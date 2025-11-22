数分でメディア対応のブランド資産を作成するプレスキットテンプレート

あなたのブランドには物語があります。プレスキットは、その物語を適切な方法で伝え、ストーリーをコントロールする役割を果たします。
しかし毎回一から作成する？それは燃え尽きへの近道です。素材収集からレイアウト設計まで、そのプロセスは持たない時間を奪います。こうした摩擦の大半は「仕事の拡散」が原因です。
そこでプレスキットテンプレートが活躍します。主要要素が既に組み込まれているため、やることといえば必要な情報を入力するだけ。ゼロから始める必要なく、迅速に洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
自信を持って（しかもストレスを大幅に軽減しながら）ブランドをアピールするための、優れた電子プレスキットテンプレートをいくつかご紹介しましょう。
プレスキットテンプレートとは？
プレスキットテンプレートとは、ジャーナリストやメディア関係者向けに、高解像度画像やリソースを含む必須情報のコレクションを作成するための事前設計された構造体であり、プレスキットとも呼ばれます。
これらのテンプレートは、企業や製品に関する重要な詳細情報、ビジュアル素材、連絡先情報を整理するための枠組みを提供します。
これらのテンプレートがメディアへの情報共有をいかに容易にするか：
✅ 企業のブランディングを強調したカバースライドを含みます✅ 会社概要と中核的価値観を簡潔に紹介する「About Us」セクションを収録✅ 提供内容を明確に示す製品/サービスを掲載✅ 最新の企業ニュースやイベントを紹介するプレスリリースを提供
👀 豆知識：最初のプレスキットは1906年、パーカー＆リーが鉄道会社の広報キャンペーン用に作成したものです。
優れたプレスキットテンプレートの条件とは？
優れたプレスキットテンプレートは、メディアに対してブランドのストーリーを効果的に伝え、報道に必要な基本情報と高品質な素材を提供します。
ただし、無料のメディアキットテンプレートが本当に魅力的な理由は、通常以下の点にあります：
- 情報を明確かつ簡潔に提示し、理解しやすく消化しやすい形で、文書やウェブサイト上で提供します。
- 適切な色、フォント、スタイル、追加要素でブランドの一貫性を反映します
- ブランドの価値、社会的証明、独自のセールスポイントを強調する説得力のあるストーリーを伝えます
- プロ仕様の写真、ロゴ、その他のメディア資産など、高品質なビジュアル素材が含まれます
- 直感的なナビゲーションを実現し、ジャーナリストが必要な情報を素早く見つけられるようにします
プレスキットテンプレートの概要
ClickUpおよびTemplate.Netのプレスキットテンプレート全製品の要約テーブルはこちら：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUp プレスリリーステンプレート
|無料テンプレートを入手
|スタートアップ、マーケター、作成者
|インパクトのあるプレスリリースを作成し、独自の価値を強調。すぐに使えるフォーマットです。
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp メディアキットテンプレート
|無料テンプレートを入手
|パートナー/広告主を惹きつけるビジネス
|ブランドの成功事例を紹介、カスタマイズ可能、ポートフォリオ対応
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp メディアリストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|メディア対応を組織するTeams
|コンタクトの追跡、フォローアップ、キャンペーン進捗の管理
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUpブランドガイドラインテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ブランドアイデンティティを構築するTeams
|すべてのブランド素材を保存、リアルタイム更新、カスタマイズ可能
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp ブランドブックテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ブランドの一貫性を確保する Teams
|ロゴ、フォント、メッセージを整理し、ブランドコンテンツを追跡
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp ブランド管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ブランドマネージャー、マーケティングチーム
