nTask vs. ClickUp: 어떤 프로젝트 관리 도구가 더 나을까요?

팀을 구성하고, 몇몇 클라이언트를 확보했으며, 마침내 프로젝트가 들어오기 시작했습니다. 어느새 가장 어려운 부분은 더 이상 일거리를 확보하는 것이 아니라, 이를 체계적으로 관리하는 일입니다.

간단한 할 일 목록이 본격적인 프로젝트로 발전할 때, 진정한 체계가 필요합니다. 여러분의 작업 방식에 딱 맞는 강력한 프로젝트 관리 플랫폼을 도입할 때입니다. 그리고 많은 팀에게 선택은 결국 nTask와 ClickUp 사이에서 이루어집니다.

이 블로그 글에서는 nTask와 ClickUp의 차이점, 기능 비교, 그리고 밤에 더 편안하게 잠들 수 있도록 도와줄 수 있는 도구가 무엇인지 분석해 보겠습니다.

ClickUp vs. nTask 한눈에 보기

Tools를 자세히 살펴보기 전에 간단한 직접 비교를 소개합니다:

평가 기준 ClickUp nTask 맞춤형 사용자 정의 고도로 맞춤 설정 가능한 워크플로우, 대시보드, 권한 설정, 작업 유형 및 작업 관리 템플릿 ClickUp에 비해 맞춤형 설정 옵션의 한도 보기 리스트, 보드, 달력, 간트 차트 , 타임라인, 테이블, 마인드 맵 목록, 보드, 달력, 간트 차트 프로젝트 템플릿 자동화 강력한 자동화 기능 및 템플릿 기본 자동화 연동 기능 광범위한 연동: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub 등 한도: Slack, Google 캘린더, Outlook, Zoom 작업 관리 고급 작업 생성, 의존성, 우선순위, 시간 추적, 알림 기능 기본 작업 관리, 의존성, 시간 추적 협업 도구 내장 채팅, 문서 공유, 댓글, 실시간 협업 댓글, 회의 관리, 첨부 파일 보고 및 대시보드 풍부한 AI 기반 대시보드, 맞춤형 보고서, 목표 및 프로젝트 진행 상황 추적 제한된 보고 대시보드 모바일 지원 웹, iOS, Android 웹, iOS, Android 학습 곡선 Steeper (고급 기능과 깊이 때문에) 초보자 친화적이고, 더 간단한 온보딩

ClickUp이란 무엇인가요?

오늘날의 일 방식은 문제가 있습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있습니다. 이는 업무 분산(Work Sprawl)을 초래하고, 정보 검색에 시간의 61%를 낭비하게 하며, 업무 속도를 저하시킵니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합하는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다. 컨텍스트 AI 기술이 모든 기능을 구동하여 더 빠르고 스마트하게 작업할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 기능

작업과 작업 환경이 여러 도구로 분산되면, 일을 처리하기 위해 계속해서 환경을 전환해야 합니다. 이러한 끊임없는 탭 전환은 집중력을 떨어뜨리고, 중복 작업을 유발하며, 시간이 지남에 따라 쌓이는 보이지 않는 마찰을 만들어냅니다. ClickUp의 무료 프로젝트 관리 소프트웨어가 이러한 문제를 어떻게 해결하는지 살펴보겠습니다.

기능 #1: 프로젝트 관리 기능

ClickUp의 프로젝트 관리 솔루션은 모든 팀, 워크플로우, 프로젝트 크기에 맞춰 조정됩니다. 프로젝트 론칭, 스프린트 주기, 클라이언트 납품물 또는 내부 운영 프로젝트를 관리 중이라면, 모든 것을 하나의 연결된 작업 공간으로 통합합니다.

실행 단계에서는 ClickUp 작업을 활용하세요. 이는 할당, 추적, 측정 가능한 개별 작업 단위로 생각하시면 됩니다.

ClickUp 작업으로 대규모 프로젝트를 실행 가능한 작은 단계로 분할하세요

예를 들어, 제품 출시를 계획 중인 스타트업 창업자라고 가정해 보겠습니다. '랜딩 페이지 문구 확정', '제품 데모 QA', '출시 이메일 일정 수립'과 같은 주요 마일스톤마다 작업을 생성할 수 있습니다.

각 작업 내에서 상세한 지침을 추가하고, 여러 팀원에게 할당하며, 마감일을 설정하고, 시간을 추적하고, 관련 문서나 링크를 첨부하여 맥락을 제공할 수 있습니다. 더 세분화하려면 각 단계(예: 카피 작성, 법무팀 검토, 최종 승인)에 하위 작업을 추가하세요.

