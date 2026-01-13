サポート＆ナレッジ自動化のためのトップEesel AI代替ソリューション

EeselはスマートなQ&Aレイヤーとして効果を発揮します。Slackを接続し、ドキュメントを連携させるだけで、繰り返される「どこにあるの？」といった質問が消えていきます。知識を迅速に可視化し、基本的な検索リクエストを減らすことが目標の場合に真価を発揮します。

しかし、チームがより大規模なボリューム、新製品ライン、または専門的な内部ワークフローの管理を開始すると、すぐにギャップが生じます。複数の対象者に共有される単一のボット、限定的なワークフロー自動化、そして浅いレポート作成機能は、作業を困難にします。

本ガイドでは、単なる即答以上の機能を備えたEesel AI代替ソリューションを解説します。複数ボットとユーザー層の管理、ヘルプデスクやプロジェクトスペースとの深い連携、チケットの優先順位付けとフォローアップの自動化を実現するツールをご紹介します。

さあ、始めましょう！

主要Eesel代替ソリューション トップ10一覧

本ブログで紹介する全てのEesel代替ソリューションを比較したテーブルはこちら。📊

Eesel AIの代替ソリューションで重視すべきポイントとは？

多くのチームは、より深いワークフロー、複数のボット、または中核的なナレッジマネジメントシステムとの緊密な連携が必要になると、Eesel AIの限界に直面します。

Eesel代替ソリューションを評価する際の注目すべき機能をご紹介します。👇

最高のEesel AI代替ソリューション

チームの規模が単純なQ&A対応では追いつかない場合、これらのEesel AI代替ソリューションは、より強力な解決経路、ルーティング、セグメンテーション、そして真の内部サポートのための洞察を提供します。🚀

1. ClickUp（自動化機能付きオールインワン知識・タスク管理に最適）

ClickUp Docs内でチームとリアルタイムにデータを編集、コメントに専門家をタグ付け、フォローアップアクションを割り当て、下書きテキストを追跡可能なタスクに変換

Eesel AIを断片化したスタック上に重ねた場合、質問への回答やチケットのルーティングは可能ですが、基盤となる仕事、プロセス、知識は依然として複数のツールに分散したままです。

ClickUp for Custom Service Teamsはこの概念を覆します。世界初の統合型AIワークスペースとして、AI、ドキュメント、タスク、ワークフローを単一システムに統合。標準業務手順書（SOP）、社内文書、サポートプレイブックがチケット、プロジェクト、プロセスと隣り合わせで管理されます。

これにより、ドキュメントを仕事そのものに紐づけることで仕事の拡散を防ぎ、プロセス変更時にSOPを文脈に沿って更新できます。

その優れた機能をいくつか見ていきましょう！🤩

ClickUpドキュメントでサポートナレッジベースを構築する

ClickUp Docsを活用し、ワークスペース内で直接内部・外部向けナレッジベースを構築。製品FAQ、プレイブック、SOP、リリースノートを作成し、それらのドキュメントをサポートリストやClickUpタスクに直接リンク。これにより、各チケットからワンクリックで適切な手順書にアクセス可能になります。

独自のナレッジベースを作成しましょう。👇

ClickUp Brainで文脈に沿った回答と応答を実現

一元化されたナレッジベースを作成したら、プラットフォームに組み込まれたAIアシスタント「ClickUp Brain」を活用して回答を得ましょう。

ClickUp BrainでチケットスレッドをFAQに要約、問題を明確に説明、顧客対応可能なメッセージを生成

Eesel AIとは異なり、プラットフォーム内の既存チケット、リンクされたドキュメント、過去の顧客対応履歴、関連タスクを認識可能です。これによりワークスペースの文脈を統合した提案を生成します。このナレッジ管理AIツールの利用は、自然言語で質問するだけで開始できます。

📌 プロンプト例： 先週の営業ミーティングでは何が議論されましたか？

EU顧客に影響する課金バグに対する最新の合意済み回避策は何ですか？

障害対応の最新エスカレーション手順書はどこにありますか？

ClickUp Brainはナレッジベースの作成・維持管理にも同様に有用です。例えば、生のチケット履歴・コメント・ミーティングメモから、新規ナレッジベース記事・マクロ・標準業務手順書（SOP）・事後検証レポートを素早く作成できます。

