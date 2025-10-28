簡単に整理できる10の無料Notionイベントプランニングテンプレート

イベントは人々を結びつけ、新たな可能性への扉を開きます。

実際、マーケターの約90％がイベントは自社を競合他社から際立たせると信じており、89％がビジネス成長に不可欠だと認識しています。

しかし、成功するイベントを創り上げるには熱意だけでは不十分です。適切なイベント企画テンプレートを活用すれば、細かい部分までしっかり管理でき、全体のプロセスがよりスムーズに進むでしょう。

この記事では、イベントを成功裏に管理するのに役立つ、トップクラスのNotionイベントプランニングテンプレートを紹介します。

一目でわかる最高のイベントプランナーテンプレート

ご紹介するNotionとClickUpのイベントプランテンプレートの要約は以下の通りです：

優れたNotionイベントプランテンプレートの条件とは？

イベントマネージャーとして、Notionがイベントの詳細を管理するための集中化されたカスタマイズ可能なスペースを提供してくれる点が気に入っています。大まかな戦略から細かいロジスティクスまで、動的なチェックリストを作成し、予算を追跡し、タスクを割り当て、関連するすべてのドキュメントを一箇所にまとめて管理できます。

このG2レビューが的確に要約しています。優れたNotionイベントプランテンプレートは、全体像の目標から細かいロジスティクスまで、必要なすべてを包括する単一のホームとして機能します。

注目すべき特徴は以下の通りです：

✅ 開始から終了までタスクと期限を明確に管理するタイムラインとチェックリスト

✅ 予算管理ツールで支出を監視し、財務管理を維持

✅ ベンダー管理：連絡先、見積もり、支払い、契約書を整理

✅ ゲスト管理システム：出欠確認、希望事項、席の配置を追跡

✅ メモ、ドキュメント、リンクを一箇所にまとめて管理できる中央hub

10のFreeNotionイベントプランニングテンプレート

カンファレンスから結婚式、小規模な集まりまで、適切なテンプレートがあれば細かい詳細を覚えるストレスから解放されます。詳細を追跡しスケジュールを管理するための無料Notionイベントプランニングテンプレートをご紹介します。

1. Notionのイベントカレンダー

via Notion

Notionのイベントカレンダーテンプレートは、今後のイベントを一覧表示し、日時や出欠確認リンクなどの主要なイベント詳細を追加できる共有カレンダーを提供します。

特に優れている点は、コミュニケーションのスペースとしても機能する点です。カレンダー内で直接、添付ファイルを追加したり、簡単なメモを追加したり、リンクを共有したりできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

チーム全体でイベントの詳細を共有できるシンプルなスペース

ワークショップ、オフサイトミーティング、コミュニティセッションを明確な可視性でプランしましょう

カンファレンスのイベントの日程と出欠確認のマップを作成する

過去のイベント記録を構築し、今後のプラン立案に役立てましょう

✨ こんな方に最適：今後のイベントについて全員の認識を統一するシンプルな方法を求める Teams や組織。

2. Notionのホリデーギフトプランナー

『ホーム・アローン2』でケビンは、おもちゃ屋での買い物を綿密にプランし、必要なものを正確に把握してから出かけた。もし家族が同じように休暇を計画していれば、空港での混乱は避けられたはずだ。

Notionのホリデーギフトプランナーが、まさにそれをやることを実現します。

このテンプレートを使えば、贈り物選びが慌ただしい作業から思いやりのあるプロセスへと変わります。一年を通して贈り物のアイデアを記録し、予算を追跡し、購入済みのものをチェックしていけます。

このイベントプランテンプレートは、細かい詳細を記憶しておくのにまさに必要なものです：友人のお気に入りの色から同僚の趣味まで、必要な時にすべて記憶され、すぐに利用できます。

さらに、オンライン注文のリマインダー設定、配送状況の追跡、カテゴリのカスタムも可能。数か月前から準備するタイプでも、直前のお買い得品を探すのが得意なタイプでも、あなたのスタイルに合わせて調整できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

