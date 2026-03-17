無料のクリスマス・ウィッシュリストテンプレート

消費者の72％が「ウィッシュリストがあるとホリデーシーズンの買い物が楽になる」と回答しており、64％はウィッシュリストに基づいたプレゼントをもらうことも好んでいる。

しかし、ホリデーシーズンのウィッシュリストは、テキストスレッドやメモアプリ、あるいは必要な時に限って忘れてしまう頭の中のリマインダーなどに散らばってしまい、うまく機能しないことがよくあります。この記事では、シンプルな印刷用チェックリストから、リアルタイムで共同編集が可能な多機能なデジタルプランナーまで、7つの無料クリスマス・ウィッシュリストテンプレートをご紹介します。

これらを使ってプレゼントのアイデアを整理し、家族と希望を共有し、12月が来た時に皆が何を欲しがっているかを確実に覚えておきましょう。🎄

7つの無料クリスマス・ウィッシュリストテンプレートの概要

テンプレート名 ダウンロードリンク こんな方に最適 主な機能 ビジュアルフォーマット ClickUpのホリデープランナーテンプレート 無料テンプレートを入手する プレゼント、予算、重要な日程を1か所で管理し、細部を見逃さずに調整したい、ホリデーシーズンのプランに精通したユーザー向け。 複数のビュー（リスト、ボード、カレンダー）、価格・リンク・ステータス用のカスタムフィールド、リアルタイム共同編集 ClickUpワークスペース（リスト、ボード、カレンダービュー） ClickUpのリストテンプレート 無料テンプレートを入手する リンクされている詳細情報を記載した、シンプルで共有しやすい個人リストをお探しの方へ。贈り主がすぐにぴったりのプレゼントを選べるように。 簡単な優先順位付け、商品への直接リンク、サイズ・色・価格範囲などの詳細情報、共有可能なリンク ClickUpリスト ClickUpのTo Doリストテンプレート 無料テンプレートを入手する 重複を防ぐために、所有者の明確化、期限の設定、進捗追跡が必要な、プレゼント購入を調整する家族やチーム向け。 担当者、期限、調査・ステップのサブタスク、進捗追跡 ClickUpタスクリスト ClickUpのチェックリストテンプレート 無料テンプレートを入手する 余計な手間をかけずに、スマホや印刷物で使えるシンプルなリストが欲しいミニマリストの方へ。 超シンプルなチェックボックスフロー。人数分コピー可能。印刷に適したデザイン。カテゴリ別のネスト型チェックリスト ClickUpチェックリスト TheGooDocsのクリスマス・ウィッシュリストテンプレート このテンプレートをダウンロード Google ドキュメントファンで、設定不要で記入・印刷できる、お祝いの雰囲気たっぷりで共有しやすいウィッシュリストをお探しの方へ。 ホリデーシーズン向けのデザイン済みテンプレート、Googleドライブでの共有、編集可能なフィールド、カスタマイズが簡単 Google ドキュメント Slidesgoによるクリスマス・ウィッシュリストのプレゼンテーション このテンプレートをダウンロード 画像を前面に押し出した、ルックブック風の視覚的なウィッシュリスト（特に子供向けやクリエイティブな贈り物に最適）をお探しの方へ。 イラスト入りのスライドレイアウト、画像対応、PDFへの共有・エクスポートが簡単、スタイルのカスタマイズが可能 Google スライド / PowerPoint プレゼンテーション WordLayoutsによるクリスマス気分満載のウィッシュリストテンプレート このテンプレートをダウンロード デジタル管理ツールではなく、自宅や教室、子供の活動などで使える、印刷して記入できるウィッシュリストを好む方へ。 子供にもわかりやすいプロンプト、使い慣れたWordの編集機能、印刷可能なレイアウト Microsoft Word ファイル（印刷用）

