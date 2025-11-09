リーチとエンゲージメントを向上させる10のベストInstagramハッシュタグジェネレーター

ブランドのInstagram戦略を強化するのに苦労していませんか？その原因はハッシュタグ戦略にあるかもしれません！
ソーシャルメディアマーケティングはマーケターにとって大きな恩恵をもたらしてきました。しかし、Instagramで結果を上げるのはそれほど簡単ではありません。トレンドを常に先取りし、定期的なInstagramリール、投稿、ストーリーを通じてフォロワーの興味を引き続けましょう。
しかし、トレンドのハッシュタグを付けなければ、このプラットフォームでの成功への道はかなり険しいものになるでしょう。
そこで本日のブログでは、ブランドに関連するハッシュタグを生成できるInstagram向けベストハッシュタグジェネレーター10選を厳選してご紹介します。
主要Instagramハッシュタグ生成ツール一覧
|Instagramハッシュタグジェネレーター
|主な機能
|おすすめポイント
|料金プラン
|ClickUp
|AIを活用したハッシュタグ生成とソーシャルメディア分析、共同作業のためのClickUp Docs、カレンダースケジューリング、分析ダッシュボード
|ソーシャルメディアプロジェクト管理
|Free Foreverプラン；企業向けカスタム対応
|VEED. IO
|ビデオベースのハッシュタグ提案、/AIキャプション、スクリプト生成、背景ノイズ除去
|ビデオコンテンツ作成と並行したハッシュタグ生成
|無料；有料プランは月額24ドルから
|RiteTag
|リアルタイムハッシュタグエンゲージメント分析、画像/テキストベースの提案、色コードされた効果ランキング
|リアルタイムハッシュタグ分析とパフォーマンス追跡
|$49/年
|Ahrefs
|SEO対策型ハッシュタグ調査、画像/テキストベースのAI生成、キーワード検索ボリューム追跡
|SEOインサイトを活用した詳細なハッシュタグ調査
|有料プランは月額129ドルから
|Canva
|デザインワークフロー内でのハッシュタグ生成、モバイル対応、ブランドハッシュタグの提案
|Instagram投稿作成中に簡単にハッシュタグを生成
|無料；有料プランは月額14.99ドルから
|Hootsuite
|多言語ハッシュタグ提案、分析ツール連携、最初のコメント自動化
|最適化されたハッシュタグを用いた投稿の管理とスケジュール設定
|有料プランは月額149ドルから
|OneUp
|/AIによるハッシュタグ提案、最初のコメントのスケジュール設定、定期投稿のサポート
|自動化されたハッシュタグ管理とスケジュール設定
|有料プランは月額18ドルから
|ハッシュタグファイ
|トレンドとニッチなハッシュタグの発見、履歴データ、競合分析、場所フィルター
|トレンド中のハッシュタグやニッチに特化したハッシュタグを見つける
|利用不可
|すべてのハッシュタグ
|即時ハッシュタグ生成、ハッシュタグランキングと分析、無料カウンターツール
|ハッシュタグのアイデアを素早く生成・フィルタリング
|利用不可
|表示目的
|美的関連性スコアリング、禁止ハッシュタグ検出、AI提案、一括コピー
|視覚的に関連性が高く、美的感覚に優れたハッシュタグを発見する
|有料プランは月額7ドルから
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームでは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
Instagramハッシュタグ生成ツールを選ぶ際のポイントとは？
ハッシュタグがInstagramでなぜ重要なのか？その理由の一つは、類似トピックでコンテンツをタグ付けすることでオーディエンスにリーチできる点です。この利点を最大限に活かすため、適切なハッシュタグ生成ツールを選びましょう。その方法は以下の通りです：
- 使いやすさ： 面倒な作業を簡素化する直感的で使いやすいインターフェースを備えたアプリを探しましょう