家族や友人から同僚、クライアントまで、リスト上の全員の進捗を追跡しましょう

贈り物のアイデアを整理し、好み、アレルギー、趣味などのメモを添えましょう

複数の休日や行事を一箇所でまとめてプランしましょう

発送期限のリマインダーを設定し、配送状況を常に把握しましょう

✨ こんな方に最適： ストレスの多い慌ただしさから、計画的で思いやりのある体験へと、ホリデーショッピングを変えたい方。

3. Notionのイベント予算プランナー

物価はあらゆる場所でじわりと上昇しています。イベントをプランする人にとって、インフレの上昇は会場、ケータリング、備品が予想以上に高くなることを意味します。

Notionのイベント予算プランナーは、予算を超えない責任あるプランを立てることで、このような時期でも安心感を提供します。お祝いが予算を超えることがないようサポートします。

この究極のイベントプランナーテンプレートは、イベント企画で最も難しい部分の一つである財務管理に体系をもたらします。経費を記録し、分類し、支払いを追跡しながら、残予算を自動計算するロールアップを確認できます。

その有用性は拡張性にあります。製品発表会、結婚式、資金調達イベントなど、あらゆるプランにおいて、このイベント予算プランナーが理想と現実のバランスを実現します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

複数のイベントの予算を、整理された一つのスペースで追跡

経費をカテゴリー、金額、支払いステータスとともに記録

自動式で総額と残金を算出

すべての財務情報を、より広範なプランプロセスとの接続に保て

✨ こんな方に最適： 忘れられない体験に集中しつつ、コスト管理を明確に行いたいイベントプランナーやチーム。

4. Notionによる美的なバースデープランナー

成人のほぼ4人に1人が、他の年間イベントよりも誕生日を楽しみにしています。

それは理にかなっています。誕生日は立ち止まる理由を与えてくれます。大切な人たちと集い、心から感じられる方法で祝うのです。

Notionの審美的なバースデープランナーは、その喜びを現実のものにするために設計されています。このテンプレートは魅力と実用性を兼ね備えています。食事、アクティビティ、ゲストリスト、そして完璧な会場セットアップを、スタイリッシュで気分を高揚させるレイアウトで一箇所にまとめてプランできます。

このNotionテンプレートの特長は、カスタマイズが非常に簡単である点です。大規模なパーティーから少人数のディナーまで、ご自身のイメージに合わせてセクションを調整できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ゲストリストを整理し、好みや特別な要望に関するメモを付記しましょう

食事、装飾、アクティビティを1つのアクセスしやすいフォーマットでプランしましょう

予算の追跡を徹底しながら、心遣いの行き届いた演出も実現しましょう

将来のインスピレーションのために、プランと一緒にイベントの写真や思い出も保存しましょう

✨ こんな方に最適： スタイリッシュで整然とした、個性あふれる誕生日イベントを創りたい方。

5. Notionによるハーフマラソントレーニングトラッカー

近年のランニングシーンでは大きな変化が起きています。多くのランナーが、完全に一人で走るよりも、他の人と一緒にトレーニングしたり、ソーシャルアプリで進捗を共有したりすることを好むようになっています。

ソーシャルメディアを席巻したStrava冷蔵庫トレンドをご覧ください。トレーニング記録だけでなく、その体験自体を人々が追跡するだけでなく、共有するようになったのです。

Notion製ハーフマラソントレーニングトラッカーは、レース目標に向けた明確で共有可能な構造を提供し、その雰囲気に見事にマッチします。

このテンプレートは、ベルリンハーフマラソン向けに開発された8週間プログラムをサポートしますが、あらゆるレースやトレーニング計画にも柔軟に対応可能です。ランニング、休息日、走行距離目標のバランスを保ちつつ、すべてが一目で可視できる明確なビューを維持します。

最も優れている点は、走行距離の記録、週間の進捗追跡、そしてランニング後の日記まで書けることです。さらに、レース当日に友人からのサポートを組織化する応援プランもあり、思いやりのある人間味を加えています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確な8週間プランに従い、ランニング、休息、進捗マーカーを設定しましょう