💡 プロのアドバイス： 大家族や職場のプレゼント交換を調整するのは、ストレスがたまるものです。予算、複数の受け取り手リスト、購入期限、イベントプランを、さまざまなアプリ、スプレッドシート、グループチャットで同時に管理しなければなりません。こうした「コンテキストの分散」——重要な情報が連携していないアプリやプラットフォームにばらばらに散らばってしまうこと——により、重要な詳細が見落とされ、結果として誤って同じものを二重に購入したり、ホリデーシーズンが始まる前に予算をオーバーしてしまったりする原因となります。 世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」なら、すべてを一か所に集約することでこの問題を解決します。リスト、買い物リスト、締め切り、イベントスケジュール、チームチャットをすべて一か所にまとめ、AIを統合することで、すべてを管理するのは朝飯前です！

クリスマス・ウィッシュリスト作成に最適な無料テンプレート

会社のパーティー、家族の集まり、シークレットサンタの交換会など、12月になるとプレゼントのリストはあっという間に増えていきますが、それらのリストが連携していることはほとんどありません。その結果、重複したプレゼントや忘れられたアイテムが生じ、季節を楽しむどころか、まるで大規模なプロジェクトを管理しているかのようなストレスを感じる羽目になります。

当リストのテンプレートには様々なフォーマットが含まれています。実際の買い物や共有方法に合わせて最適なものを選んでください。個人利用に最適なものもあれば、チームや家族での調整に役立つものもあります。

1. ClickUpのホリデープランナーテンプレート

単なるウィッシュリストにとどまらない包括的なテンプレートで、ホリデーシーズンの計画立案の混乱を解消しましょう。ClickUpの「ホリデープランナーテンプレート」を使えば、プレゼントの追跡、予算管理、スケジュール調整を1つのワークスペースに集約でき、ホリデーシーズンの運営を統括する完全な指令センターとなります。

あちこちに散らばった情報を管理する代わりに、全員の認識を統一し、計画通りに進められる一元管理ツールが利用できます。

おすすめポイント：

⚡️こんなユーザーに最適：プレゼント、予算、重要な日程を1か所で管理し、細部を見逃さずに調整したいホリデーシーズンのプランに熱心なユーザー。

📮ClickUpインサイト： ナレッジワーカーの92%が、チャット、電子メール、スプレッドシートに散らばった重要な決定事項を見失うリスクを抱えています。決定事項を記録・追跡するための統合システムがなければ、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズの中に埋もれてしまいます。ClickUpのタスク管理機能を使えば、そのような心配は不要です。チャット、タスクのコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成できます！

📮ClickUpインサイト： ナレッジワーカーの92%が、チャット、電子メール、スプレッドシートに散らばった重要な決定事項を見失うリスクを抱えています。決定事項を記録・追跡するための統合システムがなければ、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズの中に埋もれてしまいます。ClickUpのタスク管理機能を使えば、そのような心配は不要です。チャット、タスクのコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成できます！

2. ClickUpのリストテンプレート

あなたの個人的なウィッシュリストは、メモアプリの中でごちゃごちゃに散らばっていたり、さらに悪いことに、検索不可能な長くて分かりにくいテキストスレッドになっていたりしませんか？誰かに「何が欲しい？」と聞かれたとき、整理されていないリストを送ってしまうと、相手がどの「青いセーター」を指しているのか全く分からなくなってしまいます。このような曖昧さがあると、相手が直接リンクやサイズ、色の好みを尋ねなければならなくなり、サプライズの楽しみが台無しになってしまいます。

散らかったメモや延々と続くテキストのやり取りを、整理整頓された共有可能なデジタルウィッシュリストツールに置き換えてみませんか？ClickUpリストテンプレートを使えば、アイデアを1つの整理されたスペースにまとめて共有できます。散らばった考えを、明確で実行可能なリストに変え、その場で更新して誰とでも共有できるため、本当に欲しいプレゼントを確実に手に入れることができます。

おすすめポイント：

簡単に整理： ドラッグ＆ドロップ機能を使って、季節の移り変わりに合わせて希望が変わっても、優先度に応じてアイテムの順番を簡単に並べ替えられます

商品の直接ハイパーリンクを追加： 欲しい商品の正確なハイパーリンクを追加して、当て推量をなくしましょう。贈り主はアイテムを直接クリックできるため、スムーズなショッピング体験が実現します

