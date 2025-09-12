WhatsAppビジネスマーケティング：顧客へのリーチとコンバージョン手法

世界は騒がしくなりつつあり、誰もがカスタムのお客様の注意を少しでも引きつけようとしています。さらに厄介なことに、注意持続時間は想像以上に急速に短くなっています。

顧客に認知されることがブランドの最大の課題なら、WhatsAppビジネス向けマーケティングが情報の洪水から抜け出す手助けをします。

開封率98%と超高速の応答速度を実現し、電子メールやSNSでは得られない「注目」「即時性」「親密さ」を提供します。

このガイドでは、ビジネスにおけるWhatsAppマーケティング活用に必要な知識をすべて共有します。特典：ClickUpがWhatsAppマーケティングの全ワークフローを1か所で管理する方法を解説します。

WhatsAppビジネスマーケティングとは？

WhatsAppビジネスプロモーションとは、WhatsAppを活用して製品をプロモーションし、顧客と直接対話し、パーソナライズされた双方向コミュニケーションを通じて売上を促進する手法です。

この会話マーケティングフォームでは、特別オファー、新製品発表、カート放棄リマインダー、注文状況の更新、役立つヒントやガイドなどのマーケティングメッセージを送信できます。

小規模事業者は通常無料のWhatsApp Businessアプリを利用しますが、大規模ブランドはWhatsApp Business Platform（API）を活用し、アウトリーチを自動化・拡大しています。

ご注意： WhatsAppのBusinessポリシーおよびコマースポリシーに基づき、マーケティングやプロモーションメッセージは、オプトイン（つまり、WhatsApp経由での連絡を明示的に許可した）ユーザーにのみ送信できます。

なぜマーケティングにWhatsAppを使うのか？

まず、WhatsAppは180カ国・60言語で月間約30億人のユーザーを抱えています。しかし真の価値は単なるリーチを超えたところにあります。

WhatsApp Businessがマーケティングコミュニケーション戦略に組み込むべき理由：

高いエンゲージメント： WhatsAppメッセージの WhatsAppメッセージの 開封評価は98％で 、電子メールの平均20％を大きく上回ります。さらに、90％が3分以内に読まれます。この即時性は、フラッシュセールやイベントリマインダーに最適です。

リッチなマルチメディアとインタラクティブ機能：* WhatsAppは商品画像、ビデオ、PDF、音声メッセージ、ステッカーをサポートしています。WhatsApp Business APIを利用すれば、メッセージにインタラクティブなボタンを追加することも可能です。例えば「はい/いいえ」アンケートやタップで購買可能なリンクなどが挙げられます。

リアルタイム双方向コミュニケーション: WhatsAppを通じたコミュニケーションは販売を加速し、摩擦を解消します。例として、商品を見た顧客が「Mサイズのブルーはありますか？」と質問した場合、即座に返信することでその場で興味を購入に転換できます

高い信頼性とセキュリティ： WhatsAppマーケティングメッセージはエンドツーエンド暗号化され、実在の電話番号に紐付けられています。さらに、認証済みビジネスバッジが信頼性をさらに高めます。

費用対効果の高いマーケティング：* WhatsApp Businessアプリは無料であり、API利用料もSMSや有料広告より低コストです。マーケティングメッセージに高額なクリエイティブや広告枠は不要です

オムニチャネル戦略に組み込める： 詳細な更新情報は電子メールで、見込み客の獲得にはソーシャルメディアを活用し、その後WhatsAppに招待して迅速かつ個人的なフォローアップを行うことが可能です。多くのCRMシステムもWhatsAppと連携しているため、電子メールとチャットを一元管理できます。

WhatsAppをビジネスマーケティングで活用する方法：戦略と実例

最初のオプトイン獲得からパーソナライズされたコンテンツ配信の自動化まで、WhatsApp Businessプラットフォームをマーケティング戦略でプロのように活用する方法をご紹介します。参考になる成功の例も実際に掲載しています。

1. オプトインリストを構築する

Instagramやテレビのような受動的なチャネルとは異なり、WhatsAppのメッセージアプリでは注目を集める必要があります。ブランドはWhatsAppユーザーに一方的に発信することはできず、許可を得る必要があります。オプトインが必須です。

WhatsAppの購読者全員が明示的に連絡を希望しているため、これは構築可能な最も意図的で高シグナルなリストの一つです。サードパーティデータから遠ざかる現代において、この種の直接的で同意に基づくアクセスはマーケティングの宝庫です。