走行距離と週間の進捗を記録し、時間の経過に伴う改善を確認しましょう

ランニングジャーナルにメモを書き留め、各トレーニングセッションを振り返りましょう

応援プランを整理し、サポートがいつどこに集まるべきか把握できるようにしましょう

✨ こんな方に最適： 初めてのハーフマラソンを目指すランナーや、体系的なサポートと励ましで自己記録更新を目指すすべての方。

6. Notionによるコミュニティイベント

コミュニティ集まりが復活の兆しを見せています。実際、Meetupのようなアプリでは、オフラインでのつながりを再構築する方法を模索する人々により、地域イベントへの登録が急増（登録ユーザー総数6000万人以上！）しましたとレポート作成されています。

Notionのコミュニティイベントテンプレートは、その活気を明確に捉え、集いを特別なものにする人々を紹介する手段を提供します。

このテンプレートはシンプルでありながら強力です。参加者をハイライト表示し、役割をリストアップし、プロフィールへリンクを張ることで、関わる全員を明確に把握できます。

単なる運営業務に留まらず、イベントの核となる人々を称えます。企業名、SNSアカウント、個人情報を登録すれば、単なる参加者リストが生き生きとした名簿へと変わります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

参加者情報を一箇所に集約し、役割・所属組織・リンクされているものを明確に表示

コミュニティフェア、学生活動、プロフェッショナルな交流会など、あらゆるイベントに活用できます。

イベント前後に参加者が共有の興味を通じて接続できるよう支援します

過去のイベントを記録し、その実現に貢献した人々を称える記録を作成しましょう

✨ こんな方に最適： イベントの主役を「人」に据え、接続をより容易で記憶に残るものにしたい主催者の方へ。

7. Notionによるイベントプラン

『ハンガー・ゲーム』では、地形レイアウトから課題のタイミングに至るまで、あらゆるアリーナが細部に至るまで設計されています。どんな細部も見逃されません。Notionのイベントプランテンプレートは、その同じレベルの構造を現実世界の集まりに応用します。

このテンプレートはプランプロセスをステップでガイドします。目標設定やターゲット層の定義から、完了するイベントスケジュールの作成まで、必要な詳細をすべて記録できます。

このイベントテンプレートが特に優れている点は、ロジスティクスを徹底的にカバーしていることです。会場セットアップのプラン、予算の追跡、必要な機材のリスト、さらにはマーケティングやプロモーション戦略の立案まで行えます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

目標、対象者、スケジュールを構造化された空間で定義

明確かつ簡単に予算を配分・追跡

会場セットアップ、ケータリング、機材、交通手段をプランする

マーケティングとプロモーション戦略を明確化し、イベントの成功を確実なものにしましょう

✨ こんな方に最適： 創造性と必須のロジスティクスをバランスよく組み込んだ、明確で構造化されたプランを求めるチームや主催者。

8. Notionのオールインワン・クリスマスプランナー

クリスマスまであと2日。子供たちの学校の休暇コンサートは明日、オフィスの持ち寄りパーティーは翌日で、包装紙を買うのを忘れたことに今気づいた。夜の9時に慌ててターゲットに駆け込むのは、多くの家庭でおなじみの光景だ。

Notionのオールインワンクリスマプランナーを使えば、慌ただしい直前の準備に追われるストレスから解放され、心から季節を楽しむことができます。

このテンプレートは、すべてを整理された一つのスペースで追跡するのに役立ちます。ギフトのアイデアをリストアップしたり、買い物リストを管理したり、休日のタスクを分散させるカレンダーを作成したりできます。

混雑した店舗を慌てて駆け回ることも、重要なアイテムを忘れることもなく、余裕と自信を持って季節を乗り切れます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

