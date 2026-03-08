ClickUpの10のコンピテンシーフレームワークテンプレート

多くのコンピテンシーフレームワークが失敗する理由は単純明快です：文書の中に閉じ込められている一方で、人材に関する意思決定は日常の仕事の中で行われるからです。採用評価シートは形骸化し、業績評価は主観的になり、育成プランは「いつか」の目標へと変質してしまいます。

このガイドでは、ClickUpで即利用可能な10のコンピテンシーフレームワークテンプレートを解説します。これにより、スキルデータがタスク・業績評価・キャリア成長に直接接続され、チームが既に仕事をしている環境で活用できます。

10のコンピテンシーフレームワークテンプレート一覧

どのテンプレートから始めればよいか迷っていますか？能力マトリックスで現在のスキルをマップし、スキルマッピングを組み合わせて人員配置を決定。さらに開発プラン＋評価で不足部分を具体的な行動に変えましょう。

テンプレート ダウンロードリンク こんな方に最適です 主な機能 ビジュアルフォーマット ClickUp 能力マトリックステンプレート 無料テンプレートを入手 組織のスキルを統一的に把握する必要がある人事リーダーや部門責任者向け 事前構築済み能力グリッド、色分けされた習熟度評価、カスタマイズ可能なスキルカテゴリ、ギャップに関するAIインサイト スキルマトリックス ClickUp スキルマッピングテンプレート 無料テンプレートを入手 プロジェクトマネージャーやチームリーダーが適切な人材を適切なタスクに割り当てる スキル検索、習熟度フィルター、実際の仕事でのスキル活用を示すリンクされたタスク、評価を更新する自動化機能 スキルマッピングボード＋リスト ClickUp 技術スキルマトリックステンプレート 無料テンプレートを入手 ハードスキルや資格の可視性が必要なエンジニアリングおよび技術チーム向け 技術ドメインの事前設定、資格追跡、有効期限アラート、スキル重複を特定するAI機能 技術スキルマトリックス ClickUp ITスキルマトリックステンプレート 無料テンプレートを入手 IT部門が対応範囲の不足と単一障害点を特定する IT特化スキルカテゴリ、リスク領域向けカスタムフィールド、カバレッジ状況のダッシュボード可視性 ITスキルマトリックス ClickUp トレーニングマトリックステンプレート 無料テンプレートを入手 コンプライアンス研修や従業員の資格認定を追跡する人事チーム ステータス追跡、自動化による更新リマインダー、部門全体のトレーニング向け一括割り当て トレーニング完了マトリックス ClickUp トレーニングフレームワークテンプレート 無料テンプレートを入手 能力に紐づけた体系的な学習パスを設計する人材開発チーム 階層型トレーニング構造、一元化されたドキュメント、AI生成の学習目標 トレーニングフレームワーク ClickUp 職種ファミリーマトリックステンプレート 無料テンプレートを入手 透明性のある役割構造とレベル分けガイドラインを構築する組織 職種群のキャリアパス設計、レベル別コンピテンシー整合性、整合性確認用テーブルビュー 職種マトリックス ClickUp キャリアパテンプレート 無料テンプレートを入手 将来の役割と成長機会のプランを立てる管理者と従業員 視覚化されたキャリアラダー、コンピテンシーギャップ分析、AIによる開発推奨事項 キャリアパス可視化ツール ClickUp 従業員育成プランテンプレート 無料テンプレートを入手 管理者と従業員が、開発目標を実行可能なプランに変える 目標設定の構造、タスク連動型アクションアイテム、定期的な進捗確認 開発プラン ClickUp 四半期業績評価テンプレート 無料テンプレートを入手 構造化されたコンピテンシーベースの業績評価を実施する組織 行動評価基準、自己評価と管理職評価の並列比較、AIによる要約生成 評価フォーム＋レーティングマトリックス

コンピテンシーフレームワークテンプレートとは？

各役割における「優秀」の定義を明確にする必要性は理解しているものの、白紙の状態から始めるのは大きな頭痛の種です。その結果、用語が統一されていないバラバラのスプレッドシートやWordドキュメントが乱立しがちです。ある部署の「エキスパート」が別の部署では「熟練者」と評価されるため、採用やプロモーション時に混乱が生じます。

