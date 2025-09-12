シェア・オブ・ボイスを測定・追跡する方法とは？

アディダスはナイキより人気がある？InstagramではNetflixがAmazon Primeより話題に上る？タコベルはマクドナルドより注目を集めている？

これらは、各チームが自社ブランドについて日々問う類の質問です。そして間違いなく、競合他社も同様にこれらの動向を注視しています。

その注目度こそがシェア・オブ・ボイスと呼ばれるものです。重要なのは、人々は単に製品を購入するのではなく、共感できるブランドに心から賛同して購入するという点です。実際、顧客の76%は競合他社を選ぶよりも、絆を感じるブランドを優先すると回答しています。

自社ブランドが既に占めている会話の割合を把握することで、どのマーケティングキャンペーンが効果を発揮しているか、またどの施策に少し後押しが必要かを明確に判断できます。

本記事では、ソーシャルメディア上のメンション、SEOシェア、有料広告、各種マーケティングチャネルを横断した効果的なシェア・オブ・ボイス測定手法を解説します。

シェア・オブ・ボイス（SOV）とは？

本質的に、シェア・オブ・ボイスとは、競合他社と比較してあなたのブランドが人々の心や会話の中でどれほどのスペースを占めているかを示す指標です。

これは、ブランドがひしめく賑やかな部屋に立ち、自社名がどれほど頻繁に話題に上るかを観察するようなものです。存在感が大きく意味あるほど、ブランド認知度は高まります。

しかし、それは単なる騒音の問題でしょうか？ いいえ。SOVとは、ターゲット層が既に注目している場所で可視性を維持することです。これは、ブランドの人気度を表す用語でもある「市場シェア」とは異なります。

具体例を交えながら、両者の違いについて学びましょう。

シェア・オブ・ボイスと市場シェアの比較

2つのコーヒーチェーンを想像してみてください：ブランドAはソーシャルメディア上で頻繁にメンションされる一方、実際の販売数量ではブランドBに劣ります。この場合、ブランドAはシェア・オブ・ボイス（言及シェア）が高く、ブランドBは市場シェアが大きいと言えます。一方は可視性を示し、もう一方は収益力を示しているのです。

両者の違いをより深く理解するために、包括的な比較を以下に示します：

Aspect シェア・オブ・ボイス（SOV）* 市場シェア（SOM）* 定義 競合他社と比較した可視性、メンション数、ブランド存在感を測定します 市場における自社の売上高または収益のシェアを測定します 焦点* ブランド認知度とマーケティングリーチ 売上、収益、顧客獲得 *例 Instagramにおいて、ストリーミングサービスに関するメンション総数10,000件のうちNetflixが2,000件に登場した場合、そのシェア・オブ・ボイス（SOV）は20%となります。 Netflixが100億ドルのサイズを持つ市場で20億ドルのストリーミング収益を上げた場合、そのシェア・オブ・ボイス（SOM）は20%となる。 重要性について* 会話やメディアにおけるブランドの露出度を示す方法 実際のビジネス実績と財務力を示す

競合分析においてSOVが重要な理由

シェア・オブ・ボイスを把握することで、自社ブランドが他社と比べてどの位置にいるのかが明確になります。

ナイキがスポーツウェア関連の会話の主導権を握っている一方で、アディダスのメンションがキャンペーン期間中に増加している場合、それはブランド可視性の変化を示す兆候です。

同様に、ソーシャルメディア上のメンションでタコベルが突然マクドナルドを上回った場合、消費者の関心や新製品発売の影響を明らかにできる。

声の分析は競合を模倣することだと誤解されがちですが、真にやることとはギャップと機会を見極めることです。効果的な施策の強化に注力し、ブランドのプレゼンスが時間とともにどう進化するかを把握しましょう。

シェア・オブ・ボイスを測定するチャネル

シェア・オブ・ボイスの最大の利点は、単一のキャンペーンやチャネルに依存しない点です。あるプラットフォームで遅れを取っても、別のプラットフォームで挽回することが可能です。

