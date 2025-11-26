2026年版 完全ステップバイステップ LinkedIn広告ガイド

LinkedInは、理想的な顧客がビジネスカジュアル姿でミーティングの合間にスクロールしていることを理解するB2Bマーケターにとって、新たな狩猟場となっています。

このプラットフォームでは、タイトル、企業サイズ、業界、その他約17のデータポイントに基づいてプロフェッショナルにアクセスでき、驚くほど精密なターゲットが可能です。具体的には「従業員数50～200名のSaaS企業で、最近転職したマーケティングディレクター」といった条件で広告を配信できます。

しかしインターフェースは、キャンペーン目標やオーディエンスパラメーター、入札オプションを提示する際に、ユーザーが既に経験があると想定しています。実際にはほとんどの人が未経験なのです。

このLinkedIn広告ガイドでは、全プロセスを具体的なステップに分解して解説します。読み終える頃には、ClickUpのサポートを活用して見込み客を獲得し、ブランド認知度を高めるLinkedInキャンペーンを開始する方法がわかるでしょう！

さあ、始めましょう。 💪🏼

LinkedIn広告とは何か、そしてその重要性

viaLinkedIn

LinkedIn広告は、LinkedIn上で配信される有料広告枠であり、ビジネスがターゲットを絞ったメッセージでプロフェッショナルなオーディエンスにリーチすることを可能にします。

個人間の接続を重視するソーシャルメディアプラットフォームとは異なり、LinkedInは意思決定者、業界リーダー、求職者が時間を過ごすプロフェッショナルなネットワーキングhubです。実際、B2B専門家の44%が最も重要なプラットフォームだと考えています。

この独自のポジションにより、LinkedIn広告はB2Bマーケティング、採用活動、プロフェッショナルなブランド構築において強力なツールとなります。

LinkedIn広告のメリット

企業がLinkedIn広告への投資を増やす理由は以下の通りです：

LinkedIn広告の種類

LinkedIn広告はブランドの購買意欲を33%向上させます。このプラットフォームでは複数のフォーマットを提供しており、それぞれが異なるキャンペーン目標や購買プロセスのフェーズに合わせて設計されています。

各タイプの詳細を詳しく見ていきましょう。👀

LinkedIn スポンサード広告

スポンサーコンテンツはユーザーのフィードに直接表示され、オーガニック投稿とシームレスに溶け込みます。これは画像、ビデオ、カルーセル、ドキュメント、イベント広告をサポートするLinkedInで最も汎用性の高いフォーマットです。ネイティブ配置により、ユーザーは自然なスクロール体験の中でメッセージを目にするため、バナー広告よりも邪魔にならない印象を与えます。

LinkedInのスポンサー広告タイプには以下が含まれます：

単一画像広告 は、強力なビジュアルを伴う製品ローンチや迅速な告知に最適です

ビデオ広告 は静止画コンテンツよりも素早く注目を集め、高いエンゲージメント率を生み出します

ドキュメント広告 では、ユーザーがLinkedInを離れることなくホワイトペーパーや事例研究をプレビューできます

イベント広告 は、オンラインおよび対面式のカンファレンスをプロモーションし、プラットフォームから直接参加登録を促進します

カルーセル広告 は、1つの広告枠内でスワイプ可能なカードを使って複数の製品やアイデアを強調表示します

オピニオンリーダー広告 は、経営陣、創業者、従業員の投稿をフィード内で直接拡散します

コネクテッドTV（CTV）広告 は、LinkedInターゲティングを活用し、主要ストリーミングプラットフォームでフルスクリーンビデオを配信します

記事広告 はフィード内で直接ロングフォームコンテンツをプロモーションし、より深いエンゲージメントを促進します

ニュースレター広告 は、定期的な専門家のコンテンツを配信することで購読者リストの拡大を支援します

求人広告は、リアルタイムのプロフィールデータに基づき、適格な候補者に空いている役割を提示します

LinkedInビデオ広告

LinkedInダイレクトメッセージにおけるスポンサー付きメッセージ

会話型広告とメッセージ広告は、ユーザーのLinkedIn受信トレイに直接一対一のスポンサー付きメッセージを配信し、パーソナライズされた接点を創出します。会話型広告はさらに一歩進み、分岐オプションを通じてユーザー自身が選択経路を決定できるようにすることで、興味に基づいた自己選別を可能にします。

