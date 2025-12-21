レガシーツールからの移行に適したAIスタックとは

レガシーシステムは限界に達している。その事実を誰よりもよく理解しているのはあなた自身です。

それらは遅く、今日フローする膨大なデータ量を処理できず、AIとの連携を前提に設計されたものでは決してありません。

言うは易く行うは難し。すべて、何年も蓄積された重要なデータやプロセスを、業務に一切の支障をきたさずに移行しなければならないのです。

本ブログでは、レガシーツールからの移行を検討しているチームに最適なAIスタックを共有します。基礎知識に加え、技術スタックの構築方法についても解説します。

レガシーシステムからの移行における課題

10年前はレガシーシステムこそが「高速」の代名詞だったかもしれません。しかし今日では、それらは低速なパフォーマンス、機能不全のワークフロー、効率の低下、データのサイロ化、そして劣悪なユーザー体験の代名詞となっています。

それらからの移行は正しい判断ですが、移行経路には重大な課題が散在しています：

あなたのチームは従来の仕事方法に慣れています

進行中のプロジェクトへの潜在的な影響

現代のAIシステムとの互換性の問題

移行期間中の生産性低下への懸念

新しいワークフローに対する文化的抵抗

しかし、AIツールへの移行を躊躇してはいけません。これを業務の近代化、セキュリティの強化、俊敏性の倍増を図る絶好の機会と捉えましょう。

適切なAIツールは移行を簡素化します。チームにすべてを再構築させることはありません。

既存のワークフローをそのまま接続・運用し、レガシーデータソースを連携させ、手作業を自動化。部門横断的な可視性を一元的に実現します。

レガシーからAIへの移行の例（実例）

様々な業界の企業が、レガシーシステムから最新のAIスタックへいかにして移行に成功したのか、その事例を掘り下げてみましょう：

1. 建設業：CEMEX

大手建材メーカーのCEMEXは、社内マーケティングエージェンシー「CEMEX Content Studio」を設立しました。しかし、連携されていないツール、手作業による引き継ぎ、プロジェクト依頼の標準プロセス不足により、マーケティングチームの業務は遅延していました。

この課題を解決するため、セメックスの50名からなるマーケティングチーム全体がClickUpの統合AIスタックへ移行しました。プロジェクトの受付を自動化し、部門横断的なタスクをリンクさせ、リアルタイムダッシュボードを導入することで、プロジェクトの完全な可視性を実現しました。

🎯 結果： 市場投入までの時間を15%短縮；プロジェクト引継ぎ時間を数時間から数秒に短縮

セメックスのマーケティングプロジェクト管理担当、オスカー・アギラール氏は次のように述べています：

「チーム全員がClickUpで日々のタスクをフォローアップできるのが素晴らしい」とオスカーは語る。「自動化導入前は、コピーライターがタスクを完了するたびに、原稿が準備できたことを手動で指揮系統に報告する必要がありました。その作業に最大36時間もかかっていたのです」

2. 小売業：マクドナルド

おそらく最も重要かつ可視性が高いレガシーからAIへの移行例は、マクドナルドのメニューと注文システムの近代化である。

モバイルアプリと店内キオスクの両方にAIを統合したマクドナルドは、顧客がメニューとどのようにインタラクションしているかを分析できます。具体的には、顧客がどこをクリックするか、どこで一時停止するか、注文プロセスをどのようにナビゲートするかといった点です。

これらの知見を活用し、レイアウトの最適化、商品配置の改善、関連するアドオンの提案を行い、注文体験をより迅速かつ直感的にしました。

🎯 結果： デジタル注文量が20%増加

3. 医療：クリーブランド・クリニック

クリーブランド・クリニックは、AIの統合を通じて旧式のコンピューターシステムを近代化することで、遠隔医療サービスの拡大に成功しました。

彼らはAI駆動型ツールを導入し、レガシーシステムに分散していた患者データを統合・統一しました。これにより医療プロバイダーは、あらゆるオンライン診療時に包括的な患者記録を確実かつ瞬時に閲覧できるようになったのです。

