生産性のためのトップライフプランナーNotionテンプレート

Netflixの『グッド・プレイス』をご覧になったことがある方なら、行動を「善行リスト」と「悪行リスト」に分けるユニークなポイントシステムをご存知でしょう。悲しい友人を抱きしめれば4.98ポイント獲得。バイクを盗めば64.88ポイント減点されます。
Reddit上には、これらの行動をまとめたスプレッドシートまで出回っている。
もし人生が本当にそう仕事だったらどうでしょう？すべての行動がきちんと追跡され、あらゆる決断が慎重にバランスされる世界を。すべてにポイントを割り当てることはできなくても、私たちにできることは大きなプランを立てることです。そこで役立つのがライフプランナー用Notionテンプレートです。
あのコメディ番組の架空のポイントシステムとは異なり、これらのテンプレートは現実的な枠組みを提供します。目標をマップし、日常生活のバランスを取り、あなたの人生を形作る個人的・職業的な側面を管理するための道筋を示すのです。
この記事では、良い選択と時折の失敗の両方にスペースを持たせるシステム構築に役立つ、最高のNotionライフプランナーテンプレートを探ります。
優れたライフプランナーNotionテンプレートの条件とは？
優れたライフプランナー用Notionテンプレートは、Notionワークスペース内で目標設定、日々の計画立案、習慣の追跡、進捗確認を支援します。
理想的なライフプランナー用Notionテンプレートには以下の要素が含まれるべきです：
- 目標・日次プランナー・ToDoリスト・プロジェクトをリンクされているデータベース化。日々のタスクが成果へと集約される仕組み
- 習慣追跡：週次・月次ビュー、連続記録、簡単な進捗確認でルーティンを維持
- カレンダーと予定ビューで日々のスケジュールと週単位のプランを管理。簡単にアクセスできるフィルター機能付き
- 振り返り、進捗測定、プラン調整を支援するレビュープロンプトとジャーナルで自己成長を促進
- ギャラリー・ボード・カレンダービューを備えたクリーンなレイアウトで情報を一目で把握。プライベートと仕事の管理を1か所で実現
ライフプランナーテンプレートの概要
以下は、NotionとClickUpの全プランニングテンプレート（要約）です：
以下は、SOPに準拠したフォーマットでまとめた、最高のNotionおよびClickUpライフプランナーテンプレートの要約テーブルです：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適
|ビジュアルフォーマット
|Notionのライフプランナー
|このテンプレートをダウンロード
|学生、多忙なプロフェッショナル、単一のhubを求めるすべての人へ
|Notionページ
|Notionによるライフwiki
|このテンプレートをダウンロード
|ライフライブラリアン、マルチパッションプランナー
|Notionページ
|Notionによる映画トラッカー
|このテンプレートをダウンロード
|映画愛好家、Letterboxdファン、キュレーター
|Notionページ
|Notion製 キャンププランナー
|このテンプレートをダウンロード
|キャンピングカー愛好家、バンライフ実践者、アウトドア派の家族
|Notionページ
|Notionによる年中レビュー
|このテンプレートをダウンロード
|リセットを必要とする方、目標設定者、チーム
|Notionページ
|Notionによる取引カレンダー
|このテンプレートをダウンロード
|新規トレーダー、金融学習者、スイング/デイトレーダー
|Notionページ、カレンダー
|Notion製 マイフードプランナー
|このテンプレートをダウンロード
|食事の準備をする方、学生、忙しいご家庭
|Notionページ
|Notionによる引っ越しプランナー
|このテンプレートをダウンロード
|初めての引っ越し、都市間移動、ルームメイト
|Notionページ、チェックリスト
|Notionによる求人応募管理ツール
|このテンプレートをダウンロード
|求職者、転職者、新卒者
|Notionページ、ボード
|Notionによる物件探しプランナー＆トラッカー
|このテンプレートをダウンロード
|賃貸居住者、転居者、カップル
|Notionページ、カレンダー
|Notionによる個人財務管理ツール
|このテンプレートをダウンロード
|フリーランス、学生、家計簿ユーザー向け
|Notionページ、データベース
|Notion製「居心地の良いコーヒー習慣トラッカー」
|このテンプレートをダウンロード
|穏やかな習慣形成者、朝のルーティン愛好家
|Notionページ
|Notionによるハイキングプランナー
|このテンプレートをダウンロード
|日帰りハイカー、バックパッカー、自然愛好家
|Notionページ
|学生向けアカデミックプランナー – Notionによるクリーンデザイン
|このテンプレートをダウンロード
|学生、学習者、習慣形成者向け
|Notionページ、カレンダー
|Notionによるウィークリープランナー
|このテンプレートをダウンロード
|プロフェッショナル、作成者、カンバン／カレンダー愛好家向け
|Notionページ、ボード、カレンダー
|Notionによる旅行プランナー
|このテンプレートをダウンロード
|一人旅・家族旅行者、旅程計画好きの方へ
|Notionページ
|ジャーナル・バイ・Notion
|このテンプレートをダウンロード
|振り返り好き、アイデア収集家、気分記録者
|Notionページ
|Notionによる習慣トラッカー
|このテンプレートをダウンロード
|継続を求める方、ウェルネスを始めたい方へ
|Notionページ
|Notionによるライフダッシュボード
|このテンプレートをダウンロード
|ミニマリスト、バランスの追求者、日々の進捗確認
|Notionページ、ダッシュボード
|Notion製「あの女の子風」ライフプランナー（美意識重視）
|このテンプレートをダウンロード
|ルーティン愛好家、学生、美意識の高いプランナー
|Notionページ
|ClickUpライフプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|目標設定者、マイルストーン追跡者、進捗追求者
|ClickUp リスト、ボード、ダッシュボード
|ClickUp Free 終末期プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|家族向け、介護者向け、明確化プランナー向け
|ClickUpリスト、ドキュメント
|ClickUpデイリープランナーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|カレンダー重視のプランナー、チェックリスト愛好家向け
|ClickUpリスト、カレンダー
|ClickUp 日次アクションプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|クリエイター、チーム、忙しい日々
|ClickUp リスト、タイムライン、ダッシュボード
|ClickUp個人開発プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|キャリア／ウェルネス／成長プランナー、学習者向け
|ClickUpリスト、ドキュメント
|ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|習慣積み上げ実践者、データ分析好き、継続性追求者