顧客エンゲージメントのためのオプトインリスト構築方法には以下のようなものがあります：

購入後プロンプト: チェックアウト時にチェックボックスを追加し、顧客がWhatsApp経由での注文更新情報や先行アクセスを希望するか確認する

ウェブサイトポップアップ: WhatsApp登録と引き換えに、割引や無料ガイドなどのリードマグネットを提供しましょう

Instagram/MetaのCTA: ストーリーのハイライトやプロフィールリンクを活用し、WhatsApp登録フォームやクリックでチャット開始リンクへ誘導しましょう

QRコード: 店舗内やパッケージに、WhatsAppのオプトインフローに直接リンクされているQRコードを設置しましょう

イベントやウェビナーの登録: ユーザーが登録時に、リマインダーや特典コンテンツを受け取るためにWhatsAppビジネスアカウント経由でオプトインするよう促す

ユーザーがブランドから何を受け取れるかを常に明示してください。この場合、ブランドはメッセージアプリを通じて更新情報を共有します。

2. プロモーションをパーソナライズする

WhatsAppの開封率が98%以上（電子メールのわずか20%と比較して）であることを考慮すると、顧客がWhatsAppメッセージをクリックして読む可能性が高くなります。

しかし、そのようなアクセス権はより高いリスクを伴います。関連性のバーははるかに厳しくなっています。

まず、オプトイン済みリストをセグメント化し、顧客属性、購入履歴、興味関心、場所、または最終接触日に基づいて小グループに分けましょう。

次に、ラベル機能を活用し、各連絡先を「新規顧客」「VIP」「季節買い手」などのカテゴリーでタグ付けしましょう。ラベルに異なる色を割り当てて視覚的に区別することも可能です。

WhatsApp Businessのラベル機能でチャット管理を簡素化

これらのラベルを活用すれば、WhatsAppマーケティングキャンペーンをより効果的にパーソナライズできます：

購入履歴に基づいて商品提案をカスタマイズする

前回の購入履歴に基づいた誕生日特典や更新リマインダーを送信

配信状況や地域限定プロモーションに基づき、メッセージを地域ターゲットできます。

CRMで顧客タイプ（例：高価値顧客、返品頻度の高い顧客、クーポン愛好家）のタグを作成し、それらをキャンペーンフローにマップしましょう

👀 例 ファッション・ライフスタイル小売業者の6thStreetは、電子メール、プッシュ通知、SMSといった従来のマーケティングチャネルにおけるエンゲージメント低下を改善するため、WhatsApp Business Platformを採用しました。 ブランドはオプトインしたユーザーに以下のメッセージを送信しました： 新規ユーザー向けパーソナライズされたウェルカムメッセージ

カスタムされた商品提案で顧客の関心を維持

最新性、頻度、金額価値に基づいて特定の顧客に送信されるプロモーションメッセージキャンペーン

カート放棄メッセージ

購入後24時間以内に送信されるフォローアップマーケティングメッセージ

継続的なキャンペーン（セール通知を含む） 結果: 初回購入者コンバージョン率が他社チャネルと比較して10倍向上*

電子メールやプッシュ通知と比較して、カート放棄率の改善が6倍向上*

3. 製品発売のブロードキャストを送信する

ソーシャルメディアで製品を発表すると、アルゴリズムやミーム、広告との競争にさらされます。しかしWhatsAppでは、友人のメッセージのすぐ隣に表示されるため、より多くの注目と迅速なアクションが期待できます。

WhatsApp Businessアプリの一斉送信機能を使えば、新製品発売の情報をユーザーのチャットに直接届けることができます。

ローンチ時のカスタム一斉送信メッセージには、以下の内容を含めてください：

簡潔でインパクトのあるメッセージ: 「新着情報公開しました 👀」

明確な行動喚起（CTA）例： 「最優先で情報をゲットするにはここをタップ」または「先行情報を入手するにはYESと返信」

画像またはビデオ： 視覚要素は常にクリック率を向上させます

限定特典： 「今後24時間、WhatsAppファミリーの皆様のみにご提供」

ローンチ前の予告:「🤫 明日午前10時 – [あなたのブランド名]に新登場！お楽しみに…」

💡 プロの秘訣：ラベルと一斉送信リストを組み合わせて、特定の顧客グループにパーソナライズされたメッセージを送信しましょう。例：ラベルに次のように設定した場合： 初回購入時： お礼のメッセージと割引を送信し、2回目の注文を促しましょう