그리고 가장 좋은 점은? 이 모든 작업을 수동으로 완료할 필요가 없다는 것입니다! 다음을 활용하세요:

ClickUp 내 채팅 스레드의 모든 메시지를 작업으로 변환하는 AI 작업 생성 기능

ClickUp AI를 통해 채팅, 문서 등에서 자동으로 작업을 생성하세요

AI 자동 채우기 기능으로 우선순위, 담당자 등 작업 속성을 자동으로 입력합니다.

AI 필드를 통해 작업 진행 상황을 자동으로 요약, 분류 및 공유하세요

이 모든 것이 작업 관리를 단순화하여 실질적인 진행을 이루도록 합니다.

RevPartners의 Dane Dusthimer의 의견을 들어보세요:

ClickUp이 없었다면 업무와 프로세스의 공백을 신속하게 파악할 수 없었을 것입니다. 마감일이 없는 작업, 기한이 지난 작업, 스프린트 포인트가 없는 작업, 담당자가 지정되지 않은 작업을 한눈에 확인할 수 있어 팀과 프로젝트 간 추진력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 메트릭은 대부분의 프로젝트 관리 소프트웨어에서는 제공되지 않습니다.

기능 #2: AI 및 자동화 기능

ClickUp은 지구상에서 가장 완벽하고 맥락을 인식하는 업무 AI인 ClickUp Brain을 자랑합니다. 프로젝트, 문서, 작업, 회의는 물론 팀 역학까지 이해하도록 설계된 이 AI는 작업 공간과 연결된 앱에서 관련 인사이트를 찾아 연결해 줍니다. Brain을 AI 비서로 활용하면 정보를 수동으로 검색하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain을 활용하여 매주 최소 하루를 절약하세요:

AI 응답에서 바로 작업을 생성하고, 상태를 업데이트하며, 소유자를 지정하거나 문서를 작성하여 통찰력을 실행으로 전환 하세요.

작업 공간 전반에 걸쳐 요약 및 종합—긴 댓글 스레드와 회의 노트부터 전체 프로젝트까지

작업 공간 전반의 진행 상황 업데이트는 ClickUp Brain에게 문의하세요

프로젝트 업데이트, 표준 운용 절차 (SOP), 제품 요구사항 문서(PRD), 실제 일 기반의 이해관계자 메시지 등 컨텍스트에 맞춰 콘텐츠를 초안 작성, 재작성 및 맞춤화하세요

참여하지 않은 작업을 빠르게 파악해야 하나요? ClickUp Brain에게 물어보세요. 한 문장으로 프로젝트 플랜을 생성하고 싶나요? 완료됩니다. 자연어 사용으로 워크플로우 자동화를 실행하고 대시보드를 업데이트할 수도 있습니다.

여러 앱에 걸쳐 일을 탐색하고 관리하려면 ClickUp BrainGPT를 사용하세요

ClickUp BrainGPT로 한 단계 더 나아가세요. Google Drive, Notion, GitHub 등 ClickUp과 타사 도구에 걸쳐 AI를 중앙 집중화하여 모든 것을 찾고, 여러 플랫폼에서 작업을 수행하며, 연결되지 않은 여러 AI 도구(일명 AI 스프롤 )를 사용하는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 또한 지시사항, 이메일, 문서를 직접 입력하기보다 음성으로 입력하고 싶을 때를 위한 Talk to Text 기능도 제공됩니다!

💡 프로 팁: ClickUp에서는 하나의 AI 모델에 얽매이지 않습니다. ClickUp Brain을 통해 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 모델 중에서 선택하여 각기 다른 프로젝트 작업에 맞게 활용할 수 있습니다.

'if this, then that' 규칙으로 ClickUp 자동화 기능 맞춤형 설정하기

이러한 기능을 ClickUp 자동화 및 ClickUp 슈퍼 에이전트와 결합하면 일이 자동으로 진행되는 강력한 조합을 완성할 수 있습니다 .

자동화는 대규모로 규칙 기반 워크플로우를 처리하며, 조건이 충족되는 즉시 업데이트를 트리거합니다. 슈퍼 에이전트는 한 걸음 더 나아가 컨텍스트를 추론하고, 의사결정을 내리며, 작업, 문서, tool 전반에 걸쳐 실행합니다.

