ビジネスワークフローを効率化するトップ10 AI搭載ERPツール

想像してみてください：月末を迎えました。在庫レポートは古く、財務部門はスプレッドシートに埋もれ、チームは5つの異なるアプリで更新情報を追いかけています。すべてが断片化し、手作業が苦痛に感じられる状態です。これが「ワークスプロール」の実態であり 、御社の生産性と可能性を蝕んでいます。
AI搭載の企業リソースプランニング（ERP）システムが登場。データエントリー自動化、需要予測、予測分析、対話型AIといった機能を備え、ビジネスの俊敏性と競争力維持を支援します。
最終的には、すべてのビジネスプロセス、データ、チームを単一のインテリジェントERPシステムに統合します。
本記事では、企業資源計画（ERP）を強化するトップクラスのAI搭載ツールを厳選してご紹介します。
ERP向けベストAIツール一覧
以下に、トップ10 AI ERPシステムの機能・構成・価格体系をご紹介します。
|ツール
|最適分野*
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|あらゆるチームのサイズ（個人、中小企業、中堅企業、大企業）に対応
|フィードバック機能と注釈付きの共同編集ドキュメント、組み込みチャット、タスク管理、AIによる校正提案、100以上の連携機能
|Freeプランあり；追加機能付き有料プラン；企業向けカスタム対応
|SAP Business AI
|企業向け
|請求書照合、組み込みAI、持続可能性評価
|カスタム価格設定
|Microsoft Dynamics 365
|中規模から大規模なサプライチェーンビジネス
|タスク自動化、リアルタイム分析、Microsoftツールとの連携
|有料プランあり
|Oracle ERP クラウド
|政府機関および高度に規制された業界
|統合された需要予測、サプライヤー管理、リスクおよびコンプライアンス管理
|カスタム価格設定
|Odoo
|小規模から中規模のビジネス
|クラウドとオンプレミス展開
|Freeプランあり；追加機能付き有料プラン
|Acumatica ERP
|小規模から中規模のビジネスおよびスタートアップ
|オープンアーキテクチャ、カスタマイズ可能なワークフロー
|カスタム価格設定
|インフォール クラウドスイート
|中規模から大規模なビジネス向け
|サプライチェーン管理、トレンド予測などの/AI機能、高度なデータ分析
|カスタム価格設定
|Epicor
|製造業および大規模流通業者
|組み込み型CRM、価格評価、ベンダー管理
|カスタム価格設定
|Sage Intacct AI
|財務チーム
|自動化されたデータエントリー、会計ソフトとの連携、スマートなインポート機能
|カスタム価格設定
|NetSuite with AI
|製造ビジネス
|生成AI、人事ツール、サプライチェーン管理
|カスタム価格設定
ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
/AI ERPを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
世界の企業の59%がERPシステムの複雑さに苦戦しています。IT、人事、サプライチェーン管理における課題を回避するには、独自のビジネス運営とニーズに合った/AI ERPを選択すべきです。
ERPソフトウェアに求めるべき品質は以下の通りです。投資効果を最大化するために：
- スマート自動化：*請求書発行、在庫更新、人事管理ワークフローなどのビジネスプロセスや日常タスクを自動化。手作業を削減し、プロセス効率を向上させ、チームが中核ビジネスプロセスに集中できる環境を実現します。
- 予測分析：ERPに/AIを活用し、需要の予測、財務動向の監視、潜在リスクの特定を実現。データに基づいた先手を打つ意思決定で業務の停滞を未然に防ぎ、成長機会を早期に掴む
- *リアルタイムデータ可視性：部門横断的なデータを同期し、ビジネスの状況を明確かつリアルタイムに把握。売上、在庫、従業員のパフォーマンスなど、あらゆる状況を瞬時に全体像として把握できます。
- 自然言語処理機能：人工知能を活用し、平易な英語で質問を投げかけ、即座に洞察を得られます。技術的知識のないユーザーにもデータをアクセス可能にし、意思決定を加速させます
- カスタマイズ可能なダッシュボード：役割やKPIに応じてビューをパーソナライズ。ERPダッシュボードに最も関連性の高い情報を表示し、パフォーマンスを一目で把握
