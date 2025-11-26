효과가 입증된 15개 이상의 광고 캠페인 예시

때로는 '완벽한' 캠페인을 운영한다고 생각할 때가 있습니다. 유머도 있고, 인상적인 문구도 있으며, 적절한 판매 정보도 담겼죠. 클릭은 몇 번 발생하지만 전환은 없습니다. 마케터로서 우리는 결국 수익 창출에 기여하는 것이 가장 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다.

우리 모두 그런 경험이 있습니다. 핵심 아이디어가 연결되지 않으면 훌륭한 디자인과 기발한 카피만으로는 부족합니다.

눈에 띄는 아이디어를 얻으려면 주목받은 예시가 필요합니다. 그래서 이번 블로그 포스트에서는 15개 이상의 광고 캠페인 예시를 분석합니다. 영감을 얻으신 후에는 ClickUp으로 독보적인 캠페인을 시작하는 방법을 알려드리겠습니다. 지금 바로 시작해 보세요! 💁

성공적인 광고 캠페인의 핵심은 무엇인가요?

업계 연구와 성공적인 캠페인을 바탕으로, 눈에 띄는 광고를 지속적으로 이끌어내는 키 요소는 다음과 같습니다:

명확한 목표 설정: 클릭 증가, 가입자 확보, 구매 유도 등 클릭 증가, 가입자 확보, 구매 유도 등 마케팅 목표를 정의하고 집중된 KPI로 진행 상황을 측정하세요.

심층적인 고객 인사이트: 구매자의 동기와 고민, 행동을 파악하여 진정으로 공감을 불러일으키는 커뮤니케이션을 맞춤화하세요.

창의적이고 기억에 남는 메시지: 대담하고 독창적이며 감성적으로 공감할 수 있도록 하여 고품질의 창의성과 최대의 효과를 보장하세요.

의도적인 시각적 요소와 형식 맞춤: 콘텐츠를 놓칠 수 없게 만들기 위해 시각적 요소를 플랫폼(예: Reel, OOH, 스토리)에 맞게 조정하세요.

강력한 행동 유도 문구와 제안: '한정 기간'과 같은 명확한 CTA와 긴급성을 활용해 행동을 유도하세요

지속적인 측정 및 최적화: 마케팅 기획 소프트웨어 내에서 실시간 성과 추적, A/B 테스트 실행, 신속한 반복 개선을 수행하세요. 마케팅 기획 소프트웨어 내에서 실시간 성과 추적, A/B 테스트 실행, 신속한 반복 개선을 수행하세요.

🧠 재미있는 사실: '광고 ( advertisement )'라는 단어는 최소 1426년부터 사용되었으며, 프랑스어(advertissement)와 이탈리아어(avvertimento)에서 유래했습니다. 화려한 간판이나 팝업 광고가 되기 훨씬 전에는 원래 경고나 알림을 의미했습니다.

15개 이상의 눈에 띄는 광고 캠페인 예시

마케팅 캠페인 관리를 위한 전략 수립에 도움이 될 15개 이상의 주목할 만한 광고 캠페인을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp | 복직 캠페인

B2B 브랜드들이 안전하게만 플레이할 때, 모든 것이 비슷해 보이기 시작합니다: 유행어, 블로그 형식, 딱딱한 사무실 스톡 사진들. ClickUp은 'Return to Work' 캠페인으로 시나리오를 뒤집기로 결정하며, 기업 소프트웨어에 인간적인 감성을 불어넣었습니다.

2021년 8월 출시된 이 멀티 비디오 캠페인은 제품 기능을 홍보하지 않았습니다. 대신, 어색한 만남, 지나치게 남용된 전문 용어, 팬데믹 이후의 혼란 등 공감 가는 직장 내 웃긴 이야기를 전달했습니다. 수백만 조회수를 기록하며 대화를 불러일으켰고, 마케터들이 B2B 콘텐츠의 새로운 가능성을 재고하게 만들었습니다.

2. 마이클 세라와 세라베의 'Is He CeraVe?' 캠페인

via Yellow Chili

마이클 세라가 뉴욕 거리를 어슬렁거리며 세라베(CeraVe) 보습제를 꼭 쥐고 있는 모습을 상상할 수 있나요? 브랜드와 유명인이 비슷한 이름을 공유한 것은 기묘한 우연이었죠.