|ClickUpリスト、ダッシュボード
|ClickUp 個人生産性テンプレート
|無料テンプレートを入手
|日曜日リセット型プランナー、アイデアキャプチャー
|ClickUp リスト、ボード、ダッシュボード
|ClickUp 個人生産性レポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|フリーランサー、個人事業主、進捗管理ツール
|ClickUpリスト、ダッシュボード
|ClickUp GTDフレームワークテンプレート
|無料テンプレートを入手
|GTD実践者、思考が混乱している方、週次レビュー実践者
|ClickUpリスト、ドキュメント
|ClickUp 日次やることリストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|集中力向上を目指す方、学生、ルーティン管理者に
|ClickUpリスト、チェックリスト
無料Notionライフプランナーテンプレートトップ20
学生は課題の明確さを求め、プロフェッショナルは仕事と私生活のバランスを必要とし、生産性向上を目指す人々は習慣の追跡と目標を一元管理できるビューを切望しています。
以下の無料Notionライフプランナーテンプレートが、それらの課題を直接解決します。進捗と自己成長の両方をサポートする長期的なシステムを作りましょう！
1. Notionのライフプランナー
『すべて、エブリウェア、オール・アット・ワンス』には、エヴリンが次々と異なる人生のバージョンを駆け抜けるシーンがある。あるバージョンでは路地で戦っている。別のバージョンでは映画スターになっている。
彼女が一気に複数の人生を生きているように見える光景は、見ているだけで目が回るほどだ。授業や健康目標、個人のルーティンがすべて同時に注意を競い合う私たちの日常にも、同じようなぼやけた感覚が生まれる。
Notionのライフプランナーは、その混沌を柔らかなバージョンに整えます。マインドセットを高めるアファメーションから食事プランニングのコーナーまで、人生の各要素に居場所を提供。学業、健康習慣、個人目標のためのスペースが確保されるため、並行するタイムラインを飛び回る感覚から解放されます。代わりに、すべてが一つにまとまり、穏やかで明確なビューが広がるのです。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 大学の締切と個人の目標を同時に追跡
- マインドセットとウェルネスをシンプルに追跡するトラッカーで、より健康的な習慣を築く
- 食事とワークアウトのプランを作成し、一日の予定を煩雑にすることなく
- アファメーションや画像、自分らしさを感じる色でダッシュボードをカスタマイズ
✨ こんな方に最適：授業と健康管理を両立する学生、目標と習慣を一箇所で管理したい多忙なプロフェッショナル、散らかったリストを単一のhubに集約したい全ての方。
このビデオチュートリアルでライフプランの作成方法を学びましょう：
2. Notionのライフwiki
Notionのライフwikiテンプレートは、人生の旅路のマップのような感覚で、現在の位置と進むべき方向を完了するビューで把握できます。
このテンプレートは、単なる日次プランナー以上のものを求める方に向けて設計されています。目標、習慣、読書記録、さらには旅行プランまでもが単一のhubに統合されるため、人生全体を俯瞰できます。メモの記録、自己成長の追跡、継続的な日記の記入スペースも確保されており、行動と振り返りが並行して進められます。
このデザインは、一週間のプラン、日々のルーティン確認、思考の記録をシームレスに行き来できるようにすることで、バランスの取れた生活を実現します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 目標、日々の習慣、重要なタスクを明確に可視化しながら、週単位でプランを立てましょう
- 読了記録の追跡を行い、いつでも振り返れる個人用ログを構築する
- ツールを切り替えずに旅行プラン、メモ、振り返りを記録
- ジャーナルスペースを活用して進捗を振り返り、自己成長のリズムを築きましょう
✨ こんな方に最適： すべてをマップしたいライフライブラリアン、目標・習慣・旅行・メモを一元管理するマルチパッションな方、頻繁に振り返りや記録を行うリフレクティブプランナー。
3. Notion製「映画トラッカー」
映画とは、フレーム内に収めるものと外すものの問題である。
その枠組みは今もなお私たちを魅了し続けている。パンデミックで劇場がほぼ閉鎖状態に陥った後も、世界の興行収入は再び足場を固め、2022年には260億ドルに達した。
だからこそ、Letterboxd のようなプラットフォームが爆発的な人気を博している。映画愛好家が観た作品を記録し、簡単な感想を書き留め、自身の「トップ4」を厳選できる場を提供しているからだ。
Notionのムービートラッカーは、その精神をあなたのワークスペースにもたらします。別のアプリをダウンロードする代わりに、Notion内で直接個人用アーカイブを作成できます。
監督、ジャンル、タグ、公開日、評価、要約を記入できるスペースを備えているため、単に映画を観たという記憶だけでなく、なぜ心に響いたのかを記録できます。これらを1つの整理されたダッシュボードにまとめることで、映画履歴を振り返ったり、考察したり、友人に推薦したい時に、情報を寄せ集める努力が大幅に軽減されます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 監督、ジャンル、公開日、評価を記録して、生きている映画ライブラリを作成する
- 各ストーリーが当時あなたに与えた感情を捉えるため、短い要約を書き留めましょう
- 映画をテーマや気分でタグ付けして、「癒しの映画」や「シリアスなドラマ」を簡単に呼び出せるようにしましょう
✨ こんな方に最適： 視聴記録や評価を管理する映画愛好家、詳細なメモを書き込みたいLetterboxdユーザー、気分別に観たい映画リストをまとめる作成者。
4. Notion製 キャンププランナー
KOAの2024年キャンプ＆アウトドアホスピタリティレポートによると、2024年のキャンプ参加世帯数は2019年比で約1100万世帯増加しており、アウトドア旅行が現代生活において重要な位置を占めるようになったことを明確に示している。
しかし、森の中に立って「もう一足靴下を持ってくればよかった」と後悔しているうちに、すぐに都会生活が恋しくなるものだ。
Notion製キャンププランナーは、あらゆる詳細を一箇所で整理できるため、リセットを容易にします。装備データベースで必需品を忘れず、朝食から夕食までプランする食事セクション、オフラインマップや緊急連絡先用のスロットまで完備。
オフライン利用を想定して設計されているため、通信が途絶えた時でも重要なリストにアクセスできます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 完了する装備チェックリストを作成し、重要なものを見落とさないようにする
- 事前に食事をプランし、アウトドアでの調理を簡単に
- 安全なドライブのためにオフラインマップと緊急連絡先を保存
- 週末の小旅行にも長期の遠征にも同じセットアップを応用できる
✨ こんな方に最適： 週末キャンパーやバンライフ実践者、装備や食事をプランする家族、オフライン対応のチェックリストが必要なアウトドア愛好家グループ。
5. Notionによる中間レビュー