- パフォーマンスメトリクス： ハッシュタグ戦略の効果を分析できるツールを選びましょう。可視性、新規フォロワー、効果的なハッシュタグ、ソーシャルメディア監査などを分析できる必要があります。
- カスタム: ニーズに応じたカスタム機能を備えたツールを選びましょう。特定のニッチに関連するハッシュタグを生成する必要がある場合、そのツールは以下を可能にするべきです：
- 一括生成：関連ハッシュタグを一括生成できるアプリを選びましょう。投稿ごとに個別に整理・分類できれば、さらに効果的です。
- 連携機能： Instagramマーケティングにおいて、スケジュール管理プラットフォーム、分析ツール、デザインツールなど、他のアプリやデバイスとシームレスに連携するアプリを選びましょう。貴重な時間をより効率的に活用するのに役立ちます。
最高のInstagramハッシュタグ生成ツール
効果的なハッシュタグを生成。ソーシャルメディア戦略を強化するトップクラスのInstagramハッシュタグ生成ツールをチェック！
ClickUp（ソーシャルメディアプロジェクト管理に最適）
ハッシュタグやキーワードは良いですが、ソーシャルメディアプロジェクト管理プロセスを加速させるツールはいかがですか？それが ClickUpです！
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、ブランドのコンテンツ作成とスケジュール管理ワークフローを効率化するために必要なすべての機能を備えています。
リスト上のほとんどのツールはハッシュタグを生成するだけですが、ClickUpはさらに一歩進んでいます。
ClickUp Brain（プラットフォーム独自のAI）を使えば、ランキングやパフォーマンスを分析することなく、すべての投稿に最適なトレンドハッシュタグを簡単に生成できます。さらに、ハッシュタグ生成を含む様々なタスクに、ChatGPT、Claude、GeminiといったトップAIモデルをワンストップで選択・活用可能です。
ClickUp Docsでは、選択したハッシュタグをドキュメントに貼り付け、カテゴリ別に整理し、必要な時にいつでも使用できます。
今や、あなたとチームは共有ドキュメント上で簡単に共同作業を行い、必要な時にいつでも投稿を作成できます。これにより、従来は面倒だったコンテンツ投稿プロセスが大幅に簡素化されます。
📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者の88%が個人タスクにAIを活用している一方、50%以上が仕事での使用を避けています。 主な障壁は、シームレスな統合の不足、知識のギャップ、セキュリティ懸念の3点です。
しかし、もしAIがワークスペースに組み込まれていて、すでにセキュリティが確保されているとしたら？ClickUp Brain（ClickUpの組み込みAIアシスタント）がこれを実現します。平易な言語でのプロンプトを理解し、AI導入の3つの懸念をすべて解決しながら、ワークスペース全体でチャット、タスク、ドキュメント、ナレッジを接続させます。ワンクリックで答えと洞察を見つけましょう！
しかし、より包括的な支援が必要な場合は？ ClickUpコンテンツワークフロー（ミーティング）をご紹介します！この構造化されたワークフローシステムは、アイデア創出から公開までのコンテンツ作成を効率化します。
製品ローンチに向けたマルチプラットフォームのソーシャルメディアキャンペーンを管理していると想像してみてください。
まずClickUp Docsでアイデアをブレインストーミングし、「アイデア考案」「下書き」「レビュー」といったカスタムステータスでコンテンツタスクを割り当てます。ライターはプラットフォーム内で直接投稿を作成し、デザイナーは承認用のビジュアルをアップロードします。
ClickUpタスクはこれらの活動を追跡し、レビューの順番が回ってきた適切なチームメンバーに通知します。
承認後、投稿はClickUpカレンダーでスケジュールされ、プラットフォーム間でバランスの取れたコンテンツ構成を確保します。カスタムフィールドを使用して、各投稿をフォーマット（カルーセル、リール、ツイート）や優先度で分類できます。
キャンペーン期間中、ClickUpダッシュボードがエンゲージメントとパフォーマンスを追跡し、リアルタイムで戦略を最適化。簡単でしょ？
