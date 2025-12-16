創造性と生産性を高める50のベストBing AIプロンプト

Bing AIが自信に満ちた回答を返す瞬間を経験したことがあるでしょう。見栄え良くフォーマットされ、引用までされているのに、なぜか本当に必要なポイントを外している——そんな経験です。

すると、プロンプトを微調整したり、文脈を追加したり削除したり、文章を書き直したりしながら、Bingがようやく意図を理解してくれることを願う羽目になるのです。

実際のところ、その差はBing自体に起因することはほとんどありません。プロンプトに起因するのです。

明確で構造化されたプロンプトは、Bing AIを強力な調査・推論エンジンへと変え、求める情報を正確に提供します。

本ガイドでは、調査・コンテンツ作成・分析・日常業務の生産性向上に活用できる信頼性の高いBing AIプロンプトと、プロの秘訣を解説します。

おまけとして、ClickUpが「より深い文脈」「高い精度」「ワークフローを理解するAI」を求めるチームにとって有力な選択肢となりつつある理由も探ります。😄

Bing AIの理解

Bing AIはMicrosoft Bing検索エンジンに統合されたAIアシスタントです。回答を要約する、画像・ビデオ生成、コンテンツ開発、コード構築、レポート作成、ショッピングなどのタスク実行が可能です。

Bingは高度な大規模言語モデルであるGPT-4と、Microsoft独自のPrometheusモデルを用いて構築されています。ウェブ上のリアルタイム検索を実行可能で、テキスト・音声・画像入力によるマルチモーダルな対話をサポートします。

Bing Chat企業は、商用データ保護を備えたAI搭載の仕事用チャットを企業に提供します。

Bing AIプロンプトとは？

Bingプロンプトは、Bingにどのように支援してほしいかを伝える手段です。一連のヒント、質問、あるいは極めて詳細な指示を通じて行うことができます。

「電子メールを書いて」「このコードのバグを解読して」「宇宙で迷子になった犬のSF画像を生成して」といった、単純なものから複雑なものまで、これら全てがBingにやることを指示するプロンプトです。

ただし、あらゆるAIや大規模言語モデルと同様に、Bingの応答の質と深さは、プロンプトの具体性にも直接的に依存します。

AIプロンプト活用のメリット

AIモデルはあなたの意図を「知っている」のではなく「推測」します。プロンプトを入力するたびに、あなたはモデルに意図・制約・希望フォーマット・文脈・品質期待値のヒントを与えているのです。

また、AIモデルは文脈に敏感ではあるが、文脈を認識するわけではない。指示しない限り、あなたのビジネス、対象読者、ワークフロー、創造的スタイルを理解することはない。

効果的なプロンプト作成のメリットは以下の通りです：

効率的なリサーチ ：明確に定義されたプロンプトは、階層的な検索の実行、情報源の比較、洞察の抽出を、手動での閲覧よりも迅速に行うことで、リサーチの質と速度を向上させます。

カスタマイズされたコンテンツ生成 ：具体的なプロンプトにより、コンテンツ概要やブランドボイスに沿った実用的な初稿を生成します

より優れた画像出力 ：説明的なプロンプトで、あなたの創造的なビジョンに沿った画像を生成します

時間節約 ：明確な指示により修正や確認のやり取りが最小限に。構造化されたプロンプト1つで、曖昧な試行錯誤やフラストレーションを解消。

文脈に応じたタスク実行 ：プロンプトに背景情報を提供すると、AIは一般的なアドバイスではなく、特定の状況に合った応答を返します

リスク軽減 ：慎重に設計されたプロンプトにより、AI出力における潜在的なエラーやバイアスを特定・軽減します

推論経路への影響：Bing AIのプロンプトに構造を与えることで、モデルの内部思考連鎖を形作り、より論理的で一貫性のある結果を実現します

⭐ 特典：Bing AIとChatGPTの違いとは？

以下に、ChatGPTとBing AIがデータアクセス、推論スタイル、日常的な使用においてどのように異なるかを理解するための簡単な比較を示します。

機能 Bing AI ChatGPT 開発者 Microsoft OpenAI コアアプローチ リアルタイムのウェブ基盤、ライブ検索データ、引用情報、事実取得を中核に構築 ウェブアクセス不要で、深い推論、創造性、多ステップ問題解決を実現する設計 トーンとスタイル 検索駆動型、簡潔、情報源重視 会話型で適応性が高く、長文の物語や技術的な深みにも対応可能 推論能力 検索内に統合されたDALL·Eモデルは、迅速なビジュアル生成に最適化されています 構造化推論、論理重視のタスク、コーディング、創造的生成に強みを持つ データアクセス Bing検索に直接接続し、リアルタイムの結果と出典引用を実現 ブラウジングが有効でない限り、主に学習済み知識に依存します 創造性のレベル 検索結果や事実の制約により制限される アイデア創出、探索、抽象的問題解決においてより自由な発想を実現 画像生成 OpenAIのDALL-Eモデルを活用し、テキストプロンプトからビジュアルを生成します ChatGPT内蔵の画像モデルで、より多様なスタイルで画像を生成 ファイルとテキストの処理 ウェブページやライブソースを要約する際に信頼性あり。ただし、複数のファイルを深く扱うワークフローには適していません。 文書、複合メディア、コード、長文コンテキストを強力な連続性で処理 最適な用途： リアルタイム調査、比較、事実確認、迅速な引用 深い推論、創造的仕事、技術的タスク、プラン立案、コード、対話型問題解決

効果的なBing AIプロンプトの書き方

AIに質問する方法を理解することは、優れたプロンプトの要素を把握すれば習得できる技術です。

効果的なBingプロンプトの書き方：

明確で具体的な目標から始めましょう

Bingは投げかけるほぼ全ての質問に答えます。秘訣は具体的に明確に質問すること。そうすれば詳細でニュアンス豊かな、実際に役立つ回答が得られます。例を挙げると：

❌ プロンプト: 主要なマーケティングトレンドのリストを提示してください

✅ プロンプト: 今年の新興B2Bマーケティングトレンド3つを例と共に要約してください

💡 プロのコツ: 目的を具体的な行動として設定しましょう。「要約する」「比較する」「生成する」「デバッグする」といった動詞を使い、タスクの種類を即座に伝えます。

関連する文脈を提供

文脈が関連性を形作る。その文脈とは例えば：

企業背景情報

ブランドボイスガイドライン

参考用過去のコンテンツ

オーディエンスのデモグラフィックと課題

業界固有の専門用語や業界用語

現在のプロジェクト目標またはキャンペーン目的

予算、タイムライン、プラットフォームの制約などの条件

模倣すべき／避けるべき競合他社の例

希望のフォーマット、長さ、または構成

❌ プロンプト: 新製品発売のための電子メールシーケンスを作成してください。

✅ プロンプト: リモートチーム向けプロジェクト管理ツールをリリースします。対象は50～200人規模企業のオペレーションマネージャーで、非同期コミュニケーションに課題を抱える方々です。親しみやすくもプロフェッショナルな口調で3通の電子メールを作成してください：ティザー電子メール1通、機能紹介電子メール1通、期間限定オファー電子メール1通。各電子メールは150語以内に収めてください。