複雑なワークフローをClickUp Super Agentsで自動化

ClickUp Super AgentsはAI搭載のチームメイトであり、複数ステップのワークフロー実行、質問への回答、アクションの実行など、さらに多くの機能を提供します。

信頼できるドキュメント、タスク、会話から回答を抽出し、ClickUp Super Agentsを自社のナレッジ構造に合わせてカスタマイズ

例えば、ClickUpフォームや接続ヘルプデスク経由でITリクエストが送信されると、ClickUp ITチケット管理AIエージェントが問題を分析し、緊急度を評価した上で適切なITキューまたは所有者に振り分けます。関連するインシデント、バグ、過去のチケットも表示するため、技術者は十分な背景情報を把握した状態で対応を開始できます。

ClickUp BrainGPT：クロスツールサポートのインテリジェンス

ClickUp BrainGPTは、Google ドキュメント、OneDrive、SharePoint、GitHub、さらにはウェブといった外部ツールと接続します。これにより、ClickUp内の過去のサポートチケットやドキュメントだけでなく、他システム内の製品仕様書、契約書、外部ナレッジベースまで検索可能な統合AI検索プラットフォームを実現します。

例えば、チケット対応中にBrainGPTは、ClickUpタスクを基盤としながら、GoogleドライブのAPIドキュメント、GitHubのアーキテクチャメモ、SharePointのポリシー文書を同時に参照できます。

ClickUp BrainGPTを活用し、複数のツールから知見を集約してワークフローを最適化

Eesel AIとは異なり、BrainGPTは単一の大型言語モデルに依存しません。代わりにマルチモデルセットアップを採用し、タスクに最適なエンジンを選択できます。

さらに、ClickUpの「Talk to Text」機能では、「直近5件のP1インシデントを要約し、各チーム向けのフォローアップタスクを作成」といった音声プロンプトが可能です。タスク、ドキュメント、プロジェクト、連携ツールの情報をもとに、リクエストを即座に文字起こしし、要約結果を提供します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpは高度にカスタマイズ可能なため、チームは直感的に操作できるようになるまでに、スペース、フィールド、自動化、ビューの設定に時間を要する場合があります。

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

要点をまとめたレビュー：

2. Featurebase（カスタマーサポートと製品フィードバックワークフローに最適）

viaFeaturebase

Featurebaseは、顧客との会話、製品フィードバック、社内営業チームの間をつなぐ層として位置づけられています。

アプリ内チャット、電子メール、コミュニティチャネルからのサポート会話が一つの受信トレイに集約されます。ポータル、ウィジェット、カスタム連携を通じて送信されたフィードバックは、実際のユーザーやアカウントに紐づけられた構造化された入力情報となります。

Teamsはヘルプセンター内で直接AI検索を活用し、追加クリックなしでドキュメントから正確な回答を抽出することで、即時セルフサービス回答を提供できます。

製品アップデートは、ブランド化された変更履歴とアプリ内ウィジェットを使用して公開・セグメント化できるため、ユーザーは適切なタイミングで変更を確認できます。また、人的対応が必要な場面では、ノーコード自動化がSLA管理、ルーティング、フォローアップ、内部引き継ぎを処理します。

Featurebaseの主な機能

アプリ内メッセージ、電子メール、コミュニティディスカッションを統合する統一受信トレイでオムニチャネル会話を一元管理

Fibi AI Agent という という 知識ベースのAIエージェント を活用し、よくある質問への自動回答や、試用版の延長・割引などのトリガーを自動実行。

公開 フィードバックポータル 、アプリ内埋め込みウィジェット、直接連携を通じて、製品フィードバックを発生源で収集

重複を検知し、影響力の高いリクエストを抽出するAI搭載フィードバック分析で、アイデアをインテリジェントに優先順位付け

機能ベースのリミット

AIエージェントは、解決済みチケットから自動的に学習したり、過去の会話を再利用して内部ナレッジを構築したりしません

レポート作成とダッシュボードには、より深い行動インサイトと高度な分析機能が不足している

Featurebaseの価格設定

Free

成長段階: ユーザーあたり月額37ドル

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額75ドル

企業: ユーザーあたり月額129ドル

Featurebaseの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Featurebaseについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