🎯結果： 遠隔医療導入率が25%増加

AIスタックとは何か―そして移行時にそれが重要な理由

レガシーシステムからの移行時には、新興AI技術の喧噪に惑わされがちです。

世の中に存在する全てのAIツールが必要なのではありません。業務を強化し、ビジネス目標をサポートするために、互いに連携して効果を発揮する数少ないツールこそが重要です。

登場：AIスタック。

AIスタックとは、ワークフローの自動化、データ分析、コンテンツ生成、コミュニケーションの簡素化を連携して実現する、AI搭載ツール群の体系的な集合体を指します。

AIスタックのレイヤーを理解する

AIスタックはサンドイッチのように複数の層で構成されています。各層には重要な機能を果たすツールやフレームワークが含まれています。

AIスタックの3つのコアレイヤーは以下の通りです：

データ層: データベース、ファイル、顧客記録、製品情報など、組織が長年にわたり作成または収集したあらゆる資産を格納します。データパイプライン、ソース、統合機能はこの層に必須の構成要素です。

インテリジェンス層： 最初の層から得られたデータを予測ロジックに変換するAIモデルと機械学習システムを含みます。文脈を解釈し、パターンを特定し、洞察・意思決定・コンテンツを生成します。自動化、予測分析、モデル開発、AI統合はこの層で行われます。

アプリケーション層: エンドユーザーや他システムが、第2層で生成された知能とやり取りできるようにします。具体的にはAIコパイロット、コンテンツ生成ツール、ワークフロー自動化、ダッシュボード、チャットインターフェース、プラグイン、そしてチームが依存するあらゆるカスタムアプリが含まれます

🧠豆知識：Y2K問題（2000年問題）は世界的なパニックを引き起こしました。人々は2000年になるとシステムが「00」を1900年と誤認識するのではないかと恐れたのです。これはプログラマーがメモリ節約のため、年の下2桁のみを記録していたためでした（例：1998年は単に98として保存）。 viaTorch 4桁の年号（1998 > 1998）を保存するために数十億行ものコードを書き直すというコストのかかる要求の代わりに、企業は迅速な解決策を見出しました：ウインドーイングです。 特定の基準年（例えば1950年）を設定し、システムに単純なルールをハードコーディングしたのです：- 年の下2桁が50以上の場合、世紀は20世紀とみなす- それ以外の場合は、世紀は21世紀とみなす 一時的には機能したものの、これは2050年が到来した際、システムが1950年と読み取ってしまうことを意味していました！

AIスタックと従来のソフトウェアスタックの違い

AIスタックと従来のソフトウェアスタックの違いは以下の通りです：

アスペクト AIスタック 従来のソフトウェアスタック コア機能 データから学習し、適応し、予測を行い、意思決定を自動化する 開発者が記述した固定ルールに従う 中核コンポーネント データウェアハウス、データパイプライン、機械学習フレームワーク、ジェネレーティブAIツール 構造化データベース、ルールベースエンジン、SQLサーバー、COTSソフトウェア データ使用量 リアルタイムデータを継続的に取り込みます 静的データ入力を使用します 時間の経過に伴う進化 モデルが学習するにつれて継続的に改善されます 開発者が手動で強化しない限り、変更されません 複雑性の処理 多段階の動的ワークフローを管理します 直線的でルールベースのワークフローを処理します スケーラビリティ データと利用の拡大に合わせてスケーリング より多くのインフラストラクチャで拡張可能

モジュラー型AIスタック導入のメリット

モジュラー型AIスタックでは、単一の硬直したシステムに依存する代わりに、独立したコンポーネント（またはAIツール）を組み合わせます。

このシステムは高い拡張性を備えており、ツールをスワップ、アップグレード、ダウングレードする際、すべてを一から再構築する必要がありません。さらに、特定のツールがコスト高になったり機能制限が生じたりした場合でも、AIセットアップ全体を混乱させることなく、そのコンポーネントのみを置き換えることが可能です。

