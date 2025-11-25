ストレスフリーな計画を実現するNotionウェディングプランテンプレート10選

結婚式は人生で最も幸せな瞬間の一つであるべきです。しかし、適切なプランがなければ、最もストレスの多い時期の一つに変わってしまう可能性があります。
やることリストが長くなるにつれ、ワクワク感が消えてしまうかもしれません。混乱に対処するには、結婚式テンプレートの活用が役立つでしょう。
小規模で親密な式から数日間にわたる遠方での祝賀会まで、Notionのウェディングテンプレートがサポートします。イベント関連の詳細をすべて一箇所に整理。自動リマインダーが必要な場合は、ClickUpのすぐに使える完全カスタマイズ可能なテンプレートでプランをさらに進化させましょう。慌てずに準備を整え、特別な日を完璧に迎えましょう。
無料ウェディングプランテンプレート一覧
ブログでリストされている結婚式プランニングテンプレートの要約はこちら：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ウェディングプランニングテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|月ごとのガイド付きウェディングプランシステムを求めるカップル向け
|タイムラインベースのプラン、ムードボード、ゲストリスト追跡、サプライヤー概要
|Notionテーブル、タイムライン、ギャラリー
|エコフレンドリーなウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|持続可能で環境負荷の低いプランを望むご家族・カップル向け
|サステナビリティチェックリスト、エコなヒント、デジタル招待状、意識的な予算追跡
|Notionテーブル、チェックリスト、カレンダー
|代替ウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|家族、カップル、ダッシュボードスタイルのスペースを好むプランナー向け
|メインのやることボード、カテゴリー別予算カード、インスピレーションギャラリー
|Notionボード、ギャラリー、テーブル
|マイクロウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|小規模な結婚式のプランを立てているカップルへ
|軽量なワークフロー、ゲストリストの微調整追跡、ベンダー管理
|Notionテーブル、チェックリスト
|バーチャルウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|デジタルでカンバン方式の結婚式管理システムをお探しの方へ
|カンバン方式のタスクフロー、ベンダー一覧、出欠確認フィルター、旅行プラン
|Notion カンバン、テーブル、カレンダー
|完全版 ウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|構造化された包括的なプランhubを必要とするカップル向け
|経費記録、ベンダー管理、カレンダー上のマイルストーン、当日のプラン
|Notionテーブル、カレンダー、タイムライン
|シンプルなウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|新郎新婦、家族向け：最小限のプランナーを求める方へ
|シンプルなやることテーブル、ミニマルな予算管理、分類別ゲスト管理
|Notionテーブル、チェックリスト
|デジタルウェディングプランナーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|モダンな結婚式や複数日にわたる結婚式のプランを立てているカップル向け
|ベンダー一覧、タイムライン、複数通貨対応予算、装飾プラン
|Notionテーブル、タイムライン、カレンダー
|オールイン ワン・ウェディングプランナー・テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|タスク管理、業者手配、出欠確認の指令センターを求めるカップルやご家族向け
|連携型タイムライン、柔軟なタスク管理システム、ハネムーンプランナー
|Notionテーブル、タイムライン、ボード
|ウェディングプランニングシステム
|このテンプレートをダウンロード
|体験重視のビジュアルダッシュボードシステムを求めるカップル向け
|リアルタイム予算管理チャート、出欠状況分析、Figma連携、コンテンツプラン
|Notionダッシュボード、テーブル、チャート
|ClickUp イベントプロジェクト概要テンプレート
|無料テンプレートを入手
|構造化されたブリーフを求めるカップル＆プランナー向け
|目標とマイルストーン、チーム構成図、スケジュール作成ツール、ビジョン共有
|ClickUp リスト、ドキュメント、ボード
|ClickUp 大規模イベントプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|大規模な複数日にわたる結婚式を担当するコーディネーター向け
|ガントタイムライン、ベンダーhub、出欠確認フォーム、ドキュメントリンク
|ClickUp ガント、リスト、ボード
|ClickUp イベント予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|明確な支出追跡を求めるカップル向け
|資金管理フィールド、費用比較、業者別予算配分、支払いカレンダー