では、ブランドが存在感を示し、測定すべき鍵のチャネルを確認しましょう。

ソーシャルメディア上のメンション

タグ、コメント、メンションのすべてが、日常会話におけるブランドの認知度を示す指標です。Instagram、X、LinkedIn、TikTokなどのプラットフォームでこれらのソーシャルメディアメンションを追跡することで、ブランドの露出頻度だけでなく、人々が何を語っているかも把握できます。

顧客のストーリーに登場する地元のカフェを例に考えてみましょう。一つの投稿が次へとつながり、やがてそのブランドはより大きな会話の一部となります。これがブランドのシェア・オブ・ボイスが拡大する仕組みです。

検索エンジン可視性（SEOにおけるシェア・オブ・ボイス）

SEOの効果は低下していると言う人もいます。人々はGoogleのAI要約をざっと読むか、長いリンクリストをスクロールする代わりにChatGPTのようなツールに頼るようになったからです。しかし、検索エンジンの可視性が無意味になったわけではありません。変化しただけなのです。

可視性を維持するためには、ブランドは検索結果の上位表示だけでなく、AIツールが参照する回答にも登場する必要があります。そのため、強力なSEOシェア・オブ・ボイスを維持することが依然として極めて重要です。

関連キーワードやトピックでサイトが表示される頻度が高ければ高いほど、検索エンジンとAIアシスタントの両方があなたのコンテンツを表面化させる可能性が高まります。

キーワードの自然検索トラフィックの大半が自社サイトに流入している場合、そのスペースで強力なシェア・オブ・ボイスを獲得している証拠です。

有料メディア（PPC広告とディスプレイ広告）

オンライン広告もシェア・オブ・ボイスを測定する場の一つです。Google広告アカウントでは、競合他社と比較した広告の表示頻度を示すインプレッションシェアなどのメトリクスを確認できます。

適切な検索クエリでより多くのインプレッションを獲得できれば、広告スペースを拡大し存在感を高められます。インプレッションシェアの低下は、入札単価の調整、ターゲットの最適化、キャンペーン設定の見直しが必要であることを示している可能性があります。

これは重要な点です。調査によると、ターゲット広告やプロモーションは約3分の1の人々の注目を集めており、Z世代ではその番号がほぼ50％にまで上昇するからです。

PRとニュース報道

ブランドが記事やニュースサイトに登場するたびに、シェア・オブ・ボイスは増加します。この種のアーンドメディアは、広告では実現できない方法で信頼性を構築し、ブランド評判の形で形を作ります。

ニュースでのメンションやPR報道を追跡することで、自社の努力が適切な対象層にブランドを届けているかどうかを把握できます。

業界フォーラムとコミュニティディスカッション

ニッチなフォーラム、レビューサイト、オンラインコミュニティは、人々が率直な意見を共有する場となることが多い。

これらのスペースでの議論を監視することで、競合他社と比較して自社ブランドがどれほど頻繁に言及されているかを測定できます。

これらのメンションは、消費者の本物の関心とユーザーの感情を示すため価値があります。こうした会話に存在感を示し、迅速に対応することで、ブランドのポジションを強化できます。

📌 例： 新しいフィットネスアプリがRedditのr/Fitnessフォーラムで話題になっていると想像してください。数十人のユーザーが大手競合他社よりもこのアプリを推奨し、そのコミュニティ内でのブランドのシェア・オブ・ボイスを顕著に押し上げています。

シェア・オブ・ボイス（SOV）の計算方法：ステップバイステップガイド

新しいコーヒーブランドを立ち上げたばかりだと想像してみてください。今月、オンライン上であなたのブランドは約50回のメンションを受けました。一方、競合他社は合計で450回のメンションを受けています。この大きな会話の中で、自社がどれほどのスペースを占めているのかを知りたいでしょう。そこで重要になるのがシェア・オブ・ボイスです。

具体的なステップは以下の通りです：

ステップ1：測定対象を決定する

ソーシャルメディアでのメンション、広告インプレッション、ウェブサイトトラフィック、あるいはニュース報道など、あらゆる指標が対象となります。ブランドの存在感を評価したいチャネル（複数可）を選択してください。