- *ワークフローの調整：部門をまたいだタスクを接続し、自動承認フローの設定を行う。頻繁な確認作業なしに、業務を時計仕掛けのように正確に稼働させ続けます。
- サードパーティ連携：既存のCRM、eコマースプラットフォーム、会計ソフトと接続し、テクノロジースタックのシームレスな仕事を実現。データの重複を削減し、チームの導入プロセスを円滑化します。
- 役割ベースのアクセスと許可：役割に基づいてアクセスをリミットし、機密性の高い財務データや従業員データのセキュリティを確保します。コンプライアンスを確保し、情報のビューや編集を許可されるユーザーを完全に管理します。
- 監査ログとコンプライアンス追跡：規制順守、内部監査、在庫管理のために、すべての変更、承認、ユーザーの操作を追跡します
👀 ご存知ですか？企業の約97%がオンプレミス型ERPソリューションよりもクラウド型ERPソリューションを検討しています。そして、これらの企業の大半は、ビジネス成長のサポートやプロセス・生産性の向上を目的としてERPソリューションを選択しています。
📚 こちらもご覧ください:ClickUp AIを活用して生産性と効率性を高める方法
ERPに最適なAIツール
それでは、これらのERPシステムの機能、活用事例、および制限事項について学びましょう。
1. ClickUp（スマートなタスク管理とERPワークフロー統合に最適）
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。ERPプロジェクト、タスク、チャットなどが、カスタムで拡張性の高いソリューションに集約されます。
インテリジェントなタスク管理とシームレスなERPワークフロー統合により、ビジネスプロセスの効率化、日常業務の自動化、運用効率の最適化をすべて一元的に実現できます。
その方法を見てみましょう。
ClickUp Brain
ClickUp Brainは、機械学習を活用して反復的なデータエントリーを自動化し、プロセス文書を生成し、よりスマートなビジネス運営のための予測分析を提供する、プラットフォームの仮想アシスタントです。
タスク管理、リソース需要予測、プロジェクトプランの自動生成、チームからの質問への即時回答が可能です。
例えば製品ローンチを管理しているとします。手作業で全ステップをマップする代わりに、Brainが自動的にタイムラインを生成し、リソースのボトルネックを特定し、チームの作業負荷に基づいて遅延を予測します。これによりリソース管理が大幅に簡素化されます。リソースプランからタイムライン調整、プロアクティブな対応まで、わずか数クリックで全てが完了できます。
ClickUp Brain MAXがERPを変革する方法
ClickUp Brain MAX* は 単なるAIツールではありません 。企業資源計画のあらゆる側面を効率化するために設計された、あなたの司令塔です。チームを強化する仕組みは以下の通りです：
- 統合検索: 接続された全アプリとクラウドプラットフォームを横断し、財務記録、人事文書、在庫データ、顧客情報を瞬時に検索
- 音声による生産性向上：「話すだけでテキスト化」機能で、タスク管理、レポート作成、記録更新を音声だけで実行。ERPワークフローを効率化します
- /AIによる洞察：* ERP環境内で直接、状況に応じた財務分析、競合他社調査、売上予測を取得
- 強力なAI統合：*ChatGPT、Claude、Geminiといった外部プレミアムAIツールを、単一の文脈対応型企業ソリューションで活用可能
🎥 Brain Maxを最大限に活用する方法をご覧ください：
ClickUp Brain MAXなら、ワークフローを理解し、データを接続し、音声やテキストでERPシステム全体を管理できる、単一の企業対応AIスーパーアプリを手に入れられます。バラバラなAIツールの寄せ集めは捨て、あらゆるERPユースケースに対応するシームレスで文脈に応じた自動化を体験してください。
ClickUp Autopilotプリビルドおよびカスタムエージェント
ClickUpのAIエージェントでERPシステムの真の力をロック解除しましょう。AIエージェントは、プロセスを自動化し、ワークフローを効率化し、組織全体に実用的な洞察を提供するように設計されています。
ClickUp AIエージェントの活用例：
- 定型的なERPタスクの自動化：* 事前構築された/AIエージェントが、請求書承認・データエントリー・レポート作成などの反復プロセスを処理。時間削減と手作業によるエラーを低減します