家族、友人、同僚への贈り物アイデアを収集・整理しましょう

お祝いの食事をプランし、レシピと並行して食材の買い出しを追跡しましょう

週次・月次カレンダーを活用して、直前の慌ただしさを回避しましょう

✨ こんな方に最適： ご家族、カップル、あるいは計画的に準備を進め、休日のストレスなく季節を楽しみたいすべての方へ。

9. Notionのウェディングプランナーhub

愛は障壁を知らない。障害を飛び越え、柵を飛び越え、壁を突き抜け、希望に満ちてその目的地にたどり着く。

でも、結婚式のプランに耐えられるのか？

冗談はさておき、結婚式のプランはたいてい疲れるものです。しかし、NotionのWedding Planner hubがその負担を軽減し、準備の過程を楽しいものにしてくれます。

このテンプレートは、プランプロセスを簡素化しながらも楽しみを損なわないよう設計されています。会場、予算、装飾、音楽をすべて一箇所で追跡できるだけでなく、インスピレーションも保存できます。

重要な手配に頭を悩ませる代わりに、タスクの割り振りをしたり、ゲストリストを管理したり、忘れられないイベント作りそのものに集中できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

予算、契約、ベンダー情報を一hubで管理

ゲストリストを整理し、出欠確認を簡単に追跡

装飾、衣装、音楽のインスピレーションをすべて一箇所に集めましょう

会場セットアップやケータリングといった重要なロジスティクスを、見失うことなくプランしましょう

✨ こんな方に最適： 結婚式のプランをストレスなく進めつつ、その創造的な側面も楽しみたいカップル。

10. Notionによるシンプルパーティープランナー／ホスティング

『The Office』で有名なセリフがあります。アンディが言うんです、

「過ぎ去った良き時代を、実際に去ってしまう前に気づく方法があればいいのに」

Notionのシンプルパーティープランナー／ホスティングテンプレートは、ストレスを減らし意図を込めた瞬間を創り出すお手伝いをします。

このテンプレートは、ホストに必要なすべてを静かで明確なスペースに集約します。出欠確認リンク付きの招待状作成、メニューの整理、飲み物や装飾品の追跡、予算の適正な把握が可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

招待状を作成し、参加の返答を簡単に追跡できる方法で管理しましょう

食事、飲み物、装飾を一つの整理されたスペースでプランしましょう

ゲストリストを管理し、パーティー予算を把握しましょう

大小さまざまな集まりに合わせてテンプレートを簡単に調整できます

✨ こんな方に最適： 手間をかけずに集まりのプランを行い、準備作業よりも思い出作りに集中したい主催者の方。

Notionのリミット

「がっかりした。」

あるユーザーはNotionの体験をこう表現しています。

幅広い可能性を提供しますが、セットアップは難しいと感じられることもあり、テンプレートが常に期待に応えるとは限りません。

Notionにも欠点はなく、メインのプランツールとして依存する前に以下の点を留意しておく価値があります：

特に初心者にとっては、すぐに使えるシンプルなツールを求めている場合、習得に時間がかかるように感じられるかもしれません

オフラインサポートは依然としてリミットであり、安定したインターネット接続なしでの仕事は困難です

AI機能は将来性があるものの、競合他社と比較すると、特に精度と使いやすさの面でまだ物足りない。

チーム間でレイアウトやビューの同期が取れず、協業が不安定になるケースも少なくありません

インターフェースは圧倒されるほど複雑に感じられ、選択肢が多すぎるため、生産性を向上させるどころか、かえって低下させてしまうことがあります。

Notionテンプレートの代替案

現代のチームが直面する最大の課題の一つは、仕事の分散化です。タスクは一つのツールで割り当てられる一方、チームは他の3つのプラットフォームで作業します。当然ながら、この分断は時間とエネルギーを蝕んでいきます。

Notionは柔軟性がある一方、仕事の拡散を完全に解決するものではありません。一貫したプロセス管理、オフラインサポート、シームレスな連携機能の不足により、細部が抜け落ちるケースが頻発します。

ClickUpはこうしたギャップを埋めるために設計されました。コンバージドAIワークスペースとして、タスク、ドキュメント、目標、チャット、自動化を単一の接続システムに統合することで、業務の分散化を軽減します。