📮 ClickUpインサイト: アンケート回答者の35%がAIを基本タスクに活用している一方、自動化（12%）や最適化（10%）といった高度な機能は依然として多くのユーザーにとって手の届かない存在です。 多くのチームが「AI入門レベル」で停滞しているのは、アプリが表面的なタスクしか処理できないためです。あるツールは文章を生成し、別のツールはタスク割り当てを提案し、さらに別のツールはメモを要約します——しかし、それらのツールはコンテキストを共有せず、連携もしていません。 AIがこのように孤立した状態で稼働すると、出力は生み出せても成果は生まれません。だからこそ統合ワークフローが重要なのです。 ClickUp Brainは、タスク・コンテンツ・プロセスの文脈を分析することでこの課題を解決。スマートな組み込みインテリジェンスにより、高度な自動化と自律的なワークフローをシームレスに実現します。単なるプロンプトではなく、あなたの仕事を理解するAIです。

レガシースタックがAIアップグレードを必要とする兆候

すべてのレガシーシステムが即座のAIアップグレードを必要とするわけではありません。一部のツールは依然として十分に機能しており、不適切な場所にAIを導入することは価値よりも複雑さを生む可能性があります。

では、AIシステムへの移行が必須となる明らかな兆候を見ていきましょう：

頻繁なデータ引き継ぎと分断されたワークフロー

典型的な症状はこれです：情報が常に滞留したり、異なるシステム間で手動での転送が必要になったりします。データを実際に活用するよりも、移動に費やす時間の方が長くなってしまいます。

遅延するレポート作成やリアルタイムインサイトの不足

基本的なレポート作成に数時間、場合によっては数日も待たされる状況。システムが大量の流入データを迅速に処理できないため、重要な意思決定は常に古い情報に基づいています。

部門間の連携が限定的

マーケティングには専用のツール、営業には別のツール、運用部門にはさらに別のツール——そしてそれらはいずれも適切に連携していません。重要なデータを共有する仕組みがなければ、文脈が失われたり仕事が重複したりする結果を招きます。

予測的洞察を伴わない手動での意思決定

アナリストがデータのクリーニングやスプレッドシートの照合、手動でのトレンド分析に数週間を費やしているなら、そのシステムはビジネスをサポートしているどころか、むしろ足を引っ張っているのです。

最新のAIスタックは、予測分析、異常検知、自動化された推奨事項を統合することで意思決定を強化します。

システムを維持するためだけに、カスタム修正やサポート時間、ニッチな専門家への支払いが絶えず発生していませんか？さらに、既存ツールは新しいアプリとの連携に苦労したり、更新のたびに不具合を起こしたりしています。

パッチ適用、保守、手動での統合設定に継続的にかかるコストは、財政的に持続不可能です。

移行のためのAIスタック構築方法

レガシーツールからAIスタックへの移行には、体系的なアプローチが必要です。

これには、重要システムの評価、明確なAI目標の設定、データ近代化の準備、適切なAI技術の採用、そして移行プロセス全体の慎重な監視が求められます。

これらのステップを詳細に順を追って説明しましょう。

ステップ1：レガシーシステムの監査を実施する

まずは、レガシーシステムが日常の仕事をどのように処理しているかを評価することから始めましょう。

現在のエコシステムを3つの部分に分けて考えましょう：

ツール: 各レガシーアプリの機能、利用チーム、複数チームが同一タスクに異なるツールを使用しているかを確認します。ツールの導入時期、総費用、現代的なAPIとの接続容易性を文書化します

ワークフロー： 手動での引き継ぎ、プロセス完了時間、エラー率、および一般的な摩擦点に細心の注意を払ってください。ボトルネックや手作業による「単純作業」の数が多いほど、迅速な自動化の必要性は高まります。

データ： 現在のデータ保管方法を把握しましょう。ツールやデータベース間でデータは一貫していますか？特定のチームのみがアクセス可能ですか（例：営業部門が閲覧できない経理データ）？最後に、レガシーシステムが満たせていない全てのデータセキュリティ要件と規制要件を明記してください