重要な詳細を記入しましょう： 価格範囲、優先度、好みの色やサイズなどの具体的な情報を追加してください。これにより、贈り手はわざわざ尋ねることなく、必要な情報をすべて把握できます

どこでも、誰とでも共有： リストへの公開用ClickUp共有リンクを生成すれば、ClickUpアカウントがなくても誰でも閲覧可能です。家族や友人に送信して、常に最新のウィッシュリストを確認できるようにしましょう

⚡️こんな方に最適：リンクや詳細情報を記載した、シンプルで共有しやすい個人リストを作成し、贈り主がすぐに適切なプレゼントを購入できるようにしたい方。

3. ClickUpのTo Doリストテンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpのTo Doリストテンプレートを使って、ホリデーウィッシュリストを「所有者を割り当てた実行可能なリスト」に変えましょう

ウィッシュリストはあっても、それが実際の買い物プランにつながっていますか？誰に何を贈りたいかは分かっていても、誰が購入するのか、いつ購入する必要があるのか、あるいはすでに購入してラッピング済みなのかを追跡する仕組みがないのではないでしょうか。

こうした調整不足は、土壇場での買い物のパニックや、2人が同じ相手に同じプレゼントを買ってしまうという、ホリデーシーズンによくある問題を引き起こします。

タスク重視のテンプレートを使って、受動的なウィッシュリストを具体的なショッピングプロジェクトに変えましょう。ClickUpのTo Doリストテンプレートを活用し、各プレゼントのアイデアを「やること」として扱い、サブアクション、期限、所有者を明確に設定しましょう。

この方法を使えば、単なるアイデアの羅列だったリストが、責任の所在が明確な共同プランへと変わります。これにより、すべてのプレゼントが期限内に、重複することなく購入されるようになります。

おすすめポイント：

⚡️こんな方に最適：重複を防ぐために、所有者の明確化、締切の設定、進捗追跡が必要な、プレゼント購入を調整するご家族やチーム。

4. ClickUpのチェックリストテンプレート

予算や担当者、複数のビューといった複雑さを排除した、シンプルで飾り気のないリストが欲しい時もありますよね。単にアイテムをリストアップしてチェックしていくという単純なタスクなのに、過剰に機能の詰め込まれたツールにはうんざりしているのではないでしょうか。こうした不満から、結局は紙のリスト（なくしてしまう）や、構造のない基本的なメモアプリ（使い勝手が悪い）に戻ってしまうのです。

ClickUpのチェックリストテンプレートなら、デジタルの利便性を損なうことなく、シンプルなチェックリストの使い心地を満喫できます。すっきりとしたチェックボックス形式のリストで管理が簡単になり、スマートフォンで利用したり、印刷して冷蔵庫に貼ったりできるチェックリストを作成できます。手早く作成できる個人のウィッシュリストや、子供へのプレゼントのアイデア、買い物リストなどに最適です。

おすすめポイント：

⚡️こんな方に最適：余計な手間をかけずに、スマホや印刷物で使える簡単なチェックリストが欲しいミニマリストの方。

💡 プロのヒント： 家族でのプレゼントリストや仕事のシークレットサンタをまとめているなら、ClickUpのスーパーエージェントを「ホリデーコーディネーター」として活用してみましょう。 」を「ホリデーコーディネーター」として設定しましょう。まだ「アイデア」フェーズにあるプレゼントの要約を毎日または毎週自動的に送信し、重複しそうなアイテムにフラグを立て、発送締切前に購入が必要なものを全員にリマインダーを送るように設定します。そうすれば、余計なやり取りをすることなくリストを最新の状態に保て、土壇場での重複購入も防げます。 今すぐClickUpで初めての「スーパーエージェント」を作成する方法を学びましょう！

