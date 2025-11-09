よりスマートな予約管理を実現するSetmoreのベスト代替ツール（2025年版）

ミーティングの予約が世界平和の交渉のように感じるべきではありません。現在のシステムが足かせのように感じられるなら、変更の時期かもしれません。 長らくSetmoreは無制限ユーザー向けの信頼できる主力ツールでしたが、ビジネスの成長に伴いニーズも変化します。より高度な管理機能、スマートな連携、クライアント体験の向上を求めているかもしれません。複数チームのカレンダー同期を可能にする代替ツールもあれば、リマインダーや確認を自動化するプラットフォームもあります。予約をフォローアップタスクに変換したり、決済システムと直接連携したりできるものさえ存在します。

真にスマートなスケジューリングソフトウェアの真価を体験する準備が整ったら、予約を効率化しカレンダーを整理整頓するトップツールを詳しくご紹介します。

Setmore代替ツール一覧

これらの主要なSetmore代替サービスを簡単に比較し、機能・最適な利用シーン・価格を比較検討しましょう。

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp AI搭載カレンダー、オールインワン型プロジェクト管理・スケジュール調整、タスク自動化、ドキュメント管理、承認プロセス スケジュール管理とプロジェクト管理を一元化する必要があるチーム向け Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 Calendly スマート予約リンク、Google/Outlook連携、グループスケジュール、ラウンドロビン方式 リンクされているベースの簡単なスケジュール管理を必要とするプロフェッショナルやチーム向け Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから；企業向けカスタム価格設定 Acuity Scheduling カスタム入力フォーム、カレンダー同期、クライアントによるセルフ予約、支払い処理 サービスプロバイダー、コーチ、コンサルタント Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから；企業向けにはカスタム価格設定 Vagaro 予約・POSシステム、会員管理、マーケティングツール、給与計算 サロン、スパ、ウェルネスビジネス Freeプランあり。有料プランは月額23.99ドルから。 Square Appointments オンライン予約、支払い連携、POSシステム、自動リマインダー機能 スケジュール管理 と支払い機能 が必要な小規模ビジネス Freeプランあり；有料プランは月額29ドルから Doodle ミーティング時間のグループ投票、空き状況の追跡、カレンダー同期 Teamsがグループミーティングを素早くスケジュール Freeプランあり；有料プランは月額14.95ドルから vCita クライアントポータル、CRM、請求書発行、支払い回収、オンライン予約 中小企業やフリーランサーには、クライアント管理と予約システムが必要です 有料プランは月額35ドルから Microsoft Bookings OutlookとTeamsの連携、スタッフスケジュール管理、カスタマイズ可能な予約ページ Microsoft 365 エコシステムを利用するビジネス Freeプランあり；有料プランは月額6ドルから Mindbody クラス・予約管理、会員管理、マーケティング機能一式 フィットネススタジオ、ジム、ヨガセンター カスタム価格設定 Appointlet 無制限の予約、連携機能（Zoom、Stripe、Google Meet）、カスタムブランディング シンプルなスケジュール管理が必要な小規模チームやフリーランサー向け Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから YouCanBookMe カスタム予約ページ、タイムゾーン検出、通知機能、チームスケジューリング 多様な予約タイプを持つサービスビジネス向け 有料プランは月額9ドルから

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

なぜSetmoreの代替サービスを選ぶべきなのか？

ビジネスが成長するにつれ、優れたスケジューリングソフトウェアさえも障害に感じられるようになります。予約管理の簡便な手段として始まったものが、すぐにリマインダーの漏れ、予約の重複、煩雑な手仕事へと変わりかねません。

