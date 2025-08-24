ワークフローを自動化するための10のベストノーコードAIツール

ほんの数年前まで、アプリを開発するには、終わりのないスプレッドシート、コード、使いにくいツールが必須でした。

現在、新規アプリの70%がローコードまたはノーコードツールで開発される見込み—2020年の評価を大幅に上回る割合です。現代の/AIプラットフォームは、開発者かどうかに関わらず、誰もが強力な自動化ワークフローを作成可能にします。

しかし、数多くの選択肢の中から最適なツールを見つけるのは簡単ではありません。チームスキルに適合し、既存のシステムと統合でき、実際の価値を提供できるツールが必要です。

そのため、私たちはトップ10のノーコードAI自動化ツールを厳選し、自信を持って選択できるようお手伝いします。

ノーコードAIツールのトップツールについて、知っておくべきすべてを解説します：

ツール おすすめ 鍵な機能 料金プラン ClickUp AIを活用したタスクとプロジェクト管理 AIタスク作成、AIスタンドアップ™、プロジェクトの健康状態要約、自動化ビルダー、カスタムアプリ、ClickUp Brain統合 Free；企業向けのカスタム料金プランもご用意しています。 アキオ 予測分析と/AIインサイト ノーコードAIモデルビルダー、スプレッドシート統合、リードスコアリング、意思決定自動化 カスタム料金プラン DataRobot 企業グレードのAutoML マルチモデルテスト、LLMサポート、セキュアなデプロイメント、クラウドフレキシブル カスタム料金プラン Zams（Obviously /AI） ノーコードAI予測 + 自動化 Agentic AI、SOC 2およびHIPAA準拠、時系列分析と分類モデル カスタム料金プラン Amazon SageMaker スケーラブルな/AIモデルの展開 自動チューニングモデル、リアルタイムコラボレーション、クロスクラウド展開 カスタム料金プラン Levity /AI AIを活用した電子メール自動化 電子メールを読み取り、ワークフローをトリガー、ドラッグ＆ドロップビルダー、Zapier統合 カスタム料金プラン Google Teachable Machine ドラッグアンドドロップツールで/AIモデルをトレーニング 画像/音声/ポーズ入力を使用してモデルをトレーニングし、TensorFlow/Arduinoにエクスポートできます。 Free Microsoft Lobe コードなしでMLモデルを構築する リアルタイム画像分類、ビジュアルトレーニング、エクスポート対応モデル カスタム料金プラン RunwayML AIを活用したビデオと画像の編集 テキストからビデオ生成、第3世代モデル編集、リップ同期、背景削除、アップスケーリング 無料；有料プランは$15/月から開始 Nanonets ドキュメント処理の自動化 構造化/非構造化ドキュメントからのデータ抽出、QuickBooks/Xeroとの統合、ワークフロー自動化 有料プランは$0.30/ページから（最初の500ページはFree）

適切なノーコード/AIプラットフォームを選ぶのは難しいかもしれません。しかし、鍵の機能に焦点を当てることで、選択肢を絞り込むことができます。

以下のポイントを確認してください：

ClickUpでのソフトウェアレビューの方法 当社の編集チームは、透明性があり、研究に基づいた、ベンダー中立のプロセスのフォロワーであるため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいており、信頼いただけます。 以下は、ClickUpでソフトウェアをレビューする際に使用する詳細なプロセスです。

ノーコード開発プラットフォームがゲームチェンジをもたらしています——プログラミングの拡張機能なしに、構築、自動化、イノベーションを実現！ワークフローを飛躍的に向上させる最高のツールをご紹介します。

1. ClickUp（AIを活用したタスクとプロジェクト管理に最適）

ClickUpは、プロジェクト管理、知識管理、チャットをAIで統合したすべての仕事アプリです。AIの力を活用して、より迅速かつスマートに仕事を進められます。

AIと機械学習を基盤に組み込むことで、チームがプロジェクトを管理する方法を根本から変革しています。

📮 ClickUp Insight: 最近、知識労働者の約33%が、必要な文脈を得るために毎日1～3人にメッセージを送っていることが判明しました。しかし、すべての情報が文書化され、すぐに利用可能な状態であればどうでしょうか？ ClickUp BrainのAI Knowledge Managerをそばに置けば、コンテキスト切り替えは過去のものとなります。ワークスペースから質問を投げかけるだけで、ClickUp Brainがワークスペースや接続したサードパーティアプリから必要な情報を瞬時に表示します！

