2026年版 最高の感情分析ツール14選

毎日、顧客はアプリ内レビュー、アンケート回答、SNS投稿、サポートチャットを通じて、あなたのブランドに対する率直な意見を共有しています。これは貴重な知見の宝庫です。

難しいのは、これらすべてを理解することです。何千ものコメント、何十ものチャネル、終わりのないスプレッドシート。人間の脳が処理できる量には限界があります。

感情分析ツールは人工知能（AI）と自然言語処理（NLP）を活用し、あらゆるフィードバックを読み解き、パターンを抽出します。顧客を喜ばせている要素、不満の原因、そして最優先で対応すべき課題が明らかになります。

大規模なリスニングを実現する優れた選択肢を厳選しました。さあ始めましょう！🎧

トップ感情分析ツールをご紹介します。 ⚒️

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp 製品、サポート、CXチーム向けのタスク管理とフィードバックワークフロー カスタマイズ可能なアンケートで効率的なフィードバック収集を実現するClickUp Forms；データに関する自然言語質問を可能にするClickUp Brain；感情分類を自動化するAI Fields；詳細分析のためのAIカード付きダッシュボード；スマートなワークスペース監視を実現するClickUp Agents Free Forever；企業向けカスタム対応 IBM Watson Discovery 大規模で複雑な文書コレクションの多言語企業分析 トーンの階層化と感情の粒度；大規模バッチ処理；多言語サポート；データウェアハウス向け構造化エクスポート 無料試用版；有料プランは月額500ドルから Google クラウド NLP エンジニアリングチームや開発者向けのシンプルで従量課金制のAPIアクセス 感情の強度＋極性；エンティティレベルの感情分析；自動言語検出；クラウドストレージファイル分析 無料試用版；カスタム価格設定 Amazon Comprehend 製品およびレビュー分析のためのAWSネイティブのアスペクトレベル感情分析 機能別分析の内訳；個人識別情報（PII）検出；カスタムエンティティトレーニング；テスト用無料月間利用枠 無料試用版；カスタム、単位ベースの価格設定 Talkwalker PR・コミュニケーションチーム向け、ビデオ・画像・音声・テキストを横断するマルチモーダルなブランドリスニング マルチモーダル監視（ビデオ/画像/音声）；5年間の履歴インデックス化；リアルタイム急増アラート；皮肉を認識するモデル カスタム価格設定 Lexalytics 業界特化型感情分析：ドメイン認識型NLPを必要とするチーム向け 業界用語モデル；オンプレミス/クラウド/ハイブリッド展開；多言語ネイティブ処理；API統合（Semantria） 無料試用版；カスタム価格設定 Brandwatch グローバルソーシャルチーム向け感情レベルの検出と文化的文脈 感情分類（喜び、怒り、恐怖など）；絵文字と文化的文脈の処理；インタラクティブダッシュボード；ベンチマーキング カスタム価格設定 Brand24 急激な感情変化のリアルタイムアラートとインフルエンサー発見機能 リアルタイム異常検知アラート；リーチ/インプレッション統合メトリクス；インフルエンサー特定；プラットフォーム/場所フィルター 無料試用版；有料プランは月額199ドルから Sprout Social ソーシャルチームが求める統合型投稿管理＋感情分析の優先順位付け 感情によるメッセージ分類；リスニングクエリ＋スケジュール設定；スラング/絵文字対応；トレーニング用手動分類 無料試用版；有料プランは1ユーザーあたり月額199ドルから Hootsuite 統合型ソーシャルリスニングとチャネル横断の基本的感情モニタリング クロスプラットフォームでのメンション追跡競合他社の感情分析ベンチマークトレンドトピックと感情分析の組み合わせリスニングと発信の統合 無料試用版；有料プランは月額149ドル/ユーザーから Qualtrics XM Discover CX組織のためのクロスチャネル感情・意図分析 通話・チャット・アンケートを横断した会話分析業界特化型プリビルドモデル自動化ルーティングワークフロー カスタム価格設定 Chattermill 製品・サポートチーム向けテーマ別フィードバック分析 自然言語クエリ処理；自動テーマ抽出；新規問題テーマのリアルタイムアラート；実用的なパターン抽出 カスタム価格設定 Meltwater 獲得メディアのセンチメントとシェア・オブ・ボイスを追跡するPR・メディアチーム 文レベルの感情分析；過去のベンチマーク比較；BIツール向けAPIエクスポート；急激な変化の検知とアラート カスタム価格設定 Medallia 企業向けフィードバック収集とCXプログラムのための閉じたクローズドループアクション ネガティブ感情に対する閉じたクローズドループワークフロークロスタッチポイントダッシュボードテキストからのテーマ別抽出ビデオフィードバックサポート カスタム価格設定

市場には数多くのブランド感情分析ツールが存在するため、適切なツールを見つけるのは困難に感じられるかもしれません。ビジネスに最適なツールは、データ量、使用するプラットフォーム、分析の深さによって異なります。優先すべきポイントは次の通りです：

精度と文脈理解： 単純な好悪判定だけでなく、皮肉や反語、ニュアンスのある表現を検知できるツールを探しましょう

多言語サポート： グローバルな顧客層を対象とする場合は、複数言語のコンテンツを分析できるプラットフォームを選択しましょう

シームレスな連携： CRM、ソーシャルメディアプラットフォーム、カスタマーサポートシステムとの互換性を確保します

分析の深さ： 単純な極性分析で十分か、特定の機能に対する感情を特定する側面ベースの感情分析が必要かを判断します。

ユーザーフレンドリーなダッシュボード： 技術的な専門知識がなくてもチーム全体がインサイトにアクセスできる直感的なインターフェースを優先しましょう

データプライバシーコンプライアンス：特に顧客データやソーシャルメディアデータを扱う場合、GDPRなどの規制に準拠していることを確認してください。

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集部では透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

