ClickUp AIでChatGPTをさらに活用する

ClickUpかChatGPTか？ 選ぶ必要はありません。

御社のチームは毎日ChatGPTを活用しています。それにより、ClickUpの価値は高まるばかりです。

ChatGPTは思考のためのツールです：調査、分析、下書き作成、推論、ブレインストーミング。ClickUp AIは業務遂行のためのツールです：思考の成果である仕事を管理します。

ChatGPTは、チームが何をやるべきかを明確にする手助けをします。ClickUp AIは、組織が実際にそれを実行し、進捗を追跡し、自動化し、成果を測定するのを支援します。これらを組み合わせることで、AIを活用した思考を、AIを活用した実行へと変えます。

ClickUp AIを使ってChatGPTをさらに活用する方法については、以下をお読みください。

💡 ClickUp AIとChatGPTをどのようにワークフローに取り入れればよいか、お悩みではありませんか？

ClickUp AIの仕組み

ClickUp AIは、チームがすでに仕事管理を行っているプラットフォームに組み込まれた、AI機能の包括的なセットです。

ClickUpは、AIを業務の文脈から切り離された単なるアドオンとして扱うのではなく、世界初の「統合型AIワークスペース」を提供します。このワークスペースでは、AIがタスク、ドキュメント、会話の内容を深く理解し、ワークフローのあらゆる場面で、状況に応じた適切なサポートを提供することで、業務の効率化を実現します。

仕事の未来は、融合とAIにある

それが可能になる理由は次のとおりです：

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれたインテリジェンス機能です。これにより、すべてのユーザーと接続されたツールにとって、ワークスペース全体がよりスマートになります。

ClickUp Brainのコンテキストに応じた応答機能を活用して、ワークスペースから実行すべきタスクの優先順位を付けましょう

スーパーエージェント

スーパーエージェントは、スーパーエージェントビルダーを通じて、指示、トリガー、ツール、知識、および記憶を設定して作成するAIチームメイトです。

自然言語で指示を共有できるノーコードビルダーを使って、カスタムClickUpスーパーエージェントを作成しましょう

作業画面上で、メンバーにタグ付けしたり、タスクを割り当てたり、チャットでダイレクトメッセージを送ったり、さらには@メンションしたりすることも可能です。彼らはまるで人間のチームメンバーのように振る舞い、割り当てられた仕事を完了するために必要なステップを自律的に実行します。

すべてのステップでプロンプトを出す必要はありません。彼らは自主的に仕事を遂行します。

🎥スーパーエージェントの作成方法や活用方法について詳細はこちらのビデオをご覧ください：

各部門には、ClickUp Acceleratorですぐに使える既成のエージェントパックが用意されています：

部署 エージェント プロジェクト管理 受付担当、担当割り当て担当、PM担当、ライブアンサーズ担当 マーケティング ブリーフ・エージェント、コンテンツ・エージェント、ブランド・エージェント、ライブ・インテリジェンス・エージェント 製品・エンジニアリング PRDエージェント、トリアージエージェント、コードジェネレーターエージェント、ライブアンサーズエージェント 人事 オンボーディング担当、パルスチェック担当、トレーナー担当、ライブアンサーズ担当 リーダーシップ 目標リマインダー担当、アラインメント担当、主要成果担当、ステータス報告担当 売上 販売ワークフロー用のカスタムエージェント

Bell Directは、ClickUpを使えば、AIを効果的に導入するために技術チームは必要ないことを実証しています。

チームはClickUp Super Agentsを活用し、コードを書いたり新しいツールを追加したりすることなく、案件の受付から優先順位付けまでのエンドツーエンドのワークフローを自動化しました。

💡 あなたのチームでも同様の効率化を実現したいとお考えですか？

オートパイロットとアンビエント・エージェント

これらは、プロンプトなしにバックグラウンドで常時動作するエージェントです。例えば：

毎朝生成されるダッシュボードの要約

チェックインなしでステータス更新が送信される

タスクは自動的に優先度別に分類・割り当てられます

返却期限を過ぎたアイテムにフラグが立てられ、上位部署へ報告された

ワークスペース全体でデータが継続的に充実していく

認定エージェント

リスクが高く、カスタム構築が不可欠なワークフローの場合、ClickUpの「Forward Deployed Engineers」が、お客様の組織の特定のプロセスに合わせてカスタマイズされたエージェントを設計・導入いたします。「Certified Agents」をご利用いただくと、きめ細やかなセットアップサービスに加え、利用制限のないプランをご利用いただけます。

