ClickUp AIでGeminiの機能をさらに活用

ClickUpかGeminiか？ どちらかを選ぶ必要はありません。

チームがGoogle Workspaceを利用している場合、Geminiは標準で組み込まれています。これにより、ClickUpの価値はさらに高まります。

Geminiは、Googleの生産性向上アプリ向けのAIレイヤーです。電子メールのスマート化、ドキュメントの品質向上、ミーティングの要約などが可能です。一方、ClickUp AIは、プロジェクト、スプリント、ダッシュボード、チーム間の連携、自律型エージェントなど、チームが実際に業務を管理するためのインテリジェンスレイヤーです。

Geminiは成果物を磨き上げます。ClickUp AIは、それらの成果物が機能するシステムを統括します。両者が連携することで、あらゆる側面とすべてのユーザーをカバーします。

ClickUp AIを活用してGeminiをさらに活用する方法について、ぜひ続きをお読みください。

💡 ClickUp AIとGeminiを自社のワークフローにどう組み込めばよいか、アドバイスが必要ですか？

ClickUp AIの仕組み

ClickUp AIは、チームがすでに仕事を管理しているプラットフォームに組み込まれた、AI機能のフルスイートです。

ClickUpは、AIを業務の文脈から切り離された単なるアドオンとして扱うのではなく、世界初の「統合型AIワークスペース」を提供します。このワークスペースでは、AIがタスク、ドキュメント、会話の内容を深く理解し、ワークフローのあらゆる段階で、関連性が高く、文脈に沿った、時間を節約できるサポートを提供します。

仕事の未来は「融合＋AI」にあります

それが可能になる理由は次の通りです：

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれたインテリジェンス層です。これにより、すべてのユーザーと連携ツールにとって、ワークスペース全体がよりスマートになります。

ワークスペース内の必要な情報を数秒で見つけましょう。ClickUp Brainに尋ねるだけです。

スーパーエージェント

ClickUpの「スーパーエージェント」は、世界初の人間並みの能力を持つエージェントです。つまり、人間と同様に、複雑な推論や自律的なタスク実行が可能です。AIチームメイトとして活用できます。ClickUpの「スーパーエージェントビルダー」を使用して、指示、トリガー、ツール、知識、記憶を設定してください。

ClickUpのノーコード「Super Agent Builder」を使って、数分でカスタムエージェントを立ち上げましょう

作業画面上で、メンバーにタグ付けしたり、タスクを割り当てたり、チャットでダイレクトメッセージを送ったり、さらには@メンションしたりすることも可能です。メンバーは、割り当てられた仕事を完了するために必要なステップを自律的に実行します。

最大のメリットは？エージェントを作成すれば、すべてのステップでプロンプトを出す必要がなくなります。また、自然なチャットでエージェントとやり取りし、出力を微調整することも可能です。

🎥スーパーエージェントの作成と仕事における活用方法について詳細はこちらのビデオをご覧ください：

ClickUp Accelerator には、社内のあらゆる部門ですぐに使える既成のエージェントパックが用意されています：

部署 エージェント プロジェクト管理 インテーク・エージェント、アサイン・エージェント、PMエージェント、ライブアンサーズ・エージェント マーケティング ブリーフ・エージェント、コンテンツ・エージェント、ブランド・エージェント、ライブ・インテリジェンス・エージェント プロダクト＆エンジニアリング PRDエージェント、トリアージエージェント、コードジェネレーターエージェント、ライブアンサーズエージェント 人事 オンボーディング・エージェント、パルスチェック・エージェント、トレーナー・エージェント、ライブアンサー・エージェント リーダーシップ 目標リマインダーエージェント、アラインメントエージェント、主要成果エージェント、ステータス更新エージェント 営業 営業ワークフロー向けのカスタムエージェント

Bell Directは、ClickUpを使えば、AIを効果的に導入するために技術チームは必要ないことを実証しています。

チームはClickUp Super Agentsを活用し、コードを書いたり新しいツールを追加したりすることなく、エンドツーエンドの案件受付と優先順位付けのワークフローを自動化しました。

