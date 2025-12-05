リード管理を強化するトップクラスのFollow Up Boss代替ツール

Follow Up Bossは不動産チーム向けに広く利用されているCRMです。
すべての見込み客と連絡先を一元管理。自動化されたパーソナライズ電子メールの送信、適切なタイミングでの電話・テキストメッセージ送信が可能です。チーム全体が複数のツールを併用する代わりに、共有システムで作業できます。
機能は充実していますが、月額69ドル/ユーザーからの価格設定は、予算が限られている個人エージェントや小規模チームには高額です。
だからこそ、Follow Up Bossの代替ツールを検討するのは理にかなっています。特に、より低コストで同様の機能を利用したい場合や、追加機能を求める場合にはなおさらです。
Follow Up Bossの代替ツール一覧
Follow Up Bossの代替として機能する主要な不動産向けCRMの簡単な概要は以下の通りです：
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|エンドツーエンドの不動産販売ワークフローチームサイズ：個人エージェントから企業ブローカーまで
|不動産CRMテンプレート、マップビュー、ダッシュボード、自動化機能、ドキュメント管理、モバイルアプリ、ClickUp Brain AI要約
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|BoldTrail (kvCORE)
|AI搭載の企業向け不動産CRMチームサイズ： 中規模チームから大規模ブローカー会社まで
|IDXウェブサイト、リードジェネレーションツール、自動化ドリップキャンペーン、トランザクションワークフロー、バックオフィス＋QuickBooks連携
|カスタム価格設定
|BoomTown
|統合型リードジェネレーション＋不動産CRMチームサイズ：拡張可能なリードジェネレーションを必要とする成長中のチーム
|予測型CRM、IDX対応ウェブサイト、自動フォローアップ機能、モバイルアプリ、成功保証コンシェルジュサービス
|カスタム価格設定
|IXACT Contact
|マーケティング自動化＋関係構築チームサイズ：個人エージェントおよび小規模チーム
|継続的コーチング、自動メール配信、ソーシャル自動投稿、一斉テキスト送信、不動産ウェブサイト
|月額55ドルから
|CINC
|高ボリュームのオンラインリード変換チームサイズ： リード処理中心のチーム + ISA
|内蔵ダイヤラー、一斉メール送信、AIエンゲージメント、ルーティングルール、住宅評価ページ、ROIダッシュボード
|カスタム価格設定
|トッププロデューサー
|MLS連携型CRM（従来型ワークフロー向け）チームサイズ： MLSを多用するパイプラインを持つ確立されたチーム
|MLS同期、スマートプラン、市場スナップショット電子メール、トランザクション管理ツール、双方向電子メール同期
|プランは月額179ドル/ユーザーから
|Sell. やること
|完全な販売サイクル自動化を必要とする開発業者＋チャネルパートナーチームサイズ：不動産開発業者、ブローカー、CPネットワーク
|リード管理、在庫追跡、現地訪問ツール、販売後ワークフロー、チャネルパートナーポータル
|カスタム価格設定
|Pipedrive
|視覚的な販売パイプライン管理チームサイズ：小規模チーム + 個人エージェント
|カンバン方式のパイプライン管理、AI営業アシスタント、モバイル対応CRM、300以上の連携機能、自動化ビルダー
|月額19ドル/ユーザーからのプラン
|HubSpot CRM
|統合型マーケティング＋無料CRM基盤チームサイズ：自動化と育成フローを求めるエージェント＋チーム
|スマートパイプライン、AIエージェント（見込み客/顧客/コンテンツ）、電子メール追跡、カスタムワークフロー
|プランは月額49ドル/ユーザーから
|Freshsales
|AI搭載の営業CRM（マルチチャネルコミュニケーション対応）チームサイズ：通話・SMS・電子メールを一元管理する必要があるチーム向け
|フレディAIスコアリング、内蔵電話/SMS、WhatsApp、取引インサイト、モバイルCRM
|月額11ドル/ユーザーからのプラン
Follow Up Bossの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？
切り替え前に、不動産CRMを以下の機能で評価してください：
- リードの収集とルーティング：CRMがポータルサイト、自社ウェブサイト、ソーシャル広告、サードパーティツールから容易にリードを取得できることを確認してください。場所、価格範囲、または担当者の空き状況に基づく自動化ルーティングにより、遅延を削減し対応時間を短縮できます。
- フォローアップの自動化： テキストメッセージ、電子メール、リマインダーを自動送信するスマートなワークフローを備えたツールを探しましょう。そうすれば、フォローアップを忘れただけで有望な見込み客を失うことはありません。見込み客を長期的に育成できるドリップキャンペーン機能を備えたFollow Up Bossの代替ツールを選択してください。
- フォローアップの自動化： スマートなワークフローを備えたツールを選びましょう。自動でテキストや電子メール、リマインダーを送信し、不動産プロジェクト管理を効率化します。フォローアップを忘れただけで有望な見込み客を失うのは避けたいものです。長期的な見込み客育成に役立つドロップキャンペーン機能を備えたFollow Up CRM代替ツールを選択しましょう。
