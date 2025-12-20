Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents：選び方

AI導入に関する調査は興味深い事実を明らかにしています：現在88%の組織が少なくとも1つのビジネス機能でAIを活用しています。

しかし、組織全体でAIを完全にスケールアップできているのはわずか7%です。さらに31%がスケールアップの過程にあり、30%は依然としてAI導入のパイロット段階にあります。

多くのチームがAIを導入しているのは明らかですが、日常の仕事に完全に統合されている段階に達しているチームはほとんどありません。

McKinsey & CompanyによるAI利用統計

したがって、チームが仕事向けAIの導入を検討し始めると、選択肢の多さに圧倒されるかもしれません。

例えば、Google Workspace StudioはGmail、Docs、Google スプレッドシートに直接AIを組み込みます。一方、ClickUpAgentsはタスクの自動化、プロジェクト管理、部門横断的な作業の同期を目的として設計されています。

どちらも時間節約を約束しますが、ワークフローへの組み込み方は大きく異なる場合があります。

そこで本記事では、Google Workspace StudioとClickUp Agentsを詳細に比較します。読み終える頃には、AIの試験運用から実際の業務活用へ移行する方法が明確になるでしょう。

Google Workspace StudioとClickUp Agentsの比較概要

Google Workspace StudioとClickUp Agentsの比較は以下の通りです。

側面 Google Workspace Studio ClickUp Agents 中核的な目的 Geminiを活用し、電子メール、ドキュメント、チャットなどのGoogleアプリで多段階ワークフローを自動化 AIを活用したプロジェクト管理、タスク自動化、ナレッジ管理、役割ベースのワークフロー 作成方法 初心者向けの自然言語プロンプト、ステップ、変数対応。コード不要 あらゆる場所に統合された会話型AI機能、プロセスやチーム向けにカスタマイズ可能なエージェント トリガーと自動化 日時、特定の人物からの電子メール；タスクの連鎖（要約したりラベルを付けたりする） 履歴データを分析し、ボトルネックを予測し、優先順位付けを自動化し、ワークフローを適応させます 連携 Gmail、Drive、チャット、カレンダー；サードパーティ製ツール（Jira、Asana、Salesforceなど） 1,000以上のアプリ（Slack、GitHub、Zapierを含む）が対応。ClickUpの階層（スペース、フォルダ、リスト）にネイティブ対応。 AI機能 感情分析、要約する、データ抽出、コンテンツ生成 AI検索、文書作成、要約、文字起こし、ラベル生成、高度なレポート作成、プロアクティブなインサイト ユースケース 電子メールへの返信、スプレッドシートの更新、ミーティングの要約、イベントのスケジュール設定 バグの優先順位付け、コードレビュー、sprint最適化、マーケティングインサイト、プロセス改善 共有とコラボレーション エージェントを共有する（ドライブファイルやチーム通知のように） 文脈に応じたチャット、リアルタイムドキュメント、ホワイトボード、ゲストアクセス、チーム全体で使えるAI 拡張性 ビジネスプラン/エンタープライズプランで利用可能。一般提供は順次展開中。 大規模チーム（フォーチュン500企業）に対応；複雑なプロジェクト向けに無制限のカスタムが可能 強み Google中心の自動化にはシンプルに、ワークスペース全体でリアルタイムに 優れたプロジェクトビュー、自動化機能、AIの深さを備えたオールインワンプラットフォーム

ClickUpとは？

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、AIエージェントがタスク、プロジェクト、ワークフローの内部で直接動作します。

連携されていないツール間を飛び回ったり、コンテキスト切り替えに時間を浪費したりする必要はありません。

ClickUp 4.0では、タスク、ドキュメント、ナレッジ、チャットスレッド、ミーティング議事録、そして業務関連のあらゆるツールが、AI搭載の単一ワークスペースで連携します。さらに、ClickUp内で直接ノーコードAIエージェントを構築・展開できるため、連携されていないワークフローや複数のアプリによる「ワークスプロール」の増加を招くことはありません。

ClickUpの主な機能

統合型ワークスペースソフトウェアが提供する機能の詳細を見ていきましょう：

ClickUpエージェントはワークスペースに組み込まれた自動アシスタントで、バックグラウンドで動作し反復作業や文脈依存のタスクを処理します。文脈を認識するため、タスク・ドキュメント・チャットなどの内容を把握し、手動でトリガーしなくても自動的に動作します。しかも構築にコーディングは一切不要です！