ステップ2：ブランドの番号を収集する

ブランドがメンションされた回数、広告のクリック数、またはそのチャネルでのサイトへの流入数を計測しましょう。

ステップ3：総番号を収集する

次に、そのスペースの競合他社すべてについて同じデータを合計します。これにより市場全体の全体像が把握できます。

ステップ4：計算を行う

簡単な式はこちら：

シェア・オブ・ボイス = (自社ブランドの番号 ÷ 合計番号) × 100 コーヒーブランド例では： 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% つまり、現在その市場における会話の10％をあなたのブランドが占めているということです。

この式の優れた点は、あらゆる場面で通用することです。SNSではメンション数を測定できます。広告ではGoogle Adsのインプレッション共有を活用できます。検索では自社サイトの表示頻度を他社と比較できます。PRでは記事やニュース報道における自社ブランドの露出頻度を追跡できます。

SOV追跡のための主要メトリクスとKPI

自社ブランドのシェア・オブ・ボイスを測定する方法を本当に理解したいですか？ ここでは、その基本要素、意味、そして活用方法をご紹介します。

1. 競合他社との総メンション数比較

これが古典的なシェア・オブ・ボイス（SOV）のビューです。特定のチャネルにおける自社ブランドのメンション数を数え、競合他社のメンション数を加算し、その割合を算出します。

式：SOV = (自社ブランドのメンション ÷ 市場全体のメンション) × 100* この考え方は、クリック数やトラフィックなどの他の指標にも同様に仕事できます。 効果は以下の通りです： 他社と比較した会話における自社ブランドの存在感を示す

ソーシャルメディア上のメンション、PR報道、さらには有料・自然流入トラフィックの割合まで、シェアを測定・算出するシンプルな方法として活用可能

2. インプレッションとリーチ

リーチとは、コンテンツを閲覧したユニークユーザー数です。インプレッションは、重複を含む表示総回数です。両方を追跡することで、ブランドの認知範囲と露出頻度を把握できます。

💡 パフォーマンスマーケター向けプロの秘訣： Google Adsでは、インプレッションシェア列を追加して、実際に獲得した適格インプレッションの割合を確認しましょう。自社のインプレッション数を総適格インプレッション数で割ることで、有料キャンペーン向けの明確なSOVスタイルの可視性指標が得られます。

3. エンゲージメント評価率

エンゲージメント率は、オーディエンスサイズやリーチに対して、ユーザーがコンテンツとどれほど積極的に関わるかを示します。いいね、コメント、共有、保存、クリックなどが該当します。単純なメンション数と併せて、質を測る上で有用な指標です。

一貫したエンゲージメントは、ブランドの健全性と活発なオンラインプレゼンスを示す強力な指標です。

*式：エンゲージメント率＝（総エンゲージメント数／投稿ごとのリーチ数）×100 素早く読む方法: リーチが安定しながらエンゲージメントが上昇している場合、通常はコンテンツが共感を呼んでいることを意味します

自社と競合他社に同じ手法を適用し、比較の公平性を保つ

4. センチメント分析

すべてのメンションが同等とは限りません。センチメント分析により会話は肯定的・否定的・中立的に分類されるため、自社について語られる際の感情を把握できます。

ボリュームとトーンを組み合わせることで、ブランドの存在感をより正確に把握できます。

使用方法： ローンチ後やPR努力後の変動に注意

競合他社のカスタム感情と比較し、メッセージングにおける機会を発見する

5. キーワード順位と検索可視性

前述の通り、SEOにおけるシェア・オブ・ボイスとは、特定のキーワード群における潜在的な自然検索トラフィックのうち、自社サイトに流入する割合を競合他社と比較して推定する指標です。

ランキングとクリックをシンプルな可視性シェアに接続するため、検索結果ページでの自社の位置を確認できます。

頻繁に上位表示されクリックを獲得するトピックは検索可視性の強さを示し、競合が上位を占めるギャップは改善点や新規コンテンツ作成の機会を示します。

参考になる情報源をいくつかご紹介します： Google Search Console*でインプレッション数、クリック数、平均ポジションを確認し、SOV推定値を実際のデータに基づいて確かなものにしましょう