その結果：

🌟 業務効率が20%向上📌 毎日800件以上の電子メールをリアルタイムで優先順位付け✅ 2名のフルタイム従業員が、戦略的な仕事に集中できるキャパシティが生まれた

💡 あなたのチームでも同様の効率化を実現したいですか？

オートパイロットとアンビエント・エージェント

これらは、プロンプトを待たずにバックグラウンドで常時稼働するエージェントです。例えば：

毎朝生成されるダッシュボードの要約

チェックインなしでステータス更新が自動送信されます

タスクの優先度に基づく自動分類と割り当て

期限切れのアイテムをフラグ付けし、エスカレーション

ワークスペース全体でデータが継続的に充実

認定エージェント

リスクが高く、カスタム構築が不可欠なワークフローの場合、ClickUpの「Forward Deployed Engineers」が、お客様の組織固有のプロセスに合わせたエージェントを設計・導入します。「Certified Agents」をご利用いただくと、きめ細やかなセットアップサービスに加え、利用制限のないサービスをご利用いただけます。

AIミーティング

ClickUpカレンダーとAIノートテイカーを使えば、チームは文脈に沿ってミーティングをスケジュールし、自動的にメモを記録できます。

ClickUp AIで、ミーティングのスケジュール調整から議事録作成、要約までを自動化しましょう

自然言語コマンドを使ってチームのカレンダーをスキャンし、空き時間を確認してミーティングをスケジュールしましょう

タブを切り替えることなく、ClickUp内からミーティングに参加できます

ClickUpの受信トレイに、発言者ラベル、要約、主要なトピック、決定事項がハイライトされた自動生成のミーティングメモが届きます

AIがミーティングのメモからアクション項目を抽出し、追跡可能な ClickUpタスク に変換します

フォローアップの追跡は、関連するプロジェクトにリンクされています

要約は関連する ClickUpスペース に投稿されます

ミーティングの参加者全員が、何が議論されたか、次に何を行う必要があるか、そして誰が責任者であるかの可視性を持っています。

1つのプラットフォームで複数のAIモデルを利用可能

ClickUpはモデルに依存しません。ユーザーは、プラットフォームを離れることなく、ClickUpのツールバーから直接、ChatGPT、Claude（Opus 4.6を含む）、Gemini、およびGoogle、OpenAI、Anthropicのその他14の主要AIモデルを切り替えることができます。

ClickUp Brainなら、1つの価格ですべてのAIモデルを利用可能

Brainはワークスペースインテリジェンスのためにこれらのモデルを使用しており、スーパーエージェントは利用可能なあらゆるモデルを活用できます。管理者はワークスペースごとに利用可能なモデルを制限できます。

つまり、チームはClickUp内で、他の最先端モデルと同様にGeminiのインテリジェンスを活用でき、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、Clip、目標、フォームといったワークグラフ全体に適用されます。

📚 こちらもご覧ください：ClickUpで外部AIモデルを活用する

Google Geminiがもたらす価値

GeminiはGoogleのエコシステム全体に統合された高性能なAIファミリーであり、ClickUpと併用することで、Google Workspaceを活用するチームに真の価値をもたらします：

Gmail内のGemini ：返信の下書き作成、電子メールスレッドの要約、返信案の提案。チームのコミュニケーション現場で活躍するAI

Docs内のGemini ：文章の作成、 ：文章の作成、 ドキュメントの要約 、コンテンツの生成をサポートします。ドキュメント作成を効率化します

SheetsでのGemini ：式の生成、データの分析、チャートの作成が可能です。手作業によるスプレッドシートの仕事を軽減します

ミーティングでのGemini ：ミーティングの要約、文字起こし、アクション項目の抽出が可能です。発言内容を正確に記録します

Gemini Code Assist/Jules ：IDE内での ：IDE内での AIコード支援 および非同期 コーディングエージェント 。開発者のユースケースに特化しています。

NotebookLM：アップロードされた情報源から情報を統合するリサーチアシスタント

GeminiはMCP経由でClickUpに接続可能です。Gemini CLI（GitHubスター数94.7K、ローカルおよびリモートサーバーでのMCP完全サポート）およびGemini Code Assist（VS CodeでのMCP対応エージェントモード）を通じて、開発者はターミナルやIDEからClickUpのデータにアクセスできます。 Googleはまた、Jules（非同期コーディングエージェント）、Antigravity（エージェント型開発プラットフォーム）、Workspace Studio（Gemsとの統合によるGoogleアプリ向けノーコード自動化）も提供しています。

これは素晴らしいことです。 ClickUpは、Gemini搭載ツールが読み書きできる「コンテキストの基盤」となります。ClickUpのユーザーもこう言っています：