当社が厳選した最高の感情分析ツールをご紹介します。👇

1. ClickUp（タスク管理とフィードバックワークフローに最適）

ClickUpフォームで感情分析を高速化 ClickUpフォームを通じて感情シグナルを可視化する

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したオールインワン業務アプリです。AIが駆動するこれらの機能により、より迅速かつスマートな業務を実現します。カスタマーサポート、ユーザーインサイト、フィードバックワークフローを管理するチームは、業務フローに感情分析を組み込めるため、ClickUpを選択する傾向があります。

この種のワークフローの強力な出発点はClickUpフォームから得られるため、まずはそこから始めましょう。

構造化されたフィードバックを収集する

ClickUpのフォームは、フィードバックを構造化して収集し、直接ClickUpタスクに連携するセットアップです。提出された内容はすべて実行可能なワークフローに集約されるため、チームは感情分析の追跡にこのセットアップを活用しています。

サクセスマネージャーが見込み客にデモ後のフォームを送付し、価値認識や懸念点を把握するとします。回答は自動的にタグ付けされた感情分析付きタスクに変換されます。CSチームはこれらのタスクを毎週レビューし、ネガティブな感情が示された提出物を即座に担当者を割り当てて対応します。

フィードバックがタスク内に組み込まれた今、次の自然なステップは感情の解釈です。

感情シグナルを理解する

ClickUp Brain搭載のAIフィールドでフィードバックのトーンを分類

ClickUp Brainは自動感情検出機能でタスクを強化します。

チームはフィードバックリストに感情分析用のAIフィールドを設定できます。このAIフィールドはタスク説明、フォーム回答、コメントを分析し、各タスクに対して「肯定的」「中立」「否定的」などのラベルを付与します。

ClickUp Brainによるアンケート分析で感情インサイトを可視化

さらに、ClickUp Brainはワークスペース全体の顧客フィードバックを分析し、感情に関する質問に即座に回答します。直接クエリを投げかけると、フォーム回答、アンケート回答、ドキュメント、または接続されたあらゆる作業アイテムから文脈を抽出し、感情の傾向、評価、フィードバックの全体的なトーンを可視化します。

📌 このプロンプトを試す： このリスト内の最近の顧客応答における全体的な感情を要約してください。主な感情、頻繁に繰り返される主要テーマ、そして次のレビューサイクルでチームが対処すべきトーンの変化を強調してください。

フローは自然に測定へと移行するため、チームはトレンドを検証できます。

AI Fieldsの詳細はこちら：

感情のトレンドを追跡する

ClickUpダッシュボードでフィードバックサイクル全体の感情を要約。ダッシュボードを作成し、ステータス別タスク、カスタムフィールド値、時間追跡記録などのメトリクスを表示するカードを追加。定義した感情フィールドでそれらをフィルタリングします。

ClickUpダッシュボードのカスタムカードで顧客感情の変化を監視

例えば、タスクに感情を「ポジティブ」「ニュートラル」「ネガティブ」とラベル付けするAIフィールドを設定した場合、ダッシュボードにカードを作成し、過去1週間の各ラベルに該当するタスク数をカウントできます。

今月の「顧客フィードバック」リストで、ネガティブな感情を示すアイテムが増加していることに気づくかもしれません。この洞察をもとに、該当するタスクの詳細を調査し、改善策のプランを立てることになります。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

機能の幅広さから少し学習曲線が必要かもしれませんが、ClickUp Universityの無料コースが役立ちます

ClickUpの価格設定

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,655件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,510件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

プロジェクトマネージャーとしてのキャリアで様々なプラットフォームを試した結果、ClickUpが私のお気に入りとなりました。複数のスペース、ボード、カスタマイズ可能なビューにより、全てのプロジェクトを一元管理できる非常に包括的なツールです。[…] 特にAIノートテイカー機能には惚れ込んでいます。PMにとってこの機能はまさに宝物です。 短いミーティングでも、スレッドを追い切るのが難しい長いミーティングでも、システムが要点をまとめた明確な要約を生成してくれるため、メモ取りに気を取られることなくセッションに集中できます。さらに、そのフォーム機能は要件収集を格段に容易にし、それだけでは足りないかのように、他のツール（チケット管理システムなど）との連携によりワークフローが大幅に効率化され、タスクが自動的にClickUpに生成されます。

プロジェクトマネージャーとしてのキャリアで様々なプラットフォームを試した結果、ClickUpが私のお気に入りとなりました。複数のスペース、ボード、カスタマイズ可能なビューにより、全てのプロジェクトを一元管理できる非常に包括的なツールです。[…] 特にAIノートテイカー機能には惚れ込んでいます。PMにとってこの機能はまさに宝物です。 短いミーティングでも、スレッドを追い切るのが難しい長いミーティングでも、システムが要点をまとめた明確な要約を生成してくれるため、メモ取りに気を取られることなくセッションに集中できます。さらに、そのフォーム機能は要件収集を格段に容易にし、それだけでは足りないかのように、他のツール（チケット管理システムなど）との連携によりワークフローが大幅に効率化され、タスクが自動的にClickUpに生成されます。

2. IBM Watson Discovery（複雑な文書を分析する多言語企業に最適）

viaIBM Watson

IBM Watson Discoveryのアプローチは、表面的な分類ではなく感情のニュアンスを理解することに重点を置いています。このプラットフォームは同一テキスト内で複数の感情を同時に検知し、実際の顧客コミュニケーションにおける自信、喜び、恐怖、分析的思考を識別します。

システムは膨大な文書量を効率的に処理し、処理速度が低下することはありません。これは、毎日数千件のやり取りを処理する際に重要です。グローバルチームは10以上の言語をネイティブでサポートする利点を享受でき、市場ごとにクエリを再構築したり別々のツールを統合したりする必要がありません。