頻繁に購入する顧客：早期アクセスやVIP特典でロイヤルティを報いる

4. フォローアップと育成プロセスを自動化

消費者の74％以上が、単に「圧倒されすぎた」という理由で購買を断念しています。当然のことでしょう。消費者はメッセージ、広告、注意散漫、主張、雑音にさらされ続けているのです。

しかし朗報です。WhatsAppメッセージは雑音をかき分けて届きます。さらにClickUpのCRMソフトウェアでこのプロセスを自動化可能。大規模なハイパーパーソナライゼーションを実現しましょう。その方法は以下の通りです：

このビデオで、ClickUpの自動化機能がビジネスプロセスをいかに効率化するかを学びましょう！

💡 プロの秘訣：ClickUpのオートパイロットエージェントに、ClickUpワークスペース全体で毎日または毎週チェックを実行し、遅延をフラグ付けするよう指示しましょう。例として、カート放棄後にフォローアップを受け取っていない連絡先や、顧客レビュー依頼に返信がない顧客をエージェントが確認できます。 自動的にコメントを追加したり、カスタムフィールドを更新したり、タスクを適切なチームメンバーに再割り当てしたりするため、チームは必要なアクションを正確に把握できます。 ClickUp Autopilot Agentsでタスクやドキュメントからコンテキストを取得

5. WhatsAppを活用したコンテンツマーケティングで顧客との関わりを深めましょう

顧客から連絡が来るのを待つ必要はありません。有益なコンテンツで積極的に関わりましょう。顧客がプラットフォームに登録した瞬間に、事前に作成したコンテンツで自動的にやり取りするワークフローを設定してください。

特定の機能に関する「ハウツー」ガイド、よくある質問に答えるブログ、特定の曜日に配信される製品活用のコツなどを考えてみてください。

👀 例 フランスのスキンケアブランド、クラランスは既存顧客向けに「ナショナル・リップスティック・デイ」キャンペーンを実施。パーソナライズされたWhatsAppメッセージを配信し、オプトイン済み顧客層との会話型関係構築を目指しました。 顧客は好みのリップスティックの種類を選択した後、選択した商品のビデオが表示され、ブランド公式サイトへリダイレクトされ、自分に合った色合いを見つけるためのパーソナライズされたアドバイスを受けました。 結果: 4. 電子メールの5倍 高い開封率

電子メールよりも7倍高いコンバージョン率

貴社ブランドも同様のアプローチが可能です。ただし、小規模ビジネス所有者や複数の業務を管理するEC起業家の場合、各メッセージを手動で作成するのは時間がかかります。長文コンテンツがある場合でも、より短いフォーマットに再編集する必要があります。

ClickUp Brain（ClickUp内蔵のAIアシスタント）は、コンテンツをWhatsApp対応メッセージに変換するお手伝いをします。

例、ClickUp Brainが作成する原稿を、ご自身で調整して送信する方法をご覧ください。

ClickUp Brainを活用して、WhatsAppマーケティングに活用できる実践的なコンテンツを生成しましょう

また、ClickUp Brainを活用すれば、WhatsAppチャットで頻繁に寄せられる質問（例：「この商品は子供に安全ですか？」や「返品ポリシーは？」）を要約することができます。それらを再利用可能なメッセージプロンプト、FAQ、または教育的なヒントに変換しましょう。

さらに、Brainはコピーをビジュアルに変換するのにも役立ちます。

✨ このプロンプトをお試しください プロンプト1: 脂性肌の方向けに、夏でも肌を健康に保つためのスキンケアのコツを3つ書いてください。その中で、やることについて提案してください。 *プロンプト2: Instagram向けにこれらのヒントをまとめたソーシャルメディア投稿を作成できますか？レトロなスタイルでビジュアルに変換してください。 WhatsAppメッセージに添えられるビジュアルを作成するようプロンプトを脳に指示する