*競合他社のポジションや自動化されたSOVスタイルの可視性メトリクスを測定するAhrefsなどのランクトラッカー

「十分なキーワードを使えているか」と文章作成で悩んでいませんか？このRedditスレッドが有益なバランスを提示しています。あるビューは「人に向けて書くこと」をリマインダーとして、正確なフレーズを無理に詰め込むべきではないと指摘しています：

テキスト全体で不自然に逐語的な表現を使い続けると、長期的に悪影響を及ぼす可能性があります。Google向けではなく、人のために書きましょう。

テキスト全体で不自然に逐語的な表現を多用すると、長期的に悪影響を及ぼす可能性があります。Google向けではなく、人のために書きましょう。

別のビューでは、各記事に明確なターゲットを設定し、焦点を維持すべきだと述べています：

各記事を特定のキーワードをターゲットとして作成しましょう。焦点を絞ることで執筆がスムーズになります。

各記事を特定のキーワードをターゲットとして作成しましょう。焦点を絞ることで執筆がスムーズになります。

両方のアイデアはうまく調和します。明確なトピックを選び、真に役立つ内容を書き、自然な言葉遣いを心がけましょう。その後、シェア・オブ・ボイス手法を用いて、自社のページがオーガニック検索トラフィックにおいて正当なシェアを獲得できているかを確認してください。

以下に、先ほど説明したメトリクスの要約をまとめます：*

メトリクス 何がわかるのか 重要性について* 競合他社との総メンション数比較* 他社と比較した際の自社ブランドのメンション頻度 会話における自社シェアを可視化し、シェア率の算出を支援します エンゲージメント評価* ユーザーがコンテンツとどのように関わるか オーディエンスがあなたのコンテンツを意味があり魅力的だと感じているかどうかを示します インプレッションとリーチ あなたのコンテンツを何人が、どのくらいの頻度で閲覧したか ブランドの可視性と広告パフォーマンスを可視化 感情分析* メンションが肯定的、否定的、中立的であるかに関わらず ブランド評判と顧客感情のモニタリングを支援します キーワード順位と検索可視性 検索結果における順位とトラフィックシェア SEOにおけるシェア・オブ・ボイスと可視性向上の機会を示します

シェア・オブ・ボイス測定は一見難しそうに思えますが、作業を大幅に簡素化するツールが数多く存在します。これらのツールがメンション数、インプレッション数、検索データを自動収集するため、数値の背景にあるストーリーを理解する時間が増えます。

選択肢を探る準備はできましたか？さあ始めましょう。

1. ソーシャルリスニングプラットフォーム

via Brandwatch

ブランドのシェア・オブ・ボイスの追跡方法の一つは、ソーシャルリスニングツールを活用することです。無限に続くフィードを手動でスクロールする代わりに、これらのプラットフォームを使って自社ブランドや競合に関するあらゆる会話を収集し、全体像を把握しましょう。

BrandwatchやSprout Socialといったツールを使えば、様々なソーシャルメディアアカウントにおけるブランドメンション、ハッシュタグ、さらには顧客の感情まで追跡できます。これらは、人々がいつ自社について話しているか、何を言っているか、そして自社存在感が同業他社と比べてどう位置づけられるかを可視化します。

顧客感情分析により、人々が自社ブランドについてメンションする際に興奮しているか、不満を感じているか、あるいは中立的かを把握できます。この文脈理解が、より賢明な意思決定を可能にします。

💡 プロの秘訣： これらのプラットフォームの真の価値は、時間の経過に伴う傾向を可視化できる点にあります。これらの指標を追跡することで、最もエンゲージメントを生むトピック、キャンペーン期間中のシェア・オブ・ボイスの変動、そしてブランドの存在感を高める最大の機会がどこにあるのかを特定できます。

via Ahrefs

検索におけるブランドの可視性を把握したいなら、SEOツールが頼りになる相棒です。

SemrushやAhrefsといったプラットフォームでは、特定のキーワード群における潜在的な検索トラフィックのうち、自社サイトと他社サイトにそれぞれどれだけの割合が流れているかを示すことで、SEOにおけるシェア・オブ・ボイスを算出できます。