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp イベント管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロ仕様のプランシステムが必要なカップルへ
|優先度付け、色分け予算管理、複数イベントリスト、タイムラインへのドラッグ機能
|ClickUp リスト、ボード、タイムライン
|ClickUp イベントプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|すべての詳細を一箇所にまとめたいご家族やプランナーの方へ
|ゲスト招待状管理ツール、業者ディレクトリ、装飾セットアップセクション
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp イベントマーケティングプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|カップル向け：発表とプロモーションプラン
|タイムラインプラン、予算式、ビジュアルボード、カスタムフィールド
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp イベントプロモーションテンプレート
|無料テンプレートを入手
|体系的な結婚式のプロモーションを管理する家族・カップル向け
|チャネルマッピング、リマインダー自動化、プラットフォームベースの割り当て
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp イベントプロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|タイムライン主導のワークフローを求める新郎新婦
|カンバンフェーズ、ガントチャート、月間カレンダー、ワークフロー可視化
|ClickUp ガント、ボード、カレンダー
|ClickUp シンプルイベントプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|シンプルで洗練されたプランナーを求めるカップルへ
|カスタムフィールド、ドキュメントストレージ、階層型タスク、自動集計機能
|ClickUp リスト、ドキュメント、ボード
|ClickUp アドバンストイベントプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|大規模で多機能な結婚式を管理するカップル向け
|29種類のカスタムステータス、自動化機能、ベンダー支払い追跡、複数イベント対応セクション
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
優れたNotionウェディングプランテンプレートの条件とは？
Notionウェディングプランテンプレートとは、カップルが結婚式のあらゆる詳細を1か所で整理できるよう設計された、Notion内の事前構築済みワークスペースです。
通常、タスク管理、予算計画、ゲストリスト、業者リスト、タイムライン、座席チャート、インスピレーション集など、プランに必要な構造化されたページとデータベースが含まれています。
Notionのウェディングプランテンプレートを選ぶ前に、役立つシステムと見た目は良いが混乱を招くページの違いを理解することが重要です。
必ずチェックすべき必須項目はこちら：👇
- シンプルで落ち着いたレイアウト：目に優しく操作しやすいテンプレートを選び、次に何に集中すべきかが常にわかるようにしましょう
- ゲストリスト管理と明確な出欠確認：出欠ステータス、連絡先、席配置、食事の好みといったフィールドを探しましょう。後でこれらを個別に追跡するのに慌てることがなくなります
- 業者と支払いの追跡：業者情報、予約情報、支払い時期、フォローアップを簡単に確認できるテンプレートを選びましょう
- 予算の透明性：計画予算と実績予算を比較できるシンプルな予算テーブルが含まれたプランテンプレートを選びましょう。そうすれば、計画の過程を通じて財政的な基盤を保てます。
- アイデアとインスピレーションのためのスペース：装飾のアイデア、衣装、花のインスピレーション、メモのためのスペースを確保することを優先しましょう
- 柔軟で編集可能なセクション：選択したテンプレートが簡単にカスタム可能であることを確認しましょう。そうすれば、決まったブロックに縛られることなく、ご自身の選択に合わせて柔軟に対応できます。
👀 ご存知ですか？ AIは静かに結婚式の必須アイテムになりつつあります。実際、10組に1組のカップルが、お礼状や招待状の文面、新婚旅行の旅程表の作成、さらには「お断り」の丁寧な表現といった難しいマナーの場面まで、AIを活用してタスクを済ませています。
無料のNotionウェディングプランテンプレート
無料のNotionウェディングプランテンプレートは、計画を始めるのに最適な場所を提供し、様々な計画スタイルに柔軟に対応します。一つずつ見ていきましょう。
1. ウェディングプランニングテンプレート
ウェディングプランニングキットテンプレートは、結婚式の準備プロセス全体を1つの整理されたhubに集約する本格的なNotionワークスペースです。最大の機能はタイムライン構造。タスクを一気に押し付けるのではなく、「1年前」「6ヶ月前」「1ヶ月前」「当日」「結婚式後」といったタイムラインごとにタスクを分割します。
カップルはPinterest風のムードボードを作成でき、装飾、色、テーマ、文房具、会場スタイル、全体の美観に関するアイデアを共有できます。招待客リストを整理したデータベースも含まれており、招待者と返答ステータスを追跡可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 予算管理ツールで結婚式の費用を追跡。見積もり、支払い、未決済金額、メモをリアルタイムで表示します。
