2025년 간편한 일정 조정을 위한 최고의 When2Meet 대체 솔루션 10선

When2Meet 대안 서비스 한눈에 보기

최고의 When2Meet 대안을 간단히 비교해 보겠습니다:

tool 키 기능 가장 적합한 경우 가격* ClickUp AI 기반 일정 관리, 달력, 달력 보기, 회의 기록 기능, 분석 도구, 시간 추적, 사전 제작된 템플릿 스타트업, 현대적인 예약 기반 비즈니스, 그리고 종단간 일정 관리 및 작업 관리가 필요한 기업을 위한 솔루션 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Calendly 자동화된 연결된 회의 링크, 투표, 알림, 팀 일정 조정, 결제 연동 프리랜서, 스타트업, 중소기업을 위한 자동화된 회의 일정 관리 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 좌석당 월 $10부터 시작 Google 캘린더 회의 통합, 이벤트 색상 코딩, 집중 시간, 시간 인사이트 Google 생태계 내 프리랜서 및 중소기업 Google 계정으로 무료 이용 가능 Doodle 투표 기반 일정 조정, 시간대 지원, 맞춤형 예약 페이지, 알림 기능 프리랜서, 스타트업, 소규모 비즈니스를 위한 그룹 일정 조율 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 14.95달러부터 시작합니다 *microsoft Outlook 달력 스케줄링 어시스턴트, 다중 시간대 보기, Teams/OneDrive 통합 Microsoft 생태계를 사용하는 중견 비즈니스 및 기업 Microsoft 계정으로 Free 이용 가능 Acuity Scheduling 맞춤형 예약 페이지, 자동화된 알림 및 후속 조치, 접수 양식, 클라이언트 관리 클라이언트 친화적인 예약 앱이 있는 서비스 기반 비즈니스를 찾고 있습니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 20달러부터 시작 *hubSpot 회의 CRM 연동, 웹사이트 예약 양식, 자동화된 후속 조치 영업 팀 워크플로우에 일정 조정을 통합하는 스타트업 및 기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작 Bookafy 기술 기반 라우팅, 리뷰 요청, API/webhook, 맞춤형 브랜딩 자동화된 예약 및 알림 기능이 필요한 작은 규모의 중소기업부터 중규모의 비즈니스까지 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 7달러부터 시작 Setmore 공개/개인 예약, 소셜 미디어를 통한 클라이언트 예약, SMS 알림 프리랜서 및 소규모 비즈니스 고객을 위한 예약 관리 서비스 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $9부터 시작 Zoho Bookings 셀프 서비스 포털, 직원별 달력, CRM 및 청구서 자동화 유연한 클라이언트 대상 일정 관리가 필요한 스타트업 및 중견 비즈니스 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 6달러부터 시작

When2Meet란 무엇인가요?

When2Meet은 가입 없이도 팀들이 서로 맞는 회의 시간을 찾을 수 있도록 도와주는 간편한 일정 조정 tool입니다. 끝없는 메시지 주고받기 대신, 여러 사용자가 공유 그리드에 각자의 공통 가능한 시간을 표시할 수 있습니다. 이 일일 플래너 앱은 가볍고 사용하기 쉬우며, 누구도 계정을 만들 필요가 없습니다.

각 참여자가 자신의 가능 시간을 입력하면, 이 설문조사 기반 tool이 실시간으로 업데이트되어 겹치는 무료 기간을 강조 표시합니다.

via When2Meet

When2Meet의 한도점

When2Meet는 간단하게 일정 가능 시간을 모으는 데 유용한 소프트웨어이지만, 필요에 따라 거래를 망칠 수 있는 몇 가지 기능이 부족합니다:

달력 연동 불가 : Google, Outlook, iCloud 달력과 동기화할 수 없습니다. 따라서 현재 가능한 시간을 수동으로 확인하고 업데이트해야 합니다

자동 알림 없음 : 일정이 확정되면 기억하는 것은 전적으로 사용자에게 달려 있습니다. 이벤트 관련 후속 알림이나 이메일은 제공되지 않습니다

구식 인터페이스 : 기능적이지만 다소 투박하고 낡은 느낌을 주며, 특히 현대적인 일정 관리 tools와 비교할 때 더욱 그러합니다

시간대 지원 불가 : 서로 다른 시간대를 조정할 경우 시간을 수동으로 변환해야 합니다 사용자 정의 기능 부족 : When2Meet에서는 브랜드 로고 추가, 설문 디자인 맞춤 설정, 참가자로부터 추가 정보 수집이 불가능합니다

한도 협업 기능:* When2Meet에는 채팅, 파일 공유, 댓글 시스템이 내장되어 있지 않아 일정 조율 관련 논의는 반드시 다른 곳에서 이루어져야 합니다

이러한 한도들로 인해 When2Meet은 전문적이거나 반복적인 사용보다는 빠르고 비공식적인 일정 조정에 더 적합합니다.