既にIBMのインフラストラクチャにコミットしている場合、このプラットフォームはIBMの広範なクラウドエコシステムにシームレスに統合されます。

IBM Watson Discoveryの主な機能

四半期分のバックログ全体にわたる 顧客フィードバックを一括分析 するため、1回のジョブで10,000件以上の文書をバッチ処理します。

言語ペアを途中で切り替えられるため、多言語のフィードバックをデータセットを分割することなく、単一のワークフローで処理できます。

既存の感情スコアにトーン検出を重ねることで、怒り・自信・分析的思考を同時に特定可能

データウェアハウスやCRMプラットフォームでの下流分析向けに構造化されたトーンデータをエクスポート

IBM Watson Discoveryの制限事項

IBMのエコシステムを通じたクラウドインフラのセットアップが必要であり、既に他社とコミット済みの場合には障壁となります

Freeプランは月間30,000アイテムまでと制限されているため、ほとんどの組織では早期に有料プランへの移行が必須となります。

カスタムモデルのトレーニングには、事前に高度な専門知識と多大な時間投資が必要です

IBM Watson Discovery の価格設定

無料試用版

さらに： 500ドルからご利用いただけます

企業: 5,000ドルから

プレミアム： カスタム見積もり

IBM Cloud Pak for Data カートリッジ: カスタム見積もり

IBM Watson Discovery 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (95件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

IBM Watson Discoveryについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのか？

G2レビューより：

文書との接続が容易で、強力な自然言語処理（NLP）機能を備えています。Watson DiscoveryはNLPを活用し、テキスト文書、電子メール、ソーシャルメディア投稿などの非構造化データから洞察を抽出します。これにより、従来の手法では困難または不可能なデータの傾向、パターン、リレーションシップを特定することが可能です。

文書との接続が容易で、強力な自然言語処理（NLP）機能を備えています。Watson DiscoveryはNLPを活用し、テキスト文書、電子メール、ソーシャルメディア投稿などの非構造化データから洞察を抽出します。これにより、従来の手法では困難または不可能なデータの傾向、パターン、関係を特定することが可能です。

3. Google Cloud Natural Language API（契約不要でシンプルなAPI料金体系を求めるチームに最適）

viaGoogle クラウド NLP

GoogleのNatural Language APIは、余計な処理を省き、要求した内容を正確に提供する事で複雑さを排除します。テキストを入力すると、感情スコア（ポジティブ～ネガティブの尺度での位置）と強度（感情の強さ）の両方が返されます。

このプラットフォームでは、ワークフローに応じて、クラウドストレージ内のファイルを再アップロードせずにクエリを実行したり、REST API経由で生のテキストを送信したりできます。言語検出は自動的に行われるため、入力テキストを事前に分類する必要はありません。

エンティティ感情分析により、競合他社、製品機能、レビューでメンションされた人物など、特定の事柄に対する顧客の感情を理解できます。

GoogleクラウドNatural Language APIの主な機能

同一API呼び出しで感情の強さと極性を同時にリクエストし、微温的な肯定と熱狂的な支持を区別する

クラウドストレージに保存されたファイルを個別にダウンロードやアップロードすることなく分析し、大規模な文書コレクションの帯域幅を節約します

言語検出機能でテキストを処理し、データセットを事前に分類することなく多言語フィードバックを自動的に処理します

特定のエンティティをターゲットとした感情分析を実施し、競合他社、機能、または個人名に対する顧客の感情を理解しましょう

GoogleクラウドNatural Language APIの制限事項

エンティティ感情分析は英語のみ対応のため、側面レベルの詳細を必要とする多言語チームには制限があります

精度はテキストの複雑さや専門性によって変動します。医療用語や法律用語などでは誤認識が生じます

1文書あたり1リクエストの制限により、1回の呼び出しで異なるセクションを個別に分析することはできません

視覚化機能やダッシュボード機能は一切組み込まれていないため、レポート作成レイヤーを一から構築する必要があります

Google クラウド Natural Language API の料金

無料試用版

カスタム価格設定

Google クラウド Natural Language API 評価とレビュー

G2: 4.3/5 (95件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Google Cloud Natural Language APIについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように共有されています：

最近、Google Cloud Natural Language APIと連携した「感情分析」プロジェクトに取り組んでいました。このAPIでテキストデータを分析したところ、感情がポジティブ、ネガティブ、ニュートラルのいずれかを正確に識別する優れた性能を発揮しました。特に気に入ったのは、ドキュメント自体が充実しており、すぐに導入・運用を開始できた点です。 さらに多言語サポート機能は将来のテキスト分析ニーズに役立つ便利な追加機能でした。

最近、Google Cloud Natural Language APIと連携した「感情分析」プロジェクトに取り組んでいました。このAPIでテキストデータを分析したところ、感情がポジティブ、ネガティブ、ニュートラルのいずれかを正確に識別する優れた性能を発揮しました。特に気に入ったのは、ドキュメント自体が充実しており、すぐに導入・運用を開始できた点です。 さらに多言語サポート機能は将来のテキスト分析ニーズに役立つ便利な追加機能でした。

🔍 ご存知ですか？ 高度な技術が存在するにもかかわらず、感情分析ツールは皮肉や慣用句、文脈の解釈に依然として苦戦しています。例えば「また不具合か、まったく素晴らしいね！」という表現は、「素晴らしい」という単語があるだけで肯定的に誤解釈される可能性があります。

4. Amazon Comprehend（AWSベースのビジネスで、側面別の感情分析が必要な場合に最適）

viaAmazon Comprehend

インフラが既にAWS上で稼働している場合、Amazon Comprehendは自然な次のステップとして理にかなっています。

このプラットフォームの真の差別化要因は、側面別感情分析にあります。顧客が全体的にポジティブかネガティブかを把握するだけでなく、満足や苦情を引き起こしている製品要素を正確に特定できます。

あるレビューではバッテリー寿命とデザインを称賛しつつカスタマーサービスを批判する場合があり、Comprehendはそれらを個別の感情シグナルに分解します。

12言語をサポートし、個人識別情報（PII）検出機能やキーフレーズ抽出機能を標準装備しているため、複数の分析角度を別々のツールを使い分けることなく得られます。カスタムモデルトレーニングにより、業界特有の用語や特性に合わせた分類やエンティティ認識を実現します。

Amazon Comprehendの主な機能

レビューの感情を要素別に分析し、単一の顧客コメントから製品機能・デザイン・サポートといった各要素に対する複数の感情シグナルを個別に抽出します。

製品分類体系に基づいてカスタムエンティティモデルをトレーニングし、プラットフォームが特定のSKU、機能、競合他社の名称のメンションを自動的にフラグ付けできるようにします