세라베는 90년대 스타일의 모조 럭셔리 광고와 'I am CeraVe' 마이크로사이트로 혼란을 부각시켰습니다. 이 유쾌한 마케팅은 피부과 전문의의 권위와 대중문화의 매력을 결합한 첫 슈퍼볼 광고를 예고하며 자연스러운 화제를 불러일으켰습니다. 평소 임상적인 이미지의 브랜드가 유머러스하고 공감 가는 스킨케어로 느껴지도록 만들었습니다.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint 콜라보레이션

via e.l.f. Cosmetics

Liquid Death(캔에 담긴 생수 회사)는 e. l. f. Cosmetics와 손잡고 고딕 메탈 비주얼을 뷰티 제품에 접목한 과감한 코프스 페인트 라인을 선보였습니다.

헤비메탈과 스킨케어의 이색적인 조합은 2억 5천만 건 이상의 소셜 인상을 기록하고 수많은 반응 비디오를 생성하며 두 브랜드를 화제의 중심에 올렸습니다. 기존 카테고리 관행을 깨고 전통적인 광고 비용 없이 브랜드의 과감함을 강화했기에 두드러집니다.

🔍 알고 계셨나요? 리뷰나 인기 통계 표시와 같은 사회적 증거의 원리는 특히 경쟁이 치열한 시장에서 소비자 신뢰도를 높이고 전환율을 증가시킬 수 있습니다.

4. 칠리스 빅 스매셔 버거타임 게임

via X

칠리스는 1980년대 클래식 아케이드 게임 '버거타임'을 재치 있게 변형한 '빅 스매셔 버거타임' 캠페인으로 진한 향수를 불러일으켰습니다. 이 브랜디드 버전에서 플레이어는 조 칠리 헤드가 되어 여섯 개의 액션 넘치는 레벨을 가로지르며 거대한 빅 스매셔 버거를 만드는 동시에 건방진 패스트푸드 마스코트들과 싸워야 했습니다.

하지만 이 캠페인은 단순한 재미를 위한 것이 아니었습니다. 칠리스의 10.99달러 '3 For Me' 식사 딜을 패스트푸드 가격 상승에 대한 경제적인 해결책으로 교묘하게 부각시켰습니다. 단 20일 만에 8,000시간 이상의 게임 플레이 기록을 달성하며 마케팅 체크리스트를 모두 충족시켰고, 패스트푸드를 완전한 아케이드 경험처럼 느끼게 했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화가 주당 1~2시간을 절약해 줄 수 있다고 믿는 반면, 19%는 집중적인 심층 작업을 위해 3~5시간을 확보할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이가 됩니다: 매주 단 2시간만 되찾아도 연간 100시간 이상이 됩니다—이 시간을 창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있습니다. 💯 ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 활용하면 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의록을 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 별도의 도구나 연동 없이도 ClickUp이 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 사전 구축된 ClickUp AI 자동화 에이전트를 사용하거나 맞춤형 설정을 적용하세요. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 도구를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보한 것입니다.

5. Grab Philippines | 땀 흘리지 않는 여름 캠페인

via Grab

필리핀의 무더위를 맞아 Grab은 '땀 흘리지 않는 여름(No Sweat Summer)' 캠페인을 론칭했습니다. 에어컨이 가동되는 GrabCar 차량과 배달 서비스가 땀을 흘리는 캐릭터를 구해주는 내용을 담았습니다.

유쾌한 메시지가 공감을 불러일으켜 핵심 지역에서 GrabCar Saver 트랜잭션 수가 거의 30% 증가했습니다. 이는 관련성, 유머, 현지 통찰력이 어떻게 상을 수상하고 실질적인 성장을 이끌어낼 수 있는지 보여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 군중 심리는 광고에서 가장 강력한 동인 중 하나입니다. 사람들은 다른 사람들이 똑같이 행동하는 모습을 볼 때 참여할 가능성이 더 높아집니다.

6. 채널 4 | 무엇을 고려하는가?

YouTube 채널 4를 통해

채널 4의 '무엇을 고려할까?' 캠페인은 2024 파리 패럴림픽을 위해 관객들이 패럴림픽 선수들을 보는 시각을 재구성했습니다. 그들은 패럴림픽 선수들을 모든 운동선수들이 직면하는 동일한 도전에 맞서는 엘리트 경쟁자로 광고했습니다.

‘그녀는 빠르다…그 나이에 치면.’ 같은 위선적인 칭찬을 비판합니다. 선수 에런 핍스, 데임 사라 스토리, 엠마누엘 오인보-코커는 그들의 활약을 통해 이러한 장애 차별적 인식을 해체하는 데 기여합니다. 다중 플랫폼으로 진행된 이 캠페인은 광범위한 찬사와 함께 시청률의 눈에 띄는 상승을 이끌어냈습니다.

7. LEGO | 아이들이 쓴 에픽한 이야기

via BricksFanz

레고는 어린이들에게 레고 시티를 설정으로 한 이야기를 쓰도록 초대했습니다. 가장 뛰어난 이야기들은 공식 비디오로 제작되어, 어린이들의 상상력을 브랜드 스토리텔링 도구로 활용했습니다.