すぐに有効化して使用できるプリビルドエージェントのセットが提供されます。これらは一般的なワークフロー向けに設計されたテンプレートまたは「既製」エージェントであり、設定は不要です。

以下に優れた例をいくつかご紹介します：

Answers Agent は、 は、 ClickUpチャット チャンネル内のワークスペースコンテキストから適切な回答を抽出し返信します

デイリーまたはウィークリーレポートエージェント ：スペース、フォルダ、リストに対して設定されたスケジュールで定期的な更新を生成します

StandUp Agents 特定の時点でのチーム活動を要約する

最小限のセットアップで標準的なAIワークフローを利用したい場合、これらの事前構築済みエージェントを活用できます。

一方、ClickUpカスタムエージェントではノーコードビルダーで独自の自動化を作成できます。これらはより柔軟で、エージェントの動作内容、実行タイミング、ワークスペースとの連携方法をカスタマイズ可能です。当社チームが作成した例をご紹介します：

これらのスーパーエージェントは以下の要素で定義されます：

トリガー: エージェントが動作するきっかけとなるイベント（例: メッセージの投稿やタスクの更新） 条件：エージェントが動作すべきかどうかを決定するルール（例：メッセージに明確な質問が含まれている場合のみ応答する） アクション：エージェントが実際に行う操作（返信の投稿、タスクの作成、情報の要約など） 知識とツール：エージェントがアクセスできるデータと、アクションを実行するために使用できるツール

たとえば、サポートチームがチャットチャンネルで多くの質問を受ける場合、次のようなカスタムエージェントを構築できます：

新しいメッセージが届いたときにトリガーされます

メッセージが質問のように見える場合のみ応答します

ワークスペースの「ドキュメント」と「タスク」を「ナレッジベース」として活用します

学習済みで文脈に正確な回答を返しました

機能 #2: AI搭載の生産性スイート

ClickUp Brainはワークスペース内に常駐し、タスク・ドキュメント・チャット、さらには連携アプリからも文脈を抽出して業務を自動化します。このAI生産性ツールは「常時稼働」のネットワークであり、人・プロジェクト・知識を結びつけます。

タスク、ドキュメント、期限、依存関係、ディスカッションに関する文脈に沿った回答を即座に提供します。チームは要件の迅速な検索、決定事項の特定、タスクステータス変更の理由の追跡が可能で、複数のドキュメントやチャットスレッドをくまなく探す必要はありません。

📌 プロンプトの例： API統合タスクが「進行中」に戻された理由は？変更に至った議論を要約してください

オンボーディングフロー更新の要件を、リンクされているすべてのドキュメントとタスクから抽出する

機能XYZのスコープを確定したミーティングの場所を特定し、決定事項を要約してください

さらに、ClickUp Brainは日常的で時間のかかるプロジェクト作業も自動化します。長いタスクスレッドの要約、進捗報告やStandUpの作成、ドキュメントやプロジェクトプランの草案作成が可能です。

最大の利点は？エージェント構築も支援します。BrainGPTに自然言語プロンプトで会話を始めれば、ガイドしてくれます！

ClickUp Brainを導入してエージェント構築を支援

🚀 ClickUpの優位性: バラバラのAIツールを、単一のコンテキスト認識型生産性エンジン「ClickUp BrainGPT」に置き換えます。アプリやプラットフォームを横断して仕事に直接連携し、検索、自動化、コンテンツ作成、音声コマンドを統合します。 ClickUpのBrainGPT Chrome拡張機能を使えば、どのブラウザタブからでも検索・要約・アクションが可能 AIの拡散を防ぐ活用方法をご紹介します： 統合型AIワークスペース で、ChatGPT、Claude、GeminiなどのプレミアムAIモデルを活用し、質問を投げかけ、タスクを自動化し、コンテンツを生成しましょう。

ClickUp、Google Drive、GitHub、Notion、SharePoint、OneDriveなどの 他のアプリを横断した コンテキスト検索

音声入力 で 音声優先の生産性を実現。アイデア、進捗報告、タスク割り当て、メッセージを直接ワークフローに音声で入力できます。 音声優先の生産性を実現。アイデア、進捗報告、タスク割り当て、メッセージを直接ワークフローに音声で入力できます。