|キャンペーンをプランし、進捗を追跡し、一貫性を維持しましょう
|ClickUpリスト、ダッシュボード
|ClickUp ブランドスタイルガイドテンプレート
|無料テンプレートを入手
|統一されたブランドアイデンティティを構築する Teams
|トーン、ビジュアル、メッセージングガイドラインを設定
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp 市場投入戦略テンプレート
|無料テンプレートを入手
|製品ローンチチーム
|ローンチ計画の策定、価格設定の調整、配布の構築
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp ロゴスタイルガイドテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ブランド価値を守る Teams
|ロゴ使用規定、色価値、スペース
|ClickUp ドキュメント、リスト
|テンプレート・ネット提供 プレスキット広告チェックリスト
|テンプレートをダウンロード
|ステップバイステップのプレスキット作成ガイドが必要な Teams
|オブジェクト・レビュー・ファクトシートのチェックリスト
|テンプレート・ネット ドキュメント
|Template.Net提供 プロフェッショナル・プレスキットテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|プロフェッショナルなプレスキットを作成する企業
|ミッション、マイルストーン、連絡先情報を整理
|テンプレート・ネット ドキュメント
|Template.Net提供 会社向けプレスキットテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|企業ストーリーを提示するビジネス
|役員経歴、マイルストーン、メディア連絡先
|テンプレート・ネット ドキュメント
|Template.Net提供 インフルエンサー向けプレスキットテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|ブランドへの提案を行うインフルエンサー
|リーチ、オーディエンス、パートナーシップをアピール
|テンプレート・ネット ドキュメント
|Template.Net提供の映画用プレスキットテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|映画製作者、スタジオ
|映画の詳細、キャスト、公開情報を整理
|テンプレート・ネット ドキュメント
目標設定からタスク割り当てまで、30分以内でハイレベルなプロジェクトプランを作成する方法をご覧ください。
トップ14 プレスキットテンプレート
以下は、14種類のプレスキットテンプレートリストです。これらは、自社のミッション、沿革、主要な実績を効率的に機能させる、整理されたプロフェッショナルなメディアキットを作成するのに役立ちます。
ClickUp プレスリリーステンプレート
プレスリリースにおいては、ジャーナリストとターゲットの双方の注目を集めるために、ストーリーの構築が鍵となります。目標は、共感を呼び、際立つ方法で製品の物語を伝えることです。では、メッセージを効果的に響かせるにはどうすればよいのでしょうか？
そこで役立つのがClickUpのプレスリリーステンプレートです。このテンプレートを使えば、製品やサービスの独自価値を際立たせたプレスリリースを、注目を集めるフォーマットで簡単に作成できます。
このプレスリリースのテンプレートは、メディアと読者の双方を惹きつけるビジュアルとコピーをシームレスに組み込み、あなたのプレスリリースが正当な評価を得る可能性を高めます。
✨ こんな方に最適：インパクトのあるプレスリリースを迅速かつ効果的に作成したいスタートアップ、マーケター、作成者。
Brain MAXがプレスキット作成を加速する仕組み
ツールを切り替えずにアイデアや素材をまとめられるため、プレスキットの作成がより迅速に進みます。ClickUp Brain MAXは、ブランド情報の更新を収集し、製品詳細を要約する、そしてメッセージングをより明確に洗練させるのに役立ちます。
音声入力機能を使えば、インタビューやプランセッション、ブレインストーミング中にメモを、プレスキットの草案用に瞬時にきれいなテキストに変換できます。これにより、クリエイティブなプロセスを遅らせることなく、正確で編集可能なコンテンツをすぐに用意できます。
2. ClickUp メディアキットテンプレート
すべてのメディアキットに共通する目的は一つ：貴社が何者か、何を提供しているか、そして貴社と仕事をするのが賢明な選択である理由を伝えることです。
課題は？ 同じ注目を集めようと競い合う声であふれるスペースで、いかに目立つか。