結果は予測通り：定義のばらつき、評価の混乱、証拠ではなく記憶に依存した人材判断が生じます。コンピテンシーフレームワークテンプレートは、スキル定義、習熟度評価、成長プランと仕事のリンクを反復可能な構造で実現します。

これにより、チームが連携されていないアプリ間で情報を探すのに何時間も費やし、散在するファイルを探し回り、複数のプラットフォームで同じ更新作業を繰り返すという、大規模なコンテキストの拡散が発生します。スキルデータは一箇所に、業績評価は別の場所に存在し、研修記録は電子メールスレッドに埋もれてしまいます。コンピテンシーフレームワークテンプレートとは、チームの成功に必要なスキル、行動、知識を体系化した事前構築済みの構造体です。 ClickUpのような統合ワークスペース（プロジェクト、ドキュメント、会話、分析が共存する単一プラットフォーム）では、これは単なる静的な文書ではありません。動的で相互接続されたシステムなのです。

バラバラで混乱した状態ではなく、単一の信頼できる情報源が得られます。コンピテンシー定義、従業員評価、育成プランがすべてリンクされており、実際の仕事が行われる現場で即座に実行可能な状態になります。

「単一の信頼できる情報源」を最も迅速に構築したいなら、ClickUp™の能力マトリックステンプレートから始めましょう。

📮 ClickUpインサイト：従業員の4人に1人は、業務の文脈を構築するためだけに4つ以上のツールを使用しています。重要な詳細が電子メールに埋もれ、Slackのスレッドで展開され、別のツールに文書化されるため、チームは仕事を遂行する代わりに情報を探すことに時間を浪費せざるを得ません。 ClickUpはワークフロー全体を単一の統合プラットフォームに集約します。ClickUp電子メールプロジェクト管理、ClickUpチャット、ClickUpドキュメント、ClickUp Brainなどの機能により、すべてが接続・同期され、瞬時にアクセス可能に。業務のための業務に別れを告げ、生産的な時間を取り戻しましょう。 💫 実証済み結果：ClickUpを活用することで、チームは毎週5時間以上（年間1人あたり250時間以上）を、時代遅れの知識管理プロセスを排除することで取り戻せます。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、チームが何を創造できるか想像してみてください！

コンピテンシーフレームワークテンプレート活用のメリット

完璧なコンピテンシーモデルを設計するのに数か月を費やしたのに、今やそれは共有ドライブに放置され、日常の仕事とは完全に切り離されています。誰も更新を忘れ、評価の会話で参照されることもなく、その努力全体が時間の無駄に感じられます。キャリアパスは主観的なままで、採用は当てずっぽう、研修投資を導く確かなデータもありません。

ワークマネジメントプラットフォームの「内部」でテンプレートを使用することで、フレームワークはチームのワークフローに組み込まれた生きた存在となります。これにより、人材戦略は忘れ去られた文書から、成長のための能動的なシステムへと変貌を遂げます。

得られるメリット：

組織全体での一貫性： スキルを議論する際、全員が同じ用語と基準を使用するため、「『熟練』って一体どういう意味？」という議論が完全に解消されます。

迅速な導入： 数か月かかるフレームワーク設計を省略し、ほぼ即座に従業員の評価と育成を開始できます

明確なキャリア会話： 従業員は次の役割に必要なスキルを正確に把握できるため、プロモーションに関する議論の曖昧さが解消されます

採用判断の精度向上： 面接評価シートと職務記述書が、役割に必要な実際のコンピテンシー要件とついに整合します

のを絞った研修投資： チームや部門レベルでの チームや部門レベルでの スキルギャップを 簡単に 特定し 、L&D予算を最大の効果が見込める分野に配分できます

実務との連携： テンプレートをプロジェクト管理プラットフォーム内に配置することで、コンピテンシーデータはタスク・プロジェクト・業績成果と常にリンクされている。孤立したスプレッドシートは過去のものに。

🎥 ClickUpにおけるテンプレートの活用方法とワークフロー効率化の手法を理解するため、下記コンピテンシーフレームワークテンプレートに適用する基本原則を解説したプロジェクト計画テンプレートの概要動画をご覧ください。

ClickUpで使える10のベストコンピテンシーフレームワークテンプレート

これらの10のテンプレートは、現在のスキルマッピングからキャリア進捗計画、研修完了状況の追跡まで、コンピテンシー管理の全範囲を網羅しています。各テンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ClickUpのタスク管理、ClickUpオートメーション、ClickUp Brain機能とシームレスに連携し、統合された人材エコシステムを構築します。