🎥 特典： 6種類のプロセスマッピング戦略と、それぞれにClickUpを活用する方法を紹介する短いビデオをご覧ください：

ステップ2：AI目標を定義する

監査結果に基づき、既存ワークフロー全体で発見された問題をすべてリストアップしてください。

関連するカテゴリーごとにグループ化しましょう。例えば：レポート作成と分析、チームコミュニケーション、プロジェクト管理などです。

各カテゴリーごとに明確で測定可能な目標を設定してください。つまり、ワークフローのその部分に自動化やインテリジェンスを導入することで、どのような改善を達成したいですか？

例えばレポート作成と分析が1つのカテゴリーなら、レポート生成時間を10分未満に短縮するやダッシュボードは15分ごとに自動更新するといったAI目標を設定できます。同様に、チームコミュニケーションでは情報検索時間を50%削減するといった目標を設定可能です。

💡 プロの秘訣：最初から全面的な刷新を試みると混乱を招き、導入が停滞します。まずは低垂の果実から始めましょう。チームが最もストレスを感じている1～2つのカテゴリーを特定してください。これらがパイロットワークフローとなります——AIと自動化を導入し、段階的な移行を始める最初の領域です。

ステップ3：移行プロセスに向けたデータ準備

現在のシステムで変更が必要な箇所を特定したら、次はデータの整理・クリーニング・構造化に取り掛かりましょう。

ステップバイステップのワークフローをご紹介します：

ステップ 必要な要素 収集 スプレッドシート、データベース、共有ドライブ、電子メール添付ファイル、エクスポートされたレポート、顧客記録など、古いシステムに散在するすべてのデータを特定します 分類する データを顧客、財務、法務、マーケティングなどの明確なカテゴリーに分類し、さらにレポート、契約書、プロジェクト概要、クリエイティブ資産などの種類別に細分化します 整理整頓 重複データ、古いバージョン、不要な文書、未使用ファイルを削除しつつ、長期参照に必要なものだけをアーカイブします 標準化 不整合なファイル名を修正し、古くなったフィールドや不完全なフィールドを更新し、チーム横断で重要文書を構造化する標準フォーマットを作成しましょう

ファイルはすべて整理され、移行プロセスを進める準備が整いました。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpタスクを活用し、所有するあらゆるデータを管理・追跡しましょう。その方法は以下の通りです：

データカテゴリごとのタスクをまとめたマスターリストを作成 ：「財務」「法務」「マーケティング」「営業」「製品」などの上位タスクを追加

各カテゴリをサブタスクに分割 ：スプレッドシート、フォルダ、レポート、エクスポートデータ、共有ドライブ、顧客記録など、特定の資産ごとにサブタスクを追加してください

カスタムフィールドで 重要な詳細を追跡：データソース、場所、所有者、確認ステータスなどのフィールドを追加し、すべてを整理整頓しましょう

所有者および期日の割り当て ：チームメンバーを割り当て、タイムラインを設定することで、すべてのタスクとサブタスクに責任の所在を明確にします

ステータス付きクリーンアップワークフローを構築 ：「発見済み」「分類済み」「クリーンアップ済み」「標準化済み」「エクスポート準備完了」などのステータスを作成し、各アセットが同じライフサイクルを移動するようにします

タスクコメントで進捗を更新 ：タスク内に決定事項、観察事項、障害要因を記録し、進捗の可視性を確保

リストビューまたはボードビューで進捗を確認：発見からクリーンアップまでの全タスクを一箇所で可視化し、注力すべき箇所を即座に特定

AIを活用してタスクの優先順位を自動化し、適切な担当者に割り当てましょう

ステップ4：AI機能と自動化の統合

AIツールを評価する際は、パイロットワークフローを考慮に入れましょう。後で移行する他のプロセスについてもプランを立てることをお忘れなく。

一時的な解決策や中途半端なソリューションに投資することで生じる技術的負債を回避することが極めて重要です。その点を踏まえ、現代的な技術スタックに組み込む価値のある基本的な人工知能機能をご紹介します：