ClickUpメディアキットテンプレートを使えば、洗練されたプロフェッショナルなポートフォリオを簡単に作成できます。最大の成果を強調し、協業に向けたブランドポジションを実現します。
独自のストーリーに合わせて少しカスタムするだけで、御社のビジネスが成し遂げた成果と、それが他者にとってなぜ貴重な機会となるのかをすべて提示する準備が整います。
✨ こんなビジネスに最適：ブランドの成功事例をアピールし、潜在的なパートナーや広告主の関心を集めたいビジネス様。
💡 プロの秘訣：リサーチから公開までの全ステップをマップすることで、コンテンツ作成を効率化しましょう。コンテンツ作成のワークフロー構築方法については、「コンテンツ作成ワークフローの構築方法」で、最初から最後までを整理する明確なガイドをご覧ください。
3. ClickUp メディアリストテンプレート
メディアへの働きかけは機能していないのか？PRのプロは実際にどうやってクライアントをメディアに取り上げさせているのか？
Redditユーザーが質問しました。
このシナリオは劇的に感じられるかもしれませんが、適切なツールがなければメディア対応の管理はすぐに手に負えなくなる可能性があります。明確なシステムが整っていない場合、連絡先やフォローアップ、キャンペーンの進捗を追跡することは困難なタスクとなり得ます。
ClickUpメディアリストテンプレートは、整理整頓と効率化をシンプルに実現します。以下のサポートを提供します：
- プレスリリース、インタビュー、その他のメディア対応のための包括的な連絡先リストを作成しましょう
- 各連絡先のステータスを追跡 （例：連絡済み、進行中、完了）
- 連絡先情報、議論されたトピック、フォローアップメモなどの重要なデータを確実に保持します
追跡と言えば、メディアチーム向けのClickUpは、締切を確実に守るために必要なツールです。単一プラットフォームからすべてを柔軟に管理できるため、チームは連携を保ち、混乱を避け、メディア戦略のあらゆる要素を確実に把握できます。
✨ こんな方に最適：メディア対応の努力を体系化したいチーム。すべてのコンタクトを効率的に管理できます。
📖 こちらもご覧ください：ビジネス発表テンプレート
4. ClickUp ブランドガイドラインテンプレート
ブランドのアイデンティティが様々なプラットフォームに散らばり、明確な方向性がないと感じたことはありませんか？ そこが難しいところです——特に、あらゆる接点を一貫させる必要がある場合にはなおさらです。
ClickUpブランドガイドラインテンプレートが解決します。このテンプレートは、すべてのブランド素材を一箇所で作成・共同編集・保存する効率的な方法を提供します。
カスタマイズ可能なテンプレートとリアルタイム更新により、あらゆるチャネルでブランドの声、ビジュアル、メッセージの一貫性を保てます。
✨ こんな方に最適：一貫性のあるまとまりのあるブランドアイデンティティを構築し、シームレスに維持する準備が整ったチーム。
👀 豆知識：PR専門家の93%がキャンペーンでプレスキットを使用したと回答しており、ブランドの高解像度メディアイメージ管理における重要性が示されています。
5. ClickUp ブランドブックテンプレート
消費者の42%が、ロゴはブランドの個性を伝える上で鍵となる役割を果たすと信じています。
ただし、ブランドとは単なるロゴやスローガン以上のものです。それは企業の全体的な見た目、雰囲気、そして個性そのものです。
ClickUpブランドブックテンプレートは、あらゆるチャネルで一貫したブランドアイデンティティを定義・維持するのに役立ちます。ロゴ、フォント、色、メッセージを含むブランドガイドラインを整理するために必要な構造を提供します。
このテンプレートを活用すれば、ブランドコンテンツの展開を容易に追跡でき、あらゆるマーケティング資料が自社の独自のブランドアイデンティティを反映していることを保証できます。
✨ こんな方に最適：すべてのマーケティング資料やチャネルで一貫性を保ち、まとまりのあるプロフェッショナルなブランドアイデンティティを構築したいチーム。
📮 ClickUpインサイト：アンケート回答者の18%が、カレンダー・タスク・リマインダー管理を含む生活整理にAIを活用したいと回答。さらに15%が日常業務や事務仕事の自動化をAIに期待しています。
AIが効果的に機能するには、タスクの優先度を理解し、タスクの作成や調整に必要なステップを実行し、自動化されたワークフローを設定する必要があります。ほとんどのツールはこれらのステップのうち1つか2つしかカバーしていませんが、ClickUpはユーザーが5つ以上のアプリを1つのプラットフォームに統合することを可能にしています！
AI搭載のスケジュール管理で、優先度に基づいて空き時間にタスクやミーティングを簡単に割り当てられます。さらにClickUp Brainでカスタム自動化ルールを設定すれば、ルーチン作業を自動化可能——煩雑な業務とお別れです！