年の折り返し地点は、時間が尽きる前に立ち止まり、進捗を確認し、方向を修正する絶好の機会です。これまでやることが何だったかだけでなく、これからの数ヶ月で何に注力すべきかを問うべき時なのです。
Notionによる年中レビューは、明確な視点で立ち止まる手助けをします。振り返りを5つのシンプルなセクションに分解し、日常生活の慌ただしさで見逃しがちなパターンを客観的に把握しやすくします。
たった20～30分で、うまくいっている仕事、そうでない仕事、そして方向転換したい点を把握できます。⚙️
その強みはシンプルさにあります。複雑なレイアウトで圧倒する代わりに、思考を整理するのに十分な構造を提供しつつ、率直な内省のためのスペースを残しています。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 5つの重点領域で個人生活を振り返り、追跡を見失うことなく管理
- 今後6か月間で達成したい強み・弱み・変化を特定する
- 圧倒されるのではなく達成可能な現実的な目標を設定する
- このテンプレートを年次儀式として活用し、振り返り、リセットし、バランスを取り戻しましょう
✨ こんな方に最適： 年半ばにリセットしたい方、短いガイド付き振り返りを好む目標設定者、チーム、または簡単な個人振り返りを行う学生。
6. Notionによる取引カレンダー
取引を記録し、客観的に振り返るためのシンプルな場所が、時にあなたのトレード習慣に真の変化をもたらすことがあります。
Notionの取引カレンダーが安定した基盤を提供します。各取引を記録し、日次カレンダーで損益を確認、経時的なパフォーマンスの推移をチャートでビューできます。メモと番号を並べて管理することで、推測ではなく意思決定から学びを得られます。
同じワークスペースで個人財務や日課の追跡も行いたい場合、より広範なライフプランナー用Notionテンプレートとしても活用できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 取引を日付・銘柄・エントリー/エグジットメモ・結果と共に記録し、規律を構築する
- カレンダー上で日々の損益をビューし、タイミング・リスク・市場条件におけるパターンを発見
- 進捗を追跡し、証拠に基づいてポジションサイズを調整するために、組み込みのチャートを活用しましょう
- 週間レビューチェックリストを追加し、今週学んだことを反映した来週のプランを立てましょう
✨ こんな方に最適： 規律を身につけたい新規トレーダー、損益やメモを追跡するスイング／デイトレーダー、長期的なパターンを分析する金融学習者。
7. Notion製「My Food Planner」
冷蔵庫を10回開けても何も変わらないあの日のために。夕食のメニューが8時になってもパズルのように迷う日々へ。
Notion製「My Food Planner」は、食事プランを安定させることで、慌てずにシンプルに食事を済ませ、日々の生活を少しだけ整えるお手伝いをします。
朝食・昼食・夕食・間食の明確な週間ビューに加え、レシピ・買い物リスト・簡単な準備メモの記入欄も完備。水分補給や野菜摂取の習慣を優しく追跡でき、完了した週を複製すればお気に入りメニューや繰り返し作る料理を最初から作成せずに再利用可能。
さらに、忙しい日のための簡単レシピにタグを付けておけば、買い物中にスマホで確認可能。プランと実行がシームレスなフローで連携します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- スケジュールに合わせた柔軟な食事枠で、一週間のプランを立てよう
- 保存したレシピから買い物リストを作成し、買い物をより迅速に
- 健康維持をサポートする習慣（水分・果物・野菜・タンパク質など）の追跡
- 下ごしらえメモと残り物を保存しておけば、明日の食事の準備は半分終わったも同然
✨ こんな方に最適： 食事の準備をする方、予算管理が必要な学生、シンプルな週替わりメニューと連動した買い物リストを求める忙しいご家庭。
8. Notionによる引っ越しプランナー
Box詰め、契約書、鍵、清掃業者、住所変更。引っ越しはワクワクする反面、圧倒されることもあります。
アメリカ人の3分の2が引っ越しはストレスだと感じており、ほとんどの人が荷造りや予算管理などの課題をレポート作成しているため、明確なプランが非常に役立ちます。
Notionの引っ越しプランナーは、全てのタスクを1つの落ち着いたチェックリストに集約します。荷造り、解約手続き、連絡事項などのカテゴリー別に仕事を分類し、タイムラインやカレンダー上で期限をマップできます。書類管理、簡易予算、新居のセットアップリスト用の整理されたセクションも備わっています。
公共料金の支払い確認、賃貸契約書のスキャン、計測データを一箇所に保管し、進捗をステータスやチェックボックスで管理。毎晩の短い振り返りで週の流れを把握し、引っ越し当日には慌てることなく準備万端で臨めます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 引っ越し作業を「荷造り」「解約」「更新」などのカテゴリーに分類し、明確な期日を設定する
- 賃貸契約書、ID、領収書を保存し、重要な情報をスマートフォンで簡単にアクセスできるようにします
- 引越し業者、敷金、生活必需品の費用を追跡し、予算内に収める
- 新居での最初の1週間をプラン：掃除、インターネットセットアップ、部屋のレイアウトといったタスクを整理
✨ こんな方に最適： 初めての引っ越し、公共料金や賃貸契約を管理する都市間移動者、荷造り・予算・タイムラインを調整するルームメイト。
9. Notionによる求人応募管理ツール
求人ポータルやソーシャルメディアの台頭により、求職活動はかつてないほど容易になりました。だからこそ、群衆の中で目立つためには、より入念な準備と体系的なアプローチが求められるのです。
LinkedInは応募件数が前年比45％以上増加し、毎分約11,000件の応募が寄せられるなど、急増をレポート作成した。
多くの企業は応募者追跡システムに依存してこの応募者急増に対応しており、細かい点やフォローアップがこれまで以上に重要になっている。
Notionによる求人応募トラッカーは、意図を持って求職活動を管理できる落ち着いた場所を提供します。各職務役割を記録し、応募から内定までのステータスを追跡。明確な次に行うべきアクションを追加すれば、常に次のステップが把握できます。
各エントリーには採用担当者情報、連絡先、給与メモ、個人的な気づきを記録。面接に慌てず万全の準備を整えられます。このNotionテンプレートは散らかったタブを、実際に活用できるシンプルなシステムに変えます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 「応募済み」「面接中」「内定」「不採用」「次ステップ」などのステータスで応募状況を追跡し、勢いを維持
- 採用担当者の名前、情報、メモを保存し、タイムリーでパーソナライズされたフォローアップを実現
- 給与範囲・場所・チーム・必須条件で役割を比較し、冷静な判断で決定する
- 感謝電子メール、紹介依頼、進捗確認のための優しいリマインダーを追加
✨ こんな方に最適： 積極的に就職活動中の方、転職活動中のパイプライン管理やフォローアップが必要な方、採用担当者の連絡先や次のステップを整理したい新卒者。
10. Notion製 物件探しプランナー＆トラッカー
物件探しは一週間を費やすこともある。リンクは山積みになり、写真は区別がつかなくなり、どのビューが最高の採光で、どのビューが騒がしい道路に面していたか忘れてしまう。