When2Meet을 대체할 최고의 대안들

When2Meet보다 더 많은 기능, 통합 옵션, 또는 더 매끄러운 사용자 경험을 제공하는 일정 조정 tools를 찾고 계시다면, 살펴볼 만한 최고의 대안들을 소개합니다:

1. ClickUp (달력과 회의 기능을 갖춘 최고의 올인원 프로젝트 관리 tool)

ClickUp 달력을 사용해 보세요 ClickUp 달력으로 이벤트를 시각화하고, 게스트를 초대하며, 작업을 생성하는 등 다양한 기능을 활용하세요

ClickUp은 모든 일 앱으로, 일정 관리, 팀, 시간 관리를 통합하여 When2Meet의 강력한 대안이 됩니다.

인스턴스, ClickUp 달력은 협업을 위해 설계된 완벽한 스케줄링 hub입니다. 가장 독특한 장점 중 하나는 ClickUp 작업 공간 내에서 직접 이벤트를 생성, 편집 및 관리할 수 있다는 점입니다.

일 시간 설정, 생산성 향상을 위한 시간 블록, 또는 팀별/역할별 다중 달력 구성을 위해 이 tool을 활용하세요. 이 비디오에서 방법을 확인하세요!

게스트 초대(워크스페이스에 속하지 않은 사람도 가능) 및 맞춤형 반복 규칙 설정도 가능합니다.

ClickUp 달력은 일정을 실제 일과 연결합니다. 이 작업 일정 관리 소프트웨어는 문서, 작업, 하위 작업, 심지어 노트까지 이벤트에 직접 첨부 파일을 첨부할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 달력 글랜스를 사용하면 작업 공간 어디서나 다가오는 이벤트를 보기 위해 사용할 수 있습니다! ClickUp 도구 모음에서 달력 아이콘이나 이벤트 이름 위에 마우스를 올리면 Calendar Glance를 이용할 수 있습니다

예정된 회의에 참여해야 할 때, 앱 전환이나 탭 이동 없이 ClickUp 내에서 바로 참여할 수 있습니다.

ClickUp 달력 덕분에 더 스마트하게 일정을 잡는다면, ClickUp 회의는 회의를 실행으로 전환하여 한 단계 더 나아갑니다.

ClickUp Meetings로 모든 회의를 기록하고 팀과 공유하세요

이 회의 관리 소프트웨어는 자동으로 회의 아젠다를 생성하고, 논의 사항을 추적하며, 실시간으로 실행 항목을 할당하고, 모든 것을 작업이나 문서에 직접 연결합니다.

게다가, 회의를 놓쳤을 경우 ‘출시 타임라인에 대해 어떤 결정을 내렸나요?’ 같은 질문을 ClickUp Brain에 던지면, 문서 전체를 뒤지지 않고도 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp 달력과 회의는 일정을 체계적으로 관리해 주는 반면, ClickUp 달력 보기는 완전히 상호작용 가능한 작업 관리 솔루션 역할을 합니다.

맞춤형 시간 프레임(일별, 4일별, 주별, 월별 보기)을 제공하며, 다가오는 마감일, 변경되는 타임라인, 수행해야 할 작업의 우선순위 설정을 한눈에 파악할 수 있습니다(작업 공간을 떠나지 않고도).

ClickUp 달력 보기 for 작업 관리 및 마감일 추적하기

💡 전문가 팁: 생산성을 높이는 최고의 방법 중 하나는 ClickUp 달력 보기의 드래그 앤 드롭 기능을 활용해 손쉽게 작업을 재조정하는 것입니다. 더욱 집중하려면 상태, 우선순위, 담당자별로 업무를 필터링하여 집중하세요.