부모들은 자녀들에게 창의성을 우선시하도록 장려했으며, 이 캠페인은 사용자 제작 콘텐츠를 정교한 마케팅 자료로 전환함으로써 참여도를 높였습니다.

친절한 팁: ClickUp Brain을 개인용 AI 광고 카피 도구처럼 활용해 다양한 광고 헤드라인 변형, 태그라인 또는 제품 설명을 즉시 생성해 보세요. '친환경 세정 제품용 눈길을 끄는 헤드라인 작성'처럼 캠페인 목표를 프롬프트로 입력하기만 하면 아이디어가 쏟아져 나올 거예요. ClickUp Brain을 활용한 스마트하고 맞춤화된 카피 제안으로 새로운 광고 아이디어를 시작하세요

8. 올드 스파이스 | 당신의 남자가 맡을 수 있는 향기

via LinkedIn

올드 스파이스의 '당신의 남자가 맡을 수 있는 향기' 캠페인은 올드 스파이스의 이미지를 구식 약국 필수품에서 대담하고 유머러스하며 사회적 감각을 갖춘 브랜드로 탈바꿈시켰습니다. 매끄러운 말솜씨를 가진 수건 차림의 '올드 스파이스 맨' 역을 맡은 아이자야 무스타파가 출연한 이 광고는 남성용 그루밍 제품을 자주 구매하는 여성들을 교묘하게 목표로 삼았습니다.

빠른 속도의 독백, 터무니없는 유머, 초현실적인 원테이크 전환은 전통적인 남성 광고의 틀을 깨뜨렸습니다. 그러나 진정한 하이라이트는 무스타파가 맞춤형 YouTube 비디오를 통해 팬들의 질문에 실시간으로 직접 답변한 것이었습니다. 이는 잊을 수 없는 한 줄로 브랜드 이미지를 재탄생시켰습니다: 당신 남자친구 좀 봐, 이제 다시 나 봐.

9. Uber Eats | 거의, 거의 모든 것을 주문하세요

YouTube의 Uber Eats 채널에서

우버 이츠는 '거의 모든 걸 배달해 드립니다' 캠페인으로 유머와 투명성을 강조하며, 정말 '모든 것'을 배달한다면 어떤 일이 벌어질지 보여주었습니다. YouTube 비디오에서 배우 니콜라 코플란은 실수로 1800년대 구혼자를 소환하고, 배우 톰 펠튼은 '마법'을 주문합니다. 이는 '거의'가 종종 충분한 이유를 부각시킵니다. 이 광고는 모든 것을 배달하는 혼란을 풍자하면서도 우버이츠의 확장된 범위(식료품, 소매품, 주류 등)를 교묘하게 위치시켰습니다.

🔍 알고 계셨나요? 광고 크리에이티브는 흔히 다섯 가지 키 기준으로 평가됩니다: 상징성, 단순성, 정확성, 독창성, 예술성. 이 기준들은 창의적 아이디어의 효과성과 독창성을 판단하는 데 도움을 줍니다.

10. British Airways | Windows 빌보드

via LBB

영국항공(British Airways)은 'Windows'라는 아웃오브홈 캠페인을 진행했습니다. 비행기 창밖을 바라보는 승객들의 클로즈업 사진이 특징이었죠. 로고, 슬로건, CTA(행동유도문구)는 전혀 없었습니다. 이 광고는 일반적인 여행 서사를 뒤집어, 외부 풍경보다 기내의 감정에 초점을 맞췄습니다. 영국항공이 상징적인 브랜드로 인식되기에 사람들은 즉시 브랜드를 알아봤습니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

11. 텔스트라 | 더 나은 네트워크에서 더 나은 경험

Telstra YouTube 채널을 통해

텔스트라의 '더 나은 네트워크에서 더 나은 경험' 캠페인은 26편의 독특한 스톱모션 비디오 시리즈를 통해 호주 최대 규모의 모바일 네트워크를 선보입니다. 각 비디오 광고는 서로 다른 지역과 그곳의 독특한 주민들을 조명합니다. 롤플레잉을 하는 태즈메이니아 데블부터 고스 스타일의 10대 앵무새, 남성적인 느낌의 아카시아 꽃에 이르기까지, 이 캠페인은 호주의 개성 넘치는 지역들을 포용합니다. 각 15초 분량의 광고는 텔스트라의 커버리지를 강화하는 간결한 이야기를 전달하며, 이를 호주인들을 연결하는 스레드로 위치시킵니다.

🧠 재미있는 사실: 감정을 자극하는 광고는 뇌의 더 많은 영역을 활성화시켜 기억 인코딩을 강화하고 광고 기억률을 높입니다.