Notion製 物件探しプランナー＆トラッカーは、物件リストを収集し、選択肢を比較し、内見のビューをプランする、落ち着いて使える一つのスペースを提供。小さなが重要な情報を見落とすことはありません。
各物件を写真・メモ・重要詳細と共に保存し、必須条件と絶対条件で評価できます。交通・店舗・安全性・地域の雰囲気を調査するデータベースに加え、内見やフォローアップを適切な日に設定できる簡易カレンダーも完備。
並列比較ビューにより、古いチャットをスクロールする代わりに、明確な判断で選択できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 写真、リンクされている費用、連絡先詳細を備えたリストの中央 hub を構築
- 必須条件、絶対に譲れない条件、あれば良い条件を定義し、あなたの生活に合った物件を絞り込みましょう
- 訪問後のリマインダーとメモ機能付き、シンプルなカレンダーで面会プランと進捗追跡
- 候補物件を並べて比較し、自信を持って最終選択を決定
✨ こんな方に最適：物件や地域を比較検討中の賃貸探しの方、内見スケジュールを調整中の引っ越し予定の方、必須条件と妥協できない条件を共有したいカップル。
11. Notion製 パーソナルファイナンストラッカー
お金のタスクは静かに積み上がる。コーヒー代、交通費、そして税金を設定しなければならないフリーランスの支払い。
Notionのパーソナルファイナンストラッカーは、日々の曖昧な記録を信頼できるシンプルな記録に変え、スプレッドシートを一から作成することなく整理整頓を維持します。
収入や支出の新たなエントリーには自動的に日付が記録されるため、記録は常に整理され正確に保たれます。カテゴリ別に分類したり、メモを追加したり、関連する収入に対して優しい税金リマインダーを設定できるため、忘れてしまう前に資金を確保できます。
さらに、月間ビューでトレンドを把握しやすく、目標への進捗を追跡し、実際に継続できる小さな変更を加えられます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 月次予算のプランを立て、プランと実績の支出を比較する
- 定期的な請求、サブスクリプション、期日を追跡して予期せぬ出費を防ぎましょう
- 整理された記録と自動的な税金積み立てリマインダーで、税務準備を整えましょう
- カテゴリ別の要約を確認し、パターンを見極めて習慣を調整し、より健全な財務を実現しましょう
✨ こんな方に最適： 収入と税金を追跡するフリーランス、予算管理を学ぶ学生、そしてスプレッドシートからシンプルな家計簿への移行を考えているすべての方。
👀 豆知識：心理学者たちはこれを 「プランの誤謬」と呼びます。私たちはほぼ常に、タスクが実際にかかる時間より短く見積もってしまうのです。この効果はダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって初めて説明されました。簡単な解決策は、前回同様のタスクにどれだけの時間がかかったかを確認し、余裕時間を加えることです。
12. Notion製「居心地の良いコーヒー習慣トラッカー」
『ギルモア・ガールズ』のあの朝のシーンを思い出してみて。ローレライとロリーがルークのカウンターに腰を下ろし、コーヒーカップが手を温めながら、その日のプランが形作られていく様子を。
Notion製「居心地の良いコーヒー習慣トラッカー」はその感覚を捉えようとしています。小さな居心地の良いスペースで、立ち止まり、大切なことをメモし、少し落ち着いて日常にステップする場所です。
レイアウトはシンプルで使いやすい。チェックボックス付きのシンプルな週間ビュー、ルーティン横の小さなやることリスト、気分やエネルギー状態のメモを記録するスペースが用意されています。身につけたい習慣を追加し、小さなターゲットを設定し、その日の進捗を短い一行で書き留めましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- シンプルな進捗管理とクイックチェックボックスで、すっきりした週間レイアウトで習慣を追跡
- 小さなやることリストを日課と組み合わせれば、日々のタスクが目標に近づく
- 気分やエネルギー状態のメモを記録し、集中力を維持するのに役立つ習慣を特定しましょう
- 穏やかな振り返りで継続を称え、日々の習慣を定着させよう
✨ こんな方に最適： 穏やかな習慣形成を目指す方、朝のルーティン愛好家、小さなやることリストと共に心地よい週次チェックインを求める方々.
13. Notion製 ハイキングプランナー
トレイルはすぐに混雑します。国立公園局のレポートによると、2024年のレクリエーション訪問者数は過去最高の3億3190万人に達しました。事前にプランを立てることで、歩き回る時間を増やし、忘れ物を心配する時間を減らせます。
Notion製ハイキングプランナーは、旅行プランを立て、効果的な方法を記録するシンプルな場所を提供します。トレイルの詳細、難易度、個人的なメモを記録でき、出発前に確認する簡易装備リストを管理し、電波が届かない場所でも使えるオフライン情報を保存できます。
このテンプレートでは、ハイキングを地域や季節ごとにグループ分けし、距離や標高で並べ替えられるため、その日に最適なルート選びが簡単に行えます。過去の旅行データをワンクリックで複製すれば、パッキングリストやマップ、所要時間を再利用でき、次回はより迅速に準備を始められます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 距離、標高、マップ、メモを備えたトレイルデータベースを構築し、今後のハイキング計画を容易に選択できるようにする
- 早朝出発前に必要な装備とパッキングリストを追跡し、整理整頓を保つ
- 安心のために、トレイルヘッドや座標、緊急連絡先などの詳細情報をオフラインで保存
- 条件、ペース、ハイライトを記録し、次回に向けて振り返りとプランを改善しましょう
✨ こんな方に最適： ルートや装備をプランする日帰りハイカー、オフラインで詳細を記録するバックパッカー、トレイルメモや季節のメモを残す自然愛好家。
14. 学生向けアカデミックプランナー – Notionによるクリーンデザイン
シラバス週間は、3人の教授が同じ日に締め切りを投稿するまでは平穏に感じられる。ページ上に多くの事項が並ぶ中、何が優先事項で何が後回しにできるかを一目で示せるページが必要だ。
学生向けアカデミックプランナー – Notionのクリーンデザインは、一息つき、期限を確認し、優先順位を決めるためのシンプルで落ち着いたページを提供します。週の予定が頭の中を埋め尽くし始めた時でも、整理整頓され、親しみやすく、簡単に管理を続けられます。
自動化機能で新規仕事を素早く記録し、ステータスを常に最新に保てるため、リストの修正に費やす時間を削減し、実際に勉強する時間を増やせます。日常をサポートする習慣を追跡し、集中セッションのための小さな学習hubを開設し、今後の試験や課題を明確なカレンダーで確認できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 課題や試験をステータスと期日付きで記録すれば、プランは数分で完了
- 習慣トラッカーと静かな hub を活用し、安定した日課を構築しましょう
- 今後の1週間を把握できるシンプルなカレンダーをビューし、各授業後に素早くメモを追加
- 科目、優先度、リマインダーをカスタムして、実際の学習スタイルに合ったやることリストを作成しましょう