1. ClickUp 能力マトリックステンプレート

組織全体でどのようなスキルが保有されているのか把握できず、部門ごとのスプレッドシートに分散管理されています。このため戦略的な人材プランは手探り状態となり、重要なプロジェクトの人員配置時に常にスキル不足に直面しています。

人材不足に驚かされるのをやめ、このグリッドベースのテンプレートでスキル在庫を一元管理しましょう。チームの強みと弱みを俯瞰的に把握する必要がある人事リーダーや部門責任者向けに設計されています。マトリックスビューを活用すれば、組織全体のスキル不足が採用の緊急事態になる前に発見できます。これで、推測ではなくデータに基づいた人材に関する意思決定が可能になります。

無料テンプレートを入手 このClickUpテンプレートで各チームメンバーのスキルセットを可視化しましょう

このテンプレートが気に入る理由：

カスタマイズ可能な能力カテゴリを備えた事前構築済みマトリックス構造が付属しています

ClickUp カスタムフィールドで色分けされた習熟度評価を活用し、チームの強みを素早く把握しましょう。

組織固有のデータポイントを追跡するため、役割別の基準を追加しましょう

チーム横断的な能力ギャップを要約したり、ClickUp Brainにマトリックス内のデータを分析させ、開発提案を生成したりできます。

🚀 こんな方に最適： 従業員の能力を一元的に把握する仕組みを構築する人事リーダー、部門責任者、人事オペレーションチーム

2. ClickUp スキルマッピングテンプレート

プロジェクトマネージャーは常に「Xのスキルを持つ人材は誰か？」と問い続けています。プロジェクトへの人員配置は、実際に最適な人材ではなく、単に空きがあるように見える人に基づいています。これにより重要なタスクに不適切な人材が割り当てられ、プロジェクト遅延や品質の低い仕事の原因となっています。

各チームメンバーが持つ具体的なスキルを記録・可視化するテンプレートで、プロジェクト要員配置の推測作業を排除。ClickUp™のスキルマッピングテンプレートを活用すれば、「誰がXを知っている？」という疑問が週単位の謎から10秒で検索可能な情報に変わります。強力なフィルターで必要なスキルと習熟度を正確に検索し、あらゆる業務に最適な人材を瞬時に見つけ出せます。 これでプロジェクトには常に適切な専門家が配置され、仕事が効率的かつ高い水準で確実に遂行されます。

このテンプレートが気に入る理由：

🚀 こんな方に最適： 実際のスキル範囲に基づいて仕事を割り当てるプロジェクトマネージャー、チームリーダー、運用チーム

3. ClickUp 技術スキルマトリックステンプレート

エンジニアリングチームのスキルはブラックボックス状態です。次期製品リリースや計画中の技術移行に適切な専門知識が備わっているか確信が持てません。この不確実性により、スプリント途中で重大なスキルギャップが発覚するとプロジェクトが遅延しがちです——過去1年間でIT専門家の48%が適切な技術スキル不足を理由にプロジェクトを断念しています——さらに、資格の有効期限が気付かれないまま切れることでコンプライアンス問題が発生するリスクもあります。

プログラミング言語、ソフトウェアツール、認定資格に特化したマトリックスで、チームのハードスキルを明確かつリアルタイムに把握。 言語・ツール・資格を整理したビューが必要な場合は、ClickUp™の「技術スキルマトリックステンプレート」を活用しましょう。複雑なスプレッドシート操作は不要です。このテンプレートを使えば、メンバーのスキル追跡、プロジェクト停滞前の研修ニーズ特定、将来の技術移行プランが容易になります。あらゆる課題に対応できる適切な技術的専門知識を常に確保できます。

無料テンプレートを入手 ClickUpの技術スキルマトリックステンプレートで学習進捗を評価

このテンプレートが気に入る理由：

このテンプレートには、一般的な技術スキル領域向けの事前設定済みカテゴリが含まれており、特定の技術スタックに合わせてカスタム可能です。

専用 カスタムフィールド で資格とその有効期限を追跡

ClickUp Brainに重複するスキルを持つチームメンバーを特定するよう依頼し、知識共有の機会を創出しましょう

🚀 こんな方に最適： ハードスキル、ツール、資格を追跡するエンジニアリングマネージャー、技術チームリーダー、ITリーダー

4. ClickUp ITスキルマトリックステンプレート

IT部門には「単一障害点」が存在します。つまり、重要なレガシーシステムの動作を唯一理解している人物が一人いる状態です。その人物が退職した場合、業務は深刻なリスクに晒される可能性があります。しかし、この知識の断絶は手遅れになるまで全く見えません。