6. ClickUp ブランド管理テンプレート
クリエイティブな人材が集まる場で、ブランドがどうあるべきか意見がまとまったことはありますか？ 簡単ではありません。
強固なブランドアイデンティティを確立するには、全員の合意が不可欠です。秘訣は、チーム全体を統一し、その統一性を維持するツールを持つことです。
そこで役立つのがClickUpのブランド管理テンプレートです。デザイナーからマーケターまで、全員の進捗を統一して追跡できるよう設計されています。
このテンプレートでは、複数のキャンペーンを同時にプラン・進捗を追跡できます。効果的なブランド管理戦略に必要なツールをすべて一箇所に集約し、業務効率を向上させます。
✨ こんな方に最適：ブランドマネージャーやチームで、すべてのマーケティングコミュニケーション戦略においてブランドの一貫性を保ちながら、キャンペーンのプランと実行を容易に行いたい方。
📖 こちらもご覧ください：あなたのブランドキット作成のインスピレーションとなるブランドキットの例
7. ClickUp ブランドスタイルガイドテンプレート
コンテンツ作成における最大の課題はこれです：電子メールからソーシャルメディア投稿まで、あらゆるメッセージがブランドの個性と価値を反映しつつ、個々のコンテンツが際立つ必要があるのです。
ClickUpブランドスタイルガイドテンプレートを使えば、ブランドのトーン、ビジュアル、メッセージングに関する明確なガイドラインを素早く設定できます。
このスタイルガイドテンプレートを使えば、ほんの数秒で必要な基盤が整います。重要な場面で一貫したブランドアイデンティティを維持し、多様なコンテンツを創造しながらも、あなたのビジョンを忠実に保つことが可能になります。
✨ こんな方に最適：一貫性のあるプロフェッショナルなブランドイメージを構築したいチーム
💡 プロの秘訣：広告を適切なタイミングで適切な対象に届けたいですか？『結果を生むメディアプランの作り方』で効果的なメディアプランの構築法を学び、マーケティング戦略を次のレベルへ引き上げましょう。
8. ClickUp 市場投入戦略テンプレート
製品は完成しました。では次に何をすべきでしょうか？適切な人々に、適切なタイミングで製品を届けることは、まったく別の課題です。
確固たる市場投入戦略は、製品ローンチの成否を分ける鍵となります。適切なバランスを保つ市場投入戦略の策定ガイドをご紹介します。
ClickUp 市場投入戦略テンプレートはプロセスを簡素化するために設計されています。これを使えば、市場ニーズを迅速に評価し、ポジションを洗練させ、鍵となる価格設定と配布戦略についてチームを一致させることが可能です。スプレッドシートやバラバラのメモを行き来する必要はもうありません。
✨ こんな方に最適：明確で体系的なロードマップが必要な新製品発表チーム
👀 豆知識：映画スタジオは、情報だけでなく、メイキング写真、監督インタビュー、さらには映画のサウンドトラックのサンプルまで含んだ豪華なプレスキットを作成することがよくあります！
9. ClickUp ロゴスタイルガイドテンプレート
最後にブランドロゴが誤用されているのを見た時のことを思い出してください——色が違っていたり、スペースがずれていたり、認識できないほど引き伸ばされていたり。即座に興ざめしますよね？
あなたのロゴが数千もの接点で予想外の形で登場する姿を想像してみてください。
だからこそ、確固たるロゴスタイルガイドが不可欠です。ClickUpロゴスタイルガイドテンプレートは、あらゆる用途でロゴの一貫性と認知度を保証します。色価値から適切なスペースまで、ロゴの使用方法を正確に定義し、そのガイドラインをパートナーやベンダーと共有することで、常に正しく適用されることを確実にするのです。
✨ こんな方に最適：印刷媒体、デジタル媒体、提携プラットフォームを問わず、ブランドの信頼性を守りたいチーム。
💡 プロの秘訣：明確な方向性なくして、最善の努力も的外れになりかねません。効果的なマーケティングプランの例とサンプルから、成功への実践的なロードマップ作成法を学び、チームをマーケティング目標達成へと導きましょう。
10. Template.Net 提供 プレスキット広告チェックリストテンプレート
プレスキットを作成する際、メディアへのアプローチに大きな影響を与える、些細ながらも重要な詳細を見落としがちです。
例、連絡先情報が古かったり、製品の高品質な画像が不足したプレスキットを送付すると、メディアの関心が失われ、機会を逃す結果になりかねません。
Template. Netの「プレスキット広告チェックリストテンプレート」を使えば、あらゆる行動を確信を持って進められます。プレスキットの主要目的の定義から関係者との最終確認まで、このテンプレートが全ステップを完了する形で整理と集中をサポートします。
✨ こんな方に最適：ファクトシートを含め、メディア配布に備えたプレスキット作成を確実に行うための、信頼できるステップバイステップガイドが必要なチーム。