コンプライアンスとプライバシー保護のため、システムに保存する前にテキストから個人を特定できる情報を除去してください。

初年度は月額50,000無料利用枠を活用し、コスト構造を最適化する前に本番環境規模でテストを実施

Amazon Comprehendのリミット

カスタムモデルとエンティティ認識には、トレーニングデータの収集とモデル調整が必要です。これは設定して放置できるような状況ではありません。

バッチ処理が基本モデルです。リアルタイムストリーミングには、お客様側でのアーキテクチャ構築の仕事が必要です。

無料リミットを超えるとコストが急激に上昇します。特に月間数百万件のテキストを分析するチームでは顕著です。

Amazon Comprehendの価格

試用版

カスタム価格設定（数量ベース）

Amazon Comprehend 評価とレビュー

G2: 4.2/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Amazon Comprehendについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2のレビュアーは次のように書いています：

簡単な操作で利用可能なAPIが、文の感情に関する重要な情報を提供します。信頼度スコアにより、Comprehendが提供する感情分析の精度を把握できます。

簡単な操作で利用可能なAPIが、文の感情に関する重要な情報を提供します。信頼度スコアにより、Comprehendが提供する感情分析の精度を把握できます。

5. Talkwalker（ビデオ・画像・音声におけるブランドメンションの捕捉に最適）

viaTalkwalker

多くのソーシャルリスニングツールはテキスト分析で限界に達し、それ以上は追求しません。Talkwalkerはインターネットがマルチモーダルであると捉えています。人々は30以上のソーシャルネットワークと1億5000万のウェブサイトで、ビデオ・画像・音声・テキストを駆使し、同時にブランドについて議論しているのです。

ビデオコンテンツをインデックス化し、手動での文字起こしを必要とせずに人々の発言内容を分析できます。キャプション付き画像や音声スニペットについても同様です。

Blue Silk AIエンジンは感情検出精度90%を達成し、皮肉も理解します。さらに、感情が急落・急上昇した際に即時通知するリアルタイムアラートにより、問題がSNSで拡散した後で発見するのではなく、数分以内に迅速に対応できます。

Talkwalkerの主な機能

手動で文字起こしすることなく、ビデオ・画像・音声コンテンツを監視し、ソーシャルプラットフォーム全体でマルチモーダルな感情を捕捉しながらブランドメンションを捕捉します

AI搭載の画像認識技術でブランドロゴを30,000種類以上追跡し、視覚的なブランドメンションを特定

過去5年間の履歴データを抽出し、年次比較による認識トレンドを分析。顧客感情の周期的なパターンを特定します。

特定の地域やチャネルにおいて、感情が特定の割合だけ低下した場合にのみアラートを発動するしきい値を設定する

Talkwalkerのリミット

正確なリスニングクエリの設定には専門知識が必要です。ブール検索演算子を理解し、関心のある会話を捕捉するクエリの構築方法を知る必要があります。

感情分析の精度は業界やトピックの特異性によって大きく異なり、ニッチな議論では手動による調整が必要な場合もあります

Talkwalkerの価格設定

カスタム価格設定

Talkwalkerの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (135件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはTalkwalkerについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

このツールのおかげで、自社に関するメンションを手動でウェブ検索する必要がなくなり、時間を節約できます。TalkWalkerが代わりにやってくれます。[…] 追跡するキーワードを設定すれば、ソーシャルメディアやウェブ全体でのキーワードメンションをまとめたデイリーダイジェスト電子メールが届く点が気に入っています。

このツールのおかげで、自社に関するメンションを手動でウェブ検索する必要がなくなり、時間を節約できます。TalkWalkerが代わりにやってくれます。[…] 追跡するキーワードを設定すれば、ソーシャルメディアやウェブ全体でのキーワードメンションをまとめたデイリーダイジェスト電子メールが届く点が気に入っています。

6. Lexalytics（業界用語を横断した感情分析に最適）

Lexalytics経由

オールインワンのソーシャル管理スイートを提供するツールとは異なり、Lexalyticsは非構造化データ分析の精度と深みに純粋に焦点を当て、ソーシャルメディアデータを含むテキストから深い洞察を明らかにします。

Lexalyticsのテキスト分析には、専門用語を理解する感情分析ライブラリが含まれます。医療用語は金融用語や地域方言とは異なる処理が施されます。正確な分類には文脈が極めて重要だからです。

感情スコアの算出方法を自社ビジネスに合わせて微調整できます。例えば「攻撃的」という評価は、スポーツマーケティングと銀行業やカスタマーサービスでは全く異なる意味を持ちます。

さらに、この感情分析ツールは導入の柔軟性を提供します。データセキュリティや居住要件に応じて、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド環境でのセットアップが可能です。

Lexalyticsの主な機能

29言語のテキストをネイティブ処理で分析。翻訳による顧客フィードバックのニュアンスの喪失を防ぎます。

業界特化型プリセット設定パック（例：ホテル業界、製薬業界）を活用し、分析精度を向上させます。

ハッシュタグ、スラング、不適切な文法を構造化データと有用なインサイトに変換します

自社ビジネスに固有のエンティティパターンを構築し、特定製品ライン、競合他社、業界用語のメンションが結果に自動的に表示されるようにします

API経由で統合（例：Semantria API）するか、フルスタックNLPエンジンを活用して既存システムに技術を組み込み、洞察を迅速に実行に移しましょう。

Lexalyticsの制限事項

Lexalyticsの価格設定

カスタム価格設定

Lexalyticsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Lexalyticsについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2では、あるユーザーが次のように書いています：

オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境など、自由に展開できます。さらに、データを処理する機械学習のおかげで日々のタスクが驚くほど楽になりました！

オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境など、自由に展開できます。さらに、データを処理する機械学習のおかげで日々のタスクが驚くほど楽になりました！