自社が優位なトピック、競合が先行する領域、そしてコンテンツ作成に価値のある新たなキーワードを特定できます。

これらのツールが特に役立つ理由は、検索パフォーマンスを文脈に照らして可視化する点にあります。単にキーワードで5位と表示されるだけでなく、そのポジションで獲得可能なトラフィック量や上位に上昇した場合の変化を把握できます。

💡 プロの秘訣： SemrushやAhrefsを活用し、競合他社が自社より上位表示されているギャップを発見しましょう。こうしたギャップは、ターゲット層が関心を持つトピックを正確に示しており、新規コンテンツ作成の明確な指針となります。

via Cision

ニュース、ブログ、業界誌に自社ブランドが掲載された際は、そのすべての露出を確実に追跡する必要があります。しかし、これを自社だけでやることは負担が大きいと感じられるでしょう。そこでPRモニタリングツールが役立ちます。

MeltwaterやCisionといったプラットフォームは、ニュースサイト、オンラインマガジン、さらにはポッドキャストに至るまで、あらゆる媒体で自社ブランドがメンションされている情報を収集します。

これらのツールは各コンテンツのリーチと背景にある感情も可視化します。これにより、PR努力が適切なオーディエンスにブランドをポジションし、良好な評判を形にしているかを評価できます。

📌 例： 新しいアプリをローンチしたばかりのテック系スタートアップを想像してください。Cisionを活用することで、チームは自社のニュースが3つの主要業界ブログに取り上げられ、好意的な評価と数千のインプレッションを生み出していることに気づきます。また、全国紙で競合他社がメンションされていることも確認でき、自社のシェア・オブ・ボイスを拡大するために次にどこにアプローチすべきかを判断する材料となります。

4. SOVの追跡とレポート作成を一元化するClickUp

チャネル横断でのシェア・オブ・ボイス（SOV）のタブの追跡は、すぐに手に負えなくなる可能性があります。問題は、ソーシャルメディアの急増、SEOの急落、ニュースでのメンション、競合他社の話題が同時に発生すること…そしてデータが異なるツールに分散していることが多い点です。

ClickUpはこれらのスレッドを一つのまとまりのある構造に統合し、チームが慌てるのをやめ、会話を主導できるようにします。

*SOVの追跡とレポート作成を一元化

ClickUp Docsを活用し、週次SOVレポートをドキュメント化。一箇所で全員が同じ情報を共有できるようにします。

ClickUp Docsはチームの生きているノートブックと考えてください。散らばったファイルや静的なPDFではなく、SOVレポートをすべて一箇所にまとめて、作業の進捗に合わせて更新できます。

ClickUpダッシュボードで、メンション数・SEO可視性・感情分析をリアルタイムに取り込むライブダッシュボードを構築し、変化を即座に把握しましょう。

ClickUpダッシュボードでSOVデータを追加・集計すれば、数字が生き生きと動き出します。自社ソーシャルメンション数のグラフと競合活動チャートが並列表示され、いずれもチームが集めた生のメモやインサイトにリンクされています。

📌 *例：SaaS企業のマーケティングチームを想定しましょう。彼らはClickUpに「シェア・オブ・ボイス」フォルダを作成し、ソーシャル、SEO、PR、有料メディアごとにリストを分けています。各レポートはそれらのリスト内のタスクとなり、メンション、感情分析、競合シェアなどのフィールドが設定されます。Mondayのミーティングでダッシュボードを確認する際、チームは数十のスプレッドシートをクリックしなくても、全チャネルにおけるシェアの変化を正確に把握できます。

*ソーシャルリスニングからのデータインポートを自動化

*ClickUpオートメーションを活用し、競合他社のメンションが急増した際にタスクを生成する自動化の設定を行いましょう。

ClickUpの優れた点は、単なる整理整頓に留まらないことです。

異なるマーケティングダッシュボードから手動で番号をコピーするのは、疲れるだけでなく、エラーを招く原因にもなります。ここでClickUpの 連携機能と 自動化機能が真価を発揮します。

