전환해야 하는 건 부담스럽죠. 그리고 솔직히, 집중 작업 모드에 있을 때 이런 건 정말 하고 싶지 않아요. 콘텐츠 업계에 종사하는 저는 주로 글쓰기에 AI tools를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 문서입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 정말 마음에 들어요. 너무 귀여워요!

💡 전문가 팁: 회의에서 논의된 내용을 잊어버리는 것에 지치셨나요? ClickUp AI 노트테이커를 사용해 노트, 실행 항목, 결정 사항을 자동으로 기록하세요. 그런 다음 이를 작업에 연결하여 팀이 항상 동기화 상태를 유지할 수 있도록 하세요.

2. SpatialChat (대화형 이벤트 호스팅에 최적)

via SpatialChat

SpatialChat의 원격 협업 tool을 사용하면 실제 이벤트에서처럼 지루한 대화에서 벗어나 더 흥미로운 그룹으로 자연스럽게 이동할 수 있습니다. 떠다니는 얼굴들의 격자에 갇히지 않고 자유롭게 돌아다니며 대화에 자연스럽게 참여할 수 있습니다.

공간 오디오 기술로 사람들이 가까워질수록 목소리가 커지는 효과를 구현해, "어? 무슨 이야기 하는 거야?" 같은 자연스러운 순간을 만들어내며 이벤트 참석 가치를 높입니다.

SpatialChat 주요 기능

참가자들이 자연스럽게 소그룹으로 나뉘어 교류할 수 있는 네트워킹 가상 이벤트를 개최하세요

선택한 시간 후 자동 삭제되는 일시적 메시지를 보내세요. 실시간 이벤트 중 임시 링크 공유나 빠른 업데이트에 완벽합니다

참가자들이 어색한 '잠깐 따로 이야기할 수 있을까요?' 같은 순간 없이 메인 대화에서 잠시 단계하여 유연한 개인 대화를 나눌 수 있도록 지원합니다

가상 스페이스의 특정 영역에 프레젠테이션을 스트리밍하면서 지정된 구역에서 사람들이 채팅할 수 있도록 하세요

SpatialChat의 한도

이 tool은 공간적 상호작용 개념에 익숙하지 않은 사용자에게 학습 곡선을 수반합니다

구조화된 회의 형식을 선호하는 참가자들에게는 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

브랜드화된 경험을 위한 맞춤형 옵션은 한도입니다

SpatialChat 가격 정책

Free

가상 오피스: 사용자당 월 $5

*기업: 사용자당 월 $12

SpatialChat 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 SpatialChat에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

SpatialChat은 친구나 동료와 회의할 수 있는 가상 스페이스를 제공합니다. 즐겨찾기 기능은 방을 공유할 수 있다는 점인데, 대화 시 거리에 따라 음량이 커지거나 작아집니다. 화면 공유나 마치 화면 안에 있는 것처럼 재생되는 비디오도 공유할 수 있습니다.

SpatialChat은 친구나 동료와 회의할 수 있는 가상 공간을 제공합니다. 즐겨찾기 기능은 방을 공유할 수 있다는 점인데, 대화 시 거리에 따라 음량이 커지거나 작아집니다. 화면 공유나 마치 화면 안에 있는 것처럼 재생되는 비디오도 공유할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 완전 원격 근무자는 참여도 측면에서 사무실 근무자보다 지속적으로 우수한 성과를 보입니다. 갤럽 보고서에 따르면 원격 근무자의 31%가 높은 참여도를 느끼는 반면, 일부 원격 근무가 허용되는 하이브리드 및 현장 근무자는 23%, 원격 근무가 전혀 허용되지 않는 직원은 19%에 불과했습니다.

3. Gather (픽셀 아트 사무실 환경에 최적)

via Gather

사무실 생활이 일보다 어울리는 시간 같았던 시절을 기억하시나요? Gather는 슈퍼 닌텐도 게임 속 환경을 연상시키는 2D 픽셀 환경을 통해 그 활력을 되살립니다.

팀 회원들은 회의실, 커피 공간, 그리고 무작위 배치된 장식용 식물까지 갖춘 맞춤형 사무 공간에서 돌아다니는 작은 아바타로 나타납니다.