- *カスタムワークフロー自動化：独自のERPニーズに合わせたカスタムAIエージェントを構築。発注書処理の自動化、在庫更新、人事オンボーディングワークフローなどに対応
- スマート検索と分析： AIエージェントが文書（例：契約書、領収書、財務諸表）から重要情報を抽出し、即座に要約や洞察をプロバイダー。意思決定を迅速化します
- アラートと推奨事項: エージェントを設定し、ERPデータにおける異常値、期限、コンプライアンス問題を追跡。運用を軌道に乗せるための事前アラートや提案を受け取れます
ClickUp 自動化
日常的なERPタスクの自動化には、ClickUp Automationsをご利用ください。カスタムルールを設定してタスクを自動移動させることで、ERPワークフロー管理の手作業を削減し、見落としを防ぎます。50種類以上のアクショントリガーにより、ERP業務のほぼすべての部分を自動化できます。
例：発注書が承認されると、ClickUpは自動的に調達チームに次のタスクを割り当て、プロジェクトのフェーズを更新し、経理部門に請求書処理を開始するよう通知します。
ClickUp ドキュメント
同僚との共同作業や、チームと共有するリソース制約の概要作成が必要な場合は、ClickUp Docsをご利用ください。
ERP文書、標準作業手順書（SOP）、ビジネスプロセスを共有し、リアルタイムでコメントを付けられます。業務運営チームはドキュメント上で直接、意見を添えたり、注意が必要な箇所をハイライトしたり、関連するチームメンバーをタグ付けしたりできます。
ドキュメントはClickUpタスクに直接リンクされているため、重要なプロセス情報は常に行動可能で、アクセス可能、かつ最新の状態が保たれます。これによりナレッジマネジメントが一元化され、オンボーディングとコンプライアンスが効率化されます。
このAIによる統合により、接続されたアプリエコシステム全体にわたるすべてのビジネスプロセスを一元管理できます。
ClickUp Operationsは、ベンダーのオンボーディングやシステム設定から倉庫スタッフのトレーニングまで、あらゆる業務フェーズをリアルタイムで追跡できるERPシステムです。
部門横断的な完了する可視性を実現し、予算・マイルストーン・コンプライアンス要件に沿った導入をワンストップで管理。さらに、ClickUpプロジェクト管理機能の全機能もご利用いただけます。
🧩 テンプレートアーカイブ: ClickUpでは、すぐに始められる無料のカスタマイズ可能なERP導入・在庫管理テンプレートも複数ご用意しています。
例：ClickUpの ERP導入作業分解構造テンプレートと在庫管理テンプレートは、明確なタスク階層、ガントチャート、タイムラインビューを活用し、複雑なERP導入と継続的な運用をチームで管理するのに役立ちます。
これらのテンプレートは、需要予測、リソース配分、進捗追跡をサポートし、すべてClickUpのAI駆動型インサイトによって実現されています。
ClickUpの主な機能
- カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードで プロジェクトアカウントを実現。KPI、運用メトリクス、ERPパフォーマンスをリアルタイムで可視化
- サプライヤーデータベースのデジタル化と管理、固定資産の追跡、生産スケジュールの監視によるタイムリーな実行を実現
- 標準操作手順書と追跡システムを運用プランテンプレートで作成
- 高度なスケジューリングと依存関係管理により、あらゆるサイズのERP導入プロジェクトをプラン・実行・監視
- ClickUpChatでチームメイトと接続し、リソース管理のポイントについて議論しましょう
- 自動化されたワークフローと一元化された文書管理により、採用・オンボーディング・従業員管理を効率化
- AI生成の文書とリマインダーを活用し、標準作業手順書（SOP）の維持、コンプライアンスタスクの追跡、プロセスの標準化を確保しましょう
ClickUpの制限事項
- 一部のユーザーは、豊富な機能が最初は少し圧倒されるかもしれません
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2のレビューにはこう書かれています：
最高のオールインワンDIY SaaS ERP。ClickUpはモジュール式機能により多様なワークフローの作成を簡素化。オープンな機能アーキテクチャが創造性とカスタマイズを促進。洗練されたUI/UXは直感的な操作性と洗練された美観を提供。カスタムアプリケーション開発を可能にし、高い汎用性を実現。史上最高の営業チーム！