特典：複数のキャンペーン、チャネル、ペルソナを管理している場合は、ClickUp Brain MAXへのアップグレードをご検討ください。標準的なAIアシスタントとは異なり、Brain MAXはGoogle Drive、OneDrive、SharePointなど、すべてのツールと接続します。製品ドキュメント、サポートスクリプト、過去のブログ記事などを即座に取り込み、タブを切り替えることなくWhatsApp対応メッセージに変換できます。 音声コマンドでBrain MAXにメッセージシーケンスの起草・更新を依頼したり、ドリップキャンペーン用の長文文書を要約するよう依頼したり、ワークスペース全体から適切なアセットを検索させたりすることも可能です。 Brain MAXの詳細については、こちらのビデオをご覧ください！

WhatsApp Businessアプリは最も手軽なスタート地点です。無料で設定も簡単、個人事業主や小規模チームに最適です。ビジネスプロフィール作成、自動応答設定、ラベル付き連絡先管理が可能です。

しかしマーケティングのニーズが拡大するにつれ、この基本セットアップではリミットに直面することが多くなります。そのような状況では、検討すべき最適なWhatsAppマーケティングツールをご紹介します。

1. WhatsApp Business Platform (API)

これはWhatsApp（Meta）が提供するインターフェースであり、中規模から大規模ビジネスに最適です。マーケターはこれを用いて、プログラムによるメッセージ送受信やサードパーティのビジネスソリューションプロバイダー（BSP）経由での通信が可能です。

できること：

ほとんどのBSP（ビジネスソリューションプロバイダー）は、メッセージ単位または月額料金で課金します。しかし、その費用はより広いリーチ、高い返信率、時間の節約という形で回収できます。また、WhatsApp Businessアカウントに緑色の検証バッジ（認証済みマーク）を表示したい場合、API経由が唯一の手段です。

マーケティング目標が進化するにつれ、WhatsApp Businessプラットフォームを補完するように設計された専門ツール群からお選びいただけます。

WhatsAppビジネスマーケティングにおける法的考慮事項 WhatsAppを活用したビジネスマーケティングにどのツールを選択する場合でも、必ず遵守すべき法的ガイドラインは以下の通りです： 事前に許可を得る： ユーザーにメッセージを送信する前に、明確かつ積極的な同意を得なければなりません。ユーザーは自発的にオプトインする必要があります。

WhatsAppのルールを遵守： スパムとして報告されアカウント停止につながるのを防ぐため、WhatsAppのビジネスおよびコマースポリシーを厳守してください

プライバシー法への準拠： 顧客データを収集する場合は、GDPR（EU）、CCPA（カリフォルニア州）、PDPAなどのデータ保護規制に従ってください。

メッセージ送信ルールを理解する： 許可なく送信されるプロモーションメッセージはスパムと見なされます。 顧客から最初に連絡があった場合、または事前承認済みテンプレートを使用する場合に限ります。

顧客データの保護：* 暗号化と安全なストレージによりユーザーのセキュリティを確保し、現地のデータ居住地に関する法令を遵守してください

WhatsAppビジネスマーケティングの努力の成功を測定する方法

他のマーケティングキャンペーンと同様に、WhatsApp Businessキャンペーンの結果を追跡し、投資対効果を評価するとともに、より重要な点として、顧客に響く要素を把握する必要があります。

定量的な指標と定性的な指標を組み合わせてやることができます。測定すべき項目に関するヒントを以下に示します。

定量メトリクス

配信率: 成功して配信されたメッセージの割合。配信率が常に低い場合は、連絡先データベースに問題がある可能性があります。

ブロック率とオプトアウト率：* ユーザーがあなたの番号をブロックしたり、配信停止したりする割合。このメトリクスの急上昇は、コンテンツや配信頻度の即時調整が必要な重大な兆候です。