예를 들어, 여러분이 여러 부서가 협력하는 제품 출시를 총괄하는 프로젝트 관리자라고 가정해 보세요. 콘텐츠 작업이 '디자인 준비 완료' 상태로 전환되면 디자이너에게 즉시 작업을 할당하는 자동화 기능을 생성할 수 있습니다. 슈퍼 에이전트는 한 단계 더 나아갑니다. 누락된 입력 사항을 검토하고, 불분명한 요구사항을 표시하며, 명확화를 위해 적절한 이해관계자를 태그하고, 지연이 감지되면 타임라인을 업데이트하여 프로젝트가 정상적으로 진행되도록 합니다. 따라서 여러분이 교통 경찰 역할을 할 필요 없이 프로젝트가 순조롭게 진행됩니다.

자동화 기능은 일관성을 보장하고, 슈퍼 에이전트는 지능적으로 적응하여 일상 일은 스스로 처리되고 복잡한 작업도 신속하게 진행됩니다.

슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보기 위해서는 여기를 클릭하세요:

기능 #3: 커뮤니케이션 기능

ClickUp 채팅은 커뮤니케이션과 업무를 한곳에서 통합합니다. 프로젝트 워크플로우 외부에서 작동하는 기존 채팅 도구와 달리 완전히 통합되어 있어, 논의 내용이 작업, 문서, 마감일과 자연스럽게 연결됩니다.

메시지에서 바로 작업을 생성하고, 대화를 특정 폴더나 프로젝트에 연결하며, 팀, 기능 또는 이니셔티브별로 채팅을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 내부 및 외부 커뮤니케이션을 손쉽게 관리하세요

제품팀과 마케팅팀이 출시 플랜을 마무리 중이라고 가정해 보겠습니다. 프로젝트 일정 관련 채팅 중 누군가 소셜미디어 크리에이티브가 아직 승인을 기다리고 있다고 멘션합니다. ClickUp 채팅을 사용하면 해당 메시지를 즉시 작업으로 전환하고, 적절한 팀원에게 할당하며, 채팅 스레드를 벗어나지 않고도 '출시 캠페인' 폴더에 연결할 수 있습니다.

ClickUp Brain에게 ClickUp 채팅 채널을 요약해 달라고 요청하여 실시간 업데이트를 받아보세요

ClickUp Brain 기반 채팅 기능은 놓친 대화의 스마트 요약 생성, 핵심 결정 사항 추출, 다음 단계 제안까지 가능합니다. AI에게 후속 메시지 초안 작성, 관련 담당자 태그 지정, 음성/영상 통화 기록 요약 등을 요청할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 텍스트로 소통이 어려울 때는 ClickUp SyncUps로 전환하여 팀과 실시간 음성·영상 통화를 진행하세요. ClickUp의 AI 노트 작성 기능은 통화 내용을 녹음, 텍스트 변환, 요약까지 자동으로 처리해 주므로, 여러분은 논의에 완전히 집중할 수 있습니다!

기능 #4: 시간 추적

마감일이 다가올 때면 흔히 이런 질문이 떠오릅니다. '우리는 시간을 제대로 쓰고 있을까?'

ClickUp 프로젝트 시간 추적 기능으로 그 답을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 플랫폼을 통해 데스크탑, 모바일, 브라우저 등 어디서든 타이머를 시작하고 중지할 수 있습니다.

사후에 근무 시간을 기록하는 것을 선호하시나요? 마지막 순간까지도 가능합니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 팀원들의 시간 사용 현황을 기록하세요

스타트업 창업자로서 소규모이지만 역량 있는 팀의 업무를 관리한다고 가정해 보겠습니다. 각 팀원은 자신의 작업과 소요 시간을 추적합니다. 주말이 되면 타임시트를 검토하고, 부서별 시간 배포 현황을 확인하며, 예상치와 비교하여 병목 현상이나 자원 배분 오류를 파악할 수 있습니다.

클라이언트에게 청구하거나 이해관계자에게 타임라인을 입증해야 하나요? ClickUp 대시보드와 타임시트를 활용해 작업, 프로젝트 또는 팀원별로 상세한 시각적 보고서를 생성하세요.

📮ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 도구에서 업데이트를 통합하여 일관된 보기로 보는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십 발휘할 시간이 줄어듭니다. 결과? 불필요한 관리 부담, 놓친 인사이트, 그리고 불일치입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고 가장 중요한 인사이트를 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 통합된 200명의 전문가를 하나의 ClickUp 작업 공간에 모아, 맞춤형 프로젝트 관리 템플릿과 시간 추적을 활용하여 여러 위치에서 간접비를 절감하고 납품 시간을 단축했습니다.