7. Brandwatch（感情スコアに加え特定の感情を検出するのに最適）

viaBrandwatch

Brandwatchは独自のBrightView技術を含む高度なAIを活用し、優れたデータセグメンテーションと自動化によるインサイト検出を実現。これによりプラットフォームは基本的な「肯定的・否定的・中立的」ラベルを超え、怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚きといった具体的な感情を特定します。

当プラットフォームは22言語に対応し、ほとんどのツールが完全に見逃す絵文字の意味や文化的背景を捕捉します。

さらに、ソーシャルメディア、ブログ、ニュース、フォーラムを横断したリアルタイム監視により、ブランド評判の問題を先回りして把握。感情の変化が雪だるま式に拡大する前に、その兆候を捉えることが可能になります。

Brandwatchの主な機能

業界固有の用語やスラングをシステムが誤認識した場合、カスタムルールでアルゴリズム分類を上書きできます

製品機能やブランド属性ごとに感情をセグメント化し、ブランド全体の認知度とは独立して満足度を左右する要素を特定する

自社と競合他社のコンテンツパフォーマンスをベンチマークし、AI要約を活用してエンゲージメントや会話の活性化要因となるテーマを可視化する

インタラクティブなダッシュボードとエクスポート機能を構築し、ステークホルダーと洞察を共有し、視覚的にプレゼンテーションを行い、既存のツールとデータをマージできるようにします。

Brandwatchのリミット

クエリセットアップは、無関係な会話を捕捉したりノイズでデータを汚染したりしないよう、慎重に構築する必要があります

サポート対象外または高度に皮肉な表現の場合、感情分析の精度は60～75％の範囲となり、境界事例については手動での確認が必要となります

Brandwatchの料金体系

カスタム価格設定

Brandwatchの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (235件以上のレビュー)

実際のユーザーはBrandwatchについてどう評価しているのか？

あるRedditユーザーはこう記しています：

はい、Brandwatchが大好きです！使いやすく、レポート作成機能も素晴らしいです。グラフやチャートを簡単にエクスポートしてカスタムできます。ソーシャルリスニングにしか使っていませんが、ソーシャルメディアマーケター向けに提供されている機能は他にもたくさんあります。

はい、Brandwatchが大好きです！使いやすく、レポート作成機能も素晴らしいです。グラフやチャートを簡単にエクスポートしてカスタムできます。ソーシャルリスニングにしか使っていませんが、ソーシャルメディアマーケター向けに提供されている機能は他にもたくさんあります。

💡 プロの秘訣：Twitterは電子メールより厳しい。普通に見えるツイートも実は怒りを表している場合がある。Twitterのスコアは他のチャネルより否定的に解釈すべきだ。

8. Brand24（急激な感情の変化を捉えるリアルタイムアラートの共有に最適）

viaBrand24

Brand24は2500万のオンラインソースをリアルタイムでスキャンし、/AIを活用して感情が急変した時やメンション量が突発的に増加した時にフラグを立てます。

インパクトスコアは、特定のメンションの影響力を測定するために設計されたメトリクスであり、ユーザーがどの会話に即時対応や返答が必要かを優先順位付けするのに役立ちます。

誰が会話を牽引しているか、そのリーチと影響力レベル、そして各チャネルでメンションがどこから発生したかを可視化できます。この可視性が重要なのは、バイラル現象は待ってくれないからです。問題発生時に即座に対応せず、日々のダイジェストで発見するのでは、効果的な対応の機会を逃すことになります。

この感情分析ツールはリーチメトリクスも統合し、ソーシャルメディア、ニュース、フォーラム、その他のチャネルにまたがる会話の実際の規模を可視化します。

Brand24の主な機能

アラート閾値を設定し、感情が特定の許容値を下回った場合やメンション数が基準値から有意に逸脱した場合のみ通知を受け取るように設定します。

会話の活性化に積極的に関与しているインフルエンサーを特定し、カジュアルなメンションよりもリーチ力の高いアカウントとのエンゲージメントを優先しましょう。

プラットフォーム横断のブランドメンションから得られるリーチとインプレッションの潜在効果を、単一のメトリクスで同時に可視化

プラットフォーム、場所、感情、キーワードでデータセット全体をフィルタリングし、ビジネスに実際に影響を与える会話に掘り下げてください。

Brand24のリミット

一部のユーザーからは、全体的なカバレッジが広いにもかかわらず、ニッチなフォーラムや業界特化型コミュニティからのメンションが漏れているとの報告があります

価格設定はモニタリング範囲の広さを反映しており、予算の限られた組織には手の届かない水準となっています

Brand24の価格設定

試用版

個人向け: 月額199ドル

チーム: 月額299ドル

プロ版: 月額399ドル

ビジネスプラン: 月額599ドル

企業: 月額999ドルから（年額一括払い）

Brand24の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (245件以上のレビュー)

Brand24について実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2レビューによると：

特にBrand24のリアルタイムソーシャルリスニング機能と、複数プラットフォームにわたるメンション追跡能力には感銘を受けました。センチメント分析機能も、自社ブランドに関するオンライン会話のトーンや文脈を理解する上で非常に有用でした。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、操作が容易でデータに基づいた意思決定が可能でした。

特にBrand24のリアルタイムソーシャルリスニング機能と、複数プラットフォームにわたるメンション追跡能力には感銘を受けました。センチメント分析機能も、自社ブランドに関するオンライン会話のトーンや文脈を理解する上で非常に有用でした。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、操作が容易でデータに基づいた意思決定が可能でした。

💡 プロの秘訣：無料ユーザーと有料ユーザー、新規顧客と既存顧客、高LTVグループと低LTVグループなど、異なるセグメントの言及内容を比較しましょう。セグメント間のギャップは、期待値の乖離がどこにあるかを示します。

9. Sprout Social（センチメント分析とソーシャルメディア対応管理に最適）

viaSprout Social

Sprout Socialはソーシャルメディア管理ダッシュボードに感情分析機能を統合し、ツール間の頻繁な切り替えを不要にします。

深層ニューラルネットワークが受信メッセージを自動的に「肯定的」「否定的」「中立的」「未分類」に分類します。特定のキャンペーンや顧客体験のフェーズを追跡するリスニングクエリを構築し、感情分析でフィルタリングすることで、優先度の高い会話を優先的に抽出できます。