💡 プロの秘訣: ブランドのガイドライン文書を作成しましょう。そこには、あなたの声、トーン、対象読者情報、主要メッセージを明記します。チームが複数のキャンペーンを運営している場合、このブランドガイドは命綱となります。新しいプロジェクトを開始する際にBingにアップロードすれば、文脈を記憶してくれます。

役割を割り当ててください

役割を割り当てることでBing AIに焦点を与えることができます。これによりAIは関連するパターンに集中し、関連知識を優先的に活用します。複雑な問題を簡素化したり、コミュニケーションタスクを支援させたい場合に有効です。

❌ プロンプト: コンテキストエンジニアリングとは何ですか？

（この文は概念の広範な理解を提供します。）

✅ プロンプト: AI開発者として、コンテキストエンジニアリングとは何か説明してください。

（このプロンプトにより、Bingは対象読者の調整と必要な概念的深さを理解します。）

複雑なタスクを分解する

多層的なタスクはAIを混乱させます。それらを小さく分割し、順序立ててプロンプトを提示することで、より高品質な出力を得られます。

❌ プロンプト: 競合他社を調査し、戦略を分析した上でレポートを作成する

✅ プロンプト: 環境に優しい包装業界における上位5社の競合他社をリストアップしてください。その後、分析に移り、最後にフォーマットを指定してください。

この手法は プロンプトチェイニングとして知られ、出力品質を大幅に向上させます。

📚 詳細はこちら:プロンプトエンジニアになる方法

洗練と反復

Bingの応答は出発点として扱ってください。事実確認を依頼したり、トーンを調整したり、詳細をパーソナライズしたり、応答を基にトピックにニュアンスを加えたりできます。

AIごとに動作は異なります。試行錯誤を重ねるほど、実際に効果的な手法が見えてきます。

AIへの質問方法をすぐに始めたいですか？こちらのビデオをご覧ください。

📚 詳細はこちら:プロンプトエンジニアリング完全ガイド

様々な用途に対応する50のトップBing AIプロンプト

レシピの提供から複雑なコードのデバッグ、ポッドキャストの生成、さらには調査レポートの作成に至るまで、Bing AIが支援できないものはありません。

特定の用途で活用できる（またはインスピレーションを得られる）プロンプトをいくつかまとめました。

マーケティングとコンテンツライティングのプロンプト

Bingに電子メール作成、ブログ記事作成、価値提案の洗練、マーケティングコピー生成を依頼する際、これらのAIライティングプロンプトからインスピレーションを得てください。

マーケティングとコンテンツライティングにおけるBing AIの活用事例

1. あなたはコンテンツ戦略家として、マーケティングチームがコンテンツ再利用に失敗する理由についてLinkedIn投稿を作成します。150語以内で、大胆な主張で投稿を始め、2つの失敗例を共有し、エンゲージメントを促す質問で締めくくってください。

2. 非技術系の中小企業所有者向けにAPI統合を説明する90秒スクリプトを作成。簡単な例えを用い、時間節約やツール接続といった利点に焦点を当てる。構成：導入部、問題提示、説明、行動喚起（CTA）。

3. 持続可能なファッションブランドの新作オーガニックコットンラインのInstagramキャプションを作成してください。インド農村部の職人たちに関する短い物語を紡ぎ、倫理的な生産価値を織り込み、ショップへの行動喚起（CTA）で締めくくってください。180語以内。

4. AIカスタマーサービスプラットフォーム向け2500万ドルのシリーズB資金調達を発表するプレスリリースを作成してください。強力な見出し、主要事実を含む導入段落、成長プランに関するCEOのコメント、資金の使途（製品開発、市場拡大）、定型的な会社概要を含めてください。400語以内に収めてください。

5. 敏感肌の方向けのD2Cスキンケアブランドを構築中です。ブランドボイスを定義するお手伝いをお願いします。競合他社が言うかもしれない表現と比べて、同じメッセージ（「当社の製品は皮膚科医テスト済みです」）を当社のブランドボイスで伝える方法を3例提示してください。すべきこと・すべきでないことも含めてください。

6. 「財務アナリストのための高度なExcel」ウェビナーをプロモーションするランディングページ用に、10種類の見出しバリエーションが必要です。キャリアアップを目指す中堅アナリスト層に訴求する見出しを優先してください。以下の異なるアプローチをテストし、各見出しを15語以内に収めてください：- 好奇心を刺激する- メリットを強調する- FOMO（取り残される不安）を喚起する- 具体性を示す- 疑問形式- 緊急性を伝える

7. オンライン学習プラットフォームの「新学期プロモーション」（教育に戻る成人学習者をターゲット）向けに、創造的なキャンペーンテーマを開発してください。キャンペーン名、キャッチコピー、学習者の不安と動機に応える3つのメッセージ柱、ビジュアルムードボードの方向性提案、そしてこのテーマを電子メール・SNS・有料広告に展開するアイデアが必要です。感情に訴え、向上心を刺激する内容にしてください。

8. ミレニアル世代ターゲットの個人金融アプリ向けに、Instagram用コンテンツアイデアを10個生成してください。各アイデアにはコンテンツタイプ、トピック、キーメッセージ、ビジュアルの方向性を明記すること。学生ローン、衝動買い、投資の基礎、緊急資金をカバーすること。

9. 「SaaS向け電子メールマーケティングのベストプラクティス」というキーワードの主要な検索結果（SERP）を分析してください。コンテンツの不足箇所を特定し、QuoraとRedditにおける消費者の感情を分析した上で、それらの不足を効率的に解消できるブログ記事のアウトラインを作成してください。記事の長さは2500～3000語を目安とします。