イベントやプロジェクト管理をいかに容易にするか理解するため、そのテンプレートと機能の一部を見てみましょう。

ClickUp イベントプロジェクト概要テンプレート

第一印象が最後の印象を左右すると言いますが、イベントにおいてこれほど当てはまることはありません。開始時点でビジョンが不明確だと、プランは混乱を極めます。

ClickUpのイベントプロジェクト概要テンプレートは、最初から全ての必須情報を一箇所に集約することで、第一印象を確実に整えるお手伝いをします。

このテンプレートを使えば、イベントの目標を明確にし、日程・会場・予算・参加者数といった必須情報を把握し、関係者全員が同じ認識を持つことができます。初期プランフェーズを明確なロードマップに変え、チーム全体が自信を持って進められるようにします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

単一の共有ドキュメントで目的を定義し、関係者の認識を統一しましょう

予算、場所、スケジュールなどのイベント詳細を、追跡を逃すことなく記録

責任の割り当てとマイルストーンの進捗管理を、接続された一つのワークスペースで実現

会話、ファイル、更新情報をプランに直接紐づけて管理

✨ こんな方に最適： 初日から全員が同じ方向を向ける強力なスタート地点を求めるイベントプランナーやチーム。

2. ClickUp 大規模イベントプランテンプレート

テイラー・スウィフトの「Eras Tour」は史上初の10億ドル突破を記録した。これほど大規模なツアーを実現するには、どれほどのプランが必要だったか想像してみてください。

もちろん、スタジアムツアーを企画する人はほとんどいませんが、ClickUpの大規模イベントプランテンプレートがなければ、小規模なイベントでも圧倒されることがあります。

このテンプレートを使えば、予算設定、タイムライン作成、チーム全体へのタスク割り当てを明確に行えます。会場確保からベンダー管理まで、イベントのあらゆる側面をプラン可能です。

一方、ClickUpのガントチャートビューでは締切をひと目で把握でき、イベント概要とミーティング議事録により全ての議論が記録され、いつでも参照可能です。

さらに、進捗の追跡、ステータスの更新、重要な情報の共有をすべて一箇所で実現。大規模な計画における不確実性を解消し、確かな手応えをもたらします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

チームメンバーに責任を割り当て、ビュー全体で進捗を監視できます

予算、物流、リソースを追跡し、高額なミスを防ぎましょう

イベント概要書とミーティング議事録を活用し、関係者に最新情報を共有しましょう

✨ こんな方に最適： 大規模イベントをプランするチームで、あらゆる進行状況の明確さ、構造化、リアルタイム可視化が必要な場合。

このテンプレートの実際の動作や様々なユースケースへの適用例を確認したい場合は、こちらのビデオをご覧ください：*

3. ClickUp イベント予算テンプレート

映画『花嫁の父』で、スティーブ・マーティン演じる文字が風船の費用やホットドッグのパンに頭を抱えていたことを覚えていますか？規模の大小に関わらず、予算が制御不能になると、そういう事態に陥ってしまうのです。

そこでClickUpイベント予算テンプレートがあなたの安全網となります。

このテンプレートを使えば、現実的な予算を設定し、あらゆる支出を追跡し、予期せぬ事態に直面する前に全体像を把握できます。ケータリング、会場、機材、装飾を1つの整理されたスペースでプランしながら、既に費やした金額を常に把握できます。

組み込みビューにより、散らかったスプレッドシートに迷うことなく、費用の内訳を分析し、ステータスを更新し、プランを調整できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ケータリング、会場、ベンダーごとに明確な予算を設定し、リミット内での運営を実現しましょう

コスト削減の機会を早期に発見し、不要な支出を防止しましょう

正確なリアルタイム経費追跡で関係者に状況を共有し続けましょう

✨ こんなチームに最適： 予算を明確に管理し、直前のトラブルを回避し、プランから実行まで自信を持って進めたいイベントプランナーやチーム。

4. ClickUp イベント管理テンプレート

想像してみてください：スタートアップの製品発表会を企画中です。会場は確保済みですが、ケータリングチームには最終番号がまだ必要です。その一方で、CEOからは明日までに完成度の高い進行表を要求されています。