이미 회의와 일정 관리를 효율화하셨다면, ClickUp 직원 스케줄 템플릿을 활용해 교대 근무 배정, 근무 가능 시간 추적, 일정 충돌 방지 등을 명확하고 체계적으로 관리하세요.

일의 체계적인 관리를 가능하게 하고 각 팀원의 가용 시간에 맞춰 작업을 할당할 수 있어, 번아웃을 방지하고 팀 커뮤니케이션을 개선하는 데 도움이 됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 근무 일정 템플릿으로 직원 스케줄, 업무량 등을 관리하세요

또한 시간당 요금, 역할, 교대 관리자 같은 사용자 지정 필드를 추가해 인력 플랜을 완벽하게 관리할 수 있습니다. 스케줄 보기를 어떻게 보는지についても, 자유롭게 선택하세요—주간 스케줄, 직원 용량, 상태 보드 중 필요한 정보를 정확히 파악할 수 있는 방식으로 전환하세요.

⌛ 시간 절약: ClickUp의 달력 플래너 템플릿을 사용해 보세요. 작업, 이벤트, 마감일을 한곳에 통합하여 체계적으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

이 앱이 최고의 회의 일정 조정 앱임에도 불구하고, 키 기능이 너무 많아 처음 사용하는 사용자들에게는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

ClickUp으로 전환한 이후로 모든 것이 한곳에 모였습니다: 작업, 타임라인, 문서, 대시보드, 댓글, 심지어 회의록까지. 놀라울 정도로 맞춤 설정이 가능하면서도 누구나 빠르게 익힐 수 있을 만큼 직관적입니다. 자동화, AI 글쓰기 보조 도구, 개선된 달력 같은 기능들은 정말 시간을 절약해 줍니다. 그리고 가장 좋은 점은? 우리가 새로운 캠페인을 시작하든 장기적인 운영을 관리하든, 우리와 함께 성장한다는 것입니다. ClickUp은 단순히 체계적인 관리를 돕는 것을 넘어, 더 스마트한 일 방식을 가능하게 합니다. 더 이상 여러 tool을 번갈아 쓸 필요도, 중복 일도 없습니다. 명확한 목표, 팀원 간 일치된 방향성, 그리고 실행력만이 남습니다.

ClickUp으로 전환한 이후 모든 것이 한곳에 모였습니다: 작업, 타임라인, 문서, 대시보드, 댓글, 회의 노트까지. 놀라울 정도로 맞춤 설정이 가능하면서도 직관적이어서 누구나 빠르게 익힐 수 있습니다. 자동화, AI 글쓰기 보조, 개선된 달력 같은 기능들은 진정한 시간 절약사입니다. 가장 큰 장점은? 우리가 새로운 캠페인을 시작하든 장기 운영을 관리하든, 우리와 함께 성장한다는 점입니다. ClickUp은 단순히 체계적인 관리를 돕는 것을 넘어, 더 스마트한 일 방식을 가능케 합니다. 더 이상 tool fatigue도, 중복 작업도 없습니다. 명확한 목표, 팀원 간 일치된 방향성, 그리고 실행력만이 남을 뿐입니다.

🌟추가 혜택: ClickUp의 텍스트 입력 기능 (Brain MAX를 통해) 을 사용하면 타이핑 대신 음성으로 새 달력 이벤트를 쉽게 생성할 수 있습니다. 단순히 음성 입력 텍스트 바로 가기 키(fn 키나 맞춤형 키 등)를 길게 누른 상태에서 이벤트 내용을 말하세요(예시: "다음 주 Monday 오전 10시에 마케팅 팀과 회의 예약해줘"). 그런 다음 키를 놓으세요

AI를 통해 음성을 즉시 텍스트로 변환하여 이벤트 생성 필드나 브레인 어시스턴트의 프롬프트 막대에 붙여넣기합니다

ClickUp AI는 음성 명령을 해석하여 달력 이벤트를 자동 생성합니다. 제목, 날짜, 시간, 참석자 및 기타 세부사항을 모두 입력해 주며, 손이 전혀 필요하지 않습니다

via Calendly

Calendly는 일정 관리 tool로, 이용 가능 시간을 관리하고 달력 혼란을 줄여줍니다. 특정 1:1 또는 그룹 회의가 개인으로 유지되도록 초대 전용 링크를 생성할 수 있는 숨겨진 이벤트 유형 기능을 제공하여, 누가 시간을 예약하는지 더 세밀하게 통제할 수 있습니다.