ClickUp Brain：常に稼働するプロジェクトアシスタント

お気に入りのアプリを簡単に接続し、Google Drive、GitHub、Figma、Salesforceなど、すべてのファイルと履歴データソースから知識にアクセスできます。これらの情報をClickUp Brainに統合できます。

このプラットフォームの核心にあるのは、ClickUp Brain— ワークスペース全体で機能するネイティブAIエンジンです。これにより、プロジェクト管理のあらゆる側面がよりスマートになります。

ClickUp Brainは、あなたの休むことのないプロジェクトアシスタントです。

プロジェクトプランを作成する必要がある？ 達成したい目標を説明するだけで、AIが詳細なタスクリストと説明、チーム割り当てを自動的に作成し、すぐに実行可能な状態にします。

複雑な製品ローンチを管理していますか？ワークフローを分析し、最も効率的なタスクの順序を提案して、すべてをスムーズに進めます。

例：

ClickUp BrainをノーコードAIアシスタントとして使用すれば、タスクの優先順位を瞬時に設定できます。単に「何に集中すべきか」と尋ねれば、期限、作業負荷、緊急度を分析し、明確なスタートポイントを提供します。

ClickUp Brainが仕事の優先順位付け、コンテンツを要約する、そして時間の最大化を支援します。

もう1つのスマートな活用方法は、先月見逃したタスクを特定することです。簡単なプロンプトを入力するだけで、ClickUp Brainはワークスペースをスキャンし、見逃したタスクを自動的に抽出します。

ClickUp Brainで、仕事やドキュメントに関する質問に即座に回答を得られます。

ClickUp Brainはあなたの役割に合わせて適応します。エンジニアがモデルを設計する、プロジェクトマネージャーがタイムラインを策定する、人事担当者がメモを作成する——いずれの役割でも、数秒でインテリジェントなスタートポイントを提供します。では、なぜClickUpが究極のノーコードソリューションなのか？ 単純です——プラットフォームのあらゆる部分を、簡単なドラッグアンドドロップツールでカスタムできるからです。

カスタムアプリを作成し、ワークフローを統合し、リソースプランニングから品質管理（QA）まで、マーケティングを含むすべてのプロセスを効率化。プログラミング不要、結果だけを手に入れましょう。

ClickUpの管理者として、ClickAppとClickUp APIを活用することで、ClickUpワークスペースを完全にコントロールできます。ClickAppを使用すれば、視覚的なノーコードツールでClickUpワークスペースをカスタマイズし、ワーク管理、コラボレーション、組織化、レポート作成などの内部アプリケーションを、すべて一元管理できます。

ClickUpAppsを活用して、仕事の手法をカスタムし、タスクを可視化しましょう。

よりスマートなプロジェクトをプラン—自動的に

自動化においては、ClickUpBrainとClickUp Automationsが強力なチームとなります。

ClickUp Brainは、平易な英語でカスタムClickUp自動化を作成できます。効率化したいワークフローを説明するだけで、AIがトリガー、アクション、条件の設定をガイドします。技術的な詳細に深く踏み込む必要はありません。

ClickUp Brainを活用してカスタム自動化のプロンプトを実行し、ワークフローを加速させましょう。

さらに良い点？ClickUp BrainのAI機能とAutomationsを組み合わせることで、外部ツールを統合できます。これにより、内部プロセスからサードパーティアプリまで、すべてが単一で効率的かつスケーラブルなシステムで連携します。バラバラなツールを管理する手間は不要。クリーンで協業可能なワークフローが、スムーズに動作します。

ClickUp AIエージェントを活用して、煩雑な作業を自動化しましょう。

ClickUp AIエージェントは、ノーコード自動化を次のレベルへ進化させます。エージェントが自律的に行動し、あなたの代わりにタスクを実行します。一時的なトリガーやアクションを設定する代わりに、スマートエージェントに繰り返し実行するタスクを割り当てることができます。これらのエージェントはワークスペースを監視し、自主的に行動し、手作業を削減します。

タスクキャンペーンAIエージェントのセットアップ

ClickUpでAIエージェントを活用する方法はこちら：*

デイリーStandUp : Teamsの進捗を自動でまとめ、障害を自動的に指摘—誰にもリマインダーを送る必要なし

ステータスチェック*: プロジェクトの進捗状況を監視し、期限が迫っている場合に通知します。

コンテンツレビュー*: ドキュメントのトーン、明確さ、または欠落しているセクションをスキャンし、編集を提案します。

タスクの優先順位付け*: 作業負荷、期日、またはカスタムロジックに基づいて新しいタスクを割り当てる

知識管理: チーム内のドキュメントやファイルに基づいて質問に回答する

ノーコード。マイクロマネジメント不要。チームと共に成長するスマートなワークフローを実現。 *

💡 プロのヒント: AIエージェントとClickUp Brain Maxの「音声入力」機能を組み合わせることで、音声から実行までのプロセスを完全に自動化できます。