✨ こんな方に最適： 課題や試験を管理する学生、習慣とスケジュールを1ページに整理したい学習者、学習ルーティンを構築したい方。
15. Notionのウィークリープランナー
Nature誌に掲載された6カ国共同研究によると、週4日勤務はパフォーマンスを損なうことなくバーンアウトを軽減し、精神的・身体的健康を改善した。一方でMicrosoftなどの企業は出社日を週3日に制限する動きを強めており、限られたオフィス勤務時間と集中仕事時間をプランすることがこれまで以上に重要となっている。
Notionのウィークリープランナーは、一週間の予定を一目で把握できるシンプルなページを提供。タスクをカテゴリ別にグループ化し、今日本当に集中すべきことを選択できます。シンプルで親しみやすいデザインなので、計画立案が面倒な作業ではなく、手軽な確認作業に変わります。
ビューを切り替えて、日々のスケジュール、すっきりしたカンバン、月間概要を確認でき、色分けでステータスが一目でわかります。クイックボタンで毎日のToDoを数秒で記録し、適切な場所に分類できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 今週の予定を、今日・今週・今月の複数ビューでプラン
- クイックアクションでやることリストを即座に記録し、日々のタスクを優先順位付け
- クラス、プロジェクト、生活分野ごとにタスクをグループ化し、仕事とプライベートのバランスを保ちましょう
- シンプルなステータスハイライトで重要なことに集中し続けながら、進捗を追跡
✨ こんな方に最適： 一週間のプランを一目で把握したいプロフェッショナル、複数のプロジェクトと生活管理を両立させる作成者、カンバンとカレンダーの組み合わせが好きなすべての方。
16. Notion製トラベルプランナー
旅行が完全復活。国連世界観光機関（UNWTO）は2024年の国際観光客到着数が約14億人に達し、ほぼ完全に回復したと報告。一方、国際航空運送協会（IATA）は同年の国際航空旅客数が新記録を更新したと発表。
フライトや旅程が複雑で流動的だからこそ、プランの重要性が再認識されます。Notionのトラベルプランナーが旅程を1つの落ち着いたページに集約します。
フライト、宿泊施設、確認番号、現地交通手段を整理されたセクションに保存し、チケットやマップへのリンクを追加すれば、すべてがタップ一つでアクセス可能。パッキングリストは日次プランと並んで表示され、レストランや美術館のメモは時間や住所のすぐ隣に配置されます。
出発前の準備にも役立ちます。ビザの確認、パスポートのリマインダー、予算メモを追加し、都市別や日別にプランを整理すれば、一週間の予定が一目で把握できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- フライト、ホテル、予約情報を日付・番号・クイックリンク付きで収集し、簡単にアクセス可能に
- 時間、マップ、メモ付きの毎日の旅程を作成し、旅行に集中できるようにしましょう
- 荷造りリスト、緊急連絡先、オフライン情報をまとめて管理し、安心を手に入れましょう
- シンプルな旅行予算を追跡し、領収書やスクリーンショットを保存して帰国後に確認しましょう
✨ こんな方に最適： ソロ旅行者や家族連れ、予約と荷造りを一箇所で管理したい旅程計画好き、予算重視の旅行プランナー。
📮ClickUpインサイト：アンケートの回答者の18%が、カレンダー・タスク・リマインダーを通じてAIで生活を整理したいと回答。さらに15%が日常業務や事務仕事をAIに任せたいと考えています。
これを実現するには、AIが以下の能力を持つ必要がある：ワークフロー内の各タスクの優先度レベルを理解し、タスク作成や調整に必要なステップを実行し、自動化されたワークフローを設定すること。
多くのツールはこれらのステップのうち1～2つしか対応していません。しかしClickUpなら、最大5つ以上のアプリを統合可能！優先度に基づいてタスクやミーティングをカレンダーの空き枠に自動 割り当てするAI搭載スケジューリングを体験してください。ClickUp Brainでカスタム自動化ルールを設定し、ルーチン業務を処理することも可能。煩雑な作業に別れを告げましょう！
17. Journal by Notion
ある日はぼんやりと過ぎていく。覚えておきたい会話、仕事での小さな成功、電車の中で感じた大切な考え——家に着く前に消えてしまった。
Journal by Notionは、大切な瞬間を捉え振り返る静かな場所を提供します。これにより日常生活に意図が生まれ、自己成長をより明確に実感できるようになります。
エントリーには自動的に日付が記録され、気分・トピック・プロジェクト別にタグ付け可能。後で簡単にアクセスできます。短いメモから長文まで自由に入力でき、写真や音声メモの添付も簡単。シンプルなプロンプトで一日の終わりに振り返りが可能です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 気分・テーマ・振り返りたいマイルストーンごとにタグ付けした日誌を毎日記録
- 特別な瞬間、アイデア、学んだ教訓を逃さず記録しましょう
- 写真やクリップ、簡単な感想を追加して、より豊かな人生の記録を作成しましょう
- 毎週のエントリーを振り返り、パターンを把握し、集中力を維持し、プランを慎重に調整しましょう
✨ こんな方に最適： 日々の振り返りが好きな方、アイデアや瞬間を捉える作成者、気分やテーマをタグ付けして深く振り返りたい方。
18. Notion製 習慣トラッカー
変化はめったに英雄的な瞬間だけには訪れない。それは静かな反復の中に現れ、小さな選択があなたの心に、あなたがどんな人間へと変わろうとしているかを教えてくれるのだ。
Notionの習慣トラッカーは、日々の決意を楽しみながらチェックできるシンプルな項目に変換し、選択を尊重する手助けをします。ボタンブロックを1回クリックするだけで今日の努力を記録でき、落ち着いたレイアウトが明日も続けやすくします。
大切にしている習慣を追加し、小さなターゲットを設定して、週単位・月単位で継続記録を伸ばしていきましょう。各習慣の横には簡単なメモ欄があり、何が助けになったか、何が妨げになったかを記録できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 毎日の習慣をワンクリックで追跡し、連続達成日数をひと目で確認
- 健康、勉強、集中力などテーマ別に習慣をグループ化し、優先度を明確に保つ
- 継続をサポートする要素を理解するために、短いメモや振り返りを追加しましょう
✨ こんな方に最適： 継続を重視する方、小さな成功を追跡するウェルネス初心者、シンプルなボタン操作や連続記録ビューを好む方。
19. Notionによるライフダッシュボード
スティーブン・コヴィーのこの言葉は、次のテンプレートにこれ以上ないほどぴったりです。
スティーブン・コヴィーのこの言葉は、次のテンプレートにこれ以上ないほどぴったりです。
Notionのライフダッシュボードは、意図を持って一日を始め、スケジュールを確認し、意味のある目標を常に視野に入れるための、落ち着いた一つのページを提供します。
アプリを切り替えずに日記をつけ、習慣や健康状態を追跡し、授業や仕事のメモを管理できます。読書、財務、創造的なアイデアのセクションが小さなToDoリストと並んで配置され、優しいウィジェットが進捗を気づかせてくれます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 1日のプランと週のプランを、整理されたスケジュール、目標、やることリストを一目で把握できるビューで作成
