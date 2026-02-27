代理店業務向けにClickUpを設定する方法

複数のクライアントプロジェクトを同時に進行させる場合、わずかな遅延がすぐに積み重なってしまいます。

重要な詳細が欠落したブリーフはプロジェクト開始を遅らせ、散在したアセットの管理はレビューを遅延させます。だからこそ、エージェンシー向けプロジェクト管理ツールが重要となるのです。

ClickUpは、エージェンシー業務全般に活用できる統合型AIワークスペースを提供します。案件受付、プロジェクト範囲定義、納品管理、コミュニケーション、承認プロセス、レポート作成を同一システムで実行可能。これにより時間短縮とチーム生産性向上の両立を実現します。

本記事では、代理店業務向けにClickUpを設定する方法をステップバイステップで解説します。

ツール導入前に理解すべき代理店業務の本質

プロセスが人の頭の中だけに存在すると、エージェンシーの業務は機能不全に陥ります。クライアントプロジェクトが増えるにつれ、仕事はより多くの役割とタイムラインを横断するようになります。そこで、取りこぼした案件詳細や遅延した承認が、期限切れタスクへと変貌するのです。

プロジェクト管理ツールを設定する前に、代理店のワークフローが毎週サポートすべき要件を明確にしましょう。

✅ 代理店の成長に伴い業務を安定させる要件は以下の通りです：

確実な案件受付とスコープ設定

チャットスレッドや中途半端な電子メールで依頼が来ると、プロジェクト範囲が曖昧になります。プロジェクトマネージャーは基本情報の抽出に時間を浪費。そして企画書が真に「完成」していなかったため、ローンチプランは途中で変更を余儀なくされるのです。

エージェンシープロジェクト全体で一貫した「準備完了」の定義が必要です：

リクエストには明確な目標と成果物の種類が設定されています 主要な関係者および関連するチームメンバーが指名される ターゲット期日と依存関係の可視性が早期に確保されます

実生活で機能する可視性

可視性とは単なるタスクリストの閲覧ではありません。エージェンシー運営全体を見渡し、次の3つの疑問に即座に答えられる状態が求められます：

クライアント納品において次に予定されているものは何か

ブロックされている、リスクのある、または誰かを待っている状態とは何か

現在リソース配分が必要な今後の仕事は何か

多くのエージェンシー向けプロジェクト管理ツールがデジタルエージェンシーにとって機能不全に陥る点がここです。活動状況は表示しても、実際にコミットできる安全な範囲を示さないのです。

🧠 ご存知でしたか？ 最古のスケジュール可視化手法の一つであるハーモノグラムは、ポーランド人技術者カロル・アダムチェツキによって考案され、後に基礎的なスケジューリング手法として位置づけられました。エージェンシー運営における教訓は普遍的です：仕事が単なるタスクではなくシステムとして可視化された時、

キャパシティと作業負荷の可視化

作業負荷管理は、週の進捗が狂ってから行うものではありません。チーム全体の稼働状況を事前に計画する習慣こそが、計画立案の基盤となるのです。

実践的な運用には、事前に仕事の見積もり方法を決定しましょう。多くのエージェンシーでは以下のようにシンプルに管理しています：

予想作業時間と連動した軽量な努力規模評価

標準的な見積もり時間が付いた「標準タスク」の基本セット

毎週のキャパシティチェックで、期日を未然に防ぎます

明確な承認経路

承認プロセスは、承認の定義やフィードバックの行き先、最終決定者が不明確な場合に停滞します。理想的なのは、一貫したステップで構成された明確な承認経路を設定し、チームメンバーが完全に理解した上で前進できるようにすることです。

効果的な承認フローは以下の点を明確に定義します：

各フェーズで承認を行うのは誰か（社内レビュー vs クライアントレビュー）

最終的なフィードバックと提案の区別

フィードバックが遅れた場合の影響と、それが依存関係にあるタスクに与える影響

測定可能な責任体制

エージェンシー仕事は、すべてのタスクに以下が備わって初めて前進します：

所有者1名

明確なタスクステータス

実際の期日

ブロックされていない次のステップ

所有権が不明確だと仕事は停滞します。PMIの報告によれば、プロジェクトの低パフォーマンスにより投資の11.4%が無駄になっているため、創造的な仕事においても測定可能な実行が重要となるのです。