여러 사람과 일정을 조율할 때, Calendly의 회의 투표 기능으로 모두가 일할 시간을 쉽게 찾을 수 있습니다—초대받은 사람들이 선호하는 시간대를 투표하면, 그룹의 가능 시간을 바탕으로 최종 시간을 선택하세요.

Calendly의 최고의 기능들

알림을 맞춤형으로 설정하세요: 알림 설정, 리드 타임 선택, 이메일이나 데스크톱 알림 같은 전달 방법 선택이 가능합니다

예약 흐름에서 고객으로부터 수수료를 징수하기 위해 결제 처리 기능을 통합하세요

팀 회원들의 가능한 시간을 모아 회의 일정을 조정하고, 초대받은 사람들이 모두에게 맞는 시간을 예약할 수 있도록 하세요

Calendly Notetaker로 회의 노트를 기록하고 요약하세요

Calendly의 한도

때로는 사용자의 개입 없이 달력 설정이 변경되어 혼란의 결과로 이어질 수 있습니다

일정 조정에 관련된 다양한 유형의 규칙들은 다소 혼란스러울 수 있습니다

Calendly 가격 정책

Free

표준 요금: $12/좌석/월

팀: $20/좌석/월

*기업: 연간 $15,000부터 시작

Calendly 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (2200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Calendly에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

여러 캘린더(Google, Outlook 등)를 연결하고 자동으로 Zoom 링크를 삽입할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 모든 일정이 동기화되고 충돌 없이 관리됩니다.

여러 캘린더(Google, Outlook 등)를 연결하고 자동으로 Zoom 링크를 삽입할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 모든 일정이 동기화되고 충돌 없이 관리됩니다.

📮ClickUp 인사이트: 근로자의 37% 는 후속 조치 항목을 추적하기 위해 후속 메모나 회의록을 보내지만, 36%는 여전히 다른 분산된 방법에 의존하고 있습니다. 결정을 기록할 통합 시스템이 없다면, 필요한 키 인사이트가 채팅, 이메일, 스프레드시트 속에 묻힐 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 모든 작업, 채팅, 문서에서 대화를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있어 중요한 사항이 누락되는 일이 없습니다.

3. Google 캘린더 (Google 생태계 내에서 간편한 일정 조정에 최적)

google 캘린더를 통해

Google 캘린더는 Google 작업 공간에 내장된 일정 관리 tool로, 여러 사람의 약속을 관리할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 '집중 시간' 기능(적격 업무 또는 학교 계정에서 이용 가능)으로 알림을 차단하고 자신을 '사용 불가' 상태로 설정하여 하루 중 방해받지 않는 블록을 확보할 수 있습니다. '이벤트 색상 코딩'을 통해 업무 회의, 개인 플랜, 공유 달력에 각각 색상을 지정할 수 있습니다.

이 캘린더 앱은 Google Meet과 완벽하게 연동되어 모든 예약된 회의에 자동으로 영상 통화 링크가 생성됩니다. 또한 Google의 Gemini AI 어시스턴트가 이제 여러분의 캘린더와 이메일 정보를 기반으로 최적의 회의 시간을 제안해 줍니다.

Google 캘린더의 최고의 기능들

휴가 기간 동안 회의 초대를 자동으로 거절하도록 '부재중 자동응답'을 설정하세요

팀 회원들과 전체 달력을 공유하고, 특정 보기 또는 편집 권한을 부여하세요

공유 가능한 공개 예약 페이지를 생성하여 약속 일정을 관리하세요

'시간 인사이트'로 회의 시간을 추적하여 일정의 얼마나 많은 부분이 회의에 할애되는지 확인하세요

달력 내에서 바로 할 일과 알림을 관리하여 효율적인 작업 관리를 실현하세요

Google 캘린더의 한도

일부 사용자들은 Google 캘린더의 작업 관리 기능이 반복 작업 간 의존성이나 우선순위 지정 같은 고급 기능을 제공하지 못한다고 지적합니다

결제 수금 및 자동 알림과 같은 고급 기능은 유료 Google 작업 공간 구독이 필요합니다

Google 캘린더 가격 정책

개인용으로 Google 계정과 함께 무료로 이용 가능

Google Workspace 유료 플랜의 일부

Google 캘린더 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (3700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 캘린더에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

통합 기능은 Google 캘린더의 가장 큰 장점입니다. 사용 편의성과 호환성, 지속적인 업데이트까지 더해져 이 프로그램을 사용하는 것은 꿈만 같습니다.