AIミーティング

ClickUpカレンダーとAIノートテイカーを使えば、チームは状況に応じたミーティングのスケジュール調整や、メモの自動記録が可能になります。

ClickUp AIで、ミーティングのスケジュール調整から議事録作成、要約までを自動化しましょう

ミーティングの参加者全員が、何が議論されたか、次に何を行う必要があるか、そして誰が責任者であるかを可視化できます。

1つのプラットフォームで複数のAIモデルを利用可能

ClickUpはモデルに依存しません。ユーザーは、プラットフォームを離れることなく、ClickUpのツールバーから直接、OpenAI、Anthropic、Googleが提供するGPT-5.2、GPT-4.1、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、o3、および14種類のAIモデルを切り替えることができます。

ClickUp Brainなら、1つの価格ですべてのAIモデルを利用可能

Brainはこれらのモデルをワークスペースのインテリジェンス機能に活用しており、スーパーエージェントは利用可能なあらゆるモデルを活用できます。管理者は、ワークスペースごとに利用可能なモデルを制限することができます。

チームは、すでに信頼しているのと同じGPTモデルを、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、Clip、目標、フォームといった仕事グラフ全体に適用できます。別途のサブスクリプションやAPIキーは必要ありません。

📚 こちらもご覧ください：ClickUpで外部AIモデルを活用する

ChatGPTがもたらすもの

ChatGPTは世界で最も広く利用されているAIアプリケーションであり、ClickUpと併用することで、個人の生産性やチームのコラボレーションに真の価値をもたらします：

ChatGPT（会話型） ：調査、分析、下書き作成、ブレインストーミング、問題解決のための ：調査、分析、下書き作成、ブレインストーミング、問題解決のための 汎用AIアシスタント 。深い推論と長文の要約に優れています

ディープリサーチ ：ウェブを閲覧し、調査結果を統合して包括的なレポートを作成する自動化されたリサーチエージェント

カスタムGPT ：独自の指示、知識、ツールを備えた、再利用可能なAI設定。Businessおよび企業ワークスペース内で共有可能

ChatGPT Agent ：会話の中で、ブラウジング、コードの入力、ファイル分析、ツールの使用といった多ステップのアクションを実行できるエージェントモード

Codex ：自律的なコード生成・編集を行うOpenAIのコーディングエージェント

プロジェクト：ChatGPT内で、 ：ChatGPT内で、 特定のトピックに関連する 会話、ファイル、 カスタムGPTを グループ化するための整理されたワークスペース

ChatGPTは現在、開発者モードおよびアプリディレクトリを通じてMCP（Model Context Protocol）に対応しています（Monday.com、Notion、Linear、Stripe、Hexなど300以上の連携機能）。独自のシステムへの読み書きアクセスを行うために、カスタムMCPサーバーを接続することができます。Codexプラグインでは、スキルやアプリ連携機能とともにMCPサーバーの設定をパッケージ化できます。

ChatGPTとClickUpを組み合わせるべき4つの理由

1. ChatGPTで考え、ClickUpで実行する

🙇🏻‍♂️ ChatGPTは仕事の初期段階において非常に優れています：トピックの調査、データの分析、戦略の草案作成、そしてワークフローの構想などです。その最大の強みは、複数の情報源から情報を統合することにあります。それが汎用推論エンジンの真骨頂なのです。

🤝 ClickUpは、そうした洞察を実際の業務へと具現化する場です。戦略はマイルストーン付きのプロジェクトとなり、分析結果は所有者が割り当てられたタスクとなり、ワークフローの設計はステータスが変更されるたびにトリガーされる「スーパーエージェント」となり、草案はブリーフにリンクされており、スプリント内で進捗管理されるドキュメントとなります。