お客様の声をご紹介します：

Featurebaseを愛用している理由は、ユーザー向けの変更ログ投稿がシンプルで分かりやすいからです。[…] 機能リクエスト機能も活用しており、他のユーザーが提案を閲覧・支持できるため、迅速に支持を集められます。[…] ただし、変更ログ更新をSlackに自動送信する際のビューアーオプションには満足していません。このため自動送信機能は主に社内チーム向け更新に限定して使用しています。

Featurebaseを愛用している理由は、ユーザー向けの変更ログ投稿がシンプルで分かりやすいからです。[…] 機能リクエスト機能も活用しており、他のユーザーが提案を閲覧・支持できるため、迅速に支持を集められます。[…] ただし、変更ログ更新をSlackに自動送信する際のビューアーオプションには満足していません。このため自動送信機能は主に社内チーム向け更新に限定して使用しています。

フィードバックやエスカレーションの感情分析 により、低評価タスクを可視化

複雑なインシデントタスクからアクションアイテムを生成し、フォローアップを明確で即対応可能な次のステップとして記録します

3. Intercom（会話型サポート自動化、顧客エンゲージメント、ワークフロールーティングに最適）

viaIntercom

Intercomは、リアルタイムかつ大量の顧客対応を処理するために構築されたAI搭載の顧客コミュニケーション・サポートプラットフォームです。オンボーディングや教育から問題解決、顧客維持に至るライフサイクル全体で機能します。

チームはIntercomを、次世代ヘルプデスクを備えた完全なカスタマーサービススイートとして導入するか、主力AIエージェント「Fin」をZendeskやSalesforceなどの既存ヘルプデスクに組み込むことができます。

本プラットフォームの強みは、AIを第一対応者として位置付ける点にあります。Finはお客様の手順、ポリシー、ナレッジソースに基づいて訓練され、本番稼働前にシミュレーション会話でテストされます。その後、チャット、電子メール、音声、ソーシャルチャネルに一貫して展開されます。

AIが問題をエンドツーエンドで解決できない場合、Copilotのサポートのもと、人間のエージェントに引き継ぎます。

Intercomの主な機能

本番稼働前に Fin Flywheel を用いた制御されたテストでAIの挙動を訓練・検証

ナレッジhub を通じてナレッジソースを中央で同期。Notion、Confluence、Zendesk、PDF、ウェブサイトからコンテンツを統合

Copilot でエージェントをリアルタイム支援：トラブルシューティング、トレーニング、翻訳、次なるステップのガイダンスを提供

文脈に沿った引き継ぎを可能にする次世代ヘルプデスクで、会話とチケットを統合管理

Intercomの制限事項

ドキュメントが適切に構造化されておらず、最新状態に保たれていない、あるいはAIが理解できる明確な記述がなされていない場合、精度が低下します。

Finは高度に専門的、ニッチ、または特殊な表現の質問に対応しきれず、人間の介入が必要になる場合があります

Intercomの価格設定

必須: ユーザーあたり月額39ドル

アドバンスド: 月額99ドル/ユーザー

エキスパートプラン： ユーザーあたり月額139ドル

Intercomの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (1,100件以上のレビュー)

実際のユーザーはIntercomについてどう評価しているのか？

G2レビューからの引用：

Finは当社のサポートワークフローに非常に有益な追加機能です。迅速かつ正確な回答を提供し、応答時間を大幅に短縮します。クライアントは即時対応を高く評価し、チームはより複雑なケースに集中できます。[…] ただし回答が汎用的すぎたり、特定のクライアント質問に適切な文脈が欠ける場合があります。トーンの制御強化と、ブランドボイスに合わせるためのトレーニングオプション拡充が大きな改善点です。