まずこれらの要件を明確にすることで、ClickUpのような業務ツールの導入が格段に容易になります。ツールにプロセスを合わせるのではなく、実際の仕事遂行方法に合わせてワークスペース構造を設計できるのです。

代理店業務向けClickUp設定方法（ステップバイステップ）

エージェンシーで働く場合、プロジェクトの進捗は構造化された道筋に沿うことは稀です。クライアントのフィードバックでキャンペーンが変更されたり、遅れて参加したステークホルダーによってローンチプランが変更されたりします。さらに、チームメンバーはクライアントプロジェクトから新規事業まですべての業務をこなしながら、直前の依頼にも対応しなければなりません。

この組み合わせはエージェンシー業務では普通のことですが、プロジェクト管理の運営方法にプレッシャーがかかります。

業務の拡散が納品に悪影響を及ぼし始めるのはこの段階です。代理店のプロジェクト管理ツールがタスク、ドキュメント、承認、レポート作成に分散している場合に発生します。これにより更新情報が見落とされ、期限切れタスクが週末間近になってようやく表面化する事態を招きます。

AIの乱立が新たな課題を招きます。ブリーフ作成、要約、ミーティングメモに異なるチームが異なるAIツールを使用すると、出力結果が担当者とプロセスによってばらつきます。変更点を検証しにくくなり、効果的な手法を再現することも困難になります。

ClickUpは代理店向けの統合AIワークスペースとして機能し、計画・実行・コラボレーション・AIサポートを単一のClickUpワークスペース内に集約。これによりクライアントプロジェクトは受注から納品まで一貫して接続されます。

✅ 代理店業務の拡大に合わせてClickUpを導入する10のステップをご紹介します。

ステップ1: ワークスペースのアーキテクチャを設計する

ClickUpの階層でチーム横断的なプロジェクトを整理

ClickUpワークスペース構造が不明確だと、チームごとに異なるルールが作られがちです。その結果、エージェンシープロジェクト間で追跡にばらつきが生じ、タスクの割り当て先が混乱する原因となります。

ClickUpの階層構造を活用すれば、クライアントプロジェクトが増える中でもエージェンシーのワークフローを統一的に構築できます。ClickUpのスペース、フォルダ、リストを基盤としてエージェンシー業務を体系化しましょう。

✅ ClickUpの階層がエージェンシー業務の構築に役立つ方法：

クライアント納品専用のスペースを1つ作成 し、進行中の仕事を一箇所に集約

大規模プロジェクトではクライアントプロジェクトごとに1つのクライアントフォルダを作成 し、オンボーディング、制作、レビュー、ローンチ、ローンチ後といったデリバリーフェーズにはリストを活用します。

小規模クライアントプロジェクトには専用フォルダを作成 し、各クライアントごとにリストを追加することで、エージェンシー管理を整理整頓しましょう

必要に応じて、CRM、請求、作業範囲、販売後の取り組み、クライアントフィードバック用の補助フォルダを追加します。

ステップ2：標準化された案件受付とブリーフィングシステムを構築する

ClickUpフォームで回答をアクションに変換し、ワークフローに直接接続させましょう

基盤が整ったら、次はフロントドアでの一貫性が目標です。案件受付はエージェンシー業務が停滞しがちなポイントです。詳細が不足した状態で依頼が届くと、プロジェクト範囲の定義が曖昧になり、後工程での修正サイクルが増加する傾向があります。

ClickUpフォームは、適切な詳細情報を事前に収集し、リクエストを適切な場所にルーティングするため、仕事を構造化して開始できます。ビュー・バー、フォームハブ、またはClickUp階層内でフォームを作成できます。

✅ エージェンシーチーム向けのクリーンな案件セットアップには、一般的に以下を含めるべきです：

スコープ設定の入力項目：成果物の種類、チャネル、ローンチプランのコンテキスト、ターゲット期日

アカウントマネージャー、依頼者、関連チームメンバーといった所有権を示す役割

優先度、見積もり時間、依存関係のあるタスクの有無といった生産性指標

📋 ClickUpフォームをエージェンシー業務に活用する方法：

💡 プロのコツ：ClickUp Brain を使って、散らかった案件情報をキックオフ準備完了のブリーフに変換しましょう。 ClickUp Brainでメモやタスクから詳細な要約と洞察を取得 案件受付の品質は、代理店業務における手戻りの最大の要因の一つです。しっかりしたフォームがあっても、提出物には曖昧な目標や電子メールスレッドから貼り付けられたフィードバックが含まれることがあります。ClickUp Brainは、チームに余分な事務作業を求めずに「開始準備完了」の状態を標準化するのに役立ちます。 代理店が導入フェーズでClickUp Brainを活用する効果的な方法をいくつかご紹介します： 生のメモを明確なブリーフに変換 ：依頼内容を目標、成果物、対象者、チャネル、承認基準に再構成します