ClickUpをBrandwatch、Sprout Social、SEMrush、Ahrefs、あるいはGoogleスプレッドシートなどのツールと接続させることで、データをワークスペースに直接フローさせられます。その後、自動化機能が作動し、新たな番号が表示された瞬間にタスクやカスタムフィールド、さらにはダッシュボードまで更新されます。

📌 例： デジタルエージェンシーがBrandwatchとClickUpを連携ツールで接続。Brandwatchが競合他社の言及が急増したことを検知するたびに、自動化機能により「競合ウォッチ」リストに新規タスクが即時作成されます。このタスクには、メンション・ボリューム・センチメント分析結果、および元の投稿へのリンクが事前に入力されています。

*データからパターンを見つけ出す

ClickUp Brainは人工知能と文脈知識を融合させ、見逃しがちな要素を発見します。メンションの異常な急増を強調表示したり、週間活動を要約したり、次に取るべきやること提案したりできます。

例えば、あるファッション小売業者はダッシュボードの数値が安定していることに気づきますが、ClickUp Brainはマイクロインフルエンサーが自社について投稿した後にTikTokでのメンションが急増していることを指摘します。この傾向を警告すると同時に、TikTokコンテンツへの注力を倍増させることを提案します。ClickUpを利用するマーケティングチームはワンクリックでコンテンツチームにタスクを割り当て、この機会を捉えることができます。

SOVデータのトレンドを分析し、ClickUp Brainで明確な次なるステップを生成しましょう

💡 プロの秘訣： シェア・オブ・ボイス（SOV）レポートに埋もれていると、数字の背後にあるストーリーを見落としがちです。そんな時こそ、ClickUp Brain MAXが解決します。 「今週、当社を最も多くメンションしたのは誰か？」といった質問を投げかけるだけで、レポートを掘り下げる必要なく明確な答えを得られます。 ClickUp Brain Maxを利用するチームは、週に約1日分の時間を節約し、仕事を最大3倍速く完了させ、コストを最大86%削減しています。* GPT-5、Claude、Geminiなど複数の主要AIモデルに対応しているため、単一の狭いビューではなく多様な角度からの分析が可能です。 ClickUp Brain MAXが役立つ実際のシナリオをご紹介します*: 週次ミーティングの準備中。複数のツールからメモを寄せ集める代わりに、Brainにハイライトをまとめてもらいます。数秒で整った要約が完成し、ClickUpドキュメントに貼り付けてチームと共有できます。これは単なる追加タスクではなく、重要なことに集中できる手助けのように感じられます。

シェア・オブ・ボイスを向上させる方法

記憶の真の芸術とは、注意力の芸術である。

記憶の真の芸術とは、注意力の芸術である。

ブランドにとって、注目こそがすべてです。人々は、適切な場所で頻繁に、かつ誠実さを感じさせる方法で登場する名前を記憶します。

持続的な注目を集めるためのヒントをご紹介します：

文化や業界のトレンドに、自社ブランドに自然な形で参加しましょう。単に他社の真似をするのではなく、独自の視点を加えることが重要です。

役立つハウツー記事、心に響くストーリー、あるいは単に笑顔になるようなコンテンツなど、 人々が自分のコミュニティで共有したくなるようなコンテンツ を作りましょう。

*インフルエンサーや志を同じくするブランドとの パートナーシップを構築 し、メッセージが既に信頼されている声を通じて届ける

従業員に自身の体験やストーリーを共有するよう促しましょう。 実際の人物からのメンション は、洗練されたキャンペーンよりも誠実さを感じさせることが多いからです。

競合他社が何をしているかを注視し、彼らが見落としている隙間や角度を探し出しましょう。そうすることで、自社ブランドは競合がカバーしていない領域に存在感を示せるのです。

SOV測定におけるよくある間違い

2017年、ユナイテッド航空は乗客が強制的に機内から排除された事件で大規模な批判に直面した。同社のメンション数は急増したが、それは決して良い理由によるものではなかった。