これらに加え、ClickUpではソーシャルメディア管理向けの専用テンプレートを複数提供しています。特に優れたものの一つが「ClickUpソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレート」です。
このテンプレートは、複数のプラットフォームを効率的に管理するためのコンテンツ投稿スケジュールを整理するのに役立ちます。また、以下のことも可能です：
- 各プラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、そのパフォーマンスを追跡しましょう
- コンテンツプランニングを効率化し、チームコラボレーションを促進し、可視性を向上させましょう
- コンテンツの一貫性と戦略全体の遂行を改善しましょう。
💡 プロの秘訣：ClickUpソーシャルメディアアドバンストテンプレートで、ソーシャルメディアプロジェクトの進め方を格上げしましょう。多機能で使いやすいこのテンプレートで、以下のことが可能になります：
- 複数のプラットフォームで投稿をプラン・スケジュール設定
- 役割と期限を割り当ててコンテンツ作成を効率化
- 組み込みの分析ビューで投稿のパフォーマンスを追跡
ClickUpの主な機能
- ClickUp Agentsを活用すれば、製品発表の通知を完璧なソーシャルメディア投稿に変換できます。Instagramハッシュタグやカスタム画像などが自動的に完了する形で追加されます。
- ソーシャルメディアのコンセプトやコンテンツをブレインストーミングし、ClickUpホワイトボードでキャンペーンプランをマップしましょう
- ClickUp Goalsで測定可能なソーシャルメディア目標を設定し、KPI達成に向けた進捗を追跡しましょう
- ClickUpコンテンツカレンダーで投稿をプラン・追跡し、プラットフォームをまたいだシームレスなスケジュール管理を実現しましょう。
- コンテンツ作成にかかる時間を監視し、効率を最適化ClickUp 時間追跡
- ClickUp Chatでチームの議論とコンテンツに関するフィードバックを一元管理
ClickUpの制限事項
- 新規ユーザーは、機能が幅広い範囲にわたるため、最初はツールの使い方に戸惑うかもしれません
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4. 7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのか？
G2ユーザーの声：
これは私たちが日常的に使用するオールインワンツールです。個別のプロジェクト概要を簡単に作成し、詳細なインポートリストを個別に作成できるため、フィールドサービスチームのプランが可能で、ダッシュボードや財務概要ともリンクされています。あらゆるチームや個人のプランにもClickUpをお勧めします。
これは私たちが日常的に仕事で使用しているオールインワンツールです。個別のプロジェクト概要を簡単に作成し、詳細なインポートリストを生成できるため、フィールドサービスチームのプランが可能。さらにダッシュボードや財務概要ともリンクされている。あらゆるチームや個人計画にもClickUpをお勧めします。
2. VEED.IO（ビデオコンテンツ作成とハッシュタグ生成に最適）
ビデオコンテンツに最適なハッシュタグを見つけるのは終わりのない苦労です——VEED.IOを知っていれば話は別です。この無料ツールはInstagram Reelsに最適で、トレンドのハッシュタグやキーワードを効率的に見つけ出せます。
Instagramやその他のソーシャルメディアプラットフォーム向けに、最大20個のハッシュタグとタグを生成できます。
少額の費用で、スクリプトやキャプションの生成、ビデオの翻訳、ランダムな背景ノイズの除去が可能です。総合的に見て、VEED.IOはインフルエンサーのコンテンツ作成を容易にする包括的なツールと言えます。
VEED.IOの主な機能
- ビデオコンテンツ分析に基づき、数秒でハッシュタグを生成
- /AIを活用したハッシュタグ提案で投稿のエンゲージメントを向上させましょう
- ソーシャルメディアキャンペーン向けに、手間いらずの投稿作成を実現する内蔵ビデオエディターを活用しましょう
- ブランディングの一貫性を保つための拡張機能ハッシュタグカスタムを活用しましょう
VEED.IOの制限事項