IT部門向けに設計されたテンプレートで、これらの潜在リスクを事前に可視化しましょう。ClickUp™のITスキルマトリックステンプレートは、カバー範囲の不足や危険な単一障害点を発見する優れた出発点です。インフラ、セキュリティ、開発、サポートにわたる主要コンピテンシーを網羅し、知識のサイロ化が危機となる前に特定・軽減できます。これにより、クロストレーニングプランを策定し、休暇や離職者が発生しても事業継続性を確保するための可視性が得られます。

無料テンプレートを入手 ClickUp ITスキルマトリックステンプレートで、ITチーム内の各メンバーがどのスキルを保有しているかを把握しましょう。

このテンプレートが気に入る理由：

ネットワーク、クラウド、セキュリティ、ヘルプデスクなど一般的なIT機能に沿った事前構築済みスキルカテゴリで構成されています。

カスタムフィールド を使用して、重要な知識を1人だけが保持している単一障害点を特定します。

リーダーシップ向けに、ITスキルのカバー率とリスク領域のリアルタイム概要を ClickUpダッシュボード で作成

🚀 こんな方に最適： カバレッジの不足を特定し、単一障害点を削減するIT部門、インフラチーム、セキュリティリーダー

5. ClickUp トレーニングマトリックステンプレート

必須コンプライアンス研修の完了者追跡は、関係者を追跡し無限のスプレッドシートを更新する手作業の悪夢です。この管理負担により研修が抜け落ち、監査が発表された際に慌てて準備不足に陥る事態が頻発します。

トレーニング進捗管理を自動化し、監査を簡単に。完了データを一元管理するテンプレートで、追跡作業から解放されます。ClickUp™のトレーニングマトリックステンプレートを活用すれば、完了状況・有効期限・監査準備状態を追跡でき、担当者を追いかける必要はありません。コンプライアンス違反の心配を解消し、価値あるトレーニング提供に集中できます。自動リマインダーと明確な進捗管理で、常に監査対応可能な状態を維持しましょう。

このテンプレートが気に入る理由：

ClickUpステータス追跡 で研修進捗を管理：未開始から完了・期限切れまで

ClickUp 期日自動化 で再認期日を逃さない。従業員と管理者にリマインダーを自動送信します。

ツールバーの ClickUp一括割り当て 機能を使用して、必須トレーニングを部門全体に一括展開

🚀 こんな方に最適： 研修完了状況や監査対応状況を追跡する人材開発チーム、コンプライアンス管理者、人事部門

6. ClickUp研修フレームワークテンプレート

御社の研修プログラムは、LMS内のコースがランダムに寄せ集めのように感じられ、従業員が実際に構築すべきスキルとの明確な関連性が欠如しています。その結果、従業員は研修を受講しても実践せず、L&D予算を費やしても業績やビジネス目標への測定可能な影響が得られていません。

研修プログラムをコストセンターから戦略的ツールへ転換し、スキルギャップ解消を実現しましょう。ClickUp™のトレーニングフレームワークテンプレートは、各コースを実際のコンピテンシーギャップに紐付けることで（つまり、確実に定着する研修を実現）、カリキュラム全体の設計・管理を支援します。学習パスをコンピテンシーモデルに直接連動させることで、すべてのコースに目的を持たせ、研修投資と能力向上の直接的な関連性を確立できます。

無料テンプレートを入手 ClickUpトレーニングフレームワークテンプレートで製品知識トレーニングの構造を決定しましょう

このテンプレートが気に入る理由：

🚀 こんな方に最適： 役割ベースの研修プログラムを設計する学習開発チーム、人事リーダー、人事担当者

7. ClickUp 職種ファミリーマトリックステンプレート

御社におけるキャリアの進展は謎に包まれており、従業員はプロモーションに必要な条件を全く把握していません。この透明性の欠如は、贔屓の疑念、意欲的なチームメンバーの高い離職率、類似役割における不均一な報酬といった問題を引き起こしています。

