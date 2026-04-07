技術チームがいない場合のAIの活用方法

現実を直視しましょう。AIの導入を1ヶ月先延ばしにするたびに、チームの成果と実際に可能なことの間のギャップは広がっていきます。

あなたのチームは、戦略立案ではなく、単調な仕事に貴重な創造力を費やしています。

多くのチームは、技術的なバックグラウンドがない状態でAIを活用すると、結果が薄まってしまうと想定しています。

AIの導入を必要とする中小企業は 、この問題を最も痛感しており 、会話が技術的な実装に偏っているため、先進技術を利用できない状況に置かれています。

しかし、真の障壁はスキルではありません。それは、連携していないツールに分散して存在する仕事であり、この課題は極めて一般的であるため、従業員の45％がマッキンゼーの調査に対し、ワークフローがシームレスに統合されれば、日々のAI活用が増えるだろうと回答しています。

このガイドでは、技術チームがなくてもAIを活用する方法を詳しく解説します。ノーコード自動化の基礎を学び、初めてのワークフローを構築し、実際の結果を測定する方法を習得できるほか、意欲的なチームでさえつまずきがちなよくある失敗を回避するコツもご紹介します。🙌

なぜ技術部門以外のチームはAIの導入を先延ばしにできないのか

中小企業の業務責任者やマネージャーであれば、競合他社が次々と動き出す一方で、自社のチームが手作業のワークフローから抜け出せずにいるという状況を、身にしみて感じていることでしょう。

しかし、それはあなただけではありません。OECDのアンケートによると、現在ジェネレーティブAIを利用している中小企業は わずか20～ 30％ にとどまっています。

統合の難しさからセキュリティ上の脅威まで、その範囲は様々ですが、誰もがAIのボトルネックに直面しているようです。しかし、中小企業にとって、これを放置しておく余裕は依然としてありません。

その理由は次のとおりです：

❗️単なるトレンドではなく、競争上の存続そのものが危ぶまれています：データ戦略の意思決定者の 実に72％が 、AIを導入しなければビジネスは完全に失敗すると警告しており 、54％は導入を遅らせれば競争力を失うことを強く懸念しています

❗️あなたは毎日、莫大な「生産性の損失」を被っています：AIを活用するビジネスプロフェッショナルは、1時間あたりの文書作成数を59%増やすことができ、全体として、AIは従業員の生産性を最大66%向上させることが実証されています

❗️ROIはすでに実証済み（競合他社はすでに利益を上げている）：企業の74％が、成熟したAI導入においてプラスのROIを達成していると報告しています。特に中小企業においては、87％がAIが ビジネス拡大に役立っていると回答し 、86％が利益率の改善を実感しています

❗️あなたのチームはAIの活用を望んでいます：AIが雇用の不安を広めるのではないかという懸念とは裏腹に、 従業員の71％が、AIの導入によって実際に仕事の満足度とキャリアの成長が向上した*と回答しています

さて、これでやることがわかったと思います。それでは、具体的な「やり方」について見ていきましょう。

技術的なバックグラウンドを持たないチームにとって、AIが実際に何を意味するのか

人工知能をめぐる会話は、一般のビジネスユーザーを遠ざけてしまうような専門用語で溢れている。

技術部門以外のチームは、適切なソフトウェアを選ぶ際に「分析過多による意思決定の停滞」に陥りがちです。その結果、連携の取れていないツールを購入することになり（いわゆる「ツールの乱立」）、チームを混乱させ、日々の仕事を分断してしまうことになります（いわゆる「仕事の分断」）。

適切なツールは、不要な情報を排除し、裏側の複雑な処理を処理できるものでなければなりません。技術チームを持たずにAIを導入しようとしているチームが利用できる、広く普及しているツールを見てみましょう：