근접 오디오 기능이 자연스러운 상호작용을 가능하게 합니다. 누군가의 책상 앞으로 걸어가 대화를 시작할 수 있는데, 이는 처음에는 번거롭게 느껴질 수 있지만, '저기, 잠깐만...' 하는 즉흥적인 순간들이 얼마나 그리웠는지 깨닫게 될 때까지입니다.

최고의 기능 모음

직관적인 지도 에디터를 활용해 정교한 사무실 레이아웃을 구성하세요. 가구, 장식, 다양한 동작을 트리거하는 상호작용형 오브젝트까지 완료됩니다

동료에게 다가갈수록 목소리가 커지고 멀어질수록 작아지는 자연스러운 대화 흐름을 경험하세요. 실제 공간적 역학을 모방한 이 기능으로 더욱 생생한 협업 환경을 구현합니다

회의실에 직접 들어가서 예약하고, 이미 공간 안에 있는 다른 참석자들과 자동으로 연결하세요

팀 회원이 명시적인 권한을 받아야만 출입할 수 있는 개인 사무실 및 조용한 공간을 설계하세요

한도 사항 모으기

이 소프트웨어의 픽셀 아트 스타일은 모든 전문적인 사용자에게 어필하지 않을 수 있습니다

아바타 움직임과 음질을 원활하게 하려면 안정적인 연결이 필요합니다

Gather는 집중 작업 시간이 필요한 팀 회원들에게 방해가 될 수 있습니다

가격 정보 확인

Free (10명 사용자 기준)

프리미엄: 사용자당 월 $7

평가와 리뷰를 모으세요

G2: 4.9/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Gather에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 스레드에서 발췌:

저희 팀은 모든 내부 회의에 이 도구를 광범위하게 활용했습니다. 완전 원격 근무 팀으로서 하루 종일 이 플랫폼에 머물렀죠. 대화 가능 시간을 미리 알리는 데 매우 유용했습니다. "채팅 가능할까요?"라고 Slack으로 묻지 않아도 됐죠. 그 점이 정말 마음에 들었습니다.

저희 팀은 모든 내부 회의에 이 도구를 광범위하게 활용했습니다. 완전 원격 근무 팀으로서 하루 종일 이 플랫폼에 머물렀죠. 대화 가능 시간을 미리 알리는 데 매우 유용했습니다. "대화 가능할까?"라고 채팅으로 묻지 않아도 됐으니까요. 그 점이 정말 마음에 들었습니다.

4. Kumospace (가상 공간으로 현실적인 사무실 복제본을 만드는 데 최적)

via Kumospace

Kumospace는 휴게실의 기묘한 동기 부여 포스터까지 재현할 수 있는 사실적인 환경을 제공합니다. 이 Teamflow 대안은 공간 기억에 초점을 맞춰 원격 근무자가 베키의 책상까지 걸어가거나 마케팅 팀 근처에서 커피를 마시던 시절의 정신적 지도를 유지하도록 돕습니다.

출퇴근 없이도 익숙한 레이아웃을 유지할 수 있으며, 현실에서는 고가의 리모델링이 필요한 스페이스도 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

Kumospace 주요 기능

엘리베이터나 계단을 클릭하여 서로 다른 층과 부서를 이동하며, 전통적인 사무실 건물의 계층적 구조를 유지하세요

동료가 걸어서 방문할 수 있는 개인 책상과 작업 공간을 확보하여 물리적 사무실에서 이루어지는 비공식적인 체크인을 유지하세요

실시간 점유율과 가용성을 보여주는 시각적 인터페이스를 통해 회의실을 예약하여 가상 회의 에티켓을 유지하세요

사무실 전체의 디자인 표준과 브랜딩 요소를 유지하면서 개별 작업 공간의 미적 요소를 맞춤형으로 설정하세요

Kumospace의 한도

높은 리소스 요구 사항은 구형 컴퓨터의 속도를 저하시킬 수 있습니다

상세한 사무실 복제본을 생성하는 데 필요한 설정 시간은 상당합니다

대규모 팀의 경우 월별 비용이 빠르게 누적되어 사용자들이 쿰오스페이스 대안을 찾아보게 됩니다

Kumospace 가격 정책

Free

비즈니스: 사용자당 월 $16

기업: *맞춤형 가격

Kumospace 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

5. ivCAMPUS (교육 기관에 최적)

via ivCAMPUS

정기적인 Zoom 강의는 특히 카메라를 끈 200명의 학생들을 참여시키려 할 때 마치 페인트가 마르는 걸 지켜보는 듯한 지루함을 느끼게 합니다. ivCAMPUS는 학업 일정에 적합한 가상 캠퍼스를 구축합니다.