ClickUpの主要な機能

タスクの要約、プロジェクトの更新、ビジネスデータの分析、または顧客の感情分析で カスタムフィールドを 自動入力します。

Google スプレッドシートやGitHubなどの接続アプリを検索し、内部データと外部データを組み合わせた解決策を見つけましょう。

組み込みのタイマーを使用して時間を追跡し、手動でエントリーし、メモを添付ファイルとして添付できます。

AIを活用したタスク作成機能で、自然言語を詳細なプロジェクトプランに変換します。

AIが生成する即時要約でプロジェクトの健康状態を把握しましょう。

ミーティングの自動文字起こしとアクションアイテムの抽出

ClickUpのリミット

プラットフォームに豊富な機能があるため、やや学習曲線があります。

ClickUpの料金プラン

ClickUpのレビューと評価

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価していますか？

G2のレビューには次のように記載されています：

*自動化とAIツールは、繰り返し作業に費やす時間を大幅に削減してくれます。プロジェクトスペース、タスク、自動化の設定は驚くほどスムーズでした。チームは数回の短いトレーニングセッションで使い方をマスターしました。また、ヘルプドキュメントとライブチャットの対応も非常に迅速で、長時間困ることがありませんでした。一つ行った改善点は、ClickUpをGoogle Driveと数クリックで統合したこと。これにより、ツールの切り替えを回避し、時間を節約できました。

自動化とAIツールは、繰り返し作業に費やす時間を大幅に削減してくれます。プロジェクトスペース、タスク、自動化の設定は驚くほどスムーズでした。チームは数回の簡単なトレーニングで使い方をマスターしました。また、ヘルプドキュメントとライブチャットの対応も非常に迅速で、困った時もすぐに解決できます。特に、ClickUpをGoogle Driveと数クリックで統合できた点は、ツールの切り替えを回避でき、時間を節約できました。

💡 プロのヒント: アップデートを追いかけるのをやめましょう — AIスタンドアップ™ が自動的に進捗、障害、次のステップを収集し、チームがリアルタイムで連携を保ちます。 ”

2. Akkio（予測分析と/AIを活用した洞察に最適）

viaAkkio

データ駆動型の意思決定には、プログラミングのコードの専門知識は必要ありません。Akkioは、非技術的なユーザー向けに設計されたノーコードプラットフォーム上で、広告代理店が強力な機械学習機能を活用できるソリューションを提供します。

このプラットフォームは、スプレッドシートやデータベースの分析に最適で、トレンドの予測やパターンの特定が可能です。例として、営業チームは過去の売上データをAkkioに投入して将来の売上を予測したり、マーケティングチームは最も成約率の高いリードを特定したりできます。AkkioはHubSpot、Snowflake、BigQueryなどのツールとも統合可能で、データパイプラインの最適化を実現します。

Akkioの主要な機能

シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用して、AIモデルを構築し展開できます。

既存のデータソースやビジネスツールとAIモデルを統合する

/AIを活用した洞察で意思決定プロセスを自動化

Akkioの制限リミット

構造化されていないデータには仕事がうまくいかず、画像やビデオの処理には適していません。

Akkioの料金プラン

個人ユーザー向け/AIアナリティクススイート: カスタム料金

企業AIアナリティクスプラットフォーム: *カスタム料金体系

アキオのレビューと評価

G2: 評価が不足しています

Capterra: 評価が十分ではありません

実際のユーザーはAkikoについてどう評価していますか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Akkioは、私のマーケティングエージェンシーで新たな可能性のロック解除を行い、生産性を大幅に向上させながら仕事を行うことを可能にしています。

Akkioは、私のマーケティングエージェンシーで新たな可能性のロック解除を行い、生産性を大幅に向上させながら仕事を行うことを可能にしています。

3. DataRobot（企業向け自動化機械学習に最適）

viaDataRobot

機械学習モデルの構築と展開は複雑である必要はありません。DataRobotは、あらゆるスキルレベルのユーザー向けに設計されたノーコード環境で、このプロセスを簡素化します。完全にノーコードではありませんが、モデル選択、テスト、チューニングなどのタスクを自動化するため、機械学習の専門知識が深い技術者でも利用可能です。大規模な環境でモデルをセキュリティを確保しながら運用したい企業アナリティクスTeamsに最適です。