ClickUp 가격 정책

nTask란 무엇인가요?

via nTask

nTask는 프로젝트 관리 및 작업 관리, 협업, 워크플로우 조직화를 위해 설계된 클라우드 기반 플랫폼입니다.

사용자 친화적인 인터페이스와 합리적인 가격으로 두각을 나타내며, 프리랜서, 중소기업, 다양한 산업 분야의 성장 중인 팀까지 폭넓게 접근할 수 있습니다. 이 플랫폼은 애자일 방식과 전통적인 방식의 프로젝트 관리 접근법을 모두 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: fMRI 연구에 따르면 작업을 전환할 때마다 뇌는 적응하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 합니다. 뇌는 제어 센터를 활성화하여 재설정하고 집중력을 재정비하는데, 이로 인해 작업 속도가 느려지고 실수할 가능성이 높아집니다.

nTask 기능

복잡함 없이 체계적인 프로젝트 관리가 필요한 팀을 위해 nTask는 직관적인 프로젝트 관리 경험을 제공합니다. 주요 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 위험 및 문제 추적

nTask로 오픈 문제와 수정된 버그를 추적하세요

nTask에는 위험 및 문제 추적을 위한 내장 도구가 있습니다. 버그나 차단 요인을 기록하고, 심각도 수준을 할당하며, 해결 일정을 설정할 수 있습니다. 고위험 프로젝트 환경이라면 완전한 위험 매트릭스와 등록 기능도 활용 가능합니다.

새로운 앱을 출시한다고 가정해 보세요. 잠재적인 API 장애, 팀의 처리 능력 문제 또는 규정 준수 문제를 한 곳에서 추적하고 이에 대응할 수 있습니다.

기능 #2: 회의 관리

nTask의 회의 관리 tools로 부서 간 회의를 추적하세요

nTask의 회의는 완전히 추적 가능한 작업 공간입니다. 앱 내에서 바로 아젠다를 작성하고, 실시간 노트를 작성하며, 실행 항목을 할당하고, 회의록을 다시 확인할 수 있습니다.

스프린트 리뷰나 점검 회의를 계획 중이신가요? 매주 반복되도록 설정하고 Google 캘린더에 연결한 후, 회의 초대장에 Zoom 링크를 바로 첨부하세요. 이메일 스레드를 뒤지지 않아도 모든 것이 연결된 상태를 유지합니다.

기능 #3: 팀 협업 기능

nTask에서 내부 팀과 원활하게 협업하세요

앱 내 채팅과 작업별 댓글 기능으로 대화가 작업 자체와 항상 연결됩니다. tool 간 전환하거나 피드백 위치가 어디인지 고민할 필요가 없습니다. 팀원들은 @멘션 사용, 파일 업로드, 작업 하단에 직접 답글 달기 등을 할 수 있습니다.

이러한 팀 협업 기능을 맞춤형 작업 공간 및 역할 권한과 결합하면, 필요한 세부 사항에 정확히 필요한 인원만 쉽게 참여시킬 수 있습니다.

nTask 가격 정책

Free

월간: 사용자당 월 $4

비즈니스: 사용자당 월 $12

Enterprise: 맞춤형 가격

ClickUp vs. nTask: 기능 비교

ClickUp과 nTask 모두 계획 수립을 간소화하고 생산성을 높이며 팀원 간 협업을 원활하게 하겠다고 약속합니다. 그러나 기능을 자세히 살펴보면 차이점이 분명해집니다.

이 두 작업 관리 tools가 다양한 분야에서 어떻게 빛나는지 살펴보겠습니다. 👇

기능 #1: 프로젝트 관리 유연성

ClickUp과 nTask 모두 기대하는 핵심 프로젝트 관리 tools를 제공합니다. 그러나 차이점은 프로젝트 관리 요구사항이 증가함에 따라 얼마나 확장성과 적응성을 갖추고 있는지에 있습니다.

nTask

nTask는 특히 소규모 팀이나 프로젝트 관리 소프트웨어를 처음 접하는 사용자에게 직관적이고 접근성이 뛰어납니다. 작업, 하위 작업, 마감일, 칸반 보드, 간트 차트, 달력 등 다양한 보기 방식과 같은 기본 기능을 충실히 제공합니다.

그러나 고급 워크플로우 맞춤형 설정의 한도는 제한적입니다.