🧠 豆知識： Netflixはリソース管理アルゴリズムを活用し、視聴需要を予測。ピーク時にストリーミング帯域幅を効率的に割り当てています。
2. SAP Business AI（複雑な物流を扱う大企業に最適）
部門横断的な複雑な業務管理は、データのサイロ化、意思決定の遅延、機会の損失を招きがちです。SAP Business AIは、エンタープライズグレードのインテリジェンスとリソース計画システムを統合。定期的なタスクの自動化、請求書の追跡、在庫の可視化、リソース配分のプランを可能にします。
予測分析や収益予測から、AI駆動の請求書照合、従業員のクエリに対応するインテリジェントチャットボットまで、このERPソリューションは企業の複雑性に合わせて拡張できるよう設計されています。
SAP Business AIの主な機能
- インテリジェントな請求書照合機能で支払い処理を迅速化
- /AIを活用した異常検知で不正を防止
- 反復的でコミュニケーションを要するビジネスプロセスを自動化
- 機械学習を用いて、ビジネスの活動をサステナビリティ要因に対して評価する
- 組み込み/AI「Joulie」を活用し、必要な時にいつでも回答を得てリソースにアクセスしましょう
- サプライチェーン、物流、在庫のメトリクスを管理し、ビジネスの貨物と車両の運用状況を可視化
SAP Business AIの制限事項
- この企業リソースプランニングソフトウェアは習得が難しい
- 連携機能は十分とは言えません
SAP Business AIの価格
- カスタム価格設定
SAP Business AIの評価とレビュー
- G2: 4.4/5点 (300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5点（300件以上のレビュー）
📮 ClickUpインサイト：管理職の16%が、複数ツールからの更新情報を統合して一貫性のあるビューにまとめることに苦労しています。更新情報が散在していると、情報を集める作業に時間を取られ、リーダーシップを発揮する時間が減ってしまいます。
その結果？不要な管理負担、見逃された洞察、そして連携不足です。ClickUpのオールインワンワークスペースなら、管理者はタスク・文書・更新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減。最も重要な洞察を、必要なタイミングで確実に可視化します。
💫 実証済み結果：200名の専門家を1つのClickUpワークスペースに統合。カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡機能を活用し、複数場所における間接費削減と納期短縮を実現。
3. Microsoft Dynamics 365（主要技術スタックとしてMicrosoft 365を既に利用しているチームに最適）
Microsoft Dynamics 365はERPとCRM、プロジェクト管理ツールを統合し、ビジネス運営、プロジェクト、顧客関係管理を一元的に管理する中核hubを構築します。
売上追跡、カスタマーサービスのパフォーマンス監視、顧客データの収集、さらには財務やサプライチェーン業務の処理にも活用できます。
AIによる洞察とローコードカスタムを備えたこのERP在庫管理ソフトウェアは、業務の迅速化、顧客サービスの向上、そして真の成長を促す意思決定を支援します。Microsoft 365を主要な技術基盤として既に利用されている場合、このERPソリューションは最適です。
Microsoft Dynamics 365 の主な機能
- 反復的なリソース管理ワークフローを自動化し、効率性を向上させましょう
- 組み込みの/AIと分析機能でリアルタイムの洞察を獲得
- ローコードツールでアプリを簡単にカスタム
- Microsoft TeamsやOutlookなどのMicrosoft 365ツールとシームレスに連携
- サプライチェーン物流をエンドツーエンドで追跡・最適化
- オンプレミス導入向けアクセスライセンス
Microsoft Dynamics 365の制限事項
- Microsoft製品を使用していない場合、このツールは不便に感じる可能性があります
- 大規模なデータセットでは、時折パフォーマンスの問題が発生する可能性があります
Microsoft Dynamics 365 の価格
- Dynamics 365 Business Central Essentials: ユーザーあたり月額70ドルから
- Dynamics 365 Business Central Premium: ユーザーあたり月額100ドルから