これらのLinkedIn広告は、以下のことを実現します：

タイムリーなオファーや即時対応が必要なイベント招待を共有しましょう

フィードベースの広告枠よりも競争の少ないスペースで見込み顧客にリーチ

ユーザーが事前に適切なオプションを選択できるようにすることで、操作上の障壁を減らしましょう

公開フィード広告と比較した際の高級感や限定性を演出する

テキスト広告

LinkedInホーム内のテキスト広告

テキスト広告はコンパクトでクリック可能なユニットであり、デスクトップでは右サイドバーまたは上部バナーに表示されます。この小型フォーマットの広告はクリック課金またはインプレッション課金制で、より大規模なスポンサードコンテンツキャンペーンとの併用が効果的です。

テキスト広告を組み合わせるべき理由：

大規模フォーマットに予算をコミットする前にメッセージをテストするのに効率的

右側配置はメインコンテンツフィード外にあるため、広告盲目現象を軽減します

CPCの低さから、予算重視のキャンペーンやリターゲティングに適しています

クリエイティブ要件が最小限のため、セットアップと改善が迅速に行えます

ダイナミック広告

viaLinkedIn

ダイナミック広告は、ユーザーの名前や写真など、LinkedInプロフィールから自動的に情報を取得し、パーソナライズされた目を引くクリエイティブを作成します。フォロワー広告は、このパーソナライゼーション要素を活用して、特にLinkedInページをプロモーションします。

このパーソナライゼーション手法の主な利点：

プロフィールパーソナライゼーションは、汎用広告と比較してクリック率を大幅に増加させます

フォロワー広告は、ページフォローを個別にターゲットしたように感じさせながらオーディエンスを構築します

パーソナライゼーションが自動で行われるため、クリエイティブ効果の向上は最小限です

特に、ウェブサイト訪問者や類似オーディエンスへのリターゲティングに効果的です

リードジェネレーションフォーム

viaLinkedIn

リードジェネレーションフォームはスポンサー広告内に直接埋め込まれており、ユーザーはLinkedInを離れることなく情報を送信できます。フォームには名前、電子メール、会社名、役職名など、LinkedInプロフィールからのデータが事前入力されるため、コンバージョン完了に必要な努力が大幅に削減されます。表示するフィールドをカスタマイズしたり、ビジネスニーズに合わせた追加質問を設定したりできます。

リードジェネレーションフォームが外部ランディングページを上回る理由：

フォームが広告内に組み込まれているためページ読み込み時間がゼロになり、離脱率が低下します

LinkedInのプロフィール情報は通常正確かつ検証済みであるため、適格な提出が可能です

ユーザーが自社サイトでフォームに入力する必要なく、即時データ収集を実現

🧠豆知識：UTM（デジタル広告の追跡用語：Urchin Tracking Module）という用語は、Urchin Software Corporationが開発したツールに由来します。同社は2005年にGoogleに買収されました。この追跡技術は現在、Googleアナリティクスとして受け継がれています。

LinkedInにおけるアクセラレート広告セットとクラシック広告セットの比較

LinkedInキャンペーンを設定すると、広告を配信する2つの方法が利用できます：加速型と従来型です。

Accelerateは自動化によりターゲティング、入札、クリエイティブの組み合わせを最適化します。一方、Classicはすべて手動で設定できるため、あらゆる設定を自分で管理できます。以下の表は両者の違いと、それぞれが適している状況を示しています。📝

機能 加速する クラシック 概要 AIを活用した自動最適化広告セットアップ 完全な制御を伴う手動広告セットアップ 最適 迅速な最適化とスケール 精密なターゲティングとカスタムテスト 仕組み ターゲティング、ターゲット、クリエイティブ、入札を自動的にテストし調整します すべてのパラメーターはご自身で設定・管理いただけます 管理レベル 手動制御が低い 高度な手動制御 選択すべきタイミング 細かい管理をせずに効率性を求める 厳密なターゲットまたは構造化された実験が必要です

