チャレンジ進捗を追跡するベスト75のハードノーションテンプレート

75 Hardチャレンジを始めるのはワクワクするものですが、一日の2回目のワークアウトと深夜の水をがぶ飲みする間のどこかで、筋肉よりもルーティンに燃え尽き感を覚え始めるでしょう。

記憶（やスマホの散らかったメモ）に頼る代わりに、確固たるフレームワークで進捗を可視化し、日々の活動を体系化しましょう。💪🏼

このブログ記事では、習慣を追跡し責任を果たすのに役立つNotionの75 Hardテンプレートを探求します。そして締めくくりに、よりスマートな代替手段としてClickUpテンプレートも見ていきましょう。さあ始めましょう！🎯

優れた75 Hard Notionテンプレートの条件とは？

優れた75 Hard Notionテンプレートは、チャレンジをシンプルに、体系的に、そしてやる気を維持できるものにします。選ぶ際のポイントは以下の通りです：

モジュール式ブロックで明確な日次構造を実現： 1日目から75日目まで一貫した見出しを採用、各チェックリストアイテムごとにセクションの切り替えが可能、異なるログ用に十分な余白を確保

柔軟なカスタマイズ可能な習慣追跡：水分摂取、2回のワークアウト、読書、写真撮影など、各タスクにチェックボックスや進捗バーを装備。状況に応じてその場で追跡方法を調整可能

進捗可視化の組み込み: カレンダーや進捗連続日数カウンター（例: 10/75日完了）などの視覚要素を統合し、継続性を即座に把握可能

振り返りとモチベーション向上のためのスペース：*毎日または毎週のジャーナルブロックやメモブロックを設け、精神状態の記録、やる気を高める名言のメモ、重要な気づきの記録が可能です

軽量でありながら拡張可能なデザイン：シンプルに始まるため高速で読み込み、整理された状態を保ちます。その後、必要に応じて切り替えで追加できるオプションセクション（例：レシピ、モチベーションボード、ビフォア/アフターギャラリー）を提供します。

💡 プロの秘訣：まず絶対に譲れない習慣から始めましょう。毎日必ずコミットする2～3つの仕事習慣を選びます。例えば「受信トレイゼロ」「20分の集中作業」「会議なしのブロック」など。これらを神聖なものとして守り抜いてください。

75 Hardテンプレート一覧

NotionとClickUpの「75 Hard」チャレンジ用テンプレート全一覧表はこちら：

Free Notion 75 Hardテンプレート

フィットネス愛好家、生産性追求者、自己成長志向の方々が継続的に取り組めるよう設計されたNotion 75 Hardテンプレートをご紹介します。👇

1. Notion 75 Hardチャレンジトラッカーテンプレート

viaNotion

ワークアウトの追跡から食事のログまで、このテンプレートで変身の全プロセスを一元管理。洗練されたインターフェース、日別・カレンダービュー、ビフォーアフター写真専用セクションにより、進捗が一目で把握できます。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

内蔵の水分摂取カウンターで水分補給を継続的に追跡

1日の2回のワークアウトを記録し、食事プランも一箇所で管理

日々の読書メモをまとめるためのメモセクションを維持しましょう

公式75 Hardチャレンジのルール遵守状況を確認しましょう

📌 こんな方に最適：75 Hardチャレンジを始める個人向け。シンプルで視覚的にすっきりしたトラッカーで日々のタスクを管理したい方に。

💡 プロの秘訣： あなたのライフスタイルに合った75 Hardチャレンジの自己成長プランをお探しですか？ClickUp Brainに、スケジュールや好みに基づいてワークアウト、食事、読書リストをカスタムしてもらいましょう。目標や制約を共有すれば、Brainが成功に導くためのオーダーメイドの日次ルーティンと提案を作成します。

2. Notion 75 Hard 女性版テンプレート

viaNotion

女性向けに特別に設計されたこのテンプレートは、過度の負担やホルモンバランスの乱れなく75 Hardチャレンジを完了することに焦点を当てています。ワークアウトのサイクル同期を重視しつつ、シンプルで美的感覚に優れたチェックリストを維持し、負担を感じさせない設計です。

水分摂取、ワークアウト、食事、読書、進捗写真など、日々のタスクを体のリズムに合わせて簡単に追跡・調整できます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