- Dynamics 365 Business Central チームメンバー: ユーザーあたり月額8ドルから
- Dynamics 365 Sales Professional: ユーザーあたり月額65ドル
Microsoft Dynamics 365 評価とレビュー
- G2: 4/5点 (800件以上のレビュー)
- Capterra: レビューはありません
Microsoft Dynamics 365について、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように述べています：
過去1年間D365を利用していますが、そのカスタムオプションの豊富さと、TeamsやOutlookとのシームレスな連携には本当に驚かされました。パーソナライズされたダッシュボードやレポート作成機能に加え、コパイロットがこれら全てを補完する形で登場。多数の顧客追跡を伴う仕事において、作業効率を大幅に向上させてくれます。
📖 こちらもご覧ください：ベスト Free プロジェクト管理ソフト：試すべきツール
4. Oracle ERP クラウド（政府機関や規制の厳しい業界に最適）
金融や医療など規制の厳しい業界におけるERP管理は、コンプライアンス対応、リスク軽減、絶え間ない規制変更への迅速な適応を必要とします。従来のERPシステムはこうした変化に対応しきれず、結果としてプロセスが時代遅れになり、レポート作成が断片化し、コストのかかるエラーを招いています。
複雑でコンプライアンス要件の厳しい環境向けに設計された、俊敏性・自動化・監査対応インテリジェンスを内蔵したOracle ERP Cloudは、Microsoft Dynamicsの優れた代替ソリューションです。財務、調達、プロジェクト管理、リスク管理、コンプライアンスを一元化されたシステムに統合します。
Oracle ERP Cloudの主な機能
- AIと機械学習で財務プロセスを自動化
- 動的なレポート作成とダッシュボードでリアルタイムの可視性を獲得
- 組み込みの管理機能と監査機能でリスクとコンプライアンスを管理
- インテリジェントなサプライヤー管理で調達業務を効率化
- 統合された予測・予算策定ツールでプランを立てましょう
- Oracle AIアプリでプロジェクトの財務管理、リソース管理、パフォーマンス追跡を統合
Oracle ERPクラウドの制限事項
- そのAI機能はリミットです
- ユーザーからは、UIが複雑で直感的ではないとのレポート作成があります
Oracle ERPクラウドの価格
- カスタム価格設定
Oracle ERPクラウドの評価とレビュー
- G2: 4.1/5点 (300件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Oracle ERP Cloudについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように述べています：
各モジュールに豊富な機能が標準装備されており、相互連携も非常に優れています。拡張性にも優れ、中核的なビジネスユースケースに対応可能です。ただしクラウド環境でのサポートには課題があり、バックエンドへのアクセス権限がないためOracleへの完了する依存を強いられます。多くの場合、カスタマー固有のシナリオへの対応がサポート体制として整っていません。
📖 こちらもご覧ください：トップ企業ソフトウェア例
5. Odoo（オールインワン型ビジネスオペレーション管理に最適）
顧客管理とタスク管理を別々に扱うことに疲れたなら、Odooが最適な選択肢です。CRM、販売、ナレッジを単一プラットフォームに統合したオープンソースERPソフトウェアです。
Oddoは請求書データを自動取得し、会計ダッシュボードに記録します。銀行システムと同期すれば、全ての支払いと支出を一元追跡できます。
さらに、文書を直接評価・署名・承認したり、リソース管理タスクの自動化を設定したり、自社サーバーへのツール導入も可能です。
Odooの優れた機能
- 柔軟なモジュール構造により、必要に応じてモジュールを追加・削除可能
- 特定のビジネスニーズに合わせて、ワークフロー、レポート作成、インターフェースをカスタムする
- ドラッグ＆ドロップツールでデータとタスクを可視化し管理
- 人間知能が必要なタスクの自動化のために、組み込みのAI機能を活用しましょう
- クラウド環境とオンプレミス環境の両方で導入可能