提出物をスキャンして不足している情報を抽出 し、仕事開始前にアカウントマネージャー向けの短い「確認事項リスト」を生成します

リクエストの種類に基づいて一次タスクリストを作成する ことで、プロジェクト管理者は白紙の状態ではなく構造化されたプランから始められます

長い文脈を簡潔なキックオフブロックに要約し、関係メンバーがスレッド全文を読む代わりに数分で業務内容を把握できるようにします。

ステップ3：プロジェクトテンプレートと定期的なワークフローを構築する

案件の引き受けが完了したら、次は再現性のある実行が必要です。テンプレートがなければ、キックオフのたびにカスタム構築を行い、エージェンシーのプロジェクト全体で納期のばらつきや回避可能な遅延が発生します。

ClickUpテンプレートを活用すれば、最適な納品手法を体系化し、エージェンシーの全プロジェクトで再利用できます。またClickUpは定期的なタスクもサポートしており、クライアントへの定例納品に便利です。

✅ 代理店プロジェクト管理のためのテンプレート設定方法：

プロジェクトテンプレートを保存 し、タスクのステータス、担当者、期日、タスクの依存関係を設定することで、クライアントプロジェクト全体でプロジェクト計画の一貫性を維持します。

定期的なタスクを構築し、ルーチン業務を自動化 。週次更新や月次レポート作成など、記憶に頼らないエージェンシーのワークフローを実現します。

仕事が頻繁に繰り返されるリストにはデフォルトのタスクテンプレートを設定し、新規タスクを同じ構造で開始できるようにします

💡 プロの秘訣：クライアント向け納品ワークフローを毎回一から構築している場合、セットアップのわずかな違いが避けられる混乱を生む原因となります。 ClickUpエージェンシー管理テンプレートは、エージェンシー運営の構造化された出発点を提供します。これにより、クライアントプロジェクトの運営方法を標準化し、デリバリー環境を再設計することなく、システムを継続的に改善できます。 無料テンプレートを入手 🌻 このテンプレートが気に入る理由： デリバリースペースの構造を標準化 し、新規クライアントプロジェクトを常に整然と開始できるようにします

プロジェクトテンプレート、定期的なタスク、クライアント納品ステップを 異なるチーム間で一貫して維持する

ワークフローを迅速に改善：散在するセットアップを修正する代わりに、1つの基盤システムを更新するだけで実現

ステップ4：リソースと作業負荷の管理を設定する

ClickUpのワークロードビューでチームのキャパシティを可視化し、全員の関与を維持

ワークフローが標準化されると、キャパシティがボトルネックとなる。リソース配分が適切でないと、強力なプロセスさえも機能しなくなる。特に依存関係のあるタスクが存在する進行中のプロジェクト群では顕著だ。

ClickUpのワークロードビューは、チームメンバー全体の作業負荷を可視化することでリソース配分の計画を支援します。タスク数、見積もり時間、スプリントポイント、カスタムフィールドを用いて作業負荷を測定し、日別、週別、月別で確認できます。

✅ ワークロードビューがエージェンシーチームの作業負荷管理をどのようにサポートするか：

見積もり時間でキャパシティをプラン し、プロジェクトのタイムラインが理想的な推測ではなく、実際の努力を反映するようにします

担当者別グループ化で早期に過負荷を検知 し、進行中のプロジェクトで期日が遅延する前にリバランスを実施

キャパシティのリミットを設定し、担当者がキャパシティを超過または不足している状況を明確化。これにより、より適切なリソース配分判断が可能になります。

ステップ5：明確な承認ワークフローの導入

デザインレビューにはClickUp校正を活用

案件受付とテンプレートが整えば、仕事は加速します。次にボトルネックとなるのが承認プロセスです。レビューが散在するスレッドで行われると、チームは進捗よりもフィードバックの調整に時間を費やすことになります。

これは特にビジュアルを扱うプロジェクトにおいて顕著で、ビデオファイルや複数の要素を含む新規デザイン群など、詳細なフィードバックを残すことが一般的に困難なケースです。