深層学習＋ウェブ検索とインサイトで、思慮深く文脈豊かな回答を得られます

機能 #3: 組み込みのコラボレーション機能

ClickUpは、通常アプリ間で分散する会話、更新情報、意思決定を一箇所に集約します。これによりチームは仕事が前進する単一のhubを獲得し、全ての文脈が統合されるためエージェントは状況を実際に把握できます。

どのチームにもよくあるやり取りがあります：要件の明確化、進捗確認、簡単なスクリーンショットの共有、あるいは「担当者は誰？」という質問などです。

ClickUpでは、ClickUp Chatを通じて、関連するタスク、ドキュメント、タイムラインのすぐ隣で会話が行われます。仕事から遠く離れたチャネルで情報が埋もれることはありません。

チャットがワークフロー内に組み込まれているため、エージェントは実際の文脈を把握した上で介入できます。議論されているタスク、要件を記載したドキュメント、最新の更新内容、昨日のSyncUpコールでの決定事項、AIノートテイカーによるミーティングメモをすべて確認可能です。

エージェントはワークスペースから情報を取得し、クエリに答え、仕事を進展させ続けます

タスク管理は会話の自然な帰結となります。明確化メッセージはワンクリックでClickUpタスクに変換されます。

ClickUp Docs はこのプロセスに自然に組み込まれます。仕様書、ミーティングメモ、プロセスガイド、ブレインストーミング内容を記録し、それらをタスクや会話に紐づけることで実現します。チームがドキュメントを更新するとエージェントが認識。要件が変更されると、その件についてチャットしている全員が把握。誰かがコメントを残せば、文脈を損なうことなくタスクに変換されます。

その結果、意思決定が迅速化し、引き継ぎが明確になり、週を通して「あれはどこだっけ？」という場面が減ります。

ClickUpの価格

実際のユーザーがClickUpの使用について語った感想はこちらです：

ClickUpに切り替える前は、プロジェクト管理にRedboothを使用していました。両者を比較すると、大幅な改善が見られます。 ClickUpの自動化機能とAIツールには本当に感謝しています。ダッシュボードは魅力的で、そのビジュアルデザインを楽しんでいます。割り当てられたタスク、完了した作業、クライアントレビュー中のアイテムが別々のセクションに分けられている点が、最も優れた機能の一つだと思います。メディアの追加、ドキュメントの作成、ホワイトペーパーの作成ができる点も、ClickUpで最も気に入っている部分です。全体的に、私の仕事の効率化に確実に貢献しています。

ClickUpに切り替える前は、プロジェクト管理にRedboothを使用していました。両者を比較すると、大幅な改善が見られます。 ClickUpの自動化機能とAIツールには本当に感謝しています。ダッシュボードは魅力的で、そのビジュアルデザインを楽しんでいます。割り当てられたタスク、完了した作業、クライアントレビュー中のアイテムが別々のセクションに分けられている点が、最も優れた機能の一つだと思います。メディアの追加、ドキュメントの作成、ホワイトペーパーの作成ができる点も、ClickUpで最も気に入っている部分です。全体的に、私の仕事の効率化に確実に貢献しています。

📮 ClickUpインサイト：従業員の32%は自動化による時間節約はわずか数分程度と認識していますが、19%は週に3～5時間のロック解除が可能と回答しています。実際は、わずかな時間の節約でも長期的に積み重なると大きな効果を生むのです。 例えば、反復タスクで1日わずか5分を節約するだけで、四半期ごとに20時間以上を取り戻せます。この時間は、より価値のある戦略的な仕事に振り向けることが可能です。 ClickUpなら、期日設定やチームメイトのタグ付けといった小さなタスクの自動化も1分未満で完了。自動要約やレポート作成には組み込みのAIエージェントを、特定ワークフローにはカスタムエージェントを活用できます。時間を有効活用しましょう！ 💫 実証済み成果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット設定に費やす時間を減らし、予測業務に集中できるようになりました。

Google Workspace Studioとは？

Google Workspace経由

Google Workspace StudioはGoogle Workspace内のノーコードプラットフォームであり、Geminiを搭載したカスタムAIエージェントの作成を可能にします。Gmail、Drive、Docs、Sheets、チャットをはじめ、Microsoft 365などのサードパーティツールを含む様々なアプリ間でワークフローの自動化を支援します。