- 組み込みコミュニケーションツール：シームレスなコミュニケーションとチーム連携のため、テキストメッセージ、通話、タスクリマインダー、双方向電子メール同期をサポートしていることが必要です。
- 時間を節約する接続機能：CRMはIDXサイト、MLSプラットフォーム、マーケティングツール、不動産査定アプリ、トランザクションソフトウェアとシームレスに接続すべきです。ツール間の接続のために、多くの追加アドオンを購入する必要はありません。
- パイプラインの可視性と分析機能：主要メトリクスのリアルタイム可視性、リードと取引の追跡、実用的なインサイト、アラートなどを表示するダッシュボードが必要です
- モバイルアプリ体験：不動産は移動中のビジネスです。アプリがあれば、エージェントは車内からでも即座に問い合わせに返信し、内見を予約し、パイプラインを更新できます。
- AI搭載アシスタント機能：内蔵AIがリードとの会話を要約し、最適な次行動を提案、フォローアップメッセージを自動作成。これにより文脈が一元管理され、ツール間の行き来による混乱を軽減します
- AI搭載アシスタント機能： 内蔵AIがリードとの会話を要約し、最適な次行動を提案、フォローアップメッセージを自動作成。関連する文脈を保持し、情報の断片化を防止します
- 拡張性のある価格設定：チームが拡大してもコストが急増しないことが重要です。自動化、連携機能、レポート作成といった基本機能に追加料金が発生せず、ユーザー1人あたりの価値を高めるCRMを選択しましょう。
👀 ご存知ですか？ 不動産リードジェネレーションソフトウェアの市場規模は2024年に45億米ドルに達し、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）9.8％で拡大し、102億米ドルに達すると予測されています。
より優れたCRMや自動化ツールに早期投資するチームこそ、最大の利益を獲得できる態勢が整う。
📚 詳細はこちら：オーストラリアでトップクラスのCRMソフトウェア
Follow Up Bossに代わる最高の選択肢
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
適切なCRMを導入することで、不動産チームのフォローアップ業務、パイプラインの可視性、成約率が劇的に向上します。検討に値するFollow Up Bossの代替ツールを厳選してご紹介します：
1. ClickUp（エンドツーエンドの不動産販売ワークフローに最適）
ClickUpは、仕事のためのオールインワンアプリとして、不動産プロジェクト管理とCRM機能を統合。営業マネージャーやエージェントは、リード、物件情報、取引を同一プラットフォームで管理できます。
まずは、ClickUpの不動産プロジェクト管理プラットフォームを活用し、全ての開発プロジェクトを一元管理しましょう。
商業物件の取得から住宅販売物件の掲載まで、すべてのマイルストーン、書類、タスク、関係者への更新情報が1つのワークスペースで整理されます。
ClickUpは主にプロジェクト管理ツールですが、完全なCRMスタイルの機能セットを提供します：連絡先、物件、タスク、コメント、関連文書のデータベースを管理できます。
物件管理が中心の業務には、ClickUpのマップビューが最適です。物件やサイトを地理的にピン留め表示でき、価格・ステータス・活動状況に応じて色分けされます。
ClickUpタスクは個別の実行可能な作業項目を表し、ステータス、担当者、期日、カスタムフィールド、サブタスクでカスタマイズ可能です。これによりチームはやることを明確に追跡できます。
ClickUpモバイルアプリを使えば、不動産のプロフェッショナルはフィールド作業中に移動中でもチェックリストやタスクを更新できます。
さらに、営業プロジェクト管理にClickUpを活用すれば、営業担当者はパイプラインを一元的に追跡し、案件を共同で進め、コンテキストを損なうことなくオンボーディングへスムーズに引き継ぐことが可能です。
15種類以上のカスタムビューを活用し、パイプラインを可視化、アカウント活動を追跡、取引の共同作業を実現します。
パイプラインの状態を監視するには、ClickUpダッシュボードが利用できます。
ダッシュボードAIカードは、ワークスペースデータ（タスク、時間追跡、プロジェクト進捗）を明確な視覚的レポートに変換します。ダッシュボードのフィルタリングや共有、PDFへのエクスポート、自動更新が可能で、関係者の連携を強化し営業活動を透明化します。
そして「ClickUp Brain」が登場。これは仕事の内容を理解し、更新し、代わりにアクションを起こす初の統合型AIレイヤーです。
例えば、ClickUp Brainは目標に基づいて不動産ビジネスプランを作成できます。提案書作成のため、既存プロジェクトからデータを抽出可能です。
さらに、Brainを活用すれば、ミーティング議事録の抽出、レポートの要約、見込み客へのフォローアップ電子メール作成、物件ステータスの更新、関係者への通知などが可能です。
Brainで不動産業務にAIを活用する際、「マーケティング開始でどこが滞っているのか？」といった質問をすると、BrainがClickUpをスキャンして回答を抽出します。
また、コンテンツ作成に時間がかかりすぎる場合は、AIを活用して執筆を効率化しましょう。このビデオでは、AIと連携して作業を効率的に洗練・下書き・仕上げする方法をご紹介します。
さらに、ClickUpのすぐに使える不動産CRMテンプレートを活用すれば、より迅速に業務を開始できます。これらのテンプレートは、エージェントがリレーションシップを管理し、コミュニケーションを円滑にし、ワークフローを整理するのに役立ちます。