5. TheGooDocsのクリスマス・ウィッシュリストテンプレート

viaGooDocs

Google ドキュメントを日常的に使いこなしており、ホリデーリストのためだけに新しいプラットフォームを覚える手間は避けたい。使い慣れた感覚で、他の Google ユーザーと簡単に共有でき、自分でデザイン作業をしなくても少しお祝いの雰囲気が感じられるものが欲しい。

TheGooDocsが提供するこのGoogle ドキュメントベースのクリスマス・ウィッシュリストテンプレートは、手軽で装飾性が高く、使い慣れたオプションをお探しの方に最適です。あらかじめデザインされたホリデー風のレイアウトが特徴で、記入してGoogleドライブ経由で共有したり、印刷したりするのにすぐに使えます。

おすすめポイント：

お祝いのデザイン付き： ホリデーシーズンらしいデザインはすでに完了しているので、フォーマットを気にすることなく、欲しいアイテムを追加することに集中できます

共有設定： 標準的なGoogleドライブの許可設定を使用して、ドキュメントの閲覧や編集ができるユーザーを管理できます

編集可能なテキストフィールド： アイテム名、説明、購入場所などのメモを簡単に追加できます

自由にカスタム可能： ダウンロードして、テキストやレイアウトをお好きなように変更してください

個人利用には便利ですが、これは静的なドキュメントであることを忘れないでください。リアルタイムの購入ステータスや通知といった動的な機能が欠けているため、複数の購入者とのプレゼント交換を調整するにはあまり適していません。

⚡️こんな方に最適：セットアップ不要で記入・印刷でき、お祝いの雰囲気があり、簡単に共有できるウィッシュリストをお探しの方。

💡 プロのヒント： 買い物中（またはスクロール中にプレゼントのアイデアが浮かんだ時）は、後で思い出そうとするのではなく、ClickUpのTalk to Text機能を使って即座に記録しましょう。 「ママ用にMサイズの暖かい青いセーター、50ドル以下を追加」や「シークレットサンタのマグカップを購入済みとしてマーク」といった簡単なメモを音声入力し、そのテキストをウィッシュリストやプレゼントのタスクに直接貼り付けます。片手しか空いていない時でも、外出先でリンクやサイズ、プレゼントのステータスを正確に管理できる便利な方法です。 ClickUpの「Talk to Text」を使えば、タイピングの4倍の速さで仕事ができます

6. Slidesgoによるクリスマス・ウィッシュリストのプレゼンテーション

viaSlidesgo

プレーンテキストのリストでは物足りなく感じられます。特に、子供たちをワクワクさせたり、家族とクリエイティブなアイデアを共有したりしたい時にはなおさらです。まるで自分だけのギフト・ルックブックのように、ウィッシュリストをもっと視覚的で魅力的なものにしたいですよね。

Slidesgoの「クリスマス・ウィッシュリスト・プレゼンテーション」（GoogleスライドまたはPowerPoint用）を使って、視覚的に魅力的なスライド形式のウィッシュリストを作成しましょう。イラスト入りで共有可能なプレゼンテーションとして設計されており、クリエイティブな贈り物選びを楽しむ方や、お子様が家族に欲しいものを伝えるのに特に最適です。

おすすめポイント：

イラスト入りホリデーデザイン： 数多くの華やかなスライドレイアウトから選んで、プレゼンテーションを作成しましょう

画像対応： 希望するプレゼントの説明文のすぐ横に写真を追加して、一目でわかるようにしましょう

共有が簡単： ライブで共有したり、誰でも簡単にダウンロードしてビューできるPDFとしてエクスポートしたりできます

色やフォントのカスタマイズ： 自分だけのホリデースタイルに合わせて色やフォントを調整できます

購入履歴の追跡や予算管理を目的としたものではありませんが、ウィッシュリストを共有する体験をより思い出深いものにしてくれます。

⚡️こんな方に最適：画像を前面に押し出した、ルックブック風の視覚的なウィッシュリスト（特に子供向けやクリエイティブなギフト選びに）をお探しの方。

7. WordLayoutsのクリスマス気分あふれるウィッシュリストテンプレート

viaWordLayouts

印刷して手書きで記入し、冷蔵庫に貼れるような、昔ながらの紙のリストがお好みかもしれません。デジタル機能は必要なく、子供や教室での活動、あるいはシンプルな家族用リストとして使いやすい、デザイン性が高く印刷可能なドキュメントをお探しのことでしょう。