📚 続きを読む:2025年版 AI搭載ライティングアシスタントソフト10選

調査とデータ分析

Bing AIプロンプトで調査とデータ分析を強化

10. 今年台頭する3つのB2Bマーケティングトレンドを、実際に導入した企業の具体例と共に要約せよ。AI導入、アカウントベースドマーケティングの進化、プライバシー優先のアトリビューションに焦点を当てること。裏付けとなるデータと成功メトリクスを含めること。

11. G2とCapterraに掲載されたClickUpの直近50件の顧客レビューを分析し、フィードバックを以下のテーマに分類してください：価格に関する不満、機能要望、サポート問題、ユーザー体験への称賛。上位3つの課題点を要約してください。

12. トップ5のプロジェクト管理ツール（Asana、Monday、ClickUp、Trello、Notion）を調査し、価格帯、主要機能、ユーザー制限、連携機能、モバイルアプリ評価を比較表にまとめる。

13. 当社のウェブサイトにおいて、過去6ヶ月間で最も高いパフォーマンスを示したブログ記事を分析してください。トピック、長さ、フォーマット、見出し、内部リンクにおける共通パターンを特定し、どのコンテンツタイプが最も多くの自然検索トラフィックとコンバージョンを促進しているかについての知見を抽出してください。

14. 過去30日間のTwitter、LinkedIn、Redditにおける「リモートワークの生産性」に関する会話を監視してください。主な課題点、頻繁にメンションされるツール、新たな解決策を抽出してください。感情分析と議論のテーマを要約してください。

15. ルイジアナ州のコンテンツマーケティング業界に関する詳細な調査レポートを作成してください。レポートには主要トレンド、主要プレイヤー、地域課題、成長機会を網羅すること。地元企業がコンテンツマーケティングをどのように活用しているか、州内で活動する注目すべき代理店やフリーランサー、関連する統計データや事例研究についての洞察を含めてください。明確さと構造を確保するため、適切なヘッダーとフォーマットでレポートを構成してください。代理店比較、トレンド分析、業界データ比較に有用な場合はテーブルを活用すること。

詳細な調査レポート作成にBing AIを活用する

💡 プロの秘訣: Bingの「リサーチレポート作成」機能を活用すれば、自社製品や市場に関する完全な引用付きの詳細リサーチレポートを入手できます。このレポートは、市場参入の仮説を検証する優れた出発点となるでしょう。

学習とスキル開発

Bing AIで複雑なトピックを学ぶ

16. 高校生向けに量子コンピューティングを説明してください。対象者は基礎的な代数は理解していますが、物理学の背景知識はありません。日常的な例えを用い、専門用語は避け、暗号化や創薬など彼らが興味を持つ実用的な応用に焦点を当ててください。

17. プロダクトマネージャー役割向けの行動面接質問15項目を生成し、STARメソッドによるサンプル回答を添える。優先順位付け、ステークホルダー間の対立、失敗したローンチ、データ駆動型意思決定に関するシナリオを網羅。面接官が重視するポイントに関するアドバイスを含める。

18. Google Analytics 4認定試験のための包括的な学習ガイドを作成してください。試験トピックごとに整理し、主要な定義、暗記すべき式、よくある落とし穴、練習問題の例を含めてください。明確なセクション分けでスキャンしやすい構成にしてください。

19. 4つの主要プロジェクト管理資格（PMP、CAPM、スクラムマスター、PRINCE2）を比較。費用、所要時間、難易度、キャリアメリット、各資格の価値を分析。キャリアフェーズと目標に基づいた推奨資格を提示。

20. 技術文書作成スキル向上のための練習課題を作成してください。不適切な技術文書（APIドキュメントまたはユーザーマニュアル）を提示し、5つの具体的な問題点を特定した上で、改善点を説明しながら各セクションを書き直してください。

AIをパーソナルアシスタントとして活用する方法はこちらのビデオでご覧ください 👇

コーディング、デバッグ、データ分析

21. 医療分野における機械学習の応用に関する40ページの研究論文を要約せよ。主要な知見、方法論、限界、実践的意義を抽出すること。機械学習ソリューションへの投資判断を行う非技術系の医療管理者向けに記述すること。最大500語。

22. 10,000個の製品オブジェクト配列をフィルタリング・ソートするこのJavaScript機能を検証してください。フロントエンドで動作が遅くなっています。パフォーマンスのボトルネックを特定し、最適化を提案した上で、より良い時間計算量で機能を書き直してください。改善点を説明してください。

23. あなたは経験豊富な開発者であり、Stripeの決済APIと連携するPythonコードを記述しています。顧客を作成し、99ドルの支払い意図を生成し、成功またはエラー応答を処理する必要があります。適切なエラー処理と、各ステップを説明するコメントを含めてください。

24. 1000個のオブジェクトからなる配列をフィルタリングする際に、whileループがブラウザをフリーズさせ続けています：[コードを貼り付け]。無限ループの原因を特定し、論理的なエラーを説明して正しく動作するように書き直してください。また、より効率的なアプローチを提案してください。

25. ページ更新後にユーザーがログイン状態を維持できない問題：[認証コードを貼り付け]。JWTトークンは保存されているが、正しく読み込まれていない。問題をデバッグし、トークン取得ロジックを修正してください。

26. バッチアップロード処理時にAPIレートリミット（1分あたり100リクエスト）に到達しています：[コードを貼り付け]。リミットを超えないようリクエストを調整しつつすべてのデータを処理するキューシステムを実装してください。ユーザーに進捗を表示します。

💡 プロのコツ: Copilotがページを分析できない、またはコンテンツを要約できない場合、Microsoft Edgeの設定で「サイドバー > Copilot」セクションにある「すべてのWebページまたはPDFへのアクセスを許可する」を有効にしてください。

リアルタイム情報とウェブ調査

Bing AIを活用して包括的かつ最新の回答を得る

27. 米国全域でiPhone 15 Pro ブラックチタニウム色、256GBの最安値を検索してください。下取りキャンペーンや特定の支払い方法による割引がある場合は含め、総合的に最も節約できるオプションを計算してください。

28. テキサス州オースティンにおけるシニアデータアナリストの現在の給与範囲を調査してください。LinkedIn、Indeed、Glassdoorの求人情報を確認し、企業サイズ、必要な経験年数別に分類し、一般的に提供される福利厚生を含めてください。中央値の給与を算出してください。

29. 昨年発表された、間欠的断食が代謝健康に及ぼす効果に関する査読済み研究論文を検索してください。少なくとも5つの研究を見つけ、それらの方法論と主要な発見を要約し、研究間で矛盾する結果があればメモしてください。