まずは、ClickUp CRMテンプレートを活用して顧客ライフサイクルを管理しましょう。あなたや担当者が売上を追跡し、顧客満足度を監視し、見込み客を育成できます。
不動産チームがこぞって愛用する理由：
- 買い手、売り手、物件の詳細情報をすべて一箇所で整理・管理
- クライアント、見込み客、パートナーとのコミュニケーションを効率化
- フォローアップや内見リマインダーなど、反復的なタスクを自動化して貴重な時間を節約
- パイプラインとクライアントデータから実用的な洞察を得て、取引の成約を加速し、ビジネスの成長を促進しましょう
小規模チームや個人エージェントには、ClickUpの不動産エージェント向けテンプレートがおすすめです。このプラグアンドプレイ型テンプレートでは、クライアント、物件、手数料、重要日付を一元管理し、すべてを単一の信頼できる情報源で追跡できます。
📌 ClickUp Autopilot Agentsで不動産フォローアップを自動化：購入希望者からの質問、フォローアップタスク、価格交渉、内見スケジュールの管理は膨大な作業です。ClickUp Agentsはリード管理とパイプライン更新を自動処理することで、この課題を解決します。
- 新規リードがCRMに入力された瞬間にタスクを自動作成・割り当て
- 内覧後やオファー提出後のタイムリーなフォローアップリマインダーを送信
- トリガーに基づいて取引を自動的に営業パイプラインのフェーズへ移行
- 重要なマイルストーン達成時に、タスク内から直接更新情報やコメントを投稿可能
- リードの進捗状況と営業実績の要約を素早く生成
事務仕事に追われる代わりに、チームは取引を迅速に成立させる会話に集中できます。
ClickUpの主な機能
- 重要な情報を即座に把握：ClickUpダッシュボードでリード・取引のフェーズ状況、収益予測、エージェントのパフォーマンスを追跡。StandUpミーティングを意思決定中心に進化させましょう
- 見込み客のセグメント化と優先順位付け：ClickUpカスタムフィールドを活用し、場所・予算・融資ステータス・情報源で連絡先をフィルタリング。よりスマートかつ迅速なフォローアップを実現
- 仕事環境ですべてを管理：関連取引のすぐ隣にあるClickUp Docs内で、物件プレゼン資料、ミーティング準備メモ、契約ファイルを作成
- プロのように仲介業務を整理：ClickUpの階層機能で買い手・売り手・管理部門のスペースを構造化。全エージェントが仕事の所在を把握可能に
- マーケティング資料のレビューを迅速化：ClickUp校正で物件写真やパンフレットへのメモを収集・承認。煩雑な電子メールスレッドは不要
- 期限を二度と逃さない：ClickUpのガントチャートでオファーのタイムライン、検査、決済日を視覚化。明確な依存関係を表示
- フォローアップの自動化：リマインダーの自動トリガー、所有者割り当て、フェーズ移行、パイプラインの正確な維持をClickUp Automationsで実現
2026年にツールを統合し、中小企業を成功へ導く準備を整えたいですか？ステップバイステップのプレイブックをご覧ください
ClickUpの制限事項
- 高度なCRM自動化機能（電子メールシーケンスなど）は、専用CRMに比べて機能が限定される場合があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2レビュアーがClickUpについてこう述べています：
ClickUpは当社の中小企業にとって画期的なツールです。他のCRMソリューションと比較しても、その価格帯で驚くほどの価値を提供します。商業用不動産会社として、業界に特化したプラットフォームを見つけるのは困難でした。ClickUpは当社の要件に完璧に合致したカスタマイズ可能なプラットフォームを構築可能にし、技術に詳しくない社員でもオフィス全員で利用しやすいユーザーフレンドリーな設計を実現しました。
ClickUpは当社の中小企業にとって画期的なツールです。他のCRMソリューションと比較しても、その価格帯で驚くほどの価値を提供します。商業用不動産会社として、業界に特化したプラットフォームを見つけるのは困難でした。ClickUpは当社の要件に完璧に合致したカスタマイズ可能なプラットフォームを構築可能にし、技術に詳しくない社員でもオフィス全員で利用しやすいユーザーフレンドリーな設計を実現しました。
⭐ 特典：ClickUp Brain MAXの「音声入力」機能を使えば、電子メール・ミーティングメモ・物件説明・フォローアップメッセージを音声で作成可能。話した内容を洗練された文章に変換し、@メンションやタスク/ドキュメントへのリンクを自動挿入。50言語以上に対応し、あなたの語彙を学習します。作業の流れを止めずに、AIが代わりに文字入力と構成を整えます。
2. BoldTrail（AI搭載型不動産企業向けCRMとして最適）
不動産ソフトウェアプラットフォーム「BoldTrail」は、CRMとコミュニケーション機能を統合。リード獲得、マーケティング自動化、トランザクションワークフロー、レポート作成、バックオフィス業務を単一システムでサポートします。
フロントオフィスプラットフォームでは、組み込みのIDXウェブサイトで専門性をアピールできます。このウェブサイトを活用して見込み客を獲得しましょう。超ローカルエリアページや住宅評価ページを追加し、行動分析データを生成できます。
バックエンドでは、ブローカー事務所や大規模チーム向けに設計されたBackOfficeモジュールが提供され、エージェント向け請求ツール、オンボーディングワークフロー、QuickBooks連携、コミッション追跡、レポート作成機能を備えています。
成長と人材育成に注力する企業向けに、リクルートモジュールでは採用ダッシュボードとチームレポートを追加。トランザクションヒートマップとスマートキャンペーンにより、人材の定着と事業拡大を支援します。