平易な言語記述でエージェントを構築可能。「if this, then that」ロジックを基盤とし、文脈認識タスク向けにAI推論で強化。エージェントは状況に適応し、多段階プロセスを処理。ショートカットアイコン経由でワークスペースアプリに直接統合されます。

Google Workspace Studioの主な機能

AIでプロセスを自動化できる主な機能を見てみましょう：

機能 #1: ノーコードエージェント

Google Workspace Studioでシンプルな言語コマンドを使ってカスタムAIエージェントを構築 (出典)

Google Workspace Studioでは、AIエージェントにやることを説明するだけで作成できます。例：「財務部門からの電子メールをフラグ付けし、請求書金額を抽出してGoogle スプレッドシートに追加し、チャットで通知する」と指示できます。

Gemini 3はルール構築なしで即座に自動化を実現します。ミーティングのフォローアップ、受信トレイの要約、メッセージのタグ付けなど、既製のタスク管理テンプレートも含まれています。すべて組織の権限設定に従うため、エージェントは閲覧許可されたデータのみを操作します。

機能 #2: エージェント共有

Google Workspace全体でエージェントを共有しながら、セキュリティとコンプライアンスを維持 (出典)

Workspace Studioには中央ダッシュボードが備わっており、チームはここでテンプレートの閲覧、エージェントの編集、アクティビティの追跡、パフォーマンスのレビューが可能です。すべてのリソースはWorkspaceサイドバーからアクセスできるため、ツールを切り替える必要がありません。

エージェントはGoogle ドキュメントやスプレッドシートを共有するのと同じように共有できます。これにより、チームは簡単に共同作業を行い、ワークフロー自動化の例を再利用し、部門全体に展開できます。

機能 #3: 共同エージェント開発とGoogle Workspaceとの連携

プロンプト：Workspace Studio Agentsをチャットアカウント内で動作させる (Source)

これらのエージェントはGmail、Docs、Sheets、Drive、チャットを横断してタスクを調整します。これにより、次のようなワークフローの自動化が可能です：

CRMデータをスプレッドシートに取り込み、週次レポート作成を行う

チャットのメモをDocsでフォーマットされた提案書に変換

オンボーディングファイルの整理と許可の自動割り当て

自動化ツールはテキスト、添付ファイル、文脈を理解するため、厳格なルールに依存せず、変化に適応できます。

さらに、これらは共有ワークスペース資産のように動作します。そのため、チームは以下が可能になります：

エージェントの指示を共同編集する

エージェントを複製し、新たな目的に合わせてカスタムする

プロセスの進化に合わせてロジックを更新する

これにより、チームは孤立した個人用自動化を多数作成する代わりに、有用なエージェントの共有ライブラリを構築するよう促されます。

Google Workspace Studioの価格

14日間試用版

カスタム価格設定

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio：機能比較

ClickUpとGoogle Workspace Studioは、同じような問題を解決することを目指しているにもかかわらず、AI自動化へのアプローチが全く異なります。

ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント作成、部門横断的なワークフローにAIを直接組み込むことに重点を置いています。一方、Workspace StudioはGoogleエコシステム内でのタスク自動化を中核としています。

各プラットフォームの仕組みを詳しく見ていきましょう：

機能 #1: エージェント型ワークフロー

ClickUp

ClickUp AIエージェントは、タスク、チャット、ドキュメント、更新情報が既に存在するワークプラットフォーム内で直接動作します。

すべてが一箇所で連携されるため、エージェントは必要なコンテキストを把握し、タスク更新、チャット投稿、進捗要約、定期ワークフロー実行など、正確なアクションを実行できます。一般的なニーズには事前構築済みエージェントを有効化でき、ノーコードビルダーでカスタムエージェントを構築することも可能です。また、Brainなどの組み込みAIツールがロジック設計を支援します。

このスーパーエージェントは、当社の可読性原則を文脈的に理解し、可読性スコアを向上させるための確かな提案を提供します。

Google Workspace Studio

Google Workspace Studioでは、Gmail、Drive、カレンダー、チャットなどのWorkspaceアプリ間でワークフローを自動化するAIエージェントを構築できます。これらのエージェントは、電子メールの下書き作成、ドキュメント処理、情報抽出、複数のGoogleツールを跨いだステップの調整など、アプリ横断的なルーチン作業に強力です。Geminiの推論能力を活用しますが、単一のプロジェクトやタスクシステムに固定されておらず、コンテキストは統一された作業環境ではなく個々のWorkspaceアプリから得られます。