- すべての業者を1つのテーブルで管理。連絡先情報とイベント当日詳細をまとめて、スムーズな調整を実現
- 家族との思い出やクリエイティブなアイデアのための明確な撮影リストとインスピレーションボードで、カメラマンを導きましょう。
- 結婚式に関わる各グループごとにリンクされているカラーパレットで、衣装プランをシンプルに。
✅ こんな方に最適：月ごとの流れに沿って結婚式のプランを進められる、スムーズで事前に構成されたシステムを求めるカップル
📚 さらに読む：すべてをシンプルにするトップイベントプランニングソフトウェア
2. エコフレンドリーなウェディングプランナーテンプレート
スプレッドシートでプランを立てる結婚式もあれば、心と地球への思いやりを込めてプランを立てる結婚式もあります。エコフレンドリーな結婚式プランナーテンプレートは、美しい祝宴を実現しつつ、重いカーボンフットプリントを残さないことを望むカップルのために作られました。🌎
サステナビリティを最優先にしたイベント計画チェックリストで、最初のアイデアから最終カウントダウンまでをガイド。このチェックリストは、環境に配慮した会場の探索、意識の高いベンダーの選定、デジタル招待状の送付、そしてイベントの全行程における環境負荷の低いプランの選択を支援します。
このテンプレートが気に入る理由：
- サステナブルな装飾アイデア、エシカルな衣装のインスピレーション、ナチュラルな会場コンセプト、メモスペースを備えたビジョンボードを作成しましょう
- 出欠確認と食事の好みを管理してゲストリストを整理し、食品廃棄を減らしましょう
- ベンダーとの持続可能な選択肢の交渉に、あらかじめ用意された電子メールスクリプトを活用しましょう
- 予算管理セクションを活用し、プラン費用と実績費用を把握。自然光の利用やアップサイクル衣装など、再利用・再共有可能なサステナブルな選択肢をさりげなく提案します。
✅ こんなカップルに最適： 思いやりのあるプランステップで、特別な日の魔法と周囲の世界の両方を守る、意識的なお祝いを目指すカップル
💡 プロの秘訣：結婚式の計画には数えきれないほどのタスクが伴いますが、ClickUp Brainならそれら全てを確実に管理できます。この文脈認識型AIは個人用ワークスペースをスキャンし、ベンダーへのフォローアップから招待状の締切、支払いリマインダーまで、最も緊急性の高い結婚式関連タスクを特定します。
タスクの適切な順序を提案し、あなたの仕事スタイルに基づいた現実的なタイムラインを設定します。AIが優先度を導くため、次に何をやることになるか悩む時間を減らし、特別な日を存分に楽しむ時間を増やせます。
3. 代替ウェディングプランナーテンプレート
「やることと期限を明確に教えてほしい」というカップルには、この代替ウェディングプランナーテンプレートが最適です。婚約写真撮影、ブライズメイドへの依頼、会場調査、予算セットアップといった主要な結婚式のToDoリストが前面に配置され、すべてに日付タグが付いているため進捗管理が容易です。
そのすぐ下にある予算ボードでは、資金の行き先を明確に把握できます。会場、ケータリング、装飾、写真撮影など、各カテゴリカードを開けば支出状況が一目でわかります。
創造性の火花が必要な時は、ブライダルスタイル、ブーケ、ケーキ、センターピース、式場セットアップなど満載のインスピレーションギャラリーが役立ちます。ムードやテーマで絞り込めば、常に新鮮なアイデアが見つかります。
このテンプレートが気に入る理由：
- 予算や季節に合わせた目的地アイデアで、ハネムーンのプランを立てましょう
- ゲスト情報をソート可能なテーブルで管理し、出欠確認・食事選択・席配置・お礼メモまで一元管理
- 月ごとのカウントダウンに従い、初期プランから最終週までの主要タスクをスケジュール通りに進めましょう。
✅ こんな方に最適： シンプルな構造で結婚に関するあらゆる決定を管理しやすくする、すっきりとしたプランニングボードを求めるカップル
4. マイクロウェディングプランナーテンプレート
小規模な結婚式でも、プランは小規模ではありません。ゲストが少なくても、決断すべきこと、支払いすべきもの、インスピレーションボード、そして細かいディテールは山積みです。マイクロウェディングプランナーテンプレートは、それらを軽やかでシンプルにまとめます。
12ヶ月にも及ぶ長いタイムラインや煩雑な業者管理の代わりに、小規模な結婚式に特化した必要最低限のチェックリストを提供します。会場の早期確保、ゲストリストの絞り込み、迅速な業者選定、装飾の手配を効率的に進めることができます。
全体的なセットアップは意図的に最小限に抑えられており、実際に使用する5つのコアhubのみを提供します。これには、財務管理、ベンダー管理、ゲスト管理、インスピレーションスペース、そして小さなリソースエリアが含まれます。
このテンプレートが気に入る理由：
- シンプルな入力と即時のコスト可視性で、小規模イベントの予算をプランしましょう
- 食事制限や席選択を追跡できる、ゲスト思いのマイクロフレンドリーリストで、細やかなおもてなしを実現しましょう。
- 写真家、司式者、ケータリング、花屋など主要な業者を一元管理できる見やすい概要画面
✅ こんな方に最適：大規模なイベント向けの大掛かりなプランナーではなく、身近で軽量なダッシュボードを求める、小規模で心温まる式を計画中のカップル
⚡ テンプレートアーカイブ：思いやりのある座席配置の設計は、快適な結婚式体験を創り出す上で最も重要なステップの一つです。座席チャートテンプレートは、以下の方法でシームレスなレイアウト設計を支援します：
- ゲストを直感的なセクションに整理し、スムーズなフローを実現
- VIPや家族グループ分けなど、重要な詳細を確実に記録
- すべての更新を同期し、変更がプランを乱さないようにします
5. バーチャルウェディングプランナーテンプレート