BoldTrail Marketplaceは、メインのBoldTrail CRMプラットフォームと連携するオプションのアドオンです。PropertyBoost（物件ベースのFacebook広告）、Leads360（自動配信の質の高い見込み客）、Success Assurance（米国拠点のライブ見込み客コンシェルジュ）、Voicemail Drop（連絡先への自動音声メッセージ）など、事前統合されたツールが含まれています。
BoldTrailの主な機能
- PPC連携、ランディングページ、自動ルーティングを活用した迅速なフォローアップで、安定した見込み客の流入を実現
- 行動ベースの電子メール、SMS、AI物件推薦によるマルチチャネル・ドリップキャンペーンを自動化し、クライアントエンゲージメントを維持
- 在庫管理ツール、ソーシャル投稿機能、一括メッセージ送信、QuickBooks連携により、物件情報とトランザクションを一元管理
BoldTrailのリミット
- 小規模チームで高度なワークフロー自動化を必要としない場合、このプラットフォームは機能が過剰に感じられる可能性があります
BoldTrailの価格設定
- カスタム価格設定
BoldTrailの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (500件以上のレビュー)
BoldTrailについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2レビュアーによるBoldTrailの評価：
kvCOREは私のビジネスに不可欠です。コロナ禍でフロリダから転居し、2021年に不動産市場に参入しました。コロナ禍のロックダウンで人脈もなく、ミーティング機会が失われオンライン中心となった環境下で、新たな土地でビジネスを成長させるのは大きな障壁でした。kvCOREは事業の立ち上げと確固たる基盤構築に大きな役割を果たしました。 たとえ自費で購入することになっても、絶対に手放しません。このサービスが大好きですし、開発チームが常に進化を続け、私たちを支援するより良い方法を模索し続ける姿勢に心から感謝しています。
kvCOREは私のビジネスに不可欠です。コロナ禍でフロリダから転居し、2021年に不動産市場に参入しました。コロナ禍のロックダウンで人脈もなく、ミーティング機会が失われオンライン中心となった環境下で、新たな土地でビジネスを成長させるのは大きな障壁でした。kvCOREは事業の立ち上げと確固たる基盤構築に大きな役割を果たしました。 たとえ自費で購入することになっても、絶対に手放しません。このサービスが大好きですし、開発チームが常に進化を続け、私たちを支援するより良い方法を模索し続ける姿勢に心から感謝しています。
👀 ご存知ですか？買い手と売り手の10人中9人が「担当エージェントを推薦する」と回答する一方、実際に推薦する人はごくわずかです。その理由は、誰が支援してくれたかを忘れてしまうからです。取引完了後も連絡を取り続けることで状況は変わります。後日ささやかなフォローアップを行うだけで、過去の取引が信頼できる長期的な紹介源へと変わるのです。
プロジェクト完了時にリマインダーを設定するよう、ClickUp Brainに依頼してください。
3. BoomTown（成長中の不動産チーム向け統合型リードジェネレーション＆CRMに最適）
BoomTownは、リード生成、CRM、ウェブサイト、チーム管理を単一システムで処理するために構築された不動産ソフトウェアプラットフォームです。リード獲得のためのIDX対応ウェブサイトをサポートし、集中型CRMを通じてそれらのリードを追跡、自動化されたフォローアップワークフローを可能にし、チームやブローカー向けの分析とレポート作成機能を提供します。
システムは4段階のパッケージ（Launch、Core、Grow、Advance）で販売されています。小規模から始めたい場合はLaunchパッケージを選択し、その後他のパッケージで拡張できます。Success Assuranceというサービスでは、プラットフォーム上の見込み客の監視とエンゲージメントを支援するリードコンシェルジュチームが提供されます。
Follow Up Bossの代替ツールとして、70以上のサードパーティツールと連携可能。ユーザーは既存システムを接続し機能を拡張できます。
BoomTownの主な機能
- 予測型不動産CRMで、見込み客の自動化による振り分け、コンタクトのインテリジェントなセグメント化、優先度の高い商機の発掘を実現
- リード獲得、物件掲載、訪問者のコンタクト化を実現するカスタムIDX対応ウェブサイトを構築・公開
- BoomTown NOWアプリでリアルタイム通知とタスク追跡を活用し、新規問い合わせに即座に対応
BoomTownのリミット
- BoomTownには行動追跡により成約可能性の高い見込み客を抽出する「予測型CRM」機能が含まれていますが、生成型または自律型AIシステムは搭載されていません
BoomTownの価格設定
- カスタム価格設定
BoomTownの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (100件以上のレビュー)
BoomTownについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2レビュアーがBoomTownについてこう述べています：
Boomtownは常に便利だ。ストレスなく全てのリードを管理できる。クライアントの住宅購入プロセスの進捗を把握する上で更新情報は非常に重要だ。他の不動産アプリと比べてもこれが最高だ。