- 詳細な許可設定と監査証跡によるユーザーのアクセス管理
Odooの制限事項
- チームを拡大するとソフトウェアのコストが高くなる可能性があります
- 複雑なビジネス運営を管理する際、読み込み時間が長くなります
Odooの価格
- Free Forever
- スタンダードプラン: 月額31.10ドル/ユーザー
- カスタムプラン: ユーザーあたり月額46.80ドル
Odooの評価とレビュー
- G2: 4.3/5点 (200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5点 (1200件以上のレビュー)
実際のユーザーはOdooについてどう評価しているのか？
G2のレビューでは次のように述べています：
Odoo ERPの最大の魅力は、アカウントから在庫管理まで幅広いビジネスニーズをカバーするオールインワンソリューションであり、簡単なカスタムとユーザーフレンドリーなインターフェースを備えている点です。業務の効率化と全体的な生産性向上を実現します。
🧠 豆知識：NASAは独自の資源計画ツールキット「SPIFe（探査のためのスケジューリング・プラン・インターフェース）」を保有しています。
📖 こちらもご覧ください：Odooの代替ツールと競合製品ベストセレクション
6. Acumatica ERP（オープンアーキテクチャでAI強化型ERPシステムをカスタムするのに最適）
従来のERPシステムの多くは、拡張性に乏しく高コストであるか、継続的なITメンテナンスを必要とします。特に成長を目指す小規模～中規模ビジネスにとっては課題です。
AcumaticaのERPシステムはAIを組み込むことで従来の枠を打ち破り、人気のSalesforce代替ソリューションとなっています。異常検知、予測分析、スマートワークフローといったAI搭載機能を備えています。
使いやすさを追求した、クラウドファーストの現代的なERPです。モジュール式でオープンアーキテクチャのERPプラットフォームを、ビジネスに合わせてカスタマイズ可能。どこからでもアクセスでき、他ツールとの連携も容易。チーム全体がリアルタイムでデータにアクセスできるため、よりスマートで迅速な意思決定を実現します。
Acumatica ERPの主な機能
- インテリジェントなERPシステムをサポートする、オープンで柔軟なプラットフォームでワークフローを自動化
- サードパーティ製アプリとシームレスに接続し、サプライチェーン管理と日常業務を効率化
- 統合ダッシュボードでリアルタイムデータと履歴データをビューし、より賢明な意思決定を実現
- 財務、在庫、CRM、プロジェクトを一元管理し、ビジネス全体の可視性を確保
- コンテンツ作成、データ可視化、文書認識の精度向上を実現するAI駆動型ツールを提供
Acumatica ERPの制限事項
- コーディングの知識がない場合、一部の機能の利用はやや難しい場合があります
- ERPシステムのデータ分析とレポート作成プロセスは複雑です
Acumatica ERPの価格
- カスタム価格設定
Acumatica ERPの評価とレビュー
- G2: 4.5/5点 (1,500件以上のレビュー)
- Capterra: レビューはありません
実際のユーザーはAcumatica ERPについてどう評価しているのか？
G2のレビューでは次のように述べています：
Acumaticaは以前のプログラムと比べて非常にユーザーフレンドリーです。多くの新技術を取り入れながら進化し、Teamsなど様々なプログラムと連携できる点が気に入っています。現場作業中でもアクセスできるのも大きな利点で、非常に助かっています！全従業員が日常的に活用できるよう、プログラムの完全導入を心待ちにしています。
📖 こちらもご覧ください：トップERPシステムの例
7. Infor Cloudsuite（リアルタイムのサプライチェーン可視性を必要とする製造業に最適）
業界特化型機能、リアルタイムデータ分析、シームレスなクラウド導入を実現するInforは、特に複雑でリスクの高い環境において、AI ERPソリューションの中でも際立った存在です。
業界のニーズに完全に適合した堅牢なクラウドプラットフォームを提供します。リソースの効率化による円滑なビジネス運営、規制順守の簡素化、そして接続データとインテリジェント自動化によるスマートな意思決定を実現します。
Infor Cloudsuiteの主な機能
- 財務、調達、人事における自動化とスマートワークフローで手動データエントリーの削減を実現