통합 기능은 Google 캘린더의 가장 큰 장점입니다. 사용 편의성과 호환성, 지속적인 업데이트까지 더해져 이 프로그램을 사용하는 것은 꿈만 같습니다.

4. Doodle (설문을 통해 공통 회의 시간을 찾는 데 최적)

via Doodle

Doodle은 사용자가 회의 시간을 제안하고 참가자를 대상으로 투표를 진행할 수 있게 하여(초대받은 사람은 로그인할 필요 없음) 그룹 일정 조정을 간소화합니다. 일정 슬롯이 선택되면 Doodle이 자동 확인으로 확정합니다.

회의 사이에 버퍼 시간을 추가해 번아웃을 방지하고, 참가자들이 투표하기 전에 자동으로 시간대를 조정할 수도 있습니다. 관리자나 임원 비서의 경우, 다른 사람을 대신해 예약하는 옵션으로 타인을 위한 일정 조정도 똑같이 원활하게 진행됩니다.

다양한 달력(Google, Outlook, O365) 및 비디오 화상 회의 tools(Zoom, Microsoft Teams)와 연동할 수 있는 범위의 통합입니다.

Doodle의 최고의 기능들

다가오는 회의, 설문 응답, 보류 중인 초대장을 한곳에 모아 보여주는 대시보드로 일정 관리를 추적하세요

여러 참가자에게 최적의 회의 시간을 찾기 위해 그룹 투표를 생성하세요

예약 시 맞춤형 질문을 추가하여 회의 전에 중요한 클라이언트 정보를 수집하세요

브랜드화된 예약 페이지를 통해 일정을 간소화하세요. 사람들이 여러분의 가능한 시간을 확인하고 즉시 예약할 수 있습니다

Doodle의 한도

무료 버전은 매우 한도입니다. 알림 보내기나 투표 마감 설정 같은 핵심 기능은 유료 플랜이 필요합니다

여러 이벤트나 1:1 회의의 설정을 할 때 인터페이스가 번거로울 수 있습니다

일부 사용자는 설문조사나 투표가 완료되었을 때 알림이 제대로 표시되지 않는다고 보고 있습니다

Doodle 가격 정책

Free

Pro: $14.95/사용자/월

팀: $19.95/사용자/월, 연간 결제

*기업: 맞춤형 가격

Doodle 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Doodle에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Doodle은 회의에 가장 적합한 날짜와 시간을 '투표'하는 것을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다. 서로 다른 달력을 가진 대규모 그룹의 최적 회의 시간을 찾는 데 드는 시간과 스트레스를 크게 줄여주었습니다.

Doodle은 회의에 가장 적합한 날짜와 시간을 '투표'하는 방식을 훨씬 간편하게 만들었습니다. 서로 다른 달력을 가진 대규모 그룹의 최적 회의 시간을 찾는 과정에서 많은 시간과 스트레스를 절약해 주었습니다.

5. Microsoft Outlook 달력 (Microsoft 생태계 내에서 시간대 간 일정 조정에 최적)

via Microsoft

Microsoft Outlook 달력은 여러 시간대를 한눈에 볼 수 있게 하여 팀 협업을 간소화합니다. 특히 지역 간 일정 조율 시 매우 유용합니다.

Microsoft 365 생태계와 원활하게 연동됩니다. Outlook 달력과 가상 회의를 위한 Microsoft Teams를 포함하죠. OneDrive에서 직접 첨부 파일을 첨부하고, 캘린더 보기를 벗어나지 않고도 Teams 회의를 시작할 수 있습니다.

Outlook은 또한 스마트 필터링을 사용하여 알림 혼란을 줄여주므로, 불필요한 소음 없이 우선순위 초대를 쉽게 식별할 수 있습니다.