役割を明確な職種ファミリーに整理するテンプレートで、透明性が高く公平なキャリア構造を構築しましょう。レベル分けやプロモーションの議論を始める前に、ClickUp™の職種ファミリーマトリックステンプレートで役割構造を確定させます。各レベルに必要なコンピテンシーをマッピングすることで、プロモーションに必要な明確な基準を確立。これにより従業員は自身の成長を主体的に進められ、管理者は公平でデータに基づいたプロモーション判断が可能になります。

このテンプレートが気に入る理由：

役割を明確なキャリアパスに分類（例：アナリスト → シニアアナリスト → リーダー）

各レベルに特定のコンピテンシー要件をマップし、期待値を明確にします

テーブルビューで職種群を簡単に比較し、要件やレベル設定の不整合を特定できます

🚀 こんな方に最適： 透明性のある役割構造とプロモーション経路を構築する人事チーム、人事オペレーションリーダー、ビジネスパートナー

8. ClickUp キャリアパテンプレート

1対1面談で、トップパフォーマーが「この先、私はどうすればいいですか？」と尋ねたとき、明確な視覚的な答えを用意できていない。この曖昧さが彼らに停滞感と評価不足を感じさせます——従業員の23%は「自分の職務がスキル開発の機会を提供している」と否定しています——そして彼らは他社での機会を探し始めます。単に前進の道筋を示せなかっただけで、優秀な従業員を失うリスクがあるのです。

個人のキャリア軌跡の可視性を高めるテンプレートで、成長機会を明確かつ実行可能な形に。ClickUp™のキャリアパス・テンプレートを活用し、「次に何を目指すか？」を明確なビジュアルプランに変えましょう。従業員に可能な昇進ルートを示すことで、漠然としたキャリア会話をやる気を引き出す具体的なプランへと転換。これにより、自社での将来性を示すことで優秀な人材の定着を促進します。

このテンプレートが気に入る理由：

視覚的なビューを活用し、潜在的なキャリアパスを示すキャリアラダーを構築しましょう

従業員の現在の役割とターゲットとする役割の間のコンピテンシーギャップを自動的に特定

ClickUp Brainで、従業員の現在のスキルとキャリア志向に基づき、パーソナライズされた成長提案を生成しましょう。

🚀 こんな方に最適： 成長経路のプランや社内キャリアの進捗可視化に取り組むマネージャー、人事チーム、従業員

9. ClickUp従業員育成プランテンプレート

あなたと従業員は評価面談で素晴らしい成長プランを立てますが、PDFとして保存された後は6か月間完全に忘れ去られてしまいます。進捗は全くなく、従業員は支援されていないと感じ、次の評価サイクルではまったく同じ成長課題について話し合う羽目になるのです。

静的なプランを生き生きとしたプロジェクトに変える従業員育成プランテンプレート。能力ギャップを具体的かつ実行可能な学習活動と接続します。ClickUp™の従業員育成プランテンプレートは、日付と所有者を設定した実際のタスクとして存在するため、プランを「忘れられる」ことはありません。タスク割り当て、期日、進捗追跡によって育成プランを常に活性化させることで、成長を単発のイベントではなく継続的なプロセスにします。これにより真のスキル開発が実現し、より有意義な評価会話が生まれます。

このテンプレートが気に入る理由：

🚀 こんな方に最適： 開発目標を追跡可能な行動プランに変換するマネージャー、人事ビジネスパートナー、従業員

10. ClickUp 四半期業績評価テンプレート

あなたの業績評価は主観的で、従業員の日常業務から切り離されていると感じられます。管理者は具体的な行動に基づくフィードバックを提供できず、このプロセス全体が従業員にとって不公平でやる気を削ぐものとなっています。

評価基準を、従業員が示すべきコンピテンシーに直接リンクさせるテンプレートで、パフォーマンス会話を体系化しましょう。ClickUp™の四半期ごとの業績評価テンプレートを活用すれば、評価を一貫性のあるコンピテンシーベースのものとし、実際の日常仕事に結びつけることが可能です。これにより、管理者はパフォーマンスを一貫して評価でき、公平でデータに基づいたフィードバックの枠組みが提供されます。評価業務は、煩わしい事務作業から成長のための貴重なツールへと変貌を遂げるでしょう。