- 習慣・気分・健康状態を追跡し、日々のルーティンが長期的な成長をサポートするよう
- 日記、読書記録、授業やプロジェクトのメモを整理して管理
- クイックウィジェットで進捗を確認し、最も重要なことに集中し続けましょう
✨ こんな方に最適： シンプルな朝のルーティンを求める方、目標・習慣・メモを一元管理してバランスを追求する方、日々の進捗確認を習慣化したい方。
👀 豆知識：「優先度」は英語で500年ほど単数形でした。1900年代に仕事が増えたことで初めて複数形の「優先度（priorities）」が使われ始めました。プランとは、10もの「最優先事項」は存在し得ないと認める術でもあるのです。
20. Notion製「Aesthetic That Girl」ライフプランナー
フィードに朝のルーティン動画が流れていたら、その雰囲気はご存知でしょう。朝日、整頓されたデスク、アイスコーヒー、軽いストレッチ、そしてその日の調子を設定するすっきりしたリスト。
Notion製「Aesthetic That Girl Life Planner」は、TikTokの活気を落ち着いた実用的な朝のルーティンチェックリストに昇華。実際に使えるツールです。
日次・週次・月次のシンプルなビューに加え、習慣・ブレインダンプ・ウィッシュリスト・読書のための穏やかなスペースを提供。目標設定、小さな習慣の追跡、自分自身への約束を守るためのテンプレートです。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 明確な優先度と簡単な進捗確認で、1日・1週間・1ヶ月のプランを立てよう
- 習慣やルーティンを追跡し、ストレスではなく着実な進捗を実感しましょう
- アイデアが消える前に、ブレインダンプやウィッシュリストページで記録しよう
- プロジェクトと読書リストを一箇所で管理し、落ち着いた美的レイアウトで進捗を確認
✨ こんな方に最適： 朝のルーティン動画に刺激を受けた習慣形成中の方、習慣を築いている学生や若手社会人、見た目を重視するプランナー。
Notionの制限事項
ほとんどのNotionテンプレートは使いやすく便利な機能が組み込まれている一方、欠点がないわけではありません。
Notion AIはデータベースのプロパティを直接編集する機能を持ちません。
このRedditスレッドのユーザーからは、長文チャットでのフリーズ、不正確なAI要約、他ツールに劣るモデル品質もメンションされています。ライフプランナー用Notionテンプレートを設定する際には、こうした実用上のリミットを念頭に置く必要があります。
- /AIはデータベースフィールドへの書き込みができないため、一括更新には依然として手仕事や回避策が必要です
- 大きなページは動作が遅くなります。習慣トラッカー、日記、やることリストを小さなリンクされているビューに分割しましょう
- Freeプランの制限はすぐに逼迫：5MBのファイルアップロード、短いバージョン履歴、そしてごくわずかなAI試用版
- モバイル編集は窮屈に感じられ、オフライン利用にもリミットがあるため、大幅な変更はデスクトップで行うのが最適です
- テンプレートは柔軟ですが、プラグアンドプレイではありません。タスク、目標、エントリーを同期させるには、リレーションシップ、ロールアップ、許可のセットアップを慎重に行う必要があります。
代替となるNotionテンプレート
ちょっとした更新が宝探し状態になる瞬間、経験ありませんか？タスクが複数のプラットフォームに散らばっている状態です：あるタスクはアプリに、メモは別のアプリに、概要は電子メールに、書きかけの文書は別の場所で開いている。これがワークスプロールです。そしてそれは静かにあなたの時間とエネルギーを消耗します。
ClickUpは統合型AIワークスペースでそのニーズに応えるミーティングを行います。
タスク、ドキュメント、ダッシュボード、Work AIを一箇所に集約。リンクを追いかける手間を省き、進捗を加速。コンテキストの拡散やプロセスの複雑化を解消し、同じ空間でライティング・プランニング・インサイトを提供するAI拡散対策も実現。
ライフプランナー用Notionテンプレートが最初のシステムだったなら、ClickUpは忙しい週や実際のチームに合わせて拡張できるアップグレード版です。
ClickUpライフプランテンプレート
ライフプランナー用Notionテンプレートを試してもまだ方向性が定まらないなら、ClickUpのライフプランテンプレートがすべてをまとめる静かな場所を提供します。
このテンプレートは、本当に大切なことを明確にし、いくつかのマイルストーンを設定し、現実的な週に合った小さな次の行動を選ぶのを支援します。進捗が一目でわかるため、継続しやすく、プラン変更時には調整しやすく、目標への信頼を保ち続けられます。
プランリストで長期目標を設計し、ライフボードでアイデアを捕捉。簡単な「はじめに」ガイドに従えば、真っ白なページに直面することはありません。エリアや責任パートナーといったカスタムフィールドで文脈を明確に保ち、「To Do」「進行中」「完了」といったシンプルなステータスで次のアクションを可視化します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 明確な目標を設定し、マイルストーンを追加し、実際に達成できる日々のToDoに変換しましょう
- 落ち着いたステータスとシンプルなダッシュボードで進捗を一目で確認
- 健康、キャリア、財務といった生活領域を一つの中核に集約し、選択があなたの価値に合致するように
- 責任を共有するパートナーとして友人やメンターを招待し、一緒に週の振り返りを行いましょう
✨ こんな方に最適： 大きな目標を設定する方、マイルストーンを週次行動に変換する方、そして人生のあらゆる領域で進捗の可視性を求めるすべての方。
2. ClickUp 無料版 終末期計画テンプレート
人生の終末期のプランは繊細な仕事です。立ち止まり、自身の願いを考え、愛する人々の負担を軽減するよう促すものです。
ClickUp無料版「終末期計画テンプレート」は、大切な情報を一箇所に集約する安心の場を提供します。これにより、ご家族が困難な状況で慌てて探すことや推測する必要がなくなります。
重要な書類、連絡先、手順をまとめて管理し、チェックリストで完了事項と未処理事項をメモできます。
アカウントや保険といった実用的な詳細から、音楽や手紙、一日の過ごし方など家族が大切にする人間味あふれる要素まで記載可能です。年に一度見直し、小規模な更新を加えれば、大切なことが書き留められていると確信できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 鍵付き書類、保険証券、IDを保存し、原本の保管場所と緊急連絡先をメモで記録
- 医療上の希望、希望するケア、実用的な指示を記録し、意思決定を明確に
- 葬儀や追悼式に関する希望事項、音楽、朗読、個人的なメッセージを一箇所にまとめて管理
- シンプルなステータスと静かなチェックリストで進捗を追跡。必要な時に大切な人が簡単にアクセスできるように。
✨ こんな方に最適： 家族の願いや書類を整理したい方、明確な管理が必要な介護者、そして大切なプランを書き留めたいすべての方。
3. ClickUp デイリープランナーテンプレート
『ザ・ベア』シーズン3でカーミーが毎日メニューを変え続けたのを覚えているか？料理は大胆だったが、サービスは混乱した。注文票が山積みになった。