ChatGPTは思考を助けます。一方、ClickUp AIは、組織全体があらゆるチームに対して、大規模かつ円滑に業務を遂行できるよう支援します。しかも、誰かがわざわざプロンプトを出す必要はもうありません。

2. 共同作業システムと個人向けAI会話

🙇🏻‍♂️ ChatGPTで作成したものは、会話履歴またはプロジェクト内に保存されます。カスタムGPTはワークスペース内で共有できますが、出力されるのはあくまで会話形式です。ChatGPTで優れたツールを作成した場合、チームの他のメンバーがその存在を知り、使い方を理解し、開くことを忘れないようにする必要があります。

🤝 ClickUp AIは、共有を前提に設計されています：

誰かが会社を辞めた場合、その人のChatGPTでの会話やカスタムGPTはワークスペースに残る可能性がありますが、組織内のワークフローに関する知識は、ClickUpエージェントのトリガー、指示、コンテキストのように引き継がれることはありません。

💡 プロのアドバイス：ChatGPTのようなAIプラットフォームを検討する際は、次のような点を問う価値があります。「チームの一員がChatGPTでAIワークフローを構築した場合、組織内の他のメンバーもそれを見たり、利用したり、その恩恵を受けたりできるでしょうか？それとも、そのワークフローはその人物だけのものになってしまうのでしょうか？」

3. 常時稼働するインテリジェンス 対 オンデマンドの回答

🙇🏻‍♂️ ChatGPTは、誰かがアプリを開いて入力したときに動作します。誰も質問しなければ、何も起こりません。ChatGPTエージェントは複数のステップからなるアクションを実行できますが、それでも誰かが会話を始める必要があります。

🤝 ClickUp AIは、誰かが注目しているかどうかに関わらず、常に稼働しています：

Brain はバックグラウンドでデータを充実させます：プロジェクトの要約、カスタムフィールドへの入力、ナレッジベースの更新など

オートパイロット・エージェント は、ワークスペースを24時間365日監視し、期限切れのアイテムにフラグを立て、新しいタスクを自動的に分類し、ダッシュボード用のロールアップレポートを生成します

スーパーエージェントは、ステータスの変更、新しいタスク、メンション、および事前設定されたスケジュールといったワークフローのイベントをトリガーとして動作します

ワークスペースは、誰かが積極的に操作しなくても、時間とともにますます賢くなっていきます。ClickUp AIは、ChatGPTのように操作する必要はありません。ただ自動的に動作するだけです。

4. ChatGPTをより賢くする仕事環境

🤝 ClickUp AIは、ワークスペース内のデータを継続的に充実させます。 AIが自動生成する要約、AIによるカスタムフィールドの分類、さらには構造化されたプロジェクトの分析結果まで、すべて誰かのプロンプトなしに作成されます。

チームがChatGPTを使って分析を行い、その結果をClickUpに反映させると、ClickUp AIがそれを自動的に認識し、自動分類、トリガー、ダッシュボードの更新を行います。また、誰かがClickUpのデータ（APIまたは手動でのコンテキスト設定を通じて）を使ってChatGPTを利用する場合、ClickUpから得られる充実したデータにより、ChatGPTの出力がより良くなります。

悪循環：

その結果、ClickUp AIがすでにデータの整理、分類、充実化という骨の折れる作業を済ませてくれているため、ChatGPTはより質の高い出力を生成できるようになります。そして、ChatGPTが価値ある成果を生み出した際には、ClickUp AIがそれを全組織が恩恵を受けられる実務へと変換します。