ClickUpとGeminiを組み合わせるべき4つの理由

「AIか実行か」という二者択一はもう不要です。GeminiとClickUpは、洞察と実行が一体となった高速ループを形成します。Geminiが周囲の世界を処理し、ClickUpがそれを捉えることで、最高のアイデアが思考のスピードで動き出すことを保証します。

その方法は以下の通りです：

1. Geminiで磨きをかけ、ClickUpで調整する

⭐️ Geminiは、個々のGoogleアプリの体験を向上させることに優れています：すっきりとした電子メールの下書き、要約されたドキュメント、洗練されたプレゼンテーションスライド。これらは、磨き上げられた成果物です。

🧠 ClickUpは、それらの成果物を仕事のフローに組み込むためのプラットフォームです：

Geminiが作成を支援したこの電子メールは、ClickUpで追跡されているプロジェクトに関するものです

このドキュメントは、期限が設定されたタスクにリンクされています

ミーティングの要約から、担当者を割り当てたフォローアップタスクが自動生成されます

このスライド資料は、ダッシュボードで追跡されるキャンペーンに反映されます

ClickUpには、すでにこれらの機能の一部が組み込まれています。電子メールアカウントを接続すれば、タスクやプロジェクトとリンクされた電子メールをClickUpから直接送受信できます。また、Brainに依頼して、プロジェクトの全コンテキストを踏まえた電子メールの下書きを作成してもらうことも可能です。ワークスペース内に保存され、親タスクのコンテキストを引き継ぐClickUpドキュメントを作成しましょう。AIを活用したミーティングメモやアクションアイテムが受信トレイに直接届く機能も活用できます。

ClickUpの統合型AIワークスペースにより、Geminiが個別のGoogleアプリで強化する多くの機能を利用するために、ClickUpを離れる必要がなくなります。

Geminiが個々のコンテンツの質を高めるのは事実です。しかし、ClickUp AIは、そのコンテンツを取り巻く作業を可視化し、追跡可能にし、自動化します。

2. 統合された仕事グラフと、アプリごとに分断されたインテリジェンス

⭐️ GeminiのAIはGoogleアプリ全体に配布されており、各インスタンスは独自のコンテキスト内で動作します。GmailのAIはSheetsのAIについて認識しておらず、Meetのミーティング要約はプロジェクトに自動的にリンクされることはありません。

🧠 ClickUp AIは全体像を把握します：

Brainは、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、Clip、目標、フォームにまたがるコンテキストを把握しています

スーパーエージェントは、ワークスペース内のどこで行われた変更に対してもトリガーされます

AIカスタムフィールドは、ワークスペース全体の情報を統合します

エンタープライズ検索はあらゆるデータタイプを網羅します。ClickUp内だけでなく、接続アプリ、さらにはGoogle Workspaceまでも対象となります。

誰かがBrainに「プロジェクトXのステータスは？」と尋ねると、Brainは関連するあらゆる情報源から情報を収集します。一方、Geminiは現在使用中のGoogleアプリ内でのみ回答できます。

ClickUp Brainを活用して、ワークスペースや連携アプリから重要なインサイト、フォローアップ事項、プロジェクトの最新情報、進捗状況を可視化しましょう

3. 自律型エージェントとアシスト機能の比較

⭐️ ワークスペース内のGeminiは主に反応型です：何かを依頼すると、それをやります。「このドキュメントを要約して」「この電子メールの下書きを作成して」「式を生成して」といった具合です。Google Workspace Studioは基本的な自動化機能を追加しますが、Googleアプリのトリガーとアクションに限定されています。

🧠 ClickUp AIは能動的です：

オートパイロット・エージェント は、指示を待たずに24時間365日稼働し、ダッシュボードのロールアップ、ステータス更新、期限切れのエスカレーションを提供します

スーパーエージェント はワークフローのイベントをトリガーとして動作します。ステータスの変更でエージェントが起動し、期限の超過でエスカレーションが行われ、新しいタスクは自動的に優先順位付けされます。

認定エージェントは、人間が毎回手動でトリガーする必要なく、継続的に実行される、複雑で重要なワークフロー向けに設計されています

1つのワークスペースから、さまざまな種類のAIエージェントを構築・展開：ClickUp

ワークスペースは、誰かが積極的に操作しなくても、時間とともにますます賢くなっていきます。

4. 両システムをよりスマートにするコンテキストフロー

ClickUp AIはワークスペースを継続的に充実させます。「Brain」がプロジェクトを要約し、「AIカスタムフィールド」がタスクを分類し、ナレッジベースは自動的に更新されます。チームがClickUpとGeminiを併用すると、充実されたコンテキストが両者の間でシームレスに行き来します。