基本的な予約管理以上の機能を備えた高度なツールが必要な理由は以下の通りです：

カスタム： 予約ページ、通知、ワークフローは、独自のビジネスニーズに合わせて柔軟に調整できるべきです

チームと場所管理： リアルタイムの共同作業機能なしでは、複数の場所、スタッフ、グループセッションの管理はすぐに混乱を招きます。

支払いと請求書発行： 統合支払い、定期請求、請求書発行は、追加のステップやサードパーティツールを必要とすべきではありません

連携機能： カレンダー、CRMシステム、ビデオツールとの同期が統合され、分断されたワークフローのオーバーヘッドを削減します

可視性と洞察： 予約動向、スタッフのパフォーマンス、クライアント履歴の追跡は、データに基づいた意思決定を支援するため、直感的に行えるべきです。

クライアント体験： スムーズな予約システムや自動更新機能がない場合、クライアントは混乱やキャンセル、遅延に直面し、満足度に影響を及ぼす可能性があります。

手動更新：スケジュールの調整、キャンセル対応、予約の移動は、多くの場合、チーム全体の仕事を遅らせる余分な管理仕事を意味します

利用すべき最高のSetmore代替サービス

予約管理システムをよりスマートに運用する方法をお探しですか？スケジュール管理をより簡単、迅速、柔軟にする最高のSetmore代替ツールのリストをご紹介します。

ClickUp（プロジェクト、タスク、クライアントワークフローと並行したスケジュール管理に最適）

ClickUpのAI搭載カレンダーで、主要タスクを確実に完了しながら柔軟なスケジュール管理を実現

予約管理は、それ自体が仕事のように感じられることがよくあります。誰があなたの時間を必要としているか、いつ空いているか、そしてそれらのコミットが仕事全体の大きな枠組みにどう適合するかを追跡しています。予約を追跡することは、ミーティングの全容を把握するために付箋やドキュメントを使用したり、煩雑なカレンダーを管理したり、互いに連携しないツール間を行き来したりすることを意味することが多いのです。

これがワークスプロールの実態であり 、チームや企業全体の生産性を低下させている。

ClickUpは異なるアプローチを採用しています。すべての仕事アプリ、データ、チャット、ワークフローを世界初の統合型AIワークスペースに集約し、あらゆるやり取りで100%のコンテキストを提供。人間とエージェントが協働できる単一の場を実現します。硬直したシステムを押し付けるのではなく、タスクやカレンダーを自由に形にできるツールです。

重要な詳細情報を重ねて管理できます——クライアント情報、事前準備メモ、添付ファイル、フォローアップステップなど。その方法を見ていきましょう：

ClickUpのカレンダーがSetmoreより優れた代替ツールである理由

ClickUpカレンダーは、メモ、クライアント情報、ステータスタグを含むすべての予約詳細を一箇所に集約します。プランに応じて、イベントの色分け、定期予約の設定、ビューの切り替えが可能です。

ClickUpのAI搭載カレンダーでスケジュール全体をビュー

ClickUpカレンダーは優先度に基づいてタスクを自動スケジュールし、集中時間をブロックし、仕事を再調整することで、締切と個人の生産性のバランスを実現します

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、etc.と連携し、ミーティング情報を取り込み、カレンダーから直接通話に参加できます。

GoogleカレンダーとClickUpカレンダーを手間なくリンク

日次/週次/月次ビュー、共有可能なカレンダー、複数カレンダー（Google、Outlook）との同期、リマインダー、時間追跡、チームスケジュールの比較ツールをすべて同一アプリ内で提供します。

🎥 ビデオで確認:スマートスケジューリングが予約管理をいかに簡素化するかを解説したビデオです。

ClickUpがスケジューリングを効率化するもう一つの方法は、ClickUpフォームの活用です。散在する電子メールリマインダーや取り逃した電話でクライアントのリクエストを断片的に集める代わりに、予約詳細を収集するフォームを設定できます。

ClickUp Formsでタスク依頼を簡素化

各提出は即座にワークスペース内のタスクとして登録され、希望時間帯やメモ、特別な要望など、依頼した情報がすべて含まれて完了する。これにより予約受付が簡単かつ確実になり、いかなるリクエストも見落とすことはありません。