大規模言語モデルとチャットボット

大規模言語モデルとは、膨大な量のテキストを用いて学習されたシステムであり、自然言語で文章を読み書きしたり、要約したり、質問に答えたりすることができます。

実際には、これにより、チームは技術的なスキルを必要とせずに、質問をしたり、コンテンツを作成したり、情報を要約したりできるようになります。しかし、ビジネス向けに 一般的に使用されているチャットボットは 、業務の文脈を理解できないため、期待に応えられません。 これらのチャットボットは、プロジェクトやタスク、社内知識にアクセスできない状態で、孤立して動作しているからです。

そのため、チームはしばしばコンテキストを別のツールにコピー＆貼り付けすることになり、結果として作業の負担を軽減するどころか、かえって煩雑さを増すことになってしまいます。

AIが実際の仕事内容にアクセスできるようになって初めて、その価値が発揮されます。そうすることで、AIは特定のタスクに関する質問に答えたり、実際の進捗を要約したり、一般的な入力情報ではなく、チームの状況に基づいて成果物を生成したりできるようになるのです。

ClickUp AIを例に、AIが文脈をどれだけうまく活用できるかをご紹介します。⬇️

ノーコードのワークフローと自動化

ノーコードによる自動化こそが、AIを単なる興味深い存在から実用的なものへと変えるのです。

その本質は、極めてシンプルな論理構造です。つまり、何かが起こると、ツールがアクションを実行します。これらのワークフローは、トリガー、条件、アクションという3つの要素を用いて構築されます。

たとえば、タスクのステータスが変更された際、システムは自動的に次の所有者を割り当てたり、関連データを更新したり、適切な所有者に通知したりすることができます。こうした小さな自動化により、絶えず手動で調整を行う必要がなくなります。

ワークフローの自動化がなければ、チームはフォローアップ、進捗報告、引き継ぎといった反復的なタスクに多大な時間を費やすことになります。自動化を導入すれば、こうしたプロセスは一貫性があり、信頼性の高いものになります。

重要なのは、意思決定やクリエイティブな仕事は引き続きチームが行い、作業の進行を遅らせるような反復的な実行作業はシステムに任せるという点です。

ユーザーの代わりに推論し、行動するAIエージェント

AIエージェントは、自動化の次のステップです。

エージェントは、あらかじめ定義されたルールに従うだけでなく、ワークフロー全体で何が起きているかを把握し、状況を理解した上で、設定された範囲内でアクションを実行することができます。

これを単なるツールというよりは、組み込みのアシスタントのようなものと考えてください。エージェントは、作業が停滞しているタイミングを察知したり、情報が不足していることに気づいたり、タスクや会話全体にわたるパターンを認識したりすることができます。そこから、タスクを割り当てたり、リスクを指摘したり、次のステップを提案したりして、支援を行うことができます。

その違いは微妙ですが、重要なものです：

自動化は特定のトリガーに応じて動作します

エージェントは常に注意を払っている

つまり、手作業による管理の手間が軽減され、見落としも減ります。特にチームや作業量が増加するにつれて、その効果は顕著になります。

チームのAI導入準備状況を評価する方法

チームがAIを導入する際に犯しがちな致命的なミスは何か？ それは、乱雑で定義の曖昧なプロセスに、新しい技術を無理やり重ねようとしてしまうことだ。

AIは、乱雑なプロセスを改善するのではなく、その実態を露呈させるからです。

仕事関連の情報が電子メールのスレッド、スプレッドシート、連携していないアプリなどに散在している場合、チームはすでにコンテキストの拡散に直面しています。メンバーは情報を探し回るのに何時間も費やし、 連携していないアプリ間を行き来し、同じ更新作業を複数の場所で繰り返す羽目になっています。

そのような環境下では、AIが頼りにできる確かな情報は存在しない。 :

