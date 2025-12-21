仮想チームコラボレーション＆オフィス向けSococo代替ツールトップ10

SoSococoはリモートおよびハイブリッドチーム向けの仮想オフィスを提供し、あたかも同じ場所に集まっているかのように協働することを支援します。しかし、多くのユーザーから技術的な問題や高額な費用に関する報告が寄せられています。

より手頃な価格で以下の機能を提供する代替ツールをお探しなら：

モダンでプロフェッショナルなインターフェース

大規模チーム向けの信頼性の高いパフォーマンス

チームの進捗状況と責任範囲の可視性を向上

ホワイトボード、画面共有、ドキュメント共同編集、ブレイクアウトスペースなどの機能…

それなら、ここが最適な場所です。このガイドでは、チームのコラボレーションをより効果的にする最高のSococo代替ツールを紹介します。

なぜSococoの代替ツールを選ぶべきなのか？

Sococoユーザーなら、以下の点に共感できるはずです：

分かりにくいナビゲーション: チームの規模が大きくなるにつれ、混雑したインターフェースにより同僚やルームを見つけるのが困難になる可能性があります。

パフォーマンスの低下： Sococoは多くのシステムリソースを消費する可能性があります。特に複数のビデオストリームを同時に使用する場合に顕著です。モバイルアプリは基本的なリストビュー機能に限定されています。

スケーラビリティの問題： 大規模組織では、複雑なレイアウトや画面共有・ビデオ通話時のパフォーマンス低下に直面する可能性があります。

タスク管理機能の不足: Sococoには、タスク、目標、ワークフローを管理するための組み込みツールが提供されていません。

主要なSococo代替ツール一覧

各Sococo代替ツールを詳しく見る前に、各ツールの機能、理想的なチームサイズ、価格設定を簡単にまとめました。バーチャルオフィスの構築、オンラインイベントの開催、あるいは単にリモートチームの結束を維持したい場合でも、それぞれのニーズに合ったツールが見つかります。

活用すべき最高のSococo代替ツール

バーチャルオフィスの構築、オンラインイベントの開催、あるいは単にリモートチームの結束を維持したい場合でも、それぞれのニーズに応じたツールが存在します。

各ツールが提供する機能を詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（タスク管理とコラボレーションの統合プラットフォームが必要なチームに最適）

一部のチームは、より効果的かつスマートに仕事を行うプラットフォームを求めて、Sococoの仮想オフィスコンセプトから移行する可能性があります。

ClickUpが登場。世界初の統合型AIワークスペースであり、コラボレーション、タスク・プロジェクト管理、チャット、エージェントをAIで駆動する単一プラットフォームに集約します。

ClickUpチャットでオンライン共同作業を実現 ClickUpチャットで切り替えコストなしでリモートコラボレーションを実現

リモートチームがペースの速い環境で仕事をする場合、仕事は複数のツール、チャットウィンドウ、文書、電子メール、広告システムに断片化され、それらは互いに連携しません。その結果、チームは貴重な時間をアプリ間の切り替え、文脈の追跡、情報のサイロ化との戦いに費やし、組織は生産性と効率性の損失に直面します。

ClickUpは、リモートチームが実際に毎日使用するツールを統合することで、このワークスプロールを解消します。

つまり、仮想空間にはSococo、チャットにはSlack、タスク管理には別のツール、共同編集にはGoogle ドキュメントと、複数のツールを行き来する必要はありません。すべてが一つのプラットフォームに集約されるのです。これがプラットフォーム統合の真価です。

それでは、ClickUpの各機能を見ていきましょう：

ワークスペースに組み込まれたチャットとビデオ通話

今日、シームレスなコミュニケーションは生産的なチームの基盤です。ClickUp Chatを使えば、コミュニケーションツールを切り替える時間の無駄はもうありません。チャットこそが真に未来の仕事のスタイルなのです。

会話、タスク、プロジェクトは単につながるだけでなく、融合するからです。チャンネルやダイレクトメッセージでチームとコミュニケーションを取り、チャットメッセージからタスクを作成し、ClickUp AIでスレッドを要約するなど、さまざまなことが可能です。