Finは当社のサポートワークフローに非常に有益な追加機能です。迅速かつ正確な回答を提供し、応答時間を大幅に短縮します。クライアントは即時対応を高く評価し、チームはより複雑なケースに集中できます。[…] ただし回答が汎用的すぎたり、特定のクライアント質問に適切な文脈が欠ける場合があります。トーンの制御強化と、ブランドボイスに合わせるためのトレーニングオプション拡充が大きな改善点です。

4. Helpjuice（ナレッジ管理とセルフサービスワークフローに最適）

viaHelpjuice

Helpjuiceは、即座に回答を提示したいチーム向けに設計された専用ナレッジベースプラットフォームです。他のナレッジワーカー向けAIツールとは異なり、ドキュメントを高性能な検索システムへと変革することに重点を置いています。

チームは顧客向けヘルプセンターや社内wikiを公開し、AI搭載の検索・チャット機能を活用。曖昧で表現の悪い質問を1秒未満で正確な回答に変換します。

製品チームと導入支援チームは同一システムを活用し、新入社員のオンボーディングを迅速化、プロセス文書化を一度で完了、言語やバージョンを跨いだ更新情報の同期を維持します。

既存のエコシステムにもシームレスに統合され、SlackやTeams、ブラウザ、埋め込みウィジェット内で回答を表示するため、他のHelpjuice代替ソリューションよりも優れています。

Helpjuiceの主な機能

意図・スペルエラー・自然言語を理解する Swifty AI Search で即座に回答を取得

ヘルプセンターや社内ポータルに直接組み込まれた Swifty AI Chat で、会話形式でユーザーをガイドします

AIナレッジベース分析 で隠れたインサイトを可視化。検索ギャップ、行き止まり、未活用コンテンツを明らかにします

Wizardshotで視覚的なステップバイステップチュートリアルを作成し、プロセス文書化を迅速化

Helpjuiceのリミット

ドキュメント作成には適していますが、タスク管理、ワークフロー、実行システムとの深いネイティブ連携が不足しています。

キーワードを設定しても、関連記事が必ずしも表示されるとは限りません

Helpjuiceの価格設定

ナレッジベース: 30ユーザーで月額249ドル

AIナレッジベース: 100ユーザーで月額449ドル

無制限AIナレッジベース: 月額799ドル

Helpjuiceの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはHelpjuiceについてどう評価しているのか？

実体験ユーザーの声が最も的確に伝えています：

ライブチャットのスタッフは非常に親切で迅速に対応してくれます。統合とカスタマイズが非常に簡単です。これはコーディングの基礎知識しか持たない者からの評価です。無料のAIチャットボットもあり、技術/カスタマーサポートチームがあれば大幅な時間節約になります…新機能は完成前にリリースされることがよくあります。 リリースを待ち、不具合が解消されるまで数ヶ月待ってから導入することが多いです。バグを発見したり今後のリリースについて問い合わせても、SLAやETA（予定時期）は決して提示されません。時には回避策を見つけて我慢するしかありませんでした。

ライブチャットのスタッフは非常に親切で迅速に対応してくれます。統合とカスタマイズが非常に簡単です。これはコーディングの基礎知識しか持たない者からの評価です。無料のAIチャットボットもあり、技術/カスタマーサポートチームがあれば大幅な時間節約が可能です…新機能は完成前にリリースされることが頻繁にあります。 リリースを待ち、不具合が解消されるまで数ヶ月待ってから導入することが多いです。バグを発見したり今後のリリースについて問い合わせても、SLAやETA（予定時期）は決して提示されません。時には回避策を見つけて我慢するしかありませんでした。

5. GPTGO（迅速な情報検索とコンテンツ生成ワークフローに最適）

viaGPTGO

従来のナレッジベースやAIエージェントプラットフォームとは異なり、GPTGO（旧称GooGPT）はGoogleスタイルのウェブ検索結果とChatGPTスタイルの回答を融合したハイブリッドAI検索レイヤーです。内部ドキュメントのセットアップや取り込みが不要なため、精選された知識ソースに依存するEesel AIなどのツールとは根本的に異なります。