ClickUpの自動化機能で、反復タスクをスマートなアクションに変えましょう

ClickUpは自動化機能により、フォローアップやタスク更新の管理を簡素化します。各タスクを手動で追跡する代わりに、ルールを設定すれば、クライアントが再予約・キャンセル・新規予約リクエストを送信した条件を満たした際に、タスクの自動移動、ステータス変更、通知トリガーを実行できます。

ClickUpリマインダーでスケジュール管理し、生産性を向上させましょう

ClickUpリマインダーを使えば、自身やチーム、特定のタスクに対してリマインダーを設定できます。ClickUp通知と組み合わせれば、タスクの更新時、ステータス変更時、誰かの対応が必要なタイミングを正確に把握できます。

💡 プロの秘訣： 類似したタイプの予定をまとめてグループ化しましょう（例：午前中はクライアントとの電話、午後は社内同期）。コンテキストの切り替えこそがエネルギーを消耗させるのです。

ClickUp Brainはコミュニケーションを整理し、タスク作成を高速化します。Brainにクライアントとのミーティングをスケジュールしたり、クライアント向けメッセージを起草したり、打ち合わせメモを要約したり、さらには入力内容を実行可能なタスクに変換したりと、簡単に依頼できます。

Brainに依頼するだけで、ワークスペース内で簡単に進捗確認のスケジュール調整、アイデアの記録、メモの要約が可能です。

ClickUpの連携機能は、既存のアプリと簡単に接続できます。Google カレンダー、Outlook、Zoomとの連携により、ミーティング、通話、締切をプラットフォーム間で完璧に同期。ClickUpでの更新は他のカレンダーに自動反映されます。Zoom連携なら、ClickUpタスク画面から直接、オンラインミーティングのスケジュール設定、参加、通話の追跡が可能です。

便利なClickUp連携機能を探索しましょう

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpダッシュボードはチームの作業負荷とパフォーマンスの概要を提供しますが、複雑なレポートの作成には追加の時間と努力が必要です

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,490件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

TrustRadiusのレビューはこちら：

組織全体のタスク管理に最適です。繰り返し発生するタスクのスケジュール設定も可能です。非常に使いやすく、カスタムフィールドの追加もでき、非常に便利です。様々なビューが気に入っています。

組織全体のタスク管理に最適です。繰り返し発生するタスクのスケジュール設定も可能です。非常に使いやすく、カスタムフィールドの追加機能も非常に便利です。様々なビューが気に入っています。

2. Calendly（シンプルなスケジュール管理に加え、自動カレンダー同期とリマインダー機能に最適）

viaCalendly

Calendlyは、直接カレンダーと接続するスケジュール管理ソフトウェアです。他者にはあなたの空き時間のみを表示します。Google、Outlook、Office 365、iCloudカレンダーと同期し、既に予定が入っている時間帯は自動的にブロックします。

Calendlyでは、通話の間に短い休憩を追加したり、1日に受け付けるミーティングの数をリミットしたり、集中仕事のために丸一日をブロックしたりするオプションが利用可能です。また、ミーティングが課金対象の場合、StripeやPayPalを通じて予約時に支払いを受け付けることもできます。

自動電子メールやテキストリマインダーも送信可能です。確認電子メールにはメモや事前準備指示を添えてカスタマイズできます。

Calendlyの主な機能

15分のクイックチェックイン、30分の相談、60分のフルミーティングなど、様々なイベントを提供

ラウンドロビンスケジューリングを活用し、追加の調整なしでサポートチーム全体に予約を均等に分散させましょう

Google Meet、Slack、Salesforce、HubSpotなどとのシームレスなサードパーティ連携を実現

Calendlyの制限事項

ワークフローの自動化機能がリミットであり、組み込みのタスク管理やプロジェクト管理の機能は存在しません

Calendlyの料金プラン

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額12ドル

Teams: ユーザーあたり月額20ドル

企業: 年間15,000ドルから

Calendlyの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (4000件以上のレビュー)