あるいは、ビデオで進捗を共有したい場合は、ClickUp SyncUpsがリモートチームの連携を強化します。ワークスペース内で直接、迅速かつ体系的な進捗確認が可能です。アクションアイテムの割り当て、プロジェクト進捗の確認、決定事項の記録——これら全てをSyncUpセッション内で完結できます（チャットウィンドウ内からワンクリックで開始可能）！

ClickUpチャットのSyncUpsで、素早く共同ディスカッションを始めましょう

💡 プロの秘訣： チームが異なるタイムゾーンで仕事をする場合、非同期ビデオがより使いやすいことが多いです。ClickUp Clipsでは、プラットフォーム内から直接画面と音声を録画できます。音声のみでの画面録画、コンテンツへの注釈追加、そして作成したビデオの共有を簡単に行えます。 特定のタイムスタンプにコメントを追加し、ClickUp Clipsで包括的な議論を開始しましょう

強力で統合されたプロジェクト管理

ClickUpのプロジェクト管理機能は、あらゆる作業スタイルに合わせてカスタマイズできるため、 バーチャルチームコラボレーションに最適です。非同期作業を容易にする主な機能は以下の通りです：

ClickUpホワイトボードでワークフローの可視化などを行う

AIでリモートワークを変革する

ClickUp Brainは、リモートコラボレーションをよりスマートに、より迅速に、より直感的にするAIチームメイトです。Brainを使えば、同じドキュメント上で共同作業ができ、提案や即時要約、外部リサーチなど、本格的なLLMが提供するすべての利用が可能です。

ミーティングメモ、プロジェクト進捗、ドキュメントを瞬時に要約し、チーム全員が常に同じ認識を共有できるようにします

会話やコメントからアクションアイテムやフォローアップタスクを自動生成し、手作業を削減

Google Drive、Slack、Notionなど、連携済みアプリ全体を横断検索し、数秒で回答やファイルを見つけられます

ワークフローの効率化、障害の特定、チーム生産性向上に向けたAIによる提案を入手

便利なテンプレートでより迅速に共同作業

ClickUpリモートワークプランテンプレートは、チームがどこからでもタスク・スケジュール・優先度を管理できるよう設計されています。責任の割り当て、期限設定、進捗のリアルタイム追跡を簡単に行えます。このテンプレートは、作業場所に関わらず、リモートチームの組織化・責任の明確化・連携を促進します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

利用可能な機能が多いため、習得には時間がかかる可能性があります

モバイルアプリではまだすべてのビューが利用可能ではありません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

ClickUpは驚くほど多機能で、日々のタスクから長期プロジェクトまであらゆる管理に欠かせないツールとなりました。カスタマイズ性の高さが特に気に入っています——チームのワークフローに完璧に合わせられるよう調整できました。ダッシュボード作成、定期的なタスクの自動化、SlackやGoogle Driveとの連携機能により、大幅な時間短縮を実現。操作に慣れれば、ユーザーインターフェースもシンプルで直感的です。

ClickUpは驚くほど多機能で、日々のタスクから長期プロジェクトまであらゆる管理に欠かせないツールとなりました。カスタマイズ性の高さが特に気に入っています——チームのワークフローに完璧に合わせられるよう調整できました。ダッシュボード作成、定期的なタスクの自動化、SlackやGoogle Driveとの連携機能により、大幅な時間短縮を実現。操作に慣れれば、ユーザーインターフェースもシンプルで直感的です。

2. Tandem（急なミーティングやシームレスなリモートコラボレーションに最適）

viaTandem

即興のブレインストーミングや自然な会話を促進する仮想ミーティングプラットフォームをお探しなら、Tandemがおすすめです。「Wave & Talk」や「Notify Me When Free」機能で、チームメンバーの在席状況を確認し、ワンクリックで会話を開始できます。

構造化されたコラボレーションスペース（テーブルやルーム）や、インスタント画面共有、共有カーソル、リモート画面制御などの組み込みコラボレーションツールを利用できます。さらにGoogle ドキュメント、Trello、Asana、Slack、GitHubなどとの連携により、アプリ内コラボレーションを拡張可能です。

ただし、連携機能があっても実際のプロジェクトデータにアクセスするにはツールを切り替える必要があります。会話はTandem上で行われますが、フォローアップタスクやドキュメントは別の場所に存在します。