プランのない一日はこんな風に感じられる。ClickUpデイリープランナーテンプレートは、必要なクリーンなボードを提供し、仕事がフローし、何も焦げ付かないようにします。
タスクを「個人」「仕事」「目標」カテゴリに分類し、優先度を設定すれば重要なアイテムが上位に表示されます。見やすいカレンダービューで作業を適切な場所に配置でき、「未着手」「完了」といったシンプルなステータスで進捗が一目で把握できます。
素早くリセットしたい方には「ここから始める」ビューがおすすめ。プランを明確に表示するので、真っ白な画面に直面することはありません。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 数分で1日の計画を立て、進捗に合わせてやることリストを消化。常に整理された状態を保ちましょう
- グループ仕事、学校、個人のタスクをグループ分けし、境界線を明確に保ち集中力を維持
- カレンダーを活用してタスクをリアルタイムに配置し、日々のスケジュールを自身のエネルギーに合わせて調整しましょう
- ミーティングや授業の合間に見逃すことがないよう、簡単なメモや小さなフォローアップを記録しましょう
✨ こんな方に最適： カレンダー中心の生活を好む方、仕事とプライベートのタスクを区別する学生やプロフェッショナル、チェックリスト好きの方。
4. ClickUp 日次アクションプランテンプレート
現代の仕事時間は延び続けている。Microsoftの最新「ワークトレンドインデックス」によると、午後8時以降のミーティングは前年比16％増加し、従業員は勤務時間外にも数十件のメッセージをやり取りしている。
そんな経験があるなら、ClickUpデイリーアクションプランテンプレートが毎朝新たなスタートを切る手助けをします。明確な目標を1つ設定し、小さな行動に分解して、シンプルなタイムライン上に並べるだけです。
個人用と仕事用のタスクをグループ分けし、優先度を素早く設定、進捗を一目で確認可能。目標・タイムライン・アクションステップのビューで日々の計画を立て、予定変更も柔軟に対応できます。
ClickUpダッシュボードを活用すれば、目標に沿った進捗の追跡や結果のモニタリングも可能です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 仕事とプライベートのタスクを現実的にプランし、整理整頓を保ちつつ、仕事後もエネルギーを残せるようにしましょう
- 大きな成果物を実行ステップに分割し、所有者を割り当て、進捗を追跡する日次プランナーから離れることなく実施
- 繰り返せる朝のスタートアップと夜のシャットダウンを作成し、日課を定着させて集中力を維持しましょう
- 優先度が変わっても素早くアイデアから実行へ移行し、勢いを維持しながらコンテキストの拡散を回避
✨ こんな方に最適： 毎日1つの目標を設定するクリエイター、仕事を明確なステップに分割するチーム、迅速な再計画が必要な忙しい日々を送る方。
5. ClickUp個人開発プランテンプレート
スマホを開くと、同時に3つのことが目に入る：延命措置中のDuolingo連続学習記録、2回もスヌーズしたジムのリマインダー、そしてポートフォリオ更新に関する保存済み記事だ。
全てを大切に考えているのに、プランは5つの場所に分散し、連携が取れていません。ClickUpの「個人成長プランテンプレート」が、あなたの成長を支える一つのホームを提供します。
仕事はこうです：四半期ごとに明確な目標を1～2つ設定し、小さな週間ターゲットを追加。達成した成果を記録することで、進捗を可視化します。プラン・実行・追跡の各ビューが並列表示されるため、集中力を維持し目標達成が可能になります。
現実の生活にも柔軟に対応。キャリアスキル、健康習慣、情熱プロジェクトまで、同じスペースで管理できます。
さらにステップを進むには、個人開発プランをClickUp Docsと接続することができます。 ClickUp Docsでは、目標やタスクと常に接続された動的なドキュメント、wiki、メモを生成可能です。記事の保存、振り返りの記述、学習記録の管理など、すべてが計画を管理する同一ワークスペース内で完結します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- キャリア目標を学習すべきスキル、実践すべきタスク、評価時に提示できる実績にマップする
- 習慣、週次チェックイン、気分やエネルギーを追跡できる穏やかな場所を備えたウェルネスルーティンを構築しましょう
- 書籍や講座の学習パスを作成し、日々のタスクに追われて学習時間が後回しにならないようにする
- 長期目標を日々のタスクに変換し、進捗を一目で確認
✨ こんな方に最適： スキルを体系化するキャリアアップを目指す方、習慣を追跡するウェルネス構築者、目標を実践に移す生涯学習者。
6. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート
習慣形成が今まさに注目を集めています。ジェームズ・クリアーの『アトミック・ハビッツ』は全世界で2000万部以上を売り上げており、より良い習慣を築き、それを継続しようと試みる人々の多さを物語っています。
ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレートは、自分自身との約束を守るための優しく視覚的な方法を提供します。今月重要な習慣を数個選び、継続日数を増やしていく様子を確認し、リセットが必要な日を把握できます。
この習慣積み上げテンプレートは、実用的で使いやすい設計です。番号管理が好きな方にはカスタムフィールドでターゲットを追跡可能。簡潔な「はじめに」ビューにより、セットアップが圧倒されることなく簡単に感じられます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 少数の日常習慣を構築し、それらを一箇所で整理して追跡する
- 連続達成日数とシンプルな進捗を確認し、忙しい週でもモチベーションを維持
- ステップ、読了ページ、水分補給目標など、カスタムフィールドを追加
- 月次レビューでパターンを把握し、次に改善する習慣を1つ選びましょう
✨ こんな方に最適： 習慣を積み重ねる方、データ分析に興味がありターゲットや連続記録を好む方、小さなことから始めて継続したいすべての方。
👀豆知識：「デッドライン」という言葉は、南北戦争の捕虜収容所で「越えてはいけない境界線」を意味していました。後に印刷業者が印刷可能なスペースの端を示す「デッドライン」として使用。現代ではカレンダー上の日付を指しますが、その緊急性は今も受け継がれています。
7. ClickUp 個人用生産性テンプレート
フィードが「日曜リセット」動画で溢れているなら、あなただけではありません。このトレンドが広まったのは、シンプルな週次リセットが週の始まりに備える気持ちを整え、主要メディアも単なる流行ではなく有用な習慣として取り上げているからです。
ClickUp個人用生産性テンプレートは、今日本当に集中すべきことを決めるための、シンプルで落ち着ける場所を提供します。
内部では、すべてが親しみやすく明確なレイアウトで構成されています。カテゴリー別にタスクを分類し、柔軟な優先度を設定し、細かい管理をせずに進捗を積み上げられるよう設計されています。カレンダービューとボードビューにより、一週間のプランを簡単に立てられます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 数分で1日の計画を立て、タスクを仕事・プライベート・学業別に分類し、整理整頓を維持