実際のユーザーはCalendlyについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

クライアントが都合の良い時に簡単に私とのミーティングを予約できます。リンクを共有するだけで簡単に予約可能。電子メールやメッセージ内のリンクからも利用できます。

クライアントが都合の良い時に簡単に私とのミーティングを予約できます。リンクを共有するだけで、電子メールやメッセージ内のリンクからも予約可能です。

3. Acuity Scheduling（スケジュール管理に加え、支払い・請求書発行・HIPAA準拠のクライアント予約管理に最適）

viaAcuity Scheduling

Acuity Schedulingは、カレンダー上で単に時間を選ぶ以上の機能が必要なビジネス向けのツールです。このプラットフォームはユーザーフレンドリーで、支払い、フォーム、リマインダーなど、クライアント対応の予約に関する詳細を管理できるように設計されています。

Acuity Schedulingでは、サービスごとに異なる所要時間、価格、クライアント登録フォームを設定できます。予約ごとに自動確認メールが送信され、ミーティング前にクライアントにフォーム記入を義務付けることも可能です。

Acuity Schedulingはパッケージ、会員制、ギフト券のサポートも行っており、複数のサービスや定期プログラムを提供する場合、あるいは複数のプロバイダーを管理する場合に便利です。

Acuity Schedulingの主な機能

医療・セラピー施設向けセキュリティ確保のスケジュール管理を実現するHIPAA準拠機能（選択プラン対象）を有効化

1つのダッシュボードから複数のスタッフと場所を管理し、各チームメンバーに個別カレンダーを設定

異なるタイムゾーンを自動的に処理し、クライアントが自身の場所に合った空き状況を確認できるようにします

Acuity Schedulingの制限事項

HIPAA準拠、複数スタッフのスケジュール管理、高度なブランディングには、より高額なプロフェッショナルプランが必要です。

Acuity Schedulingの料金体系

Free

スタータープラン: ユーザーあたり月額20ドル

スタンダード: ユーザーあたり月額34ドル

プレミアムプラン: ユーザーあたり月額61ドル

企業: カスタム価格設定

Acuity Schedulingの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (5700件以上のレビュー)

実際のユーザーはAcuity Schedulingについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

電子メール通知機能を備えた基本ウェブサイトへの統合が非常に容易でした。

電子メール通知機能を備えた基本ウェブサイトへの統合が非常に容易でした。

4. Vagaro（サロン、スパ、ウェルネス業務のスケジュール管理とPOS・マーケティングなどのワークフローを同時に管理するのに最適）

viaVagaro

Vagaroは、ウェルネス、美容、フィットネス事業向けに構築されたツールです。単なる予約管理ソフトではなく、完全なビジネス管理システムとしての機能も兼ね備えています。このプラットフォームでは、支払い、会員管理、クラス運営、マーケティングキャンペーンを一元管理できます。

サロン、スパ、フィットネススタジオを運営しているなら、Vagaroが1対1の予約管理とグループクラスをプロフェッショナルに管理する方法を提供します。Vagaroは予約管理とPOSシステムを接続するため、予約管理システム内で会員管理や支払い処理が可能です。月1回のフェイシャルや週1回のヨガクラスなど、定期的なサービスを提供するビジネスに最適です。

Vagaroの主な機能

FacebookやInstagramなどのソーシャルメディアページからクライアントの予約を可能にします

組み込みのレポート作成ツールで売上、在庫、業績を追跡

スタッフや場所ごとにカスタムカレンダーやサービスを割り当て

Vagaroの制限事項

Vagaroはウェルネス、美容、フィットネスビジネス向けに設計されているため、これらのフィールド以外では多くの高度な機能が不要に感じられる可能性があります

Vagaroの料金体系

Free

1場所プラン： ユーザーあたり月額23.99ドル

複数場所対応：カスタム料金設定

Vagaro

G2: 4.6/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3450件以上のレビュー)