バーチャルウェディングプランナーテンプレートでは、シンプルなカンバン式フローですべてが進行。式日が近づくにつれ、ドラッグ＆更新が可能です。結婚式に関わる重要な人物と役割を明確に整理し、一箇所にまとめて管理できます。
ベンダーディレクトリでは、写真家、ビデオグラファー、ベーカー、DJ、司式者などをリスト化し、各担当者の連絡先名と電話番号を管理できます。バチェラーパーティーやバチェロレッテパーティーのプラン専用ページでは、ゲストの要望、希望する宿泊施設、検討中のAirbnbオプションなどを一元管理可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 結婚式週末の天気予測をリアルタイムで確認し、日ごとのカウントダウンでプランのモチベーションを維持しましょう
- ゲストを名前でソートし、出欠確認を追跡。グループタグ、テーブル番号、コメント、デジタル招待状の詳細を管理できます。
- 「出席者」フィルターを使用すれば、ケータリングの更新や最終的な席準備のために、即座に確定したゲストを確認できます
- 予算トラッカーで全ての結婚式費用を管理。見積もり、実績、支払い、残高、メモを表示します。
✅ こんな方に最適： 結婚式前の準備から当日までの流れをシンプルに管理できる、タイムライン対応の整理されたNotionスペースを求めるカップル
6. 完全版 ウェディングプランナーテンプレート
完全版ウェディングプランナーテンプレートは、結婚式のあらゆる側面を整理する包括的な計画システムです。ゲスト数、予算、テーマ、文化的な伝統や絶対条件を明確に計画できます。さらに、あなたの理想を実現する協力者たちの管理も可能です。
カレンダーは重要な日程を視覚的に明確に整理：ドレスのフィッティング、業者への支払い、指輪の受け取り、リハーサル、そして式典の小さなマイルストーンまで。目標とリマインダーパネルでは、小さな目標を設定し、時間厳守の事項をメモすることで、週単位の進捗管理をサポートします。
このテンプレートが気に入る理由：
- 金額・日付・請求書・メモ・支払いステータス・負担者を記録し、すべての結婚式費用を管理
- シンプルなビジュアルワークフローでタスクをドラッグして進捗を追跡。ストレスフリーなプランを実現します
- 時間ごとのスケジュールで結婚式当日のプランを立てましょう。いつ何が起こるのか、誰が担当するのかが一目でわかります。
✅ こんな方に最適：最初のアイデアから最終的な実行までを導く、シンプルで構造化されたデジタルウェディングプランナーを求めるカップル
📮 ClickUpインサイト： ToDoリストが機能していると思っていませんか？ もう一度考えてみてください。当社のアンケートによると、76%のプロフェッショナル がタスク管理に優先順位付けシステムを利用しています。
しかし、最近の調査によると、労働者の65％は効果的な優先順位付けを行わず、高価値なタスクよりも容易な成果に集中する傾向があることが確認されています。
ClickUpのタスク優先度機能は、複雑なプロジェクトの可視化と取り組み方を変革し、重要なタスクを簡単に強調表示します。AI搭載のワークフローとカスタム優先度フラグにより、常に優先すべき作業が明確になります。
7. シンプルなウェディングプランナーテンプレート
Notionのシンプルウェディングプランナーテンプレートでは、軽快でクリーンなダッシュボード、ワクワク感を高めるカウントダウン、瞬時にアクセスできるクイックナビゲーションパネルが利用可能です。コンパクトなTo-Doボードでは、タスクが「やること」から「完了」へとスムーズに移行します。
すべての計画タスクは、期日・優先度・ステータス・関連リンクを完備したテーブル形式で整理。総合予算表では総額・支出額・残高を一目で確認でき、シンプルなカテゴリカードで支出内訳を明確に把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ゲストをカテゴリー別に整理し、席配置や連絡を簡単に管理できるようにしましょう
- 食事制限を早めに記録し、アレルギーや文化的な嗜好、ビーガン対応を見逃さないようにしましょう
- 役立つポッドキャスト、記事、ガイド、インスピレーションを、無限のフォルダ管理に煩わされることなく一箇所にまとめて保存しましょう
✅ こんな方に最適：シンプルで整理整頓されたプランシステムを求め、結婚式の準備をよりスムーズに進めたい花嫁・花婿・ご家族・プランナーの方
🎥 動画で学ぶ: 結婚式の準備タスクの優先度リスト作成方法
8. デジタルウェディングプランナーテンプレート
デジタルウェディングプランナーテンプレートは、実際のカップルが3日間のデスティネーションウェディングをプランしたシステムに基づいています。内部のすべてが実体験から生まれました。ダッシュボードには、ムードボード、サプライヤー、予算、装飾計画、出欠確認、音楽管理用の直感的なアイコンが用意されています。
実用的なToDoリストで、会場予約・ゲストの電子メール収集・招待状発送・衣装フィッティング確認・宿泊情報共有などのタスクを確実に進められます。本番が近づくと、結婚式当日のタイムラインが時間単位で進行をサポートします。
写真セッション、ゲスト席次、挙式、スピーチ、ディナー、そしてすべての重要な瞬間を網羅。すべてが明確でシンプル、かつ実行可能な言葉で書かれています——まさにデジタルプランナーが持つべき感覚そのものです。
このテンプレートが気に入る理由：
- 会場のレイアウトや装飾の希望を明確にまとめたセットアップガイドを装飾担当者に渡しましょう。
- 司会者用に、歓迎の挨拶、ディナータイム、スピーチ、ダンス、重要なお知らせなどのタイミングが明記された台本を準備しましょう。
- 複数の通貨と詳細なメモをサポートした単一の予算管理システムで、すべての業者と経費を追跡しましょう。
- 看板、文房具、テーブルカード、その他のブランディングアイテムのデザインと印刷コストを管理する