30. 過去3ヶ月間にNotionがリリースした新機能を調査してください。公式ブログ、製品アップデートページ、Twitter発表、ユーザーフォーラムを確認し、各機能の説明と実装品質に関する初期ユーザーフィードバックを収集してください。

31. 米国市民が日本を訪問する際の現在の渡航制限とビザ要件を調査してください。ワクチン接種要件、ビザ申請手続き、処理時間、および過去1か月以内に発表された最新の政策変更を含めてください。

32. 2024年MLSシーズンにおけるインテル・マイアミ所属リオネル・メッシの完全なパフォーマンス統計を調査してください。得点数、アシスト数、出場試合数を含め、リーグの他のトップ得点者との比較も記載してください。記録を更新したかどうかも確認してください。

33. ニューヨークのメトロポリタン美術館の現在の開館時間を調べてください。感謝祭週間の特別休日営業時間があるか、無料入館日を提供しているか確認してください。情報が最新であることを確認してください。

34. 過去6ヶ月間にシリーズB資金調達を完了した全企業を検索。米国におけるテクノロジーおよびSaaSセクターに焦点を当てる。

35. 過去60日間に[業界または地域]に影響を与える新たな政府規制、コンプライアンス更新、または法改正を特定してください。出典を明記した要約と予想される影響を記載してください。

生産性とタスク管理

Bing AIプロンプトで生産性を向上させよう

36. 新入マーケティングチームメンバー向け包括的なオンボーディングチェックリストを作成する。初日（書類手続き、アカウントセットアップ）、初週（トレーニングセッション、紹介）、初月（初期プロジェクト、フィードバック確認）をカバーする。各タスクの担当者を含める。

37. 本日完了すべき12のタスク（所要時間・優先度が異なる）があります：[タスクリスト]。午前9時から午後6時までの間で、私の生産性ピーク時間帯（午前10時～正午）を考慮し、バッファ時間を確保し、類似タスクをグループ化した最適化されたスケジュールを作成してください。

38. 月曜日から金曜日までの今週のスタンドアップミーティングの議事録を要約してください：[議事録を貼り付け]。完了したタスク、進行中の作業、複数回発生した障害、サポートが必要な可能性のあるチームメンバーを特定してください。管理層向けの簡潔な報告書としてフォーマットしてください。

39. 5部門の責任者との60分間四半期ビジネスミーティングのアジェンダを作成せよ。各セグメントの時間配分、決定事項と進捗報告が必要な議論トピック、質疑応答のスペースを明記すること。焦点を絞り、実行可能な内容とする。

40. 週60時間仕事をして燃え尽き症候群です。現在のスケジュールを確認してください：[スケジュールを貼り付け]。削減すべき箇所、延期または委任すべきタスク、休憩のタイミング、プロジェクトを遅らせずに回復時間を確保する方法を提案してください。

41. チームコミュニケーションプロトコル文書を作成する。電子メール、Slack、ミーティングの使用タイミング、各チャネルの期待応答時間、時間外連絡の境界線、緊急問題のエスカレーション方法を明記する。実用性を確保し、仕事と生活のバランスを尊重した内容とする。

42. 集中作業のための時間を確保しつつ、ミーティングや共同仕事にも対応できる週間カレンダーテンプレートを設計してください。執筆と戦略立案のために、週に最低15時間の中断されない時間が必要です。MondayからFridayまでの構成例を示してください。

⭐ 特典：タスク管理、スケジュールプラン、ワークフロー効率化にBing AIプロンプトを活用しているなら、さらに大きな可能性が待っています：AIオーケストレーションです。 AIオーケストレーションにより、Bing AI（調査用）、ClickUp Brain（文脈に応じたタスク実行用）、反復作業の自動化など複数のAIシステムを、1つの連携されたワークフローに統合します。 各ツールを独立したアシスタントとして扱う代わりに、オーケストレーションによりそれらを接続し、プロジェクト全体で統一された知能層のように機能させます。 ClickUpのAIオーケストレーションで実現できること： AIアクションを自動トリガー ：タスク更新時、フォーム送信時、仕事がフェーズ間を移動した際に自動実行

AIエージェント を活用し、仕事のルーティング、所有者の割り当て、障害のエスカレーションを手動介入なしで実行

自動化と文脈理解型AI を組み合わせて、プロジェクトの正確性、依存関係、優先度を維持します

調査、プラン、文書化、実行を1つの接続フローに統合

画像生成

AI画像プロンプトの詳細に入る前に、Copilotの「Bing画像作成者」または「画像を生成」オプションで画像を生成できることをご承知おきください。

💡 プロの秘訣:Microsoftのガイドラインによれば、画像の希望を説明する際に具体的な言葉を使用してください。実際、画像生成プロンプトのチェックリストとして以下の式を活用しましょう： 明確なアクション： フォトリアリスティックな画像を作成する

詳細な主題: バラを描写的に表現せよ（深紅のバラ、ベルベットのような花弁に朝露の滴がきらめく）

指定スタイル： マクロクローズアップ

シーンまたは設定： 柔らかな黄金色の光が差し込む日の出

追加要素：ボケ背景、光を捉えた水滴、小さな緑の葉 完全なプロンプト: Dall'eモードで、深紅のバラを写実的に描いた画像を作成してください。ベルベットのような花弁には朝露の滴が輝き、極限のマクロ接写で浅い被写界深度を表現。霧がかった英国庭園の日の出を背景に、柔らかな黄金色の光が差し込みます。ボケ効果のある背景、光を反射する水滴、小さな緑の葉、そしてロマンチックな雰囲気を含めてください。 Bing AIプロンプトを用いた画像処理

43. エピックなファンタジー小説の表紙をイラスト化。崖の端に立ち、浮遊する島々を擁する広大な王国を見下ろす若き魔法使いを描く。頭上には暗雲が立ち込め、キャラクターの周囲には魔法の輝くルーン文字が渦巻く。絵画的なスタイルで、豊かでドラマチックな色を表現。

44. 高級レザー製バックパックを、木製コーヒーテーブルにノートパソコン、手帳、職人製コーヒーカップと共に置いたライフスタイル設定で撮影。薄手のカーテン越しに差し込む柔らかな朝の日差し。暖色系の自然なトーンと浅い被写界深度が、高級感と憧れを喚起するムードを創出。