複数のAI機能を統合した使いやすいプラットフォームを選択しましょう。これによりコスト削減が促進され、チームの学習曲線が最小限に抑えられます。

例えばClickUp Brainは、多くのAI機能を単一システムに統合しているため、移行ワークフロー構築に別々のツールを用意する必要がありません。

Brainなら、以下のことが可能です：

運用ドキュメントの作成と編集 ：標準作業手順書（SOP）、プロセスガイド、移行メモ、技術説明、変更履歴をゼロから作成せずに作成

システムアップグレード時の監査と調査を加速 ：複雑な概念を分解し、システム機能を比較し、長文ドキュメントを要約し、複数の情報源から迅速に知見を収集

レガシー情報の迅速な要約生成 ：長文のチケット、過去のドキュメント、電子メールのやり取り、要件のトレーサビリティ、ミーティング議事録などを、決定事項と次のステップを明確に示した簡潔な要約に変換します

業務の近代化に関連する質問を投げかけよう：スプリント内の期限付きタスク、未解決の移行障害、システム要件、最新更新情報、依存関係をワークスペースのコンテキストから直接取得できます

これにより、Teamsはクリーンアップ、準備、移行を迅速に進められ、複雑な技術スタックに断片化したAIツールを追加する必要がなくなります。

ClickUp Automationsと連携させれば、強力なエージェント型AIで日常的な管理業務を処理できます。「タスクが『提出済み』に移動した際、自動的にレビュー担当者を追加し通知する」といった自動化を設定しましょう。

ClickUpのAIエージェントは、AI統合と自動化を新たな次元へ引き上げます。ワークスペースを常時監視し、データに基づいた意思決定を行い、行動を適応させることで、あなたが不在の時でもビジネスの継続性を確保します。

ステップ5：すべてを統合する統一ワークスペースを構築する

仕事のスプロールは現実の問題であり、チームがAI投資のメリットを実感できない最大の要因の一つです。

チームメンバーがタスクを完了したりファイルを探したりするだけで5つのプラットフォームを行き来しなければならないなら、AIスタックは十分に効果的とは言えません。近代化の努力を最大限に活かすには、AIスタックの全コンポーネントと既存システム間のシームレスな統合を確保してください。

既存のテクノロジースタックの中核システム（CRMソフトウェアやマーケティングプラットフォームなど）に直接接続可能なクラウドネイティブAIツールを探しましょう。また、強力なAPIサポート、ネイティブ統合、ノーコード自動化を優先してください。これらは混乱や移行の複雑さを最小限に抑えます。

ClickUp BrainGPTはこの課題を解決するために開発されました。このAIスーパーアプリは、タスク、ドキュメント、目標、ホワイトボード、ダッシュボード、プロジェクト、AI、外部アプリをすべて1つの接続プラットフォームに統合します。

ClickUp Enterprise AI Searchを使えば、ClickUpや統合されたサードパーティアプリサービスを含む、統合ワークスペース全体からファイル、タスク、情報を瞬時に検索できます。

ClickUpの企業AI検索で、ワークスペース全体からあらゆる情報を瞬時にアクセス

👀 ご存知ですか？ClickUpは1000以上のネイティブ連携機能を備え、強力なクロスプラットフォームサポートを実現。必要なツールを選択し、切り替えして、あっという間にClickUpワークスペースに接続できます。 開発者を雇う必要も、旧システムのレガシーコードを変更する必要もありません。 ClickUpの連携機能で統合されたAI技術スタックを構築

ステップ6：進捗を測定し、移行を拡大する

ステップ2で定義した測定可能なターゲットを追跡し、AIスタックのパフォーマンスを評価しましょう。

新たな数値をレガシー基準値と比較し、最も効果的な改善点と調整が必要な箇所を特定しましょう。

次に、パイロット運用が安定して機能することを確認します。企業業務のより多くの部分を、新たに構築したインテリジェントシステムへ段階的に移行しましょう。これが完全なデジタルトランスフォーメーションへの道を開きます。

🚀 ClickUpの優位性： 混乱したスプレッドシートベースのレポート作成から、ClickUpダッシュボードによる自動化されたパフォーマンス監視へ移行しましょう。