持続可能なエネルギーのために、月経サイクルに合わせてワークアウトを調整しましょう

毎日の水分補給と健康的な食習慣を簡単に追跡

専用のページカウンターで読了進捗と 目標の種類 を管理

進捗写真を一箇所にまとめて視覚的な記録を残そう

📌 こんな方に最適：75 Hardチャレンジを専門的かつ意識的に完了する女性

💡 プロの秘訣：仕事の日をワークアウトのように扱おう。ウォームアップ（簡単な成果）から始め、集中した「セット」（深い作業のsprint）をこなし、クールダウン（軽い事務作業や明日のプラン）で締めくくる。

3. Notion 75 Hard進捗トラッカーテンプレート

viaNotion

週単位の進捗管理に特化した本テンプレートは、日々の負担ではなく着実な進歩を重視。食事プランを簡素化する専用レシピページと、モチベーション向上コンテンツを保存するリソースセクションを装備。

デイリーカレンダーでスケジュール管理を徹底し、ウィークリーメモと心に響く名言でモチベーションを維持しましょう。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

挑戦期間を通じて継続的な行動を促す、やる気を高める名言を追加しましょう

長期的な改善のために、毎週の振り返りと気づきを記録しましょう

直感的なカレンダーレイアウトで日々の達成状況を可視化

📌 こんな方に最適：レシピやモチベーションコンテンツを組み込みながら、週単位で進捗を追跡したい個人ユーザー。

4. Notion 75 Hardチャレンジトラッカーテンプレート

viaNotion

このテンプレートは責任感とモチベーションを融合させ、勢いを失わずにチャレンジを継続できるよう設計されています。さらに、ダッシュボードと組み込みのモチベーションボードを備えた習慣トラッカーテンプレートで、やる気を維持。75日間の旅路において、体系的な管理と励ましの両方を価値とする方に最適です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

独自の習慣に集中できるカスタムダッシュボードを作成

毎日のワークアウト、食事、水分摂取を効率的に記録

進捗写真と日々の読書エントリーを、ブックトラッカー内でシームレスに記録しましょう

一貫性を強化するダイナミックでインタラクティブな要素で、常にインスピレーションを維持しましょう

📌 こんな方に最適：実践的な追跡システムと併せてモチベーション向上が必要な個人

5. Notion 75 HARD テンプレート

viaNotion

シンプルさと責任感のために設計されたこのテンプレートは、75 Hardチャレンジの5つの基本ルールに厳密に焦点を当てています。各日はテーブルで記録され、完了したタスクにチェックを入れ、継続性を確認できます。このデザインは余分な要素よりも規律を重視しており、ミニマリズムと明快さを好むユーザーに最適です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

毎日の水分補給、ワークアウト、食事管理、読書、進捗写真といったタスクを完了させよう

チャレンジの完了日数を、見やすい視覚的なテーブルレイアウトで確認

一貫性を一目で追跡し、自己管理能力を高めましょう

📌 こんな方に最適： シンプルで無駄のないシステムで規律を守りたい挑戦者向け。

6. Notion 究極の75 Hardダッシュボードテンプレート

viaNotion

この包括的なダッシュボードは、75 Hardチャレンジのあらゆる側面を監視したい細部までこだわるユーザー向けに設計されています。ゲーミフィケーション化されたライフバーとチャートを備え、進捗の責任を分析に委ねたい方々に最適です。

カスタム入力ページ、達成項目、SOSアラートにより見逃しを防止し、プロセスを魅力的で双方向的なものにします。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

詳細な統計を記録：写真、体重、マクロ栄養素、最大酸素摂取量（VO₂ max）など

達成と進捗グラフでマイルストーンを祝いましょう

ゲーミフィケーション化されたライフバーで視覚的なモチベーションと責任感を高めよう

📌 こんな方に最適： 非常に詳細でゲーミフィケーション化されたインタラクティブな追跡体験を求める、経験豊富なNotionユーザー。

👀 役立つヒント： ワイルドカード日を設定しましょう。週に1回、柔軟に対応できる枠を設け、予期せぬ事態にプランを立てます。そうすれば、生活の変化があっても連続記録が途切れることなく、調整して再開できます。

7. Notion 75 Hardチャレンジテンプレート

viaNotion

このテンプレートは厳選されたリソースによるガイド付き体験を提供します。事前登録された書籍提案、レシピアイデア、ワークアウト構成が意思決定疲労を軽減し、目標の追跡をサポート。柔軟なセクションでワークアウトや読書選択を調整可能、パーソナライゼーションを実現します。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