12. 폭스바겐 | Think Small (1959)

via Volkswagen

1959년 'Think Small' 캠페인은 크고 화려한 차에 집착하던 미국 시장에 폭스바겐 비틀을 소개했습니다. 그러나 광고는 비틀의 크기를 숨기지 않고, 흰 공간에 둘러싸인 작은 차를 강조하며 연비 효율성, 경제성, 신뢰성을 부각시켰습니다.

크리에이티브 리더 헬무트 크로네와 줄리안 쾨니히는 차량의 인식된 약점(크기와 모양)을 활용해 오히려 판매 포인트로 전환했습니다. ‘레몬’이나 ‘못생겼지만 목적지까지 데려다줍니다’ 같은 현실적인 카피를 사용했죠.

🔍 알고 계셨나요? 비즈니스들은 Google Ads에 1달러를 지출할 때마다 평균 8달러의 수익을 창출합니다. 이는 디지털 광고의 비용 효율성을 입증합니다.

13. 도브의 '진정한 아름다움 스케치' 캠페인

via Dove

2013년 단편 영화로 선보인 도브의 감성적인 '리얼 뷰티 스케치' 캠페인. 법의학 스케치 아티스트가 여성들을 먼저 본인의 자기 묘사에 따라, 다음으로 낯선 사람들의 묘사에 따라 그리는 모습을 담았습니다. 결과는 여성들이 타인보다 자신을 더 가혹하게 평가하는 경향이 있음을 드러냈습니다.

이 대비는 캠페인의 핵심 메시지인 '아름다움은 현실이 아닌 자기 인식에 의해 정의되는 경우가 많다'는 점을 강력하게 시각화했습니다. 이 비디오는 칸 라이언즈 그랑프리를 수상했으며, 그 결과 도브의 매출이 6% 증가했습니다.

🧠 재미있는 사실: 고대와 중세 시대에는 입소문 형태로 광고가 존재했습니다. 현대 광고로의 첫 단계는 15~16세기 인쇄술의 발전과 함께 시작되었습니다.

14. 하이네켄 | 지루한 폰 / 지루한 모드

via Creativepool

하이네켄 캠페인은 특히 라이브 음악 이벤트에서 스마트폰과 단절하고 현실과 다시 연결되도록 독려했습니다. 눈에 띄는 활성화 활동으로, 브랜드는 스마트폰 카메라로만 볼 수 있는 숨겨진 메시지를 전달하기 위해 적외선 기술을 교묘하게 활용했습니다.

콘서트 관객들이 휴대폰을 들어 녹화할 때, 눈에 보이지 않는 메시지가 화면에 나타났습니다. 휴대폰 교환, 카메라 스티커, 오프라인 보물찾기 등을 기능으로 하는 '보링 폰(Boring Phone)' 플랫폼의 일환으로, 디지털 디톡스를 장려합니다.

🧠 재미있는 사실: 제1차 세계대전 당시 가장 유명한 광고 포스터 중 하나는 필드 원수가 영국군 입대를 호소하는 모습입니다. '영국인 여러분: 필드 원수가 여러분을 원합니다'라는 문구가 담긴 이 포스터는 잡지 광고 캠페인에서 비롯되었습니다. 이 시각적 매력은 미국 예술가들에게도 영감을 주어, 필드 원수의 이미지가 엉클 샘으로 대체되기도 했습니다!

15. 스타버스트 | 매번 다른 맛

via Muse by Clios

12년간의 침묵 끝에 스타버스트는 '매번 다른 맛' 캠페인을 선보였습니다. 이 생동감 넘치고 기술이 가미된 캠페인은 사탕의 무한한 가능성을 찬양했습니다. 12개입 한 팩에 4억 7천9백만 가지 이상의 맛 조합이 가능하다는 점을 브랜드는 이 다양성을 활용해 강점으로 삼았습니다.

이 캠페인은 생성형 AI를 활용해 끊임없이 변화하는 광고를 제작합니다. 스냅챗 AR 렌즈부터 스포티파이의 '나만의 모험을 씹어먹는' 플레이리스트까지, 팬들은 맞춤형 여정을 통해 스타버스트를 경험하도록 초대받습니다.

16. 코카콜라 | Share a Coke

via Coca-Cola

코카콜라의 'Share a Coke' 캠페인은 최근 역사상 가장 상징적인 마케팅 전략 중 하나입니다. 이 모든 것은 대담한 아이디어에서 시작되었습니다: 클래식한 코카콜라 로고를 사람들의 이름으로 바꾸는 것이었습니다. 호주에서 전 세계로, 병과 캔에는 이름과 애칭이 새겨졌습니다. 사람들은 진열대에서 자신의 이름을 발견하거나 소중한 사람을 위해 병을 집어드는 스릴을 사랑했습니다.