- 散らばったアイデアを日々のToDoに変え、期日を追加し、週間の負荷をひと目で把握
- 長期目標の小さな達成を追跡し、集中力を維持して本当に重要な目標を達成しましょう
- お気に入りのプランナーテンプレートと併用して、Notionライフプランナーテンプレートからの移行や新システムのテストにご活用ください
✨ こんな方に最適： 週末にリセットするプランナー、アイデアを書き留めて優先順位をつける作成者、リストビューとボードビューを同時に使いたい方。
ClickUpの優位性：生産性テンプレートはClickUp Brainと連携することでさらに進化します。チームミーティング終了後、メモ・アクションアイテム・割り当てタスクが既に記載されたドキュメントが待機している状況を想像してみてください。ClickUp Brainはワークスペースの文脈を理解し、次のステップを提案し、詳細を自動入力します。ユーザーは平均で週1.1日の時間を節約でき、重要な業務に集中する時間を確保できます。
8. ClickUp 個人生産性レポートテンプレート
Asanaの「仕事の解剖学インデックス」によると、人々は1日の約60%を「仕事のための作業」——進捗確認や書類探しなど——に費やしており、実際の仕事そのものには充てていないことが判明しました！
ClickUpの個人生産性レポートテンプレートは、あなたの時間が実際にどこに費やされているかを明確に可視化します。仕事を一度記録するだけで、テンプレートがそれを日次・週次・月次で確認できるシンプルなビューに変換します。
このテンプレートは、常に時間がかかるタスクや、最高の仕事が上がる静かな時間帯など、その場では見落としがちなパターンを浮き彫りにします。目標は、最小限のメンテナンスで正直な可視性を実現することです。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 1日や1週間のタイムラインを整理して確認し、時間の浪費を発見し、集中ブロックの確保をしましょう
- プラン時間と実績時間を比較し、推測を減らして将来の見積もりのサイズを適正化
- タスクの種類やクライアント別に仕事をグループ化して、成果の出るものと削減すべきものを把握する
- 進捗を共有したい時や請求書に時間を添付ファイルとして添付したい時に、簡単な要約をエクスポート
✨ こんな方に最適： 時間を追跡するフリーランスやコンサルタント、時間の浪費を見つけるソロプロフェッショナル、進捗を簡単に把握したいすべての方。
ClickUpの強み：「今週最も時間を奪ったプロジェクトは？」と尋ねた瞬間、全ツールから文脈豊かな回答が即座に得られる姿を想像してみてください。ClickUp Brain MAXはアプリ・ファイル・データを横断的に接続するため、答えを探す時間の無駄が一切ありません。
音声入力でアイデアを素早く記録し、リマインダーを設定、キャリア・健康・財務・学習・自己成長などあらゆる野心のアウトラインを作成。Brain MAXは複数の最先端AIモデルを活用し、大きな目標を実行可能なステップに分解、進捗を追跡し、途中で賢い調整を提案します。
ルーティンを整理し、定期的なタスクを自動化。さらにインサイトやリマインダーを表示してモチベーションを維持し、目標達成をサポートします。日々のToDoから長期ビジョンまで、Brain MAXはライフプランニングをよりスマートに、より体系的に、そしてあなただけに完璧にカスタマイズします。
9. ClickUp GTDフレームワークテンプレート
頭はアイデアを生み出すためのものであって、抱え込むためのものではない。
頭はアイデアを生み出すためのものであって、抱え込むためのものではない。
デイビッド・アレンが繰り返し述べるこの言葉は、GTDの本質を端的に表している：頭の中のすべてを書き出せ。そうすれば、本当に考えることができる。
ClickUpのGTDフレームワークテンプレートは、次にやること決める前に、アイデアを簡単に記録・明確化・整理できる場所を提供します。
このテンプレートはGTDの5つのステップを反映しており、頭の中を空にして受信トレイに集め、各アイテムを適切なリストに分類し、定期的に見直しを行い、そして新たな状態で取り組むことを可能にします。
もしあなたのメモやタスクが十か所にも分散していると感じたことがあるなら、このツールはそれらを信頼できる一つの落ち着いたフローにまとめます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- アイデアから用事まで、すべてを1つの受信トレイに集約。次に取るべき可視的な具体的な行動へと変換する
- ステータスとカスタムフィールドで明確化・整理し、結果・参照資料・待機中のアイテムを分類。リストには「今すぐやること」のみを表示
- 穏やかな週間レビューを設定し、ステップを踏み、プロジェクトを俯瞰し、優先度を再設定しましょう。そうすることで、生活が忙しくなってもシステムが信頼できる状態を維持できます。
✨ こんな方に最適： あらゆることを記録するGTD愛好家、信頼できる受信トレイを必要とする混乱した頭脳、クリーンなサイクルを好む週次レビュー実践者。
10. ClickUp 日次やることリストテンプレート
一日の終わりに「時間がどこへ消えたのか」と考えたことはありませんか？ あるいはもっと悪いことに、重要なことを忘れてしまったと気づいたことはありませんか？
ClickUpの日次ToDoリストテンプレートは、1日で最も重要なやることを見事に可視化。必須やることには集中し、後回しにできるやことは順番待ちの状態を保ちます。
朝に開いて、優先順位トップ3を選び、残りの一日はそれらに沿って進めましょう。小さなタスクは達成感あるチェックマークに。大きなタスクは数つの小さなステップに分割すれば、確実に完了できます。
日常生活にもシームレスに溶け込みます。予定を追跡したままスヌーズや再スケジュールが可能、期限前にそっと促す静かなリマインダー設定、朝のルーティン用に繰り返しタスクを保存できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 仕事ブロック、学校の締切、用事、そして守りたい1～2つの挑戦目標のための集中型デイリーリスト
- 日中に発生した新タスクを素早く記録し、優先度や時間軸で整理。プランを現実的なものに保ちます
- 特定の日に手動セットアップなしで表示されるべき習慣や家事のためのシンプルな繰り返しアイテム
- 一日の終わりに未完了事項を翌日に繰り越すチェックを行い、うまくやった点と仕事を変更する点を簡潔にメモする
✨ こんな方に最適： 毎日の重点3項目を実践する方、用事やタスクをこなしながら学ぶ学生や忙しい親、繰り返し行うルーティンを管理する方。
ClickUpで最高の生活を実現しよう
タブが多すぎる。リストが多すぎる。明確さが足りない。
これが今のプランの感覚です。
私たちは、実際に役立つプランナー、トラッカー、ジャーナルを検証し、仕事と生活が別々の領域で存在する際に人々の足を引っ張るリミットも明らかにしました。
ClickUpが選ばれる理由はこちら ✨
ClickUpは、タスク、ドキュメント、チャット、目標、レポート作成を1つのカスタマイズ可能なホームに統合することで、仕事の拡散やコンテキスト探しを簡素化します。アプリを切り替えることなく、週のプランを立て、アイデアを記録し、チェックリストを作成し、進捗を確認できます。
ClickUpに登録し、ぴったりのテンプレートを選んで、次の小さな成功の設定を行いましょう！