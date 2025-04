パーソナライズされた応答のためのカスタムGPTの作成方法

チャットボットに簡単な質問をすると、役立つ回答ではなく、教科書からそのまま抜き出したようなありきたりの回答が返ってきます。これは、AIの出力の質が、AIに与える文脈に依存しているためです。

一方、カスタムGPTでは、お客様のニーズに極めて関連性の高いAIを構築できます。お客様のプロジェクト、ガイドライン、ワークフロー、顧客を理解するAIです。 一番良いところは? 誰でもできることです!

このブログ記事では、時間を節約し、面倒なタスクを排除し、よりスマートでより便利な応答を実現するカスタムGPTの作成方法を詳しく説明します。 🎯

カスタムGPTを使用すると、コードを記述することなくAIをニーズに合わせてカスタマイズできます。ユーザーは、GPTビルダーにテキストプロンプトを入力するだけで、その動作をカスタマイズできます。

このガイドでは、カスタムGPTを作成してパーソナライズされた応答を行い、パフォーマンスを最適化し、ニーズに合わせてAIをカスタマイズする方法をステップバイステップでご紹介します。 また、参照ファイルをアップロードしたり、カスタムGPTをワークフロー自動化やウェブブラウジングなどのサードパーティサービスに接続して、より多くのコンテキストと正確な結果を得ることもできます。

一般的なGPTモデルは、お客様のビジネスを念頭に置いて構築されているわけではないため、業界特有の知識に欠ける結果を生成することがあります。

カスタムGPTがそれを変えます。ChatGPTを生産性向上に活用する方法を見てみましょう。

GPT(Generative Pre-trained Transformer)モデルは、ディープラーニング、膨大なデータセット、予測アルゴリズムを組み合わせることで、人間のようなテキストを生成します。

AIは、単に記憶した事実を繰り返すのではなく、文脈に基づいて、その後に続く可能性が最も高い単語を予測します。

GPTの仕組みを理解しよう 👇

GPTの中核となるのは事前トレーニングであり、モデルに書籍、ウェブサイト、その他のソースからテラバイト単位のテキストデータを読み込ませます。 事実を「暗記」するのではなく、言語構造、パターン、単語間の関係を学習します。

GPT AIモデルは、Transformerアーキテクチャという、従来のモデルのように単語を1つずつではなく並列で処理するディープラーニング技術を使用しています。

🔍 鍵となる革新: GPTは、文の単語に異なる重要度を割り当てる自己注目メカニズムを使用しており、これにより文脈や意味を理解することができます。

✅ 例:「He poured coffee into the mug. Then he picked it up」という文章では、GPTは「it」がコーヒーではなくマグカップを指していることを、自己注意のおかげで認識しています。