✅ こんなカップルに最適：明確なチェックリストベースのウェディングシステムを求めつつ、オーディオゲストブックや複数イベント対応のRSVPなど、創造的なプランやモダンなアイデアの余地を残したい方
⭐ 特典： 結婚式のアイデアは感情の奔流のように突然訪れます。運転中、スクロール中、料理中、あるいはうとうとしている時に閃くものです。ClickUpの「Talk to Text」機能を使えば、ベンダーへのリマインダー、装飾のアイデア、誓いの言葉、ゲストの最新情報、あるいは「これ絶対やるべき！」というランダムな閃きを、浮かんだ瞬間に記録し、ワークスペースに即座に保存できます。
すべてを止めて入力する代わりに、やるべきこと、会場に関する質問、メニューのメモ、コンテンツのアイデアなどを音声で記録し、後で整理すれば、その瞬間の輝きを失うことなく進められます。
さらに、ClickUp Brainと接続するため、音声メモを瞬時に検索・要約したり、実行可能な結婚式タスクに変換したりできます。
9. オールインワン ウェディングプランナーテンプレート
オールインワン・ウェディングプランナーテンプレートには、主要なマイルストーンを視覚的に示すウェディングタイムラインが含まれています。会場予約やドレスフィッティングから、リハーサル、招待状、前夜祭まで、各セクションが網羅されています。
各マイルストーンをタスクと接続できるので、次に何をすべきかが常に把握できます。柔軟なシステムにより、優先度・ステータス・カテゴリー・日付で並べ替えが可能。今週のタスク、結婚式当日のタスク、特定担当者向けのタスクなど、フィルターで絞り込んで確認することもできます。
予算追跡が驚くほど簡単になる「結婚式の財務管理」セクションでは、見積もり費用と実際の費用がリアルタイムで更新され、支出はカテゴリー別に分類され、各ベンダーがリンクされています。
このテンプレートが気に入る理由：
- フィッティング日程・費用詳細・ステータスを管理し、衣装プランをスムーズに進めるための全ウェディング衣装管理機能
- 準備段階、挙式、家族写真、披露宴の各セクションごとに、必須のフォトチャンスをプランし、結婚式全体のサウンドトラックをプランしましょう。
- 目的地・予約・アクティビティ・パッキングリスト・予算・旅行の手配を1つの整理されたレイアウトで管理し、ハネムーンを計画しましょう
✅ こんな方に最適：タイムライン、タスク、業者、衣装、音楽、出欠確認、予算がシームレスにリンクされている、包括的なエンドツーエンドの結婚式計画hubを求めるすべての方
📚 さらに読む：イベント向けベスト会場管理ソフトウェア
10. クロエ・シーによるウェディングプランニングシステム
ウェディングプランニングシステムは、カップルが追跡すべき最も重要な2つの要素、予算とゲストを統合します。予算の内訳はリアルタイムの円グラフで表示され、新たな支出を記録するたびに自動更新されます。これにより、会場・プランナー・装飾・写真・移動費といった主要カテゴリーごとに、資金がどこに充てられているかを正確に把握できます。
併せて、出欠ステータスチャートでは、出席を承諾した方、辞退された方、まだ返答のない方を可視化。手動で確認する必要なく、出席状況を明確に把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- Figmaワークスペースで結婚式のビジュアルを設計しましょう。装飾アイデア、衣装、レイアウト、ギフト、背景デザインを自由にデザインできます。
- 分刻みのプレイブックでチーム全体の連携を保ち、結婚式当日をスムーズに運営しましょう
- ソーシャルメディア向けのコンテンツアイデアを収集し、撮影・所有者・原稿管理まで対応するコンテンツプランで実際のビデオに仕上げましょう。
- すべての進捗確認の電話やミーティング内容を検索可能なメモテーブルに記録。決定事項は確実に文書化され、後から簡単に振り返れます。
✅ こんな方に最適：実際の結婚式の経験に基づいて形作られた、ライブチャートと実用的なトラッカーを備えた、本物のプロジェクトダッシュボードのような感覚のウェディングプランニングシステムを求めるカップル
Notionの制限事項
Notionは柔軟性がありますが、複雑なプラン中に目立つようになる繰り返し発生する不足点について、ユーザーからのフィードバックがしばしば指摘されています。
このツールのリミットは以下の通りです：
- 大規模なページやデータベースでは動作が遅く、多くのユーザーからラグが報告されています。ワークスペースが重くなるとスクロールも鈍くなります
- オフラインモードは依然として不安定であり、レビューアからは一貫して「安定したインターネット接続なしではNotionは使いづらい」とのメンションが寄せられています。
- モバイルアプリの体験は劣っており、読み込みが遅い、編集の快適性が限られている、ナビゲーションの問題といった不満が寄せられています。
- SlackやClickUpのようなリアルタイムチャットやコメントスレッド機能は内蔵されておらず、ユーザーからは「共同作業のスピードが予想より遅く感じられる」との声が上がっています。
📚 さらに読む：イベントプロジェクト管理：戦略、ツール、コツ
代替となるNotionテンプレート
高度な機能が必要なカップルには、ClickUpなどの Notion代替ツールがおすすめです。より強力な自動化機能、リマインダー、タスクワークフロー、ストレスフリーな結婚式準備の基盤を提供します。
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。あらゆるアプリ、タスク、計画ツールを一箇所に集約するよう設計されています。
結婚式のプランにおいては、タイムライン、業者リスト、予算、ゲストの詳細、インスピレーションボードなどが、電子メールやスプレッドシートに散らばるのではなく、ついに一箇所にまとまることを意味します。