학생들이 시각적으로 손을 들 수 있는 대화형 강의실, 그룹 프로젝트를 위한 스터디 라운지, 교수 상담 시간을 위한 적절한 대기 시스템을 갖춘 교수 사무실을 상상해 보세요.

이 Teamflow 대안은 교육적 요구를 일반적인 회의 소프트웨어에 억지로 맞추려 하지 않고, 학술적 워크플로우를 이해합니다.

ivCAMPUS 최고의 기능

시각적 대기열 시스템을 통해 가상 사무실 운영 시간을 설정하세요. 학생들이 자신의 대기 순번과 예상 대기 시간을 확인할 수 있습니다

설문조사, 소그룹 토론, 협업 화이트보드를 활용한 인터랙티브 강의를 시작하여 대규모 수업 내내 학생들의 참여도를 유지하세요

몰입형 경험을 위해 공간적 상호작용을 통해 출석 및 참여를 자동으로 추적하세요

용량 관리 및 군중 흐름 통제를 통해 오리엔테이션, 취업 박람회, 졸업식 등 캠퍼스 전체 이벤트를 조정하세요

ivCAMPUS의 한도점

주로 교육용 사례를 위해 설계되어 기업용 애플리케이션에는 한도가 있습니다

가상 환경 탐색에 익숙하지 않은 교원 회원에게는 교육이 필요합니다

기존 학생 정보 시스템과의 통합 문제

ivCAMPUS 가격 정책

무료 체험판

맞춤형 가격 책정

ivCAMPUS 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 48%가 하이브리드 근무가 일과 삶의 균형에 가장 적합하다고 답했습니다. 그러나 여전히 50%가 주로 사무실에서 근무하는 상황에서, 여러 위치 간 협업을 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 하지만 ClickUp은 원격, 하이브리드, 비동기 등 모든 유형의 팀을 위해 설계되었습니다. ClickUp 채팅 및 할당된 댓글 기능을 통해 팀은 끝없는 회의 없이도 신속하게 업데이트를 공유하고 피드백을 제공하며 논의를 실행으로 전환할 수 있습니다. ClickUp 문서 및 ClickUp 화이트보드를 통해 실시간으로 협업하고, 댓글에서 바로 작업을 할당하며, 어디서 일하든 모두가 동일한 페이지에 있도록 유지하세요! 💫 실제 결과: STANLEY 보안은 ClickUp의 원활한 협업 tools 덕분에 팀워크 만족도가 80% 증가했습니다.

6. Sococo (구조화된 팀 워크플로우에 최적)

via Sococo

Gather가 책상을 액션 피규어로 장식하는 재미있는 동료라면, Sococo는 달력을 색상별로 분류하는 체계적인 동료입니다. 가상 사무실을 사회적 실험이 아닌 생산성 tools로 취급합니다.

다양한 일 활동에 지정된 공간을 제공하고, 명확한 가용성 표시기를 제공하며, 팀이 이미 매일 사용하는 앱과 원활하게 통합됩니다.

Sococo는 원격 근무를 신기하고 실험적인 방식이 아닌 전문적이고 효율적인 방식으로 경험하고자 하는 팀에게 어필합니다. '가상 나무집에서 놀자'보다는 '디지털 본사에서 일이 완료됨'이라는 접근을 추구합니다

Sococo의 주요 기능

진행 중인 비디오 제작 프로젝트 관리를 위한 전용 공간을 지정하여 팀원들이 필요에 따라 자유롭게 참여하고 이탈할 수 있도록 하세요

실시간 출석 표시기를 통해 팀들의 가용성과 집중 상태를 모니터링하세요. 이 표시기는 회의실 위치와 활동에 따라 자동으로 업데이트됩니다

팀 교체 시에도 프로젝트 연속성을 유지하며, 향후 참조를 위해 방 대화 내용과 공유 콘텐츠 보관하세요

Sococo의 한도점

게임 스타일의 팀플로우 대안들에 비해 인터페이스가 기업용 느낌이 강하고 매력적이지 않습니다

룸 레이아웃 및 사무실 디자인에 대한 한도의 맞춤형 옵션

다른 플랫폼에서는 무료로 제공하는 기본 기능조차도 구독이 필요합니다

Sococo 가격 정책

Sococo: 사용자당 월 $14.99 (최소 10명)