開封率: 配信されたメッセージのうち、受信者が開封した割合

*クリック率（CTR）: リンクを含むメッセージにおいて、リンクをクリックしたユーザーの割合を測定します。メッセージの説得力を直接示す指標です。

*応答率：ブロードキャスト送信に対して返信を送ったユーザーの割合。このKPIは、メッセージが双方向の会話どれだけ引き起こしているかを測る上で極めて重要です。

コンバージョン率：メッセージ受信後に望ましい行動（例：購入完了、デモ予約、クーポンコード利用）を完了するユーザーの割合

生成された見込み顧客数： WhatsApp上の会話や問い合わせを通じて特定された新規見込み顧客の総番号

コンバージョン単価/獲得単価: キャンペーン総費用を成功したコンバージョン数で割った財務メトリクス。経済的効率性を測定するのに役立ちます。

定性指標

定量データは「何が」起こったかを示しますが、定性分析は「なぜ」起こったかを明らかにします。例：

会話から洞察を掘り起こす：*チャットログを体系的に分析し、顧客の繰り返し質問、よくある反論、自然な製品フィードバックを発見する

顧客の感情を分析：受信メッセージのトーン（肯定的、否定的、中立）を分類し、ブランド認知度やキャンペーンの受け止め方を把握しましょう

ClickUpを活用したWhatsAppマーケティングの連携方法

送信するWhatsAppメッセージには必ず背景があります：誰が作成したか？誰が承認したか？どのセグメント向けか？いつ配信すべきか？

ClickUpのマーケティングプロジェクト管理ツールは、WhatsAppマーケティングの努力をすべて一元管理します。DTCスキンケアブランドを例に、その活用方法をご紹介します。

1. キャンペーンのプランと整理

例えば、あなたがスキンケアブランドのマーケティングマネージャーだとします。湿気の多い季節に脂性肌向けの新製品セットを発売します。初回購入者、既存の皮脂コントロール洗顔料ユーザー、前四半期の非アクティブユーザーに対して、ターゲットを絞ったWhatsAppメッセージを送信する必要があります。

ClickUpワークスペース内で、モンスーン スキンケア バンドル – WhatsAppキャンペーンというリストを作成してください。これがすべてのマーケティング努力を追跡する中心的なスペースとなります。

リストに、キャンペーンの鍵となるアクションステップごとにタスクを追加してください。

WhatsAppキャンペーンのタスクを1つのClickUpリストで追跡・管理

各タスクごとに以下を追加してください：

フィールド 目的 オーディエンスセグメント セグメントでタスクにタグ付け：初回購入者、非アクティブユーザー、過去の購入者 メッセージの種類 一斉送信、プロモーション、リマインダー、フィードバック、カート放棄

各タスクとサブタスクを期限とカスタムフィールド付きで作成する

次に、サブタスクを活用して各タスクを細かく実行可能なステップに分割しましょう。これにより、細分化された責任の割り当てが容易になります。

例：「パーソナライズされたメッセージ原稿の作成」というタスクには、初回購入者向けの原稿作成と、法務チームとのレビューおよび最終調整が含まれる場合があります。

これにより、コピーライター、CRMマネージャー、コンプライアンスチーム全員が同じページに立つことができます。

複雑なタスクを小さく分割し、追跡可能なサブタスクにすることで、進捗状況を明確に把握できます

また、ストーリーやオーディエンスインサイトなどの情報を一元管理する場所も必要です。ClickUp Docsが唯一の信頼できる情報源として機能します。

例、キャンペーン概要（キャンペーン実施の背景）をここに明記します。また、クリエイティブチームが許可範囲を把握できるよう、ブランドガイドラインと法的ガイドラインを追加してください。

キャンペーン概要をまとめ、この情報をClickUpドキュメントに一元管理しましょう

2. マーケティングコンテンツカレンダーを作成する

次に、ClickUpのカレンダービューを活用して、モンスーン向けスキンケアバンドルのWhatsAppキャンペーンのタイムラインを可視化しましょう。以下のことが可能です：

初回購入者向けメッセージは、バンドル商品公開後に配信されるようスケジュール設定してください

3日目と7日目のフォローアップが他のプロモーション送信と重複しないことを確認してください

クリエイティブ承認の締切を追跡し、土壇場での慌てを防ぐ

カレンダービューで同じ日に2つのプロモーションが表示された場合、または予定が何も入っていない週がある場合は、公開前にドラッグ＆ドロップで簡単にスケジュールを調整できます。

ClickUpカレンダービューでWhatsAppキャンペーンタスクを可視化し、安定したメッセージフローを維持しましょう

カレンダーの整理には、メッセージの種類（プロモーション／コンテンツ／フォローアップ）ごとに異なる色分けやタグを活用できます。チームや上司と共有し、「いつ何を発信するか」を透明化しましょう。

3. 連携とコミュニケーション

延々と続く電子メールスレッドやSlackメッセージの代わりに、ClickUp Chatでキャンペーン関連の議論を一元管理しましょう。これにより以下のことが可能になります：