ClickUp校正は、画像・ビデオ・PDF添付ファイルに直接コメントを追加できるため、明確なフィードバック収集を支援します。コメントを割り当てて追跡可能なアクションアイテムに変換すれば、レビュー中の責任の所在を明確に保てます。

✅ ClickUpの校正機能が、レビューサイクルにおけるエージェンシー業務をどのようにサポートするか：

タスク添付ファイルにレビューフィードバックを一元管理 これによりチームメンバーは正確な指示に基づいて対応でき、修正サイクルを短縮できます

コメントを所有者に割り当て 、曖昧な「誰か更新して」というメモではなく、明確な責任のもと修正が進むようにします。

承認プロセスをタスクの依存関係に紐付けることで、承認完了後に依存タスクが適切な順序で自動的に進行します

ステップ6：アセット、ドキュメント、クライアント向け成果物を整理する

ClickUpドキュメントでアイデアを共同編集し、すべてを一箇所に集約

仕事の流れと承認者を定義した後、次に生じるリスクは文脈の喪失です。特にブリーフや成果物は、フォルダやツールに分散されがちです。

ClickUp Docsでは、ブリーフ、標準業務手順書（SOP）、納品メモをエージェンシープロジェクトと共に一箇所に保管できます。またドキュメントハブを活用すれば、中央管理場所からドキュメントやwikiの整理・検索・作成が可能です。

✅ ClickUp Docsがクライアントの仕事におけるエージェンシー管理をサポートする方法：

新規クライアントプロジェクトの概要はClickUpドキュメントに簡潔にまとめ 、実行タスクとリンクされていることで、納品物が元資料と常に整合性を保ちます

ドキュメントハブを活用し、SOPや参照ドキュメントを 仕事中にすぐ見つけられるように保管。チームメンバーが検索に時間を浪費しないようにします。

許可を制御したドキュメント共有で、クライアントが適切な成果物を確認できるようにしつつ、内部の仕事へのアクセスを制限します。

ステップ7：プロジェクトマネージャーと経営陣向けのダッシュボードを設定する

ClickUpダッシュボードでレポートをカスタムし、生産性を向上させる

案件受付、ワークフロー、承認プロセス、資産管理を整理すれば、ClickUp全体で作業状況を把握できます。次に必要なのは、手動でのステータス確認や毎週同じ更新作業を繰り返すことなく、チームが迅速に意思決定できるレポート作成機能です。

ClickUpダッシュボードは、デリバリーデータを役割ベースのレポート作成に変換します。これにより各チームは必要な情報のみを確認でき、毎週同じビューを再構築する必要がなくなります。

✅ 代理店業務をサポートするダッシュボードの設定方法：

プロジェクト管理担当者向けダッシュボードを構築 ：クライアントプロジェクト全体のタスクステータス、期限切れタスク、障害要因、期日を一元管理

プロジェクトのタイムライン 、ローンチプランの進捗、および「審査中」と「公開準備完了」の状況を把握するためのストラテジスト向けダッシュボードを構築しましょう。

進行中のプロジェクト全体におけるキャパシティ動向と納品状況の健全性を把握するリーダーシップダッシュボードを構築（必要に応じて時間追跡を含む）

ステップ8：引き継ぎ、通知、日常業務の自動化

ClickUp自動化でトリガーを設定し、特定のアクションを直接実行

ワークフローの可視性が高まると、パターンが見えてきます。同じ引き継ぎが繰り返し発生し、同じリマインダーが見落とされます。自動化が最も効果を発揮するのはこの点です。プロジェクト管理者が各ステップを手動で進める必要なく、フォローアップを標準化しタスクを前進させ続けられるからです。

ClickUpの自動化機能は、タスクステータスの更新や新規タスク作成時など、何かが変更された際にアクションをトリガーすることで、日常的なフォローアップ業務の標準化を支援します。

✅ 代理店チーム向けの高効果な自動化機能：

タスクが新しいフェーズに移行した際に自動的に割り当て 、引き継ぎが誰かの記憶に依存しないようにします

タスクがレビュー段階に入ると、 自動的にフォロワーを追加するか、関連するチームメンバーに通知 し、承認が滞らないようにします。

新規クライアントプロジェクト作成時にテンプレートやチェックリストを自動適用し、セットアップを統一的に維持

📽️ ビデオで見る： 自動化がエージェンシー業務にどう組み込まれるか、手早く視覚的に知りたいですか？ こちらが、ご自身のデリバリースペースで再現できる手順解説ビデオです。