45. Instagram用モダンなフラットデザインインフォグラフィックスライドを作成し、5つの生産性向上術を紹介してください。ピンク、ミントグリーン、クリーム色のパステルカラーパレットを使用し、シンプルなアイコン、読みやすいサンセリフフォント、十分なスペースを配置。現代的でミニマルなスタイルで。

46. 光合成の仕組みを説明する、親しみやすくカラフルな図を作成してください。漫画風の木を描き、根・葉・太陽・水滴を指す矢印にラベルを付けます。明るい緑・黄色・青を使用し、中学生向けとしてシンプルな形と明瞭なタイポグラフィを採用してください。

47. 巨大なキノコの下で、友好的な動物キャラクター（クマ、ウサギ、キツネ）がティーパーティーを開いている、幻想的な森の情景を描いてください。柔らかく丸みを帯びた形に、温かみのある誘うような色を。絵本のような水彩画スタイルで、優しい質感と夢のような照明を表現してください。

48. テック系スタートアップ向けの親しみやすいロボットマスコットキャラクターを作成してください。ロボットは角が丸く、青く光る胸部パネル、表情豊かなLEDの目を備え、手を振って挨拶している姿です。グラデーションと繊細な陰影を用いたモダンで親しみやすいデザイン。透明背景に全身ビューを配置してください。

49. 高級モダンキッチンをフォトリアリスティックにレンダリングしてください。大理石のカウンタートップ、ステンレス製家電、ペンダントライト、都市のビューが見える大きな窓を備えています。温かな午後の光の中で、フルーツボウルと生花でスタイリング。雑誌品質の建築写真スタイルで。

50. 3Dスペースに浮かぶダッシュボードインターフェースのモダンなアイソメトリックビューを表現。カラフルなチャート、グラフ、データカードを表示。背景は濃紺から紫へのグラデーション。微妙な光沢効果とクリーンな線画を含める。ランディングページのヒーローセクション向け、先進的で洗練されたスタイル。

以上が、Bing AIの広範な（ただし網羅的ではない）活用事例とプロンプトのまとめとなります。

Bing AIプロンプトで避けるべきよくある間違い

Bingの出力結果に不満を感じる場合、以下のプロンプト作成ミスが原因かもしれません。それらを回避するためのやることを見てみましょう：

誤り 何が起こる？ 修正方法 曖昧すぎる、または一般的すぎる表現 Bingは表面的な、具体的なニーズに応えない使い物にならないコンテンツを提供します トーンの期待値を設定し、文脈を提供し、成功の例を示し、リクエストは具体的に記述してください 単一プロンプトの多重化 Bingは複数のタスクを同時に処理しようとするため、不完全または浅い出力を生成する可能性があります リクエストを小さく論理的な順序で分割し、Bingが提供するプロンプトを基に構築してください リアルタイム機能は対象外 最新ニュース、価格、トレンド、最新情報などの最新データを見逃しています 時間の制約のあるクエリにはBingを活用し、ウェブからの最新情報が必要であることを明示してください フォーマット指定は不要です 明確な比較テーブルが欲しかっただけなのに、長文のエッセイ形式の回答が返ってくる可能性があります フォーマットを明示的に指定：「箇条書きで整理」「2～3行の段落で記述」「テーブルを作成」 1つの会話モードに固執する 期待に沿わない回答が返ってくる Bingの各種モード（スマート（GPT-5）、クイックレスポンス、深掘り思考など）を切り替えて、文脈に適した応答を取得できます

Bing AI利用の制限事項

Bingは検索体験を強化すると同時に、ChatGPTのような大規模言語モデル（LLM）が可能なタスクも実行します。コード記述、コンテンツ生成、リアルタイム検索の実行、レポート作成、さらにはポッドキャストのキュレーションまで可能です。ほぼすべてをこなせると言えるでしょう。

ただし、ここには障害が存在し、以下の点であなたの活動を妨げます：

複数セッションの文脈を保持しません ：Bingは複数セッションにわたって文脈を保持しないため、類似した種類のプロジェクトであっても、毎回最初から指示を繰り返す必要があります。

幻覚応答 ：Bingは事実を幻覚し、全く異なるクエリに対して曖昧なアイデアを提示します

短い文脈保持期間 : Bingのクリエイティブモードにおける文脈保持期間はリミットがあります。具体的なトークン数は明示されていませんが、 : Bingのクリエイティブモードにおける文脈保持期間はリミットがあります。具体的なトークン数は明示されていませんが、 ChatGPTやClaudeなどのAIツールの 保持期間と比べて比較的小さいです。

安全フィルターとブロック対象コンテンツ : センシティブな話題、特定の人物、安全メカニズムのトリガーとなるコンテンツを含むリクエストは即座に拒否されます。これらのフィルターブロックは他のLLMよりも厳格です。

深さと一貫性のリミット ：複雑なニッチなクエリに対してもBingは浅い出力しか生成せず、ニュアンスや文脈を完全に欠く場合がある

AI生成画像の固定アスペクト比：Bingでは画像サイズやアスペクト比のカスタムが不可。標準の1:1または3:4比率での仕事が強制されます

⚠️ 注意：AIの乱用には注意してください。 Bing AIのようなツールを使えば、検索、執筆、プラン立案、調査など複数のアプリを簡単に積み重ねられます。各AIツールはワークフローの一部を解決します。しかしこの断片化がAIの拡散を生み出し、仕事内容や文脈がタブやチャット、連携しないツールに散らばってしまうのです。 Bingが過去の指示を忘れたり、浅薄で一貫性のない出力を返すたびに、複数のツールを飛び回り、手作業ですべてを繋ぎ合わせることで補うことを強いられます。これはチームのスピードを加速させるどころか、むしろ遅らせることになります。 事態が悪化する前に制御する方法はこちら。

探るべきトップBing AI代替ツール

ワークフローを効率化する優れたBing AI代替ツールをご紹介します。詳細に掘り下げる前に、まずは簡単な比較表をご覧ください：

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 文脈に沿ったプロジェクト実行のための統合AIワークスペース 文脈認識AI（Brain）、AIノートテイカー、プロンプトテンプレート、BrainGPT（マルチモデル）、企業検索、画像生成、自動化、AIエージェント、深層連携、タスク＆ドキュメント管理、コード生成 Free Forever；企業向けカスタム対応 Runway ML マルチメディアコンテンツの生成と編集 第2世代/第3世代テキストからビデオ生成、フレーム補間、モーショントラッキング、ディレクターモード、Adobe Premiere連携、リアルタイム共同編集 無料；有料プランは1ユーザーあたり月額15ドルから ChatGPT コンテンツ・コード・リサーチ向け会話型AI 音声モード、ファイルアップロード＆分析、メモリ機能、コードインタプリタ、プロジェクト／ワークスペース管理 無料；有料プランは月額20ドルから Google Gemini Google Workspaceと深く連携したマルチモーダルAI ネイティブGoogleアプリへのアクセス、マルチモーダル入力、リアルタイムWebデータ、デバイスレベル制御のためのGemini Nano 無料；有料プランは月額19.99ドルから Perplexity AI リアルタイムで出典明記された会話型検索 ライブウェブ検索、インライン引用、フォローアップQ&A、マルチモーダル/マルチモデル、ソースピン機能 無料；有料プランは月額20ドルから