WordLayoutsの「Festive Christmas Wish List Template」は、クラシックで遊び心があり、子供にも親しみやすいホリデーデザインの、印刷可能なMicrosoft Wordテンプレートです。伝統的な「印刷して記入する」タイプのウィッシュリストをお探しの方に最適です。

おすすめポイント：

便利なプロンプト： 欲しいものや必要なもの、読んだ本や着ている服などをメモできるスペースを設けることで、このテンプレートはプレゼントのアイデア出しに役立ちます

使い慣れた編集環境： Word文書なので、ほとんどの人がすでにインストールしているソフトで簡単に編集できます

印刷用レイアウト： テンプレートは印刷用にフォーマット済みのため、空欄に記入するだけで完了します

これは静的なWord文書であるため、リアルタイム更新やクリック可能な商品リンクといったデジタル共同編集機能は備えていません。複数人での調整が必要なプレゼント交換というよりは、オフラインでの個人利用に最適です。

⚡️こんな方に最適：デジタル管理ツールではなく、自宅や教室、お子様の活動などで使える、印刷して記入できるウィッシュリストをお探しの方。

今シーズン、企業やクライアントへの贈り物を担当されている方へ。ビジネス上の関係を強化する適切なビジネスギフトを選択するための実用的なアイデアを紹介する、役立つビデオはこちらです：

💡 プロのヒント： 大家族やチームのクリスマスプレゼント選びの仕事に追われていますか？ClickUp Docsにすべてまとめて管理しやすくしましょう。各人用のセクションを設けたシンプルなホリデー用ドキュメントを作成し、対応するウィッシュリストやタスクにリンクを貼れば、すべてが整理され、共有も簡単になります。 これらについて質問がありますか？ClickUp Brainに尋ねれば、複数のリストを探し回る必要もなく、数秒で答えが得られます！ ClickUp Docsで買い物リストをすべて一か所にまとめよう

今すぐクリスマス・リストを作り始めましょう

優れたクリスマス・ウィッシュリストのテンプレートは、家族のプレゼント交換を調整する場合でも、自分のアイデアを整理する場合でも、重複したプレゼントを減らし、希望を簡単に共有できるようにします。印刷可能なテンプレートは子供や簡単な個人リストには最適ですが、リアルタイム共有や商品リンク機能を備えたデジタルテンプレートの方が、グループでの調整にははるかに適しています。共同編集や購入状況の追跡機能を備えた専用のテンプレートを使えば、全員が同じ認識を共有できます。 リストの作成は早めに始めましょう（消費者の32％は11月前にホリデーシーズンの買い物を開始しています）。広く共有し、新しいアイデアが浮かんだら随時更新してください。✨ホリデーシーズンのギフト準備を始めませんか？ClickUpで無料で始め、すべてのウィッシュリスト、買い物タスク、ギフトのアイデアを一か所にまとめて管理しましょう。

よくある質問

はい、公開リンクや電子メールで共有すれば、家族や同僚がリアルタイムで閲覧・編集できます。ClickUpなどのほとんどのデジタルテンプレートはこの機能をサポートしています。仕事のクリスマス・ウィッシュリストやシークレットサンタでは、共有テンプレートを使えば、延々と続くグループチャットなしで、全員のリストを一か所にまとめて管理できます。

無料で印刷できるクリスマス・ウィッシュリストには、PDFとWord（.docx）が最も信頼できるフォーマットです。PDFはすべてのデバイスで書式を完璧に維持し、Wordファイルなら印刷前にテキストを編集することができます。

ClickUpのリストテンプレートなど、ハイパーリンクに対応したデジタルテンプレートを使えば、贈り主が特定の商品を簡単に見つけられます。商品のURLをカスタムフィールドやアイテムの説明欄に貼り付けると、贈り主はオンラインストアに直接アクセスできます。