複数のダッシュボードを確認する必要はありません。スケジュールされた投稿、エンゲージメント活動、感情分析に基づくリスニングクエリなど、すべてが一箇所で確認できます。

Sprout Socialの主な機能

受信メッセージを感情の極性で分類し、緊急性の高い会話を優先的に処理した後、日常的な問い合わせを時系列順に対応する

AI搭載のマーケティングツールを活用し、トピック別にブランドに安全な作成者やインフルエンサーを発見・審査する

スラング、絵文字、タイプミス、ネット略語など、複雑な顧客言語を処理し、形式的なテキストでは捉えきれない本音の感情を把握します。

個々のメッセージ分類を手動で修正し、業界固有の用語でプラットフォームをトレーニングすることで、継続的な精度向上を実現します。

Sprout Socialのリミット

感情分析機能はアドバンスドプランが必要となるため、低価格プランを利用する予算重視のチームでは利用のリミットがあります

皮肉や業界特有の表現は、手動による調整と継続的な修正なしでは、依然としてシステムを混乱させます

このプラットフォームはソーシャル管理を最優先に最適化され、感情分析は二次的な位置づけです。つまり、リスニング機能はスケジューリングや投稿ツールと画面スペースを共有しています。

外部ツールの接続には、プラットフォーム自体に加えて追加のセットアップ作業が必要です

Sprout Socialの価格設定

無料試用版

ソーシャルメディアマーケティング スタンダード: 月額199ドル/ユーザー

ソーシャルメディアマーケティング プロフェッショナル: 月額299ドル/ユーザー

ソーシャルメディアマーケティング アドバンスド: 月額399ドル/ユーザー

ソーシャルメディアマーケティング 企業: カスタム価格設定

インフルエンサーマーケティング：カスタム価格設定

Sprout Socialの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (5,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (600件以上のレビュー)

Sprout Socialについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

Capterraでは、あるユーザーが次のように書いています：

ソーシャルメディアを活用して経験やスキルを伸ばすことは非常に価値があります。私はSprout Socialを通じて、ソーシャルメディアからキャリアに役立つ最良のアイデアを抽出してきました。顧客エンゲージメントが必要な場面では、Sprout Socialがこの問題を議論するのに最適なプラットフォームです。一般的に使いやすく、非常に手頃な価格で、全員に1ヶ月の無料試用版が提供されています。

ソーシャルメディアを活用して経験やスキルを伸ばすことは非常に価値があります。私はSprout Socialを通じて、ソーシャルメディアからキャリアに役立つ最良のアイデアを抽出してきました。顧客エンゲージメントが必要な場面では、Sprout Socialがこの問題を議論するのに最適なプラットフォームです。一般的に使いやすく、非常に手頃な価格で、全員に1ヶ月の無料試用版が提供されています。

10. Hootsuite（ソーシャルメディア横断の統合感情モニタリングに最適）

viaHootsuite

Hootsuiteはセンチメント分析機能をリスニングダッシュボードに直接組み込んでいます。すべてのHootsuiteプランには、メンション追跡、トレンドトピックの特定、感情分類が含まれており、リスニング機能を利用するためにプランのロック解除を強制されることはありません。

オープンなインターネット上で人々が自社ブランドについて実際に発している声をリアルタイムで監視し、その会話を感情分析によってフィルタリングすることで、認識の変化が起きているその瞬間に把握できます。

この市場調査ツールでは、何百万もの会話を同時に検索し、見逃していたブランドメンションを捕捉できます。競合他社のセンチメント追跡は自社メトリクスと並列表示されるため、市場プレイヤーとの相対的な認知度をベンチマークできます。

リスニングレイヤーは、公開・スケジュール・エンゲージメントツールとシームレスに連携するため、異なるプラットフォーム間でコンテキストを切り替える必要がありません。

Hootsuiteの主な機能

監視対象のメンションを感情の極性で同時にフィルタリングし、ネガティブな会話への対応を最優先に集中できるようにします

リスニングインターフェース上で直接、カテゴリー別・場所別にトレンドトピックを特定し、ポジティブな感情が伴うトピックを軸にコンテンツ作成の方向性を決定します。

トレンドのハッシュタグやトピックを関連する感情メトリクスと組み合わせることで、感情的な文脈を理解した上でキャンペーンを提案できます

プラットフォーム内で異なるチームメンバーに応答やタスクを割り当て、効率的に協働しましょう

Hootsuiteのリミット

リスニング機能は広範だが深くない。感情検出や側面分析ではなく、基本的な感情追跡が得られる。

スタンドアロンのリスニングツールからの移行には、データセットアップとワークフローの変更が必要であり、完了するまでに時間がかかります

Hootsuiteの料金プラン

無料試用版

スタンダード: ユーザーあたり月額149ドル

アドバンスド: 月額399ドル/ユーザー

企業: カスタム見積もり

Hootsuiteの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (6,610件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (3,780件以上のレビュー)

実際のユーザーはHootsuiteについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べられています：

Hootsuiteのインターフェースは使いやすく非常に直感的である点が気に入っています。これによりコンテンツ管理が簡素化され、新規チームメンバーの習得も容易になります。プラットフォームは常に更新され、新たなソーシャルネットワークや機能に対応しているため、ソーシャルメディアコーディネーターとしての私の仕事において極めて重要です。また、Hootsuiteでは組織の全ソーシャルネットワークのメトリクスを包括的かつ一元的に分析できる点も高く評価しています。これにより必要な時にいつでもアクセスや参照が容易になります。

Hootsuiteのインターフェースは使いやすく非常に直感的である点が気に入っています。これによりコンテンツ管理が簡素化され、新規チームメンバーの習得も容易になります。プラットフォームは常に更新され、新たなソーシャルネットワークや機能に対応しているため、ソーシャルメディアコーディネーターとしての私の仕事において極めて重要です。また、Hootsuiteでは組織の全ソーシャルネットワークのメトリクスを包括的かつ一元的に分析できる点も高く評価しています。これにより必要な時にいつでもアクセスや参照が容易になります。