Tandemの主な機能

誰でも参加可能なTandemルーム（別名：音声チャンネル）で実際の会議室を再現。参加すると自動的にそのルーム内の全員の音声に接続されます

モバイルユーザーや外部ゲストがアプリケーションをインストールせずにブラウザ経由で参加できるようにする

タイマー、アジェンダ、投票、さらには音楽まで追加して、活発な会話を実現しましょう

タンデムのリミット

タンデム料金体系

Free

小規模チーム : 月額59ドル

中規模チーム : 月額119ドル

大規模チーム: 月額449ドル

タンデムの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはTandemについてどう評価しているのか？

のCapterraレビューはこちら：

効率的なリモートワークを実現する優れたツール。複数の機能を1つのプログラムに統合した、使いやすい代替ソリューション。

効率的なリモートワークを実現する優れたツール。複数の機能を1つのプログラムに統合した、使いやすい代替ソリューション。

3. Kumospace（没入型仮想オフィスとチームエンゲージメントに最適）

viaKumospace

Kumospaceは、コーヒーテーブルやラウンジ、カスタム装飾、テーマルームを備えたオフィスを、ビデオゲーム風の仮想環境で再現します。

チームはビデオ通話やチャットで交流し、ドキュメントを共同編集し、仮想ホワイトボードでアイデアを出し合い、インタラクティブなゲームまで楽しめます。つまり、単なるミーティングだけでなく、リモート環境でもオフィス文化を築けるのです。

急なミーティング開催時には、Kumospaceのシステムが同時画面共有、複数ユーザーによるプレゼンテーション、直感的な発表者コントロールをサポートします。さらに、挙手機能やミーティング録画機能が標準装備されており、議論中の明確さと責任の所在を保証します。

Kumospaceの主な機能

ミーティングやチームコラボレーションのための仮想本部を構築し、バーチャルイベントや大規模ウェビナーを主催しましょう

管理者制御、SSO (シングルサインオン)、カスタマイズ可能な許可設定でセキュリティを強化

高度な分析機能により、チームの活動状況、エンゲージメント、利用パターンの可視性を得られる

Kumospaceの制限事項

ビデオと音声の品質は、特に参加者が多いミーティングでは不安定になる場合があります

Kumospaceの価格設定

Free

ビジネス : ユーザーあたり月額16ドル

企業: カスタム価格

Kumospaceの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはKumospaceについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

Kumospaceのインターフェースは直感的で使いやすく、対面ミーティングからオンラインミーティングへの移行を大幅にスムーズにします。さらに、スペースのカスタムや音楽・ゲームなどのインタラクティブ要素を追加できる機能により、体験が大幅に向上し、より楽しく魅力的なものになります。

Kumospaceのインターフェースは直感的で使いやすく、対面ミーティングからオンラインミーティングへの移行を大幅にスムーズにします。さらに、スペースのカスタムや音楽・ゲームなどのインタラクティブ要素を追加できる機能により、体験が大幅に向上し、より楽しく魅力的なものになります。

4. Teamflow（リモートチームで物理的なオフィスの雰囲気を再現するのに最適）

viaTeamflow

Teamflowのインタラクティブな2D/3Dレイアウトでは、部屋・デスク・家具・ゾーン、さらにはパーソナライズされたアバターで仮想スペースをカスタム可能。近接音声機能・複数人同時ブラウザ共有・モバイル対応などのコラボレーションツールが没入感あふれる体験を実現します。

Google ドキュメント、Trello、Notion、Figmaなどのプラットフォームのファイルやドキュメントをワークスペース内に直接埋め込むことが可能です。

このツールにはSDR向けに設計された専用の営業フロアモードも機能として搭載されており、ライブ通話セッション、同僚のシャドーイング、リアルタイムフィードバック、バーチャルな成果祝賀会が可能です。Aircall、Salesloft、Outreachなどの営業プラットフォームとの連携により、ライブ通話コーチングやコラボレーションも実現できます。

Teamflowの主な機能

リアルタイム共同ブラウジングで同じウェブページを一緒に操作・制御

より機密性の高い議論や1対1の打ち合わせには、プライバシー制御機能付きのプライベートルームをご利用ください

ユーザーが退出した後もTeamflowのスペースやルームでコンテンツとレイアウトを保持し、継続性と文脈を強化

Teamflowの制限事項

最適な体験には良好なインターネット環境と最新のハードウェアが必要です

Teamflowの価格

Free

Seed : 従業員1人あたり月額20ドル

ビジネス: 従業員1人あたり月額30ドル

Teamflowの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Teamflowについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