1. ClickUp

統合されたClickUp Brainで仕事プロセスを効率化

Bingは要約、コンテンツ、画像、ビデオ、さらには調査レポートに至るまで、多様なフォームでクエリに応答します。しかし、その能力はそこで止まります。

チームへのタスク割り当て、コミュニケーション、プロジェクトのステータス・成功追跡はできません。Bingが生成する内容とチームが実際に実行する内容には隔たりがあり、これがチームの生産性低下を招いています。

チームに必要なのは、実際のワークスペースに統合できるAIです。プロジェクト概要を草案するだけでなく、それを期限付きの割り当て可能なタスクに変換できるAIです。

登場：ClickUp。

世界初の統合型AIワークスペース。複数のツールとワークフローを単一プラットフォームに統合。プロジェクト、会話、文書、分析が、このコンテキストAIプラットフォーム上でシームレスに連携します。

そのAI機能の詳細を詳しく見てみましょう。💬

あなたの仕事の完全な文脈を理解するAI

ClickUp Brain（ClickUpのネイティブAI）はワークスペースの文脈を完全に理解します。タスクを依頼する際にプロジェクトの性質やチャットの文脈を説明する必要はありません。

AIがあなたとあなたの仕事を理解します。

BrainはClickUp内のプロジェクトに基づき、文脈に沿った回答を取得します

メッセージの形を支援するAI

ClickUp BrainはChatGPTやBingと同じように使用できます。概念の説明、ブログ記事の作成、ソーシャルメディアキャンペーンの立案、物語の草稿作成など、すべてを依頼できます。

しかしスタンドアロンのAIツールとは異なり、このAIアシスタントはClickUpワークスペース内で直接動作します。

例えば「AIが職場の生産性を改革する方法」というテーマで思想リーダーシップ記事を書きたい場合、ClickUp Docsを開き、ClickUp Brainにブログ記事の作成を依頼するだけです。

ClickUpドキュメント内でBrainを活用

さらに、チーム全員が参照できるAIプロンプトテンプレートをClickUpDocsで作成・保存することも可能です。

または、この思考連鎖プロンプト手法を使用して、トピックに対するより徹底的な構造と洞察を得ることもできます：

上位表示されるSERPブログを分析し、主要セクションと論点をまとめたアウトラインを生成する

一般的な生産性アドバイスに異論を唱える3つの逆張り視点をご提案ください

読者を引き込む魅力的なイントロを作成してください。驚くべき統計データや大胆な主張で読者の興味を惹きつけます。

フィールドの専門家へのインタビュー質問を作成する

ClickUp BrainGPTでは、最新のプレミアムAIモデルをすべて利用可能。モデルを切り替えて、企画立案、深い調査、戦略策定、クリエイティブライティングを支援します。

ClickUp Brainで最新のAIモデルを一元管理

📌 保存しておきたいAIライティングプロンプト： 第4四半期のコンテンツカレンダー概要を作成し、週間テーマと投稿アイデアを盛り込む

[ポリシー変更/新施策]に関するチーム内告知文を、明確かつ前向きな内容で作成してください

マーケティングチーム向けのブランドボイスガイドライン文書作成を支援してください。この文書に含めるべき内容を提案してください。

ルイジアナ州のレストラン所有者をターゲットにしたブログ記事のリストを提示してください

ウェブ検索とメモ作成のためのAI

ClickUpBrainGPTには企業検索機能が搭載されており、ワークスペース、連携アプリ・ツール、インターネットから文脈に沿った最新の回答を提供します。ツールを切り替える必要はありません。

例えば、チームが次四半期のマーケティング戦略を策定中で、最新の消費者行動トレンドに関する洞察が必要な場合。複数のブラウザタブを開いて手動で情報を統合する代わりに、直接Brainにプロンプトを送ることができます。

BrainGPTは、あなたが使用するすべてのアプリを横断検索し、文脈に沿った回答を提供します

ClickUp Brainは信頼できる情報源から洞察を抽出し、調査結果を要約して、ClickUp Docs内で分かりやすいフォーマットで提示します。

リアルタイムコラボレーションには、追加のClickUp機能を活用する方法がいくつかあります。

機能 何が起こる？ 例 ミーティングメモ + ドキュメント プライベートなドキュメントで文字起こし、ビデオ、要約を取得 プロジェクトリーダーの説明に集中できなかった場合や、内容を簡単に振り返りたい場合は、要約を確認するだけで済みます。 ミーティングメモ + チャット 質問を投げかけ、すべてのミーティングメモから集約された回答を取得 「過去3回のミーティングで営業チームが価格設定に関してどのような懸念を提起しましたか？」とBrainに尋ねると、即座に回答が得られます ミーティングメモ + タスク 電話でのアクションアイテムをすべて実行可能なタスクに変換 Brainは「金曜日までにランディングページのコピーを確定させる必要がある」と認識し、期限付きのタスクを作成します

💡 プロのコツ:BrainGPTの「音声入力」機能を使えば、思いついたアイデアを即座に記録できます。キーボード操作の障壁なく、タスクの割り当て、人物のメンション、創造性の自由な表現が可能です。 Talk to Textで思考を即座にテキストに変換

画像生成のためのAI

Brainなら、ワークスペースを離れることなく、プロジェクト向けのマーケティングコピーやビジュアルを生成できます。

例えば、ソーシャルメディアの投稿文を作成中で、それに添える魅力的なビジュアル素材が必要だとします。

個別のデザインツールを使用し各フェーズを手動で詳細に設定する代わりに、ClickUp Brainはコピーから文脈を抽出し、ClickUpホワイトボードに既に記述された内容に基づいて魅力的なビジュアルを生成します。