ワークスペース内でグループチャットや個別チャット、音声通話、さらにはビデオ会議までリアルタイムでコミュニケーションを。

特定のタスクに関連付けた会話を維持し、全員が履歴を確認でき、その内容を正確に把握できるようにしましょう。

承認と編集を迅速化。同じウィンドウ内で議論、修正、更新が可能です。

ClickUp Chatで会話を開始し、最新情報を共有し、キャンペーンの意思決定を一元管理しましょう。

チャットに画像やビデオを添付ファイルとして添付し、最終バージョン承認の意思決定者をタグ付けできます。また「7日目のフォローアップが必要」といった発言があれば、そのチャットメッセージから即座に新規タスクを作成できます。

さらに、チームメンバーは60件以上のメッセージをスクロールして確認しなくても、決定事項やタスクを把握できます。ClickUp Brainがチャットスレッドを要点に要約するのです。

4. キャンペーンのステータス、承認状況、およびメトリクスを追跡する

タスクを設定したら、キャンペーンワークフローの各フェーズを反映するClickUpカスタムステータスを設定してください。

フロー例: プラン → コンテンツ作成 → 承認待ち → スケジュール設定 → 送信 → フォローアップスケジュール → 完了する*

これにより、マーケティングコミュニケーション戦略における各メッセージのフェーズを全員が正確に把握できます。「承認待ち」で滞っている場合、マネージャーや関係者が介入し、文案を確認して進捗を促進できます。

ClickUpのカスタムステータス機能で、プランからフォローアップまでの各キャンペーンフェーズを可視化しましょう。

時間の経過とともに、ClickUpダッシュボードを使用してこのデータを集約できます。

例えば、3つのセグメント（初回購入者、皮脂コントロール製品ユーザー、非アクティブユーザー）を追跡しているとします。以下のようなウィジェットでダッシュボードを作成しましょう：

ステータス別タスク*：各セグメントの進捗状況を可視化—スケジュール済み、送信済み、承認待ちのキャンペーン数を表示

カスタムフィールドレポート作成 : タスクに記録されたCTRや割引コード利用状況を表示（番号フィールド「CTR %」や「利用回数」を使用）

承認待ち: 「審査待ち」フェーズのまま滞留している全メッセージを表示するフィルタリング済みタスクリスト

ClickUpダッシュボードでキャンペーンの進捗を監視し、ボトルネックを特定しましょう

5. キャンペーンテンプレートで時間を節約

毎回同じWhatsAppマーケティングキャンペーンを一から作成するのに疲れていませんか？マーケティングキャンペーンテンプレートを使えば、繰り返しのセットアップを省略し、一貫性を保てます。

例、ClickUpのマーケティングキャンペーン管理テンプレートを使えば、キャンペーンのプラン、実行、モニタリングが可能です。

マーケティングフェーズビューでキャンペーンを個別タスクに分解し、カレンダービューで期限を追跡しましょう。「最終コンテンツ」「下書き」「参照」「承認」「担当チーム」などのカスタム属性を使用して、重要なキャンペーン詳細を記録できます。

コミュニケーションプランテンプレートを活用すれば、特定のグループをターゲットとして、カスタマイズしたメッセージを送信でき、適切な間隔でWhatsAppメッセージをスケジュールすることで、メッセージの飽和や重複を防止できます。

WhatsApp Businessマーケティングのベストプラクティス

WhatsAppビジネスマーケティングの効果を実感された今、実践すべきベストプラクティスをご紹介します。

1. WhatsAppを関係構築のチャネルとして活用しましょう

ソーシャルメディアとは異なり、強引な売り込みはここでは仕事になりません。つまり：

価値を最優先にしたメッセージングに注力：教育、支援、またはガイダンスを提供しましょう

顧客が話す口調を反映した会話を使用し、ブランド用語は避ける

問い合わせを待たずに回答を届けましょう：購入後の配送状況の事前通知、活用のコツ、よくある質問など

💡 プロの秘訣： 一般的な割引を一斉送信する代わりに、こんなメッセージを試してみて：「こんにちは！前回お買い上げいただいた商品から推測すると、この軽量なSPF製品がお好みかもしれません。10%オフでお試しになりませんか？」