💡 プロの秘訣：ClickUpの「スーパーエージェント」を活用して、チーム全体のフォローアップ不足を解消しましょう。 ClickUp Super Agentsによる自動応答で仕事を高速化 自動化は予測可能なステップに最適ですが、エージェンシーでは文脈に応じて次のステップが決まる複雑な仕事も扱います。 ClickUpスーパーエージェントは、細やかな配慮を保ちつつ体系的なフォローアップが必要な場面で役立ちます。そのやることは以下の通りです： ブリーフが到着したら、サービスライン・クライアント・優先度に基づいて、適切な所有者に仕事を割り当てます。

仕事開始前に不足情報を確認する ことで、プロジェクト範囲の推測作業を不要にします

期日が迫ったタスクの所有者へリマインダーを送信し、進捗を促進 。プロジェクト管理者が逐一進捗を追跡する必要はありません。

仕事の完了処理を標準化しましょう。例えば、納品完了マークを付ける前に、リンクやアセット、最終承認が添付ファイルとして添付されていることを確認するなどです。

ステップ9：クライアント向けのビューと共有手順を作成する

ClickUpの共有と許可機能でチームメンバーとファイルを共有しましょう。

内部業務を安定させた後は、クライアント可視性が次の段階となります。クライアントには常に情報を提供しつつ、自社のデリバリー領域全体に無制限にアクセスさせることは避けたいところです。

ClickUpでは適切なフォルダ、リスト、タスクを共有でき、ClickUp権限管理機能により共有内容内でクライアントや関係者が実行可能な操作を制御できます。これにより内部仕事を保護しつつ、クライアントには納品状況を明確に可視化できます。

✅ アカウント全体で適用できるシンプルな共有基準はこちら：

クライアントが確認する必要がある、クライアント向け場所とビューのみを共有 し、クライアントが重要な情報のみを閲覧できるようにします

役割ごとに許可レベルを設定 ：ステークホルダーには閲覧のみ、レビュー担当者はコメントアクセス権を付与するなど

各アカウントマネージャーが共有する内容を標準化し、すべてのクライアントリストが同じルールに従うようにします

「タスクを効果的に追跡し、説明欄やコメント欄を通じて文脈を提供することで、コンテキストスイッチングが減り、複数のシステム（Gドライブ、電子メール、Slack）ではなく単一のシステム（ClickUp）のみを使用できるようになります。」

「タスクの効果的な追跡と（説明欄やコメント欄を通じた）文脈の提供により、コンテキストスイッチングが減り、複数のシステム（Gドライブ、電子メール、Slack）ではなく単一のシステム（ClickUp）のみを使用できるようになります。」

ステップ10：継続的改善の運用化

ClickUpのカスタムフィールドでタスクに独自のデータフィールドを追加しましょう。

システムが稼働しても、仕事は終わりません。サービスラインの拡大やデリバリー手法の進化に伴い、エージェンシーの運営は変化します。このステップでは、実際のプロジェクトデリバリーから得た知見を活用してセットアップを洗練させ、プロセスを改善しつつ混乱を再発させない方法を解説します。

ClickUpカスタムフィールドで一貫した納品状況を追跡し、実際のデータに基づいたエージェンシーのワークフロー改善を実現します。

✅ カスタムフィールドが継続的改善をサポートする仕組み：

サービスライン、優先度、アカウントマネージャー、クライアント納品フェーズなどの情報を標準化 し、異なるチーム間でレポート作成の一貫性を保ちます

より優れたプロジェクトスコープ設定を実現 ：作業量見積もりや複雑性タグなどを活用し、プロジェクトのタイムラインを現実的なものに保ちます

納品が遅延する領域（承認プロセス、引き継ぎ、修正サイクルなど）の特定を支援

ClickUpでエージェンシー業務を運営するためのベストプラクティス

ClickUpのセットアップが稼働したら、一貫性がその有用性を維持します。目標は、クライアントプロジェクトが忙しくなり複数の関係者が関与する状況でも、エージェンシーチームが実際に従える納品スペースを構築することです。

✅ 代理店の成長に合わせて業務を安定させるベストプラクティスを活用しましょう：

明確なワークスペースの所有者を割り当て、「全員で管理」ではなく責任を明確に

システム管理者が不在だとセットアップは乱れます。エージェンシーチームの拡大に伴い、デリバリー環境の一貫性を維持する責任を負うワークスペースの所有者を1～2名（通常はオペレーション責任者とプロジェクトマネージャー責任者）選定してください。