- 詳細なハッシュタグのパフォーマンス分析機能に欠ける
- 主にビデオベースのコンテンツに焦点を当てているため、汎用性にリミットがあります
VEED.IOの料金プラン
- Free
- ライトプラン: エディター1人あたり月額24ドル
- プロプラン: エディター1人あたり月額55ドル
- 企業: カスタム価格
VEED.IOの評価とレビュー
- G2: 4. 6/5 (1,000件以上のレビュー)
- Capterra: 3. 3/5 (50件以上のレビュー)
実際のユーザーはVEED.IOについてどう評価しているのか？
G2ユーザーの声：
Veedはプロレベルのビデオ編集を驚くほど簡単に実現します。特に、扱いにくいソフトを避けたい作成者やコーチに最適です。ブラウザから数秒であらゆるプラットフォーム向けのサイズ変更、ブランドトップバナーの挿入、Bロールの追加、字幕の完璧なタイミング調整が可能です。品質を犠牲にせずスピードを求めるマーケターのために作られたツールです。
Veedはプロレベルのビデオ編集を驚くほど簡単に実現します。特に、煩雑なソフトウェアを扱いたくない作成者やコーチに最適です。ブラウザから、あらゆるプラットフォーム向けに数秒でサイズ変更、ブランドロゴ付きトップバナーの挿入、Bロールの追加、字幕の完璧なタイミング調整が可能です。品質を犠牲にせずスピードを求めるマーケターのために設計されたツールです。
⏩ こちらもチェック：代理店向けベストインフルエンサーマーケティングツール
3. RiteTag（リアルタイムハッシュタグ分析とパフォーマンス追跡に最適）
RiteTagは画像コンテンツに基づいたハッシュタグ提案で最も知られています。画像を処理し、リアルタイムで視聴者エンゲージメントメトリクスを分析し、その写真に最適なハッシュタグを提案します。
さらに、特定のトピック（旅行、食べ物、フィットネスなど）に関連するハッシュタグを手動で検索するのにも使えます。
このツールは操作が簡単で直感的。効果別の色機能でハッシュタグを分類。選択したハッシュタグはクリップボードに貼り付けて即時使用可能。
RiteTagの主な機能
- リアルタイムのハッシュタグエンゲージメント分析で、ソーシャルメディア戦略を継続的に改善しましょう
- BufferやHootsuiteなどのソーシャルメディアAIツールと連携させましょう
- 最適な選択のために、ハッシュタグの比較を即座に受け取れます
- 画像とテキストベースのソーシャルメディア投稿の両方にハッシュタグ提案を活用しましょう
RiteTagの制限事項
- リアルタイムのインサイトを超える詳細なトレンド追跡機能に欠ける
- 比較的新しいツールと比べると、やや時代遅れのUIを提供しています
RiteTagの料金プラン
- ハッシュタグ提案サービス: 年額49ドル
RiteTagの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
4. Ahrefs（SEO視点の深いハッシュタグ調査に最適）
Ahrefsはキーワードリサーチツールで有名ですが、無料のAIハッシュタグ生成機能も提供していることをご存知ですか？このツールを使えば、わずか数クリックでコンテンツに最適な人気ハッシュタグを検索・入手できます。
画像をアップロードするか、数語で説明を入力するだけで、AhrefsがSEO最適化された関連ハッシュタグを10個生成します。最大の利点は？この強力なツールが無料で、しかも学習曲線（習得の難易度）が全くないことです。
Ahrefsの主な機能
- ソーシャルメディア戦略に役立つ強力なキーワード・ハッシュタグ調査ツールを活用しましょう
- 強力なSEOインサイトを活用したデータ駆動型ハッシュタグ分析を取得
- 競合他社の投稿から検索ボリュームメトリクスのついたトレンドハッシュタグを追跡
- ソーシャルメディアコンテンツ戦略のために、他のAhrefs SEOツールと連携させましょう
Ahrefsの制限事項
- SEOに重点を置いているため、カジュアルユーザーには使いづらい傾向があります
- Instagramへの直接投稿やスケジュール機能は未対応
Ahrefsの価格設定
- ライトプラン: 月額129ドル
- スタンダード: 月額249ドル
- アドバンスド: 月額449ドル
- 企業: 月額1,499ドル