해당 기업은 인터랙티브 경험을 통해 시의적절한 마케팅을 펼쳤습니다. 포장재에 부착된 QR 코드와 디지털 tools를 통해 소비자들은 맞춤형 병을 커스터마이징하고, 비디오와 밈을 제작하며, 심지어 코카콜라 테마의 추억을 온라인으로 공유할 수 있었습니다.

주요 캠페인 유형 (및 적용 분야)

캠페인 유형은 목표, 대상 고객, 플랫폼에 따라 다양합니다. 각각은 고유한 목적을 수행하여 효과적으로 고객과 연결할 수 있도록 돕습니다.

가장 흔한 마케팅 캠페인 유형과 그 효과적인 활용처를 소개합니다. 👇

브랜드 인지도 캠페인: 브랜드 정체성을 소개하거나 강화하는 것을 목표로 합니다. TV, YouTube, 옥외 광고판과 같은 광범위한 플랫폼에 이상적입니다.

📌 예시: 애플의 'Shot on iPhone' 캠페인은 사용자 제작 콘텐츠를 통해 카메라 품질을 선보이면서 브랜드의 위상을 은근히 강화했습니다.

제품 출시 캠페인: 통합 미디어를 통해 신제품 또는 서비스를 소개하여 빠르게 관심을 불러일으킵니다.

📌 예시: 나이키의 자동 끈 조임 신발 출시에는 소셜 미디어 티저, 인플루언서 협업, 홍보 이벤트를 활용해 화제를 모았습니다.

퍼포먼스 마케팅 캠페인: 클릭, 가입, 구매와 같은 특정 행동을 유도하며 Google Ads, Meta, 이메일과 같은 디지털 플랫폼에서 효과적입니다.

📌 예시: 칠리스(Chili’s)의 '빅 스매셔 버거타임(Big Smasher BurgerTime)' 캠페인은 10.99달러 식사 세트를 홍보했습니다. 단 20일 만에 8,000시간 이상의 게임 플레이를 기록한 이 캠페인은 재미를 실제 매장 방문으로 전환시켜, 유쾌한 분위기를 유지하면서도 실제 구매를 유도했습니다.

사회적 인식 캠페인: 사회적 또는 환경적 문제에 대한 인식을 제고하며, 주로 PR, 소셜 미디어, 비영리 단체 파트너십을 통해 전개됩니다.

📌 예시: 전 세계적으로 확산된 ALS 아이스 버킷 챌린지는 소셜 미디어와 유명인의 참여를 통해 ALS에 대한 인식 제고와 기금 모금을 이끌어냈습니다.

체험형 캠페인: 몰입감 있는 현실 세계의 상호작용을 제공하며, 소셜 공유를 통해 효과를 증폭시키는 경우가 많습니다.

📌 예시: 룰루레몬의 '프라이드 인 더 파크 (Pride in the Park) ' 캠페인. 허드슨 리버 파크에 몰입형 예술 설치물을 조성하고 커뮤니티 요가 세션을 개최하며, #ProudAndPresent 해시태그로 Instagram에 경험을 공유하도록 독려했습니다.

성공적인 광고 캠페인을 계획하고 추적하는 방법

최고의 광고 캠페인은 마치 아무 노력도 들지 않은 듯 보입니다—재치 넘치는 카피, 눈부신 비주얼, 완벽한 타이밍. 하지만 기억에 남는 광고 하나 하나 뒤에는 브리핑, 수정, 승인, 미디어 스케줄, 그리고 막판 변경 사항까지 처리하는 팀의 노력이 숨어 있습니다.

따라서 단순히 효율성을 잃는 것이 아니라, 출시 지연과 의사소통 오류로 인해 가장 강력한 컨셉조차 무너질 위험에 처하게 됩니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 모든 연결점을 이어줍니다. AI 기반의 중앙 집중식 작업 공간으로, 광고 캠페인 전략의 세부 사항을 계획하고, 할당하고, 작성하고, 검토하고, 추적하는 모든 과정을 지원합니다.

ClickUp 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어는 캠페인의 전체 실행 과정을 하나의 작업 공간으로 통합하여 업무 분산 현상을 해소합니다. 팀원들은 초기 기획부터 최종 보고 및 추적까지 모든 단계에서 100% 맥락을 파악할 수 있습니다. 크리에이티브 팀은 자산을 공동 작업하고, 계정 관리자는 승인을 추적하며, 미디어 팀은 광고 배치를 스케줄링할 수 있습니다.

마케팅 캠페인 플랜을 세우는 단계를 함께 살펴보겠습니다.