💡 プロの秘訣：ブランドのパフォーマンスを追跡し戦略を最適化するには、適切なブランド管理ソフトウェアの選択が不可欠です。「最高のブランド管理ソフトウェア」で最適な選択肢を見つけ、競合他社に差をつけましょう。
11. Template.Net提供 プロフェッショナルプレスキットテンプレート
不明瞭なプレスキットや重要な情報が欠けているものは、かえって逆効果になる可能性があります。関心や信頼を築くどころか、メディアや潜在的なパートナーを混乱させ、機会を逃したり、ビジネスチャンスを失うことさえあります。
Template. Netのプロフェッショナルプレスキットテンプレートは、そうした事態を防ぎます。企業のミッション、マイルストーン、連絡先情報など、鍵となる詳細をすべて整理し、明確で分かりやすいフォーマットにまとめます。
✨ こんな方に最適：プロフェッショナルで読みやすいプレスキットを作成したい企業様。
12. Template.Net 提供 会社用プレスキットテンプレート
潜在的なパートナー、メディア、投資家に自社をアピールする際、最悪の第一印象を与えてしまうことは避けたいものです。
経営陣の経歴が不足していたり、会社のマイルストーンが古かったりといった細かい点も見落とすと、信頼性を疑われる可能性があります。
Template. Netの企業プレスキットテンプレートは、会社のミッションや主要なマイルストーンから経営陣の経歴、メディア連絡先情報まで、すべてを使いやすい1つのテンプレートに整理します。
✨ こんなビジネスに最適：自社のストーリーを明確に伝えるプレスキットを、シンプルで確実な方法で作成したいビジネス様
📖 こちらもご覧ください：インスピレーションあふれるブランド構築に役立つブランドガイドラインの例
13. Template.Net提供 インフルエンサー向けプレスキットテンプレート
コンテンツはあなたの仕事の中心ですが、インフルエンサーとしての重要な役割は、視聴者との真の接続を築き、ブランドに対して絶えず自身の価値を証明し続けることです。
しかし、新たなコラボレーションに向けて自らを売り込む際には、オーディエンスのデモグラフィック、エンゲージメント統計、過去のブランド提携など、適切な詳細情報を整理することが課題となる場合があります。
Template. Netのインフルエンサー向けプレスキットテンプレートがその負担を軽減します。このテンプレートは、あなたのリーチ、オーディエンスインサイト、過去の仕事を強調する洗練されたプロフェッショナルなレイアウトを提供し、ブランドがあなたの価値提案を素早く理解できるようにします。
✨ こんな方に最適：影響力のある方々で、プロフェッショナルなプレスキットを用いて自身の影響力をシンプルかつ効果的にアピールし、新たなブランドコラボレーションを獲得したい方。
💡 プロの秘訣：マーケティング戦略のあらゆる側面、特にブロガーへのアプローチに苦労していませんか？『中小企業向けベストマーケティング管理ソフトウェア』で中小企業に最適なマーケティング管理ソフトウェアを発見し、キャンペーンを簡単に管理しましょう。
14. Template.Net提供の映画用プレスキットテンプレート
ライト、カメラ、アクション！映画公開の準備が整った時、プレスキットは舞台裏のヒーローとして、あなたの作品にふさわしい注目を集めます。
Template. Netの映画用プレスキットテンプレートは、完璧なプレスキット作成の手間を省きます。映画のタイトルから豪華キャスト、公開日、連絡先情報まで、すべてをプロフェッショナルで共有しやすいパッケージに整理してまとめられるよう設計されています。
配給会社への提案でも、メディア向け映画共有でも、リンクを含む全ての必須情報を確実に、そして効果的にアピールできるテンプレートです。
✨ こんな方に最適：映画作品の鍵となる詳細をプロフェッショナルで整理されたフォーマットで提示したい映画製作者やスタジオ
ClickUpならプレスキット作成に悩む必要はありません
PRにおいて第一印象は真の通貨であり、精巧に作られたプレスキットはブランドを最良のポジションに導きます。より多くの報道露出を求める場合でも、より強固なパートナーシップを築く場合でも、ブランド資産全体での一貫性が重要です。
ClickUpなら、ファイル・更新情報・ビジュアル・メモが一箇所に集約された統合型AIワークスペース 内で、プレスキットのあらゆる要素を作成・管理できます。カスタマイズ可能なテンプレートと優れた追跡機能により、プレスキットのあらゆる側面を網羅し、細部まで見落とすことはありません。
ユナイテッド・ウェイ・サンコーストのクリエイティブディレクター、ジョディ・サリスもこの考えをサポートしています：
その良さを言葉で表しきれません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡・ビュー機能を備えたClickUpなら、間違いなく成功します。
プレスキット作成プロセスをもっと簡単にしませんか？今すぐClickUpに登録しましょう！