実際のユーザーはVagaroについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

予約管理ソフトウェアとして最適。スケジュール管理と支払い処理を効率化し、時間を節約します。

予約ソフトウェアとして適しており、予約スケジュールの管理や支払い処理を効率化して時間を節約します。*

5. Square Appointments（スケジュール管理と支払い機能の統合、小規模ビジネス運営に最適）

viaSquare Appointments

Square Appointmentsは、スケジュール管理と支払い処理を同一プラットフォームで実施する必要があるユーザー向けに設計されています。美容師、理容師、ネイル技術者、コンサルタントなどの個人事業主にとって、そのセットアップは驚くほどシンプルです。 また、複数チームのカレンダー管理が必要な大規模チームにも柔軟に対応します。Square ReaderやTap-to-Payなどの支払い処理システムと連携し、クレジットカードやモバイル決済の受付、事前支払いやキャンセル料の設定が可能です。このPOSシステムとの接続機能は、安定したキャッシュフローを重視する事業者にとって大きな利点です。さらにSquare Appointmentsでは、クライアントが希望するメンバーと直接予約できる専用URLを提供します。

Square Appointmentsの主な機能

Square Assistantを活用して、24時間365日クライアントへの返信、予約確認、日程変更に対応しましょう。

サービスを特定のリソース（部屋、ステーション、椅子）に割り当て、予約時に必要なものが自動的に確保されるように設定します。

アレルギー、好み、過去の訪問メモをクライアントプロフィールに直接追加し、パーソナライズされた体験を提供します

Square Appointmentsの制限事項

予約ページは洗練された見た目ですが、高度な機能のカスタムにリミットがあります

Square Appointmentsの料金体系

Free

追加料金： ユーザーあたり月額29ドル

プレミアム： カスタム価格設定

Square Appointmentsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (230件以上のレビュー)

実際のユーザーはSquare Appointmentsについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

オンラインクライアントとの予約が簡単にスケジュールできる点が気に入っています。これによりオンライン予約のキャンセルを回避できます。

オンラインクライアントとの予約が簡単にスケジュールできる点が気に入っています。これによりオンライン予約のキャンセルを回避できます。

6. Doodle（グループ投票や共同ミーティング調整と並行したスケジュール管理に最適）

viaDoodle

複数人の都合が合う時間を見つける作業は、ミーティングそのものよりも面倒な仕事になりがちです。提案を求めると、異なるチャネルに散らばった返信が届き、それでも誰かの返答を見逃してしまうことも。Doodleはこの問題を解決し、スケジュール調整をシンプルなグループ投票に変えます。

候補となる時間帯を設定した投票を作成し共有します。全員が都合の良い時間帯を選択し、すぐに重なる時間帯がわかります。アカウント作成やアプリダウンロードは不要——クリックして投票するだけで完了です。予定が変更になっても、数分で投票を更新したり新規投票を設定したりできます。

複数のイベントやミーティングタイプを制限なく管理するため、複数の予約ページを作成することも可能です。Doodleはオフィスミーティング専用ではありません。勉強会、親の面談、カジュアルなイベントのプランツールとしても活用されています。

Doodleの主な機能

回答期限を設定し、参加者が意思決定プロセスを遅らせられないようにする

機密性の高いミーティングやクライアント関連のミーティングをスケジュールする際は、パスワードで保護された投票機能を活用しましょう。

参加者が混乱することなく柔軟性を示せるよう、「はい」「いいえ」「必要に応じて」の回答オプションを提供します

Doodleのリミット

インテークフォーム、支払い回収、定期的な予約スケジュール設定などの高度な管理ツールが不足しています

Doodleの料金体系

Free

プロプラン: 月額14.95ドル/ユーザー

チーム: ユーザーあたり月額19.95ドル

Doodleの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (2000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1800件以上のレビュー)