1단계: AI와 함께 캠페인 아이디어 브레인스토밍하기

모든 성공적인 광고 캠페인은 아이디어, 메시지, 시각적 컨셉과 같은 불꽃에서 시작됩니다. 바로 이때 캠페인 관리 tools가 빛을 발합니다.

ClickUp 화이트보드에 다양한 요소를 추가하여 브레인스토밍 효율을 높이세요

ClickUp 화이트보드를 활용해 마케팅 로드맵의 구성 요소를 설계하세요:

사이드바에서 새 화이트보드 생성 → + 새 화이트보드 클릭

캠페인 목표, 타겟 고객의 고민점, 플랫폼별 형식(Instagram 릴스와 YouTube 숏 비교 등), 광고의 핵심 포인트를 정리할 때 스티커 노트, 화살표, 모양 을 활용하세요.

실시간 협업으로 팀 전체가 참여하고, 의견을 남기거나 요소를 자유롭게 이동하세요.

🚀 친절한 팁: 화이트보드 내 ClickUp Brain은 간단한 프롬프트(예: 여름 스킨케어 캠페인에 대한 다섯 가지 접근법 제시)를 기반으로 캠페인 테마 아이디어를 생성하거나, 디자인 팀을 위한 시각적 컨셉이나 히어로 이미지를 제안할 수도 있습니다. ClickUp Brain을 사용해 화이트보드 내에서 이미지 생성하기

다용도 문서 도구로 작성하고 협업하세요

캠페인 방향이 명확해지면, 아이디어를 실제 콘텐츠와 플랜으로 전환하기 위해 ClickUp 문서 + ClickUp Brain으로 전환하세요:

크리에이티브 브리프 초안 작성 , 광고 대본 작성, 비디오 스토리보드 구성 또는 키 결과물 목록 작성

팀원 태그를 통해 의견을 수렴하거나 CTA(행동 유도 문구)나 브랜드 메시지 같은 섹션을 할당하세요.

피드백이나 설명을 위한 댓글을 추가하여 모든 것을 한곳에 모아두세요.

문서에 작업 항목이 있다면 해당 부분을 강조 표시한 후 ClickUp의 '댓글 할당' 기능을 사용해 카피라이터나 디자이너에게 할당하세요.

팀이 화이트보드에서 다음 시즌 캠페인을 위한 전략 세션을 마쳤다고 가정해 보세요. 문서를 열고 바로 그 안에서 크리에이티브 브리프를 작성하기 시작하세요. 브랜드 리더는 톤과 위치를 추가하고, 카피라이터는 헤드라인과 스크립트를 초안 작성하며, 디자이너는 주요 결과물을 목록으로 나열합니다.

ClickUp 문서와 함께 ClickUp Brain을 활용하여 아이디어와 콘텐츠를 다듬고 완성도를 높이세요.

또한 문서 내에서 ClickUp Brain을 활용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

여러 헤드라인 변형, 이메일 제목, 또는 소셜 미디어 캡션을 여러분의 톤에 맞게 생성하세요

긴 캠페인 브리프를 간결한 항목별로 요약하여 경영진 검토용으로 정리하세요

ClickUp Brain에게 요청하여 메시지를 개선하세요: - 더 설득력 있게 - 더 간결하게 - 특정 페르소나에 맞춰

Brain 내에서 ChatGPT, Gemini, Claude 등 다양한 LLM 모델을 활용하여 연구, 편집 등에 활용하세요.

ClickUp의 AI 플랫폼인 ClickUp Brain으로 선도적인 대규모 언어 모델(LLM)을 한곳에서 활용하세요.

2단계: 캠페인 타임라인을 계획하세요

타임라인이 없는 캠페인은 단순한 소망 목록에 불과합니다. ClickUp 간트 보기를 활용해 의존성을 시각적으로 매핑하세요. 이를 통해 병목 현상을 방지하고 마감일을 현실적으로 유지할 수 있습니다.

ClickUp의 간트 보기로 여러 프로젝트의 작업, 타임라인, 의존성을 한눈에 확인하세요.

예를 들어, '신학기' 프로모션 타임라인을 마무리 중이라면 간트 차트를 활용해 작업 일정을 관리하고, 작업 간 의존성을 설정하며, 핵심 경로를 시각화할 수 있습니다.

목록 형식을 선호한다면, ClickUp 목록 보기를 활용해 명확한 우선순위, 담당자, 마감일을 설정하며 캠페인 작업을 관리하세요. 콘텐츠 캘린더, 광고 변형, 채널별 작업 관리에 최적입니다.