このプラットフォームは、オブジェクト検出を含む多くのAI活用ケースをサポートしており、ディープラーニングモデルをトレーニングしてビデオストリーム内のオブジェクトを識別させることができます。

DataRobotの主要な機能

一度に数百のアルゴリズムをテストし、信頼性が高く正確な結果を得ることができます。

最先端の大規模言語モデル（LLM）を活用して、企業グレードのアプリケーションを構築しましょう。

クラウド、プライベートサーバー、またはマネージドサービスに展開可能です。

DataRobotのリミット

企業向け価格設定は、小規模企業には高すぎる可能性があります。

DataRobotの料金プラン

カスタム料金プラン

DataRobotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 評価が不足しています

実際のユーザーはDataRobotについてどう評価していますか？

Redditのレビューでは：

DataRobotは、おそらく現在最も優れた自動機械学習（AutoML）ソリューションの2番手です（偏見があることは承知しています）。参考までに、今後2～10年の間に、DataRobotのようなツールを活用して、組織をほぼゼロの分析レベルから基本的な機械学習レベルまで引き上げる実装担当者のニッチな層が生まれると考えています。

DataRobotは、おそらく現在最も優れた自動機械学習（AutoML）ソリューションの2番手です（偏見があることは承知しています）。参考までに、今後2～10年の間に、DataRobotのようなツールを活用して、組織をほぼゼロの分析レベルから基本的な機械学習レベルまで引き上げる実装担当者のニッチな層が生まれると考えています。

4. Zams（旧Obviously /AI）（ノーコードのデータ分析とAI予測に最適）

viaZams

Zams（旧Obviously AI）では、単にAIモデルを構築するだけでなく、バックオフィス仕事を高速かつセキュリティとガバナンスを備えたAIエージェントで自動化できます。

他のノーコードAIプラットフォームとは異なり、Zamsはデータ分析を超えた機能を提供します。Zamsの「Agentic AI」は、予測を超える意思決定エージェントを構築可能にします。これらのエージェントは、ワークフローを自動でトリガーし、タスクをルーティングしたり、出力を生成したりします。これにより、ビジネスはAIを単なるデータレポート作成ツールではなく、業務の競争力向上に活用できます。

Zamsの主要な機能

企業ソリューション向けのAgentic AIで、業務を迅速にスケールアップしましょう。

分類、回帰、時系列モデルを構築し、意思決定を最適化しましょう。

SOC 2 Type II、GDPR、HIPAAへの準拠により、データセキュリティを確実に確保します。

Zamsの制限リミット

低価格プランのストレージリミットは、データ量が多い業務には適していない場合があります。

Zamsの料金プラン

カスタム料金プラン

Zamsのレビューと評価

G2: 評価が不足しています

Capterra: 評価が不足しています

5. Amazon SageMaker（スケーラブルな/AIモデル展開に最適）

viaAmazon SageMaker

統合プラットフォームとして際立つAmazon SageMakerは、AWSの機械学習と分析ツールを1つのプラットフォームに統合しています。複数のデータソースからのデータに一元的にアクセスでき、ラベル付け、トレーニング、デプロイメントのための組み込みツールを提供します。

企業グレードのセキュリティにより、データとモデルは機械学習ワークフロー全体を通じて保護されます。

Amazon SageMakerの主要な機能

Amazon SageMakerの制限事項

初心者にとって学習曲線が急勾配になる可能性があります。

料金体系は小規模なTeamsにとって複雑かもしれません。

Amazon SageMakerの料金プラン

カスタム料金プラン

Amazon SageMakerのレビューと評価

G2: 4.2/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Amazon SageMakerについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？

G2のレビューアーは次のように述べています：

組み込みのアルゴリズムとフレームワークを提供。多くの場合、予測の問題はデータに起因します。データが適切に整備されている場合、組み込みのアルゴリズムに基づく予測は、線形、ロジスティック、分類技術において優れた結果を発揮しました。他のデータサイエンティストとの協業が容易です。データがS3バケットに格納されている場合、Salesforceなどの関連システムとの統合が簡単で、カスタマーサポートも迅速に対応します。