表紙・ステータス・評価システム付きで進捗を記録

あらかじめ設計されたワークアウト構造に従うか、自分用にカスタムしましょう

材料とステップが記載されたスターターレシピにアクセスし、プランを簡素化しましょう

各チャレンジ日の個人的な振り返りやメモを保存する

📌 こんな方に最適： 柔軟性を保ちつつ、厳選されたガイダンスを求める初心者や計画的なプランナー。

8. Notion 75 Hardチャレンジトラッカーテンプレート

viaNotion

この目標設定テンプレートは、Notionのチャート、ボタン、レイアウトツールを活用して高度な追跡システムを構築します。完全な自己責任と基本ルールの継続的な遵守を重視しつつ、進捗を可視化できるように設計されています。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

水分補給、ワークアウト、食事、読書、進捗写真をインタラクティブボタンで追跡

達成度を円グラフと多変量折れ線グラフで可視化し、進捗を可視化しましょう

体系的な記録を通じて、精神的な強さと回復力に焦点を当てる

📌 こんな方に最適：ハイテクで視覚的にダイナミック、かつ規律ある75 Hard追跡環境を求める個人。

💡 プロの秘訣：モチベーション貯金箱を作りましょう。褒め言葉や推薦文、成長をリマインダーするものをスクリーンショットで保存。行き詰まりや停滞を感じた時に見返すのです。

Notionの制限事項

Notionは強力な機能を備えている一方、日常的なユーザーからは生産性に影響するいくつかの課題点が指摘されています：

習得が難しい：*ユーザーは実際の効率化を実現する前に、テンプレートや式、ワークフローの設定だけで数週間を費やすことが多い

オフライン体験の弱点： オフライン編集は以前に開いたページにリミットされ、新規コンテンツの作成や未訪問ページへのアクセスは信頼性が低い

パフォーマンスの低下：*ワークスペースの拡大に伴い、レポートの遅延、読み込み時間の増加、全体的な応答性の低下が頻繁に発生します

エクスポートとフォーマットの問題：PDFエクスポートではレイアウトがずれたり、ネストされたコンテンツが削除されることが頻繁に発生します

モバイルUIの制限事項:* モバイルアプリはデスクトップバージョンに比べ機能性と操作性が劣り、外出先での編集が直感的ではありません

代替となるNotion 75 Hardテンプレート

ClickUpは、仕事（そして生活）のためのすべてアプリであり、はるかに柔軟な使い方が可能です。毎日のチェックリストを設定し、進捗を記録し、15種類以上のカスタマイズ可能なClickUpビューであなたの進捗を可視化することもできます。

ユーザーが共有：

その良さをいくら語っても語り尽くせません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡方法やビュー——ClickUpを選べば間違いありません。

試す価値のある最高のNotion代替テンプレートをいくつかご紹介します。🎯

1. ClickUp 75 Hard テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 75 Hardテンプレートで規律を強化する専用フレームワークを入手

ClickUp 75 Hardテンプレートは、構造化されたシステムによりチャレンジの継続を容易にし、挫折を防ぎます。全てのタスク、振り返り、進捗更新を1つのインタラクティブなワークスペースに集約します。

日々のプランニング、目標設定、週次進捗レビューのための組み込みツールにより、チャレンジを軌道に乗せ、モチベーションを維持します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

2. ClickUp エクササイズログテンプレート

ClickUpのエクササイズログテンプレートは、あらゆるワークアウトを正確に追跡したいフィットネス愛好家のために設計されています。トレーニング履歴を一箇所に集約するスペースを設け、進捗を明確に把握できます。

このテンプレートの特徴は柔軟性にあります。セット数、レップ数、期間、強度、さらには屋外セッションの天候といった外部条件まで記録可能です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

完了 、 未実施 、 To Do などのカスタムステータスでセッションを追跡

トレーナー 、 筋力トレーニング 、 柔軟性トレーニング 、 セッション期間 などのカスタムフィールドを使用して詳細を記録

ワークアウトスケジュール 、 ボードビュー 、 エクササイズログ 、 スタートガイド などのビューにアクセス

ClickUpの 組み込み 時間追跡機能で 正確なワークアウト期間を記録

📌 こんな方に最適：フィットネス愛好家、パーソナルトレーナー、ワークアウトの記録・分析に体系的なシステムが必要な方。

3. ClickUpデイリーアクションプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpのデイリーアクションプランテンプレートで、75 Hardチャレンジ期間中の日々の優先度を再調整しましょう