明確に定義されていないことは自動化できません

断片的なデータからは洞察を引き出すことができない

ワークフローが接続していなければ、実行を推進することはできません

AIが真価を発揮するには、まず仕事を体系化し、一元化する必要があります。それこそが、AIが役立つのか、それとも単に混乱を招くだけなのかを左右する要因なのです。

そのためには、以下の3つの側面から、自社の準備状況を評価してください：

プロセスの明確化： 繰り返し可能なワークフローのステップを段階的に記述することで、システムが何をやることかを正確に把握できるようになります

データの可用性： お客様の情報は、個別のソリューションに分散されることなく、一元化されたワークスペースに保存されます

チームの受容性： チームは新しい技術を、自分の仕事を脅かすものとしてではなく、役立つツールとして捉えています

参考になるニーズ評価のテンプレートを以下にご紹介します：

非技術系チームがAIで自動化できる実際のタスク

真っ白な画面をじっと見つめ、この技術が自分の担当業務において具体的にどのような役割を果たすべきか考えようとしても、もどかしいものです。

実のところ、中小企業にとってAIへのアクセス自体は難しくない。しかし、それを実際のワークフローに組み込むとなると、話は別だ。

その結果、そのツールは活用されずに放置されたまま、チームは相変わらず同じ手作業をやっているのです：

定期的な更新情報やレポート作成のまとめ

一から電子メールを作成する

決定事項を見つけるために、長いコメントスレッドを読み通す

AIを日々の業務における特定のボトルネックに適用することで、変化が生まれます。

どこから始めればよいか：すぐに実践できる実用的な活用例

価値を実感するために、複雑なセットアップは必要ありません。まずは、チームが繰り返し行っている手作業のプロセスを自動化することから始めましょう：

下書きの作成 ：白紙の状態から書き始めるのではなく、ミーティングの要約、プロジェクト概要、電子メールの返信文を作成する

受信リクエストの優先順位付け ：送信されたリクエストやメッセージを確認し、コンテンツや優先度に応じて適切な担当者に振り分ける

長いスレッドの要約 ：すべてのメッセージを読まずに、長い会話の中から決定事項、アクションアイテム、および障害要因を抽出する

プロジェクトのステータスの更新：タスク全体のステータスを把握し、注力すべき点、リスクのある点、完了した点を明確に示します

👋🏾 デモをご覧になりませんか？ClickUpの創業者兼CEOであるZeb Evans氏によると、これは絶対に試すべきAI活用事例だそうです。Ambient Agentsが提供する「ライブインテリジェンス」をぜひご体験ください！

IT部門の指導がなければ、複雑なソフトウェアプラットフォームの評価は不可能に思えます。

技術スタックに5つ目のポイントソリューションを追加することで、意図せず「AIスプロール」を引き起こしてしまいます。これは、組織のAI導入状況に対する監督、戦略、管理が欠如したまま、AIツールが計画なく増殖してしまう状態を指します。

その結果はどうなるか？ チームは、また新たなログイン作業、新たなデータのサイロ化、そして維持管理すべき新たなシステムに頭を悩ませることになる。

ここでの競争上の強みは、技術スタックを統合し、技術的な設定作業を不要にするAIです。ソフトウェアを評価する際には、以下の点を確認してください：

評価すべき点 確認すべき事項 理想の姿 ネイティブ統合 別のアプリやログインが必要ですか？実用的なものにするためにデータを移行する必要がありますか？仕事が行われている場所で利用できますか？チームは自然と毎日使うようになるでしょうか？ AIは、追加のツールや手間をかけずに、ワークフロー（タスク、ドキュメント、チャット）に直接組み込まれています コンテキスト認識 私たちのプロジェクト、タスク、会話の内容を理解していますか？文脈を貼り付けなくても質問に答えることができますか？実際の仕事を反映したものですか、それとも一般的な出力結果に過ぎませんか？障害要因や進捗状況を正確に把握できますか？ AIは実際のワークスペースのデータを活用し、手動での入力なしに正確で適切な回答を提供します ノーコードの使いやすさ 技術に詳しくないユーザーでも、すぐに設定できますか？ワークフローの設定には、コードやスクリプト作成が必要ですか？自分で修正や調整を行うことはできますか？継続的な技術サポートが必要になりますか？ チームメンバーなら誰でも、開発者の助けを借りずにワークフローを設定・管理できます 実際のワークフローへの影響 これは具体的にどのようなタスクを省略してくれるのでしょうか？ステップ数を削減するのでしょうか、それとも特定の部分を高速化するだけなのでしょうか？出力結果は、大幅な編集なしにそのまま利用できますか？次のステップは自動的に実行されますか？ このツールは、反復仕事を排除し、チーム全体での手作業による調整の負担を軽減します スタックの統合 これは、すでに料金を支払っているツールの代わりになるでしょうか？アプリの切り替え回数は減るでしょうか？ワークフローは簡素化されるでしょうか？連携機能やサブスクリプションを廃止できるでしょうか？ 必要なツールや連携が少なく、よりシンプルで接続性の高いシステム