Teamflowはこの仮想スペースを創り出し、リモートワークを行う私たちが柔軟に他者と接続し、仕事ができるようにします。好みに合わせてスペースをデザインし、皆が愛する美しいビューや可愛いペットで仮想オフィスを飾れる柔軟性を楽しんでいます。

Teamflowはこの仮想スペースを創り出し、リモートワークを行う私たちに、他者と接続しながら柔軟に仕事ができる環境を提供します。好みに合わせてスペースをデザインし、皆が愛する美しいビューや可愛いペットで仮想オフィスを飾れる柔軟性が気に入っています。

5. Microsoft Teams（拡張性の高い企業向けコミュニケーション＆コラボレーションに最適）

viaMicrosoft Teams

Microsoft Teamsは、リモートおよびハイブリッドチームにおける仮想コラボレーションで最も広く利用されているプラットフォームの一つです。Microsoft 365スイートの一部としてリリースされ、コミュニケーション、ファイル共有、プロジェクト追跡、統合機能を1つのhubに集約しています。

管理者は最大10,000人の参加者を対象としたウェビナーや大規模ミーティングも開催可能です。Teamsのユーザーフレンドリーなインターフェースは、PowerPoint、Word、Excelなどの他のMicrosoft 365アプリケーションとシームレスに連携します。

さらに、ビデオ通話体験は直感的で、挙手機能、ブレイクアウトルーム、背景ぼかし、ライブリアクションなどの機能がミーティングインターフェースにシームレスに統合され、ユーザーフレンドリーな操作性を実現しています。プラットフォームは音声・ビデオ通話中の組織データを保護するため、Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) 技術を採用しています。

Microsoft Teamsの主な機能

1対1やグループチャットに加え、特定プロジェクト向けの集中的な議論のための専用メッセージングチャネルを容易に実現します。

部門、プロジェクト、トピックごとにチームとチャンネルを構築し、会話とファイルが常に文脈に沿うようにします

Microsoft Teamsの制限事項

外部協力者をTeamsに招待する際の選択肢が限られている

Microsoft Teams の価格

Microsoft Teams Essentials : ユーザーあたり月額4.00ドル

Microsoft 365 Business Basic: ユーザーあたり月額6.00ドル

Microsoft 365 Business Standard: ユーザーあたり月額12.50ドル

Microsoft Teamsの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (16,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (10,700件以上のレビュー)

Microsoft Teamsについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Microsoft Teamsの最大の魅力は、チャット、ミーティング、ファイル共有、さらにはサードパーティ製アプリまで、すべてが一つのプラットフォームに統合されている点です。特にクロスファンクショナルチームとの日常的なコラボレーションが格段に容易になります。チャットから直接即席の通話に参加したり、ミーティングをスケジュールできる機能は非常に便利です。

Microsoft Teamsの最大の魅力は、チャット、ミーティング、ファイル共有、さらにはサードパーティ製アプリまで、すべてが一つのプラットフォームに統合されている点です。特にクロスファンクショナルチームとの日常的なコラボレーションが格段に容易になります。チャットから直接即席の通話に参加したり、ミーティングをスケジュールできる機能は非常に便利です。

6. Slack（柔軟なチームメッセージングと統合機能に最適）

viaSlack

Slackでは、チーム別に#marketing-hub、#dev-room、#sales-floorといった専用チャンネルを設け、プロジェクト固有の議論には#project-alphaチャンネルを使用するなど、Sococoの仮想ルームを模倣できます。

さらに、ハドル機能では任意のチャンネルやDMから音声・ビデオ通話（画面共有付き）を開始できます。チームメンバーは仮想オフィスルームにふらりと立ち寄るように気軽に参加・退出可能。会話に絵文字リアクションを追加すれば、楽しくインタラクティブなやり取りが実現します。

連携は簡単です。Google カレンダーやOutlookを接続してチームのスケジュールをリアルタイムで追跡したり、Googleドライブ、Dropbox、Notionなどのファイルを関連チャンネルに追加したりできます。