11. Qualtrics XM Discover（あらゆる顧客接点チャネルにおける感情分析に最適）

Qualtrics XM Discover経由

Qualtricsは会話分析機能を大規模なフィードバックプラットフォームに統合。この統合システムは、ソーシャルメディア、サポートコール、チャット記録、製品フィードバックアンケートなど、あらゆる接点で発生する会話から感情・意図・顧客負担を同時に分析します。

業界固有の文脈に基づき、医療分野の感情分析はホスピタリティや金融サービスとは全く異なる解釈がなされるなど、150以上の業界特化型プリビルドモデルを収録しています。

さらに、自動化されたワークフローは感情分析の閾値に基づいてトリガーされるため、ネガティブなやり取りは手動介入なしに自動的に上司へエスカレートされるか、専門の解決チームへ振り分けられます。

Qualtrics XM Discover の主な機能

サポートコールの録音やチャット記録を直接取り込むことで、手動での文字起こしを必要とせずにプラットフォームが感情を抽出します

顧客の感情だけでなく、顧客の努力や意図も理解し、単なる肯定的・否定的な評価を超えて、インタラクションが成功または失敗した理由を診断します。

感情の閾値に基づいて会話を自動的に振り分け、ネガティブな会話は人間の選別なしに監督者へエスカレートさせます

Qualtrics XM Discoverのリミット

プラットフォームの複雑さと機能の広範さが、チームにとって急峻な学習曲線を生み出しています

カスタムには、セルフサービス設定ではなく、プロフェッショナルサービスの介入が必要となる場合が多い

Qualtrics XM Discoverの価格

カスタム価格設定

Qualtrics XM Discover 評価とレビュー

G2: 4.3/5 (735件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (250件以上のレビュー)

Qualtrics XM Discoverについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

Qualtrics XMは優れたサービスを提供してくれます。あらゆるアンケートを作成でき、ソーシャルメディア広告やプロモーションメッセージなど、あらゆるコミュニケーションチャネルへの統合が容易な点が気に入りました。フォーム内の質問が明確かつ整理され、回答者が簡単にナビゲートして回答を記録できる点も高く評価しています。回答者をスクリーニングし、実在するターゲットグループ内の人物であることを確認できる機能も素晴らしいです。

Qualtrics XMは優れたサービスを提供してくれます。あらゆるアンケートを作成でき、ソーシャルメディア広告やプロモーションメッセージなど、あらゆるコミュニケーションチャネルへの統合が容易な点が気に入りました。フォーム内の質問が明確かつ整理され、回答者が簡単にナビゲートして回答を記録できる点も高く評価しています。回答者をスクリーニングし、実在するターゲットグループ内の人物であることを確認できる機能も素晴らしいです。

12. Chattermill（フィードバックデータを正確で実用的なパターンに変換するのに最適）

viaChattermill

Chattermillは、アンケート、レビュー、サポートチケット、ソーシャルメディア上のメンションから得られたフィードバックを分析エンジンに統合します。

そのLyra AIはフィードバックを自動的に特定のテーマに分類するため、どの製品機能やサービス要素が満足度を向上させ、どの要素が不満を生んでいるかを正確に把握できます。単なる感情スコアの提示と解釈の委ねではなく、このプラットフォームは感情の背景にある理由の理解を重視しています。

さらに、新たな問題が発生したり感情の傾向が変化したりすると、リアルタイムアラートで通知されます。これにより、事後レポート作成で問題を発見するのではなく、発生し始めた段階で先手を打つことが可能になります。

Chattermillの主な機能

すべてのソーシャルメディアアカウントを接続し、コメント・メンション・ハッシュタグを一元的に分析

手動でレポート作成を行う代わりに、フィードバックデータを平易な英語でクエリできます。例えば「顧客はなぜオンボーディングに不満なのか」と質問すれば、その答えが得られます。

新たな問題テーマの出現や感情トレンドの変化を検知するアラートを設定し、問題が深刻化する前に対応できるようにします。

複雑な顧客意見をより正確に把握するため、単一のフィードバック内にある混合感情を特定します

Chattermillのリミット

データ統合のセットアップには、複数のソースシステムからのフィードバックストリームを正確に統合するため、細心の注意が必要です。

当プラットフォームは、大量のソーシャルメディアメンションの追跡・監視よりも、質の高い顧客体験（CX）インサイトに重点を置いています。

Chattermillの価格設定

カスタム価格設定

Chattermillの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (210件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (25件以上のレビュー)

Chattermillについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2のレビューによると：

Chattermillは顧客とそのレビュー管理を非常に容易にします。顧客への優れたサービス提供を支援します。内部関係者向けには、製品改良やビジネス判断の精度向上に役立つ感情分析などの優れた機能を備えています。新規チームへの導入がシームレスで、既存ツールとの連携も容易です。当社では全ての顧客レビューをChattermillで日々管理しています。

Chattermillは顧客とそのレビュー管理を非常に容易にします。顧客への優れたサービス提供を支援します。内部関係者向けには、製品改良やビジネス判断の精度向上に役立つ感情分析などの優れた機能を備えています。新規チームへの導入がシームレスで、既存ツールとの連携も容易です。当社では全ての顧客レビューをChattermillで日々管理しています。

13. Meltwater（メディアや世論の変化を追跡するPRチームに最適）

viaMeltwater

Meltwaterはトランスフォーマーベースの感情分析モデル（現代のAI革新を支える同じニューラルネットワークアーキテクチャ）を用いて、1日あたり10億件以上の文書を処理します。オンラインニュース、ソーシャルメディア、ブログ、ポッドキャスト、さらには放送台本に至るまで感情を追跡するため、PRチームは獲得メディアチャネル全体での認知可視性を得られます。

文単位の分析は、文書単位のアプローチでは完全に見逃される微妙なニュアンスの変化や矛盾を捉えます。1つのニュース記事が自社の特定の側面を批判しながら別の側面を称賛している場合、文単位の分析ではそれらのシグナルを両方とも浮き彫りにします。単一の感情スコアに平均化してしまうのではなく。