- 直感的なインターフェースとパーソナライズされたダッシュボードで、チームにシンプルなユーザー操作を提供します
- リアルタイムデータと履歴データの両方にアクセス可能な高度なデータ分析を実行し、ビジネス効率と意思決定を向上させます
- クラウドネイティブアーキテクチャと柔軟な導入オプションで、手間なく拡張を実現
- サードパーティシステムとシームレスに連携し、統合された企業の運営を実現
- プラットフォームに組み込まれたガバナンスツールでコンプライアンスとリスク管理を強化
Infor Cloudsuiteの制限事項
- 高機能モジュールのコストはスタートアップにとって高額になりがちです
- カスタマーサポートの解決には時間がかかります
インフォール クラウドスイート 価格
- カスタム価格設定
Infor Cloudsuiteの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Infor Cloudsuiteについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように述べています：
Infor Process Automationは優れた機能でビジネスプロセスの管理を支援します。ユーザーと開発者にとって使いやすい検索アプリケーションと仕事を提供します。
👀 ご存知でしたか？ タスクの切り替えは、従業員の生産的な時間の最大40%を浪費する可能性があります。これは主に、各切り替え後に方向転換し集中力を取り戻すために必要な精神的努力が原因です。特に複数のツールや分断されたワークフローに依存する、ペースの速いビジネス環境では、絶え間ないコンテキストスイッチングが注意力の分散、意思決定の遅延、効率の低下を招きます。
だからこそ、ClickUpのような統合型ERPプラットフォームが注目を集めています。業務を一元化し、アプリ間の切り替えを減らし、チームがより長くフローを維持できるようにするからです。
8. Epicor（製造業、サプライヤー、受注生産（注文）環境向け）
91%の企業が、最適な在庫水準の維持がERPソフトウェア導入で最も実感したメリットの一つであるとメモしています。
EpicorのAI ERPシステムは、製造業、流通業、受注生産型企業（ETO）を支援するために特別に設計されています。Epicor KineticやEpicor Eclipseなど複数の製品を活用し、在庫管理やその他の業務を効率化できます。
柔軟性が高く、使いやすく、拡大するサプライチェーンのニーズにも柔軟に対応できるほどスマートです。さらに、このソフトウェアには顧客関係管理ツールが組み込まれているため、ERPとCRMの間を行き来する必要がありません。
Epicorの主な機能
- 複数通貨サポートで財務業務を管理
- 生産プランと現場管理を監視する
- 組み込みのCRMおよびHRモジュールを活用し、営業活動と人材管理を効率化しましょう
- Prism AIツールキットでビジネスインテリジェンスと分析ダッシュボードにアクセスし、データに基づいた意思決定を実現
- 価格分析と契約価格管理で製品の競争力ある価格設定を実現
Epicorの制限事項
- 保守コストは他の選択肢よりもはるかに高い
- サードパーティアプリとの連携機能にはリミットがあります
Epicorの価格
- カスタム価格設定
Epicorの評価とレビュー
- G2: 4/5点 (1,000件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはEpicorについてどう評価しているのか？
G2のレビューでは次のように述べています：
基本機能は堅牢で、日常タスクの90%をカバーします。柔軟性と統合オプションの面では、他の最新ERPシステムに後れを取っています。
9. Sage Intacct AI（財務チームに最適）
財務チームがビジネス成長の分析よりもエラー修正に時間を費やしているなら、よりスマートな解決策の導入時です。Sage Intacctは財務管理に特化したクラウド型ERPソフトウェアです。
中核的な財務タスクを自動化し、業績に対するリアルタイムの可視性を提供。ストレスなく事業拡大を支援します。複数事業体の連結決算管理から投資家向けレポート作成まで、Sage Intacctが財務業務を迅速化・簡素化し、より深い洞察をもたらします。
Sage Intacct AIの主な機能
- 複数法人・複数通貨の業務を容易に管理
- リアルタイムの財務レポートとダッシュボードを生成し、より賢明な意思決定を実現
- SalesforceやADPなど、主要ツールとのシームレスな連携を実現