Boomtownは常に便利だ。ストレスなく全てのリードを管理できる。クライアントの住宅購入プロセスの進捗を把握する上で更新情報は非常に重要だ。他の不動産アプリと比べてもこれが最高だ。
⚡ テンプレートアーカイブ：不動産投資テンプレートで賢く投資しよう
🧠豆知識：米国労働統計局によると、不動産エージェントからブローカーに転身したプロの収入中央値は56,000ドルから72,000ドル以上に跳ね上がります。この成長は多くの場合、より優れたシステムに起因します——ブローカーは手作業の管理業務に費やす時間を減らし、事業拡大に注力できるためです。
ClickUpなら、1つのワークスペースから物件掲載、フォローアップ、取引追跡を自動化することで同様のことが可能です。
4. IXACT Contact（不動産マーケティングと関係構築に最適）
Follow Up Bossの代替ツールであるIXACTは、詳細な連絡先プロフィールを作成できるコンタクト管理システムです。電話番号、自宅・勤務先住所、家族構成、紹介履歴、物件・ローン詳細、コミュニケーション記録などを追跡可能です。
自動化された連絡維持機能により、不動産CRMを通じて電話や電子メール・テキスト送信のプロンプト、入居記念日や誕生日の通知、見込み客へのフォローアップが自動化されます。
ウェブサイトとリード獲得には、IXACT Contactが最適です。モバイル対応でSEO最適化されたサイトを立ち上げ、スマートフォーム、ブログコンテンツ、オプションのIDX統合による物件リスト表示が可能です。組み込みダッシュボードでは、パイプラインの状態、個人およびチームの活動状況、タスク管理、割り当て、目標追跡を確認できます。
IXACT Contactはリードの自動収集・育成も実現します。Zillowを含むあらゆるウェブサイトやリードプロバイダーから新規リードを収集可能。収集したリードは自動ドリップキャンペーンに割り当てられ、自動フォローアップが実行されます。
IXACT Contactの主な機能
- ダイレクトメールマーケティングサービスで、完了した電子ニュースレターを活用し、毎月のブランディングを自動化しましょう
- ソーシャルチャネルへ最新の不動産コンテンツを自動投稿し、手動での継続的な投稿なしに可視性を維持
- 複数の連絡先グループにパーソナライズされた一斉テキストを送信し、返信はスマートフォンで受け取れます。新規見込み客には自動返信機能で対応することも可能です。
IXACT Contactのリミット
- IXACT Contactは、文書ストレージや電子署名に対する強力な組み込みサポートを提供しておらず、複雑な販売ファネルフェーズにも対応していません。
IXACT Contactの価格
- 無料試用版あり
- IXACT Contactの統合型CRM＆電子メールマーケティングソリューション：月額55ドル
IXACT Contactの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
IXACT Contactについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーによるIXACT Contactの評価：
IXACT CRMシステムは、不動産業務の他の側面に集中できる点が気に入っています。誕生日や記念日の通知・リマインダー機能は非常に役立ちます。設定したら後は放っておけるんです！まあ完全に忘れるわけじゃないですが、お分かりでしょう？
IXACT CRMシステムは、不動産業務の他の側面に集中できる点が気に入っています。誕生日や記念日の通知・リマインダー機能は非常に役立ちます。設定したら後は放っておけるんです！まあ完全に忘れるわけじゃないですが、お分かりでしょう？
📚 詳細はこちら：効果的なフォローアップ電子メールの例
5. CINC（大量リード変換に最適）
CINCは、SEO、PPC、有料ソーシャル広告などから大量のオンラインリードを管理する不動産チーム向けです。すべての問い合わせは完全なソース追跡、行動分析、予測分析機能を備えたCRMに直接フローします。
エージェントは適切な販売ファネルフェーズを優先し、成約可能性の高い見込み客に集中できます。スマートルーティングルールにより新規リードは即座に適切なエージェントまたはISAへ振り分けられ、取引機会を逃す遅延応答を防ぎます。
見込み客がシステムに登録されると、エージェントは内蔵ダイヤラー、電子メール、一斉SMS機能を活用し、一元管理で全ての接点を対応可能です。全ての通話・クリック・会話はリードのタイムラインに記録され、フォローアップの進捗管理と責任追跡を徹底します。
CINC AIは即座にテキストで問い合わせを温め、担当者が対応可能になるまで見込み客の関心を維持します。
CINCの主な機能
- クリックトゥコールや即時通知機能を備えた強力なモバイルアプリで、外出先でのコンバージョンを促進
- 専用住宅査定ランディングページと自動化されたCMAフォローアップで売り手を惹きつけましょう
- リードソース、コスト、エージェントのコンバージョンメトリクスを表示するROIダッシュボードでパイプラインを分析
CINCのリミット
- 一部のユーザーからは、カスタマイズ性がリミットされており、アドオンへの依存関係が強すぎるとの指摘があります
CINCの価格設定
- カスタム価格設定
CINCの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.1/5 (200件以上のレビュー)
CINCについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2レビュアーがCINCについて述べた内容は以下の通りです：