GPTGOはリサーチの相棒として活用でき、未知の問題の迅速な理解、回答の下書き作成、実際のナレッジベースへの公開前の回答内容の妥当性確認に利用できます。

さらにアカウント不要で匿名性を重視しているため、チームが内部ツールにログインしたり機密データを公開したりせずに迅速な状況把握が必要な初期調査段階などでも活用可能です。

GPTGOの主な機能

検索フローを離れることなく、 Ask GPT チャットモードで会話形式で追跡質問を投げかけられます

100以上の言語に対応した多言語クエリと応答サポートで、包括的かつグローバルな検索を実現

個人データやアクティビティの追跡を回避するプライバシー優先設計により、ユーザーの匿名性を保護します。

軽量なWebインターフェース、Chrome拡張機能、モバイルフレンドリーな体験を通じて、既存のナレッジベースをあらゆるデバイスからアクセス可能に

GPTGOのリミット

内部ツールのように、ユーザーの好みやワークスペースの文脈を学習することはできません

プライベートツールへのアクセスや連携が不可

GPTGOの価格設定

Free

GPTGOの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

6. SiteGPT（自社ウェブサイトコンテンツで学習したパーソナライズAIチャットボットワークフローに最適）

viaSiteGPT

SiteGPTは外部から内部へ向けたAIサポートアプローチを採用。チームに別途ナレッジベースの構築や新システムへのコンテンツ移行を求める代わりに、既存リソース（ウェブサイト、ヘルプセンター、PDF、公開ドキュメントなど）を基盤とし、それらをリアルタイム会話型インターフェースへと変換します。

URLを貼り付けるかファイルをアップロードするだけで、SiteGPTがそのコンテンツをスキャン・解釈し、製品エキスパートのように振る舞うチャットボットとして実用化します。

質問が繰り返し発生し、文脈が公開されており、深いワークフロー統合よりもスピードが重視される高トラフィック環境に最適です。例えば、サポートリーダーは、チケットがキューに到達する前に、繰り返される「これはどう機能しますか？」といった質問を回避するために活用できます。

SiteGPTの主な機能

クイックプロンプト で高意向質問やFAQを抽出、会話を能動的に導く

サポート対応中に組み込みの リードジェネレーション 機能で、見込み顧客を自動的に捕捉

Functions を活用し、自然言語をアプリ内操作やシステムアクションに変換してチャット経由でアクションを自動化

電子メール要約とチャット履歴のインサイトを直接受信トレイに配信し、対応内容を監視・改善

SiteGPTのリミット

主にウェブサイト上の顧客対応チャット向けに設計されており、内部ナレッジ運用やチーム横断的なワークフローには適していません

直接連携をサポートするシステムが非常に限られているため、ヘルプデスクやプロジェクトツール、内部システムとの深い接続が制約されます。

SiteGPTの価格設定

スタータープラン: ユーザーあたり月額59ドル

成長プラン: 月額129ドル（最大4ユーザーまで）

規模: 月額429ドル（最大10ユーザーまで）

企業: カスタム見積もり

SiteGPTの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

SiteGPTについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

実際の顧客の声：

あらゆるレベルのユーザーが実際に活用できる実用的な方法を提供します。家庭で料理レシピを探す主婦から、新たなビジネスチャンスを探す経営幹部まで。彼らは確かにAI革命の先駆けとなりましたが、最新のトレンドすべてに対応しきれていません。他にはより優れた機能も存在しますが、GP.Tは完璧ではないにせよ、あらゆることをこなします

あらゆるレベルのユーザーが実際に活用できる実用的な方法を提供します。家庭で料理レシピを探す主婦から、新たなビジネスチャンスを探す経営幹部まで。彼らは確かにAI革命の先駆けとなりましたが、最新のトレンドすべてに対応しきれていません。他にはより優れた機能も存在しますが、GP.Tは完璧ではないにせよ、あらゆることをこなします