私たちの言葉だけじゃなく、実際のユーザーがClickUpについてこう語っています：
タスクを異なるプロジェクトに分類できるのが気に入っています。ClickUpは個人用、趣味のプロジェクト、仕事、そして近々始める結婚式の計画にも活用しています。カレンダービューでタスクを確認できるのが特に便利で、週単位で優先すべき作業を把握できるだけでなく、その日・週・月の体調に合わせてスケジュールを調整すべきか判断する助けになります。
タスクを異なるプロジェクトに分類できるのが気に入っています。ClickUpは個人用、趣味のプロジェクト、仕事、そして近々始める結婚式の計画にも活用しています。カレンダービューでタスクを確認できるのが特に便利で、週単位で優先すべき作業を把握できるだけでなく、その日・週・月の体調に合わせてスケジュールを調整すべきか判断する助けになります。
以下は、美しく構成されたClickUpのウェディングプランテンプレートです。
1. ClickUp イベントプロジェクト概要テンプレート
ClickUpイベントプロジェクト概要テンプレートは、実際の仕事が始まる前に、あなたとプランナーが祝賀会の全体像を整理できる一元化されたスペースを提供します。概要ページはシンプルで明確です。カップル名、結婚式の日付、会場リンク、予算、主要な連絡手段を追加します。
ClickUp Docsを組み込み、ビジョンを定義し、あなたにとって意味ある一日を具体的に描けるスペースを確保。リアルタイム共同編集で関係者全員がアイデアや提案を共有可能。アイデアは即座にタスクに変換され、期日と優先度ラベル付きで適切な担当者/チームに割り当てられます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 出席者数を把握し、主要なグループ、VIP、文化的なニーズを明確にすることで、おもてなしや席次プランがスムーズに進みます。
- シンプルな役割分担で結婚式チームを明確化し、全員が混乱なく自身の責任を理解できるようにします。
- 会場確定、業者手配、装飾承認、リハーサル準備といった主要なマイルストーンを追跡し、プランを着実に進めましょう
- 式典、スタイリング時間、写真撮影のタイミング、主要スピーチ、イベント間の移行をカバーした明確な複数日間のスケジュールを作成し、担当者を割り当てましょう。
✅ こんな方に最適： 実際の結婚式準備が始まる前に、チーム全体の方向性を統一する、シンプルで体系的なプランを求めるカップルやウェディングプランナー
📌 ご存知ですか？ 従来の大規模な式場や宴会場を超えた、理想の結婚式を夢見るカップルがかつてないほど増えています。最近のアンケートによると、85%のカップルが現在「目的地結婚式」を好み、83%がより個性的で忘れられない体験ができる型破りな会場の選択に前向きです。
2. ClickUp 大規模イベントプランテンプレート
ClickUp大規模イベント計画テンプレートは、まるで結婚式の舞台裏の指令センターのようです。会場、装飾の方向性、料理の選択、衣装といった大きな要素をまずプランし、その後自分のペースで細かい詳細に移ることができます。
全ての費用が一箇所に集約され、請求書と支払いがきちんと記録されるため、これまでの支出と今後の予定が明確に把握できます。ゲストやベンダーの管理も同様に簡単。出席者、同伴者、席の要望、おもてなしに関するメモまで追跡可能です。
すべての業者情報を連絡先や契約書と共に一箇所のhubにまとめ、ご家族全体の調整をスムーズにします。
このテンプレートが気に入る理由：
- 共有可能なフォームで出欠確認や業者情報を収集し、提出内容を自動的にタスクに変換
- ClickUpのガントチャートビューで結婚式全体を可視化。主要な依存関係や到着スケジュールが一目で確認できます
- 優先度や結婚式の段階ごとにグループ化されたリストビューやボードビューでタスクを整理し、直感的なワークスペースを実現
- 支出、ゲストの種類、支払い状況、ベンダーの要望、添付ファイルの請求書など、カスタムフィールドでプランナーをカスタマイズ
✅ こんな方に最適： プランから実行まで、構造化された詳細なClickUpシステムで結婚式を管理したいカップル、ウェディングプランナー、ご家族、コーディネーター
⚡ テンプレートアーカイブ： 大規模な結婚式は計画が勝手に進むものではありません。シンプルな婚約ディナーさえ手配したことがある方なら、やることがいかに急速に増えるかご存知でしょう。座席表や業者との打ち合わせから、装飾のタイムライン、支払いリマインダー、ゲスト情報の更新まで、すべて入念な計画が必要です。イベント計画テンプレートの厳選リストで、すべてを整理整頓しましょう。
3. ClickUp イベント予算テンプレート
結婚式の資金管理のストレスを軽減したいなら、ClickUpイベント予算テンプレートが最適です。主要なイベントを追跡し、選択肢を比較し、支出を管理するスペースを提供します。プラン予算と実際の支出を並べて表示することで、計画を現実的で透明性の高いものに保てます。
さらに、進捗を多角的に把握する機能も。シンプルなリストビューでは、イベントや費用をスプレッドシートのように一覧表示。ボードビューでは優先度やイベント種別で分類でき、作業負荷が一目で把握可能。カレンダーレイアウトでは、月単位で支払い・予約・フォローアップを視覚化します。
このテンプレートが気に入る理由：
- 優先度、期日、業者情報、請求書、予算リミットを設定し、各結婚式費用を個別タスクとして管理
- 金額フィールドを活用すれば、手計算なしで金額を管理できます
- シンプルなドロップダウンでイベントやベンダーの種類を分類し、リストを整理整頓しましょう
- 場所と関係フィールドを活用して会場をマップ化し、関連タスクをリンクさせれば、よりスムーズな計画フローが実現します