初めてのAIワークフローをステップごとに設定する方法

ゼロから自動化されたプロセスを構築するのは、初心者にとっては気が遠くなるような作業に感じられる。

導入を先延ばしにしてしまい、結局は慣れた手作業に戻ってしまいます。学習曲線がハードルに感じられるため、将来的に何時間も節約できるはずの仕事の機会を逃してしまうのです。

ClickUpは統合型AIワークスペースとして、プロジェクト、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、ワークフローを1つのプラットフォームに集約します。

つまり、AIは単なる傍観者ではありません。ClickUp Brainはワークフローに直接組み込まれており、チームが仕事を遂行するために使用するのと同じデータにアクセスできます。タスクを確認し、会話を理解し、ドキュメントを参照し、業務の進行に合わせて動作します。

これこそが、実際に導入を後押しする要因です。AIがシステムに組み込まれていれば、「それを使う」ための余分なステップは不要になります。

単にコピー＆貼り付けするだけではありません。更新情報の作成、活動の要約、タスクの進捗促進など、仕事の進め方そのものの一部となるのです。

ClickUpで簡単に設定できる、実用的なワークフローを3つご紹介します。いずれも自動化、AI、そして担当者が主導する実行を組み合わせています。

1. タスクのステータスを自動化し、手動でのフォローアップを不要にする

最もよくあるボトルネックの一つは、ステータスを手動で更新したり、タスクの進捗状況を逐一確認したりすることです。ClickUpのシンプルな自動化機能を使えば、こうした手間を解消できます。

ClickUpに「When-Then」オートメーションのトリガーを追加して、手動でのタスク更新を自動化します

設定方法：

リストまたはスペースに移動し、自動化を開きます 「自動化を作成」をクリックしてください 次のようなトリガーを選択してください： ステータスが「審査中」に変わったとき ステータスが「審査中」に変わったとき アクションを追加します。例：次の所有者（レビュー担当者やマネージャーなど）を割り当てる、ステータスを次のフェーズに変更する、通知やコメントを送信する 次の所有者（例：レビュー担当者やマネージャー）を割り当てる ステータスを次のフェーズに変更する 通知またはコメントを送信する

ステータスが「審査中」に変わったとき

次の所有者（例：レビュー担当者やマネージャー）を割り当てる

ステータスを次のフェーズに変更する

通知またはコメントを送信する

ワークフローの例： タスクが「完了」とマークされたら → 自動的にQAに割り当て → レビュー担当者に通知

ClickUpにAIフィールドを追加すれば、AIがこの部分を自動的に処理します。実際の動作をご覧ください。👇🏼

毎週の進捗レポートやステータスレポート作成は、あちこちから情報を集める必要があるため、時間がかかります。そこで役立つのがClickUp Brainです。

設定方法：

プロジェクトが保存されているリスト、フォルダ、またはスペースを開く @を使って「Brain」のメンションを投稿してください 以下のプロンプトを実行してください：最近の活動を要約する 完了した仕事を強調表示する 障害要因やリスクを特定する 最近の活動を要約する 完了した仕事を強調表示する 障害要因やリスクを特定する

最近の活動を要約する

完了した仕事を強調表示する

障害要因やリスクを特定する

また、ClickUpドキュメント、ClickUpチャット、またはClickUpタスク内でこれを実行して、構造化された更新情報を生成することもできます。

プロンプト例：「今週のタスクに関するすべての更新情報（完了したアイテム、障害要因、今後の対応を含め）を要約してください。」レポートを一から作成する代わりに、AIが生成した要約を確認し、手直しを加えます。やがて、これがステータス報告のデフォルトのワークフローとなります。