Microsoft Outlook 달력의 최고의 기능

여러 달력을 한 번에 겹쳐서 보기하여 일정 충돌을 쉽게 찾아보세요

'스케줄링 어시스턴트'로 모든 사람의 가능 시간을 분석하여 최적의 회의 시간을 찾으세요

'회의로 답장하기' 기능을 사용해 이메일 대화를 즉시 달력 이벤트로 전환하세요

Outlook에서 이메일과 첨부 파일을 Teams 채팅이나 채널로 바로 공유하여 후속 조치를 예약하세요

Microsoft Outlook 달력의 한도

일부 사용자에 따르면 자동화 이메일로 가득 찬 받은 편지함에서는 검색이 지연되어 빠른 조회 속도가 느려질 수 있다고 합니다

유료 Microsoft 365 환경에서 사용할 때 가장 효과적이며, 무료 독립 실행형 버전은 한도입니다

Microsoft Outlook 달력 가격 정책

개인용 무료 계정 (Microsoft Outlook 내 통합)

Microsoft 365 유료 플랜의 일부

Microsoft Outlook 달력 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2100개 이상의 리뷰)

6. Acuity Scheduling (복잡한 예약 관리가 필요한 서비스 비즈니스에 최적)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling(현재 Squarespace의 일부)은 비즈니스가 예약을 관리하고 클라이언트와 소통하는 방식을 간소화하도록 설계된 강력한 플랫폼을 제공합니다.

클라이언트가 실시간 예약 가능 시간을 보기 위해 맞춤형 온라인 포털을 통해 직접 세션을 예약할 수 있게 해줍니다. 예약 유형별 가능 시간 설정 외에도, 클라이언트가 얼마나 미리 예약할 수 있는지 또는 얼마나 늦게까지 취소/재예약할 수 있는지 제어할 수 있습니다.

이 플랫폼은 자동화된 이메일 및 SMS 알림, 클라이언트 등록 양식, Stripe, Square 또는 PayPal을 통한 통합 결제 처리 기능을 지원하여 원활한 사용자 경험을 제공합니다.

Acuity Scheduling의 주요 기능

여러 달력(Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) 간 가용성 동기화로 중복 예약을 방지하세요

맞춤형 브랜딩 예약 페이지를 통해 무제한 서비스와 예약을 제공하세요

예약 전 필요한 클라이언트 정보를 수집하기 위해 맞춤형 접수 양식을 생성하세요

각기 다른 근무 가능 시간대와 시간대를 가진 여러 직원 및 위치를 관리하세요

Acuity Scheduling의 한도

Free Plan은 제공하지 않지만, 7일 무료 체험판을 제공합니다

일부 사용자들은 When2Meet의 사용자 인터페이스가 기능적으로는 괜찮지만, Acuity Scheduling의 경쟁사들에 비해 직관성이 떨어지거나 다소 구식처럼 느껴질 수 있다고 멘션합니다

Acuity Scheduling 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 20달러

표준: 월 34달러

프리미엄: 월 61달러

기업: 맞춤형 가격

Acuity Scheduling 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (5,700개 이상의 리뷰)

💡프로 팁: ClickUp에서 AI 에이전트를 설정하면 일정 이벤트나 작업을 자동으로 생성, 업데이트하거나 알림을 받을 수 있습니다. 마감일, 새 할당 작업, 일정 변경과 같은 트리거에 따라 작동하므로 수동 노력을 줄일 수 있습니다. 에이전트는 채팅 채널에서 일정 관련 질문(예: "오늘 어떤 회의가 있나요?")에 답변하거나, 업데이트를 게시하거나, 지시에 따라 이벤트 재조정이나 팀원 알림과 같은 조치를 취할 수도 있습니다.

7. HubSpot 회의 (CRM 워크플로우에 일정 조정을 통합하기에 최적)

via HubSpot

HubSpot Meetings는 영업 팀이 1:1 미팅, 그룹 세션, 라운드 로빈 이벤트 등 다양한 시나리오에 맞는 미팅 링크를 생성할 수 있게 합니다.

이 온라인 회의 tool의 내장형 개인 달력 위젯을 사용하면 예약 양식을 웹사이트에 직접 배치할 수 있어, 클라이언트가 사이트를 이탈하지 않고도 회의를 예약할 수 있습니다.

또한 자동화된 회의 결과 처리는 회의 결과를 기록하고 워크플로우를 트리거하여 후속 조치를 손쉽게 진행합니다. 수동 데이터 입력을 줄이고 영업 및 지원 팀 간의 협업을 원활하게 유지합니다.