タスクを主導する代わりに反応しているせいで、一日があっという間に過ぎていくと感じたことはありませんか？特に日常仕事と75 Hardチャレンジを両立させている時にはその傾向が強いものです。ClickUpデイリーアクションプランテンプレートはその問題を解消します。

目標を優先順位付けされた期限付きステップに分解し、影響力の大きい仕事にも集中できるようにします。ワークアウトや読書などの朝の習慣を追加しつつ、調整のスペースも残せます。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

完了 、 進行中 、 To Do などのカスタムステータスで進捗を追跡

タスクの複雑さ 、 目標の進捗状況 、 部署 、 タスクの種類 などのカスタムフィールドを使用して、日々のタスクを分類しましょう。

目標 、 タイムライン 、 アクションステップ 、 スタートガイドビュー で1日を可視化

仕事の目標を見失うことなく、75の必須ハード活動を実行するための時間をブロックしましょう

📌 こんな方に最適：多忙なプロフェッショナルや、厳しいスケジュールの中で75 Hardチャレンジを両立させながら、日々のプランに明確さと集中力を必要とする参加者。

4. ClickUpセルフケアプランテンプレート

無料テンプレートを入手 バランスの取れたライフスタイルの変化を実現するClickUpセルフケアプランテンプレート

75 Hardチャレンジ中は、規律と成果に集中しすぎてセルフケアがおろそかになりがちです。しかし適切な仕事と家庭のバランスがなければ、このチャレンジは力を与えるどころか、むしろ消耗させるものになってしまいます。

ClickUpのセルフケアプランテンプレートは、心身の回復・内省・習慣形成のための時間を組み込むのに役立ちます。精神的・身体的・感情的なウェルネスに特化したスペースで、運動や読書を超えたルーティンを設計できます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

達成済み 、 順調 、 軌道から外れている などのカスタムステータスでウェルビーイング目標を追跡

ウェルネスタイプ 、 メモ 、 参考資料 、 セルフケアタイプ のカスタムフィールドでルーティンを整理

規律と真の自己養生を両立させる包括的なプランを構築する

5. ClickUp 食事プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp食事プランテンプレートで日々の食事管理を継続的に行いましょう

75 Hardで最も難しい点の一つは、食事計画を守りながら毎日何を食べるかを決めることです。ClickUpの食事計画テンプレートがこれをサポートします。夕食のメニューを慌てて考えたり、タンパク質摂取ターゲットをうっかり逃したりする代わりに、食事を整理し、栄養を追跡し、明確なプランを立てられます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

カスタムフィールドでマクロ栄養素を追跡：純カロリー、炭水化物、タンパク質、食事の種類

ドラッグ＆ドロップ式リストで数秒で食事プランを立てよう

週間要約、カレンダー、食事タイプ別 ClickUpボードビュー でプランを可視化

食材チェックリストと統合された買い物リストで食料品の買い出し回数を削減

📌 こんな方に最適：75 Hardチャレンジに参加しながら、食事の選択によるストレスを解消したい個人。

6. ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp個人習慣トラッカーテンプレートで、すべての75 Hard習慣を追跡しましょう

75 Hardを完遂する秘訣は継続性です。ClickUpの個人用習慣トラッカーテンプレートを使えば、日々のタスクを記録・監視し、勢いを失わずに継続するシンプルな方法が得られます。ワークアウトの完了マークから読書ページ数や水分摂取量の追跡まで、日々の進捗が積み上がり、小さな成功が持続的な良い習慣へと変わっていくのを実感できるでしょう。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

進捗状況 、 15ページ読了 、 1万ステップ 、 64オンス飲用 などのカスタムフィールドで目標達成を維持しましょう

習慣をサブタスクに分割し、優先度ラベルを追加し、責任パートナーを割り当てましょう

連続達成日数と進捗をリアルタイムで可視化し、モチベーションを維持しましょう

7. ClickUp個人開発プランテンプレート

無料テンプレートを入手 75日を超えて持続可能な成長を実現するClickUp個人開発プランテンプレートを活用しよう

ClickUp個人開発プランテンプレートは視野を広げ、長期目標の策定とキャリア・スキル・私生活における成長の追跡を支援します。また、内省・計画立案・継続的改善を促し、月単位・年単位での真の進捗を測定可能にします。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