ClickUp Brain은 전략적 어시스턴트 역할을 합니다

ClickUp Brain을 활용해 광고 캠페인 전체를 초안으로 작성해 보세요

광고 타임라인 계획 시 AI 활용법:

신제품 출시 또는 시즌별 캠페인(예: 블랙 프라이데이 캠페인에는 무엇을 제작해야 할까?)을 위한 결과물 리스트를 작성하세요.

프로젝트 계획 수립을 미리 준비할 수 있는 샘플 타임라인 초안 작성하기

복잡한 아이디어를 작은 단위의 작업으로 분해하세요

ClickUp Brain으로 진행 상황을 모니터링하고 팀원에게 작업을 할당하세요

첼시 베넷, Lulu Press 브랜드 참여 매니저가 자신의 경험을 공유합니다: 마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 유지하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 말 그대로 매일, 모든 업무에 ClickUp을 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 나은 방향으로 개선하고 효율성을 높여주었습니다. 마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 유지하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 말 그대로 매일, 모든 업무에 ClickUp을 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 나은 방향으로 개선하고 효율성을 높여주었습니다.

단계 #3: 템플릿으로 캠페인 워크플로우 재사용하기

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 모든 캠페인 플랜을 한곳에 통합하세요

이메일, 소셜, 유료 미디어를 위한 유사한 캠페인을 운영 중이신가요? ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 활용해 시간을 절약하세요. 차단됨, 취소됨, 완료됨, 종료됨, 진행 중 등 7가지 맞춤형 상태를 제공하여 팀이 각 캠페인 작업의 정확한 단계를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

이 마케팅 계획 템플릿에는 최종 콘텐츠, 초안, 참고 자료, 승인, 담당 팀 등 11개의 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다. 이를 통해 각 작업에 대한 핵심 정보를 수집하고 검토 단계별 캠페인 진행 상황을 명확하게 시각화할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 광고 템플릿은 아이디어와 전략을 브레인스토밍하고, 작업을 우선순위화하며, 성과 메트릭을 모니터링하는 완벽한 방법입니다. 이 광고 템플릿은 계획을 신속하게 진행시켜 목표 고객에게 제때 도달할 수 있도록 보장합니다.

5단계: 워크플로우 자동화하기

업데이트를 위해 사람들에게 계속 연락하는 데 지쳤다면, ClickUp 자동화 + AI 에이전트를 설정하여 알림 처리, 상태 변경 시 자동 작업 할당, 승인 필요 시 이해관계자 알림을 처리하세요.

마케팅 워크플로우에 맞춰 ClickUp에서 맞춤형 자동화 구축하기

ClickUp에서 맞춤형 자동화를 설정하는 방법은 다음과 같습니다:

⚙️ 자동화 버튼(오른쪽 상단)을 클릭하세요

자동화 선택 또는 설정: 상태가 검토 필요 일 때, 크리에이티브 디렉터에게 할당 작업이 기한 초과 시, 담당자에게 알림 전송 작업이 완료 로 표시되면, 다음 단계로 이동

상태가 검토 필요 일 경우, 크리에이티브 디렉터에게 할당하세요.

작업이 기한을 넘겼을 때 담당자에게 알림을 보내세요

작업이 완료로 표시되면 다음 단계로 이동하세요

상태가 검토 필요 일 경우, 크리에이티브 디렉터에게 할당하세요.

작업이 기한을 넘겼을 때 담당자에게 알림을 보내세요

작업이 완료로 표시되면 다음 단계로 이동하세요

기존 규칙 기반 자동화를 넘어, ClickUp AI 에이전트는 워크플로우에 더욱 유연하고 지능적인 계층을 도입합니다.

단순한 트리거를 기다리기보다, AI 에이전트는 작업 맥락을 해석하고 의도를 이해한 후 발견한 내용에 따라 능동적으로 행동합니다. 누락된 브리핑 세부사항을 표시하거나, 체크리스트를 생성하거나, 내부 기준에 맞춰 작업 설명을 재작성하거나, 다단계 워크플로우를 자동으로 조정하는 등 다양한 작업을 수행합니다.

패턴을 모니터링하고, 지연을 예측하며, 작업을 재할당하고, 타임라인을 조정하며, 요약이나 업데이트를 통해 인간적인 감성을 전달하는 자연어 소통이 가능합니다. 간단히 말해, 자동화 기능이 예측 가능한 작업을 처리하는 동안 AI 에이전트는 모호한 작업을 처리하여 작업 공간을 반응형 트리거에서 진정한 지능형 워크플로우 관리로 업그레이드합니다.

6단계: 대시보드로 캠페인 결과 모니터링하기

캠페인 성과에 대한 가시성은 팀이 목표를 일치시키고 가장 중요한 사항에 더 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다.