칸반 및 간트 보기는 유료 플랜에서만 이용 가능하며, 의존성과 반복 작업 기능은 제공되지만 이를 제어하는 방법은 상당히 기본적입니다.

ClickUp

반면 ClickUp은 유연성을 핵심으로 설계되었습니다. 스타트업 사용 사례부터 기업 수준의 복잡성에 이르기까지 확장 가능합니다. 리스트, 보드, 간트 차트, 타임라인, 달력 등 다양한 뷰와 자동화 도구, 데이터 시각화 도구, 사용자 지정 필드를 제공하여 팀의 특정 요구에 맞게 ClickUp 작업 공간을 맞춤 설정할 수 있습니다.

여러 단계로 구성된 마케팅 캠페인을 시작한다고 가정해 보세요. 크리에이티브 워크플로우를 위한 보드 보기를 생성하고, 검토 단계 간 작업 의존성을 설정하며, 알림을 자동화하고, 대시보드에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

🏆 승자: ClickUp - 타의 추종을 불허하는 유연성, 자동화된 워크플로우, 그리고 모든 크기의 팀을 지원할 수 있는 능력으로 선정되었습니다.

기능 #2: 원활한 협업

이 tools가 협업이 매우 복잡한 프로젝트에서 팀원들이 어떻게 연결하는지 살펴보겠습니다.

nTask

nTask는 스레드형 댓글, 첨부 파일, @멘션 기능을 통해 작업 단위 협업을 잘 처리합니다. 그러나 공유 문서나 전용 채팅과 같은 심층적인 실시간 협업 기능은 부족합니다.

팀이 주로 회의로 소통하거나 다른 도구와 병행하여 사용할 경우 적합합니다.

ClickUp

ClickUp은 프로젝트 공간을 완벽한 협업 허브로 변모시킵니다. 문서를 공동 편집하고, 브레인스토밍을 위한 화이트보드를 시작하며, 댓글을 추적 가능한 작업으로 할당하고, 전용 ClickUp 채팅 공간이나 DM에서 대화할 수도 있습니다. 빠르게 움직이는 팀이나 비동기 팀에게 이러한 기능들은 맥락 전환을 줄이고 커뮤니케이션을 중앙 집중화하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 달력에서 바로 Google Meet, Zoom 등 다양한 도구의 예정된 회의에 참여할 수 있습니다 . 또한 내장된 노트테이커 기능으로 회의를 녹화하고 AI 기반 노트를 자동으로 작성해 드립니다 .

🏆 승자: ClickUp, 작업 공간의 모든 계층에 깊이 있고 다재다능한 협업 기능이 내장되어 있기 때문입니다.

🔍 알고 계셨나요? 프로젝트 중 진정한 성공을 거두는 것은 48%에 불과합니다. 약 40%는 결과가 불분명한 애매한 중간 지점에 머물며, 12%는 아예 실패로 끝납니다. ClickUp은 모든 것을 완벽하게 관리할 수 있도록 지원하여 프로젝트가 목표대로 완수될 수 있도록 돕습니다.

기능 #3: 시간 추적

시간 추적은 노력이 어디에 쓰이는지 파악하고, 작업량을 최적화하며, 책임을 다하는 것입니다. 각 tools의 접근 방식은 다음과 같습니다.

nTask

nTask는 간단한 시작-중지 타이머, 수동 시간 입력, 타임시트 승인을 포함한 내장형 시간 추적 기능을 제공합니다.

팀원은 작업별 시간 기록이 가능하며, 관리자는 생산성 평가나 청구 가능한 시간을 확인하기 위한 보고서를 생성할 수 있습니다. 외부 연동 없이도 가볍게 내장된 시간 추적 기능이 필요한 소규모 팀과 프리랜서에게 유용합니다.

ClickUp

ClickUp의 시간 추적 기능도 마찬가지로 강력합니다. 타이머, 수동 입력, 날짜 범위 기록, 타임시트 기능을 제공합니다. 모든 기기에서 시간을 추적하거나 무료 Chrome 확장 프로그램을 사용할 수 있습니다.

고급 팀을 위해 ClickUp은 하위 작업 간 통합 시간 추적 기능을 제공하며 예상 시간과 실제 시간을 비교할 수 있게 합니다. 다만 스크린샷 모니터링 기능은 포함되지 않아 감시보다 투명성을 우선시합니다.

🏆 승자: 동점입니다! 두 tool 모두 핵심 기능을 잘 지원합니다. nTask는 소규모 팀을 위해 깔끔한 환경을 유지하는 반면, ClickUp은 복잡한 워크플로우와 대규모 조직을 위해 추가적인 깊이를 제공합니다.