🏆 勝者： ClickUp Agents。プロジェクト、会話、ドキュメントが既に接続された統合ワークスペース内で動作するため、より深いタスクレベルの文脈を提供し、より具体的なワークフロー駆動型アクションを可能にするからです。 Google Workspace Studioエージェントは、幅広いクロスアプリ自動化に強みがありますが、別々のツール間で動作し、構造化されたプロジェクトワークフローへの可視性が低くなります。

機能 #2: プロジェクト管理の深さ

プロジェクト管理ツールの比較は以下の通りです：

ClickUp

ClickUpは複雑なプロジェクトを運営するチーム向けに設計されています。ガントチャート、カンバンボード、タイムラインビュー、カレンダー、マインドマップなど15種類以上のビューを利用でき、好みの方法で作業を計画できます。さらに、作業をタスク、サブタスク、依存関係、スプリント、AI搭載のカスタムフィールドに分解できるため、多段階作業や部門横断的な作業に最適です。

ClickUpの自動化機能とAIエージェントは、数千ものタスクにわたる引き継ぎ、更新、リマインダー、ステータス変更をチームが管理するのに役立ちます。

実際の運用例は以下の通りです：

Google Workspace Studio

Workspace Studioは、スプレッドシートテンプレート、Gemini生成の要約、ミーティングからのアクションアイテムを通じて基本的なプラン立案をサポートします。

ただし、タスクの階層構造、依存関係、時間追跡といったネイティブなプロジェクト管理機能は提供していません。チームは手動のSheets、アドオン、外部ツールに頼ることが多く、プロジェクトが拡大するにつれてワークフローの追跡が困難になる可能性があります。

🏆 勝者： ClickUp。特に構造化された多段階の仕事を管理するチームにとって、より堅牢なプロジェクト管理およびプログラム管理を実現します。

機能 #3: AI機能

AI機能の簡単な比較：

ClickUp

BrainGPTはワークスペース全体（タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード）でAIを提供します。タスクの文脈に基づいた質問への回答、進捗報告やスタンドアップの自動生成、長文コメントスレッドの要約、プロジェクトプランの即時作成を支援します。

ClickUp AIエージェントは反復可能なワークフローを処理し、Brain MAXは高性能な推論と複雑なタスクに最適です。さらにClickUp AIノートテイカーも利用可能で、ミーティングメモ・アクションアイテム・決定事項を自動記録します。タスクに@brainをタグ付けするだけで即座にサポートが得られます！

Google Workspace Studio

Workspace Studioは、Gmail、ドキュメント、Sheets、ミーティングにGeminiを組み込んでいます。

コンテンツの起草、テキストの要約、ミーティングメモのアクションアイテム化、Sheetsでのデータ分析などには信頼性があります。ただし、依存関係の可視化、ステータス追跡、予測といったプロジェクト固有のAI機能は組み込まれていません。これらのタスクには手作業またはカスタムスクリプトが必要です。

🏆 勝者：ClickUp。コンテンツ生成だけでなく、プロジェクト実行に最適な組み込みAI機能を備えているため。

機能 #4: コラボレーションとコミュニケーション

両コラボレーションツールは、あなたとチームを接続する豊富な機能を提供します。比較は以下の通りです：

ClickUp

タスク単位のチャットスレッド、リアルタイム会話のためのClickUp Chat、ビデオ通話と音声通話、リアルタイム編集可能なドキュメント、ブレインストーミング用のClickUpホワイトボード、迅速な引き継ぎのための@メンションにより、コラボレーションを一箇所に集約します。

非同期コミュニケーションにはClickUp Clipsも利用可能です。

Google Workspace Studio

GoogleはDocs、Sheets、Slidesでのリアルタイム共同編集にも優れています。Gmail、Meet、チャットはコミュニケーションニーズを十分にカバーします。Teamsは馴染みやすく摩擦のないコラボレーション環境を得られます。

しかし、仕事は複数のアプリにまたがるため、タスクや議論が異なるプラットフォームに分散してしまうことがあります。

🏆 勝者：引き分け！Google Workspace Studioはリアルタイム編集と使い慣れたワークスペースを提供し、ClickUpはコミュニケーションを直接アクションに結びつけ、より深いプロジェクト管理機能を備えています。