画像生成にはClickUp Brainとホワイトボードの組み合わせを活用

そこから、チームと協力してビジュアルの微調整を行うことができます。

自動化＋AIエージェント＋ブレインが重労働を担う

ClickUpの自動化、AIエージェント、Brainが連携し、複数のツールを組み合わせる手間なく思考を実行へ変換します。

Brain は、ワークスペース、ドキュメント、プロジェクト、優先度の全体的な文脈を理解します

自動化 機能は、手動で行うべきではない反復的でルールベースの仕事を処理します

AIエージェントがあなたの代わりに動作し、文脈を解釈し、意思決定を行い、仕事を割り当て、ステータスを更新し、障害をエスカレートし、あなたがオフラインでもプロジェクトを前進させ続けます

必要なことを平易な言葉でBrainに伝えれば、インテリジェントな自律型ワークフローを提供します

ClickUpでAIエージェントを構築する方法の詳細は、こちらのビデオをご覧ください 👇

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新ユーザーにとって、包括的な機能セットは圧倒される可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

ClickUpユーザーがG2で体験を共有：

ClickUp Brain MAXは私のワークフローに驚くべき付加価値をもたらしました。複数のLLMを単一プラットフォームで統合する方式により応答速度と信頼性が向上し、プラットフォーム全体の音声テキスト変換機能は大幅な時間節約を実現しています。機密情報を扱う際の安心感をもたらす企業グレードのセキュリティも高く評価しています。 […] 特に際立っているのは、ミーティングの要約、コンテンツの起草、新アイデアのブレインストーミングなど、あらゆる場面で雑音を排除し思考を明晰にしてくれる点です。必要なあらゆる状況に適応するオールインワンのAIアシスタントを手に入れたような感覚です。

ClickUp Brain MAXは私のワークフローに驚くべき付加価値をもたらしました。複数のLLMを単一プラットフォームで統合する方式により応答速度と信頼性が向上し、プラットフォーム全体の音声テキスト変換機能は大幅な時間節約を実現しています。機密情報を扱う際の安心感をもたらす企業グレードのセキュリティも高く評価しています。 […] 特に際立っているのは、ミーティングの要約、コンテンツの起草、新アイデアのブレインストーミングなど、あらゆる場面で雑音を排除し思考を明晰にしてくれる点です。必要なあらゆる状況に適応するオールインワンのAIアシスタントを手に入れたような感覚です。

⭐ 特典:ClickUp Universityには、AIスキル向上に役立つ優れたリソースが揃っています。

2. Runway ML

ViaRunway ML

RunwayMLはBing AI画像作成ツールの代替として開発されたマルチメディアコンテンツ生成・編集プラットフォームです。背景除去、モーショントラッキング、ロトスコープ、フレーム補間など多様な用途に対応するため、30以上のAIツールを直感的な単一インターフェースに統合しています。

RunwayのGen 2モデルはゼロからリアルなビデオを生成可能。高度なAI編集機能を提供し、リアルタイム共同作業をサポートします。

Adobe Premiere Proをはじめとするプロ向けツールと連携可能で、個人作成者から制作スタジオまで幅広く活用できます。

Runway MLの主な機能

第2世代および第3世代アルファモデル ：高度なテキストからビデオ生成、画像からビデオ生成機能を搭載。テキストプロンプトや静止画像から、最大18秒の短編フォトリアリスティックビデオClipを生成可能。

滑らかなスローモーション ：AIによるフレーム補間技術で通常の30fps映像を滑らかな120fpsスローモーションに変換。ハイスピードカメラの出力効果を再現します。

モーショントラッキングと視覚効果 ：映像内の移動オブジェクトに視覚要素を添付し、高度な合成とクリエイティブな強化を実現します

ディレクターモード：生成ビデオ内でカメラアングル、Zoom、モーションパスを動的に制御可能。プロの制作ニーズに応える細やかなクリエイティブディレクションを実現します。

Runway MLのリミット

複雑または抽象的なプロンプトではビデオ生成品質が低下します

Runway MLの価格設定

Free

スタンダードプラン: 15ドル/ユーザー/月

プロプラン: 月額35ドル/ユーザー

Unlimitedプラン: $95/ユーザー/月

Runway MLの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

🌟 特典：ClickUpのCodegenエージェントで、誰でもプロ並みのコード書きが可能に。 あらゆるタスクに割り当てて、その成果をご覧ください： 全文を読む

本番環境で使えるコードを書く

プルリクエストを開く

全員にタスクの進捗を共有する

3. ChatGPT

viaChatGPT

Bingの代替となるOpenAIのChatGPTは、画像生成からコード記述、一日のプラン立案まで幅広い範囲のタスクを処理可能です。シンプルなインターフェースで学習曲線がなく、すぐに使い始められます。

より大きなコンテキストウィンドウ、長文会話における優れた連続性、メモリやコード解釈などの組み込みツールにより、ChatGPTはより一貫性があり、正確で高品質な結果を提供します。

ChatGPTの主な機能

音声モード: ChatGPTに自然な話し言葉で話しかけると音声で応答—ハンズフリーワークフロー、移動中のブレインストーミング、アクセシビリティ対応コミュニケーションに最適

ファイルアップロード： 文書（PDF、スプレッドシート、テキストファイル）、データセット（CSV、Excel）、コードをアップロードできます。ChatGPTはそれらを分析、要約し、可視化、変換し、アップロード内容に基づいたコード作成も可能です。

セッション間記憶機能: 記憶機能を有効にすると、ChatGPTは共有された詳細（設定、過去の文脈、進行中のプロジェクトなど）を記憶できます

プロジェクトとワークスペースの整理: 共有プロジェクト内でチャット、ファイル、コンテキストを整理

ChatGPTのリミット

無料ユーザーはピーク時に処理速度の遅いモデルに切り替わります

ChatGPTの価格

Free

特典： 月額20ドル

プロプラン: 月額200ドル

ビジネスプラン： 月額30ドル／ユーザー

企業: カスタム価格設定

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,045件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (260件以上のレビュー)

実際のユーザーはChatGPTについてどう言っているのか？

ユーザーレビューでは次のように言われています：

ChatGPTで最も気に入っている点はカスタムGPT機能です。以前はコンテンツ作成ワークフローの説明や指示を、会話のたびに他のAIチャットボットに説明して入力するのに20時間も無駄にしていました。しかしカスタムGPT導入後は、毎回指示を入力したり説明したりする必要がなくなりました。 指示や情報を一度入力するだけで、それを深く分析してくれます。関連する何かが必要な時は、単に質問するだけで、入力した指示や情報に基づいて出力を提供してくれます。