LinkedIn広告キャンペーンの作成方法（ステップバイステップ）

適切なプロフェッショナル層に効果的なメッセージを届けるキャンペーンの設定・構成・開始方法について解説するLinkedIn広告ガイドです。💬

ステップ #1: キャンペーンマネージャーにアクセスし、広告アカウントを設定する

まず、LinkedIn.com/ads にアクセスするか、LinkedInプロフィールの上部ナビゲーションにある広告を選択してください。

進めるにはアクティブなLinkedIn企業ページが必要です。組織にページがない場合は、基本情報入力、ロゴアップロード、会社概要追加を経て、まず作成してください。

キャンペーンマネージャーにアクセスしたら、「作成」をクリックしてセットアッププロセスを開始します。

Linkedinキャンペーンマネージャーの設定方法

広告アカウントの命名、通貨の選択、支払い方法の追加が求められます。また、広告を掲載する企業ページを指定し、キャンペーン管理を支援する同僚のチームアクセス権を設定する場所でもあります。

キャンペーンに名前を付ける

💡 プロの秘訣： キャンペーングループには、ビジネス目標全体を反映したわかりやすい名前を付けましょう。その後、そのグループ内でターゲティングやメッセージングのアプローチを説明する具体的なキャンペーン名を作成します。

ステップ #2: キャンペーン目標を選択する

キャンペーン目標によって、使用可能な広告フォーマット、LinkedInによる広告の最適化方法、および利用可能な入札オプションが決まります。

目標を選択

LinkedInでは、認知度向上（ターゲット層におけるブランド認知の構築）、検討促進（エンゲージメントやウェブサイト訪問の促進）、コンバージョン（リード獲得や販売の促進）といった目標を設定できます。

広告を見たプロフェッショナルにどのような行動を取ってほしいかを慎重に検討してください。例えば：

認知度を高め、インプレッションに注力し、ターゲットオーディエンスのメンバー全体にリーチしたいと考えています

リードジェネレーションキャンペーンを実施している場合は、見込み顧客を測定するためにフォームとコンバージョン追跡を優先してください。

ステップ #3: ターゲットオーディエンスを精密に構築・最適化する

LinkedInのターゲティング機能はその最大の強みの一つです。職種のタイトル、職務内容、業界、企業名、企業規模、役職レベル、スキル、専門分野の関心事などによってオーディエンスを絞り込むことができます。

ターゲットオーディエンスを特定する

まずは、マーケティングにおける理想的な顧客プロフィール（ICP）を特定することから始めましょう。

従業員数500～5,000人のテクノロジー企業のマーケティング責任者にリーチしたいですか？小売業界の人事リーダーをターゲットにしていますか？複数のターゲティング条件を重ねて設定し、より詳細なターゲティングを実現しましょう。

既存顧客リストをアップロードして類似の専門家を見つける「マッチドオーディエンス」の作成や、自社ウェブサイト訪問者を対象としたリターゲティングも可能です。

スポンサードコンテンツフォーマットでは、オーディエンスのサイズが10万～100万人が最も効果的です。サイズが小さすぎると十分なリーチが得られず、大きすぎるとメッセージの関連性が低下します。

オーディエンスターターゲット戦略には以下を含めるべきです：

ターゲット業界における意思決定者が主に担う役職タイトル

御社の典型的な顧客プロフィールに合致する企業規模のパラメーター

特定の地域や国のみに配信する場合の地理的ターゲット

コンバージョンが見込めない見込み客や、既に顧客となっているユーザーを除外する設定

自社顧客データを活用したマッチングオーディエンスで関連性を向上

ステップ #4: LinkedIn広告フォーマットの選択

選択するフォーマットによって、オーディエンスがメッセージをどのように体験するかが形になります。

LinkedIn広告の種類を適切に選択する

利用可能なクリエイティブ素材を検討しましょう。強力な画像が1枚しかない場合は、単一画像のスポンサードコンテンツが適しています。複数の製品を紹介したり、プロセスを説明したりしたい場合は、カルーセル広告を使用してください。フォーマットは、目標と伝えたいストーリーの両方に合わせて選択しましょう。

フォーマット選択時に評価すべき要素：

キャンペーン目標を達成するために、フォーマットが目標に沿っていることを確認する

広告を適切に構築するために利用可能なクリエイティブ素材

オーディエンスのデバイス嗜好とコンテンツ消費場所

過去に広告を掲載したことがある場合、過去のパフォーマンスデータ

ストーリーの複雑さと、単一画像か複数の要素が必要か

ステップ #5: 予算、入札戦略、キャンペーンのタイムラインを設定する

広告予算を最大限に活用する

プラットフォーム最適化のためにはキャンペーングループレベルで、より細かい制御が必要な場合は個々のキャンペーンレベルで予算を設定できます。入札戦略は慎重に選択してください：