HubSpot 회의의 주요 기능

특정 시간 간격, 여유 시간, 다양한 예약 길이로 예약 페이지에 맞춤 설정하세요

시간대 차이를 자동으로 조정하여 연락처의 현지 시간대로 이용 가능한 회의 시간을 표시합니다

HubSpot CRM에 회의를 기록하고, 후속 작업을 트리거하여 자동화하며, 수동 입력 없이 거래 단계를 업데이트하여 영업 팀 프로세스를 자동화하세요

HubSpot 회의의 한도

이 회의 일정 조정 앱은 예약 페이지 디자인 옵션이 제한적이며, 다양한 맞춤형 기능이 부족합니다

이 tool은 방대하고 복잡한 CRM 생태계의 일부로, 단순한 스케줄러만 필요한 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

HubSpot 회의 가격 정책

Free Plan

영업 팀 허브 스타터: 사용자당 월 20달러

영업 팀 Hub Professional: 사용자당 월 $100

*sales Hub 기업: 사용자당 월 $150

🔖 노트: HubSpot Meetings는 HubSpot Sales Hub의 일부이며, 가격 정책은 해당 제품과 연계되어 있습니다.

HubSpot 회의 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (12200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

8. Bookafy (예약, 결제, 알림 자동화에 최적)

via Bookafy

Bookafy는 소규모 팀이든 대기업이든 관계없이 스케줄링을 쉽고 효율적으로 만들어줍니다.

기술 기반 및 순환 배정 방식을 통해, 예약은 해당 팀원의 전문성에 따라 적절한 팀에게 배정되거나 업무량 균형을 유지하기 위해 균등하게 배포됩니다.

회의에 대한 한도를 설정할 수도 있어, 누구도 과도한 예약이나 부담을 느끼지 않도록 합니다. 또한 비즈니스 약속 전에 리드 타임을 설정할 수 있어 팀이 충분히 준비할 시간을 확보하고 막판에 허둥대는 상황을 피할 수 있습니다.

Bookafy의 최고의 기능

회의 전 최대 두 번의 자동 알림을 설정하고, 세션 후 리뷰를 요청하여 클라이언트 참여도를 높이세요

API와 webhook을 활용해 Bookafy를 시스템에 통합하고 워크플로우를 자동화하세요

Google, Outlook, Exchange, iCloud 달력과의 양방향 동기화

예약 위젯을 iframe 또는 팝업 형태로 모든 웹사이트에 직접 삽입하세요

로고, 색상, 이메일 템플릿, 도메인(맞춤형 URL) 등 맞춤형 브랜딩 요소를 추가하여 개인적인 느낌을 더하세요

Bookafy의 한도

시간을 절약해주는 AI 캘린더 앱과 달리, Bookafy는 사용자 습관이나 업무량에 따라 자동으로 스케줄링을 최적화하지 않습니다. 이는 시간대 선택을 위해 순수하게 수동 승인을 의존해야 함을 의미합니다

Bookafy 가격 정책

*free Plan

프로 플랜: 사용자당 월 $9

Pro+ 플랜: 사용자당 월 $13

Bookafy 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bookafy에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

저는 Bookafy를 1년간 사용해 왔으며 매우 만족합니다. Bookafy는 합리적인 가격에 사용하기 쉽고, 지속적으로 소프트웨어를 개선하고 있습니다.

저는 Bookafy를 1년 동안 사용해 왔으며 매우 만족합니다. Bookafy는 가격도 합리적이고 사용하기 쉬우며 지속적으로 소프트웨어를 개선하고 있습니다.

9. Setmore (클라이언트가 온라인으로 예약할 수 있도록 하는 데 최적)

via Setmore

Setmore는 공개 및 개인 예약 옵션을 통해 이용 가능 시간을 자유롭게 관리할 수 있게 해줍니다. 누구나 자유롭게 예약하거나 수동으로 약속을 승인할 수 있습니다.

팀을 위한 역할 기반 접근 권한을 적용한 직원 로그인 시스템으로, 회사 전체 설정을 방해하지 않으면서 각자가 자신의 일정을 관리할 수 있습니다.