実際のユーザーはDoodleについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

非常に使いやすくシンプルなアプリケーションです。すべてに関する決定を支援してくれます。決められない人にとって、投票機能の作成も非常に便利です。

非常に使いやすくシンプルなアプリケーションです。すべてに関する決定を支援してくれます。決められない人にとって、投票機能の作成も非常に便利です。

7. vCita（スケジュール管理とクライアントコミュニケーション、請求書発行、CRMのようなワークフローを同時に管理するのに最適）

viavCita

サービスビジネスを営むなら、単なる予約アプリだけでは不十分です。予約確認、支払い回収、クライアント情報の追跡、フォローアップのスケジュール設定も必要です。vCitaなら、顧客は自分で予約日時を選べる一方、事業者はバックエンドですべての管理を掌握できます。

クライアントがセッションを予約すると、vCitaは自動的に確認メール、請求書、およびミーティング前のリマインダーを送信します。クライアントが日程変更が必要な場合、電子メールを送る必要なく自身で変更手続きが可能です。

さらに、予約やリード獲得用のウェブサイトウィジェットを追加でき、組み込みのAIアシスタントを活用してクライアント対応文案を作成したり、データに基づいたビジネスアドバイスを受け取ったりできます。

vCitaの主な機能

顧客が過去の予約、請求書、連絡履歴を確認できるセルフサービス型クライアントポータルを提供します

サービスパッケージ（例：5回セッションのバンドル）を作成し、手動更新なしでクライアントの利用状況を追跡できます

オンライン文書共有を有効化し、契約書、フォーム、ガイドをポータル経由で直接配信できるようにします

vCitaの制限事項

シンプルなスケジュール管理ソフトが必要な場合、vCitaは複雑に感じられるでしょう。追加のCRMや請求ツールは不要に思えるからです。

vCitaの料金プラン

無料試用版

基本プラン: ユーザーあたり月額35ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額65ドル

プラチナ: ユーザーあたり月額110ドル

vCitaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (270件以上のレビュー)

実際のユーザーはvCitaについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

ウェブサイト用のスケジュールウィジェットはバックエンドと統合されており、顧客の登録プロセスを容易にします。クライアントには非常にプロフェッショナルな印象を与え、私の側でも非常に使いやすいです。

ウェブサイト用のスケジュールウィジェットはバックエンドと連携し、カスタム登録プロセスを容易にします。クライアントには非常にプロフェッショナルな印象を与え、私の側でも非常に使いやすいです。

📮 ClickUpインサイト： 従業員の30%は定時勤務を守っていますが、27%は定期的に残業し、19%は全く決まったスケジュールがありません。仕事が予測不可能な場合、どうすれば本当に退勤できるのでしょうか？ 🕰️ ClickUpカレンダーの自動タスクスケジューリングは、最も予測不可能なスケジュールにも秩序をもたらします。週単位のプランを立て、固定の仕事時間を設定し、ログオフのリマインダーを自動化しましょう。あなたの時間は、あなたが管理すべきものなのです！ 💫 実証済み結果：Lulu Pressでは、ClickUp自動化を活用することで、従業員1人あたり1日1時間の削減を実現。これにより仕事の効率が12%向上しました。

viaMicrosoft Bookings

チームがMicrosoft 365内で仕事する場合、Microsoft BookingsはOutlook、Teams、予約ページを接続する優れた選択肢です。予約を設定するとOutlookに直接反映され、オンラインミーティングの場合はTeamsが自動的にリンクを生成します。

複数の部門やサービスを管理する場合に便利なプラットフォームです。各サービスごとに個別の予約ページを設定できるため、クライアントは適切なサービスと時間を選択できます。カスタマイズ可能な予約機能により、各ページをクライアントのニーズに完全に合わせた設計が可能です。