最大配信 では、Linkedinが自動的に最適化し、ご予算内で最大の結果を得られます

コスト上限 では、結果ごとのターゲットコストを設定でき、LinkedInはその金額を超えないよう運用します

手動入札では入札金額を自由に設定できます

初めて広告主になる方は、シンプルさとLinkedInのAI最適化の恩恵を受けるために「最大配信量」を選択することをお勧めします。リソースを過剰に消費しない日次予算を設定し、支出リミットとしてキャンペーン総予算を設定し、開始日と終了日を選択してください。キャンペーンはいつでも一時停止でき、パフォーマンスが良好な場合は延長することも可能です。

ステップ #6: 魅力的な広告クリエイティブを作成する

次に、実際にオーディエンスに表示される広告クリエイティブを作成します。

広告クリエイティブでオーディエンスの注目を集める

フォーマットに応じて、画像のアップロード、見出しの作成、説明文の追加、行動喚起ボタン（CTA）の設定を行います。

LinkedInでは、1つのキャンペーン内で4～5種類の広告バリエーションを作成することを推奨しています。これによりプラットフォームがテストを行い、最も効果的なクリエイティブを特定できます。画像が技術要件を満たしていることを確認してください：最小100×100ピクセル、.jpgまたは.png形式で保存、ファイルサイズは2MB未満。

クリエイティブ戦略では以下の点を考慮すべきです：

見出し ：価値やメリットを即座に伝えるもの

広告コピー は、オーディエンスの具体的な課題や願望に訴えかける内容にしましょう

画像 はプロフェッショナルで、ターゲットオーディエンスに関連性のあるものを使用してください

キャンペーン目標に沿った CTAボタン

複数のクリエイティブバリエーションを同時にテストし、パフォーマンスを比較

🚀 ClickUpの優位性：コピー作成にChatGPT、画像生成にMidjourney、レイアウトにデザインツールと、ツールを切り替える必要はもうありません。ClickUp Brainはワークスペース内でAIライティングと画像生成を統合。マーケティングチームはAIツールの乱立に悩まされることなく、集中力を維持しながら迅速に業務を進められます。 このプロンプトを試してみてください：マーケティングディレクター向けの新プロジェクト管理コースをプロモーションするLinkedIn広告コピーを3バージョン作成してください。プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンを保ち、時間の節約とチームの混乱軽減に焦点を当ててください。 広告コピーの作成はClickUp Brainにお任せください 次に、洗練されたデスクで作業する自信に満ちたマーケティング担当者を写した、清潔でモダンなヒーロー画像を作成してください。画面には複数の整理されたプロジェクトダッシュボードが可視化し、青と白を基調とした明るくミニマルな美学を表現します。 ClickUp BrainのサポートでLinkedIn広告キャンペーンを開始

ステップ #7: コンバージョン追跡の設定（任意）

クリック数とインプレッション数だけを追跡している場合、広告が実際に生み出す成果の全体像を見逃しています。

LinkedIn広告でコンバージョンを追跡する

LinkedIn Insight Tagを自社ウェブサイトに設置し、広告経由のユーザーがフォーム入力、資料ダウンロード、購入といった価値ある行動を起こしたタイミングを追跡しましょう。このピクセルベースの追跡により、広告費と実際のビジネス結果を接続し、投資対効果を明確に把握できます。

ウェブサイト上でのユーザーの行動に応じて、コンバージョンイベントを設定できます。例えば、フォームの提出と購入の完了を別々に追跡することが可能です。このデータはキャンペーン最適化や、ステークホルダーへの広告価値の証明に極めて有用です。

💡 プロの秘訣： 公開前に、すべての要素を徹底的に見直し、準備が整っていることを確認しましょう。以下のことを行う必要があります： 広告目的がビジネス目標と一致していることを確認してください

オーディエンスターターゲットが関連性を持つほど具体的でありながら、十分な人数にリーチできるほど広範であることを確認してください

クリエイティブが魅力的であり、技術仕様を満たしていることを確認してください 最終確認を完了し、広告を審査に送信する LinkedInでは、広告が公開される前にプラットフォームポリシーに準拠していることを確認するため、通常24時間以内に完了する審査プロセスを実施しています。