Ahrefsの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)
実際のユーザーはAhrefsについてどう言っているのか？
G2ユーザーの声：
全体的な体験は素晴らしいです。AhrefsはSEO分析に必要なすべての重要なデータを提供します。バックリンク分析、競合他社分析、サイト監査、ランクトラッカーに関する詳細な調査が可能です。競合調査を行う上で、これは最高のツールの一つです。
全体的な体験は素晴らしいです。AhrefsはSEO分析に必要な重要なデータをすべて提供します。バックリンク分析、競合他社分析、サイト監査、ランクトラッカーに関する詳細な調査が可能です。競合調査を行う上で、これは最高のツールの一つです。
🧠豆知識：ユーザーはアカウントをフォローするのと同じようにハッシュタグをフォローできます。これにより、投稿者をフォローしていなくても、フィードで関連する投稿を見られるようになります。🤫
5. Canva（Instagram投稿デザイン中に簡単にハッシュタグを生成するのに最適）
Canvaをクリエイティブデザイン専用に使ってきたなら、ハッシュタグ生成ツールとしてのその性能に驚かされるでしょう。直感的で使いやすく、しかも無料のCanvaは、高度なAIを活用してあなたのトピックに最適な人気ハッシュタグを網羅的に検索します。
必要なのはコンテンツの説明を入力するだけ。最適なハッシュタグを生成し、一般用・場所別などカテゴリー別に整理します。
これにより、InstagramリールやYouTubeビデオのような詳細に特化したコンテンツに最適です。さらに、このツールはAndroidとiOSモバイルデバイスの両方で利用可能です。
Canvaのベスト機能
- デザインワークフローの中で、わずか数秒でハッシュタグを生成
- 画像とテキストのコンテンツに基づいた関連ハッシュタグの提案を受け取れます
- ハッシュタグと共に/AIによるデザイン提案も入手
- 一貫性を保つための強力なブランドハッシュタグ提案を生成
Canvaのリミット
- 高度なハッシュタグ分析と追跡機能に欠ける
- 専用ツールに比べてハッシュタグのフィルタリングオプションが少ない
Canvaの料金プラン
- Free Forever
- プロプラン: 月額14.99ドル
- Teamsプラン: 月額29.99ドル
- 企業: カスタム価格設定
Canvaの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (4,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (12,500件以上のレビュー)
6. Hootsuite（最適化されたハッシュタグを用いた投稿管理・スケジュール設定に最適）
Hootsuiteのハッシュタグ検索ツールも無料で利用でき、投稿の最適化とスケジュール設定をワンストップで実現するソリューションです。
他のハッシュタグツールと同様に、投稿内容を言葉で説明し関連キーワードを追加するだけです。ツールが最適なタグを自動生成します。
さらに？Hootsuiteのハッシュタグ生成ツールは多機能です。英語に加え、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語のハッシュタグを生成します。生成後はキーワードを貼り付け、投稿に活用できます。
Hootsuiteの主な機能
- ソーシャルメディア分析でハッシュタグのパフォーマンスを追跡
- Instagram以外の複数のソーシャルプラットフォームとも連携可能なツールです
- 最初のコメントへのハッシュタグの自動化配置でエンゲージメント向上を実現
Hootsuiteの制限事項
- ハッシュタグ分析と自動化機能には有料プランが必要です
- スタンドアロンツールと比較してハッシュタグ発見機能にリミットがある
Hootsuiteの料金プラン
- プロフェッショナル: 月額149ドル
- チーム: 月額399ドル
- 企業: カスタム価格設定
Hootsuiteの評価とレビュー
- G2: 4. 2/5 (5,700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (3,700件以上のレビュー)
実際のユーザーはHootsuiteについてどう言っているのか？