組み込みのアルゴリズムとフレームワークを提供。多くの場合、予測の問題はデータに起因します。データが適切に整備されている場合、組み込みのアルゴリズムに基づく予測は、線形、ロジスティック、分類技術において優れた結果を発揮しました。他のデータサイエンティストとの協業が容易です。S3バケットにデータを格納している場合、Salesforceなどの関連システムとの統合が簡単で、カスタマーサポートも迅速に対応します。

6. Levity AI（AIを活用した電子メール自動化に最適）

電子メールに埋もれていませんか？Levity AIは、物流と貨物Teamsが受信トレイの混乱を自動化されたアクションに変換し、効率化を支援します。

新しい電子メールが届くと、Levityが電子メールを読み取り、鍵の情報を抽出します。その後、適切なタスクをトリガーします。例えば、注文をTMSに入力したり、文書を適切なチームに転送したりします。

Levity AIの主要な機能

ドラッグアンドドロップインターフェースにより、Gmail、Slack、Outlookなど、さまざまなツールでのルーティン仕事を簡単に自動化できます。

Levityは受信電子メールを読み取り、鍵情報を抽出します。その後、タスクをトリガーします。例えば、TMSへの注文入力、カスタム問い合わせのタグ付け、CRMでの記録更新などです。

Gmail、Outlook、Slack、Zapierなどのツールと連携し、データのフローをスムーズに保つことができます。

Levity AIの制限事項

料金プランは、小規模な Teams や予算に敏感な Teams には適していない場合があります。

Levity /AIの料金プラン

カスタム料金プラン

Levity AIのレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Google Teachable Machine経由

Google Teachable Machineは、技術的な専門知識やコードの知識が不要で、AIモデルを構築できるブラウザベースのプラットフォームとして際立っています。

直感的なビジュアルインターフェースにより、画像、音声、ポーズを認識するモデルを、高度な技術知識なしでトレーニングできます。AIの作成を実践的で楽しい方法で探求できるツールです。

/AIの仕組みを学ぶための理想的なツールで、教育やデモ目的で小さなテスト可能なモデルを構築するのに最適です。

モデルをTensorFlow.js、Coral、またはArduinoにエクスポートできますが、これらのツールはビジネスワークフローの自動化を目的として設計されていません。

Google Teachable Machineの主要な機能

/AIの事前トレーニングなしで、画像、音声、体のポジション情報を活用できます。

Microsoft Lobeを使用して、新しい例に対してトレーニング済みのモデルを迅速かつ効率的にテストできます。

TensorFlow.js、Coral、Arduinoと互換性のあるフォーマットでモデルをエクスポートし、簡単なデプロイメントを実現します。

Google Teachable Machineの制限事項

処理能力はデバイスの性能との依存関係にあります。

Google Teachable Machineの料金プラン

Free

Google Teachable Machineのレビューと評価

G2: 評価なし

Capterra: レビューが不足しています

8. Microsoft Lobe（コード不要でカスタム機械学習モデルを構築するのに最適）

viaMicrosoft Lobe

Microsoft Lobeは、データサイエンスの知識がなくても、直感的なポイントアンドクリックインターフェースを通じてカスタムマシンラーニングモデルを作成したい場合に最適な選択肢です。モデルトレーニングや最適化などの複雑な技術的なタスクを自動的に処理するため、マシンラーニングを誰もが利用可能にします。

データを簡単に収集・ラベル付けし、リアルタイムで結果を確認できます。さらに、Lobeは他のMicrosoftツールと統合されており、開始から完了までスムーズな体験を提供します。

Microsoft Lobeの主要な機能

数クリックで画像分類モデルをトレーニング—写真をインポートしてラベル付けするだけです。

例を追加したり修正を加えたりしながら、リアルタイムで改善効果を確認できます。

CoreMLやTensorFlowなどのモバイルプラットフォームをエクスポートし、アプリやウェブサイトで利用可能です。

Microsoft Lobeの制限事項

現在、画像分類のみをサポートしていますが、今後、より多くのモデルタイプを追加するプランがあります。

Microsoft Lobeの料金プラン

カスタム料金プラン

Microsoft Lobeのレビューと評価

G2: 評価なし

Capterra: 評価なし

9. RunwayML（/AIを活用したビデオと画像編集に最適）

viaRunwayML

RunwayMLは作成者にプロフェッショナルなビデオと画像編集ツールを提供し、マルチメディアコンテンツの生成に焦点を当てたスムーズなワークフローを実現します。このプラットフォームは、Gen-1、Gen-2、Gen-3 Alphaを含む生成AIモデルで際立ち、より優れたビデオ編集、画像作成、モーショングラフィックスを可能にします。