✅ こんな方に最適：支払いの全履歴を明確に追跡できる、シンプルで信頼性の高いシステムを求めるカップルやウェディングプランナー
🧠 豆知識：6,000組以上の結婚予定カップルを対象としたアンケートによると、カップルが最も惜しみなくお金をかけるのは：
- 写真家費用57%オフ
- 会場代47%オフ
- オープンバーが37%オフ
4. ClickUp イベント管理テンプレート
ClickUpイベント管理テンプレートは、会場選択、業者手配、デザイン確定、当日調整といったプランを段階的に分割。タスク、サブタスク、依存関係で必要な作業とその順序を明確に示します。
パートナーやウェディングプランナー、手伝ってくれる家族に役割を割り当てられるので、頻繁に確認しなくても全員が自分の役割を把握できます。ベンダーの連絡先情報、支払いスケジュール、決定期限を追跡するためのカスタムフィールドも含まれています。
ベンダーのタスクに契約書を直接添付したり、デザイン決定にムードボードをリンクしたり、デポジットやフォローアップの自動リマインダーを設定したりできます。
このテンプレートが気に入る理由：
- すべてのタスク、所有者、タイムライン、進捗、予算の詳細を、舞台裏のコントロールルームのような感覚で一目で把握できるスクロール可能なリストで確認できます。
- メインプランとリンクしながら進捗と支出を追跡できる個別イベントリストで、複数日にわたるお祝いを整理しましょう。
- タスクを統合タイムライン上でドラッグして重複を確認し、各セレモニーをスムーズに進めましょう
✅ こんな方に最適：複数日にわたる結婚式イベントの細部から予算まで、完全な透明性をもって管理できる本格的なプロ仕様システムを求めるカップルやプランナー
5. ClickUp イベントプラン文書テンプレート
結婚式には数えきれないほどの細かい準備と、それ以上の意見が付き物です。ClickUpのイベント計画テンプレートを使えば、ゲストや業者、計画チーム向けの道順、駐車場のメモ、その他小さながらも重要な指示をまとめて保存できます。
タイムラインレイアウトで一日の流れが明確に把握できます。各イベントごとに分単位または時間単位のプランを作成可能。セットアップスペースでは、受付・カクテルアワー・披露宴セットアップの専用セクションを設けることで、装飾や準備作業を管理しやすくします。
ベンダーとの打ち合わせ、テーブル配置、デザートカウンター、ステージ準備など、見落としがちな細かい事項まで網羅した体系的なチェックリストも提供されます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ゲストの招待状の進捗をシンプルなテーブルで管理し、出欠確認・氏名・住所を追跡
- 会場、ケータリング、装飾、写真、メイクチーム、交通手段の詳細をまとめた簡易ベンダーディレクトリを作成しましょう
- ゲストの食事制限を記録し、食事や特別なリクエストをスムーズに調整しましょう
✅ こんな方に最適：タイムラインからベンダー管理まで、あらゆる詳細を一つの整理されたストレスフリーなワークスペースで管理したいカップル、ご家族、またはウェディングプランナー
💡 プロの秘訣：結婚式のプランは、すべての日程や締切、業者の約束が頭の中で居座り始めるまでは、魔法のように感じられるものです。
ClickUpカレンダーは、あらゆる予定を一元管理し、以下のことが可能になります：
- プランが変化してもタスクをドラッグ＆ドロップで移動でき、追跡する心配なし
- 結婚式の準備から当日までの全行程を一つのタイムラインで確認
- GoogleやOutlookと全ての日程を同期し、大切な瞬間を見逃さないようにしましょう
- 業者別・家族別でタスクをハイライト表示したり、優先度でマークしたりできます
- 日次・週次・月次ビューを切り替えて、計画を整理しましょう
6. ClickUp イベントマーケティングプランテンプレート
結婚式の詳細が、必要な場所以外にあちこちに散らばっていると感じたことはありませんか？ClickUpのイベントマーケティングプランテンプレートは、タイムライン、ベンダー、ゲスト、セットアップを1つのワークスペースに集約します。ドロップダウンメニューで全てをカスタマイズ可能。あなたの結婚式プランに個性を与えましょう。
各機能ごとの予算設定、装飾アイデアの保存、インスピレーション写真の添付ファイル、業者へのリマインダーメモ、そして進捗状況をリアルタイムで確認することも可能です。
色分けされたブロックが重要なタスクを強調し、瞬時に状況を把握できます。サンプルボードでは、実際のウェディングプランの表示例を確認可能です。ClickUpタスクを活用すれば、「披露宴の装飾」といった大きなタスクを、照明・花飾り・テーブルスタイリングなど細分化し、各担当者に割り当てることが可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 月間または週間カレンダーで全ての期限を確認し、試着・試食・支払い・フィッティング・出欠確認を確実に進めましょう
- 手計算不要で総支出額や業者費用を表示する式で、予算を自動計算
- カスタマイズ可能な予算、進捗バー、評価、メモを活用し、テンプレートを自身のプランスタイルに合わせて形作ろう
✅ こんな方に最適：すべての結婚式の詳細を明確かつ統一されたフローで管理できる、単一でわかりやすいドキュメントを求めるカップルやプランナー
⚡ テンプレートアーカイブ：手間いらずのイベント管理を実現する無料パーティープランニングExcelテンプレート
7. ClickUp イベントプロモーションテンプレート
ClickUpのイベントプロモーションテンプレートは、結婚式のプロモーション計画を明確にします。InstagramやWhatsAppグループ、印刷招待状などのチャネル選択から、日程確保通知、正式招待状、リマインダーといったフェーズの整理まで、プロモーションのフローを体系化できます。