CINCの合理化された自動化機能が最も気に入っています。過去のクライアントや潜在的な売り手・買い手へのフォローアップ業務が格段に楽になりました。もはや「フォローアップ不足への不安」は抱いていません。CINCのAutoTracks機能により、担当者が確実に連絡を取り忘れられることはありません。
CINCの合理化された自動化機能が最も気に入っています。過去のクライアントや潜在的な売り手・買い手へのフォローアップ業務が格段に楽になりました。もはや「フォローアップ不足への不安」は抱いていません。CINCのAutoTracks機能により、担当者が確実に連絡を取り忘れられることはありません。
📮 ClickUpインサイト：従業員の4人に1人が、業務の文脈を構築するためだけに4つ以上のツールを使用しています。重要な詳細が電子メールに埋もれ、Slackのスレッドで展開され、別のツールに文書化されるため、チームは仕事を遂行する代わりに情報の探索に時間を浪費せざるを得ません。
ClickUpはワークフロー全体を単一の統合プラットフォームに集約します。ClickUp電子メールプロジェクト管理、ClickUpチャット、ClickUpドキュメント、ClickUp Brainなどの機能により、すべてが連携・同期され、瞬時にアクセス可能。無駄な「仕事のための仕事」に別れを告げ、生産性を取り戻しましょう。💫
実証済み結果：ClickUpを活用することで、チームは毎週5時間以上（年間1人あたり250時間以上）を、時代遅れの知識管理プロセスを排除することで取り戻せます。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、チームが何を創造できるか想像してみてください！
6. Top Producer（CRM経験者向け・MLS連携に最適）
Follow Up Bossの代替ツール「Top Producer」は、不動産業界向けのビジネス管理プラットフォームです。
電子メール、テキストメッセージ、タスクリマインダー、物件データ、MLS活動を1つのプラットフォームに集約します。Market SnapshotはリアルタイムのMLSデータを取得し、エージェントが見込み客や既存クライアントに送信できる物件活動レポートを生成します。
Top Producerは主要なリードソース（Zillow、Trulia、Realtor.com、Facebookリード広告など）とも同期するため、新規問い合わせが直接CRMにフローします。
連絡先を「アクティブな買い手」「売り手」「見込み客」「過去のクライアント」に分類し、自動フォローアッププランを割り当てます。CRMは電子メール・通話・メモ・取引進捗の履歴を管理します。
トランザクション管理ツールとの連携機能を備え、GmailやOutlookとの双方向電子メール同期も提供します。
トッププロデューサーの主な機能
- トランザクション日程や条件を追跡する軽量なトランザクション管理ツールでクロージングを整理
- スマートプランでワークフローを自動化。物件やクライアントタイプに応じたタスクチェックリストを自動生成
- ブランド化された市場スナップショット電子メールをMLSリアルタイムデータと共に送信し、地域の専門家としてのポジションを確立。過去のリードを再活性化させましょう
トッププロデューサーのリミット
- エージェントが外出先で使用できる専用モバイルアプリは存在しません
トッププロデューサーの価格設定
- Pro: 179ドル/ユーザー/月
- Pro+ Leads: 479ドル/ユーザー/月
- Pro+ Farming: 599ドル/ユーザー/月
- Pro Teams 5: 月額399ドル（5ユーザー）
- Pro Teams 10: 699ドル/10ユーザー/月
- Pro Teams 25: 25ユーザーあたり月額1199ドル
トッププロデューサーの評価とレビュー
- G2: 3. 1/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.0/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはTop Producerについてどう評価しているのか？
G2レビュアーがTopProducerについて述べた内容は以下の通りです：
他のCRMも試しましたが、結局TPに戻ってしまいます。なぜなら、エージェントやブローカー、あるいは優れた組み込みシステムを備えたフルサービスCRMを必要とする不動産関係者にとって、最もよくプランされたプログラムのように思えるからです。
他のCRMも試しましたが、結局TPに戻ってしまいます。なぜなら、エージェントやブローカー、あるいは優れた組み込みシステムを備えたフルサービスCRMを必要とする不動産関係者にとって、最もよくプランされたプログラムのように思えるからです。
📚 詳細はこちら:営業プロセスで踏むべきステップ
7. Sell. やること（不動産開発業者とエンドツーエンド販売に最適）
Sell. Doは、汎用的な営業チームではなく、開発者、ブローカー、チャネルパートナー向けに設計されています。
取引成立までのエンドツーエンドのワークフローをカバーします。これには、リード管理、在庫と現地訪問の追跡、マーケティング自動化（電子メール、SMS、WhatsApp）、販売パイプライン管理、アフターサービス、そして貴重な洞察を得るためのパフォーマンスダッシュボードが含まれます。
この統合型不動産CRMは、プロセス自動化をサポートします。具体的には、リードの捕捉とルーティング、タスクの割り当て、承認フロー、文書生成、デジタル支払いなどが含まれます。
モバイルアプリにより、エージェントはフィールドで仕事が可能。オフラインアクセス、プッシュ通知、通話追跡機能を備え、オフィスを離れていても仕事を継続できます。