彼らに明確な指示を与えましょう：

新規スペースまたは主要な階層変更を承認する

標準的なステータステンプレートと主要なカスタムフィールドを維持する

テンプレートライブラリを管理し、更新頻度を最適化する

これにより、新規メンバーが加わるたびに「正しい方法」が5つの異なる解釈に分裂する事態を防ぎます。

再利用可能なステータステンプレートで基準を固定する

チームの善意があっても、時間の経過とともにステータス変更が生じがちです。クライアントプロジェクト全体でタスクステータスを統一する最も簡単な方法は、ステータスフローを再利用可能なステータステンプレートとして保存し、必要な場所に適用することです。

エージェンシーが実践できるベストプラクティスをご紹介します：

1つの主要な納品ステータステンプレート（デフォルトワークフロー）を維持する

本当に必要であれば、小規模なエージェンシー仕事用にオプションの「軽量」テンプレートを1つ用意しておく

クライアント固有のステータスセットは、そのクライアントの納品モデルが真に異なる場合を除き作成を避ける

クライアントをゲストのように扱い、意図的にアクセス権を管理する

クライアントとの協業は、情報を共有する前にクライアントの閲覧権限と操作権限を明確に設定することで最適化されます。ClickUpの権限設定は、役割（所有者/管理者/メンバー/限定メンバー/ゲスト）、対象の場所やアイテム、プラン設定によって異なります。このため、意図的に設定することが重要です。

実践的なアプローチ例：

代理店向けのシンプルな「クライアントアクセス基準」を作成しましょう：共有する情報、内部に留める情報、コメント可能なユーザーとビューのみのユーザーを明確に定義します。

必要に応じてプライベートな場所を活用し、ゲストを招待する前にアクセス権限を明確に設定しましょう

プロジェクト終了時や継続契約の一時停止時など、重要なポイントでゲストアクセス権限を見直しましょう

ClickUp内に内部向けエージェンシープレイブックを構築し、常に最新の状態を維持しましょう

ClickUpのセットアップは、「仕事の進め方」のルールが一箇所に集約され、簡単に従える状態であれば使い続けられます。知識を最新に保ち、仕事と接続しておくことで、陳腐化したwiki化を防ぎましょう。

軽量なエージェンシープレイブックに含めるべき内容は以下の通りです：

新規クライアントプロジェクトの階層構造における位置付け

「開始準備完了」という御社の案件受入定義

ステータスの意味と承認ルール

ファイルおよび成果物の命名規則

クライアントとのコミュニケーションと情報共有のルール

月次システムレビューチェックリスト

各役割ごとにトレーニングパスを作成し、汎用的なオンボーディングではなく個別対応を

導入時の問題は「ステップの忘れ」に見えがちですが、根本原因は役割の混乱であることが多くあります。プロジェクトマネージャーとデザイナーやアカウントマネージャーでは、必要なClickUpの習慣が異なります。

ClickUp Universityの役割別学習パスを活用し、人材のオンボーディングを迅速化。異なるチーム間でもClickUpの統一的な活用を実現します。

100以上のコースから選択し、ClickUpの活用方法の詳細はこちらをご覧ください

以下のベストプラクティスもお試しください：

新入社員向けに、役割別（プロジェクトマネージャー、アカウントマネージャー、クリエイティブ、リーダーシップ）の初週チェックリストを提供します。

「当社でのClickUp活用方法」を解説した短いビデオやドキュメントを用意し、特定の役割や部門向けのオンボーディングプロセスに組み込みましょう。

デリバリースペースの30分ライブウォークスルーを、新入社員向けに月1回実施する

ワークスペースの高速性を維持するため、毎月の「システムメンテナンス」ルーチンを実行しましょう

優れたエージェンシー仕事でさえ混乱を生む。整理整頓の習慣がなければ、クライアントリストは乱雑になり、検索は困難になり、人々は目にする情報を信頼しなくなる。

ClickUpは複数レベル（タスク、リスト、フォルダ、スペース）でのアーカイブをサポートし、アーカイブされたアイテムは検索可能な状態を維持します。これは、日々の煩雑さなく歴史的文脈を必要とするエージェンシーに最適です。