Microsoft Bookings の主な機能

部門別の予約ページを作成し、クライアントが適切なサポートチームや担当スタッフに直接スケジュールを予約できるようにします

スタッフの空き状況を中央管理し、各チームのメンバーのカレンダーがリアルタイムの変更を反映するようにします

Microsoft 365のデータポリシー下で動作するため、企業レベルのセキュリティとコンプライアンスを活用できます

Microsoft Bookingsの制限事項

組織が既にMicrosoft 365を利用している場合にのみ仕事がはかどります。単独での導入は制約を感じる可能性があります。

Microsoft Bookings の価格

Free

基本プラン: ユーザーあたり月額6ドル

スタンダード: 月額12.5ドル/ユーザー

プレミアム: ユーザーあたり月額22ドル

Microsoft Bookings の評価とレビュー

G2: 3.7/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (140件以上のレビュー)

Microsoft Bookingsについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

Capterraのレビューはこちら：

全体として、当社の組織にとって非常に大きな資産となっており、顧客、ベンダー、パートナーが電子メールの署名内のリンクをクリックするだけで、主要担当者と簡単に「予約」を取れるようにしています。

全体として、当社の組織にとって非常に大きな資産となっており、顧客、ベンダー、パートナーが電子メールの署名内のリンクをクリックするだけで、主要担当者と簡単に「予約」を取れるようにしています。

9. Mindbody（フィットネス、ウェルネス、クラス会員管理と並行したスケジュール管理に最適）

viaMindbody

多くのヨガスタジオ、スパ、ジム、フィットネスセンターは、クラス予約・支払い・スケジュール管理にMindbodyを利用しています。健康・ウェルネス・美容業界向けに設計されたユーザー向けの使いやすいプラットフォームで、クラスパックの販売や常連クライアント向けのロイヤルティプログラム運営も可能です。

モバイルアプリにより、クライアントはクラススケジュールを閲覧したり、予約したり、満席時にはウェイティングリストに登録したりすることが簡単にできます。スケジュール管理とスタッフ管理を接続すれば、インストラクターの割り当て、勤務時間の追跡、給与計算の同期を1つのプラットフォームで実現できます。

Mindbodyの主な機能

クライアントの進捗や好みを追跡し、サービスをパーソナライズしましょう。例えば、ヨガクライアントのレベルをメモしたり、マッサージクライアントが希望するセラピストを把握したりできます。

キオスク端末とモバイル端末によるセルフチェックイン機能を導入し、クライアントがフロントの混雑を回避できるようにします

Mindbodyアプリのマーケットプレイスを活用し、フィットネスやウェルネスサービスを探す新規クライアントに発見されましょう

Mindbodyのリミット

クラススケジュールは固定レイアウトで、スタジオのスタイルに合わせて予約フローをカスタマイズする選択肢が少ない

Mindbodyの価格設定

カスタム価格設定

Mindbodyの評価とレビュー

G2: 3.6/5 (420件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (2900件以上のレビュー)

実際のユーザーはMindbodyについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

Mindbodyのレポート作成機能は他に類を見ません。過去1年で劇的に改善されました。システムはカスタムユーザーにとっても使いやすく、非常に安定しています。

Mindbodyのレポート作成機能は他に類を見ません。過去1年で劇的に改善されました。システムはカスタムユーザーにとっても使いやすく、非常に安定しています。

10. Appointlet（フリーランスや中小企業向けに、柔軟な予約ページとスケジュール管理を併せて行うのに最適）

viaAppointlet

Appointletは信頼性の高いミーティングツールで、Google カレンダーやOffice 365などと同期し、既存の空き時間を確認することで新規予約がスケジュールと衝突しないようにします。予約の間にバッファ時間を追加したり、直前予約を防ぐルールを設定したり、参加人数にリミットをかけたり、予約をチームメンバー間で配布したりできます。

Appointletでは、空き時間の共有も柔軟に行えます。電子メールに予約リンクを添付したり、ウェブサイトに埋め込んだり、SMSやSNSなどで送信したりできます。自動化された電子メールリマインダーでノーショーを減らし、キャンセルや日程変更時には関係者に通知が届きます。