ダッシュボードウィジェットで主要メトリクスを視覚的に追跡：- 進捗率の進捗バー- ワークフローのボトルネックを可視化するヒートマップ- 作業負荷分布を示す円グラフ- プロジェクト予測性を示すベロシティチャート

ClickUpダッシュボードで、移行済みワークフローのAIによる最新情報を入手

AIカードは、ダッシュボードに直接「ブレイン」搭載の高度な分析機能を組み込みます。リアルタイムデータに基づく動的な要約、予測、アクションを提供します。例として、AIカードは経営幹部向けに、移行イニシアチブのステータス、主要な進捗、差し迫ったリスクを簡潔にまとめた最新情報を生成できます。

以下のAIスタックの例を参考に、異なるAIツールをマージし、チームの価値を最大化する方法を把握しましょう：

1. カスタマーサポートチーム向け

ClickUpタスク + ClickUp Brain → エスカレーションを適切な所有者に自動転送、問題の自動タグ付け、長文スレッドの要約、返信候補の提案、フォローアップタスクの作成 Zendesk → チケット受付、顧客履歴追跡、CSAT（顧客満足度）収集、マルチチャネル受信トレイ ClickUpダッシュボード → 顧客離反アラート、健全性スコアリング、顧客感情分析、利用傾向分析、NPSインサイト Gong → 通話記録を自動分析、怒っている顧客の通話をフラグ付け、よくある製品クレームを特定、エージェントの共感度を自動採点

2. ソフトウェア開発チーム向け

ClickUpタスク + Brain → バグ報告の優先順位付け、長いコードレビュースレッドの要約、エラーログからのタスク自動作成、プロジェクトステータス報告の自動生成 GitHub Copilot → コードの自動補完、実装提案、ユニットテスト生成、機能のリファクタリング、レガシーコードの説明 Datadog → アプリケーションパフォーマンスの監視、異常なシステムエラーの検出、根本原因の分析、サーバーリソース使用状況の監視 ClickUp Docs → 製品要件、技術仕様書、APIドキュメント、リリースノートの作成

3. 財務チーム向け

ClickUpタスク + ClickUp Brain → 予算申請の受付自動化、複雑な財務報告書を要約する、監査要件を追跡する、週次財務報告書を生成する QuickBooks → トランザクション記録、経費分類、銀行フィードの照合、損益計算書の作成、請求書管理 Anaplan → 財務モデルの構築、複数シナリオの予測作成、チーム横断的な予算ドライバーの調整、事業体ごとのプラン集計を実現 Tipalti → OCRによる請求書取り込み、複数通貨での支払い処理、制裁対象スクリーニング、重複または不審な請求書へのアラート機能

4. マーケティングおよび営業チーム向け

ClickUpタスク + Brain → キャンペーン概要書の生成、フォローアップ電子メールの草稿作成、メモを用いたリードの優先順位付け、ディスカバリーコールの要約、ミーティング記録からのタスクリスト作成 ClickUp ドキュメント → ブランドガイドラインの記録、メッセージングフレームワークの維持、ペルソナドキュメントの保管 HubSpot → リードの獲得、商談フェーズの追跡、自動化されたシーケンスの送信、電子メール開封の記録、リードスコアリング Canva → ソーシャルクリエイティブのデザイン、広告バリエーションの作成、セールス資料の作成

AIスタック移行時のよくある失敗例

レガシーアプリケーションからの移行時に多くの組織が直面するAI導入の課題と、その実践的な解決策を見ていきましょう：

よくある間違い ソリューション レガシーシステム全体にわたる詳細な監査を実施していない レガシーアプリケーション、ワークフロー、データベースを視覚的にマッピング。これにより、課題を正確に特定し、具体的な測定可能なAI目標を設定して開始できます すべてを一度にアップグレードしようとする まず1～2つの影響力の大きいワークフローから始めましょう。価値を証明し、プロセスを洗練させ、段階的に拡大していきます 一度に多くのAIツールを追加すること ツールの統合を 優先し、単一プラットフォーム内で複数のAI機能を提供するソフトウェアを選択しましょう。これにより機能の重複や AIの無秩序な拡大 を防げます パイロット運用中にフィードバックを収集しないこと 新ワークフローを試用中のユーザーと定期的な進捗確認を設定し、 製品導入を 促進しましょう。全員が快適に利用できるようになってから移行を拡大してください