各アクティビティの予算設定も可能。装飾業者やカメラマンが必要とする参考メモを追加できます。カスタムフィールド群が構造を厳密に管理。各投稿の配置場所、関連する機能、担当者、公開前の必要事項を明記できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ステータス更新、期日設定、所有者割り当て、招待状デザインの添付ファイル、ベンダー調整の追跡など、あらゆる結婚式プロモーションを効率的に管理できます。
- 適切なゲストに適切なタイミングで届く、ワクワク感を高めるパーソナライズされた結婚式のメッセージを送信しましょう。
- 既製のチェックリストを活用すれば、イベントや結婚式当日の更新事項について、毎回タスクを再作成することなくリマインダーを自動で繰り返し設定できます。
✅ こんな方に最適：複数のメモやチャットを管理せずに、構造化されたプラットフォーム対応の結婚式プロモーションを実現したいカップルやご家族
8. ClickUp イベントプロジェクトプランテンプレート
次はClickUpイベントプロジェクトプランテンプレートです。最初の衣装試着から最終的な披露宴の詳細まで、すべてのタスクと期限が視覚的に整理されるため、単なるToDoリストではなく、完全な結婚式のストーリーボードのような感覚で利用できます。
このテンプレートは、すべてのタスクを一箇所で確認し簡単にチェックできるリストビューを統合。各イベントの進捗を計画から完了まで追跡するカンバンフェーズも備えています。動的なガントチャートと美しくレイアウトされたカレンダーを、一つの計画エコシステムに統合。
このテンプレートが気に入る理由：
- 計画から準備、完了へとタスクが進むフェーズ別のパイプラインで、結婚式の全ワークフローを可視化しましょう。
- 期日・優先度・担当チーム・イベント種別を一覧表示したタイムライン形式のテーブルで、今後の結婚式関連タスクをすべて管理
- 式典、業者とのタスク、家族の到着予定、重要な締切日を一目で把握できるカレンダーで、結婚式の1ヶ月間をプランしましょう。
✅ こんな方に最適： すべての詳細と期限を美しく整理されたワークスペースで一元管理できる、明確なタイムラインに基づいたウェディングプランを求めるカップル
⚡ テンプレートアーカイブ：進行表テンプレートで結婚式当日の分刻みのスケジュールを設計。演出の合図割り当て、業者到着時間のメモ、スピーチのタイミング同期、式のフロー管理に活用し、すべての瞬間が思い描いた通りに進むようサポートします。
9. ClickUp シンプルイベントプランテンプレート
どの結婚式にも魔法のような瞬間がありますが、その背景には膨大な計画作業が存在します。ClickUpのシンプルイベントプランテンプレートには、活動・施設・事前タスク・請求書管理用の事前作成済みリストが用意されており、ストレスを軽減する即戦力となる構造を提供します。
このテンプレートは、親密な式、伝統的な式、豪華な式、複数日にわたる式など、あらゆるスタイルに美しく適応します。リストビュー、ボードビュー、カレンダービューを切り替えて、ご自身の計画スタイルに合わせて調整可能です。最大の利点は、すべてが一つのワークフローで接続され、全体像を把握できる点です。
このテンプレートが気に入る理由：
- カスタムフィールドを活用して、ゲスト、優先度、場所、締切、ベンダーの詳細を整理しましょう
- 契約書、参考写真、メニュー、インスピレーションをClickUpドキュメントに保存して、すぐにアクセスできるようにしましょう
- イベント前の準備から当日までの調整まで、すべての結婚式タスクを明確な階層で整理しましょう。
- 合計額、平均額、範囲を自動計算し、結婚式の予算を正確に管理します
✅ こんな方に最適：カップル、ご家族、または結婚式プランナーの方。シンプルで無料の方法で、一つの整理されたシステムから大切な一日を管理したい方に。
10. ClickUp 高度なイベントプランテンプレート
細部までが小さなイベントのように感じられる結婚式を計画中ですか？ClickUpの高度なイベント計画テンプレートは、複数の機能、異なる会場、無数のベンダー、変動する予算、変化するゲストリストなど、複雑な要素が絡み合う結婚式のために設計されています。
このテンプレートの真価は、あなたのプランスタイルに自然に順応する点にあります。リストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、ガントチャートビューを切り替え、好みの方法で準備状況を可視化可能。会場予約、衣装フィッティング、業者交渉、家族へのタスク割り当てを管理する必要が？実際の結婚式準備ワークフローを反映した構造化されたセクションにすべてが整理されています。
このテンプレートが気に入る理由：
- 装飾準備から業者確認まで、29種類のカスタムステータスですべての結婚式タスクを管理
- 支払いリマインダーやベンダー確認といった必須事項を自動化したり、迅速な出欠確認のフォローアップを送ったりできます。
- カスタムフィールドで予算と請求書を追跡し、各ベンダーへの支払いを明確に可視化
✅ こんな方に最適：大規模で多機能な結婚式を管理するカップルやウェディングプランナー。完全な可視性と構造化により、すべてを円滑に進める必要がある方へ。
ClickUpで結婚式のプランを完璧に
結婚式のプランはそれ自体が大きな旅ですが、一人で進める必要はありません。
ClickUpなら、ゲストリストの初稿から最終タイムラインまで、あらゆる詳細が落ち着きと整理感に満ちた、真に役立つ場所を見つけられます。
計画スペースがストレスではなくサポートとなるように。そうすれば、最も大切なことに集中できます——愛と喜びに満ちた一日を、あなたにとってかけがえのない人々と共に祝うことに。
今すぐClickUpに登録して、明確な構造でストレスフリーかつ整理されたプランを立てましょう。