目標達成 、 順調 、 遅延 、 保留中 といったカスタムステータスで進捗を追跡

カスタムフィールドを活用：* 最低日次ターゲット 達成事項と成果 学習目標

四半期ごとのPD、進捗トラッカー、行動計画、スタートガイドなど、目的に合わせたビューを活用し、目標とタイムラインを整合させましょう

成長の旅にフィードバックループを組み込み、成果を祝いながら改善点を発見しましょう

📌 こんな方に最適：習慣追跡を超え、長期的な個人・職業的成長のための体系的なロードマップを構築したい生産性向上志向の方。

8. ClickUp SMART目標テンプレート

無料テンプレートを入手 複雑な75 Hard目標を達成可能なタスクに分解するClickUp SMART Goalsテンプレート

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの名言にあるように、「明確なプランのない目標は単なる願いに過ぎない」。だからこそ、SMARTフレームワーク（具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限付き）は極めて効果的なのです。この手法は、漠然とした野心を実行可能で追跡可能な目標へと転換することを促します。

ClickUp SMART Goalsテンプレートは、このフレームワークを実生活で活用する手助けをします。大きな目標を管理可能なステップに分解し、目標を追跡・測定し、実際に達成するためのシステムを提供します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

Crushing （順調）、 On Track （順調）、 Off Track （遅延）、 On Hold （保留）、 Complete （完了する）といったカスタムステータスで目標の進捗を追跡しましょう

12種類のカスタムフィールドを活用して明確さを追加しましょう。例えば「 なぜ今この目標を設定するのか？ 」や「 必要なスキルは備わっているか？ 」といった項目です。

各目標に数値評価を割り当てるポイント制システム「 必要努力量フィールド 」を活用し、努力をより具体的に可視化しましょう

目標の努力、SMART目標ワークシート、企業目標といったカスタマイズ可能なビューを活用しましょう。 個人目標からチーム全体の目標まで対応する 、SMART目標、 といったカスタマイズ可能なビューを活用しましょう。

📌 こんな方に最適：漠然とした個人目標を追いかけるのをやめ、代わりに達成可能な測定可能な目標を設定し、確実に実行したい個人やチーム。

9. ClickUp 週間プランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp週間プランナーテンプレートで、75 Hardタスクを週単位でスケジュール管理

週のプランは堅苦しく感じる必要はありません。最良のシステムとは、変化するスケジュールに合わせて柔軟に対応できるものです。ClickUp週間プランナーテンプレートは、週全体のビューを提供しながら、生活の変化に合わせてタスクを自由に移動させることができます。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

日別列内でメモをドラッグ＆ドロップし、プランを書き直すことなく優先度を素早く再配置

締め切りやイベント、思いついたアイデアを、スケジュール管理というよりブレインストーミングのような感覚でマップしましょう

重要なタスクと「あれば良い」タスクを視覚的に区別するボードビューで、週の予定を整理整頓しましょう

完了したタスクを「完了」スペースにドラッグして週を締めくくり、進捗を即座に確認しモチベーションを高めましょう

📌 こんな方に最適：「75 Hardチャレンジ」（またはその他の体系的なルーティン）に週単位のプランで取り組む個人

💡 プロの秘訣：75日目以降のビジョンを描きましょう。多くの人はゴール後に挫折します。移行プランを立ててください：継続する習慣、試す新しい習慣、そして構造がなくても鋭さを保つ方法を。

ClickUpで75日間を超えて前進しよう

Notionテンプレートは75 Hardルールを追跡するのに最適です。ワークアウト、食事、水分摂取、進捗写真を一箇所に記録できます。

しかしチャレンジ終了後は、静的な追跡が残るだけです。75日を超えて勢いを継続したり、新たな目標を設定したり、持続可能なシステムを構築したりする簡単な方法はありません。

ClickUpは、この挑戦をライフスタイルに変えるための包括的なフレームワークを提供します。習慣トラッカーテンプレート、目標追跡、週間プランナーを活用すれば、75 Hardチャレンジが完了した後も継続的にルーティンを構築し続けられます。