LinkedIn広告の成功測定

多くのLinkedin広告主はインプレッションに固執し、収益性を予測するメトリクスを無視しています。単に表示されるものだけでなく、実際にコンバージョンにつながるものを測定する必要があります。

以下のメトリクスを追跡しましょう：

クリック率（CTR）: 過去のキャンペーンや業界の競合他社と比較しましょう。CTRが横ばいまたは低下している場合は、クリエイティブやターゲットの見直しが必要です。

クリック単価（CPC）: キャンペーン全体で一貫して追跡し、どのオーディエンスセグメントや広告フォーマットがビジネスにとって費用対効果が高いかを特定しましょう

コンバージョン： ビジネス価値のあるアクションのみを追跡しましょう。営業チームが無視するフォーム提出は無意味です。目標達成における「コンバージョン」の定義を明確に設定してください

リードの質： コンバージョン数を喜ぶ前に、適合基準でリードを評価しましょう。大量の非適格リードはリソースを浪費し、パフォーマンスデータを歪めます

投資利益率（ROI）：顧客生涯価値から逆算して現実的な顧客獲得コスト目標を設定しましょう。これにより広告費が長期的に持続可能かどうかが決まります

Linkedin広告のリミット

LinkedInはB2Bマーケティングにおいて強力なプラットフォームですが、万能の解決策ではありません。このプラットフォームの限界を理解することで、マーケティングミックス全体において予算をより戦略的に配分できるようになります。

LinkedIn広告が直面する真の制約点：

高額な費用： CPC（クリック単価）とCPM（インプレッション単価）は他のソーシャルプラットフォームよりも大幅に高く、大規模な消費者向けキャンペーンは費用がかさみ、しばしば採算が取れない。

B2Cの制限事項： LinkedInはビジネス向けプラットフォームであるため、仕事環境外での消費者リーチには効果が低く、小売業やライフスタイルブランドにおける到達範囲が制限されます。

対象ユーザー層が狭い： FacebookやInstagramに比べてアクティブユーザー数が少ないため、ほとんどのキャンペーンでは対象市場が限定されます

クリエイティブの柔軟性にリミットあり： ブランドボイスはプロフェッショナルでフォーマルな姿勢を保つ必要があり、他媒体で効果的な遊び心のある、エッジの効いた、カジュアルなクリエイティブ手法は制限されます

広告疲労：オーディエンスが少なければ、同じ人々に繰り返し広告が表示されるため、時間の経過とともにパフォーマンスが低下し、ビュー疲労が生じます。

適切なツールやテンプレート（マーケティングチーム向けClickUpなど！）を活用すれば、反復作業から解放され、戦略立案やクリエイティブワークフロー管理により多くの時間を割けます。

概要は以下の通りです：

それでは、詳細を見ていきましょう。

統合ワークスペースでのブレインストーミング用組み込みホワイトボード

Linkedin広告のブレインストーミングは、プラットフォームの強みを軸に構成すると効果的です。ホワイトボードを3つの列に分割してみましょう：ターゲットとする職種、その人々が仕事で抱える課題、そして自社の提案がそれらを解決する方法です。

ClickUpホワイトボードに戦略会議の会話の添付ファイルを保存しよう

ClickUpホワイトボードは、キャンペーンのアイデアを可視化し、広告コンセプトをスケッチし、オーディエンスの課題とメッセージングの角度を接続するための視覚的なキャンバスをチームに提供します。

メモをドラッグして追加したり、インスピレーションを得る画像をドロップしたり、ラフなレイアウト案を描いたりできます。準備が整ったら、すべてを直接ClickUpタスクにリンクできます。

ルルプレスが語るClickUp活用術：

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての業務でClickUpを活用しています。クリエイティブチームにとって非常に有用であり、ワークフローの改善と効率化を実現しています。

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームにとって非常に有用であり、ワークフローの改善と効率化を実現しています。

AIを活用したタスク自動化について学ぶ：

広告クリエイティブトラッカーで全アセットを一元管理

LinkedIn広告クリエイティブの追跡はすぐに混乱します。異なる画像、見出し、コピーのバリエーション、オーディエンスの組み合わせをテストしているうちに、数週間後にはどの組み合わせをどこで実行したか、そこから何を学んだかを思い出せなくなるのです。