G2ユーザーの声：
Hootsuiteがソーシャルメディアのスケジュール管理とレポート作成を効率化してくれるのが気に入っています。複数のアカウント管理、投稿の事前スケジュール設定、パフォーマンス追跡のための分析データ抽出が簡単に行えます。インターフェースはユーザーフレンドリーで、Zapierなどの他ツールとの連携により自動化が簡素化されます。さらに、チームメンバーとの共同作業機能は大きな強みです！
Hootsuiteがソーシャルメディアのスケジュール管理とレポート作成を効率化してくれるのが気に入っています。複数のアカウント管理、投稿の事前スケジュール設定、パフォーマンス追跡のための分析データ抽出が簡単に行えます。インターフェースはユーザーフレンドリーで、Zapierなどの他ツールとの連携により自動化が簡素化されます。さらに、チームメンバーとの共同作業機能は大きな強みです！
⏩ こちらもご覧ください：Excelとスプレッドシート用 無料ソーシャルメディアコンテンツカレンダーテンプレート
7. OneUp（ソーシャルメディアのスケジュール管理と自動ハッシュタグ管理に最適）
OneUpはInstagramからX、TikTokに至るまで、ほぼ全てのソーシャルメディアプラットフォームに適したハッシュタグを生成します。無料で初心者にも使いやすく、最大10個のトレンドタグを提案。貼り付けしてすぐに使用できます。
さらに投稿のスケジュール設定が可能で、ハッシュタグのエンゲージメント状況の可視性も確保。キャンペーン効果を高める戦略の最適化を実現します。
OneUpの主な機能
- /AI駆動のハッシュタグ提案を活用し、ソーシャルメディアでのリーチを最適化しましょう
- 最初のコメントハッシュタグをスケジュール設定し、すっきりしたキャプションを実現
- 継続的なキャンペーン向けにハッシュタグの定期投稿をサポート
OneUpのリミット
- リアルタイムのハッシュタグトレンド追跡機能がありません
- ハッシュタグの深い調査よりも、スケジューリングに重点を置いています
OneUpの価格設定
- スターター: 月額18ドル
- 中級プラン: 月額60ドル
- 成長プラン: 月額120ドル
- ビジネス向け: 月額300ドル
OneUpの評価とレビュー
- G2: 4. 3/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはOneUpについてどう言っているのか？
G2ユーザーの声：
TwitterやInstagramで投稿をスケジュール設定できるのが本当に助かります。タイミングを気にしたり、当日投稿する必要がありません。また、投稿の見た目を自由にプレビューして最適化する余裕も生まれます。
TwitterやInstagramで投稿をスケジュール設定できるのが本当に助かります。タイミングを気にしたり、当日中に投稿する必要がありません。また、投稿の見た目を自由にプレビューして最適化する余裕も生まれます。
🔍 ご存知ですか？SNS投稿の効果を高めるハッシュタグの適切な数は？ 専門家が推奨する理想的な数は3～5個！特にInstagramではこれが最適です！😎
8. Hashtagify（トレンド中やニッチなハッシュタグを見つけるのに最適）
Instagramの「探索」ページでトレンドになっていないニッチ分野の人気ハッシュタグを見つけるのは、専門家でない限り簡単ではありません。しかしHashtagifyを使えば、簡単にやることができます。このツールはリアルタイムデータに基づいてハッシュタグを提案します。
各タグの人気スコアや使用傾向を確認できるため、ユニークで関連性が高く、拡散力のあるタグを確実に選択可能。効果的な整理機能も備えており、主要ハッシュタグカテゴリの検索やハッシュタググループの作成などが可能です。
ハッシュタグファイの主な機能
- 詳細なハッシュタグ分析とトレンド追跡を活用しましょう
- 競合他社のハッシュタグ使用状況を分析し、戦略的な洞察を得ましょう
- ターゲット層へのリーチを強化する、場所ベースのハッシュタグ発見によるサポートを活用しましょう
- ハッシュタグのパフォーマンスに関する履歴データを時系列で確認しましょう
ハッシュタグファイの制限リミット
- 主にTwitterとInstagramに焦点を当て、他のプラットフォームはリミットで扱います