- 部門・プロジェクト・場所横断的な業績の追跡には、次元の会計を活用しましょう
- 組み込みの監査証跡と役割ベースのアクセス制御でコンプライアンスを簡素化
- 成長ビジネス向けに設計されたクラウドネイティブアーキテクチャで、手間なく拡張を実現
Sage Intacct AIの制限事項
- モバイル機能はリミットです
- 小規模企業は不要な機能に無駄な費用を支払う結果になる可能性があります
Sage Intacct AIの価格設定
- カスタム価格設定
Sage Intacct AIの評価とレビュー
- G2: レビューはありません
- Capterra: レビューはありません
Sage Intacct AIについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
各モジュール間の操作性は非常にユーザーフレンドリーです。レポート作成機能も優れており、独自レポートを作成できる点は非常に有用です。他ソフトウェアとの統合の容易さも、ビジネスにとって大きな利点です。[ただし] いくつかの回避策が必要で、プロセスが不必要に長引くケースがあります。例えば、仕入先や顧客への返金を直接アカウントに振り込まず、調整項目として計上しなければならない点などです。また、支払いや請求書の振替を確認する際、表示が全く分かりにくいと感じます。
10. NetSuite with AI（レポート作成における生成AI活用に最適）
ビジネス規模が拡大するにつれ、複数のツールで在庫・財務・業務を管理することは、すぐに煩雑でコストのかかる作業となります。NetSuiteのAI ERPは、財務、サプライチェーン、CRMなどすべてを統合したクラウドベースのプラットフォームであり、貴社と共に成長する単一システムです。
リアルタイムデータ、自動化されたワークフロー、カスタマイズ可能なダッシュボードを備えたNetSuiteは、業務の効率化、可視性の向上、より迅速で賢明な意思決定を実現します。
NetSuiteのAI搭載ベスト機能
- 財務、調達、業務における反復タスクを自動化し、時間節約とエラー削減を実現
- 生成AIサービスを活用してレポート作成、アクション提案、鍵のビジネスインサイトの抽出を実現
- 請求処理、承認プロセス、注文管理などのワークフローにおいて、シームレスなプロセス自動化を実現します
- リアルタイムデータと履歴データに基づくAI駆動の予測で需要予測を改善
- エンドツーエンドの可視性とスマートなプランツールでサプライチェーン管理を最適化
NetSuiteの/AI機能にはリミットがあります
- 大量のデータ処理時には、時折遅延やパフォーマンスの問題が発生する可能性があります
NetSuite with AI 料金体系
- カスタム価格設定
NetSuite with AI 評価とレビュー
- G2: 4.4/5点 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビューはありません
NetSuiteのAI機能について、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように述べています：
非常にカスタマイズ性が高く、当社が使用する他のソフトウェアとの接続も容易です。また習得も非常に簡単で、私は2025年1月にNetSuiteを使い始めてまだ間もないにもかかわらず、すでに十分に使いこなせるようになりました。必要なデータを任意のフォーマットで抽出できますが、カスタムレポートの作成にはソリューションに関する高度な知識が必要です。また、プラットフォーム上では容易に実行できないため（例：繰延収益の照合）、一部の照合作業はオフラインで行う必要があります。
ClickUpでよりスマートに、より速く、より接続した業務運営を実現
当社がリストしたAI搭載ERPツールは、それぞれ異なるユースケースに対応した優れた特徴を備えています。しかし、必要なERP機能をすべて網羅し、さらに多くの機能を備えたソフトウェアをお求めなら、ClickUpをお選びください。
リアルタイムコラボレーション、AIを活用したリソースプラン、プロセス自動化、リソース・在庫・注文追跡テンプレートを、直感的なワークスペースに統合。
文書をワークフローに、チャットをアクションに、更新情報をスマートな要約に変換。プログラミング知識や高度なIT経験は不要です！
今すぐClickUpに無料で登録すれば、チーム全体がAI搭載ERPシステムから複雑さなく必要な明確性と管理力を得られます。