これが相乗効果のループです：

ClickUp 対 Gemini：ユースケースに最適な AI ツール

ユースケース 最適なツール なぜ 電子メールの下書き作成と要約 Gmail内のGemini 会話が行われているまさにその場で、文脈に沿って ドキュメント作成 ドキュメント での Gemini 文章の作成、要約、書式変更を手伝ってください スプレッドシートの式 Sheets での Gemini 自然言語から式へ、データ分析 ミーティングの文字起こし ミーティングでのGemini 自動収集、要約生成 調査結果の統合 NotebookLM 多角的な分析、音声による概要説明 プロジェクトのステータス ClickUp AI 常に稼働し、実際の活動から自動生成されます スプリントのプランと追跡 ClickUp AI 作業負荷のバランス調整、障害要因の検出、ダッシュボード チーム間の連携 ClickUp AI 完全な仕事グラフ、依存関係、目標 仕事に関する質問 組織全体で閲覧可能、ワークスペースレベルで管理 タスク、ドキュメント、チャット、コメントから即座に回答が得られます タスクのルーティングと優先順位付け スーパーエージェント イベント駆動型、ワークスペース対応、許可スコープ対応 ミーティングのフォローアップタスク AIミーティング アクションアイテムがプロジェクト内の追跡可能なタスクになります バックグラウンドモニタリング オートパイロット・エージェント 24時間365日、プロンプト不要、常に稼働中 重要な業務向けのカスタムワークフロー 認定エージェント 専用設計、FDEサポート、容量無制限 チームで共有するワークフロー スーパーエージェント 組織全体で閲覧可能、ワークスペースレベルで管理

🔑 重要なポイント：GeminiはGoogle Workspace内のアプリレベルのインテリジェンスを処理します。一方、ClickUp AIは会社全体の業務レベルのインテリジェンスを処理します。この2つを組み合わせることで、あらゆる領域とすべてのユーザーをカバーできます。

貴社にとっての意味

すべてのチームメンバーのために

ClickUpを開いた瞬間から機能するAI。Google固有のセットアップは不要で、使用する電子メールクライアントにも依存関係はありません。Brainが質問に答え、エージェントが反復作業を処理し、カスタムフィールドがタスクを自動的に分類し、ミーティングのメモは追跡可能なタスクとして登録されます。

Google Workspace ユーザーの皆様へ

GeminiはGmail、Docs、Sheets、Meetをよりスマートにします。ClickUp AIは、これらのツールで生み出された仕事を、ビジネス成果を追跡するプロジェクト、スプリント、ダッシュボードと接続します。Geminiが仕事を磨き上げ、ClickUp AIが確実に結果を生み出すようにします。

IT部門および経営層向け

ClickUpの他の機能と同様のSSO、許可、コンプライアンス体制を備えた、単一のガバナンス管理されたAIプラットフォームです。AI管理に関するISO 42001認証を取得しており、AIパートナーによるデータ保持は一切行われず、管理機能も一元化されています。GeminiのガバナンスはGoogle Workspaceの管理機能と連携しています。ClickUpAIのガバナンスは 、ワークマネジメント層を独立してカバーしています 。

AI戦略について

ClickUpはモデルに依存せず、Gemini 3 Pro、GPT-5.2、Claude Opus 4.5、o3、およびGoogle、OpenAI、Anthropicの14種類のAIモデルに対応しています。チームは、ClickUp内で他の最先端モデルと同様に、すでにGeminiのインテリジェンスを活用できます。各タスクに最適な基盤モデルがどれであっても、AIレイヤーは一貫して機能します。

MCPを通じたClickUpとGeminiの接続：アーキテクチャ

GeminiとClickUp AIで、知見を実際の実行力に変える

Google Geminiは、生産性向上アプリのためのAIレイヤーです。ClickUp AIは、組織全体で仕事を管理、自動化、そして加速させるためのソリューションです。

組織にAIを導入する際、ClickUp AIとGeminiのどちらを選ぶかという二者択一である必要はありません。Geminiはアプリのインテリジェンスを、ClickUp AIは仕事のインテリジェンスを扱います。これらを組み合わせることで、「知る」と「行う」の間のギャップを埋めることができます。