もし誰かがシェア・オブ・ボイスの量だけを見ていたら、ユナイテッドが会話の主導権を握っているように見えたかもしれない。しかし実際には、感情分析が圧倒的にネガティブだったため、同ブランドの評判は深刻な打撃を受けていた。

シェア・オブ・ボイスは単に話題に上ることではありません。人々が実際に何を語っているかが重要です。

注意すべき最も一般的なミスは以下の通りです： 量だけを見て感情を無視すると、大量のネガティブなメンションが実際には警告であるにもかかわらず、進捗のように見えてしまう可能性があります。

実際に顧客が時間を費やしブランドと関わるチャネルに集中するのではなく、全てのプラットフォームを均等に追跡すること

業界の最大手企業のみと比較すると、小さくとも重要な成果が見えなくなる可能性があります

SOVをトレンドやキャンペーン、消費者行動によって変化する生きているメトリクスではなく、単発のレポート作成として扱うこと

シェア・オブ・ボイスをエンゲージメント、ウェブサイトトラフィック、売上といった実際の成果に接続することを忘れ、分析に明確な次のステップが欠けたままにしてしまうこと

ClickUpでシェア・オブ・ボイスを測定し、向上させる

シェア・オブ・ボイス（SOV）は、騒がしい世界でブランドの物語を際立たせる基盤となります。注意深く測定し、意図を持って行動することで、ビジネスは会話に参加するだけでなく、それをリードする機会を得られるのです。

ここがClickUpの真価が発揮される場所です ✨。 *

すべてのSOVデータを一元管理できるため、煩雑な作業を自動化し、見落としていた可能性のあるインサイトを可視化します。

ClickUpのもう一つの利点は、コラボレーション機能とAIアシスタントです。*これらを活用すれば、チームとリアルタイムで連携し、広告のキーワードやキャンペーン設定を最適化したり、様々なマーケティングチャネルにわたる広告費を管理したり、市場全体の広告動向を分析したりできます。

ソーシャルメディア監視データの分析とClickUp BrainによるSEOインサイトの生成機能を組み合わせることで、ClickUpは特定のブランドが各チャネルでどのようにパフォーマンスを発揮しているかを把握しやすくします。

すべてのシェア・オブ・ボイス追跡がシンプルで強力な1つのスペースに集約されることで、どれほど作業が楽になるか実感してください。今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問（FAQ）

厳密には違います。常に全体の割合として算出されます。しかし、メンションの大半がネガティブなものだと、得られる注目が望ましい種類ではないため、ネガティブに感じられる可能性があります。

これは自身の健康状態を確認するようなものと考えてください。月次追跡は心地よい安定した状況を提供し、週次チェックは新規キャンペーンや突発的なニュースによる予期せぬ変化を捉えるのに役立ちます。シェア・オブ・ボイス式を活用すれば、市場シェアの成長を一貫して正確に測定できます。

最も簡単な方法は、自社ブランドのメンション数を業界全体のメンション数で割り、100を掛けることです。例えば自社に500件、競合他社合計で1,500件のメンションがある場合、シェア・オブ・ボイスは2%となります。ツールで自動計算も可能ですが、その背景にある仕組みを理解することが有益です。

エンゲージメントはあなたの声を大きくします。人々が「いいね」や「共有」、「コメント」を行うことで、あなたのリーチが拡大し、より多くの人に認知されるようになります。この波及効果は会話における可視性を大きく高めます。ソーシャルリスニングツールを活用すれば、こうしたデータポイントを正確に把握できます。

必ずしもそうとは限りません。話題に上る頻度が高いほど認知度は高まりますが、売上は注目と信頼、良好な体験、そして消費者が真に求める製品が結びついた時に生まれます。市場調査で消費者の動向を把握し、ターゲットに向けたデジタルマーケティングキャンペーンを展開して売上を伸ばしましょう。

はい。AIは膨大な投稿やニュース、さらにはロゴが掲載された画像までスキャンできます。メンション数をカウントするだけでなく、人々が自社について語る際の感情を理解するのにも役立ちます。