多くの変動要素を集中管理システムなしに管理することはほぼ不可能です。

ClickUpイベント管理テンプレートは、単一のhubを提供します。目標設定、タイムライン作成、タスク割り当て、予算管理が可能です。マップ、リスト、タイムラインなどのビューで、進捗とロジスティクスを明確に把握できます。

ローンチイベント、カンファレンス、社内オフサイトなど、あらゆる場面でこのテンプレートを活用すれば、チームは更新情報の追跡に追われることなく、素晴らしい体験の創出に集中できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確なタイムラインで、すべてのタスクと期限を確実に把握しましょう

チームメンバーに責任を割り当て、進捗をリアルタイムで追跡できます。

ベンダー、スタッフ、関係者との協業を容易に実現

✨ こんな方に最適： 複雑なイベントを管理する主催者。明確さ、共同作業、そして何も見落とさないという安心感が必要な方。

💡 プロのコツ： イベント運営では、些細な詳細も見落とされがちです。ベンダーからの遅れた更新や、プランのメモ漏れが、土壇場のパニックに発展することもあります。そんな時、ClickUp Brainはまるで追加のチームメンバーのように頼りになります。 ClickUp Brainを使えば、ミーティングメモが即座にタスク、アジェンダ、フォローアップに変わります。「今週のケータリングプランで何が変わった？」といった質問を投げかけるだけで、ワークスペースから数秒で答えを引き出せます。 チームは平均して、ルーチン作業をBrainに任せることで週に約1.1日を節約しています。その時間をクリエイティブなプランに充てたり、息抜きに使ったりできるのです。 ClickUp Brainでイベント更新を即座に回答に変換

5. ClickUp イベントプランニング文書テンプレート

イベントプランナーの52%が、会場問題や制作上の懸念よりも「参加率向上」が最大の課題だと回答しています。これは登録は簡単でも、実際に参加する人が少ない現状を物語っています。

登録済み参加者に実際に足を運んでもらうには、裏方での入念なプランが不可欠です。そこで役立つのがClickUpのイベント企画プランテンプレートです。

電子メールや付箋を探し回る代わりに、組み込みのチェックリストで完了したタスクにチェックを入れられます。許可証の取得、音響システムの確認、ケータリングの手配など、あらゆる進捗を追跡できる明確な場所を確保しましょう。

このイベントプランチェックリストは特に共同作業に便利です。チームメンバーは各セクションに直接コメントを付けたり、タスクのステータスを更新したりできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

会場、ケータリング、エンターテイメントといった主要なイベント詳細を1つのドキュメントに集約

責任を割り当て、各担当者が自身の役割を明確に把握できるようにします

承認事項、更新内容、メモを記録し、関係者の連携を容易にします

✨ こんな方に最適： あらゆる詳細を把握し、実行をスムーズにするシンプルなプラン hub を求めるチーム。

💡 プロのコツ：音声テキスト化で更新内容を4倍速く記録 会場の下見メモや電話後のアクションアイテムを見逃さないでください。ClickUpの「Talk to Text」機能は、音声を入力位置で洗練されたタスク・電子メール・ドキュメント更新に変換します。自然な話し言葉で入力するだけで、AIがフォーマット・リンクされているメンションを自動処理します。 例：「タスク作成：金曜日までにAVベンダーを確認。担当：プリヤ。チェックリスト追加—ハンドマイク4本、ラペルマイク2本、HDMIスプリッター、ステージモニターテスト。進行表と昨日のミーティングメモをリンク」 → Talk to Textがタスクを作成し、チェックリストを挿入、関連ドキュメントを自動リンクします。 外出先でのプラン？現地視察直後にフォローアップを音声入力し、タイピングなしで勢いを維持しましょう。 ClickUpの「Talk to Text」で50以上の言語に対応したタスク・メモ・電子メールの音声入力

6. ClickUp イベントマーケティングプランテンプレート

ここ数年、多くの企業がマーケティング予算を10～20％削減する一方で、平均クリック単価は大幅に上昇しました。この厳しい状況下では、各キャンペーンが成果を上げるためには、より一層の仕事を求められ、綿密な計画管理が求められます。