3. スーパーエージェントを使用して仕事を監視し、トリガーとしてアクションを実行する

ClickUpの「スーパーエージェント」でワークフローを効率化

自動化はルールに従います。ClickUpのスーパーエージェントは 、ルールに当てはまらないすべての処理を処理します 。

これらは、ワークスペース内で設定可能なノーコード型エージェントであり、ユーザーが定義した条件に基づいてアクティビティを監視します。設定が完了すると、自律的に動作し、タスク、ドキュメント、会話などを継続的に監視します。そして、条件が満たされた際に、停滞している作業へのフラグ付け、不足している情報の提示、次のステップの開始といったアクションを実行します。

設定方法：

Super Agent Builder を開き、新しいエージェントを作成します エージェントの目標と指示を平易な言葉で定義する（何に注目すべきか、どのように振る舞うべきか） 監視対象とするスペース、フォルダ、またはリストを選択して、監視範囲を設定します エージェントが参照すべきタスク、ドキュメント、会話などの適切な背景情報と情報源を提供してください 処理すべき条件やパターン（例えば、停滞しているタスク、不足している情報、またはブロックされている仕事など）を定義します それらの条件が満たされた際に実行すべきアクションを設定します。例えば、コメントの投稿や問題へのフラグ付け、担当者への通知やプロンプトの送信、フォローアップタスクや次のステップの作成などです。 エージェントを小規模なワークフローでテストし、指示内容を調整してから、本格的に展開する

例：タスクが3日間更新されていない → 担当者がフラグを立てる → 所有者にプロンプトを送信 → 必要に応じてフォローアップタスクを作成する

このビデオをご覧いただき、スーパーエージェントの作成方法と活用方法をご確認ください：

初めてのAIワークフローに関する簡単なメモ

すべてを一度に自動化する必要はありません。ステータスの更新、タスクの引き継ぎ、承認など、常に時間が無駄になっている反復的なワークフローから始めてみましょう。

現在の仕組みを整理しましょう。その後、システムを段階的に導入していきます：

自動化 機能を使って、所有者の割り当てやタスクの進捗管理など、予測可能なステップを処理しましょう

AI を活用して、実際の活動内容から要約、進捗報告、または初稿を作成する

スーパーエージェントを活用してワークフローを監視し、ステップで行き詰まりや不足が生じた際に介入する

一度構築し、少数のタスクでテストを行い、チームが実際にどのように使用しているかに基づいて改善を加えます。その後、次のワークフローでも同じ手順を繰り返します。

技術部門以外のチームが犯しがちなAIに関するよくある間違い

中小企業は、明確なガバナンス戦略を持たないまま、新しい技術に飛びつくことがよくあります。

機密性の高い社内データを、社外のサードパーティ製モデルにさらしてしまうリスクがあります。Teamsは生成されたコンテンツをレビューせずに自動公開してしまうため、恥ずかしいエラーを招き、クライアントの信頼を損なうことにつながります。

次のようなよくある実装上の落とし穴には注意してください：

すべてを一気に刷新する： すべてのプロセスを同時に自動化しようとすると、燃え尽きてしまう

技術ツールの選定： APIキーや開発者サポートを密かに必要とするソフトウェアに依存すること

データ品質を 軽視すること： ばらばらで関連性のない情報から、優れた成果が得られると期待すること

人間による確認を省略： 文調や正確性を確認せずに生成された下書きを公開する

セットアップを最終形とみなすこと： ビジネスの変化に合わせてプロンプトやワークフローを調整しないこと

ClickUpの強み： AIファーストを目指すということは、すべてにおいてセキュリティファーストのアプローチを採用することでもあります。ClickUpは、SOC 2、ISO 27001、GDPR準拠、HIPAA対応といった信頼性の高い基準に基づいて構築されており、データの保存、アクセス、保護の方法について厳格な管理が行われています。これはAIにも適用されます。つまり： ClickUp AIは、お客様のワークスペースのデータを使用して学習を行いません