共同作業では問題がさらに複雑化します。誰かが新しいクリエイティブを公開する際に、そのアプローチが既にテスト済みだと気づかないケース。あるいは、成功したフォーマットが忘れ去られるケース——なぜ効果があったのかを誰も記録しなかったために。

ClickUpの広告テンプレートがここで役立ちます。LinkedIn広告キャンペーンの全フェーズを管理するための体系的なフレームワークを提供します。例として、以下が可能です：

割り当て予算 、 公開リンク 、 公開日 、 プラットフォーム 、 ターゲットオーディエンス ）を活用しましょう。 各広告を管理するために、 ClickUpのカスタムフィールド （例：）を活用しましょう。

タスクを 新規リクエスト 、 調査中 、 実施中 、 稼働中 、 完了 といった異なるステータスに移動し、全員がアセットのフェーズ状況を把握できるようにします。

カレンダー、クライアント別、予算、広告、デザイナーなどのClickUpビューから選択してください ステークホルダーの可視性のために、などのClickUpビューから選択してください

スケジュール追跡のためのLinkedInコンテンツカレンダー

オーガニックコンテンツを伴わないLinkedIn広告の運用は、機会損失につながります。広告を見たユーザーが貴社のページにアクセスした際、何を見つけるでしょうか？最後の投稿が2ヶ月前であれば、会話が始まる前に信頼性を失っていることになります。

LinkedInコンテンツカレンダーは両者の連携を可能にします。例えば広告キャンペーンでウェビナーをプロモーションする場合、その週のオーガニック投稿では同じトピックに関する背景情報を提供します。あるいは投稿に関わったユーザーをリターゲティングする場合、何のコンテンツがいつ予定されているかを把握する必要があります。

このLinkedInコンテンツカレンダーテンプレートをお試しください。👇

ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートを活用し、広告コンテンツのスケジュールを明確に可視化しましょう。

認知度向上投稿からリード獲得更新まで、あらゆるLinkedIn資産を明確なカレンダーにマッピングできます。コンセプト立案、下書き作成、レビュー、公開までの進捗を追跡可能です。チャネル、ターゲットオーディエンス、公開日、コンテンツタイプのカスタムフィールドが用意されており、コンテンツのセグメント化が容易になります。

AI搭載レポート作成ダッシュボード：一目でわかる要約機能

Linkedinキャンペーンマネージャーの標準レポート作成機能だけでは限界があります。データは存在しますが、タブや期間の範囲ごとに分散しているため、全体像を把握したり傾向を見つけたりするのが困難です。

レポートダッシュボードでは、すべての情報を一元的に表示できます。支出額、インプレッション数、クリック数、コンバージョン数を並べて追跡可能です。さらに重要なのは、これらのメトリクスが時間の経過とともにどのように連動して変化するかを確認できる点です。

ClickUpダッシュボードでAIによる即時要約と更新情報を入手

ClickUpダッシュボードでは、LinkedIn広告キャンペーンのパフォーマンスを一元的に把握できると同時に、チームのタスク進捗状況も可視化されます。チームが日々更新する作業データから情報を取得するカードを活用し、クリック数、CPL（顧客獲得単価）、CTR（クリック率）、コンバージョン数、広告費の進捗ペース、オーディエンスのパフォーマンスといった主要指標を追跡可能です。

チームの作業負荷、タスクの進捗状況、承認状況、制作タイムラインがキャンペーンメトリクスと並んで表示されるため、遅延、クリエイティブの修正、またはボリュームの変更が結果に影響を与えているかどうかを把握できます。

ClickUpダッシュボードのAIカードで、目的を持ってキャンペーンを推進しましょう

ClickUp Brain搭載のAIカードを活用しましょう。例えば：

AIスタンドアップ™： チームメンバー1名の最近の仕事活動を簡潔に要約します

AIチームStandUp： 選択した範囲における複数チームメンバーの達成状況を表示します

AIエグゼクティブ要約： キャンペーンフォルダまたはプロジェクトの全体的な健全性と主な更新点を強調表示します

AIプロジェクト進捗報告： タスク、タイムライン、障害要因に関する概要的な進捗状況を提供します

AI Brain: パフォーマンス、遅延、優先度に関する具体的な質問を投げかけ、即座に洞察を得られます

仕事を前進させる自動化とエージェント

LinkedIn広告の管理には、多くの反復ステップが伴います。

クリエイティブが完成したら、承認依頼を送ることを忘れないようにしなければなりません。キャンペーンが終了したら、レポートを抽出する必要があります。一つ一つは難しいことではありませんが、これらすべてを追跡するには時間がかかります。