무제한: 사용자당 월 $24.99 (최소 100명, 연간 결제)

Sococo 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sococo에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

Sococo의 가장 큰 장점은 서로 다른 위치에서 근무하는 원격 동료들과도 마치 사무실에 함께 있는 듯한 느낌을 준다는 점입니다. 가상 사무실 공간의 평면도를 맞춤형으로 설정하고 다양한 용도의 방이 있는 실제 사무실처럼 활용할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 온라인 상태, 알림, 회의 tools를 통해 일정이 더욱 친근한 분위기로 느껴집니다.

Sococo의 가장 큰 장점은 서로 다른 위치에서 근무하는 원격 동료들과도 마치 사무실에 함께 있는 듯한 느낌을 준다는 점입니다. 가상 사무실 공간의 평면도를 맞춤형으로 설정하고 다양한 용도의 방이 있는 실제 사무실처럼 활용할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 온라인 상태, 알림, 회의 tools를 통해 일정이 더욱 친근한 분위기로 이어집니다.

🧠 재미있는 사실: 약 83%의 직원이 사무실/현장 근무 환경보다 하이브리드/원격 환경에서는 더 높은 생산성을 달성한다고 답했습니다. 이는 유연성이 현대 직장인의 우선순위 중 하나가 되었음을 분명히 보여줍니다.

7. 탠덤 (즉각적인 음성 연결에 최적)

via Tandem

누군가에게 간단한 질문을 해야 할 때, 회의 일정을 잡는 게 터무니없게 느껴지는 순간을 아시나요? Tandem은 그런 마찰을 없애줍니다. 팀 회원 프로필을 클릭하기만 하면 즉시 대화를 시작할 수 있습니다—초대장도, 대기실도, '지금 내 목소리 들리나요?' 같은 형식적인 절차도 필요 없습니다.

이 플랫폼은 대부분의 업무 대화는 즉흥적으로 이루어지며 이사회 회의와 같은 형식적인 절차가 필요하지 않다고 가정합니다. 대부분의 간단한 질문에는 비디오가 필요하지 않으므로 음성 통화가 기본적으로 시작되지만, 언제든지 비디오 통화 전환이 가능합니다.

탠덤의 주요 기능

누가 간단한 질문에 즉시 답변할 수 있는지, 누가 집중 작업 중이라 방해받아서는 안 되는지 보여주는 실시간 상태 표시기를 보기를 확인하세요

추가 소프트웨어 설정이나 권한 요청 없이도 활성 대화 중 언제든지 즉석에서 화면을 공유하세요

지속적인 주의를 요하거나 능동적인 모니터링이 필요 없는 미묘한 오디오 및 시각적 신호를 통해 팀 활동에 대한 지속적인 인지도를 유지하세요

탠덤의 한도

기본 음성 및 비디오 통화를 넘어선 한도의 기능

지속적인 프로젝트를 위한 고정 회의실이나 전용 스페이스 없음

중단 없는 집중 시간이 필요한 팀 회원들에게 방해가 될 수 있습니다

탠덤 가격 정책

Free

소규모 팀: 월 $59 (최대 10명의 사용자)

중규모 팀: 월 $119 (최대 50명 사용자)

대규모 팀: 월 $449 (사용자 무제한)

탠덤 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

8. Teemyco (브랜드화된 가상 사무실 경험에 최적)

via Teemyco

Teemyco를 사용하면 브랜드 색상, 회사 로고, 영감을 주는 벽면 문구(아시죠?)까지 완료된 디지털 사무실 레이아웃을 구축할 수 있습니다.

팀은 다양한 공간으로 가상 사무실 레이아웃을 맞춤형 설정하고, 모두가 애써 일한 결과 구축한 기업 정체성을 유지하기 위해 회사 브랜딩 요소를 통합할 수 있습니다.

이 Teamflow 대안은 원격 근무를 무작위 영상 통화 연속이 아닌, 응집력 있는 직장 문화의 일부로 느끼게 하는 데 중점을 둡니다.