Appointletの主な機能

イベントの種類やチームメンバーに制限なく、無制限の予約ページを作成できます

ウェビナーやトレーニングセッションなど、複数人が同じセッションに参加する場合に、グループ予約スケジュール機能を提供します。

複数の言語とタイムゾーンをサポートし、国際的なクライアントが混乱なく予約できるようにします

Appointletの制限事項

レポート作成と分析機能は最小限のため、予約に関する高度なインサイトは得られません

Appointletの料金プラン

Free

プレミアム: ユーザーあたり月額12ドル

企業: カスタム価格設定

Appointletの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.8/5 (100件以上のレビュー)

Appointletについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューはこちら：

複数人とのミーティング調整が必要な時、Appointletは私の時間を大幅に節約してくれました。ミーティングの間にバッファ時間を追加でき、必要に応じて別の空き枠に再スケジュールすることも可能でした。全体的に画期的なツールでした！

複数人とのミーティング調整が必要な時、Appointletは私の時間を大幅に節約してくれました。ミーティングの間にバッファ時間を追加でき、必要に応じて別の空き枠に再スケジュールすることも可能でした。全体的に画期的なツールでした！

11. YouCanBookMe（パーソナライズされた予約ページとカレンダー連携によるスケジュール管理に最適）

viaYouCanBookMe

YouCanBookMeなら、予約ページを完全にカスタマイズ可能（色変更、ロゴアップロード、カスタム背景やフッターの使用）で、言語設定やその他の要素も調整できるため、予約体験が自社ブランドの一部のように感じられます。

タイムゾーン検出機能により、クライアントは現地時間で予約枠を確認できるため、地理的に離れたクライアントとのスケジュール調整ミスを回避できます。予定が変動しやすい場合でも、カレンダーでイベントを追加・キャンセル・変更すると、システムがリアルタイムで更新されます。

YouCanBookMeの主な機能

フォームで条件分岐ロジックを使用し、クライアントの選択内容に基づいてフォローアップ質問を表示

特定の電子メールドメインをブロックまたはパスワード保護し、ビジネスアカウントのみが予約できるように設定できます

予約リンク用のQRコードを生成し、空き状況の共有を簡単に行えます

YouCanBookMeのリミット

クライアントの行動や収益追跡に関する詳細な分析機能が不足している

YouCanBookMeの料金体系

Free

個人向け: 月額9ドル/ユーザー

プロフェッショナル: 月額13ドル/ユーザー

Teams: 月額18ドル/ユーザー

YouCanBookMeの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (350件以上のレビュー)

実際のユーザーはYouCanBookMeについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

多くの機能とカスタムを備えたシステムです。サポートは迅速かつ効果的です。

多くの機能とカスタムを備えたシステムです。サポートは迅速かつ効果的です。

👀ご存知ですか？Forrester Researchによると、ClickUpを導入した組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。

ClickUpでスマートに仕事し、より良いスケジュール管理を実現する

適切なスケジュール管理ソフトウェアは、予約・クライアント・チームワークフローの管理方法を根本から変えます。DoodleやYouCanBookMeのようなツールは簡易予約に、Square AppointmentsやvCitaのようなプラットフォームは支払いやクライアント管理に役立ちますが、これらはあくまでパズルのほんの一部を解決するに過ぎません。

現代のチームにはカレンダー以上の機能が必要です。タスク、プロジェクト、文書、スケジュールを連携させる手段が求められています。ClickUpはまさにそれを実現します。プロジェクト管理プラットフォームに組み込まれた強力なスケジューリングツールにより、時間を節約し、ツール切り替えを減らし、チームの生産性を向上させます。

ツールを寄せ集めるのはやめましょう。今すぐClickUpに登録し、スケジュール管理と仕事管理を完璧に同期させましょう。