AIパートナーは、契約上、お客様のデータを保持しないことが義務付けられています

モデルと共有されるデータはリミットがあり、処理後に削除されます

AIは、ユーザーのデータを用いて学習させるのではなく、文脈に応じた学習によって動作します ワークスペースのデータはセキュリティを確保し、AI機能は管理された環境内で動作し、お客様の情報は許可なく外部モデルの学習に使用されることはありません。 ClickUpにおけるプライバシーとセキュリティは、きめ細かな許可設定から始まり、AIモデルにまで及んでいます

専門知識がなくてもAIの成功を測定する方法

複雑な分析なしでは、新しいソフトウェアの投資対効果を証明することは不可能に思えます。

経営陣には実際のビジネスへの影響が見えないため、有用なツールを放棄してしまう。確固たるデータがなければ、そのコストを正当化できないからだ。

以下の指標を追跡してください：

所要時間の推移： 特定のタスクに、導入前と導入後でそれぞれどれくらいの時間がかかったかを追跡する

成果量： 同じ期間内に作成された報告書や回答の増加数を数える

エラーの削減： ハンドオフの失敗やフォローアップの漏れが減少しているかを監視する

チームでの導入状況： チームが実際にその機能を毎日利用しているかどうかを確認する

ワークフローの拡大： チームメンバーが新しい課題にこのパターンを適用し始めた時期をメモしておく

ClickUpの活用方法

ClickUpダッシュボードで複雑なデータを可視化し、ClickUp Brainに分析を任せてみましょう

上記の指標を追跡する際、ノーコードのClickUpダッシュボードを使えば、チームのパフォーマンスを即座に可視化できます。

50種類以上のカスタムカードとAIによる要約機能により、新技術がチームの作業時間を具体的に何時間短縮できるかを明確に示すことができます。経営陣は、処理能力と効率の向上が疑いようのない事実であることを確認できます。🤩

AIの活用状況を具体的に把握したい場合、エージェント分析機能を使えば、現在稼働中のエージェントの数、最もパフォーマンスの高いエージェント、および達成されたマイルストーンの数が正確に確認できます。

エージェント分析データを活用して、AIやエージェントがどのように利用されているかを把握する

今すぐ自動化ワークスペースを構築しましょう

ほとんどの中小企業は、設備の問題を抱えているわけではありません。抱えているのは、システムの問題なのです。

仕事はさまざまなアプリに分散し、業務の流れは人々の頭の中だけに存在し、調整作業が隠れた負担となって、あらゆる業務の進行を遅らせてしまう。

ClickUp Small Business Suiteは、この課題を別の方法で解決するために開発されました。

タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、AIを1つのシステムに統合することで、チームは1つの場所で計画、実行、連携を図ることができます。自動化機能は反復的な仕事を処理し、AIは情報の理解と生成を支援します。そして「スーパーエージェント」が、すべての仕事を円滑に進めます。

そこで変化が起きるのです。

これ以上ソフトウェアは必要ありません。必要なのは、確実に仕事をするシステムです。🚀

技術チームがいない場合のAI活用に関するよくある質問

単純な自動化は、特定のアクションをトリガーするために設定した固定のルールに従います。一方、人工知能は文脈を解釈し、新しいコンテンツを生成し、明示的にプログラムされていない判断を下します。

はい、プラットフォーム内に情報を留めておくことができる、企業レベルのセキュリティとロールベースの許可管理を備えたツールを選べば可能です。例えば、ClickUpはワークスペース環境内でクエリを処理するため、ユーザーの許可なしにデータが外部モデルに送信されることはありません。

ほとんどのチームは、1回の作業セッションで最初の自動化ワークフローを設定し、その恩恵を受け始めることができます。通常、毎日継続して使用し始めてから数週間で、目に見える結果が現れてきます。