Sell. Doと他のFollow Up Boss代替ツールの主な違いは、不動産管理機能を提供している点です。物件の空き状況、価格設定、仮予約、予約管理が可能です。
Sell. やること: 主要機能
- 専用ポータルでチャネルパートナーを管理し、リードの割り当て、取引の進捗追跡、手数料処理をシームレスに実行
- 予約の自動化、支払いスケジュールの管理、書類管理により、販売後のトランザクションを効率化します
- リードソースから最終販売までのフルファネル追跡でキャンペーン実績を分析
Sell. やることの制限事項
- モバイルアプリにはデスクトップ版に存在する特定の機能が欠けており、外出先でのタスク管理や重要なプロジェクト情報へのアクセスが困難です
Sell. やること
- カスタム価格設定
販売。評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
Sell.doについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？
G2レビュアーがSell.Doについて述べた内容は以下の通りです：
Sell. Doは、不動産業界向けに特別に設計された、すぐに使えるCRMです。必要なすべての連携機能が標準装備されているため、外部導入パートナーは不要です。このプラットフォームは不動産ビジネスのプロセスを深く理解していることが明確に反映されており、導入初日から極めて関連性が高く実用的なものとなっています。 最も際立っているのは、低価格なライセンス料、高速なパフォーマンス、そして複雑なセットアップやカスタムなしにチームがすぐに始められる点です。効率的で費用対効果が高く、真に不動産業界を念頭に置いて構築されています。
Sell. Doは、不動産業界向けに特別に設計された、すぐに使えるCRMです。必要なすべての連携機能が標準装備されているため、外部導入パートナーは不要です。このプラットフォームは不動産ビジネスのプロセスを深く理解していることが明確に反映されており、導入初日から極めて関連性が高く実用的なものとなっています。 最も際立っているのは、低価格なライセンス料、高速なパフォーマンス、そして複雑なセットアップやカスタムなしにチームがすぐに始められる点です。効率的で費用対効果が高く、真に不動産業界を念頭に置いて構築されています。
🧠豆知識：フロリダ州は全米で最も多くの不動産エージェントと不動産業者を抱えています。カリフォルニア州とテキサス州がそれに続きます。
8. Pipedrive（視覚的な営業パイプライン管理に最適）
Pipedriveは視覚的なカンバン方式のパイプラインで取引管理を簡素化します。不動産特化型ではありませんが、直感的なドラッグ＆ドロップ操作のユーザーフレンドリーなインターフェースから、小規模ブローカー会社や不動産専門家がリードや取引管理にPipedriveを活用しています。
各取引はカード形式で管理され、「新規リード」から「内見」を経て「契約中」へとドラッグ移動可能。進捗が一目で把握でき、停滞を防ぐ仕組みです。
PipedriveにはAI搭載CRMスイートも拡充中。フォローアップ電子メール自動生成、長文電子メールスレッドの要約、見込み顧客の購買意欲スコアリングによる有望案件の抽出、リスクのある商談の可視化を実現。AIが予測分析を支援し、ワークフローパターンに基づく自動化ルールの提案も行います。
Pipedriveの主な機能
- Zillow、Facebookリード広告、電話ダイヤラーなど300以上のツールを接続し、Pipedrive連携でリードフローを効率化
- モバイルアプリで通話記録・位置情報・名刺スキャン機能を活用し、フィールドから即座にCRMを更新
- AndroidおよびiOSモバイルアプリで、外出先でもタスクの完了、ミーティングのスケジュール設定、電子メールへの返信が可能です
Pipedriveの制限事項
- Pipedriveは不動産特化型プラットフォームではないため、IDX対応ウェブサイト、物件管理機能、手数料追跡機能は標準装備されていません。これらの機能を利用するには追加アプリが必要です。
Pipedriveの価格
- 14日間無料試用版
- Lite: 月額19ドル/席
- Growth: 34ドル/席/月
- プレミアムプラン: 月額64ドル/席
- Ultimate: 月額89ドル/席
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3000件以上のレビュー)
実際のユーザーはPipedriveについてどう評価しているのか？
G2レビュアーによるPipedriveの評価：
非常に理解しやすく管理も容易で、不動産業界における私の仕事ニーズを満たしています。モバイルアプリケーションも非常に包括的で、見逃しを防ぐのにも役立ちます。
非常に理解しやすく管理も容易で、不動産業界における私の仕事ニーズを満たしています。モバイルアプリケーションも非常に包括的で、見逃しを防ぐのにも役立ちます。
📚 詳細はこちら：セールスダッシュボードの作成方法（例とテンプレート）
9. HubSpot CRM（統合型マーケティングと無料CRMに最適）
HubSpot CRMは、単なる連絡先データベース以上の機能が必要な不動産チーム向けに設計されています。本格的なCRMとして、見込み客の獲得からやり取りの追跡、販売後のエンゲージメントに至るまで、顧客ライフサイクル全体を支援します。
オープンハウス、ウェブサイトフォーム、ソーシャル広告、紹介、ポータルからのリードは直接CRMに流入します。HubSpotはプロフィールを充実させ、物件別の育成シーケンスに配置します。
プラットフォームはワークフローに適応します。エージェントは、最初の問い合わせから内見、交渉、契約締結に至る不動産トランザクションの各フェーズを反映したカスタムパイプラインを構築できます。