ClickUpのイベントマーケティングプランテンプレートは、アイデアを日々のやることとなる明確なプランに変換することで、その実現を支援します。

まずはイベントの目標とターゲット層を明確に書き出しましょう。宣伝する主要なイベント情報（日時、会場、登録リンクなど）を追加します。カレンダーにプロモーションチャネルをマップし、投稿や電子メールが最適なタイミングで届くように計画しましょう。

チャネル別の予算追跡で資金の流れを可視化し、効果が見込めない施策は即座に方向転換。参加者の関心を高める施策は継続し、効果のない施策は停止する判断を、結果が入り次第即座に行えます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

目標、対象者、メッセージングを明確に定義し、イベントの主要なイベント詳細の伝達を統一しましょう

電子メール、SNS、パートナー各社を横断したシンプルなスケジュールをプランし、イベントプロモーションを成功に導きましょう

チャネル別に予算と結果を追跡し、早期に調整して支出を保護しましょう

✨ こんなチームに最適： アウトリーチプラン、仕事管理、会場の満席化を実現するシンプルで信頼性の高いシステムを求めるチーム。

💡 プロのコツ：キャンペーンやイベントプロモーションが積み重なると、スプレッドシートや電子メール、プロジェクトボードに埋もれた情報を探すだけで貴重な時間を浪費します。ClickUp Brain Maxは、ClickUpや接続ツールから情報を一箇所に集約するAI司令塔として機能します。自然な言葉で質問を話したり入力したりするだけで、ClickUp Brain Maxが明確な引用付き回答を返します。 ClickUp Brain Maxに「先週の登録状況を表示」「最も効果的だったチャネルを要約する」「予算の再配分先を提案」と依頼する場面を想像してみてください。手動で検索する代わりに、詳細情報付きの明確なスナップショットと、チームで調整可能なアクションプランの草案まで入手できます。

7. ClickUp イベントプロモーションテンプレート

TikTokやInstagramで何かがどれだけ急速に拡散するか考えてみてください。たった1つの巧妙な投稿やキャッチーなリールが、数時間のうちに製品や地元のポップアップイベントに何千もの注目を集める可能性があります。

イベントプロモーションに必要なのも、まさにこの種のエネルギーです。ClickUpのイベントプロモーションテンプレートが、その実現をお手伝いします。

イベントの目標設定、プロモーションのタイムライン策定、ソーシャル投稿・メディア対応・インフルエンサー調整などのタスク割り当てが可能です。ポスター案から電子メール文案まで、あらゆる資料を関連タスクと共に保存できるため、チームは常に必要な情報をすぐに見つけられます。

複数のスプレッドシートやチャットスレッドを慌てて確認する必要はもうありません。パフォーマンスを監視し、その場で調整を加えられる一元化されたスペースがここにあります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

複数のチャネルにわたるイベントプロモーションの明確なタイムラインを作成しましょう

ソーシャル投稿、インフルエンサーへの働きかけ、報道対応のタスクを割り当てましょう

デザインファイル、コピー、承認事項をタスクに添付ファイルとして保存して簡単にアクセスできるようにします

✨ こんな方に最適： 構造化と一貫性を保ちつつ、創造的な自由も少し加えたいイベントプロデューサーやマーケター。

8. ClickUp イベントプロジェクトプランテンプレート

行動しなければ何も仕事はしません。

特にイベントプランニングにおいては、ゲストが目の当たりにする「魔法」は、実は舞台裏での入念な準備の結果なのです。

ClickUpのイベントプロジェクトプランテンプレートは、その準備を具体化する構造を提供します。イベントの各フェーズを明確にマップし、チーム全体で責任を割り当て、ベンダー、予算、物流をすべて一つのワークスペースで追跡できます。

タイムライン、リスト、カレンダーの各ビューで、注意が必要な事項とその時期が一目で把握できます。慌てることなく、すべてが計画通りに進んでいるという確かな自信を持って、落ち着いて前進しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