ChatGPTで最も気に入っている点はカスタムGPT機能です。以前はコンテンツ作成ワークフローの説明や指示を、会話のたびに他のAIチャットボットに説明して入力するのに20時間も無駄にしていました。しかしカスタムGPT導入後は、毎回指示を入力したり説明したりする必要がなくなりました。 指示や情報を一度入力するだけで、それを深く分析してくれます。関連する何かが必要な時は、単に質問するだけで、入力した指示や情報に基づいて出力を提供してくれます。

4. Google Gemini

viaGemini

Google Geminiは、Googleエコシステムに深く組み込まれたユーザーにとって有用なBing AIの代替手段です。Googleの膨大な検索インデックスを活用し、Gmail、Drive、Docsと直接接続するため、情報の抽出、コンテンツの下書き作成、ファイル分析が容易に行えます。

そのマルチモーダル機能は大きな強みです。画像、ビデオ、文書をアップロードすれば、文脈を認識した応答を即座に得られます。

Google Geminiの主な機能

Google Workspaceとの深い連携： GeminiはGmail、Google ドキュメント、Sheets、Slides、Driveに組み込まれており、電子メールの下書き作成、ドキュメントの書き換え、スプレッドシートの分析などを、ワークフローを離れることなく行えます。

ネイティブなマルチモーダル理解： Geminiは単一モデル内でテキスト、画像、音声、ビデオをネイティブに解釈できます

高品質なウェブベースの応答： Google検索に直接アクセス可能なGeminiは、リアルタイムデータの取得、出典の引用、結果の比較、最新の回答提供を実現します

Gemini Nanoによるアプリ・デバイスレベル制御： Androidデバイスでは、Gemini Nanoがオフライン推論、要約、スマート返信を実現します

Google Geminiの制限事項

高度な統合により、Google Workspace全体へのコミットメントが求められます

Google Geminiの価格設定

Free

Google AI Pro: 月額19.99ドル

Google AI Ultra: 月額249.99ドル

Google Geminiの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Google Geminiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

ユーザーレビューでは次のように言われています：

Geminiの最も優れた点は、日常的なライティングやリサーチタスクにおいて、その高速性と応答性の高さです。インターフェースはシンプルでクリーン、使いやすいため、簡単な質問から深い作業まで幅広く活用できます。Googleのエコシステムとの統合性も高く、Docs、Gmail、Gemini間の切り替えがワークフローを大幅にスムーズにします。コンテンツを要約する、電子メールの下書きを作成する、アイデアを生成するといった機能は、膨大な時間の節約につながります。

Geminiの最も優れた点は、日常的なライティングやリサーチタスクにおいて、その高速性と応答性の高さです。インターフェースはシンプルでクリーン、使いやすいため、簡単な質問から深い作業まで幅広く活用できます。Googleのエコシステムとの統合性も高く、Docs、Gmail、Gemini間の切り替えがワークフローを大幅にスムーズにします。コンテンツを要約する、電子メールの下書きを作成する、アイデアを生成するといった機能は、膨大な時間の節約につながります。

5. Perplexity AI

viaPerplexity

Perplexity AIは、検索エンジンとLLMチャットボットの強みをマージした対話型回答エンジンです。リストを提供する代わりに、リアルタイムでウェブを検索し、簡潔で出典明記された回答を直接チャットフォーマットで提供します。

最新の事実情報、複雑なトピックの要約、迅速な調査が必要な場合でも、Perplexityは情報源を提示し、理解しやすい回答へと情報を凝縮します。

リアルタイムのウェブクロールと高度な言語モデルを組み合わせた特性により、調査仕事における追跡可能性が必要な場合に役立つBing AIの代替手段です。

Perplexity AIの主な機能

リアルタイムで出典付き回答： Perplexityはライブウェブを検索し、元のソースへのインライン引用を含みます

フォローアップと会話型検索： 背景情報を繰り返すことなく、自然な形で追加質問を行い、トピックを深く掘り下げられます

マルチモーダルかつマルチモデルの柔軟性： Perplexityは異なる基盤言語モデルをサポートし、多様なコンテンツタイプに対応可能——簡易ウェブ検索から深い調査、データ要約、ファイル分析、マルチメディアクエリまで

頻繁に参照する情報源をピン留め： 追跡質問を行う際、Perplexityは自動的にピン留めされた情報源を優先的に参照します

Perplexity AIの制限事項

カスタム指示の設定や、プロジェクトごとに応答スタイルを調整するためのペルソナ作成はできません

Perplexity AIの価格設定

Free

プロプラン： 月額20ドル

上限： 月額200ドル

企業プロ: ユーザーあたり月額40ドル

企業・マックス：月額325ドル/ユーザー

Perplexity AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはPerplexity AIについてどう評価しているのか？

ユーザーレビューでは次のように言われています：

Perplexityの最大の魅力は、情報の取得におけるスピードと精度です。AI言語モデルの能力とリアルタイムのウェブ検索を組み合わせているため、最新の出典付き回答をほぼ瞬時に得られます。素早い調査、事実確認、そして無数のブラウザタブに埋もれることなくトピックを探索するのに最適です。また、シンプルで邪魔にならないインターフェースと、出典を透明性を持って明示する点も高く評価しています。

Perplexityの最大の魅力は、情報の取得におけるスピードと精度です。AI言語モデルの能力とリアルタイムのウェブ検索を組み合わせているため、最新の出典付き回答をほぼ瞬時に得られます。素早い調査、事実確認、そして無数のブラウザタブに埋もれることなくトピックを探索するのに最適です。また、シンプルで邪魔にならないインターフェースと、出典を透明性を持って明示する点も高く評価しています。

仕事にシームレスに統合できるAIを活用する

明確に定義されたBingプロンプトは、作業効率を大幅に向上させます。ただし、Bingは単体のAIツールであるため、アイデアをタスクや実際の仕事に変換することはできません。

ClickUpでは、AIがワークスペース内に統合されています。出力生成、実行可能なタスクへの変換、引き継ぎの自動化、チームとの共同作業、そして異なるAIモデル間の切り替えが、ツールを切り替えたりプラットフォーム間で情報をコピーしたりすることなく行えます。

タスク、文書、チームチャット、連携アプリ、組織の知識をすべてAI搭載のワークスペースに集約。ClickUpは業務の分散を解消し、1日の生産性を向上させます。

ClickUpに登録して、プロジェクトを前進させるAIとの協働を始めましょう。