このテンプレートが気に入る理由：

このテンプレートには、行動基準を基にした能力評価セクションが含まれており、管理者の指針となります。

自己評価と管理者評価を並べて比較し、認識のギャップを特定する

評価サイクル全体のパフォーマンスデータを要約したり、ClickUp Brainで評価面談の話し合いポイントを生成したりできます。

🚀 こんな方に最適： 体系的なコンピテンシーベースの業績評価を実施するマネージャー、人事チーム、人材リーダー

コンピテンシーフレームワークテンプレートの効果的な活用方法

テンプレートをダウンロードした後は？ 単に記入して放置するだけでは、元の状態に戻ってしまいます。コンピテンシーフレームワークは、チームの日常の仕事に組み込まれた「生きているシステム」として機能して初めて効果を発揮するのです。

フレームワークが真の価値を生み出すためのベストプラクティス：

コンピテンシーモデルから始めましょう： テンプレートのカスタムを始める前に、組織のコアコンピテンシー、機能別コンピテンシー、 テンプレートのカスタムを始める前に、組織のコアコンピテンシー、機能別コンピテンシー、 リーダーシップコンピテンシーを 定義していることを確認してください。テンプレートの価値は、その基盤となるコンピテンシーモデルの質に依存します。

習熟度レベルのカスタム： 「初心者」や「上級者」といった一般的なラベルでは不十分です。組織内で各習熟度レベルが具体的にどのような行動として観察されるかを定義しましょう。

テンプレートを相互に接続： 人材管理プロセスは孤立させてはいけません。 ClickUpの「Relations」 機能を活用し、スキルマッピングテンプレートを研修マトリックスやキャリアパステンプレートとリンクさせることで、完全に接続されたシステムを構築しましょう。

定期的な評価サイクルを設定： コンピテンシーデータはすぐに陳腐化します。 ClickUp自動化 を活用して四半期ごとのスキル評価や年次フレームワーク見直しをトリガーすることで、常に最新情報を確保しましょう。

AIで洞察を引き出す： ClickUp Brain が全テンプレートのコンピテンシーデータを分析し、重要なパターン（例：重大なスキルギャップがある部門やプロモーション準備が整った従業員）を特定します。

プロセスへの従業員の参加を促す：コンピテンシーフレームワークは、管理者に受動的に評価されるだけでなく、従業員が自己評価と コンピテンシーフレームワークは、管理者に受動的に評価されるだけでなく、従業員が自己評価と 開発プランに 積極的に参加する際に最も効果を発揮します。

仕事が行われる場所でコンピテンシーフレームワークを構築する

人材戦略はHRISやスプレッドシートのフォルダといった単一システムに存在しがちですが、チームの日常仕事は全く別のプロジェクト管理ツールで行われています。この乖離こそが、最も周到なプランさえも失敗に導く原因です。コンピテンシーフレームワークは、目に見えず意識からも遠ざかる管理上の負担となってしまうのです。

重要なのは、人材管理を独立した機能として扱うのをやめることです。プロジェクトの計画、タスクの実行、コミュニケーションが行われる統合ワークスペースに組み込むことで、人材管理を全員の日常業務の一部とすることができます。

ClickUpでコンピテンシーフレームワークを構築すれば、それはもはや抽象的な人事概念ではありません。チームの成長、協働、成功を支える生きた仕組みへと進化します。このアプローチにより文脈の拡散を防ぎ、チームのスキルを直接ビジネス成果に接続します。

コンピテンシーフレームワークを実践に移す準備はできていますか？ClickUpで無料で始め、人材戦略を実際の仕事現場に接続しましょう。

よくある質問

コンピテンシーフレームワークとは、組織での成功に必要なすべてのスキル、行動、知識を定義する全体的な青写真です。スキルマトリックスは、従業員をそれらのコンピテンシーに対してマッピングするために使用される、通常はグリッド形式の具体的なツールです。

まず全員のコアコンピテンシーを特定し、次に特定の職種群向けの機能別コンピテンシーを定義します。各コンピテンシーについて、異なる習熟度レベルに対応する行動記述を作成し、マネージャーと検証した上でテンプレートに組み込みます。

はい、ただしカスタムが必要です。コミュニケーションなどのコアコンピテンシーは通常普遍的ですが、エンジニアリングの機能別コンピテンシーは営業のそれとは大きく異なります。

フレームワーク全体は、ビジネス目標との整合性を保つため年次レビューが必要です。ただし、個々のスキル評価は四半期ごとや半期ごとなど、より頻繁に実施し、データを最新の状態に保つべきです。