必要な自動化機能を切り替えるか、ワークフローに基づいてAIでルールをカスタムできます

ClickUpの自動化機能とAIエージェントは 、LinkedIn広告ワークフローにおける反復ステップを処理するため 、チームは実行に集中できます。

試してみるべき自動化の例：

ステータス > 確認待ち > 承認タスクを自動作成

カスタムフィールドターゲティング更新 > キャンペーン責任者にタスクを割り当て

ステータス > 承認済み > ステータスを「スケジュール準備完了」に変更

ステータス > ライブ > アナリティクス所有者に通知

毎週金曜日 > パフォーマンスレビュータスクを作成する

優先度更新 > 期日を自動調整

エージェントも同じことをやりますが、一切手を動かす必要はありません。チームメンバーへのタスク割り当て、進捗報告の送信、要約やレポートのまとめ、さらには質問への回答まで代行します。詳細はこちら。👇🏼

スタンドアロンデスクトップアプリによる音声優先の生産性

ClickUp Brain MAXはデスクトップAIアシスタントとして機能し、タスクやドキュメント、連携アプリから文脈を抽出し、実際のキャンペーン仕事に基づいた回答を提供します。

広告下書きの検索、過去のパフォーマンスメモの確認、ターゲティング詳細の抽出、最新LinkedInメトリクスの表示を、タブを切り替えることなくワークスペースから実行できます。複数のAIモデルにも対応しているため、ワークフロー内でコピーのバリエーション作成、オーディエンス説明の整理、散在するアイデアを実行可能なステップに変換することも可能です。

ClickUp Brain MAXの「音声入力」で仕事の速度を4倍に

ClickUpBrainMAXの音声入力機能で、考えを直接音声入力し、タスク・メモ・メッセージとしてテキスト変換できます。

@メンションやリンクを認識し、カスタム語彙をサポートするため業界用語やキャンペーン名が正確に理解されます。さらにアプリを横断して動作するため、LinkedInキャンペーンマネージャーを見ながら最適化のアイデアを思いついたら、すぐに更新が必要なタスクに直接貼り付けることが可能です。

多忙なレビューサイクル中の入力作業による摩擦を解消し、思考の流れを途切れさせず、意思決定が必要な場面でチームへの引き継ぎをより明確かつ迅速に行えます。

Linkedin広告のベストプラクティス

LinkedIn広告の効果を高めるベストプラクティスを試してみましょう。📈

LinkedInをFacebookのように扱って職務タイトルだけで判断するのはやめましょう

マーケターが犯す最大の過ちは、他のプラットフォームで使うのと同じ手法をそのまま流用することです。

Linkedinユーザーは異なる心理状態にあります。リラックスするためにスクロールしているわけではありません。ミーティングの合間にプロフェッショナルな価値を探しているのです。クリエイティブが関連性を伝える時間はわずか2秒。それ以上はユーザーは離れてしまいます。

つまり、具体的な問題点を前面に出すことです。一般的な悩みは無視されます。しかし、先週の火曜日に彼らが話していたような会話に触れれば、彼らの注意を引くことができます。

🔍 ご存知ですか？ ソーシャル広告における社会的シグナルに関する実証実験では、仲間意識を示す情報（例：「あなたの友人がこのブランドを気に入っています」）を追加することで、特にその仲間が強い絆を持つ場合、広告クリック数と接続の形成が大幅に増加することが示されました。

オファーを認知レベルに合わせて調整する

見込み客はデモを望んでいません。彼らはあなたのことをほとんど知りません。販売会話が早すぎる段階で押し付けられると、予算を無駄にし、顧客が準備できる前に潜在顧客を逃がしてしまいます。

フェーズごとに考えましょう：

認知度の低いオーディエンスには、信頼性を確立する教育コンテンツが必要です

問題意識を持つオーディエンスは、自らの課題を再構築する枠組みや視点に反応する

解決策を意識したオーディエンスは証拠を求めています：事例研究、比較、具体的な内容

デモ依頼に値するのは、積極的に評価している人だけです。

ほとんどのLinkedIn広告アカウントでは、1つのオファーを全員に向けて配信しています。これは収益機会を逃している状態です。

判断を下す前に広告に余裕を持たせましょう

1時間ごとにパフォーマンスを確認したくなる気持ちはわかりますが、LinkedInのアルゴリズムには最適化に時間が必要です。1～2日分のデータで変更を加えると誤った結論に至ります。火曜日に不発に終わったように見えるキャンペーンも、システムがエンゲージメントするユーザーを学習すれば、金曜日までには軌道に乗る可能性があります。