Gen-2モデルでビジュアルを生成したり、数クリックで背景を削除したり、Runwayは高度な編集を誰でも利用可能にします。さらに、音声にリップシンクを同期させたり、ブラウザからビデオを4Kにアップスケールすることも可能です。

また、人気のクリエイティブツールとの統合も可能です。アーティスト、デザイナー、映画製作者は、AI機能を活用したスムーズなワークフローでプロジェクトを強化できます。

RunwayMLの主要な機能

テキストプロンプトを使用して完全に新しいビデオを生成したり、スタイル転送で既存のビデオを変換したりできます。

音声と唇の動きを完璧に同期させ、自然な音声再生を実現する「Natural-Lore」

ビデオを4K解像度にアップスケールし、画質を損なうことなくビデオの長さを延長できます。

RunwayMLのリミット

一部の高度な機能には上位プランのサブスクリプションが必要です。

RunwayMLの料金プラン

Free

標準プラン: $15/ユーザーあたり月額

プロプラン: $35/ユーザーあたり月額

Unlimited: $95/ユーザーあたり月額

*企業: カスタム料金

RueyMLのレビューと評価

G2: 評価が不足しています

Capterra: 評価が不足しています

🧠 面白い事実：RunwayML は、アカデミー賞を受賞した映画『すべて everywhere All At Once』で鍵となる役割を果たしました。VFX アーティストの Evan Halleck は、AI 搭載のグリーンスクリーンツールを使用して、従来の方法よりも正確に背景を削除しました。

10. Nanonets（/AIを活用した文書処理の自動化に最適）

viaNanonets

Nanonetsは、自然言語処理と高度なAIを活用し、文書からのデータ抽出を最大99%の精度で自動化します。Nanonetsの構造化データと非構造化データの両方に対応する独自の機能は、他社と一線を画す特徴です。

整然としたPDFファイルや手書きのファイルを扱う場合でも、AIは鍵情報を自動的に識別し抽出、検証し、QuickBooks、Xero、またはNetSuiteなどのツールに直接エクスポートできます。

承認フローやエラーチェックのステップも設定可能—プログラミングは一切不要です。

Nanonetsの主要な機能

コード不要で、ドキュメントの種類に応じたカスタムAIモデルをトレーニングできます。

複数の文書を処理し、QuickBooks、Xero、NetSuiteなどのツールにデータをエクスポートできます。

エンドツーエンドの処理のための自動化されたワークフローを作成し、エクスポート前のデータ検証を実施します。

Nanonetsの制限リミット

一部のユーザーは、複雑なカスタムモデルを作成する際、学習曲線があるとのレポート作成があります。

Nanonetsの料金プラン

カスタム料金プラン

Nanonetsの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはNanonetsについてどう評価していますか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

*Nanonetsは、複雑なレイアウトや非標準のレイアウトを含む請求書からデータを正確に抽出する高度なアルゴリズムを採用しています。AIは継続的に学習し、抽出精度を向上させるため、手動でのデータエントリーのエラーを削減し、チームの作業時間を大幅に節約します。プラットフォームは、ユーザーが高度にカスタマイズ可能なワークフローを作成でき、請求書を自動的にルーティングし、承認をトリガーし、特定のルールに基づいてアクションを実行する機能も備えています。

*Nanonetsは、複雑なレイアウトや非標準のレイアウトを含む請求書からデータを正確に抽出する高度なアルゴリズムを採用しています。/AIは継続的に学習し、抽出精度を向上させるため、手動でのデータエントリーのエラーを削減し、チームの作業時間を大幅に節約します。プラットフォームは、ユーザーが高度にカスタマイズ可能なワークフローを作成でき、請求書を自動的にルーティングし、承認をトリガーし、特定のルールに基づいてアクションを実行する機能も備えています。

ClickUpで実現するスマートなワークフロー

ノーコードツールは、あらゆるサイズのチームが自動化を容易に実現可能にしています。よりスマートなワークフロー、迅速なインサイト、シームレスな統合が必要であっても、これらのツールは少ない努力でより多くのことをやることのお手伝いをします。

ClickUpは、AI機能、自動化の例、強力なプロジェクト管理とタスク管理機能を備えた優れたソリューションを提供しています。

ClickUpを活用することで、業務の効率化、貴重な洞察の獲得、そしてより少ない努力でより多くの成果を上げる事が可能です。

なぜ待つ必要があるのでしょうか？ 今すぐClickUpに登録しましょう！