7. ChatGPT（コンテンツ作成やクエリ対応に最適な柔軟な会話型AI）

viaChatGPT

Eesel AIが内部ドキュメントやチケットを基にエージェントを訓練する設計であるのに対し、ChatGPTはプロンプト、アップロードファイル、プロジェクト、カスタムGPTを通じて形作れる、白紙状態ながら高度な能力を備えたモデルとして始動します。

エッジケースのチケットを分析したり、ニュアンスを込めた返信を起草したり、長文のカスタマースレッドを要約したりするのに活用できます。大規模な文書を精査し、散在する情報を統合したり、公開前にドキュメントの明瞭さを厳密に検証したりすることも可能です。

カスタムGPTを活用すれば、ドキュメントをアップロードし動作を定義するだけで、顧客対応の完全な展開を約束することなく、チームは「社内AIアシスタント」を構築できます。

ChatGPTはEeselのようにヘルプデスクに組み込まれたりチケットを自動転送したりはしませんが、思考のパートナーや外部知能hubとして優れた能力を発揮します。

ChatGPTの主な機能

プロジェクト で長期にわたる仕事を整理し、共有目標のもとでチャット、ファイル、コンテキストをグループ化

Deep Research を活用し、ウェブ全体から情報を統合・引用するマルチソース調査を実施

エージェントモード で複雑なワークフローを実行。サイトナビゲーション、ファイル編集、複数ステップのタスク完了が可能です

Pythonによる計算・データクレンジング・可視化を実現するデータ分析で、自社データを徹底的に分析しましょう

ChatGPTのリミット

回答は自信を持って聞こえるかもしれませんが、特に事実関係、時間的制約のあるトピック、規制対象トピックについては、依然として検証が必要です。

トーン制御、エスカレーションロジック、応答承認ワークフローのための組み込みの企業ガードレールが不足している

ChatGPTの料金体系

Free

プラスプラン： ユーザーあたり月額20ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額30ドル

プロプラン： ユーザーあたり月額200ドル

エンタープライズプラン： カスタム価格設定

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (250件以上のレビュー)

ChatGPTについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

必読の実体験レビュー：

ChatGPTで最も評価している点は、文脈を理解し即座に解決策を提示する能力です。プロフェッショナルな電子メールの起草、文法の修正、コンテンツアイデアの迅速な考案を支援してくれます。 […] 提供される情報が事実誤認や古い場合があるため、重要なデータは常に再確認が必要です。また無料バージョンはピーク時に動作が遅くなったり利用不可になったりすることが多く、緊急タスク時にストレスを感じます。リアルタイムデータへのアクセス機能が強化されれば理想的です。

ChatGPTで最も評価している点は、文脈を理解し即座に解決策を提示する能力です。プロフェッショナルな電子メールの起草、文法の修正、コンテンツアイデアの迅速な考案を支援してくれます。 […] 提供される情報が事実誤認や古い場合があるため、重要なデータは常に再確認が必要です。また無料バージョンはピーク時に動作が遅くなったり利用不可になったりすることが多く、緊急タスク時にストレスを感じます。リアルタイムデータへのアクセス機能が強化されれば理想的です。

8. Zendesk（エンドツーエンドのカスタマーサポートワークフローとオムニチャネル体験に最適）

viaZendesk

トップクラスのナレッジベースチャットボットであるZendeskは、チームがヘルプデスク内でAIを活用して問題を解決するのを支援します。そのAIエージェントはヘルプセンター、Confluence、過去のチケットから情報を引き出し、実際のリクエストをエンドツーエンドで処理します。

文書から始めてエージェントを構築するのではなく、Zendeskは実際の顧客とのやり取りから始め、チケット、会話、チャネルに直接インテリジェンスを組み込みます。

オムニチャネルチケットにより電子メール、チャット、音声、ソーシャル、メッセージングを統合し、会話を一元管理。各チャネルのメッセージは完全な履歴を伴う構造化された仕事単位となります。