광고 캠페인을 위한 ClickUp 대시보드를 구축하여 노출 수, 전환율, 크리에이티브 상태, 마케팅 예산 등 핵심 KPI를 한눈에 확인하세요. 자산 생성 진행률 표시, 팀 성과 목표 추적, 플랫폼별 성과 분석 차트 등의 카드를 추가할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 마케팅 메트릭과 ROI 추적하기

맞춤형 캠페인 대시보드를 구축하려면:

사이드바 → 대시보드 클릭 → + 새 대시보드

작업 완료 차트: 자산 진행 상황 추적 목표 추적기: 크리에이티브 마일스톤 모니터링 * 원형 차트 또는 막대 차트: 광고 성과 및 다음 카드를 추가하세요:자산 진행 상황 추적크리에이티브 마일스톤 모니터링 *광고 성과 및 마케팅 KPI 비교

작업 완료 차트: 자산 진행 상황 추적

목표 추적기: 창의적인 마일스톤 모니터링

원형 차트 또는 막대 차트: 광고 성과와 광고 성과와 마케팅 KPI 비교

관련 목록이나 폴더를 연결하여 실시간 데이터를 가져오세요

작업 완료 차트: 자산 진행 상황 추적

목표 추적기: 창의적인 마일스톤 모니터링

원형 차트 또는 막대 차트: 광고 성과와 광고 성과와 마케팅 KPI 비교

🚀 빠른 팁: 캠페인 운영은 자산, 피드백, 리서치, 창의적인 아이디어를 동시에 관리해야 합니다. ClickUp Brain MAX가 모든 것을 한눈에 정리해 드립니다. ClickUp Brain MAX로 타사 도구를 연결하여 향상된 작업 공간을 경험하세요 방법은 다음과 같습니다: ClickUp, Google 드라이브, Dropbox 및 연결된 모든 앱에서 캠페인 브리프, 크리에이티브 자산, 미디어 플랜, 클라이언트 피드백을 즉시 검색하세요. 클라이언트가 "버전 3" 광고 카피를 요청할 때 더 이상 폴더를 뒤질 필요가 없습니다.

Talk to Text 기능을 활용해 캠페인 상태 업데이트, 크리에이티브 작업 할당, 슬로건 브레인스토밍을 음성으로 수행하세요. 모형 검토나 클라이언트 통화 준비 중에도 손을 사용하지 않고 진행 가능합니다.

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI 도구를 단일한 맥락 기반 솔루션으로 대체하세요. 이 솔루션은 단순히 일반적인 마케팅 조언을 제공하는 것이 아니라, 여러분의 캠페인 맥락을 실제로 이해합니다. 브랜드 가이드라인, 과거 캠페인, 팀 워크플로우를 이해하는 AI, ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요. 오늘 바로 AI 도구 과다 사용을 끝내세요.

최고의 마케팅 캠페인 예시에서 얻은 교훈

다음 광고 캠페인을 성공시키고 싶으신가요? 훌륭한 프로모션 전략들이 우리에게 알려주는 핵심은 다음과 같습니다:

놀라움을 활용하라: 예상치 못한 콜라보(예: 코프스 페인트 + 스킨케어)는 빠르게 주목을 끈다

이야기를 전달하세요: 레고 키즈든 올드 스파이스의 타월 남성이든, 이야기는 오래 기억됩니다.

상호작용을 유도하세요: 게임부터 실시간 응답까지, 관객이 함께 참여할 수 있도록 하세요

문화 활용하기: 트렌드, 향수, 지역 유머를 활용해 즉각적인 공감대를 형성하세요

인간적인 면을 살리세요: 유머, 감정, 그리고 현실적인 특이점이 제품 사양보다 항상 효과적입니다

시나리오를 뒤집어 보세요: 평소 메시지를 반전시키거나 새로운 관점을 부각시켜 차별화하세요

과대 광고는 금물: 때로는 미묘함(예: BA의 창문 광고판)이 모든 것을 말해줍니다

사용자가 주도하도록 하세요: 사용자 제작 콘텐츠 = 진정한 참여와 브랜드 충성도

ClickUp으로 대담한 아이디어를 현실로 만들어 보세요

잊을 수 없는 모든 캠페인의 이면에는 방대한 플랜, 조율, 그리고 창의적인 혼돈이 존재합니다.

ClickUp 하나로 모든 것을 해결하세요: 문서에서 컨셉 초안을 작성하고, 간트 차트로 타임라인을 계획하며, 자산을 체계적으로 관리하고, 반복 작업을 자동화하세요.

ClickUp Brain을 활용하면 팀의 아이디어가 더욱 스마트하고 빠르게 발전합니다.

최고의 아이디어가 떠오르길 기다리지 마세요. 창의력을 발휘하고 ClickUp으로 실행에 옮기세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