Slackの主な機能

通知をカスタムし、スケジュールされたメッセージを活用して最適なタイミングでコミュニケーションを届けましょう

Google Driveのようなファイルシステム、ClickUpのようなプロジェクト管理ツール、さらにはGitHubのような開発者ツールとも連携可能

Slackのワークフロービルダーでルーチンタスクやプロセスを自動化。新規メンバーへのウェルカムメッセージ送信、フォームの自動入力、承認プロセスの作成などが可能です。

Slackの制限事項

多数のチャネルと絶え間ない通知により、気が散ったり、重要なメッセージを見逃したりするのは簡単です

Slackの価格

Free

Pro : 8.75ドル/ユーザー/月

Business+ : 15ドル/ユーザー/月

Enterprise+: カスタム価格

Slackの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (35,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (24,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

Slackは、私たちのチームの働き方に大きな変化をもたらしました。使い方が非常に簡単で、オフィスにいる時もリモートワークの時も、接続を保つのに役立ちます。電子メールを漁る代わりに、素早くチャットしたり、ファイルを共有したり、すべてを一箇所で整理できます。

Slackは、私たちのチームの働き方に大きな変化をもたらしました。使い方が非常に簡単で、オフィスにいる時もリモートワークの時も、接続を保つのに役立ちます。電子メールを漁る代わりに、素早くチャットしたり、ファイルを共有したり、すべてを一箇所で整理できます。

7. Zoom（ビデオミーティングとウェビナーに最適）

viaZoom

大規模なウェビナーの開催、簡単なミーティング、友人とのバーチャルな懇親会など、あらゆる場面でZoomは信頼できる選択肢です。会議用のビデオ会議、チームコラボレーション用のインスタントメッセージング、予定調整など、様々なコミュニケーションツールを単一プラットフォームに統合しています。

非同期コミュニケーションには、Zoom Clipsでビデオメッセージや画面録画を作成・共有可能。Zoom Docsではバージョン履歴とコメント機能付きリアルタイム文書編集を実現。さらにZoom ホワイトボードはチームでのブレインストーミングやプラン立案に最適な仮想キャンバスを提供します。

ただし、Zoomには依然としてネイティブなプロジェクト管理機能が不足しています。チームはしばしば、決定事項やアクションアイテムをZoomからプロジェクト管理ツールへ手動で移行する必要があり、コンテキストスイッチングを引き起こしています。

Zoomの主な機能

Zoom AI Companionでミーティングコンテンツ、電子メールスレッド、チャット会話を要約する

Zoomのブレイクアウトルームを活用し、ミーティングを小グループに分けて集中的な議論やワークショップを実施しましょう

ClickUpのような生産性ツール、MoodleやCanvasのような学習管理システム、Google カレンダーやOutlookのようなカレンダーアプリとシームレスに連携します。

Zoomの制限事項

スレッド化された返信やファイル管理といった高度な機能が不足しているため、共有リンクや重要なメッセージの追跡が困難です

Zoomの料金体系

基本： 無料

プロ ：1ユーザーあたり月額16.99ドル

Business : ユーザーあたり月額21.99ドル

企業: カスタム価格

Zoomの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (54,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (14,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoomについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

Zoom Workplaceの最大の利点は、ビデオ会議、チャット、ホワイトボード、ファイル共有を1つのプラットフォームでシームレスに統合している点です。大規模なミーティングでも、映像と音声の品質は常に良好です。また、ブレイクアウトルームやウェビナー機能も気に入っています。これらは社内・社外を問わず非常に有用です。

Zoom Workplaceの最大の利点は、ビデオ会議、チャット、ホワイトボード、ファイル共有を1つのプラットフォームでシームレスに統合している点です。大規模なミーティングでも、映像と音声の品質は常に良好です。また、ブレイクアウトルームやウェビナー機能も気に入っています。これらは社内・社外を問わず非常に有用です。

8. Connecteam（現場作業員やデスクレス従業員の業務管理に最適）

viaConnecteam

ConnecteamにはSococoの空間オーディオやルームベースのビデオ通話機能はありませんが、部門・プロジェクト・交流スペースごとに専用のグループやチャットを作成できます。管理者は「お知らせ」フィードでCEOメッセージや日常のオフィス情報を共有でき、社員ディレクトリではチームのメンバー、役割、連絡先を確認できます。