以下は、毎月実施できるシンプルな衛生管理チェックリストです：

テンプレートや標準業務手順書（SOP）は、現在の実際の業務プロセスを反映している場合にのみ有用です。更新頻度を設定し、その更新を単発の修正ではなく製品リリースと同様に扱ってください。

ベストプラクティスとして以下の方法を試してみてください：

四半期ごとのテンプレート監査：使用されているテンプレート、使用されていないテンプレート、更新が必要なテンプレートを評価する

月次SOP更新：その月に納品に支障をきたした部分のみを更新する

主要なテンプレートや標準業務手順書（SOP）セクションごとに単一の所有者を設定し、更新作業が滞らないようにします

マーケティングエージェンシーがClickUpでチーム生産性を向上させる方法をご覧ください！

代理店がClickUp設定時に犯しがちなよくあるミス

ClickUpでエージェンシー業務を設定する際、実装上の問題の大半は一貫性の欠如に起因します。各チームがクライアントプロジェクトを異なる方法で設定したり、レポート作成が手動での整理に依存したりすると、ClickUpワークスペースの管理は困難になります。

クリエイティブエージェンシーがClickUp運用を設定する際に犯しがちなミス：

使用パターンが定着する前に構造を拡大させる

初期段階でスペース、フォルダ、リストを大量に作成しても、「より整理された状態」は得られません。代わりに、代理店チーム間で断片化したレポート作成体制と一貫性のない作業習慣が生じます。ClickUpの代理店向け階層ガイダンスは、構造をシンプルかつ一貫性のある状態に保ち、納品パターンが明確になってから初めて拡張することを基本としています。

✅ 代わりにやることは次の通りです：

クライアントへの納品フローが安定するまで、主要な納品スペースを1つに統一する

実際のアクセス、レポート作成、ワークフローのニーズを解決する場合にのみ、新しいスペースを追加してください

許可設定を後回しにする

代理店はクライアントや契約者を迅速に招待する一方、誤編集や可視性問題の修正に数週間を費やすことが多々あります。ClickUpの許可は役割・場所・アイテムタイプ・プランごとに異なるため、緩い共有アプローチは回避可能なリスクを生み出します。

✅ 代わりにやることは次の通りです：

ゲストを招待する前に、エージェンシーのワークスペースにおける「クライアント可視性」の定義を明確にしましょう

役割ごとにアクセス権を標準化し、クライアントプロジェクト全体で同じ手法を再利用する

カスタムフィールドをダンプ場として使用すること

カスタムフィールドは、実際に管理される場合にのみ有用です。過剰に追加すると更新が省略され、レポート作成の信頼性が失われます。これはプロジェクト管理システムで頻発する導入問題であり、意思決定に明確な影響を与えないメタデータの更新がチームによって停止されるためです。

✅ 代わりにやるべきことは次の通りです：

優先度、サービスライン、アカウントマネージャー、納品フェーズ、努力といった意思決定に関連する最小限のコアセットを維持する

フィールドの使用状況を定期的に確認し、使用されていないものは削除してください

「クイックリクエスト」を通じてスコープクリープが発生するのを許容する

スコープクリープはプロジェクト失敗の典型的な要因であり、代理店では直前の変更要求や「あと1バージョンだけ」といった依頼を通じて常に直面しています。

✅ 代わりにやるべきことは次の通りです：

変更要求の記録、審査、承認方法を定義する

コミット前に、期日・作業量・依存関係タスクに対する明確な影響確認を必須とする

データルールが確立する前にダッシュボードを構築する

ダッシュボードはチームメンバーが最新状態に保っている情報のみを反映します。タスク担当者、期日、タスクステータスのルールが統一されていない場合、ダッシュボードは誤った情報を示し、プロジェクトマネージャーはレポート作成への信頼を失う可能性があります。ClickUpのダッシュボード設計では、カードが直接ワークスペースデータから情報を取得するため、データが適切に管理されていることが前提となっています。

✅ 代わりにやるべきことは次の通りです：

クライアント納品の仕事において、所有権と期日を絶対条件とする

まずステータスと少数のフィールドを標準化し、その後ダッシュボードを構築します

「ClickUpを活用することで、他社の一歩先を行くダッシュボードを構築しました。クライアントはここで業績、稼働率、プロジェクトをリアルタイムで確認・監視できます。これにより、特に異なる国、時には異なる大陸に場所を置くチームとの接続を実感できるのです。」