その強みは包括的なメディアカバレッジにあり、獲得メディア、自社メディア、ソーシャルメディアキャンペーンがブランド全体の評判とパフォーマンスに与える影響をユーザーが理解できるようにします。

Meltwaterの主な機能

競合他社との感情分析結果やシェア・オブ・ボイスを過去の傾向と比較し、時間の経過に伴う相対的な推移を可視化しましょう。

無制限の検索クエリと包括的な15ヶ月間のローリングアーカイブにアクセスし、広範なトレンド分析と競合調査を実施できます。

すべての感情データをAPI経由でTableau、Power BI、またはLooker Studioにエクスポート可能。これによりダッシュボードを自社管理でき、Meltwaterのインターフェースに縛られることはありません。

リアルタイムアラートと急増検知を設定し、会話やトレンドの重要性が急上昇した瞬間に通知を受け取り、迅速に対応できるようにしましょう。

Meltwaterのリミット

感情分析の精度は言語や業界によって異なり、手動によるスポットチェックや調整が必要な場合もあります

大規模な処理は膨大なデータを生成します。ノイズではなくシグナルに焦点を当てるには、強力なフィルタリングとセグメンテーション戦略が必要です。

Meltwaterの価格設定

カスタム価格設定

Meltwaterの評価とレビュー

G2: 4/5 (2,395件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (95件以上のレビュー)

実際のユーザーはMeltwaterについてどう評価しているのか？

G2の感情分析ソフトウェアに関するレビューによれば：

Meltwaterは、自社と競合他社の両方の評判管理を追跡する能力を大幅に向上させました。Teams内で直接アラートを受け取れる利便性により、様々な重要トピックの最新情報を把握でき、組織のパブリックイメージを効率的かつ効果的に監視することが容易になりました。アラート機能に加え、Meltwaterのレポート作成機能は、自社および競合他社のトレンド、主要テーマ、メンション内容、シェア・オブ・ボイスに関する貴重な洞察を提供し、これらのレポートは経営陣と簡単に共有できます。

Meltwaterは、自社と競合他社の両方の評判管理を追跡する能力を大幅に向上させました。Teams内で直接アラートを受け取れる利便性により、様々な重要トピックの最新情報を把握でき、組織のパブリックイメージを効率的かつ効果的に監視することが容易になりました。アラート機能に加え、Meltwaterのレポート作成機能は、自社および競合他社のトレンド、主要テーマ、メンション内容、シェア・オブ・ボイスに関する貴重な洞察を提供し、これらのレポートは経営陣と簡単に共有できます。

14. Medallia（あらゆる顧客接点とインタラクションにおける感情を捕捉するのに最適）

viaMedallia

Medalliaは、アンケート、コンタクトセンター、ソーシャルチャネル、デジタルインタラクションといったデータソースを個別に切り離すのではなく、それらを横断的に収集・分析することに特化しています。

そのNLP技術は、自由形式の顧客コメントからテーマや感情パターンを自動的に抽出するため、個々の回答を手動でタグ付けする必要がありません。さらに、ビデオフィードバックは、多くのプラットフォームが完全に省略している新たな次元を加えます。

クローズドループワークフローにより、フィードバックをデータベースに放置せず、洞察を実際の行動へと転換します。感情スコアが問題を指摘した場合、システムを構成してチームへの自動通知、監督者へのエスカレーション、または人的介入なしにフォローアップアクションをトリガーできます。

Medalliaの主な機能

ワークフローを設定し、ネガティブな感情が自動的に上司にエスカレートされるか、手動レビューなしでフォローアップアクションをトリガーするようにします。

すべての顧客接点における感情を同時に追跡するリアルタイムダッシュボードを構築し、ターゲットに対する進捗を監視します。

自由テキストのフィードバックから反復するテーマを自動抽出。これにより、何百もの回答を手動で読むことなく、新たなトレンドやパターンを特定できます。

Medalliaの制限事項

プラットフォームの機能複雑性により、オンボーディングとトレーニングには時間がかかります。専任のCXチームやカスタマーサクセスチームであっても例外ではありません。

企業向けポジショニングにより、予算のリミットがある小規模組織や部門には手の届かない価格設定となっています

Medalliaの価格設定

カスタム価格設定

Medalliaの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (165件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはMedalliaについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べられています：

Medalliaはマーケティングチームが実際の顧客感情を特定のキャンペーン要素に紐付けることを支援します。フィードバックを配信チャネル別に分類し、電子メール配信などの効果に直接関連するコメントを直接確認できます。これにより大規模ローンチ前のクリエイティブ資産事前レビュー手法が根本的に変革されました。さらに注目すべき機能として、テーマ別に分類された顧客コメントを容易に抽出し、アジャイルスプリント中にチーム内で共有できる点が挙げられます。

Medalliaはマーケティングチームが実際の顧客感情を特定のキャンペーン要素に紐付けることを支援します。フィードバックを配信チャネル別に分類し、電子メール配信などの効果に直接関連するコメントを直接確認できます。これにより大規模ローンチ前のクリエイティブ資産事前レビュー手法が根本的に変革されました。さらに注目すべき機能として、テーマ別に分類された顧客コメントを容易に抽出し、アジャイルスプリント中にチーム内で共有できる点が挙げられます。

すべての指標がClickUpを指し示す

適切な感情分析ツールの選択は、明確さが鍵となります。各プラットフォームの強み、適応領域、実際の顧客フィードバックへの対応方法が理解できた今、トーンの追跡、パターンの発見、迅速な意思決定を真に支援する機能と自社のニーズを結びつける実践的な方法が得られます。

ClickUpはこれらを1つのワークフローに統合します。

フォームでフィードバックを収集し、ClickUp Brainが感情を分析、ダッシュボードで傾向を表示、AIエージェントが変化を監視するため、重要な変化を早期に把握できます。すべてが接続しているため、チームはツール間を行き来することなく、信頼性の高い情報で作業できます。これがClickUpのような統合型AIワークスペースの利点です。

顧客の感情をより明確に、集中的に活用したいなら、今すぐ始められます。今すぐClickUpに登録しましょう！ ✅