すべての電子メール、テキストメッセージ、電話、文書、期限が自動的に記録されるため、長期にわたる営業サイクルでも見落とすことはありません。
Breezeスイートでは、AIエージェントを提供しています。具体的には、見込み客発掘エージェント（リード発掘とアプローチ作成）、カスタマーエージェント（チャットボット／アシスタント）、コンテンツエージェント（電子メールやテキストコンテンツ生成）です。これらを組み合わせることで、タスクを自動化し、アプローチの拡大を支援します。
HubSpot CRMの主な機能
- 手動作業なしで新規見込み客にタイムリーなコンタクトを自動配信する「ドリップ式」の1対1フォローアップを設定し、機会損失を削減
- 取引をフェーズ（購入見込み客から成約まで）ごとに整理し、同期されたタスクとカレンダーリマインダーで日々の営業活動を効率化
- リードソース、電子メールエンゲージメント、取引進捗、チーム生産性を監視し、効果的な施策に注力してコンバージョン率を向上させましょう
HubSpot CRMのリミット
- このプラットフォームは幅広い機能を提供していますが、十分なトレーニングやサポートなしでは設定やカスタマイズが難しい場合があります
HubSpot CRMの価格設定
- Smart CRM Professional: 月額49ドル/席
- Smart CRM 企業版: 75ドル/ユーザー/月
HubSpot CRMの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (13000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (4000件以上のレビュー)
HubSpot CRMについて、実際のユーザーはどんな評価をしているのでしょうか？
CapterraのレビューアーがHubSpot CRMについてこう述べています：
HubSpot CRMは洗練されたインターフェースで非常に使いやすいです。Gmail、Outlook、Slack、Shopify、WordPressなどの人気ツールと簡単に接続でき、サードパーティ製統合機能も提供しています。カスタマーサポートも充実しています。
HubSpot CRMは洗練されたインターフェースで非常に使いやすいです。Gmail、Outlook、Slack、Shopify、WordPressなどの人気ツールと簡単に接続でき、サードパーティ製統合機能も提供しています。カスタマーサポートも充実しています。
👀 ご存知ですか？ 2022年時点で未婚のアメリカ人が所有する約3,520万戸の住宅のうち、独身女性が所有する割合は58%でしたが、この割合は2000年の64%から減少しています。
📚 詳細はこちら：リードパイプラインを追跡する最高の営業管理ツール
10. Freshsales (Freshworks CRM) (マルチチャネル対応のAI駆動型営業に最適)
Freshworksスイートの一部であるFreshsalesは、AI搭載のCRMと統合コミュニケーションチャネルを一元管理したい不動産チーム向けです。エージェントが電話、SMS、電子メール、WhatsApp、チャットで接続する際、複数のツールを切り替える必要がありません。
AIアシスタント「フレディ」は購入者の行動とエンゲージメントパターンを分析します。リードスコアを割り当て、インサイトを提示し、最適な次の一手を提案します。
このFollow Up Boss代替ツールは、エージェントが最も有望な案件を優先し、データに基づいた意思決定で営業戦略を強化することを可能にします。
Freshsalesの主な機能
- 位置情報機能を備えたフル機能のFreshsalesモバイルアプリで、外出先でも取引・電話・クライアント更新を管理
- Freshworksの広範なエコシステムと接続し、営業・サポート・マーケティングデータを統合。360度クライアントビューを実現
- AIを活用した分析機能と視覚的な売上予測でパイプラインの健全性とパフォーマンスを分析し、成約目標を達成しましょう
Freshsalesのリミット
- レポート作成は煩わしく、他のCRMが提供する柔軟性や使いやすさに欠ける場合があります
Freshsalesの価格設定
- 21日間無料試用版
- Growth: $11/ユーザー/月
- Pro: 47ドル/ユーザー/月
- 企業: 71ドル/ユーザー/月
Freshsalesの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (600件以上のレビュー)
実際のユーザーはFreshsalesについてどう評価しているのか？
CapterraのレビューアーがFreshsalesについてこう述べています：
優れた機能リストを備えています。プラットフォームへの連絡先/リードの追加から、タスクを通じたリードライフサイクルの管理、サイクルを促進する取引の作成まで、非常に使いやすいプラットフォームです。
優れた機能リストを備えています。プラットフォームへの連絡先/リードの追加から、タスクを通じたリードライフサイクルの管理、サイクルを促進する取引の作成まで、非常に使いやすいプラットフォームです。
要約：Follow Up Bossの最適な代替ツールは…
ClickUpは、あらゆる規模のチーム向けの不動産プロジェクト管理とCRMハブです。
個人エージェントの方には、ClickUpがパイプライン、物件情報、タスク、フォローアップを一元管理するのに役立ちます。
成長中のチームやブローカー会社には、ClickUpが共有ダッシュボード、自動化機能、文書ストレージ、会話のAI要約、全物件・取引フェーズ・プロジェクトの可視性を提供します。