「ClickUpを活用することで、他社の一歩先を行くダッシュボードを構築しました。クライアントはここで業績、稼働率、プロジェクトをリアルタイムで確認・監視できます。これにより、特に異なる国や大陸の場所にあるチームとの連携感が生まれ、クライアントはチームとのつながりを実感できるのです。」

まだ安定していないワークフローの自動化

自動化は時間を節約できますが、チームがステータスやテンプレート、ルーティングルールを頻繁に変更している場合、混乱を拡大させる可能性もあります。この過ちは、明確なプロセス所有権と監視の代わりに「ツールへの過度な依存」として、プロジェクト環境全体に現れます。

✅ 代わりにやるべきことは次の通りです：

まずワークフローを安定化させ、次に反復可能な引き継ぎと通知を自動化する

自動化プロセスは数サイクル後に見直し、実際の仕事の流れに合致しているか確認しましょう

クライアント納品とエージェンシー業務を1つのClickUpワークスペースで運営

明確な構造で代理店向けClickUpを設定すれば、チームメンバーが頼れるシステムを提供できます。承認遅延を減らし、クライアントプロジェクトを整理整頓。進行中のプロジェクト全体で、プロジェクト管理をより円滑に運営できるようになります。

最大の利点は、システムがエージェンシーの成長に合わせて拡張できる点です。事業拡大に伴い、サービスラインの追加や新規メンバーの迅速なオンボーディングが可能となり、進行中のプロジェクト全体でエージェンシー管理の効果を測定し続けられます。

デリバリースペース、ドキュメント、ダッシュボード、自動化機能が連携すれば、クライアントへの納品プロセスは繰り返しやすくなり、時間の経過とともに改善も容易になります。今すぐClickUpを無料で登録✅。

よくある質問（FAQ）

まず、クライアントプロジェクトをエンドツーエンドで管理する方法を網羅した「デリバリースペース」をClickUpワークスペース内に構築します。最初に案件受付プロセス、タスクステータス、プロジェクトテンプレートを標準化。ワークフローが安定したらダッシュボードと自動化機能を追加しましょう。これによりエージェンシーの成長に伴いプロジェクト管理の一貫性が保たれ、進行中のプロジェクト全体で期限超過タスクが削減されます。

多くのデジタルエージェンシーでは、クライアント納品用のスペースを1つ設け、フォルダでクライアント別フォルダやサービスラインごとに作業をグループ化するClickUpの階層構造を採用しています。リストは通常、納品フェーズや定期的なワークストリームを表すため、プロジェクトマネージャーはエージェンシー全体のプロジェクトでタイムラインを追跡し、一貫してタスクを割り当てることができます。

エージェンシー運営とクライアント納品用のスペースを1つ作成し、案件受付、オンボーディング、制作、レビュー、ローンチなど、エージェンシーのワークフローに合わせたリストを構築します。多数のクライアントプロジェクトを管理する場合は、クライアントフォルダごと、またはサービスラインごとにフォルダを使用しましょう。これにより、関連するチームメンバーがクライアントタスクを素早く見つけ、タスクのステータスを統一できます。

ClickUpフォームでプロジェクト範囲の詳細、関係者、期日、成果物要件を収集し、リクエストを適切なリストに振り分けます。プロジェクトテンプレートを適用すれば、新規クライアントプロジェクトごとに特定のタスク、所有者、タスク依存関係、見積もり時間が自動的に設定されます。これによりスムーズなオンボーディングプロセスが実現し、後工程での手戻りを削減できます。

プロジェクトベースの業務では、プロジェクトテンプレート、期日、タスク依存関係を活用し、複雑なプロジェクト全体で作業順序を明確に管理します。継続契約業務では、定期的なタスクと時間追跡機能により、クライアントの定期的なタスクを予測可能にし、リソース配分を容易にします。これにより、アカウントマネージャーやプロジェクトマネージャーは進行中の仕事とリスク要因の可視性を明確に把握できます。

ClickUpのエージェンシー管理テンプレートを活用し、クライアントプロジェクト全体（案件受付、納品、レポート作成を含む）の管理を標準化しましょう。次に、ローンチプラン、キャンペーン制作、ウェブサイト構築、月次レポートなど、最も頻繁に行う仕事向けのプロジェクトテンプレートを作成します。テンプレートを活用すれば、クライアントごとに同じセットアップを再構築する必要がなくなるため、チームメンバーの時間節約につながります。