お客様からは、この組み合わせが業界に革命をもたらすものであるとの評価をいただいています：

ClickUp 対 ChatGPT：用途に応じた最適なツール

重要なのは、ChatGPTをClickUp AIに置き換えることではありません。適切なタスクに適切なAIを活用することです。

ユースケース 最適なツール なぜ 綿密な調査と分析 ChatGPT ウェブ閲覧、長文要約、ディープリサーチ ブレインストーミングとアイデア創出 ChatGPT 会話上手で、創造力があり、アイデアを掘り下げるのが得意 コンテンツ作成 ChatGPT 文章力が高く、文体の調整が上手い コーディングとデバッグ コーデックス 自律型コーディングエージェント プロジェクトのステータス ClickUp AI 常時稼働、実際の活動データから自動生成 スプリント計画と追跡 ClickUp AI 作業負荷の分散、障害要因の特定、ダッシュボード プロジェクトドキュメント内のコンテンツ ClickUp AI 文脈に沿い、要件書およびタスクとリンクされている 仕事に関する質問 脳 タスク、ドキュメント、チャット、コメントから即座に回答が得られる タスクの割り当てと優先順位付け スーパーエージェント イベント駆動型、ワークスペースを意識した、許可スコープ付き ミーティングのメモとフォローアップ事項 AIミーティング 自動取得、アクション項目の作成 バックグラウンドモニタリング オートパイロット・エージェント 24時間365日、プロンプトなしでも常に稼働中 カスタム 重要なワークフロー 認定エージェント 専用設計、FDEサポート、容量無制限 個人の生産性 ChatGPT 独自の思考、草案作成、探求 チームで共有するワークフロー スーパーエージェント 組織内で表示され、ワークスペースレベルで管理される

🔑 重要なポイント：ChatGPTは、個人的で深みのある汎用的な思考を扱います。一方、ClickUp AIは、チーム全体を対象とした、常時稼働の業務ワークフローを扱います。この2つを組み合わせることで、組織全体をカバーできます。

貴社にとっての意味

すべてのチームメンバーへ

ClickUpを開いた瞬間から利用できるAIです。ChatGPTのサブスクリプションやAPIのセットアップは不要で、プロンプト作成のスキルも必要ありません。Brainが質問に答え、エージェントが反復作業を処理し、カスタムフィールドがタスクを自動的に分類し、ミーティングのメモも自動的に作成されます。

ChatGPTのパワーユーザー向け

ChatGPTを、詳細な調査、分析、クリエイティブな作業に引き続き活用しましょう。その出力をClickUpに取り込むことで、所有者と期限が設定され、エージェントによる自動化が機能する、追跡可能な仕事として管理できます。得られた知見はチャットウィンドウの中に留まることはありません。それらは実際の業務に活かされるのです。

ITおよびリーダーシップ

ISO 42001認証を取得しており、AIパートナーによるデータの保持は一切行われません。また、どのモデル、エージェント、機能を有効化するかを管理者が一元的に制御できます。これに対し、プランレベルがまちまちで、AIが企業データを用いて何を生み出しているかを一元的に把握できない、数百もの個別のChatGPTインスタンスと比較してみてください。

AI戦略について

ClickUpはモデルに依存せず、GPT-5.2、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、o3をはじめ、OpenAI、Anthropic、GoogleのAIモデル計14種類に対応しています。チームは、すでに信頼しているのと同じGPTモデルを、ワークグラフ全体に適用して利用できます。もし明日、より優れたモデルが登場しても、ワークフローを再構築する必要なく、ClickUpが自動的に切り替わります。

さらに、AIの無秩序な拡大（つまり、戦略や管理なしに複数のAIツールを使用し、その費用を支払うこと）に伴うコストを回避できます。

ChatGPTとClickUpの連携方法：アーキテクチャ

ClickUpでChatGPTの活用をさらに効率化

ChatGPTは、チームが真っ先に頼るAIかもしれません。ClickUp AIは、その知能を実際のワークフローに組み込むためのツールです。

ClickUp Brainは、コンテキスト認識型AIをClickUpのワークスペースや連携アプリに導入します。Super Agentsは、24時間365日稼働するAIチームメイトとして、人間だけでは不可能なレベルの業務を支援します。

この記事は、ClickUp AIとChatGPTの比較についてではありません。適切なAIを適切な目的に合わせる方法についてです。ChatGPTが「思考」を支えるのに対し、ClickUp AIは「実行」を支えます。そして、これらを1つのワークスペースに統合すれば、ChatGPTを単独で使用するよりも10倍速く、文章作成、コード作成、リリース、実行を行うことができます。