- やや時代を感じさせるユーザーのインターフェース
ハッシュタグファイの料金プラン
- カスタム価格設定
ハッシュタグファイの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
🔍 ご存知でしたか？#LoveはInstagramで最も使用されているハッシュタグで、平均検索数は18億3500万回を超えています。❤️
9. All Hashtag（ハッシュタグ案の迅速な生成・フィルタリングに最適）
最高のハッシュタグ生成ツールリストの次なる候補はAll Hashtagです。このツールの最大の特徴は、ハッシュタグを生成するだけでなく、ゼロから作成できる点にあります。
さらに、高度な分析機能を利用でき、人気度に基づく成功したハッシュタグのランキングを確認できます。
All Hashtagを使えば、コンテンツプロジェクトとその可視性を包括的に管理できます。無料のハッシュタグカウンターも提供しているため、投稿ごとに適切な番号のタグを追加し、スパムと見なされるリスクを回避できます。
ハッシュタグのすべての優れた機能
- 簡単な検索でハッシュタグリストを即座に生成し、時間を節約
- ニーズに合わせて3種類のハッシュタグから選択：トップ、ランダム、ライブ
- 複数のソーシャルメディアプラットフォームに統合する
- 基本ハッシュタグ生成機能を無料でご利用いただけます
すべてのハッシュタグリミット
- 詳細な分析機能は提供せず、基本的な分析データのみを提供します
- ハッシュタグのフィルタリングにおけるカスタムオプションが少ない
全ハッシュタグ料金体系
- カスタム価格設定
全ハッシュタグの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
10. 表示目的（視覚的に関連性が高く美的感覚に優れたハッシュタグ発見に最適）
最後に、表示目的についてお話ししましょう。このInstagramハッシュタグジェネレーターは、プロフェッショナルでありながら直感的なツールを求める方に最適です。最大の特徴の一つは、禁止されているハッシュタグを特定し、即座にリストから削除できる点です。
さらに、このツールのAIアシスタントは便利な機能で、投稿に最適なハッシュタグを厳選するためのパーソナライズされた提案をプロバイダーします。
表示目的のベスト機能
- Instagram投稿に最適な美的関連性のあるハッシュタグを発見しましょう
- 関連性をスコアリングし、最も効果的なハッシュタグを優先して最高の結果を得ましょう
- 時間がない時は、ハッシュタグ設定を一括コピー＆生成
表示目的のリミット
- エンゲージメントメトリクスよりも、主に美的関連性に焦点を当てています
- ニッチ特化型ハッシュタグのカスタム機能はリミット
表示目的の価格設定
- スターター: 月額7ドル
- 成長プラン: 月額9ドル
- プロプラン: 月額12ドル
- 企業: 月額30ドル
表示目的の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
⏩ こちらもご覧ください：マーケティングにChatGPTを活用する方法
追加ツール
- Inflact: トピック、画像、URLを活用して創造的でトレンドのハッシュタグを生成
- TagBlender: シンプルなカテゴリだけで、数秒でクリエイティブなハッシュタグを生成
- SISTRIX: 1つのハッシュタグを入力するだけで複数の関連ハッシュタグを生成。調査時間を大幅に削減
最高の/AIハッシュタグ生成ツールを入手しよう！
急速に変化するInstagramマーケティングの世界では、最適なハッシュタグ戦略が成否を分ける鍵となります。コンテンツに合ったハッシュタグを見つけることで、適切なオーディエンスと接続し、エンゲージメントを高め、発見される可能性を向上させることができます。
ハッシュタグを効果的に管理するには、プラン、体系化、データに基づく洞察が不可欠です。ハッシュタグのパフォーマンス追跡、投稿スケジュール設定、戦略の最適化など、適切なシステム構築が成功の鍵となります。
ClickUpなら、ハッシュタグ調査からコンテンツスケジュールまで、Instagramマーケティングを効率化するすべてが1か所で完結。今すぐClickUpを試して戦略を次のレベルへ。無料試用版はこちらから！