AI対応スタックへの移行メリット

AI対応スタックがもたらす、否定できない戦略的メリットを以下にご紹介します：

競争力のある俊敏性： AIスタックのモジュール構造により、市場の変化に即座に対応可能。ビジネスロジックを維持しつつ、新たなAI機能を数日で迅速にテスト・展開できます

生産性の向上： AIが大量・複雑・反復的なタスクを自動化するため、チームメンバーは自動化できない戦略的仕事に集中できます

プロアクティブなリスク軽減： AI駆動の分析・データプラットフォームがワークフローを常時監視し、微細な異常を検知。即時アラートを発信し、自動化された予防措置をトリガーすることでリスクを最小限に抑えます

意思決定の質向上： リーダーや管理者は、企業プロジェクトに関するリアルタイムでデータ駆動型の洞察を得られます。これにより、直感や遅延したレポート作成への依存を減らせます

強化されたチームコラボレーション：AI統合は、統一された真実のビューを提供し、全員が同じ方向に向かって仕事をすることで、部門間のサイロ化を解消します

ClickUpで近代化プロセスを混沌から明確さへ移行

デジタルトランスフォーメーションは、現代のあらゆるビジネスにとって基本的な要件です。

中規模・大規模企業にとって、これは紙ベースのシステムからの脱却だけでなく、AIを完全に統合して望ましいビジネス成果を達成することを意味します。

ClickUpは、すべての仕事をカバーするオールインワンアプリとして、現代的なAIスタックの役割を果たします。生成AI、エージェント型AI、対話型AIを含む完全なAI統合機能を提供し、企業全体の業務運営を強化します。

ClickUp Brain、自動化、そして統合型AIワークスペースが一体となり、シームレスでインテリジェントなシステムを提供。現代化への道を加速させます。

レガシーシステムからの移行と将来を見据えたスタック構築の準備はできていますか？今すぐClickUpに登録して始めましょう。

よくあるご質問（FAQ）

AIスタックとは、データシステム、AIモデル、アプリケーションを階層的にセットアップした基盤であり、これらを統合することでワークフローの自動化、インテリジェントな支援機能の提供、生産性向上を実現します。レガシーシステムからの移行時には、適切にセットアップされたAIスタックがワークフローの容易な拡張、業務中断の最小化、クロスプラットフォーム対応の実現、ビジネスロジックの維持に貢献します。

レガシーシステムの近代化は、まず既存システムが引き起こす具体的な課題を特定し、各課題に解決策となるAI機能を対応させることから始まります。既存のエコシステムと連携し、将来の拡張性をサポートし、複数の機能を単一プラットフォームで提供するツールを選択しましょう。これにより、スタックは焦点が明確でシンプル、かつ保守しやすい状態を維持できます。

主な課題としては、レガシーシステムの徹底的な監査を省略すること、すべてを一度にアップグレードしようとすること、機能が重複するAIツールを過剰に追加すること、パイロット運用中にフィードバックを収集しないことが挙げられます。

ClickUpは強力なAI統合機能を提供し、コミュニケーション・タスク・ドキュメントを一元管理します。ネイティブAIアシスタント「ClickUp Brain」は、インテリジェントなタスクルーティング、生成AI支援、テキスト要約、ナレッジマネジメントなどの機能を備えています。ClickUp Automationsは、タスク作成・作業割り当て・進捗共有・週次レポート作成といった日常的な管理業務を自動化します。

規制対象業界では、移行時のデータセキュリティ確保が必須です。そのためには、まずデータを機密性に応じて分類し、適切なアクセス制御を定義してから移行を開始してください。新しいAIツールを接続する際には、セキュアな統合、暗号化、ロールベースの許可を活用しましょう。最後に、すべてのサードパーティ製AIポリシーを確認し、誰がどのデータにアクセスしているかを監視してください。