イベントプロセスの全フェーズを示すタイムラインを作成

責任の所在を明確にするため、期日でタスクと責任を割り当てましょう

カスタムフィールドを使用して予算、ベンダー、物流を追跡

✨ こんなチームに最適：イベントのアイデアを、明確なタイムライン・責任分担・進捗追跡を備えた実行可能なプランに変えたいチーム。

9. ClickUp シンプルイベントプランテンプレート

想像してみてください：親友の卒業パーティーをプラン中です。ゲストリストは増え続け、誰かが新しいケータリング業者を提案し、突然、3つの異なるアプリで全てを追跡していることに気づきます。

そこでストレスが本格的に襲ってくるのです。

ClickUpのシンプルイベントプランテンプレートを使えば、会場、予算、ゲストリストはもちろん、装飾や音楽といった細かい部分まで、全体像を見失うことなく追跡できます。

テンプレートには、リスト、ボード、カレンダーなど柔軟なビューを備えているため、ご自身のスタイルに合ったセットアップを選択できます。

さらに、事前登録済みのアクティビティ・施設・請求書リストが作業管理をさらに効率化。更新情報を共有する際は、ClickUp Docsの共同編集スペースでスポンサー情報・ベンダー契約書・チームディスカッションのメモなどを一元管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

会場、予算、ゲストリストを構造化されたビューで整理

ワークフローに応じてリスト、ボード、カレンダーのレイアウトを切り替えられます

カスタムフィールドで重要な詳細を追加し、ステータスで進捗を追跡しましょう

✨ こんなチームに最適： 複数のバラバラなツールを使い分けることなく、シンプルで信頼性の高い方法でイベント管理を行いたいチーム。

10. ClickUp アドバンストイベントプランテンプレート

PwCの調査によると、98%の企業がデジタルツールによって業務のエンドツーエンドの可視性が向上したと回答しています。これはほぼ全ての企業に相当し、重要な示唆を与えてくれます。

事業規模が大きくなり複雑になればなるほど、すべての進行状況を可視化するための統一された情報源が必要になります。大規模イベントのプランも同様です。

ClickUpの高度なイベントプランテンプレートは、そうした可視性を提供するために設計されています。会場の予約、ケータリングの管理、ゲストリストの調整を、予算を管理しながら一括で行えます。

複数のビュー、カスタムフィールド、20以上のステータスを備え、イベントの開始から終了までの全体像を構築できます。

複数のセッションがあるカンファレンスから企業ロードショーのシリーズまで、どんな企画でも進捗を把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

29種類のカスタムステータスで詳細な追跡を実現し、イベントプランニングのあらゆる段階を管理

リマインダーやベンダー確認といった反復タスクを自動化で効率化

カレンダーやガントチャートを含む6種類の組み込みビューでタイムラインを可視化

リアルタイム更新に対応したカスタムフィールドで予算と支払いを追跡

✨ こんな方に最適： 可視性、構造化、自動化が必要な大規模で多層的なイベントを運営するチーム。

ClickUpで臨機応変に対応

現実を見ましょう。イベントのプランは大変な作業です。

予算の調整、タイムラインの追跡、ゲスト対応に加え、些細な見落としが重大な問題に発展する不安が常に付きまといます。

だからこそ、適切なツールが必要なのです。⚙️

数ある選択肢の中でも、ClickUpはひときわ際立っています。単なるカレンダーやチェックリストを提供するだけではありません。明確さが必要な時には構造を与え、プランが変更される際には柔軟性を提供し、チーム全体が全体像を把握できる単一のスペースを提供します。

そして何より素晴らしいのは、ClickUpテンプレートがプランを身近に感じさせてくれることです。*

カンファレンスの運営でもパーティーの企画でも、必要な情報はすべて一箇所に集約されます。ストレスが減り、自信が持て、プランプロセスそのものが楽しく感じられるようになるでしょう。

次回のイベントをスムーズに、落ち着いて、そしてプランをもっと楽しく進めたいなら、今すぐClickUpに無料で登録しましょう！