Teemyco의 주요 기능

각 공간 내 가상 게시판에 중요한 문서와 자료를 핀하여 진행 중인 프로젝트 정보와 팀 업데이트를 위한 전용 스페이스를 만드세요

달력과 Slack 알림을 가상 사무실 환경에 직접 통합하여 협업을 개선하고 모든 커뮤니케이션 채널을 접근 가능하게 유지하세요

이모지 반응, 커피 브레이크 버튼 및 기타 소셜 기능을 활용하여 팀 연결을 유지하고 성과를 축하하세요

Teemyco의 한도점

가상 사무 공간을 완전히 맞춤형으로 설정하고 브랜딩하는 데 많은 설정 시간이 필요합니다

더 단순하고 시각적이지 않은 tools를 선호하는 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

전문적인 회의 또는 PM Teamflow 대안에 비해 한도 고급 기능

Teemyco 가격 정책

14일 무료 체험판

사용자당 월 $8

Teemyco 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Teemyco에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 기반:

Teemyco는 같은 건물 내 협업조차도 손쉽게 만들어줍니다. 동료 사무실에 클릭 한 번으로 바로 들어갈 수 있죠. 고객에게도 이 기능을 제공하는데, 가상 사무실에 바로 접속해 매우 만족해합니다. 더 이상 Teams나 Google Meet 등이 필요 없습니다.

Teemyco는 같은 건물 내 협업도 손쉽게 만듭니다. 동료 사무실에 클릭 한 번으로 바로 들어갈 수 있죠. 고객과도 이 방식을 사용하는데, 가상 사무실에 바로 들어와 매우 만족해합니다. 더 이상 Teams나 Google Meet 등이 필요 없습니다.

🔍 알고 계셨나요? 대부분의 젊은 직장인들은 유연성을 포기할 준비가 되어 있지 않습니다. 실제로 원격 또는 하이브리드 역할을 맡은 Z세대의 77%와 밀레니얼 세대의 75%는 풀타임으로 출근해야 한다면 퇴사를 고려하겠다고 답했습니다.

9. Slack (텍스트 기반의 팀 협업에 최적)

via Slack

다른 기업들이 가상 사무실과 공간 오디오 경험을 구축하는 동안, Slack은 자신들이 잘하는 일에 집중합니다: 물리적 스페이스가 아닌 주제와 프로젝트를 중심으로 팀 커뮤니케이션을 조직하는 것입니다.

사무실 레이아웃을 재현하거나 디지털 아바타로 돌아다니게 하려 하지 않습니다. 대신 대부분의 원격 팀이 일상적인 실시간 협업을 위해 의존하는 텍스트 기반 인프라를 제공합니다. 채널은 대화를 체계적으로 정리해주며, 통합 기능은 전체 tool 스택을 연결해줍니다.

Slack의 최고의 기능들

워크플로우 빌더와 봇 통합을 통해 회의 일정 관리 및 상태 업데이트와 같은 반복적인 작업을 처리하여 일상적인 프로세스를 자동화하세요

성숙한 협업용 마켓플레이스를 통해 수천 개의 타사 애플리케이션과 연결하세요

바쁜 채널 내 특정 메시지에 대한 답글을 스레드로 관리하여, 여러 논의가 동시에 진행될 때도 일관성을 유지합니다

Slack의 한도

지속적인 알림과 채널의 과도한 증가로 인해 사용이 부담스러워질 수 있습니다

영상 통화 기능은 Slack 경쟁사들에 비해 상당히 뒤처지는 기능입니다

스레딩 기능은 대화를 분할하여 추적하기 어렵게 만들 수 있습니다

Slack 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $8.75

비즈니스+: 사용자당 월 $15

기업 그리드: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (35,375개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (24,045개 이상의 리뷰)

10. Roam (유연한 가상 스페이스에는 최적)

via Roam

대부분의 Teamflow 대안은 디지털 임대 계약서에 서명하듯 하나의 레이아웃에 커밋하게 합니다. Roam은 작업 내용에 따라 스스로 재구성되는 스페이스로 정반대의 접근법을 취합니다.

창의적인 브레인스토밍 세션을 위한 공간이 필요하신가요? 직접 구축하세요. 오늘 오후에 클라이언트 프레젠테이션이 예정되어 있나요? 동일한 스페이스를 프레젠테이션 tool과 전문적인 브랜딩으로 재구성하세요. 내일의 교육 워크숍을 위해 다시 한번 스페이스를 변신시키세요.