新しいクリエイティブは、評価する前に少なくとも1週間と数千インプレッションを与えること。そうしなければ、ノイズに反応しているだけで、シグナルではない。

ターゲティングと同様に、除外設定も積極的に活用しましょう

多くの広告主はリーチしたい対象に焦点を当て、避けるべき対象を忘れがちです。既存顧客、競合他社、求職者、不適切な業界を除外することで、オーディエンスを劇的に絞り込めます。

キャンペーンデータを定期的に確認し、傾向を把握しましょう。

特定のセグメントがクリックするもののコンバージョンに至らない場合は除外しましょう。厳密な除外設定により、購入可能な層に予算を集中させられます。

購買サイクルに合わせたキャンペーン実施時期の調整

B2B購買は、予算・四半期・計画シーズンに連動したリズムで動きます。

予算が凍結される12月に高額ソリューションを広告するのは無駄遣いです。新年度予算のロック解除が行われる第1四半期に広告を強化すれば、1ドルあたりの効果を最大化できます。

顧客が通常いつ評価・購入するか把握しましょう。それに合わせてキャンペーンカレンダーを調整します：購買活動が活発な期間には予算を重点的に投入し、閑散期には維持管理に重点を置きます。

ClickUpでLinkedIn広告キャンペーンを強化しよう

各ステップが別々の方向へ進むため、LinkedIn広告は混乱を招きがちです。クリエイティブは一箇所でプランし、パフォーマンスは別の場所で追跡し、チームへのレビューリマインダーはさらに別のツールで行う必要があります。しかし学習曲線を乗り越えれば、このプロセス全体が自らの手でコントロールできるリズムのように感じられるようになるでしょう。

ClickUpは、そのリズムを確実に維持するお手伝いをします。

ClickUpホワイトボードでキャンペーンコンセプトを形作り、ClickUpダッシュボードでパフォーマンスの傾向を監視し、自動化で反復的なタスクを処理します。

クリエイティブ制作時にはさらにスピードアップ。ClickUp Brainが広告コピーを作成し、バリエーション案を起草、見出しを洗練させ、各オーディエンス層に合わせたメッセージ調整を支援します。さらにClickUp Brain MAXを使えば、ワークスペース内でブランドに合致した洗練された広告ビジュアルを生成可能。Talk to Text機能で閃いたアイデアも即座に反映されるため、レビュー工程で情報漏れが発生することはありません。

すべてが接続されているため、あらゆるキャンペーンがより明確に、一貫性を持って、自信を持って進みます。

今すぐClickUpに登録しましょう！ ✅

よくある質問（FAQ）

LinkedIn広告は通常、CPC（クリック単価）またはCPM（インプレッション単価）モデルで運用されます。費用はオーディエンスや競合状況によって異なりますが、ほとんどのキャンペーンはクリックあたり5～12ドル、または同等のCPM範囲に収まります。高度にターゲットされたセグメントは、より高額になる傾向があります。

リードジェネレーションフォームは、ユーザーがLinkedInを離れることなく詳細情報を送信できるため、リード獲得に最適です。また、強力なオファーやゲート付きアセットと組み合わせたスポンサードコンテンツも高い効果を発揮します。

はい。中小企業でも、狭いオーディエンスをターゲットにし、ウェブサイト訪問やリード生成といったシンプルな目標を設定することで、集中的な低予算キャンペーンを実施できます。LinkedInの最低予算は、管理されたテストに十分対応可能です。

コンバージョンは、ウェブサイトに設置したLinkedInインサイトタグを通じて追跡されます。このタグは、フォームの完了、登録、ダウンロードなどのアクションを捕捉し、キャンペーンの効果を測定します。

ClickUpはキャンペーンタスク、承認プロセス、資産管理、タイムラインの整理を支援します。チームはClickUpタスク優先度、カスタムタスクステータス、ドキュメントを活用し、計画の効率化、実行状況の監視、キャンペーン横断での進捗メモの統一を実現します。