📖 함께 읽어보세요: 프로젝트 완료를 위한 최고의 무료 칸반 보드 소프트웨어 앱

레딧에서 ClickUp vs. nTask 비교

두 도구의 실제 사용자 의견을 듣기 위해 레딧을 살펴보았습니다. 두 도구를 직접 비교하는 특정 스레드는 없지만, 다음과 같은 일반적인 의견이 있습니다.

이 사용자는 nTask의 장점을 정확히 다음과 같이 정리했습니다:

nTask에서 가장 마음에 드는 기능은 칸반 보드입니다. 업무 프로세스를 간소화해주고, 실시간 협업 기능이 팀 커뮤니케이션에 큰 도움이 됩니다. 게다가 칸반 보드에서는 팀원들의 작업 수행 현황을 한눈에 확인할 수 있죠. 다만 nTask에 부족한 기능은 고객 관계 관리(CRM) 시스템입니다.

nTask에서 가장 마음에 드는 기능은 nTask 칸반 보드입니다. 업무 프로세스를 간소화해주고, 실시간 협업 기능이 팀 커뮤니케이션에 큰 도움이 됩니다. 게다가 칸반 보드에서는 팀의 작업 수행 현황을 한눈에 확인할 수 있죠. nTask에 부족한 기능은 고객 관계 관리(CRM)입니다.

또 다른 레딧 사용자가 ClickUp이 Enterprise 기업에 적합한 이유를 공유합니다:

ClickUp은 놀라운 도구입니다. 1000명이 동일한 앱을 꾸준히 사용한다면 일과 프로젝트에 대한 가시성을 크게 높일 수 있습니다. 제대로 활용한다면 대시보드만으로도 엄청난 효과를 볼 수 있을 것입니다.

ClickUp은 놀라운 도구입니다. 1000명이 동일한 앱을 꾸준히 사용한다면 일과 프로젝트에 대한 가시성을 크게 높일 수 있습니다. 제대로 활용한다면 대시보드만으로도 엄청난 효과를 볼 수 있을 것입니다.

레딧 사용자 도 공유했습니다:

전 세계 웹 디자이너 팀을 운영 중인데, ClickUp이 정말 훌륭합니다! 완벽하지는 않지만 꾸준히 개선되고 있으며 회사도 상당히 투명하게 운영됩니다. 저는 종종 Basecamp나 Asana 같은 다른 앱들을 시도해 보곤 합니다. 다른 곳이 더 나을 거라 생각하면서요. 하지만 결국 항상 ClickUp으로 돌아옵니다. 다른 앱들이 사소한 부분에서 더 세련되게 다듬어져 있을 수는 있지만, ClickUp이 해내는 일을 해내지는 못하거든요.

전 세계 웹 디자이너 팀을 운영 중인데, ClickUp이 정말 훌륭합니다! 완벽하지는 않지만 꾸준히 개선되고 있으며 회사도 상당히 투명하게 운영됩니다.

저는 종종 Basecamp나 Asana 같은 다른 앱들을 시도해 보곤 합니다. 다른 곳이 더 나을 거라 생각하면서요. 하지만 결국 항상 ClickUp으로 돌아옵니다. 다른 앱들이 사소한 부분에서 더 세련되게 보일 수는 있지만, ClickUp이 해내는 일을 해내지 못합니다.

🔍 알고 계셨나요? 팀의 47%만이 프로젝트 KPI를 실시간으로 추적합니다. 나머지 팀들은 보고서 작성에만 하루를 허비하곤 합니다. ClickUp은 실시간으로 데이터를 제공하므로, 항상 현재 상황을 즉각적으로 파악할 수 있습니다.

어떤 작업 관리 소프트웨어가 최고일까요?

결론이 나왔습니다. 예상하셨겠지만—ClickUp이 승리했습니다!

nTask는 기본 기능을 제공하며 소규모 팀이나 단순한 워크플로우에는 적합할 수 있지만, 프로젝트 규모(및 기대치)가 커질수록 한계가 드러납니다.

반면 ClickUp은 한층 앞서 나갑니다. 맞춤형 뷰와 스마트 자동화부터 네이티브 문서, 화이트보드, 상황 인식 AI 기반 지원에 이르기까지, 팀이 더 빠르게 움직이는 데 필요한 유연성, 체계성, 가시성을 제공합니다.

tool 과다 사용을 줄이고 일을 통합하고 싶으신가요?