このツールには時間追跡機能も備わっており、チームメンバーが出退勤やシフト登録を行えるため、誰が活動中か休憩中か非番かを全員が把握できます。カスタムステータスの設定やタスク更新時の自動通知も設定可能で、チームの活動をリアルタイムで共有できます。

Connecteamには、シフト計画のためのスケジューリングツール、オンボーディングやコンプライアンスのためのトレーニングモジュール、デスクワーク以外のチームにも最適なモバイルファースト設計が含まれます。このプラットフォームは、ワークフォース管理とチームコミュニケーションを1つのアプリに統合しています。

Connecteamの主な機能

チャットやイベント内にZoom、Teams、Google Meetのリンクを埋め込み、ワンクリックでビデオハドルを開始

文書hubとナレッジベースを作成し、社内規定、標準業務手順書（SOP）、プロジェクトファイルを保存して簡単にアクセスできるようにします

従業員のタイムシート、日次リミット超過、欠勤者、無断欠勤などの自動レポートを生成

Connecteamのリミット

全体的にカスタムオプションが少ない（ビュー/テンプレート/ステータスが限定的）ため、大規模なマルチステークホルダープロジェクトでは柔軟性に欠ける

Connecteamの価格

無料試用版

基本プラン : 月額35ドル

アドバンス : 月額59ドル

エキスパート : 月額119ドル

企業: カスタム価格

Connecteamの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (2,880件以上の評価)

Capterra: 4.6/5 (4,380件以上の評価)

Connecteamについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

Connecteamの最も優れた点は、その使いやすさとオールインワン設計です。複数のアプリを使い分ける必要なく、スケジュール管理、時間追跡、チームとのコミュニケーションが驚くほど簡単に行えます。特に、従業員がスマートフォンから簡単に勤怠管理（出退勤記録）、休暇申請を行い、会社のニュースフィードを通じて最新情報を把握できる点が気に入っています。

Connecteamの最も優れた点は、その使いやすさとオールインワン設計です。複数のアプリを使い分ける必要なく、スケジュール管理、時間追跡、チームとのコミュニケーションが驚くほど簡単に行えます。特に、従業員がスマートフォンから簡単に勤怠管理（出退勤記録）、休暇申請を行い、会社のニュースフィードを通じて最新情報を把握できる点が気に入っています。

9. Cisco Webex（企業レベルのセキュリティを備えた安全なビデオ会議に最適）

via Webex

シスコのWebexはミーティング・ウェビナーツールとして始まりましたが、その後幅広い企業向けコラボレーションツールを追加しています。最も人気のある製品はWebex CallingとWebex Meetingsです。シスコのミーティングは最大1,000名の参加者を対象に、HD画質・高音質で行われます。

参加方法は複数用意されており、直接ダイヤルイン番号、VOIP、またはミーティング主催者からの着信による参加が可能です。WebexはGoogleなど複数のカレンダーと連携するため、ミーティングのスケジュール設定がより簡単になります。

セキュリティ面でもCisco Webexは際立っています。クラウドミーティングはすべて暗号化され、ミーティングパスワードの追加やミーティング室のロックも可能です。さらに、リアルタイム文字起こし、自動ミーティング要約、ノイズキャンセリングといったAI搭載機能により、ミーティングの質を向上させます。

このプラットフォームは、企業レベルのセキュリティ、コンプライアンス認証、既存のCisco通信インフラとの統合を必要とする企業に最適です。

Cisco Webexの主な機能

Webexスペース（常設グループチャット）を活用し、部署、プロジェクト、または交流スペースを表現しましょう

各スペースに重要なファイル、ホワイトボード、リンクをタブとして追加し、そのルームの「リソース棚」として機能させましょう

専用のWebexミーティングルームを仮想休憩室として常時開放し、チームメンバーが気軽にいつでも参加できるようにする

Cisco Webexのリミット

Webexは機能が豊富ですが、多くのユーザーはZoomやMicrosoft Teamsなどの競合製品と比べてインターフェースが直感的ではないと感じています。

Cisco Webexの価格

Free

Webex Meet : 14.50ドル/ユーザー/月

Webex Suite : 25ドル/ユーザー/月

Webex 企業: カスタム価格

Cisco Webexの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (20,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (7,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはCisco Webexについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら ：