Redditで比較：ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio

両者を徹底比較するため、Redditでレビューを調査しました。

Google Workspace Studioはリリースされたばかりで、その評価はまだ形になっていません。初期ユーザーは実験を重ね、第一印象を共有し、自社のワークフローにどう組み込むかを模索中です。

なお、Studioはリリース直後にサービス停止が発生した点に留意が必要です。新規ユーザーの声は以下の通りです：

「Gemini」アクションを使用しようとすると、常に「現在キャパシティ上限に達しています。まもなく再開します」というメッセージが表示されます。 なお、ホームページで「Geminiにタスクを説明」を試みると、次のような応答が返ってきます：「リクエストが理解できませんでした。詳細を追加するか、例を参照してください。」

「Gemini」アクションを使用しようとすると、常に「現在キャパシティ上限に達しています。まもなく再開します」というメッセージが表示されます。

なお、ホームページで「Geminiにタスクを説明」を試みると、次のような応答が返ってきます：「リクエストが理解できませんでした。詳細を追加するか、例を参照してください。」

Googleはその後、この問題を解決しました。

一方、ClickUpはReddit上でより確固たる存在感を示しており、その機能やアップデート、AI能力について何年も議論を続けているコミュニティが存在します。

あるClickUpユーザーは、そのAI機能を称賛しています：

私が最も活用しているのは、AIノートテイカー機能です。文字起こしデータをAIブレインに通すと、特定のQ&Aフォーマットで出力されます。このQ&AはClickUpチャットに自動投稿され、情報を検索中のエージェントが確認可能。さらにQ&Aはリストに自動保存され、蓄積された全Q&Aを通じて動的なプレイブックが構築されるのです。

私が最も活用しているのは、AIノートテイカー機能です。文字起こしデータをAIブレインに通すと、特定のQ&Aフォーマットで出力されます。このQ&AはClickUpチャットに自動投稿され、情報を検索中のエージェントが確認可能。さらにQ&Aはリストに自動保存され、蓄積された全Q&Aを通じて動的なプレイブックが構築されるのです。

別のユーザーは、プロジェクト管理機能においてClickUp BrainGPTを高く評価しています：

また、AI関連の作業を一箇所でまとめて行うことも非常に役立っています。チームメンバー全員分のAI機能を利用料を支払っているため、活用を依頼したところ、プロジェクト管理の業務が大幅に効率化されました。彼女はAIプロンプトを常に更新し、8名のクリエイティブチームに割り当てられた100件以上のタスクを同時に管理しています。 AIがパーソナルアシスタントとして機能し、仕事がClickUpで管理されている場合、各チームメンバーが自身の仕事内容を高度に理解したAIアシスタントを個別に持つことは、非常に強力な効果を発揮します。

また、AI関連の作業を一箇所でまとめて行うことも非常に役立っています。チームメンバー全員分のAI機能を利用料を支払っているため、活用を依頼したところ、プロジェクト管理の業務が大幅に効率化されました。彼女はAIプロンプトを常に更新し、8名のクリエイティブチームに割り当てられた100件以上のタスクを同時に管理しています。

AIがパーソナルアシスタントとして機能し、仕事がClickUpで管理されている場合、各チームメンバーが自身の仕事内容を高度に理解したAIアシスタントを個別に持つことは、非常に強力な効果を発揮します。

どのAI自動化ツールが最高峰か？

結果が出ました！🎉

Google Workspace Studioは、迅速な共同作業、リアルタイム共同編集、そしてDocs、Sheets、Slides内で活用できるGemini AIの力を必要とする場面で真価を発揮します。使い慣れたシームレスな操作感で、Googleエコシステムを日常的に活用するチームに最適です。

しかし、単に議論するだけでなく、実際に仕事を遂行するとなると、ClickUpが優位に立つ。

しかし、単に議論するだけでなく、実際に仕事を遂行するとなると、ClickUpが優位に立つ。

ClickUp Brain MAXでは、AIエージェント、AIノートテイカー、チャット、ホワイトボード、ミーティング、そしてエンドツーエンドのプロジェクトビューにより、チームはアイデアを即座に行動に移せます。あらゆる議論がタスクに変わり、あらゆる会議が記録され、あらゆるフォローアップが追跡可能になります。