게다가 고객이 Instagram, 페이스북 또는 웹사이트에서 바로 이벤트를 예약할 수 있게 해 복잡함 없이 시간을 확정할 수 있습니다. 또한 Shoutout Pages가 클라이언트 리뷰를 자동으로 보여주기 때문에 신규 고객은 예약 과정 직전에 즉각적인 사회적 증거를 확인할 수 있습니다.

Setmore의 최고의 기능들

클라이언트 이름, 예약 세부사항, 맞춤형 메시지로 SMS 알림을 개인화하여 예약 관리를 체계적으로 추적하세요

단일 대시보드에서 직원 스케줄과 디지털 고객 목록(롤로덱스)를 관리하세요

Google Analytics를 예약 페이지와 연결하고 방문자 행동을 추적하여 예약 트래픽을 분석하세요

예약 후 클라이언트를 안내하세요. 콜백 URL을 통해 감사 페이지, 피드백 양식 또는 추가 참여를 위한 맞춤형 링크로 연결합니다

서비스에 대한 온라인 결제 수락

Setmore의 한도

이 예약 tool은 특정 요일이나 시간에 특정 서비스를 설정하는 기능을 지원하지 않습니다

일부 사용자들은 선결제 부분 결제를 받을 수 있는 옵션이 없다고 말합니다

Setmore 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 12달러

Setmore 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Setmore에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Setmore는 심리 상담 예약에 사용하는 탁월한 예약 관리 플랫폼입니다. 직관적이고 사용하기 쉬우며 무료이며, 빠르고 효과적인 우수한 기술 지원을 제공합니다.

Setmore는 심리 상담 예약에 사용하는 탁월한 예약 관리 플랫폼입니다. 직관적이고 사용하기 쉬우며 무료이며, 빠르고 효과적인 우수한 기술 지원을 제공합니다.

10. Zoho Bookings (내장된 일정 관리 기능으로 보안 비디오 회의에 최적)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings의 셀프 서비스 포털을 통해 클라이언트는 회의 예약, 일정 변경 또는 취소를 직접 할 수 있습니다.

여러 서비스를 제공하거나 여러 위치에서 운영하는 비즈니스의 경우, 각 직원, 서비스 또는 위치별로 별도의 예약 페이지를 설정하여 일정을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

이 플랫폼은 자원 예약 기능도 포함되어 있어 회의실과 장비 관리를 중앙 집중화하여 중복 예약을 방지합니다. 백엔드에서는 맞춤형 워크플로우와 자동화 시스템이 알림, CRM 업데이트, 청구서 발행을 처리하여 수동 후속 작업의 필요성을 줄여줍니다.

Zoho Bookings의 주요 기능

다양한 회의 유형에 따라 특정 가능 시간을 설정하세요. 특별 근무 시간 지정이나 불가능한 시간대 블록도 가능합니다

화이트 라벨로 예약 페이지들을 맞춤 설정하고, 맞춤형 도메인을 사용하세요

Zoho CRM 및 Zoho 회의를 포함한 Zoho One 제품군과 원활하게 통합됩니다

총 이용 가능한 좌석 수를 설정하여 여러 클라이언트가 동일한 세션을 예약할 수 있도록 허용하세요

예약 시점에 맞춤형 필드로 클라이언트의 키 정보를 수집하여, 약속 전에 필요한 모든 정보를 확보하세요

Zoho Bookings의 한도

Zoho의 인터페이스는 경쟁사들에 비해 복잡하고 직관적이지 않다는 느낌이 들 수 있습니다

Zoho Bookings 가격 정책

*free Plan

기본 플랜: 사용자당 월 $6

프리미엄 플랜: 사용자당 월 $9

Zoho Bookings 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

ClickUp으로 시간과 작업을 관리하세요

적합한 일정 관리 tool을 선택하는 것은 생산성을 좌우합니다. When2Meet는 참가자 일정 확인에는 유용하지만, 온라인 회의 효율화, 작업 관리, 체계적인 일정 관리를 위해서는 더 나은 solution이 필요합니다.

ClickUp은 최고의 대안으로 손꼽히며, 내장형 캘린더, AI 기반 일정 관리, 원활한 회의 운영, 강력한 작업 추적 등 고급 기능을 한곳에서 제공합니다.

회의, 노트, 작업, 팀 대화, 데이터를 모두 하나의 통합 AI 작업 공간에 모아두는 ClickUp은 업무 분산을 줄이고 업무 일정을 효율적으로 관리합니다.