Webexの鮮明なビデオと音声品質が、バーチャルミーティングをシームレスに感じさせてくれるのが気に入っています。まるで対面でチャットしているような感覚です。ホワイトボードや即時ファイル共有といったリアルタイムコラボレーションツールにより、ブレインストーミングが容易になり、全員の認識を一致させられます。

Webexの鮮明なビデオと音声品質が、バーチャルミーティングをシームレスに感じさせてくれるのが気に入っています。まるで対面でチャットしているような感覚です。ホワイトボードや即時ファイル共有といったリアルタイムコラボレーションツールにより、ブレインストーミングが容易になり、全員の認識を一致させられます。

10. Google Workspace（統合型生産性・コラボレーションスイートとして最適）

via Google ワークスペース

リモートワークをしているなら、おそらくすでにGmail、Drive、カレンダー、Meetなど、Google Workspaceの統合アプリをいくつか利用していることでしょう。これは職場での生産性向上を目的として設計された、クラウドベースのアプリケーション群です。

Google Workspaceは、Google Meet（チャット、カレンダー、Gmailから直接開催できる即席ビデオミーティング）など、Sococoの「ドロップイン」型交流を再現する即時コミュニケーション・ミーティングツールを提供します。Google カレンダーの勤務時間表示やGoogle チャットのプレゼンスインジケーター（アクティブ、離席中、邪魔しないで）といった便利な機能により、チームメンバーは互いの在席状況や対応可能時間を確認できます。

さらに、Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドは、チームがリアルタイムでドキュメントを共同編集できるため、ブレインストーミングやプロジェクト管理に最適なツールです。Gmail/チャット内で直接ClickUpなどのアプリと連携し、タスク管理とチームコミュニケーションを結びつけることも可能です。

Google Workspaceの主な機能

すべての社内ファイル、標準業務手順書（SOP）、ポリシーを構造化されたフォルダに保存し、部門ごとに共有ドライブを活用して仕事を一箇所に集約します

オンライン状態や集中モードを共有し、チームメンバーが会話を開始できるタイミングを素早く把握できるようにします

編集履歴の追跡、コメント、バージョン履歴によるリアルタイム共同作業を実現

Google Workspaceの制限事項

完全にクラウドベースのワークスペースであるGoogle Workspaceは、安定したインターネット接続に大きく依存しています。接続がない場合、ファイルへのアクセス、リアルタイムコラボレーション、およびほとんどの機能が制限されるか利用できなくなります。

Google Workspaceの価格

スターター : ユーザーあたり月額8.40ドル

スタンダード : 1ユーザーあたり月額16.80ドル

プラス ：ユーザーあたり月額26.40ドル

エンタープライズプラス：カスタム価格

Google Workspaceの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (43,601件のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (17,316件のレビュー)

Google Workspaceについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2レビューはこちら：

Google Workspaceはリアルタイムコラボレーションで真価を発揮します。複数のチームメンバーが同時にドキュメントやスプレッドシートを編集でき、全員の変更がライブで反映されます。Gmail、カレンダー、ドライブ、Meet、チャットが一箇所に集約されているため、異なるツールを探し回る必要がなく、すべてがワンクリックで利用可能です。

Google Workspaceはリアルタイムコラボレーションで真価を発揮します。複数のチームメンバーが同時にドキュメントやスプレッドシートを編集でき、全員の変更がライブで反映されます。Gmail、カレンダー、ドライブ、Meet、チャットが一箇所に集約されているため、異なるツールを探し回る必要がなく、すべてがワンクリックで利用可能です。

ClickUpでバーチャルコラボレーションをアップグレード

以上が、リモートチームに最適な仮想コラボレーションツールです。

洗練されたUI、アバター駆動型ラウンジ、高性能コラボレーションhub――優先度が何であれ、特定のニーズに応えるプラットフォームが存在します。しかし、すべてを包括的に提供するツールはごくわずかです。

だからこそClickUpが理想的な選択肢となります。リモートチームとの仮想コラボレーションを効率化するために必要な機能をすべて備えています。ツールを一元化し、チーム間のコラボレーションを促進する準備が整っているなら、ClickUpがオールインワンソリューションです。