Zendeskの主な機能

Zendesk AIエージェント で解決を自動化。リクエストを推論し、人間の介入なしにアクションを完了します

ヘルプセンター、外部ソース、内部ドキュメントを同期する Zendesk Knowledge を通じて信頼できる回答を提示

音声AIエージェント を活用し、大規模な音声対応を実現。ユーザー認証、問題解決、ワークフローアクションの実行を可能にします。

リスク、優先度、推奨変更点を強調表示するAdmin Copilotで、管理者を積極的に支援します

Zendeskのリミット

基本的なチケット管理は容易ですが、複雑なワークフロー、自動化、モジュール間連携の設定には時間と専門知識が必要です

モバイル端末でのチャットやチケット対応は、日常的なエージェントの仕事には不向きで使い勝手が悪いと評されることが多い

Zendeskの価格設定

サポートチーム: ユーザーあたり月額25ドル

Suite Team: ユーザーあたり月額69ドル

Suite Professional: 月額149ドル/ユーザー

Suite 企業版: ユーザーあたり月額219ドル

Zendeskの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (6,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはZendeskについてどう評価しているのか？

このレビューがすべてを物語っています：

1. チケット処理に必要な拡張機能をすべて備えた、シームレスで使いやすい統合プラットフォーム。2. セキュリティが高く信頼性の高いプラットフォーム。ダッシュボードは操作が極めて容易で、オプションを直接確認可能。3. チケット履歴の確認、関連ナレッジベースの作成・検索をチケットパネル内のみで完結。 人員配置の計算、チャットや通話の対応が完璧で、開始や仕事に指導は不要です […] ノートパソコンが会社のVPNから切断され、直接インターネットに接続すると、インターフェースが非常に遅くなります。

1. チケット処理に必要な拡張機能をすべて備えた、シームレスで使いやすい統合プラットフォーム。2. セキュリティが高く信頼性の高いプラットフォーム。ダッシュボードは非常に操作しやすく、オプションを直接確認可能。3. チケット履歴を確認でき、関連するナレッジベース（KB）をチケットパネル内だけで直接作成・検索可能。 人員配置の計算、チャットや通話の対応が完璧で、開始や仕事に指導は不要です […] ただし、ノートパソコンが会社のVPNから切断され、直接インターネットに接続すると、インターフェースが非常に遅くなります。

9. Tidio（リアルタイムチャットと基本AIチャットボット自動化に最適）

viaTidio

Tidioは他のツールと比較して、よりシンプルで現場重視のAIサポートアプローチを採用しています。

その強みは、ライブチャット、基本的なヘルプデスク、AIエージェント（Lyro）を1つの使いやすいプラットフォームに統合している点にあります。この代替ソリューションは、反復的な顧客質問の自動化とリード獲得を目標とする場合に最適です。

Lyro AIは提供された検証済みコンテンツのみで訓練されるため、回答は管理されブランドに合致します。ただし、これは複数の内部システムを横断して推論する設計のツールよりも柔軟性に劣ることを意味します。

ECブランドや中小企業にとって、このトレードオフは多くの場合価値があります。Tidioは複雑なナレッジ管理よりも、スピード、コスト効率、使いやすさを優先します。

Tidioの主な機能

軽量なウェブサイトウィジェットでライブチャットやボットを通じ、顧客とリアルタイムに対話

チャット、電子メール、Instagram、Messenger、WhatsAppの会話を1つの受信トレイに集約

ノーコードの フロー で訪問者を積極的にコンバージョン。行動に基づいてメッセージを自動トリガー

データを収集し、ミーティングを予約し、リクエストを振り分けるボットを活用して、見込み客を自動的に選別します。

Tidioのリミット

一部のワークフローやチャットボット自動化は適応性が低く、複雑または非線形のユースケースには回避策が必要となる場合があります

ユーザーからは、特定のカスタムチャットボットフローとLyro AIを同時に実行しようとする際に制限が生じると報告されています。

Tidioの価格設定

スタータープラン: 月額29ドル

基本プラン: 月額39ドル

成長段階: 月額59ドル

さらに： 月額749ドル

プレミアム：カスタム価格設定

Tidioの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)

Tidioについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

顧客フィードバックから抜粋：

私が最も価値を置いているのは、プラットフォームの直感的な操作性と、高度な技術知識を必要とせずにウェブサイトへ迅速に導入できる点です […] 機能自体は良好ですが、一部の自動化プロセスには柔軟性とカスタマイズ性の向上が望まれます。チャットフローの学習曲線は時にやや複雑で、試行錯誤が必要になる場合があります。また、より詳細な追跡が必要な場合には、現行のレポート作成・分析機能が有用ではあるもののやや限定的であるため、高度なオプションが不足していると感じます。

私が最も価値を置いているのは、プラットフォームの直感的な操作性と、高度な技術知識を必要とせずにウェブサイトへ迅速に導入できる点です […] 機能自体は良好ですが、一部の自動化プロセスには柔軟性とカスタマイズ性の向上が望まれます。チャットフローの学習曲線は時にやや複雑で、試行錯誤が必要になる場合があります。また、より詳細な追跡が必要な場合には、現行のレポート作成・分析機能が有用ではあるもののやや限定的であるため、高度なオプションが不足していると感じます。

10. Freshdesk（AI強化型ヘルプデスクとチケット管理ワークフローに最適）

viaFreshdesk

Freshdeskは、Freshworksが提供するクラウドベースのAI搭載カスタマーサービスソフトウェアです。ビジネスが複数のチャネル（電子メール、チャット、ソーシャルメディア、電話）にわたる顧客対応を管理するのに役立ちます。

ヘルプデスクとチケット管理システムを活用し、サポート業務の効率化、担当者の生産性向上、顧客満足度の向上を実現します。すべてのやり取りは履歴・所有権・責任者が明確なチケットとして記録されます。Freddy AIがバックグラウンドで動作し、自動ルーティング、応答提案、さらには日常的な問題の解決まで行います。

Freshdeskの主な機能

すべての顧客チャネルを単一のヘルプデスクに統合し、エージェントが会話の全履歴を把握できるようにします

エージェントとチームリーダー専用の 指令センター を1つのワークスペースに設置し、迅速な問題解決を実現

検索可能なナレッジベースとヘルプセンターを作成し、セルフサービスによるチケットの回避を実現

Freshdeskのリミット

ルールやワークフローが増えるにつれ、チケットが特定の挙動を示した理由の追跡や自動化問題のデバッグが困難になります

解決時間と返金処理は、一部のユーザーから摩擦点として指摘されています

Freshdeskの価格設定

サポートチーム: ユーザーあたり月額25ドル

Suite チーム: ユーザーあたり月額69ドル

Suite Professional: 月額149ドル/ユーザー

Suite 企業版: ユーザーあたり月額219ドル

Freshdeskの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (3,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,900件以上のレビュー)

実際のユーザーはFreshdeskについてどう評価しているのか？

注目すべき顧客インサイト：

Freshdeskは非常に有用だと感じています。特にチケットを適切な担当者に割り当てる機能は優れています。チケット処理の自動化機能が充実した優れたツールで、生産性向上に大きく貢献します。[…] 何度もカスタマーサポートに問い合わせましたが、問題解決までのプロセスがやや煩雑です。自動化が期待通りに機能せず、チケットが誤った担当者に割り当てられるケースも見受けられます。

Freshdeskは非常に有用だと感じています。特にチケットを適切な担当者に割り当てる機能は優れています。チケット処理の自動化機能が充実した優れたツールで、生産性向上に大きく貢献します。[…] 何度もカスタマーサポートに問い合わせましたが、問題解決までのプロセスがやや煩雑です。自動化が期待通りに機能せず、チケットが誤った担当者に割り当てられるケースも見受けられます。

ClickUpで知識と仕事を一元管理

ほとんどのEesel代替ツールは、単独ツールとして、あるいは他のソフトウェアと組み合わせて完全なワークフローを構築するアドオンとして真価を発揮します。ナレッジ検索、チャットベースの回答、サポート自動化など、問題領域の特定分野をカバーするのに優れています。

しかし複数のツールを組み合わせても、仕事を進めるには文脈や許可の管理、アプリ間の切り替えといった手間が依然として伴います。

そこでClickUpが際立っています。知識管理とサポートのエコシステムをすべて一箇所で提供します。