2. オーディエンスをセグメント化する

すべてのカスタムに同じメッセージを送るべきではありません。行動ターゲットとライフサイクルターゲットを活用すれば、パーソナライゼーションを確実に実現できます：

CRM内で、製品の関心度、購入時期、カートの行動、生涯価値に基づいてユーザーをタグ付けしましょう。

WhatsApp Businessのラベル機能を活用するか、ClickUp CRMなどのツールと同期して、異なるメッセージフローをトリガーしましょう。

💡 プロの秘訣：ClickUpのカスタムフィールドを活用し、各グループにセグメントタイプを割り当て、トリガー別のワークフローを自動化しましょう。

3. メッセージフロー用のミニファネルを設計する

一連の流れで考えましょう。マイクロファネルはユーザーを認知から行動へと導きます。例：

メッセージ1（認知）：問題点を強調（例：モンスーン期の肌トラブル）

メッセージ2（検討段階）：製品活用のヒントで知識を提供

メッセージ3（コンバージョン）：お得な特典を提供

💡 プロの秘訣：コピー／デザインチームにタスクを割り当てる前に、ClickUp Docsでこのロジックとメッセージ構造をマップしましょう。

4. 自動化でスケールアップ

WhatsAppの自動応答機能を、ユーザーを担当者へ転送する機能や役立つFAQなど、代替オプションと組み合わせて活用しましょう。

避けるべき行為：連続したメッセージ送信、文脈のない大容量メディア、不審な短縮URLの送信は行わないでください。大文字のみの使用や過剰な絵文字も避けてください。また、ユーザーが受信に同意していない個人情報は絶対に送信しないでください。

5. 明確な行動喚起を記載する

メッセージには明確な目標を一つだけ設定し、顧客が簡単にアクションを起こせるようにしましょう。

WhatsAppのクイック返信ボタンや、ランディングページ・製品カタログへのショートリンクを活用しましょう

スクロールや読解、判断を必要とするメッセージの送信は避けてください

例: 「セット商品をお試しになりませんか？こちらをタップすると、お客様用に確保いたします。」 直接返信ボタンまたはCTAリンク付き。

6. オプトアウトを簡単にできるようにする

ユーザーがメッセージ受信を停止できる明確な方法を必ず記載してください。「配信停止はSTOPと返信」といった簡潔な一文で十分です。また、いつでも配信停止できることを定期的にリマインダーすることも有効です。

💡 プロの秘訣：特定のメッセージタイプでオプトアウト率が一定閾値を超えた場合にタスクをトリガーする自動化を設定しましょう。

WhatsAppマーケティングとClickUpでビジネスの成長を実現しよう

WhatsApp Businessマーケティングとは、顧客が愛用し信頼するチャットインターフェースで接点を持つことです。しかし、メッセージ管理やコンテンツ作成、チーム連携をスプレッドシートで処理しているなら、必ずや混乱を招くでしょう。

ClickUpはWhatsAppマーケティング戦略に体系性とスピードをもたらします。カレンダービューでは予定を明確に把握でき、ClickUp Chatではチームが一箇所で連携し、フィードバックを共有し、コンテンツを承認できます。

ClickUp Brainはキャンペーンのコンテンツプランと作成を加速し、ClickUp Dashboardsはキャンペーンの進捗、パフォーマンス、および必要なアクションを追跡するのに役立ちます。

次のWhatsAppキャンペーンをより明確に計画する準備はできていますか？

ClickUpに登録して始めましょう.

よくある質問（FAQ）

1. WhatsAppマーケティングは効果的ですか？

はい。WhatsAppマーケティングは開封率が高く（多くの場合80～90％）、返信も速いという特徴があります。これはユーザーが既に1日に何度もチャットしている場所に直接届くためです。

2. WhatsAppでビジネスをプロモーションするにはどうすればよいですか？

まずはWhatsApp Businessアカウントの設定を行い、Meta Business Managerと接続しましょう。ウェブサイト、広告、QRコードを通じてオプトインを獲得します。その後、オーディエンスをセグメント化し、オファー、更新情報、ヒントなどのパーソナライズされたメッセージを送信します。

3. WhatsAppで一括マーケティングはやることできますか？

はい、ただしユーザーがオプトインした場合に限ります。大規模でコンプライアンスに準拠したメッセージング管理にはWhatsApp Business APIをご利用ください。

4. WhatsAppとWhatsApp Businessの違いは何ですか？

WhatsAppは個人利用向けです。WhatsApp Businessには、ビジネスプロフィール、クイック返信、ラベル、自動化機能など、顧客コミュニケーションをサポートする機能が搭載されています。