이러한 업무 유연성은 컨설팅 회사, 에이전시, 그리고 프로젝트마다 일이 크게 달라지는 모든 팀에게 매력적입니다.

Roam 최고의 기능

반복되는 회의 유형, 클라이언트 프레젠테이션 또는 프로젝트 단계에 대해 미리 저장된 회의실 구성을 전환하세요. 매번 스페이스를 처음부터 재구성할 필요가 없습니다

다른 클라이언트 일이나 내부 논의에 대한 접근을 차단하는 보안 경계를 유지하면서 특정 프로젝트 스페이스에는 외부 협력자를 초대하세요

협업 화이트보드, 스티커 메모 벽, 문서 공유 등 세션 간 진행 상황을 자동 저장하는 지속적 상호작용 tools를 활용하세요

모든 공유 콘텐츠와 설정을 포함한 전체 룸 설정을 아카이브하여 향후 참조하거나 유사한 프로젝트 유형에 재사용하세요

Roam의 한도

자주 스페이스를 재구성하면 일관성을 선호하는 팀원들이 혼란스러워할 수 있습니다

팀플로우 대안들에 비해 한도의 템플릿 및 프리셋, 고정된 룸 구조

Roam 가격 정책

2025년 기준: 활성 회원당 월 $18.88

2026년 기준: 활성 회원당 월 $19.88

Roam 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Roam에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2에 공유된 내용:

Roam은 완전한 가상 사무실입니다. 지난 몇 달간 매일 사용해 왔는데요. 누가 온라인인지 확인하고, 문(음성 통화 시작) 상태를 알 수 있으며, 누가 누구와 대화 중인지 볼 수 있습니다. 화면 공유 시 다른 사람의 커서가 표시되어 화면 공유 위에 마우스를 올리면 다른 화면을 가리킬 수 있습니다(이 기능은 정말 유용합니다). […] 직관적이지 않아 익숙해지려면 시간이 걸립니다. 알림 기능이 가장 문제입니다. 통화 알림은 단순히 삐 소리뿐인데, 그 소리를 놓치면 통화를 놓치는 셈입니다. 데스크탑 수준(적어도 Mac의 알림 센터 기준)에서 대기 중인 알림이 표시되지 않습니다.

Roam은 완전한 가상 사무실입니다. 지난 몇 달간 매일 사용해 왔는데요. 누가 온라인인지 확인하고, 문(음성 통화 시작) 상태를 알 수 있으며, 누가 누구와 대화 중인지 볼 수 있습니다. 화면 공유 시 다른 사람의 커서가 표시되어 화면 공유 위에 마우스를 올리면 다른 화면을 가리킬 수 있습니다(이 기능은 정말 유용합니다). […] 직관적이지 않아 익숙해지려면 시간이 걸립니다. 알림 기능이 가장 문제입니다. 통화 알림은 단순히 삐 소리뿐인데, 그 소리를 놓치면 통화를 놓치는 셈입니다. 데스크탑 수준(적어도 Mac의 알림 센터 기준)에서는 대기 중인 알림이 표시되지 않습니다.

🔍 알고 계셨나요? 세계경제포럼(WEF)은 글로벌 디지털 일자리의 큰 증가를 예측합니다. 2030년까지 이러한 역할은 25% 성장하여 9천만 개 이상의 위치에 이를 것으로 예상됩니다.

ClickUp은 원격 팀이 가장 효과적으로 일하는 곳입니다

팀이 제대로 일하고 있음을 증명하기 위해 가상 사무실이 필요하지 않습니다. 일이 원활히 진행되고, 대화가 명확하게 유지되며, 누군가가 '온라인' 상태가 되기를 기다리며 막히는 일이 없는 스페이스가 필요합니다

대부분의 Teamflow 대안이 해결책이라기보다 임시방편처럼 느껴진다면, 이제 일을 완료됨으로 만드는 데 도움이 되는 솔루션을 시도할 때입니다.

ClickUp은 디지털 회의실에 강제로 참여시키지 않으면서도 여러분의 작업, 문서, 업데이트, 진행 상황 점검을 하나의 연결된 스페이스로 통합합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